Снимать деньги с карты можно с помощью QR-кодов.

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«Почта Банк» объявил, что карту Union Pay можно оформить в приложении. Тем, у кого есть «онлайн-карта 2.0» её оформят автоматически.

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Не клиенты должны сначала заключить договор на обслуживание в офисе «Почта Банка», а после смогут оформить виртуальную карту.

Снимать деньги с неё карты можно в банкоматах «Почта банка» с помощью QR-кода, сгенерированного в приложении. Картой можно оплачивать покупки в иностранных сервисах и магазинах, есть кешбэк до 12%. Позже банк планирует выпустить пластиковые карты Union Pay.

Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России 6 марта. Выпущенные карты работают только на территории страны, ими нельзя расплачиваться в иностранных офлайн- и онлайн-магазинах и сервисах.

В тот же день банки резко повысили стоимость оформления карт UnionPay. Например, выпуск в «Газпромбанке» стоит 5000 рублей, а в «Банке Санкт-Петербург» — 10 тысяч рублей.