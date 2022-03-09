«Почта Банк» начал оформлять бесплатные виртуальные карты Union Pay Статьи редакции
Снимать деньги с карты можно с помощью QR-кодов.
«Почта Банк» объявил, что карту Union Pay можно оформить в приложении. Тем, у кого есть «онлайн-карта 2.0» её оформят автоматически.
Не клиенты должны сначала заключить договор на обслуживание в офисе «Почта Банка», а после смогут оформить виртуальную карту.
Снимать деньги с неё карты можно в банкоматах «Почта банка» с помощью QR-кода, сгенерированного в приложении. Картой можно оплачивать покупки в иностранных сервисах и магазинах, есть кешбэк до 12%. Позже банк планирует выпустить пластиковые карты Union Pay.
- Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России 6 марта. Выпущенные карты работают только на территории страны, ими нельзя расплачиваться в иностранных офлайн- и онлайн-магазинах и сервисах.
- В тот же день банки резко повысили стоимость оформления карт UnionPay. Например, выпуск в «Газпромбанке» стоит 5000 рублей, а в «Банке Санкт-Петербург» — 10 тысяч рублей.
Нахожусь заграницей, поэтому для меня вопрос стоял максимально остро. Только что сделал, деньги на неё перевёл, но ещё не пробовал оплачивать
как решаете вопрос с СМС подтверждением? Роуминг? Или кто-то из родственников вам смс коды высылает?
входящие смс в роуминге всю жизнь были бесплатны. вы о чем?
не знал этого момента, думал как и со звонками
Что то популярные банки долго возятся с Mir-OnionPay особенно Сбер и Тинькофф
Процесс не слишком быстрый: согласовать и подписать необходимые документы с платёжной системой, интегрировать ее шлюзы в АБС, интернет-банкинг и приложения допилить (банально даже иконочку впилить и поменять правила валидации полей с номером карты - в условиях банка это уже день-два уйдет), внутренние системы для клерков запилить
Я думаю тут минимум недели две работы кучи подразделений в режиме 24/7
Или думают зачем делать если всё похерит старик.
А где вы нашли то на сайте? Чёт ищу без успешно. Может ссылку сразу скинуть?
Я так понимаю для этого надо быть клиентом банка, а потом можешь в лк приложения это сделать
Поддержка ответила, что в течение дня все онлайн карты виртуальные автоматически будут переведены на систему юнионпэй бесплатно. В приложении нет пока кнопки, по крайней мере в моем регионе. На сайте можно оформить не через личный кабинет, выбрав карту в списке дебетовок виртуальных на главной странице.
Я счастлив! Спасибо!!!!!
А вы клиент банка?
Тем кто только зарегался у них видимо не дают.
Я тоже в добавок к дебетовке Мир оформил.
Там можно только виртуальную обычную визу. Не юнион
А как же сам ВТБ?
Под санкциями
QlikView (далее — QV)– это BI-платформа, разработанная шведской компанией QlikTech, в настоящее время расположенной в штате Пенсильвания, США. Включена в группу лидеров магического квадранта Gartner поставщиков платформ Business Intelligence. В моей организации QV используется более пяти лет и на его базе разработано 100+ дэшбордов.
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