Курс доллара на Мосбирже вырос до 120 рублей — это исторический максимум Статьи редакции
Евро стоит 130 рублей.
- Курс доллара на торгах Московской биржи впервые превысил 120 рублей. Евро тоже обновил исторический максимум.
- На момент открытия торгов 9 марта доллар стоил 113 рублей, евро — 123,6 рубля.
- ЦБ не публиковал официальные курсы валют на 9 марта. По последним данным регулятора от 6 марта, доллар стоил 105 рублей, евро — 115 рублей.
- На 3 марта ЦБ впервые установил официальный курс валют выше 100 рублей.
- Вечером 7 марта доллар на рынке Forex стоил 148,3 рубля, евро — 165,8 рубля.
Американцы уже готовы платить 120 рублей за 1 доллар, Путин крепко взял их за горло
Я думаю, что американцы не пожалеют и 300р за доллар
😂👍
Путин президент мира!!!
Русского мира!
загробного
МИР'а
Если половину блоков с "пиздец" заменить на "похуй" будет чуть более реалистично)
Как же я охуенно сделал, когда уехал полгода назад.
Ты всех нас предал!
Курс рубля на moex искусственный, вы не можете купить доллар по этой цене, следовательно это не рыночная цена. ЦБ фактически закрыл свободную возможность конвертации. Скоро появятся нелегальные обменники, это и будет реальное рыночное ценообразование. В конечном итоге все крупные бытовые сделки будут если не рассчитываться в валюте наличными, но номинированы в ней, как это было уже в 90-е и начале 00-х, когда и стоимость авто и недвижимости и даже аренда, была в долларах или уе. Да и доходы люди начнут оценивать в валюте, правда те у кого есть мозги и не прекращали этого делать, оценивать свои капиталы и доходы в рублях, как оказалось очень неумная затея.
Курс ограничен еще комиссией в 12%, много заградительных мер
Уже вся техника в маленьких частных онлайн магазинах (которые в некоторых нишах являются основным потоком товарооборота) либо снята с продажи, либо отсутсвует ценник, и он пересчитвается в момент покупки по актуальному рыночному курсу, либо товар продаётся по крайне завышенной стоимости изначально. Причём там было ещё несколько дней назад.
Для прикола сейчас зашел в приложения брокера и посмотрел стакан, так еще и с плечом дают купить.
Не тратьте время на ботов, это бесполезно. По каким-то причинам сайт vc.ru занимается открытой дезинформацией и пропагандой.
пишет чел-новорег с ником Lala la и без аватарки
Укроботы с невежеством либерах
Скоро VC заблочат на территории России за ведение хроники апокалипсиса...
Вместо Цукерберг позвонит будет Майор позвонил)))
Это официальный, реальный уже 150-160, ждём 300
На ваших глазах творится история! 🙂
Для путина и его друзей, ничего не поменялось 😅 интернетом он не пользуется, еду приносят.
На Форексе уже давно 130+. На выходных было по 150. Отличие в том, что международный рынок работает почти круглосуточно, а Московская биржа останавливает торги на «планках» (при резких колебаниях). Сегодня утром, например, курс на форексе был 130, а на мосбирже 113,88
Вот только продавцов доллара вообще не было. Совсем. Ни одного
На Форексе нет ликвидности
Там до 177 доходило вроде
Совпадение? Да, совпадение.
У ЦБ все ровно сейчас и до сентября...
Комментарий о поводу недавнего приказа ЦБ об ограничении обмена наличной валюты.
Самое главное - приказ этот полнейшая глупость и в ближайшее время следует ожидать дальнейшего очень сильного ужесточения оборота валюты. Почему?
1) Фактически создан теневой рынок валюты - цена наличного доллара сейчас отвязана от цены безналичного. Совершенно нет стимулов нести валюту в банки, но есть масса стимулов вытаскивать её оттуда любыми путями с любыми потерями. Привет старым добрым 90м с менялами возле обменников и обменов валюты дипломатами. В общем, результат от этого указа будет обратный - отток наличной валюты из банков и изоляция теневого валютного рынка от банковской системы.
2) Запретили снятие любой валюты кроме доллара. Без исключений - юани тоже запрещены к снятию. При этом курс валюты определяется каким-то "торгами". Какими торгами, если биржи закрыты?!! Следует ожидать расхождения "официальных" курсов относительно валют с реальными.
Сбербанк сейчас меняет доллар к евро по 0.8 при "нормальном" курсе 1.09. Это 20...30% потерь.
Скорее всего это кончится принудительным выставлением курсов ЦБ исходя из каких-то своих соображений. Т.е. свободной конвертации валют нет и всё кроме доллара даже близко не подойдёт к банкам.
3) Валютные переводы не запрещены. Внутри страны, так, и подавно - создаётся видимость отсутствия ограничений. Но это означает, что сейчас начнут работать схемы с переводом между банками, вывод через знакомых, через открытие счетов младенцам и домашним животным. Наличную валюту всё равно будут вытаскивать
Однозначно в самое ближайшее время каким-то образом будет ограничено движение валюты внутри страны.
4) Вывод валюты переводами из страны на третьих лиц не запрещён. Да, ограничение $5000 а человека, но пока нет механизмов контроля этого ограничения - каждый банк контролируют ограничение сам и существует возможность выводить валюту за рубеж путём переводов между разными банками.
Что вообще с этим будут делать не ясно. Запрет переводов из страны?
5) Вывоз наличной валюты (пока) не запрещён. Лимит - $10'000 на человека. Механизма контроля этого лимита в случае множественных пересечений границы нет. При нынешних рисках и издержках вновь появляется смысл в кэш-ранах. Берём автобус, берём 20 бомжей c загранпаспортами, платим каждому по $300 и каждый везёт по $10'000. Можно не бомжей, а просто людей, желающих покинуть страну. Вывозим драгоценный кэш с потерей 5..10%. Я в этом участвовал и ещё 10 лет назад такие схемы вполне существовали. И я уже точно знаю, что их начали организовывать уже прямо сегодня.
Бороться с этим можно только запретив вывоз наличной валюты и/или запретом выезда.
В общем, текущие ограничения приведут лишь к панике и ускорению вывода валюты, а механизмов контроля ограничений нет и не предвидится. Значит, будут сильно ужесточать, а там только совсем драконовские меры остались.
И сам факт принятия вот таких мер тоже плохой знак - они приняты впопыхах и без проработки, а значит ЦБ начинает терять контроль над ситуацией.
где биржи закрыты? Никто не закрывал вроде, кроме праздников, всё работает.
где биржи закрыты? Никто не закрывал вроде, кроме праздников, всё работает.
Очередная говноновость сайта, который кормится видимо только с ботов. Зайдите в терминал у купите себе этой валюты по 117 рублей прямо сейчас.
это сарказм надеюсь или тебе напомнить какой курс был до всех этих событий?
и с комиссией в 12%
Пиздежь, не купишь, торги остановлены. Планка сразу по открытию.
Для нормальных людей: выше вы можете видеть пример топорной работы каких-то ботоферм, радостно поддерживаемых редакцией этого сайта. Валюты по безналу с поставкой "Завтра" хоть опой ешь, но повестка и дезинформация - это теперь тут видимо самое главное. Как это поможет воюющей стране - непонятно.
Зачем нужна валюта по безналу?
Понятия не имею. Мне не нужна ни налом ни безналом, как инструмент сбережения это довольно глупо.
Буква Ю, уже пох**…
А с комиссией все 132, ну и не вывезти их
Реальный курс на черном рынке.
-
Вспомнилось:
«А что это означает для российского бюджета. Мы бюджет-то рассчитываем не в долларах – в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на 30%. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились»
Тут только цифры уже другие подставить надо, но логика такая же
Обменял все свои деньги на $, теперь у меня целых 7$!!!
ура
Хорошая цена. Надо брать. (Не шутка)
реквестирую способы вывода баксов с тинька
бегать за банкоматами не работает
перевод свифт на сбер и там выводить - норм? или в свифте застрять может?
норм. но лимит у вас 10 000, не известно как это контролируют.
По-бе-да!!! Ура!!!
Пенсия 100 долларов, зато лишь бы не было войны.
Может не будет сейчас расти, просто на бирже 12% комиссия, новый кэш банки не продают, плюс лимиты кэша на старые вклады, кто его сейчас покупать будет.
Мединский - преемник?
Уже не актуально...
Курс рубля уже 134
usdt на бинансе по 123р и с вывозом нет проблемы.
Партнёры из ЕС прекратили поставки, а компоненты из Китая и Индии не могут доставить из-за проблем с логистикой.
QlikView (далее — QV)– это BI-платформа, разработанная шведской компанией QlikTech, в настоящее время расположенной в штате Пенсильвания, США. Включена в группу лидеров магического квадранта Gartner поставщиков платформ Business Intelligence. В моей организации QV используется более пяти лет и на его базе разработано 100+ дэшбордов.
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