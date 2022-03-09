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Слава Шегай

«Почта Банк» начал оформлять бесплатные виртуальные карты Union Pay Статьи редакции

Снимать деньги с карты можно с помощью QR-кодов.

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«Почта Банк» объявил, что карту Union Pay можно оформить в приложении. Тем, у кого есть «онлайн-карта 2.0» её оформят автоматически.

Не клиенты должны сначала заключить договор на обслуживание в офисе «Почта Банка», а после смогут оформить виртуальную карту.

Снимать деньги с неё карты можно в банкоматах «Почта банка» с помощью QR-кода, сгенерированного в приложении. Картой можно оплачивать покупки в иностранных сервисах и магазинах, есть кешбэк до 12%. Позже банк планирует выпустить пластиковые карты Union Pay.

  • Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России 6 марта. Выпущенные карты работают только на территории страны, ими нельзя расплачиваться в иностранных офлайн- и онлайн-магазинах и сервисах.
  • В тот же день банки резко повысили стоимость оформления карт UnionPay. Например, выпуск в «Газпромбанке» стоит 5000 рублей, а в «Банке Санкт-Петербург» — 10 тысяч рублей.
Финансы
Жалкий татарин
Заменить Visa и Mastercard: какие банки оформляют карты ​UnionPay в России Статьи редакции

Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».

#новость #unionpay

Спасибо за наводку Станислав М.
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Станислав М.

Нахожусь заграницей, поэтому для меня вопрос стоял максимально остро. Только что сделал, деньги на неё перевёл, но ещё не пробовал оплачивать

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DmitriyB

как решаете вопрос с СМС подтверждением? Роуминг? Или кто-то из родственников вам смс коды высылает?

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–2
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Nesterov Igor

входящие смс в роуминге всю жизнь были бесплатны. вы о чем?

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5
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DmitriyB

не знал этого момента, думал как и со звонками

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0
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Fix Play Media

Что то популярные банки долго возятся с Mir-OnionPay особенно Сбер и Тинькофф

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4
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Начальник ботов

Процесс не слишком быстрый: согласовать и подписать необходимые документы с платёжной системой, интегрировать ее шлюзы в АБС, интернет-банкинг и приложения допилить (банально даже иконочку впилить и поменять правила валидации полей с номером карты - в условиях банка это уже день-два уйдет), внутренние системы для клерков запилить

Я думаю тут минимум недели две работы кучи подразделений в режиме 24/7

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1
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LuNature

Или думают зачем делать если всё похерит старик.

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Роман Ягубов

А где вы нашли то на сайте? Чёт ищу без успешно. Может ссылку сразу скинуть?

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2
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Никита Алфимов

Я так понимаю для этого надо быть клиентом банка, а потом можешь в лк приложения это сделать

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Ellie

Поддержка ответила, что в течение дня все онлайн карты виртуальные автоматически будут переведены на систему юнионпэй бесплатно. В приложении нет пока кнопки, по крайней мере в моем регионе. На сайте можно оформить не через личный кабинет, выбрав карту в списке дебетовок виртуальных на главной странице.

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1
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Максим Данилушкин

Я счастлив! Спасибо!!!!!

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Специализированный спрей

Не вижу пока не в приложении, не на сайте(

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artёm rudomёtov
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Специализированный спрей

И там тоже смотрел...

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artёm rudomёtov

А вы клиент банка?

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Mitya Vol

Тем кто только зарегался у них видимо не дают.

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Специализированный спрей

Да, клиент, есть Дебетовая Мир к сбер.счету

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artёm rudomёtov

Я тоже в добавок к дебетовке Мир оформил.

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artёm rudomёtov
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Специализированный спрей

Нет у меня этой карты, я похож на человека, который элементарную виртуалку не может выпустить?

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Mitya Vol

Там можно только виртуальную обычную визу. Не юнион

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Знатный Тролль

А как же сам ВТБ?

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Ilya Lesov

Под санкциями

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