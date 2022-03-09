Снять с валютного счёта можно до $10 тысяч, остальное в рублях: ЦБ ввёл временный порядок операций с наличной валютой Статьи редакции
В российских банках около 90% валютных счетов не превышает $10 тысяч, поэтому клиенты смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, говорит регулятор.
С 9 марта по 9 сентября ЦБ запретил снимать более $10 тысяч наличными. Однако остальные средства можно снять в рублях по рыночному курсу в день выдачи. При этом все средства будут выдавать в долларах — независимо от того, в какой валюте был открыт счёт.
ЦБ уточнил, что все средства граждан сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счёт или вклад, и условия по ним меняться не будут.
Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков, уточняет регулятор, но банкам может требоваться несколько дней, чтобы привезти сумму в наличной валюте в конкретное отделение.
В пресс-службе «Сбербанка» РБК уточнили, что банк «готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введённых ЦБ временных правил. Покупка безналичной валюты доступна клиентам ”Сбербанк Онлайн” без ограничений. Средства клиентов в рублях доступны без ограничений».
Занавес
Дмитрий, я вас лайкнул в качестве аванса... Пожалуйста объясните для человека, у которого из "активов" 100 000 рублей... Почему занавес.
Потому что скоро на эти 100 тысяч вы заправите бак своей машины только.
А откуда будет бензин?
У соседа в заначке
Смотрите чтобы не испортился
у него нет машины
Рубль не будет ничего стоить при таком развитии ситуации.
Как вариант :)
Понял, пока не поздно потрачу их на проституток и алкоголь. Спасибо за информацию.
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Это типа у вас "Спецоперация"?
GL
Ну что, будет процветать черный рынок с курсами оторванными от официальных?
Конечно! Как и в 90-х
А что вы хотели. В стране банально нет валюты. Все паникеры змейкой выстроились в кассы/банкоматы. Вот и результат.
Я удивлен, что меру ввели только сейчас, а не неделю назад.
UPD я понимаю нервозность судя по минусам к посту, но это как самим рыть себе могилу.
А не-паникеры подарили свою валюту государству.
Тут есть ещё третья категория людей - у меня знакомому срочно необходима дорогостоящая операция, например, если он бы хранил в рублях, то тупо потерял бы деньги и остался инвалидом. Хорошо хватило ума всё заблоговременно вывести в валютный нал.
Ещё есть четвёртая категория (и скорее всего самая многочисленная, ибо медианная зарплата в стране известна): требуется, например, дорогостоящая операция, а денег на неё нет в принципе, ни в какой валюте, даже по курсу 10 рублей за бакс.
С чего-то не быть паникёром в этой ситуации? Сидеть, как собака в меме при пожаре, когда нужно деньги в нал выводить?
Вы сами руините банки. Жаль не все это понимают
Если бы никто не паниковал а снимал валюту по мере необходимости - проблем бы сейчас не было.
Точнее проблемы бы были, но не с дефицитом валюты
Если бы у кое-кого фляга не свиснула, то проблем бы не было вообще
Тот кто запаниковал 24 банально сберёг больше чем тот кто не запаниковал. Stop loss.
Не снимете вы - снимут за вас. Страна большая, капиталы и сбережения много кому нужно спасать. Хотите быть героем - пожалуйста. Но их съедают первыми.
А ты думаешь люди от хорошей жизни в очереди встали? Лайки и благодарности знаешь кому слать
А куда тебе сейчас эти доллары или евро? В Нью-Йорк опаздываешь на рейс Аэрофлота?
Думаешь рубль стабильнее?
И да, доллар стабильнее. Если я проработал пол месяца и заработал 75000 (1000$) и я допустим могу на них купить ТВ. То я не хочу чтобы через 2 недели я уже не смог этого сделать. Потому что ТВ так и стоить 1000$. Но уже 120000. Получается что мой труд обесценился?
Ну у меня просто диверсификация. Когда все началось сразу слил все рубли на товары, которые давно хотел купить, но немного душила жаба.
Ну очень умно покупать в период кризиса нахрен не нужные вещи. Пример я привел чтобы вы понимали что лично труд каждого кто получает за в рублях резко обесценился.
Когда кончатся продукты оближите эти вещи
Нахрен ненужные вещи это вы сказали, не я.
Можете мне не рассказывать что в экономике полная жопа, это и так понятно. Мы обсуждали тут позицию по снятию валютных вкладов
В том то и дело. Сейчас не совок. Я крайне возмущен, что внёс ты на счёт одно а вывести можешь уже другое. В простонародье это кидалово. ЦБ олени
Да 100% вкладчиков возмущены. Никто с этим не спорит.
Но если Вы не хотите, чтоб все банки схлопнулись - придется терпеть.
Не все зациклено на РФ. Мы например производим в РФ и продаем в Дубай. Теперь хуй пойми как это все делать. Начинаю от как довести и заканчивая как получить деньги
И как итог всего этого: паникёры остались с деньгами, а спокойные люди остались со своим спокойствием.
Паникеры сняли свои условные 200 евро и думают как круто они обманули систему.
Но они не понимают, что если банки схлопнутся, эти 200 евро им не помогут.
А непаникеры в ЦБ просрали все резервы
Я ЦБ не оправдываю. Они однозначно не были готовы к таким сценариям. Я про блокирование кубышки.
Если система не может исполнить свои обязательства, то это мошенничество.
Мозги где-нибудь поищи
Господи, тебе завтра в школу, иди спи уже!
На х.й идёшь, вместе с военным русским кораблём
Слава Украине, мир победит агрессора
Удачи, нерусь невоспитанная.
Твердо и четко заявляешь?
Привет гиперинфляция и 2 курса валют
Как там по методичке?
Сейчас купим доллары у Китая?
Или.
Зачем нам доллары? Нужны юани. Будем все в китае покупать
Есть ощущение, что это касается любой валюты. Неважно доллары, евро, юани или франки.
Было ожидаемо
Ну вот и ставки по 7-9%
“Я не халявщик, я партнёр» (с)
Вот это уже прорывище, а не рывок там какой-то. Чуток до победы осталось.
Ждём возвращения в УК РФ статьи про валютные спекуляции. Тогда уже будет полное погружение в эпоху позднего СССР.
Ну вот он, железный занавес.
Загран есть, но куда лететь, если валюту не купить.
Зачем покупать валюту здесь, если её можно купить в аэропорту прилёта? Зачем вообще покупать валюту, если можно везде расплачиваться рублёвой картой UnionPay?
На что купить? На рубли? Их с завтрашнего дня будут где-то принимать?
Надолго ли можно расплачиваться union pay везде? Тренд на то, чтобы валюту не вывозили. Краник можно прикрыть на раз два
по грабительскому курсу можно будет
пока еще можно лететь в один конец..хоть и в вникуда
Да, был такой магазин "Березка", помню, помню...
Тут для примера хорошо мэтчится Аргентина. С экономикой жопа (Россия только что догнала ее), два курса, все в кэше сидят, адская беднота
А не, Россия перегнала Аргентину, там всё разрешено и всё работает, люди танго танцуют
Аргентина, Нидерланды, пожалейте мои гланды... эх
Аргентина в свете последних событий становится очень даже приятным направлением!
Знающие подскажите.
Если есть налом валюта - ЦБ может в теории запретить обменять их по рыночному курсу? Или в таком случае риски минимальны?
Как человек с высшим экономическим образованием и опытом в инвестициях скажу уверенно: сейчас вот хрен его знает, что он еще может.
Ага, меняла на улице скажет, что ему ЦБ не велит.
нал в баксах у тебя с руками оторвут даже по завышенному курсу теперь
Вопрос Снять всего 10к или можно раскидать по банкам и снимать в каждом по 10к?
уже не раскидать))
А вот хз. Пробуй)
В Тинькофф стоит запрет на перевод валюты в другой банк. Думаю и другие также...
С чего бы? SWIFT работает. А валюту между банками по закону нельзя переводить (вроде как).
Можно переводить себе через SWIFT между РФ банками
С новых вкладов только в рублях
ты думаешь что умнее Наебулиной ?
Скажите спасибо, за то что у вас что-то есть. Свободу слова пора запрещать, слишком смердит. Мнение как дырка в заднице, ценность его примерно такая же.
Иди нах*й.
Не знаю как у вас ,а у нас очко ( дырка в заднице ) весьма ценное.
Езжай в Украину будешь расплачиваться
А давай тебя запретим? Особенно если у тебя еще и дырка немытая в заднице смердит.
КАкая лодка? Она утонула уже.
Тут есть разъяснения
https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/
Но слово «п..ц» забыли вставить в текст.
Да здравствуют валютчики и параллельные курсы валют! Ура, движемся в светлое будущее нового рынка
Привет чёрный рынок, завтра курс покупки будет уже под 200 рублей за 1 доллар с рук.
Следующий ожидаемый шаг это запрет на доллары и Евро в России как средство накопления и платежа в наличной форме. Все что есть на счетах будет конвертировано в рубли по курсу ЦБ на момент выдачи вклада. Далее УК за спекуляцию и хранение, тк всю наличную валюту надо будет сдать в Зелёный банк и поменять на твёрдые рубли.
если щас пятнашку за базар могут впаять, за валюту видимо расстрел будет
Короче, я так понимаю, релокация куда-нибудь в Армению становится крайне приятной перспективой.
Многим наемникам и всяким "спецам" РФ платит в долларах. Когда $ закончатся, интересная мысль в их головах возникнет за что им воевать.
На расеи 90% населения не имеет 10к$, плебеи едут умирать в Украину за 500$, ущербная страна, население терпилы
Ребят, Путин все просчитал. Вы госдолг США видели? Доллар скоро рухнет
Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Не раскачиваем лодку. Просто переждать и всё будет заебись, там все схвачено.
Какая лодка? Она утонула уже.
Да это старая шутка, со времен Сирии.
схвачено-потрачено
От поступающей на счет новой валюты оставят 20% или только рублями снять можно будет?
20%, а из этих 20% только $10 тыс.
Дефолт
Всем «доброго» вечера
Назрели вопросы,и хотелось бы услышать мнение компетентных людей
1. При дефолте банки будет трясти, а брокеры под этими банками также могут обанкротиться, поэтому насколько безопасно держать иностранные акции через условные Тиньков Инвестиции? Или депозитарий все помнит и они просто останутся на балансе?
2. Если сейчас выводить с брокерского счета $ на счет в банке, то их можно будет снять или же нет?
Спасибо
Советы как обезопасить сбережения приветствуются!
Ограничения касаются только налички? Если вклад в евро, то при закрытии сумма перейдёт на счёт именно в евро, не в рублях же? Но если я захочу закрыть с получением наличных денег, то дадут только рубли?
Если вклад в евро, то сможете закрыть вклад, но наличкой вам выдадут доллары. Все валютные вклады/счета можно обналичить только в доллары. Других наличных валют больше нет. Ну и если у вас в валюте больше 10 000 долларов, то в валюте вы получите только 10 000 долларов, а остальное - в рублях.
Как я понял - да
На виси никто не следит за тем что новости повторяются?)
Уехали из страны кто хотел?
Доллары, евро, подходим менять, не стесняемся! Гражданочка, сколько у вас?
Как это было:
а мы уже сделали рывок?
В России дела уже хуже, чем в Украине в 2014? Тогда там после майдана было много валютных ограничений (типа из-за того, что Янукович много украл)
Рывок мангуста в пропасть
На какой срок закрываются точки, неизвестно.
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