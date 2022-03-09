Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 14: Fitch понизило рейтинг России до «дефолт неизбежен» Статьи редакции
Собираем новости и события четырнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Агентство Fitch понизило рейтинг России с В до С, он означает, что «суверенный дефолт неизбежен». Понижение рейтинга связано с введением новых санкций и указом Путина, который разрешил выплачивать валютные долги «недружественным» странам в рублях.
9 марта не будут возобновляться торги на Мосбирже в секциях фондового и срочного рынков (кроме нескольких исключений), рынка СПФИ. Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 мск.
На рынке Forex доллар стоит 129,6 рубля, по данным на 7:40 мск, евро — 141,2 рубля.
ЦБ запретил снимать наличными более $10 тысяч со счетов до 9 сентября. Деньги выдадут в долларах, вне зависимости от того, в какой валюте счёт клиента. Также регулятор запретил банкам продавать наличную валюту. Снять деньги с новых валютных счетов можно только в рублях.
Транспорт
Вхождение любого российского самолёта в воздушное пространство Великобритании теперь уголовное преступление, власти страны будут их арестовывать. Об этом заявил глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс.
Сервисы
Приложения для знакомств Bumble и Badoo прекратят работу в России, компания удалит их из российских App Store и Google Play.
Instagram будет скрывать подписки пользователей из России и Украины. 28 февраля о подобной функции объявил Facebook.
Twitter добавил своё расширение в браузер Tor после блокировки в России. Через браузер можно пользоваться соцсетью без VPN.
Реакция бизнеса и правительства
Universal Music закроет офисы в России и приостановит весь бизнес. Лейбл сотрудничал с Noize MC, Элджеем, Shortparis и другими российскими музыкантами.
Правительство рассмотрит новые налоговые кредиты для бизнеса для оплаты НДС со ставкой в 1% годовых.
Издательский дом Condé Nast приостанавливает работу в России из-за закона об освещении «военной операции» на Украине. В России издатель выпускает журналы Vogue, GQ, Glamour, Tatler.
Международная сеть коворкингов WeWork заявила, что откажется от операций в России и приостановила планы по расширению в стране.
Агентство Fitch приостановит коммерческую работу в России, но продолжит составлять отчёты для местного рынка за пределами страны.
Из-за «геополитической ситуации» из совета директоров HeadHunter вышли Мартин Кокер, Томас Оттер и Терье Селджесет.
События предыдущего дня, 8 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Суть в том, что в России и не было никакого будущего, пока весь мир обновлялся на новые версии, Россия оставалась со старой прошивкой, прикрываясь современным интерфейсом. Война с Украиной показала насколько иллюзорен российский мир. Вся экономика, мощь, имперское величие, военный потенциал и технологии, заканчиваются на резиновой дубинке бьющей в ебло обыкновенному гражданину РФ.
Какой же популизм, Путин не сделал ничего такого, чего не делали другие
Просто фортануло с ценами на углеводороды, а он себя великим реформатором возомнил
24 года назад Путин нагнул страну и держал все в ежовых рукавицах. Два раза конституцию переписывал, чтобы у власти оставаться. Удивляет, что ещё остались чудаки, которые думают, что ему четверть века тупо везло. Это просто смешно.
Не тупо, но реально во многом везло. Думал, что и в этот раз повезёт.
Согласен
У Европы и Америки тоже нет никакого будущего. Это лишь вопрос горизонта вашего будущего.
Будущее за Африкой.
4-я мировая будет снова на копьях и палках.
Ну и в случае неминуемого глобального пиздеца - у русских больше шансов, чем у европейцев и американцев.
Краткое содержание выпуска Соловьева? О том, что загнивающему западу скоро конец, по телеку говорят больше 30 лет. О том как будет, знать никто не может. Сейчас можно видеть, что происходит с Россией.
30 лет - это ничто.
Вы пострадаете, как индивид.
Но общественному развитию и эволюции - насрать на вас, на РФ, на Европу. Человеческая популяция - ее клиент. И кажется мне, что клиент этот снова в Африке окажется или в Индии.
Было, проходили уже.
Соловьёв первым возьмётся за палки после ареста домов в Комо))
Телек не смотрю.
Теория вероятности.
Теория вероятностЕЙ, математик ты мамкин.
С чего это 4ая мировая будет копьями? Ядерная война страшна, но ее разрушительность несколько переоценена
Я хз - Эйнштейн так пизданул.
Ну а так - вроде математики на это указывают.
Многие концепции апокалипсиса , например, ядерная зима, введены фантастами, а не учеными.
К слову в 20 веке было произведено более 2000 ядерных взрывов.
Современные модели показывают, что даже если полные арсеналы будут спущены, то большая часть человечества выживет
Я про пределы роста, не касаясь конкретики.
Выживет, но откатиться в развитии.
И вариантов особо нет похоже.
Хлестко, в стиле невзоровщины, но не все так плохо, раз наша страна стала столь привлекательна за последние 30лет для многочисленных иностранных вливаний компаний, которые сейчас фризят свою деятельность, эдакий протест выражают. Очень надеюсь, чтобы закончилась ВСО и новые условия на мировой геопол. арене были бы для РФ только катализатором в мирное и светлое
Скоро будет такой термин, как "фантомная пропаганда", пропагандисты исчезнут с экранов, а внушаемый самообман у людей останется еще на годы вперед.
Порой без боли не бывает выздоровления, говорят в операционной. Прекратите все очернять. Шаг назад - два шага вперёд.
Один царек уже дошагался до Киева.
Вот такие абюзивные созависимые отношения "народ-государство". Хотя это больше напоминает стокгольмский синдром, но сути не меняет
Мамкин психолог подкатил и не забудь про токсичных родителей СССР.
Обновлялись-обновлялись на новые версии, толерантность, инклюзивность, нетрасизму, но что-то сбойнуло и теперь все русские - изгои. Права человека, частная собственность и прочие незыблемые фундаментальные законы растворились, а расцвела коллективная ответственность и материализовалась экономическая дубинка бьющая в ебло обыкновенному гражданину РФ.
Изгои? По телеку говорят, что это зависть. Все боятся, завидуют и уважают русского человека.
Так ты жертва пропаганды, у которой "весь мир обновляется на новые прошивки", русофобии не существует, а НАТО не военная организация, а клуб по интересам.
Это ничем не лучше нашего телека, это просто другая методичка.
Лучше. Как минимум в Европе нет обосцанных подъездов и собачье дерьмо под ногами не валяется. Знаю, не поверишь, но и убеждать не стану.
Пропаганда так и работает, ну и что, что русофобия, зато везде чисто (на самом деле не везде, но мы просто туда смотреть не будем) и все улыбаются (правда, если ты русский, то и в рожу можно плюнуть)
Пиздить своих граждан в России испокон веков умели
👍👍👍👍
Это будет не дефолт, а отказ от выплат обязательств недружественным странам.
Вспомнилась сцена из 5 элемента, где Вито Корнелиус спас Зорга от вишенки )
то есть Россия - это windows 11. С виду вроде новое, а внутри - то же убогое NT
"Как развалить страну за 14 дней" Автор В.В. Путин.
«Специальный агент НАТО под прикрытием, позывной — AnaloGovnet реализовывает план по деэкономизации РФ» смотреть онлайн без смс и регистрации в хорошем качестве (24/7).
окончание лер, но можете не исправлять, понимаю
<удаленно>
Не разбив яиц, не сделать омлет...
Оторвав себе яйца, не родить будущее.
Надо заскринить
блестяще!!!
Не устроив геноцид, не построить коммунизм?
Бабушка била-била - не разбила
Дедушка бил-бил не разбил
Пу пришёл на стол насрал, яйца своровал
Вот и весь омлет 👍
- Что случилось с вашей экономикой?
- Она утонула
"День 14. Продолжаем погружение..."
Всю Систему и экономику ,которые создавались 30 лет ,один человек разрушил за несколько дней . А за 30 лет до этого тоже один человек разрушил Систему и экономику ,которые создавались 70 лет . Что у нас за страна ?
Весь театр абсурда из Европы прекратиться в течении года, многие компании уходящие с рынка России по принципу домино не уйдут, просто создают ажиотаж продаж своей продукции, давайте понаблюдаем! Уверен не все так плохо, Россия делает разворот на восток! Хорошая возможность заработать появляется, работайте эксперты!
При этом отказ от российской нефти в США пока отложили))
1. Голосование в Конгрессе США о запрете российских энергоносителей отложено. "Для доработки". Что-то видимо пошло не так.
2. США отказались вводить санкции против российского урана, так как быстро заместить российские поставки невозможно.
С королем Саудовской Аравии не удалось договориться!
А много ли этих поставок урана? Так то с Казахстана идут.
20 процентов от всего потребления США
У нас Иран казахский, ещё с союза так. Своя добыча минимальная.
С Венесуэлой они не смогли договориться
Угу. Встать раком к Китаю - это и вправду победа. Нет
Япония сосет у США - это другое...
Не носите джинсы Levis
В них ебли Анджелу Дэвис.
Меня, как нормального человека, не интересует кто у кого сосет за забором
Обновляйте методичку, надоело читать одно и тоже, эксперты!
Господин си уже сказал что приглядывается к рос активам для покупки - вся страна будет под китайцами и мы ничего не сможем сказать против тк все другие рынки закрыты
А за 30 лет до этого тоже один человек разрушил Систему и экономику ,которые создавались 70 лет
Так там двое: Косыгин и Брежнев
Да там не только в нефти дело было
И Афганистан
Пшеницу стали закупать ещё при Хрущёве, далее крах оттянули немного полимеры но и их просрали
....
В эти дни убилось будущее на 100 лет вперед. Вся эта пена рассосется в течении пары-тройки лет, но ближайший век русская земля, в цивилизационном плане, будет на уровне благополучных стран Латинской Америки. Рекомендую присмотреться. Если устраивает, можно оставаться, если хочется Европы, то...
...купить вазелин, написать, что стыдно за всех и своих родителей ненавижу за то, что я русский, сделать татуировки на все табло с лозунгами радужного движения и sjw
Достаточно просто быть ценным специалистом и жить также как жил
Безопасность и стабильность, епта
А король то голый!
ПиZда
Ага, в 2007 они тоже рисовали рейтинги трипл-эй мусорным активам - типа покупайте, отличное вложение. Что случилось в 2008 с ипотечным рынком США и как это долбануло по миру, никому напоминать не нужно? Или половина комментаторов под стол ходило? И это блин не пропаганда 1 канала, это экономика и её аналитика. Вообще когда все события рассматривать в историческом контексте экономики, вся пропаганда выглядит такой детской чушью истеричной, что понимаешь - 95% людей долбоёбы, которые ведутся на эмоции и только ими живут.
P.S. Ахх-ах, ещё и минусят))) Минус то за что? Вы не знаете историю кризиса 2008 и липовых рейтингов?))) Пля, детский сад.
Хоть не просыпайся ((((
Снять деньги в валюте можно только нужно записаться… меня записали на 22.03, это Росбанк
А зачем русскому человеку эта гейропская валюта и пиндоские доллары?
Они баксы, сейчас в ру
Сжечь, наверное)
Думаешь, что всё пропало, что хуже уже и быть не может, но наступает завтра, и ты осознаёшь, что вчера было не так уж и плохо.
Что разнылись то, айфоны с макдаком ушли !? а ничего что вся страна за гранью нищеты живет, но вам то мажерикам-белоручкам не понять...
зато теперь будет хорошо - никаких "мажериков-белоручек", все нищие будем.
она потому так и живет, но тупорогим всё не понять
просто напрочь отсутствует причинно-следственная связь
.
В одной из прошлых тем уже сделали получше
Он там до сих пор на XP сидит?
комментарий удален
Вы бот или это шизофазия? ))
да
Чел написал выдуманный комментарий, когда ему начали кидать минусы взял и удалил, красавца
с подключением
Ну и лохи конторы, отказывающиеся от рынка РФ одна за одной
Ебанная масса без мнения
У российских войск, два выбора сейчас - уходить с украины частями, или частями
Кому местные устои чужие пускай работает и валит. Вон у украинцев праздник, едут беженцами. А только не понятно откуда деньги найдутся на жизнь мечты? Слуги будут крошки хозяев доедать и радоваться. Продажная мечта сбылась. Дети.
больше скажу во всех странах бывшего СССР мечтают о жизни Билли в Америке. А только забыли узнать, кому они там найюх нужны. Им ваше образование 0, ваш язык 0, ваша культура для них 0, вы 0! С деньгами только воры уедут туда, к ним не относится, их деньги для американцев очень даже огого. Пишу чтобы даже олигафрены поняли. ля
Украина это Россия, а у России свой путь! Все кто против сходите с поезда.
Хохлы мы и без вас рунет поднимем, как раньше было, форумы, блоги, децентрализация. Вы в связке с евреями хорошие продукты лепите, но слишком многого хотите. Без вас проживем, чао.
Дай Бог, свалите уже наконец-то с нашей территории и займитесь своей страной без вот этого "четамухахлов"
нет такой страны и нации, хватит в сказки верить. Вы такие же русские, просто немного зомбированы, вылечим.
Разве есть такая опция платить импортным партнерам по долгам в рублях?
Ну Газпром миллиард долларов заплатил в долларах недавно и живёт спокойно, никто не давит на него
Он платил все-таки в долларах ?
Да
В телевизоре есть.
По большому счету от рейтинга Fitch не жарко ни холодно. И без него понятно какие проблемы.
На какой срок закрываются точки, неизвестно.
Сейчас, на фоне текущих геополитический событий, все больше граждан боятся дефолта. Уже куча экспертов на ютьюбе пишут про возможность дефолта, половина ваших знакомых уже предрекли такую учесть нашему государству, бабки на лавочках собирают внеочередное экстренное заседание по возможности дефолта России и т.д.
В российских банках около 90% валютных счетов не превышает $10 тысяч, поэтому клиенты смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, говорит регулятор.