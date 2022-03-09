Собираем новости и события четырнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Агентство Fitch понизило рейтинг России с В до С, он означает, что «суверенный дефолт неизбежен». Понижение рейтинга связано с введением новых санкций и указом Путина, который разрешил выплачивать валютные долги «недружественным» странам в рублях.

9 марта не будут возобновляться торги на Мосбирже в секциях фондового и срочного рынков (кроме нескольких исключений), рынка СПФИ. Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 мск.

На рынке Forex доллар стоит 129,6 рубля, по данным на 7:40 мск, евро — 141,2 рубля.

ЦБ запретил снимать наличными более $10 тысяч со счетов до 9 сентября. Деньги выдадут в долларах, вне зависимости от того, в какой валюте счёт клиента. Также регулятор запретил банкам продавать наличную валюту. Снять деньги с новых валютных счетов можно только в рублях.

Транспорт

Вхождение любого российского самолёта в воздушное пространство Великобритании теперь уголовное преступление, власти страны будут их арестовывать. Об этом заявил глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс.

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Сервисы

Приложения для знакомств Bumble и Badoo прекратят работу в России, компания удалит их из российских App Store и Google Play.

Instagram будет скрывать подписки пользователей из России и Украины. 28 февраля о подобной функции объявил Facebook.

Twitter добавил своё расширение в браузер Tor после блокировки в России. Через браузер можно пользоваться соцсетью без VPN.

Реакция бизнеса и правительства

Universal Music закроет офисы в России и приостановит весь бизнес. Лейбл сотрудничал с Noize MC, Элджеем, Shortparis и другими российскими музыкантами.

Правительство рассмотрит новые налоговые кредиты для бизнеса для оплаты НДС со ставкой в 1% годовых.

Издательский дом Condé Nast приостанавливает работу в России из-за закона об освещении «военной операции» на Украине. В России издатель выпускает журналы Vogue, GQ, Glamour, Tatler.

Международная сеть коворкингов WeWork заявила, что откажется от операций в России и приостановила планы по расширению в стране.

Агентство Fitch приостановит коммерческую работу в России, но продолжит составлять отчёты для местного рынка за пределами страны.

Из-за «геополитической ситуации» из совета директоров HeadHunter вышли Мартин Кокер, Томас Оттер и Терье Селджесет.

События предыдущего дня, 8 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.