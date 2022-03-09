Финансы
Слава Шегай

Снять с валютного счёта можно до $10 тысяч, остальное в рублях: ЦБ ввёл временный порядок операций с наличной валютой Статьи редакции

В российских банках около 90% валютных счетов не превышает $10 тысяч, поэтому клиенты смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, говорит регулятор.

С 9 марта по 9 сентября ЦБ запретил снимать более $10 тысяч наличными. Однако остальные средства можно снять в рублях по рыночному курсу в день выдачи. При этом все средства будут выдавать в долларах — независимо от того, в какой валюте был открыт счёт.

ЦБ уточнил, что все средства граждан сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счёт или вклад, и условия по ним меняться не будут.

Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

ЦБ

Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков, уточняет регулятор, но банкам может требоваться несколько дней, чтобы привезти сумму в наличной валюте в конкретное отделение.

В пресс-службе «Сбербанка» РБК уточнили, что банк «готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введённых ЦБ временных правил. Покупка безналичной валюты доступна клиентам ”Сбербанк Онлайн” без ограничений. Средства клиентов в рублях доступны без ограничений».

#новость #днрилнр #цб

4786 просмотров
Спасибо за наводку Pavel Petel
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108 комментариев
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Дмитрий Кириакиди

Занавес

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46
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Михаил Черных

Дмитрий, я вас лайкнул в качестве аванса... Пожалуйста объясните для человека, у которого из "активов" 100 000 рублей... Почему занавес.

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–16
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Ершов

Потому что скоро на эти 100 тысяч вы заправите бак своей машины только.

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24
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Дмитрий

А откуда будет бензин?

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2
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Ершов

У соседа в заначке

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1
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Дмитрий

Смотрите чтобы не испортился

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–2
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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

у него нет машины

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1
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Дмитрий Кириакиди

Рубль не будет ничего стоить при таком развитии ситуации.
Как вариант :)

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5
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Михаил Черных

Понял, пока не поздно потрачу их на проституток и алкоголь. Спасибо за информацию.

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19
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Не Олег

Хорошая инвестиционная идея на ресурсе для предпринимателей. Без иронии.

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6
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Alex Gurulli

Это типа у вас "Спецоперация"?
GL

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0
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Vadim Skrizki

Ну что, будет процветать черный рынок с курсами оторванными от официальных?

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39
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Andrei Nikolaev

Конечно! Как и в 90-х

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6
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Serge Vladimirovich

А что вы хотели. В стране банально нет валюты. Все паникеры змейкой выстроились в кассы/банкоматы. Вот и результат.
Я удивлен, что меру ввели только сейчас, а не неделю назад.

UPD я понимаю нервозность судя по минусам к посту, но это как самим рыть себе могилу.

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–25
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Andrey Dmitriev

А не-паникеры подарили свою валюту государству.

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44
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Jonathan Lynn

Тут есть ещё третья категория людей - у меня знакомому срочно необходима дорогостоящая операция, например, если он бы хранил в рублях, то тупо потерял бы деньги и остался инвалидом. Хорошо хватило ума всё заблоговременно вывести в валютный нал.

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1
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Vir Cotto

Ещё есть четвёртая категория (и скорее всего самая многочисленная, ибо медианная зарплата в стране известна): требуется, например, дорогостоящая операция, а денег на неё нет в принципе, ни в какой валюте, даже по курсу 10 рублей за бакс.

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1
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artemiyspb .

С чего-то не быть паникёром в этой ситуации? Сидеть, как собака в меме при пожаре, когда нужно деньги в нал выводить?

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22
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Serge Vladimirovich

Вы сами руините банки. Жаль не все это понимают

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–14
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Жесткий кран

Потому что мало доверия к обещаниям свыше. И это не вина населения, а его опыт.

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24
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Serge Vladimirovich

Если бы никто не паниковал а снимал валюту по мере необходимости - проблем бы сейчас не было.
Точнее проблемы бы были, но не с дефицитом валюты

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–14
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Василий Степанофф

Если бы у кое-кого фляга не свиснула, то проблем бы не было вообще

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26
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Пересмешник

Тот кто запаниковал 24 банально сберёг больше чем тот кто не запаниковал. Stop loss.

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0
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Пересмешник

Не снимете вы - снимут за вас. Страна большая, капиталы и сбережения много кому нужно спасать. Хотите быть героем - пожалуйста. Но их съедают первыми.

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0
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RomanAno

А ты думаешь люди от хорошей жизни в очереди встали? Лайки и благодарности знаешь кому слать

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19
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Serge Vladimirovich

А куда тебе сейчас эти доллары или евро? В Нью-Йорк опаздываешь на рейс Аэрофлота?

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–23
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умный человек

Думаешь рубль стабильнее?

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10
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RomanAno

И да, доллар стабильнее. Если я проработал пол месяца и заработал 75000 (1000$) и я допустим могу на них купить ТВ. То я не хочу чтобы через 2 недели я уже не смог этого сделать. Потому что ТВ так и стоить 1000$. Но уже 120000. Получается что мой труд обесценился?

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8
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Serge Vladimirovich

Ну у меня просто диверсификация. Когда все началось сразу слил все рубли на товары, которые давно хотел купить, но немного душила жаба.

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1
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RomanAno

Ну очень умно покупать в период кризиса нахрен не нужные вещи. Пример я привел чтобы вы понимали что лично труд каждого кто получает за в рублях резко обесценился.
Когда кончатся продукты оближите эти вещи

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1
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Serge Vladimirovich

Нахрен ненужные вещи это вы сказали, не я.
Можете мне не рассказывать что в экономике полная жопа, это и так понятно. Мы обсуждали тут позицию по снятию валютных вкладов

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0
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RomanAno

В том то и дело. Сейчас не совок. Я крайне возмущен, что внёс ты на счёт одно а вывести можешь уже другое. В простонародье это кидалово. ЦБ олени

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2
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Serge Vladimirovich

Да 100% вкладчиков возмущены. Никто с этим не спорит.
Но если Вы не хотите, чтоб все банки схлопнулись - придется терпеть.

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–1
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RomanAno

Не все зациклено на РФ. Мы например производим в РФ и продаем в Дубай. Теперь хуй пойми как это все делать. Начинаю от как довести и заканчивая как получить деньги

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8
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Вячеслава Тянченко

И как итог всего этого: паникёры остались с деньгами, а спокойные люди остались со своим спокойствием.

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11
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Serge Vladimirovich

Паникеры сняли свои условные 200 евро и думают как круто они обманули систему.
Но они не понимают, что если банки схлопнутся, эти 200 евро им не помогут.

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1
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Василий Степанофф

А непаникеры в ЦБ просрали все резервы

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4
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Serge Vladimirovich

Я ЦБ не оправдываю. Они однозначно не были готовы к таким сценариям. Я про блокирование кубышки.

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1
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MedievalRain

Если система не может исполнить свои обязательства, то это мошенничество.

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1
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Rtm Raitere

Мозги где-нибудь поищи

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–2
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Serge Vladimirovich

Господи, тебе завтра в школу, иди спи уже!

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0
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Rtm Raitere

На х.й идёшь, вместе с военным русским кораблём

Слава Украине, мир победит агрессора

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–2
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Serge Vladimirovich

Удачи, нерусь невоспитанная.

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–1
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Anton Vlasov

Твердо и четко заявляешь?

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0
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MEGAtraXXXer666

Привет гиперинфляция и 2 курса валют

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19
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Sergey Didenko
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17
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Игорь Протасов

Как там по методичке?
Сейчас купим доллары у Китая?
Или.
Зачем нам доллары? Нужны юани. Будем все в китае покупать

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14
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Сергей Бирюков

Есть ощущение, что это касается любой валюты. Неважно доллары, евро, юани или франки.

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1
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Kain Ariott

Было ожидаемо

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13
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Михаил Желтухин

Ну вот и ставки по 7-9%

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11
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Veniamin Borzov

“Я не халявщик, я партнёр» (с)

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4
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artemiyspb .

Вот это уже прорывище, а не рывок там какой-то. Чуток до победы осталось.

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11
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Сергей Бирюков

Ждём возвращения в УК РФ статьи про валютные спекуляции. Тогда уже будет полное погружение в эпоху позднего СССР.

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10
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Andrey Dmitriev

Ну вот он, железный занавес.
Загран есть, но куда лететь, если валюту не купить.

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9
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Flash

Зачем покупать валюту здесь, если её можно купить в аэропорту прилёта? Зачем вообще покупать валюту, если можно везде расплачиваться рублёвой картой UnionPay?

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–7
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Andrey Dmitriev

На что купить? На рубли? Их с завтрашнего дня будут где-то принимать?

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8
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Дмитрий

Надолго ли можно расплачиваться union pay везде? Тренд на то, чтобы валюту не вывозили. Краник можно прикрыть на раз два

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0
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sse

по грабительскому курсу можно будет

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0
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Василий Степанофф

пока еще можно лететь в один конец..хоть и в вникуда

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0
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Ершов

Да, был такой магазин "Березка", помню, помню...

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8
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Rtm Raitere

Тут для примера хорошо мэтчится Аргентина. С экономикой жопа (Россия только что догнала ее), два курса, все в кэше сидят, адская беднота

А не, Россия перегнала Аргентину, там всё разрешено и всё работает, люди танго танцуют

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7
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Герман Воронов

Аргентина, Нидерланды, пожалейте мои гланды... эх

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1
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Jonathan Lynn

Аргентина в свете последних событий становится очень даже приятным направлением!

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1
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Роман Сарваров

Знающие подскажите.
Если есть налом валюта - ЦБ может в теории запретить обменять их по рыночному курсу? Или в таком случае риски минимальны?

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0
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Andrey Dmitriev

Как человек с высшим экономическим образованием и опытом в инвестициях скажу уверенно: сейчас вот хрен его знает, что он еще может.

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21
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Дмитрий

Ага, меняла на улице скажет, что ему ЦБ не велит.

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2
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sse

нал в баксах у тебя с руками оторвут даже по завышенному курсу теперь

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0
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Jiko

Вопрос Снять всего 10к или можно раскидать по банкам и снимать в каждом по 10к?

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5
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MEGAtraXXXer666

уже не раскидать))

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5
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colorless

А вот хз. Пробуй)

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2
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Andrei Nikolaev

В Тинькофф стоит запрет на перевод валюты в другой банк. Думаю и другие также...

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0
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Arthur N

С чего бы? SWIFT работает. А валюту между банками по закону нельзя переводить (вроде как).

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1
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Mark Borisov

Можно переводить себе через SWIFT между РФ банками

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0
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Сергей Крикунов

С новых вкладов только в рублях

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0
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sse

ты думаешь что умнее Наебулиной ?

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0
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Alan Kalaev

Скажите спасибо, за то что у вас что-то есть. Свободу слова пора запрещать, слишком смердит. Мнение как дырка в заднице, ценность его примерно такая же.

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–27
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Andrey Dmitriev

Иди нах*й.

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19
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Жорик

Не знаю как у вас ,а у нас очко ( дырка в заднице ) весьма ценное.

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0
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Alan Kalaev

Езжай в Украину будешь расплачиваться

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–9
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Герман Воронов

А давай тебя запретим? Особенно если у тебя еще и дырка немытая в заднице смердит.

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0
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Ершов

КАкая лодка? Она утонула уже.

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4
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Мрачный Орзэмэс

Тут есть разъяснения

https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/
Но слово «п..ц» забыли вставить в текст.

Работа финансовой системы в условиях санкционных…
Работа финансовой системы в условиях санкционных ограничений | Банк России
cbr.ru
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3
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Алексей Ткачук

Да здравствуют валютчики и параллельные курсы валют! Ура, движемся в светлое будущее нового рынка

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3
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G B

Привет чёрный рынок, завтра курс покупки будет уже под 200 рублей за 1 доллар с рук.

Следующий ожидаемый шаг это запрет на доллары и Евро в России как средство накопления и платежа в наличной форме. Все что есть на счетах будет конвертировано в рубли по курсу ЦБ на момент выдачи вклада. Далее УК за спекуляцию и хранение, тк всю наличную валюту надо будет сдать в Зелёный банк и поменять на твёрдые рубли.

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3
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sse

если щас пятнашку за базар могут впаять, за валюту видимо расстрел будет

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0
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Jonathan Lynn

Короче, я так понимаю, релокация куда-нибудь в Армению становится крайне приятной перспективой.

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3
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RobinzonCruzo

Многим наемникам и всяким "спецам" РФ платит в долларах. Когда $ закончатся, интересная мысль в их головах возникнет за что им воевать.

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2
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Сергей Ветров

На расеи 90% населения не имеет 10к$, плебеи едут умирать в Украину за 500$, ущербная страна, население терпилы

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1
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Евгений Приходько

Ребят, Путин все просчитал. Вы госдолг США видели? Доллар скоро рухнет

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1
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Не Олег

Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Не раскачиваем лодку. Просто переждать и всё будет заебись, там все схвачено.

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1
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Ершов

Какая лодка? Она утонула уже.

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1
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Не Олег

Да это старая шутка, со времен Сирии.

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2
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Хозяин

схвачено-потрачено

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0
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Dmitry Arkhipov

От поступающей на счет новой валюты оставят 20% или только рублями снять можно будет?

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1
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Василий Степанофф

20%, а из этих 20% только $10 тыс.

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0
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Мдидслсл Шишпшпшпщ
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1
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Никита Горячев

Дефолт

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1
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Виктор Архипов

Всем «доброго» вечера
Назрели вопросы,и хотелось бы услышать мнение компетентных людей
1. При дефолте банки будет трясти, а брокеры под этими банками также могут обанкротиться, поэтому насколько безопасно держать иностранные акции через условные Тиньков Инвестиции? Или депозитарий все помнит и они просто останутся на балансе?
2. Если сейчас выводить с брокерского счета $ на счет в банке, то их можно будет снять или же нет?

Спасибо
Советы как обезопасить сбережения приветствуются!

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1
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Alexander Evseev

Ограничения касаются только налички? Если вклад в евро, то при закрытии сумма перейдёт на счёт именно в евро, не в рублях же? Но если я захочу закрыть с получением наличных денег, то дадут только рубли?

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0
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Игорь Брага

Если вклад в евро, то сможете закрыть вклад, но наличкой вам выдадут доллары. Все валютные вклады/счета можно обналичить только в доллары. Других наличных валют больше нет. Ну и если у вас в валюте больше 10 000 долларов, то в валюте вы получите только 10 000 долларов, а остальное - в рублях.

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2
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Игорь Протасов

Как я понял - да

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0
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Blackrock

На виси никто не следит за тем что новости повторяются?)

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0
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Роман Емельянов

Уехали из страны кто хотел?

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0
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Serge Tikhonenko

Доллары, евро, подходим менять, не стесняемся! Гражданочка, сколько у вас?

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0
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Вася Пражкин

Как это было:

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0
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Jack Bauer

а мы уже сделали рывок?

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Мирослав Вселюд

В России дела уже хуже, чем в Украине в 2014? Тогда там после майдана было много валютных ограничений (типа из-за того, что Янукович много украл)

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Евгений Приходько

Рывок мангуста в пропасть

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