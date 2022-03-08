Японская платёжная система JCB приостановит операции в России Статьи редакции
Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.
Карты JCB, выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей, а карты зарубежных банков — в России, сообщила компания. По данным издания Nikkei, эти меры вступят в силу с 14 марта.
JCB — одна из крупнейших платёжных систем в мире, созданная японскими учредителями. Её карты принимаются к оплате в 190 странах.
6 марта о приостановке деятельности в России объявили Visa и Mastercard: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране, но перестанут за границей, в иностранных интернет-магазинах и сервисах.
Карты Visa и Mastercard могла бы заменить JCB — её выпускают некоторые российские банки. Также в России выпускаются кобейджинговые карты «Мир»/JCB. Ещё один альтернативный вариант — китайская платёжная система UnionPay, она пока доступна.
Представляю выражение лица тех, кто оформил ее вместо Visa/MasterCard)))
Это же те самые русские кошки, которых не допустили на международные выставки.
Это было ожидаемо)
Можете посмотреть на это лицо
Никому не сообщай код!
Нам можно, мы на vc - как одна большая семья
Да. Предлагаю организовать группу в Телеге, где сможем централизованно хранить данные банковских карт.
Не смог оплатить одной – сможешь другой.
Sharing economy
Как в 90-е, когда кардинг был в порядке вещей и люди номерами карт делились )
Можете также номером заявки воспользоваться, не страшно
Попробуйте теперь UnionPay!
Российские банки:
Вечером обосраться можно
Ещё вчера на VC обсуждали банки, где можно открыть JCB, чтобы хоть как-то заменить VISA и MasterCard, тратили по 5к на открытие карточек, а сегодня...
5к это юнион пей был китайский
Думаю Китай точно не кинет нас, иначе жопа
Китай не кинет, но выжмет досуха тут всё.
покойся с МИРом
Неужели было непонятно, что Япония под США и могла отключить JCB в России?
Не то чтобы Япония ничего не делала
Именно после этого. Так сказать показали кто в доме хозяин
Американские военные в Японии. Я бы ещё посмотрел на действия США, если б Япония планировала отдать их военные базы России или Китаю)
Особенно после этого
они тонко намекают,что без сброса атомной бомбы дружбы не будет.
Вы живёте понятиями прошлого века. Никого уже особо не интересует то, что было 80 лет назад. Гораздо важнее, что происходит сейчас.
просто мелькнуло это они за хиросиму им так насасывают благодарно 🙈😄
Мне вот интересно с какого момента у Японии такая дружба с США? После Херосимы или после Нагасаки?
Уже два поколения сменились, люди в мире живут двигаясь в будущее, а не вспоминая все время историю, как это любят делать у нас
Друзья обложили со всех сторон и держат) А экономически еще больше.
Это не дружба, а кураторство США после второй мировой.
Вот бы нам такое кураторство. Третья высокотехнологичная экономика мира
Готов работать по четырнадцать часов в день, без отпуска?
В Японии отпуск гарантируется, в отличии от США
В Японии принято работать до смерти, если что
Как и во всем мире
Я про менталитет, а не саму возможность выхода на пенсию.
Неа, тогда лучше кураторство как в германии. Там норм
Ну так чего бы не развиться? Много ли США в второй мировой потеряли? Там кроме Перл Харбора особо и вспомнить нечего. Зарабатывали только, да и к дележу подключились только в 1944. Вот западная Европа и Япония нормально себя чувствовали, в то время как СССР в руинах лежал, да ещё и восточную Европу на себя повесил. А те никогда и не испытывали симпатий к русским.
Германию также разрушили, как и ссср. Вот только прошло 75 лет уже, 10 раз можно было все восстановить и жить не хуже.
Вот только кураторы из ленинграда так не умеют
Вы поймите, Европа кагбе менее лояльна была к советам, поэтому выстраиваемые логистические и производственные цепочки завязывались в первую очередь на них, трамвайчики, мотоциклы из Чехословакии, автобусы Венгрия, мебельное производство и одежда Югославия, Электроника прибалтика (которая от ненависти зубами стучала в составе СССР) и т.д. Это в первую очередь для баланса влияния было, в то время, как у самих было проблем по горло. А ФРГ турки отстраивали, да. Их там теперь больше чем немцев.
Стокгольмский синдром у японцев.
У Германии тоже дружба с США. Обе страны, видимо, признали ошибки и им помогли заново отстроиться
Наверное стоило уладить вопрос с Курилами, прежде чем ввязываться в авантюру на Украине. Всехпереигралопять
JCB намекает, что стоит завершить операцию на Украине до 14 марта.
Надеюсь хоть теперь про Курилы заткнутся со своим не подписанным всратым никому ненужным мирным договором. То дружить хотят, то не хотят.
американцев они простили за ядерку,сами себя простили за геноцид китайцев,но если тронешь хохла то жди беды.Япония не простит
Ждём Китай
Надо выпустить карты МИР с дизайном:
Zа РОДИНУ!
Zа РУССКИХ!
Zа ДОНБАСС!
Нет Войне!
Лучше V - с таким дизайном::
Япония явно обиделась, то что Россия занесла их в "чёрный список". Сейчас ещё и по Курилам актуализирует больной вопрос.
Российские банки подняли цены на Китай, тем самым или хотят нажиться под шумок, или же хотят ограничить количество новых пользователей.
Пока только два подняли - РСХБ и ГПБ.
По этому поводу написал обращение в ФАС, пусть проверят.
Я в один банк еще позавчера подал заявку, так они молчат. Надеюсь, что это только из-за выходных.
Сейчас бы взглянуть на лица тех, кто оформил JCB карту за 6к…
JCB бесплатно оформлялась. Платно Union Pay
ЗоЗПП - сдать в течении 14 дней. )
Ожидаемо
Иначе все буду переводить в наличку...
РСХБ отменил срок действия карт Visa/Master и влупил комиссию в 7,5к за выпуск дебетовой карты union 🤪
У компании «нет другого выхода».
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:
1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…
Продажи рекламы в своих сервисах уже остановила Google.
Собираем новости и события тринадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.