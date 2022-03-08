Финансы
Утренний украинец

Японская платёжная система JCB приостановит операции в России Статьи редакции

Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.

Карты JCB, выпущенные российскими банками, перестанут работать за границей, а карты зарубежных банков — в России, сообщила компания. По данным издания Nikkei, эти меры вступят в силу с 14 марта.

JCB — одна из крупнейших платёжных систем в мире, созданная японскими учредителями. Её карты принимаются к оплате в 190 странах.

6 марта о приостановке деятельности в России объявили Visa и Mastercard: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране, но перестанут за границей, в иностранных интернет-магазинах и сервисах.

Карты Visa и Mastercard могла бы заменить JCB — её выпускают некоторые российские банки. Также в России выпускаются кобейджинговые карты «Мир»/JCB. Ещё один альтернативный вариант — китайская платёжная система UnionPay, она пока доступна.

Финансы
Утренний украинец
Заменить Visa и Mastercard: какие банки оформляют карты ​UnionPay в России Статьи редакции

Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».

#новость

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Читатель VC

Представляю выражение лица тех, кто оформил ее вместо Visa/MasterCard)))

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40
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Feduard Klimkin
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Pavel Ivanov

Это же те самые русские кошки, которых не допустили на международные выставки.

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7
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Иван Помидоров
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1
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М i кола

Это было ожидаемо)

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28
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Ilya Kozlov

Можете посмотреть на это лицо

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11
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Виктор Ефимов

Никому не сообщай код!

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13
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Nan Nan

Нам можно, мы на vc - как одна большая семья

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40
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Pavel Ivanov

Да. Предлагаю организовать группу в Телеге, где сможем централизованно хранить данные банковских карт.

Не смог оплатить одной – сможешь другой.

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Nikolay Andrianov

Sharing economy

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2
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Ware Wow

Как в 90-е, когда кардинг был в порядке вещей и люди номерами карт делились )

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0
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Ilya Kozlov

Можете также номером заявки воспользоваться, не страшно

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3
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Вася Пражкин

Попробуйте теперь UnionPay!

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Акакий Зирбернштейн

Российские банки:

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7
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Ware Wow

Вечером обосраться можно

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Feduard Klimkin

Ещё вчера на VC обсуждали банки, где можно открыть JCB, чтобы хоть как-то заменить VISA и MasterCard, тратили по 5к на открытие карточек, а сегодня...

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Дима Анонимный

5к это юнион пей был китайский

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Андрей

Думаю Китай точно не кинет нас, иначе жопа

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4
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Начальник ботов

Китай не кинет, но выжмет досуха тут всё.

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43
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Alex Tanchik

покойся с МИРом

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14
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AlexanderAPS

Неужели было непонятно, что Япония под США и могла отключить JCB в России?

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14
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Жестокий утюг

И это после того как атомную бомбу США на Японию сбрасывала?

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3
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Иван Поварёшкин

Не то чтобы Япония ничего не делала

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4
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Gutal1n

Именно после этого. Так сказать показали кто в доме хозяин

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lakoros

Американские военные в Японии. Я бы ещё посмотрел на действия США, если б Япония планировала отдать их военные базы России или Китаю)

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Иван Коцкий

Особенно после этого

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roman dfslm

они тонко намекают,что без сброса атомной бомбы дружбы не будет.

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Sitewell Ad

Вы живёте понятиями прошлого века. Никого уже особо не интересует то, что было 80 лет назад. Гораздо важнее, что происходит сейчас.

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Вик Бой

просто мелькнуло это они за хиросиму им так насасывают благодарно 🙈😄

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Евгений Миганов

Мне вот интересно с какого момента у Японии такая дружба с США? После Херосимы или после Нагасаки?

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Артем Астахов

Уже два поколения сменились, люди в мире живут двигаясь в будущее, а не вспоминая все время историю, как это любят делать у нас

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lakoros

Друзья обложили со всех сторон и держат) А экономически еще больше.

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R-Globus

Это не дружба, а кураторство США после второй мировой.

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6
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El Duro

Вот бы нам такое кураторство. Третья высокотехнологичная экономика мира

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7
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unknоwn

Готов работать по четырнадцать часов в день, без отпуска?

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3
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Антон Штадлер

В Японии отпуск гарантируется, в отличии от США

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2
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R-Globus

В Японии принято работать до смерти, если что

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3
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Антон Штадлер

Как и во всем мире

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R-Globus

Я про менталитет, а не саму возможность выхода на пенсию.

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El Duro

Неа, тогда лучше кураторство как в германии. Там норм

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R-Globus

Ну так чего бы не развиться? Много ли США в второй мировой потеряли? Там кроме Перл Харбора особо и вспомнить нечего. Зарабатывали только, да и к дележу подключились только в 1944. Вот западная Европа и Япония нормально себя чувствовали, в то время как СССР в руинах лежал, да ещё и восточную Европу на себя повесил. А те никогда и не испытывали симпатий к русским.

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2
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El Duro

Германию также разрушили, как и ссср. Вот только прошло 75 лет уже, 10 раз можно было все восстановить и жить не хуже.
Вот только кураторы из ленинграда так не умеют

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R-Globus

Вы поймите, Европа кагбе менее лояльна была к советам, поэтому выстраиваемые логистические и производственные цепочки завязывались в первую очередь на них, трамвайчики, мотоциклы из Чехословакии, автобусы Венгрия, мебельное производство и одежда Югославия, Электроника прибалтика (которая от ненависти зубами стучала в составе СССР) и т.д. Это в первую очередь для баланса влияния было, в то время, как у самих было проблем по горло. А ФРГ турки отстраивали, да. Их там теперь больше чем немцев.

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0
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Павел -

Стокгольмский синдром у японцев.

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5
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Иван Поварёшкин

У Германии тоже дружба с США. Обе страны, видимо, признали ошибки и им помогли заново отстроиться

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1
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Андрей

Наверное стоило уладить вопрос с Курилами, прежде чем ввязываться в авантюру на Украине. Всехпереигралопять

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0
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Павел -

JCB намекает, что стоит завершить операцию на Украине до 14 марта.

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12
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R-Globus

Надеюсь хоть теперь про Курилы заткнутся со своим не подписанным всратым никому ненужным мирным договором. То дружить хотят, то не хотят.

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5
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roman dfslm

американцев они простили за ядерку,сами себя простили за геноцид китайцев,но если тронешь хохла то жди беды.Япония не простит

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5
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Константин Лучко

Ждём Китай

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–4
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Р Ф

Надо выпустить карты МИР с дизайном:
Zа РОДИНУ!
Zа РУССКИХ!
Zа ДОНБАСС!

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0
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Наил

Нет Войне!

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3
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Павел -

Лучше V - с таким дизайном::

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Викторович

Япония явно обиделась, то что Россия занесла их в "чёрный список". Сейчас ещё и по Курилам актуализирует больной вопрос.

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2
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Павел -

Российские банки подняли цены на Китай, тем самым или хотят нажиться под шумок, или же хотят ограничить количество новых пользователей.

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1
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kinoprorok

Пока только два подняли - РСХБ и ГПБ.
По этому поводу написал обращение в ФАС, пусть проверят.

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2
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Павел -

Я в один банк еще позавчера подал заявку, так они молчат. Надеюсь, что это только из-за выходных.

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Big Boss

Сейчас бы взглянуть на лица тех, кто оформил JCB карту за 6к…

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Roman Vyatkin

JCB бесплатно оформлялась. Платно Union Pay

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2
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Павел -

ЗоЗПП - сдать в течении 14 дней. )

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Я никто и звать меня никак

Ожидаемо

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1
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Илья Рогаткин

Иначе все буду переводить в наличку...

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Ildarik

РСХБ отменил срок действия карт Visa/Master и влупил комиссию в 7,5к за выпуск дебетовой карты union 🤪

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Источник: kremlin.ru
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