«Бандиты без автоматов»: как компания аферистов в начале 20 века обманула национальный банк и правительство Португалии Статьи редакции
В 1925 году Артур Рейс и его сообщники выпустили в оборот крупную партию настоящих, но незаконных банкнот. Мошенники учредили собственный банк и попытались подчинить себе всю экономику страны, но прокололись из-за жадности.
Главные действующие лица
Артур Рейс родился в 1896 году в Лиссабоне, Португалия, в семье ростовщика. Уже в школе, следуя примеру отца, он под большие проценты ссужал одноклассникам деньги.
Юноша рано женился по расчёту, подделал диплом Оксфордского университета и в 18 лет уехал в Анголу — крупную африканскую колонию Португалии.
Там Рейс устроился в железнодорожную компанию Ambaca. Скопив $100 тысяч, молодой человек купил в Лиссабоне компанию по перепродаже автомобилей, но из-за экономического кризиса фирма едва не разорилась.
Тогда он решился на махинацию: вошёл в совет директоров Ambaca и купил контрольный пакет акций организации на её же собственные деньги. Обман быстро раскрыли — Артура арестовали и посадили в тюрьму.
Однако спустя два месяца мужчина вышел на свободу: дело удалось закрыть благодаря его подельникам. У каждого были проблемы с законом:
- Голландский предприниматель и потомственный дворянин Карел Маранг ван Иссельвеере проворачивал финансовые аферы.
- Португалец Хосе Бандейра провёл в тюрьме семь лет за кражу и торговлю спиртным.
Находясь в заключении, Рейс прочитал много книг о финансовой и банковской системах Португалии. В них он искал слабые места и «белые пятна» в законодательстве.
В 1910-1926 годах в стране сменилось более 40 правительств и десять президентов. Национальная валюта — эскудо — обесценивалась, уровни инфляции и коррупции увеличивались, бюджет не пополнялся.
Проблемы приносили и колониальные владения, крупнейшие из которых — Португальская Западная и Восточная Африки (с 1975 года — независимые Ангола и Мозамбик). Содержать их было слишком дорого, поэтому для областей с ухудшающейся экономикой государство выпускало отдельные денежные знаки, которые не признавались в метрополии.
Когда Центральный Банк перестал справляться с печатанием купюр, заказы на выпуск ассигнаций стали размещать за границей, в частности в Великобритании. Этим и воспользовался Артур.
Как действовали мошенники
Он начал с подделки документов: в конце 1924 года составил из официальных бланков шаблонный контракт на международные сделки и заверил его сначала у местного нотариуса, а затем в британском, немецком и французском посольствах.
Затем Рейс осторожно отделил первые две страницы и заменил их на новые. Там он объявил себя «полномочным представителем международного консорциума финансистов, который готов предоставить Анголе кредит в 1 млн фунтов стерлингов, оставив за собой право пустить в обращение эквивалентную сумму в эскудо».
На третьей странице мужчина сымитировал подписи управляющего Банком Португалии Камачо Родригеса и его заместителя Хосе да Мотта Гомеша. Также документ требовал подписей чиновников из Анголы — их португалец выдумал, а для первой страницы раздобыл штамп с гербом.
Так он получил право на эмиссию. Следующий этап предполагал печать валюты, и в дело вступили его сообщники — сначала Маранг, глава компании Marang & Collignon.
Приехав в Лондон, голландец направился в типографию Waterlow & Sons. Там он передал возглавляющему её Уильяму Уотерлоу доверенность на размещение заказов, ведение организационной работы и подпись документов от имени Артура Рейса.
Без одобрения властей типография не могла напечатать деньги. Поэтому Уотерлоу написал письмо на имя главы Банка Португалии, в котором запросил подтверждение на выпуск банкнот. С помощью подельников Рейс перехватил его и подделал ответ.
Так в начале 1925 года англичанин получил разрешение на печать купюр в официальном конверте со всеми необходимым печатями. После этого Waterlow & Sons и Marang & Collignon тут же заключили контракт на выпуск 200 тысяч ассигнаций номиналом 500 эскудо с изображением Васко да Гамы.
Ошибка, помешавшая осуществлению плана
В феврале Маранг получил первую партию денег — 20 тысяч купюр на общую сумму в 10 млн эскудо. На обратном пути его документы заверил работающий в консульстве брат Бандейры Антонию, освободив так от прохождения таможенного контроля.
Рейс хотел учредить собственную финансовую контору, чтобы постепенно скупать акции Банка Португалии и завладеть его контрольным пакетом. Летом 1925 года вместе с сообщниками он в очередной раз подделал разрешение и создал в Порту «Банк Анголы и метрополии» с уставным капиталом в 2 млн эскудо. Аферисты начали запускать незаконные деньги в обращение.
Банкнот номиналом 500 эскудо становилось слишком много — это стали замечать журналисты и население Португалии, появились слухи о фальшивых купюрах.
Через несколько месяцев Маранг вновь посетил типографию сэра Уотерлоу и вручил ему новое письмо. В фиктивном послании от главы центрального португальского банка была просьба о допечатке дополнительных 380 тысяч банкнот по 500 эскудо.
Документы снова внушили англичанину доверие, и он выполнил заказ. Уже к ноябрю того же года Рейс и его компаньоны скупили 10 тысяч акций Банка Португалии. Деньги по-прежнему поступали из Лондона по дипломатическим каналам Бандейры без таможенного досмотра. До контрольного пакета мошенникам не хватало 35 тысяч ценных бумаг.
Однако в их плане были слабые места. Стремясь как можно скорее завладеть контрольным пакетом, они вбрасывали купюры слишком быстро и слишком крупными партиями.
Кто-то из коллег рассказал управляющему Центральным банком Камачо Родригесу об одном ювелире, который использует для платежей и покупки валюты исключительно купюры по 500 эскудо. Организация тут же послала в Порту инспектора Совета Торговли, а полиция города задержала и допросила ювелира. Тот сообщил, что хранит деньги в «Банке Анголы и метрополии».
В его хранилище обнаружили 4 тысячи новых банкнот в 500 эскудо. Полицейские переписали их серийные номера и то же самое сделали с купюрами соответствующего номинала из Банка Португалии. Полностью совпали четыре пары ассигнаций — все они выглядели подлинными.
Чем всё закончилось
Активы «Банка Анголы и метрополии» конфисковали, судья выписал ордера на арест его учредителей — Рейса задержали первым. Незаконно выпущенные купюры экстренно изымали из обращения.
В это же время португалец пытался убедить следствие, что администрация национального банка с самого начала участвовала в афере. Полиция задержала Родригеса и его заместителя, но быстро отпустила на свободу, не найдя доказательств вины. После этого Артур попытался покончить с собой.
Новости о мошенничестве распространялись не только в Португалии, но и за её пределами. Общественность признала методы, которыми действовали сообщники, удивительными. Их называли «бандитами без автоматов», «чёрными банкирами», «великолепной четвёркой».
Суд над основными обвиняемыми — Рейсом и Бандейрой — начался в мае 1930-го. Специальная судебная коллегия предъявила несколько обвинений разом: подделка документов, заговор, незаконное изготовление и эмиссия банкнот.
Выступление Рейса на заседании заняло пять часов. Он настаивал, что его главный мотив — защита ангольской экономики от окончательного упадка. Суд приговорил аферистов к восьми годам заключения в каторжной тюрьме и 12 годам ссылки в колонии.
Арестовали также и Маранга — его приговорили к 11 месяцам лишения свободы, но пока шло предварительное следствие, он уже отбыл этот срок. Вместе с семьёй голландец уехал во Францию, получив там второе гражданство, и остаток жизни провёл на вилле в Каннах.
Брата Бандейры отозвали из консульства и осудили — как и заверявшего подложные документы нотариуса и секретаря, который печатал эти бумаги на машинке. Типографской фирме Уотерлоу Португальский Банк предъявил иск за незаконное использование пластин для печати денег.
Рейс полностью признал свою вину. Отбывая срок в лиссабонской тюрьме, он увлёкся идеями протестантизма, принял веру и стал проповедником. Его освободили 7 мая 1945 года и предложили должность в банке — бывший аферист отказался и попытался заняться бизнесом, но неудачно.
В июле 1955-го он умер от сердечного приступа.
Как и многие пользователи здесь, зайдя в историю своих операций в конце марта я увидела списание огромных сумм комиссии (в сумме почти на 5,5 тыс руб). Причём в детализации часть из них была указана отдельными строками с подписью «комиссия за перевод с карты Альфа Банка» при этом никаких переводов в этот день не совершалось. Я 5,5 лет являюсь…
Вчера неожиданно заблокировали профиль на Авито. Профиль висит уже более года, есть один положительный отзыв. Висит в профиле всего два объявления о продаже товаров для животных - аксессуары для крыс и вязаные костюмы для собак. На ближайшие несколько дней есть договоренности встреч с людьми. Теперь даже подтвердиться не получается. Техподдеждка…
Как лицо экономических деятелей 90х
Рыжий поумнее будет,он на должно во всем виноватого,но ни за что не отвечающего,и сколько у него денег на самом деле не знает ни кто,но посадить его не посадят никогода
Я потому и говорю, что он как лицо тех экономистов, но далеко не основной деятель. И да, он действительно умный.
Интересно, спасибо 👍