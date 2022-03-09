Что делать, если клиенты уходят: 13 советов

Сейчас, в период кризиса, бизнесу как никогда важно быть в контакте со своими клиентами, сотрудниками, партнерами. Но если ваша компания не продает товары первой необходимости, от вас могут отказаться в любой момент. Отток клиентов может быть слишком большим.