Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 14: Fitch понизило рейтинг России до «дефолт неизбежен» Статьи редакции

Собираем новости и события четырнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Агентство Fitch понизило рейтинг России с В до С, он означает, что «суверенный дефолт неизбежен». Понижение рейтинга связано с введением новых санкций и указом Путина, который разрешил выплачивать валютные долги «недружественным» странам в рублях.

9 марта не будут возобновляться торги на Мосбирже в секциях фондового и срочного рынков (кроме нескольких исключений), рынка СПФИ. Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 мск.

На рынке Forex доллар стоит 129,6 рубля, по данным на 7:40 мск, евро — 141,2 рубля.

ЦБ запретил снимать наличными более $10 тысяч со счетов до 9 сентября. Деньги выдадут в долларах, вне зависимости от того, в какой валюте счёт клиента. Также регулятор запретил банкам продавать наличную валюту. Снять деньги с новых валютных счетов можно только в рублях.

Транспорт

Вхождение любого российского самолёта в воздушное пространство Великобритании теперь уголовное преступление, власти страны будут их арестовывать. Об этом заявил глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс.

Сервисы

Приложения для знакомств Bumble и Badoo прекратят работу в России, компания удалит их из российских App Store и Google Play.

Instagram будет скрывать подписки пользователей из России и Украины. 28 февраля о подобной функции объявил Facebook.

Twitter добавил своё расширение в браузер Tor после блокировки в России. Через браузер можно пользоваться соцсетью без VPN.

Реакция бизнеса и правительства

Universal Music закроет офисы в России и приостановит весь бизнес. Лейбл сотрудничал с Noize MC, Элджеем, Shortparis и другими российскими музыкантами.

Купить рекламу Отключить

Правительство рассмотрит новые налоговые кредиты для бизнеса для оплаты НДС со ставкой в 1% годовых.

Издательский дом Condé Nast приостанавливает работу в России из-за закона об освещении «военной операции» на Украине. В России издатель выпускает журналы Vogue, GQ, Glamour, Tatler.

Международная сеть коворкингов WeWork заявила, что откажется от операций в России и приостановила планы по расширению в стране.

Агентство Fitch приостановит коммерческую работу в России, но продолжит составлять отчёты для местного рынка за пределами страны.

Из-за «геополитической ситуации» из совета директоров HeadHunter вышли Мартин Кокер, Томас Оттер и Терье Селджесет.

События предыдущего дня, 8 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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108 комментариев
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Egor Komarov

Суть в том, что в России и не было никакого будущего, пока весь мир обновлялся на новые версии, Россия оставалась со старой прошивкой, прикрываясь современным интерфейсом. Война с Украиной показала насколько иллюзорен российский мир. Вся экономика, мощь, имперское величие, военный потенциал и технологии, заканчиваются на резиновой дубинке бьющей в ебло обыкновенному гражданину РФ.

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162
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Иван Шеметов

Какой же популизм, Путин не сделал ничего такого, чего не делали другие

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–10
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Aleks Fox

Просто фортануло с ценами на углеводороды, а он себя великим реформатором возомнил

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28
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Алексей Соколов

24 года назад Путин нагнул страну и держал все в ежовых рукавицах. Два раза конституцию переписывал, чтобы у власти оставаться. Удивляет, что ещё остались чудаки, которые думают, что ему четверть века тупо везло. Это просто смешно.

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8
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Maxim Petrukhin

Не тупо, но реально во многом везло. Думал, что и в этот раз повезёт.

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1
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Владислав Бобрицкий

Согласен

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4
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Egor Komarov

https://youtu.be/bCvz6zNqQJs

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0
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Павел Воронов

У Европы и Америки тоже нет никакого будущего. Это лишь вопрос горизонта вашего будущего.

Будущее за Африкой.
4-я мировая будет снова на копьях и палках.

Ну и в случае неминуемого глобального пиздеца - у русских больше шансов, чем у европейцев и американцев.

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–5
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Egor Komarov

Краткое содержание выпуска Соловьева? О том, что загнивающему западу скоро конец, по телеку говорят больше 30 лет. О том как будет, знать никто не может. Сейчас можно видеть, что происходит с Россией.

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27
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Павел Воронов

30 лет - это ничто.
Вы пострадаете, как индивид.
Но общественному развитию и эволюции - насрать на вас, на РФ, на Европу. Человеческая популяция - ее клиент. И кажется мне, что клиент этот снова в Африке окажется или в Индии.
Было, проходили уже.

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–1
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Solodin Iota

Соловьёв первым возьмётся за палки после ареста домов в Комо))

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1
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Павел Воронов

Телек не смотрю.
Теория вероятности.

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–2
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Roman Bogdziievych

Теория вероятностЕЙ, математик ты мамкин.

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0
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Павел Воронов

Ты долбоеб?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Теория_вероятностей

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0
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Ibraim Ibragimov

С чего это 4ая мировая будет копьями? Ядерная война страшна, но ее разрушительность несколько переоценена

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2
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Павел Воронов

Я хз - Эйнштейн так пизданул.

Ну а так - вроде математики на это указывают.

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–1
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Ibraim Ibragimov

Многие концепции апокалипсиса , например, ядерная зима, введены фантастами, а не учеными.

К слову в 20 веке было произведено более 2000 ядерных взрывов.

Современные модели показывают, что даже если полные арсеналы будут спущены, то большая часть человечества выживет

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0
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Павел Воронов

Я про пределы роста, не касаясь конкретики.
Выживет, но откатиться в развитии.
И вариантов особо нет похоже.

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0
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Виктор Алексеенко

Хлестко, в стиле невзоровщины, но не все так плохо, раз наша страна стала столь привлекательна за последние 30лет для многочисленных иностранных вливаний компаний, которые сейчас фризят свою деятельность, эдакий протест выражают. Очень надеюсь, чтобы закончилась ВСО и новые условия на мировой геопол. арене были бы для РФ только катализатором в мирное и светлое

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1
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Egor Komarov

Скоро будет такой термин, как "фантомная пропаганда", пропагандисты исчезнут с экранов, а внушаемый самообман у людей останется еще на годы вперед.

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12
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Виктор Алексеенко

Порой без боли не бывает выздоровления, говорят в операционной. Прекратите все очернять. Шаг назад - два шага вперёд.

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2
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Egor Komarov

Один царек уже дошагался до Киева.

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1
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Alexander Veber

Вот такие абюзивные созависимые отношения "народ-государство". Хотя это больше напоминает стокгольмский синдром, но сути не меняет

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7
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Nick Chernykh

Мамкин психолог подкатил и не забудь про токсичных родителей СССР.

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1
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Сильвестр Иванов

Обновлялись-обновлялись на новые версии, толерантность, инклюзивность, нетрасизму, но что-то сбойнуло и теперь все русские - изгои. Права человека, частная собственность и прочие незыблемые фундаментальные законы растворились, а расцвела коллективная ответственность и материализовалась экономическая дубинка бьющая в ебло обыкновенному гражданину РФ.

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1
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Egor Komarov

Изгои? По телеку говорят, что это зависть. Все боятся, завидуют и уважают русского человека.

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2
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Сильвестр Иванов

Так ты жертва пропаганды, у которой "весь мир обновляется на новые прошивки", русофобии не существует, а НАТО не военная организация, а клуб по интересам.
Это ничем не лучше нашего телека, это просто другая методичка.

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1
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Egor Komarov

Лучше. Как минимум в Европе нет обосцанных подъездов и собачье дерьмо под ногами не валяется. Знаю, не поверишь, но и убеждать не стану.

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Сильвестр Иванов

Пропаганда так и работает, ну и что, что русофобия, зато везде чисто (на самом деле не везде, но мы просто туда смотреть не будем) и все улыбаются (правда, если ты русский, то и в рожу можно плюнуть)

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1
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Евгений Ларин

Пиздить своих граждан в России испокон веков умели

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2
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Elena Czajkauskas

👍👍👍👍

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Speakswhatthinks

Это будет не дефолт, а отказ от выплат обязательств недружественным странам.

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1
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Алексей Иванов

Вспомнилась сцена из 5 элемента, где Вито Корнелиус спас Зорга от вишенки )

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Дима Анонимный

то есть Россия - это windows 11. С виду вроде новое, а внутри - то же убогое NT

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evilnw

"Как развалить страну за 14 дней" Автор В.В. Путин.

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82
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Sergey Vorob'ev

«Специальный агент НАТО под прикрытием, позывной — AnaloGovnet реализовывает план по деэкономизации РФ» смотреть онлайн без смс и регистрации в хорошем качестве (24/7).

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9
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Джон Картошкин

окончание лер, но можете не исправлять, понимаю

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2
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Igor Kalashnikov

<удаленно>

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0
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Nick Markov

Не разбив яиц, не сделать омлет...

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–38
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Анастасия

Оторвав себе яйца, не родить будущее.

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76
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Дмитрий

Надо заскринить

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5
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Джон Картошкин

блестяще!!!

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3
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Kirill Volkov

Не устроив геноцид, не построить коммунизм?

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12
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Alexander Veber

Бабушка била-била - не разбила
Дедушка бил-бил не разбил
Пу пришёл на стол насрал, яйца своровал
Вот и весь омлет 👍

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2
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Aleks Fox

- Что случилось с вашей экономикой?
- Она утонула

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Solodin Iota
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Ilya Popov

"День 14. Продолжаем погружение..."

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Ирина Журавлева

Всю Систему и экономику ,которые создавались 30 лет ,один человек разрушил за несколько дней . А за 30 лет до этого тоже один человек разрушил Систему и экономику ,которые создавались 70 лет . Что у нас за страна ?

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8
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Владислав Бобрицкий

Весь театр абсурда из Европы прекратиться в течении года, многие компании уходящие с рынка России по принципу домино не уйдут, просто создают ажиотаж продаж своей продукции, давайте понаблюдаем! Уверен не все так плохо, Россия делает разворот на восток! Хорошая возможность заработать появляется, работайте эксперты!

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–13
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Иван Шеметов

При этом отказ от российской нефти в США пока отложили))
1. Голосование в Конгрессе США о запрете российских энергоносителей отложено. "Для доработки". Что-то видимо пошло не так.
2. США отказались вводить санкции против российского урана, так как быстро заместить российские поставки невозможно.

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1
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Владислав Бобрицкий

С королем Саудовской Аравии не удалось договориться!

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5
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Дмитрий

А много ли этих поставок урана? Так то с Казахстана идут.

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0
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Иван Шеметов

20 процентов от всего потребления США

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0
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Дмитрий

У нас Иран казахский, ещё с союза так. Своя добыча минимальная.

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0
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Лейсан Сагадатова

С Венесуэлой они не смогли договориться

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Я никто и звать меня никак

Угу. Встать раком к Китаю - это и вправду победа. Нет

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1
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Настасья Советова

Япония сосет у США - это другое...

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–1
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Михаил Скубченко

Не носите джинсы Levis
В них ебли Анджелу Дэвис.

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0
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Я никто и звать меня никак

Меня, как нормального человека, не интересует кто у кого сосет за забором

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0
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AE1

Обновляйте методичку, надоело читать одно и тоже, эксперты!

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1
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Марк Нилов

Господин си уже сказал что приглядывается к рос активам для покупки - вся страна будет под китайцами и мы ничего не сможем сказать против тк все другие рынки закрыты

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0
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Allestor Krei

А за 30 лет до этого тоже один человек разрушил Систему и экономику ,которые создавались 70 лет
Так там двое: Косыгин и Брежнев

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Дурацкий американец

Некоторые ещё говорят что экономику СССР разрушил Горбачев с Ельциным. А то что цена нефти в 1986 году упала в три раза мало кого интересует )

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6
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Герман Воронов

Да там не только в нефти дело было

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0
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Igor Kalashnikov

И Афганистан

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0
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Oleg Soluyanov

Пшеницу стали закупать ещё при Хрущёве, далее крах оттянули немного полимеры но и их просрали

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0
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Викторович

....

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–1
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Антон

В эти дни убилось будущее на 100 лет вперед. Вся эта пена рассосется в течении пары-тройки лет, но ближайший век русская земля, в цивилизационном плане, будет на уровне благополучных стран Латинской Америки. Рекомендую присмотреться. Если устраивает, можно оставаться, если хочется Европы, то...

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8
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Nick Chernykh

...купить вазелин, написать, что стыдно за всех и своих родителей ненавижу за то, что я русский, сделать татуировки на все табло с лозунгами радужного движения и sjw

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Александр Кучеряев

Достаточно просто быть ценным специалистом и жить также как жил

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0
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Solodin Iota

Безопасность и стабильность, епта

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9
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Постнатальный анализ

А король то голый!

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Я никто и звать меня никак

ПиZда

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Robber

Ага, в 2007 они тоже рисовали рейтинги трипл-эй мусорным активам - типа покупайте, отличное вложение. Что случилось в 2008 с ипотечным рынком США и как это долбануло по миру, никому напоминать не нужно? Или половина комментаторов под стол ходило? И это блин не пропаганда 1 канала, это экономика и её аналитика. Вообще когда все события рассматривать в историческом контексте экономики, вся пропаганда выглядит такой детской чушью истеричной, что понимаешь - 95% людей долбоёбы, которые ведутся на эмоции и только ими живут.
P.S. Ахх-ах, ещё и минусят))) Минус то за что? Вы не знаете историю кризиса 2008 и липовых рейтингов?))) Пля, детский сад.

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7
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Михаил Костриков

Хоть не просыпайся ((((

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7
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Olga Poznanskaya

Снять деньги в валюте можно только нужно записаться… меня записали на 22.03, это Росбанк

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1
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Egor Komarov

А зачем русскому человеку эта гейропская валюта и пиндоские доллары?

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9
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Дурацкий американец

Мне ещё нравится как во всяких топиках на разных ресурсах "патриоты" обмениваются опытом какой VPN использовать лучше и как настроить )

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7
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semen matrasov

Они баксы, сейчас в ру

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0
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Михаил Скубченко

Сжечь, наверное)

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0
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Александр У

Думаешь, что всё пропало, что хуже уже и быть не может, но наступает завтра, и ты осознаёшь, что вчера было не так уж и плохо.

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5
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Nick Markov

Что разнылись то, айфоны с макдаком ушли !? а ничего что вся страна за гранью нищеты живет, но вам то мажерикам-белоручкам не понять...

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–31
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AlexR0v П

зато теперь будет хорошо - никаких "мажериков-белоручек", все нищие будем.

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9
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fffggg gggfff

она потому так и живет, но тупорогим всё не понять

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3
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Александр Гонтарев

просто напрочь отсутствует причинно-следственная связь

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0
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Александр У

.

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0
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Дмитрий Муравей
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2
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Igor Kalashnikov

В одной из прошлых тем уже сделали получше

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7
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Dias Moldashev

Он там до сих пор на XP сидит?

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4
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Джон Картошкин

комментарий удален

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–2
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Герман Воронов

Вы бот или это шизофазия? ))

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0
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Джон Картошкин

да

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3
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Иван Шеметов

Чел написал выдуманный комментарий, когда ему начали кидать минусы взял и удалил, красавца

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0
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Абырвалг Абырвалг

с подключением

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0
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R Yoo

Ну и лохи конторы, отказывающиеся от рынка РФ одна за одной
Ебанная масса без мнения

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–2
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Bloger

У российских войск, два выбора сейчас - уходить с украины частями, или частями

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–3
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Секреты Успеха

Кому местные устои чужие пускай работает и валит. Вон у украинцев праздник, едут беженцами. А только не понятно откуда деньги найдутся на жизнь мечты? Слуги будут крошки хозяев доедать и радоваться. Продажная мечта сбылась. Дети.

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–12
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Секреты Успеха

больше скажу во всех странах бывшего СССР мечтают о жизни Билли в Америке. А только забыли узнать, кому они там найюх нужны. Им ваше образование 0, ваш язык 0, ваша культура для них 0, вы 0! С деньгами только воры уедут туда, к ним не относится, их деньги для американцев очень даже огого. Пишу чтобы даже олигафрены поняли. ля

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Секреты Успеха

Украина это Россия, а у России свой путь! Все кто против сходите с поезда.

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Секреты Успеха

Хохлы мы и без вас рунет поднимем, как раньше было, форумы, блоги, децентрализация. Вы в связке с евреями хорошие продукты лепите, но слишком многого хотите. Без вас проживем, чао.

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Georgy Frolov

Дай Бог, свалите уже наконец-то с нашей территории и займитесь своей страной без вот этого "четамухахлов"

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Секреты Успеха

нет такой страны и нации, хватит в сказки верить. Вы такие же русские, просто немного зомбированы, вылечим.

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Дон Гарсия Де Ля Пас

Разве есть такая опция платить импортным партнерам по долгам в рублях?

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Иван Шеметов

Ну Газпром миллиард долларов заплатил в долларах недавно и живёт спокойно, никто не давит на него

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Дон Гарсия Де Ля Пас

Он платил все-таки в долларах ?

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Иван Шеметов

Да

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Михаил Скубченко

В телевизоре есть.

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Serge Vladimirovich

По большому счету от рейтинга Fitch не жарко ни холодно. И без него понятно какие проблемы.

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На какой срок закрываются точки, неизвестно.

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