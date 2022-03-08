Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.

Карты JCB, выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей, а карты зарубежных банков — в России, сообщила компания. По данным издания Nikkei, эти меры вступят в силу с 14 марта.

JCB — одна из крупнейших платёжных систем в мире, созданная японскими учредителями. Её карты принимаются к оплате в 190 странах.

6 марта о приостановке деятельности в России объявили Visa и Mastercard: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране, но перестанут за границей, в иностранных интернет-магазинах и сервисах.

Карты Visa и Mastercard могла бы заменить JCB — её выпускают некоторые российские банки. Также в России выпускаются кобейджинговые карты «Мир»/JCB. Ещё один альтернативный вариант — китайская платёжная система UnionPay, она пока доступна.

Финансы Утренний украинец 6 мар России Статьи редакции Заменить Visa и Mastercard: какие банки оформляют карты ​UnionPay в Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».