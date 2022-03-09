Финансы
Маша Цепелева

Курс доллара на Мосбирже вырос до 120 рублей — это исторический максимум Статьи редакции

Евро стоит 130 рублей.

  • Курс доллара на торгах Московской биржи впервые превысил 120 рублей. Евро тоже обновил исторический максимум.
  • На момент открытия торгов 9 марта доллар стоил 113 рублей, евро — 123,6 рубля.
  • ЦБ не публиковал официальные курсы валют на 9 марта. По последним данным регулятора от 6 марта, доллар стоил 105 рублей, евро — 115 рублей.
  • На 3 марта ЦБ впервые установил официальный курс валют выше 100 рублей.
  • Вечером 7 марта доллар на рынке Forex стоил 148,3 рубля, евро — 165,8 рубля.

#новость

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Евгений Приходько

Американцы уже готовы платить 120 рублей за 1 доллар, Путин крепко взял их за горло

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43
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Дмитрий

Я думаю, что американцы не пожалеют и 300р за доллар

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10
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LeodVinci

😂👍

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0
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Никита Лежневич

Путин президент мира!!!

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17
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Александр Смирнов

Русского мира!

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2
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Денис Демидов

загробного

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11
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Аркадий Чумаков

https://www.youtube.com/watch?v=9Z-mSCTpWho

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2
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Аркадий Чумаков

https://www.youtube.com/watch?v=9Z-mSCTpWho

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0
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Александр Привалов

МИР'а

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0
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Азиатский Таксист
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16
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Andrey Kulakov

Если половину блоков с "пиздец" заменить на "похуй" будет чуть более реалистично)

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6
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Βасилий Γерасимов

Как же я охуенно сделал, когда уехал полгода назад.

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13
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ИгорьOK
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2
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Ware Wow

Ты всех нас предал!

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1
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Alex Petrov

Курс рубля на moex искусственный, вы не можете купить доллар по этой цене, следовательно это не рыночная цена. ЦБ фактически закрыл свободную возможность конвертации. Скоро появятся нелегальные обменники, это и будет реальное рыночное ценообразование. В конечном итоге все крупные бытовые сделки будут если не рассчитываться в валюте наличными, но номинированы в ней, как это было уже в 90-е и начале 00-х, когда и стоимость авто и недвижимости и даже аренда, была в долларах или уе. Да и доходы люди начнут оценивать в валюте, правда те у кого есть мозги и не прекращали этого делать, оценивать свои капиталы и доходы в рублях, как оказалось очень неумная затея.

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10
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Ware Wow

Курс ограничен еще комиссией в 12%, много заградительных мер

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2
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Jonathan Lynn

Уже вся техника в маленьких частных онлайн магазинах (которые в некоторых нишах являются основным потоком товарооборота) либо снята с продажи, либо отсутсвует ценник, и он пересчитвается в момент покупки по актуальному рыночному курсу, либо товар продаётся по крайне завышенной стоимости изначально. Причём там было ещё несколько дней назад.

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1
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Роман Пацев

Для прикола сейчас зашел в приложения брокера и посмотрел стакан, так еще и с плечом дают купить.

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0
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Lala La

Не тратьте время на ботов, это бесполезно. По каким-то причинам сайт vc.ru занимается открытой дезинформацией и пропагандой.

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1
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Feduard Klimkin

пишет чел-новорег с ником Lala la и без аватарки

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1
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Михаил Похеров

Укроботы с невежеством либерах

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0
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Feduard Klimkin

Скоро VC заблочат на территории России за ведение хроники апокалипсиса...

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10
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Solodin Iota

Вместо Цукерберг позвонит будет Майор позвонил)))

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Аркадий Чумаков

Это официальный, реальный уже 150-160, ждём 300

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8
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Konstantin Kortava

На ваших глазах творится история! 🙂

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8
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Виталий Коняев

Для путина и его друзей, ничего не поменялось 😅 интернетом он не пользуется, еду приносят.

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6
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Максим Кот

На Форексе уже давно 130+. На выходных было по 150. Отличие в том, что международный рынок работает почти круглосуточно, а Московская биржа останавливает торги на «планках» (при резких колебаниях). Сегодня утром, например, курс на форексе был 130, а на мосбирже 113,88
Вот только продавцов доллара вообще не было. Совсем. Ни одного

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5
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Dragon Johan

На Форексе нет ликвидности

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0
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Ware Wow

Там до 177 доходило вроде

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0
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Рандомный Рандом
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5
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Аркадий Чумаков

Совпадение? Да, совпадение.

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4
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Fedor Dubov

У ЦБ все ровно сейчас и до сентября...

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3
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Pavel Petel

Комментарий о поводу недавнего приказа ЦБ об ограничении обмена наличной валюты.
Самое главное - приказ этот полнейшая глупость и в ближайшее время следует ожидать дальнейшего очень сильного ужесточения оборота валюты. Почему?
1) Фактически создан теневой рынок валюты - цена наличного доллара сейчас отвязана от цены безналичного. Совершенно нет стимулов нести валюту в банки, но есть масса стимулов вытаскивать её оттуда любыми путями с любыми потерями. Привет старым добрым 90м с менялами возле обменников и обменов валюты дипломатами. В общем, результат от этого указа будет обратный - отток наличной валюты из банков и изоляция теневого валютного рынка от банковской системы.

2) Запретили снятие любой валюты кроме доллара. Без исключений - юани тоже запрещены к снятию. При этом курс валюты определяется каким-то "торгами". Какими торгами, если биржи закрыты?!! Следует ожидать расхождения "официальных" курсов относительно валют с реальными.
Сбербанк сейчас меняет доллар к евро по 0.8 при "нормальном" курсе 1.09. Это 20...30% потерь.
Скорее всего это кончится принудительным выставлением курсов ЦБ исходя из каких-то своих соображений. Т.е. свободной конвертации валют нет и всё кроме доллара даже близко не подойдёт к банкам.

3) Валютные переводы не запрещены. Внутри страны, так, и подавно - создаётся видимость отсутствия ограничений. Но это означает, что сейчас начнут работать схемы с переводом между банками, вывод через знакомых, через открытие счетов младенцам и домашним животным. Наличную валюту всё равно будут вытаскивать
Однозначно в самое ближайшее время каким-то образом будет ограничено движение валюты внутри страны.

4) Вывод валюты переводами из страны на третьих лиц не запрещён. Да, ограничение $5000 а человека, но пока нет механизмов контроля этого ограничения - каждый банк контролируют ограничение сам и существует возможность выводить валюту за рубеж путём переводов между разными банками.
Что вообще с этим будут делать не ясно. Запрет переводов из страны?

5) Вывоз наличной валюты (пока) не запрещён. Лимит - $10'000 на человека. Механизма контроля этого лимита в случае множественных пересечений границы нет. При нынешних рисках и издержках вновь появляется смысл в кэш-ранах. Берём автобус, берём 20 бомжей c загранпаспортами, платим каждому по $300 и каждый везёт по $10'000. Можно не бомжей, а просто людей, желающих покинуть страну. Вывозим драгоценный кэш с потерей 5..10%. Я в этом участвовал и ещё 10 лет назад такие схемы вполне существовали. И я уже точно знаю, что их начали организовывать уже прямо сегодня.
Бороться с этим можно только запретив вывоз наличной валюты и/или запретом выезда.

В общем, текущие ограничения приведут лишь к панике и ускорению вывода валюты, а механизмов контроля ограничений нет и не предвидится. Значит, будут сильно ужесточать, а там только совсем драконовские меры остались.
И сам факт принятия вот таких мер тоже плохой знак - они приняты впопыхах и без проработки, а значит ЦБ начинает терять контроль над ситуацией.

https://t.me/s/surrorday/38

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3
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Антон Аникин

где биржи закрыты? Никто не закрывал вроде, кроме праздников, всё работает.

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0
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Антон Аникин

где биржи закрыты? Никто не закрывал вроде, кроме праздников, всё работает.

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0
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Lala La

Очередная говноновость сайта, который кормится видимо только с ботов. Зайдите в терминал у купите себе этой валюты по 117 рублей прямо сейчас.

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–14
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Алексей Карпов

это сарказм надеюсь или тебе напомнить какой курс был до всех этих событий?

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3
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Ware Wow

и с комиссией в 12%

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1
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Alex Petrov

Пиздежь, не купишь, торги остановлены. Планка сразу по открытию.

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0
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Lala La

Для нормальных людей: выше вы можете видеть пример топорной работы каких-то ботоферм, радостно поддерживаемых редакцией этого сайта. Валюты по безналу с поставкой "Завтра" хоть опой ешь, но повестка и дезинформация - это теперь тут видимо самое главное. Как это поможет воюющей стране - непонятно.

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–1
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Дмитрий

Зачем нужна валюта по безналу?

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1
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Lala La

Понятия не имею. Мне не нужна ни налом ни безналом, как инструмент сбережения это довольно глупо.

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–1
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BLVCK SQUARE

Буква Ю, уже пох**…

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1
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Антон Штадлер

А с комиссией все 132, ну и не вывезти их

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1
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Pavel Petel

Реальный курс на черном рынке.

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1
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Feduard Klimkin

-

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1
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Igor Fedorov

Вспомнилось:
«А что это означает для российского бюджета. Мы бюджет-то рассчитываем не в долларах – в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на 30%. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились»

Тут только цифры уже другие подставить надо, но логика такая же

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1
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Вагайцев Михаил

Обменял все свои деньги на $, теперь у меня целых 7$!!!

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1
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Евгений Метелкин

ура

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Игорь Пронин

Хорошая цена. Надо брать. (Не шутка)

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Георгий Станков

реквестирую способы вывода баксов с тинька
бегать за банкоматами не работает
перевод свифт на сбер и там выводить - норм? или в свифте застрять может?

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0
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Rus

норм. но лимит у вас 10 000, не известно как это контролируют.

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0
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Gosoo Gosoo

По-бе-да!!! Ура!!!

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0
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А К

Пенсия 100 долларов, зато лишь бы не было войны.

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Ware Wow

Может не будет сейчас расти, просто на бирже 12% комиссия, новый кэш банки не продают, плюс лимиты кэша на старые вклады, кто его сейчас покупать будет.

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Иван Ефимов

Мединский - преемник?

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Голодный завод

Где-то в России. 2024 год.

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Mark Borisov

Уже не актуально...

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A . JD

Курс рубля уже 134

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Заходил вчера

usdt на бинансе по 123р и с вывозом нет проблемы.

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