Visa продлила на один день работу российских карт за рубежом — до 11 марта Статьи редакции
После картами нельзя будет расплатиться в иностранных интернет-магазинах и за границей.
- Обработка заявок на выпуск новых карт прекратится 10 марта, но работа уже выпущенных за рубежом продлится до 11 марта.
- Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России 6 марта. С 10 марта уже выпущенные карты платёжных систем будут действовать только внутри страны до истечения срока действия.
- Оплата картами с помощью Apple Pay, Google Pay и других сервисов будет недоступна.
- Некоторые банки продлили срок действия всех карт Visa и Mastercard. Например, «Альфа-банк» — до конца 2028 года, так же сделал «Совкомбанк», МКБ — до конца 2030 года. «Газпромбанк» и ВТБ сообщили, что их карты будут действовать бессрочно.
А прочитать то на что сослались слабо?
Обработка заявок на выпуск новых карт прекратится 10 марта, но работа уже выпущенных за рубежом продлится до 11 марта.
А теперь открываем оригинал:
Прием запросов авторизации российских участников в рамках Платежной системы Виза будут прекращены с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 г., как и сообщалось ранее; осуществление платежного клиринга по внутринациональным операциям в рамках Платежной системы Виза будет прекращено 11 марта 2022 для клиринговых операций участников, попадающих в клиринговый цикл CPD после 11 марта 2022 г. (CPD 11 марта 2022 – последний клиринговый период транзакций, представленных клиентами на клиринг).
То есть просто продлили обработку уже поставленных в очередь транзакций на день.
Карточки протухнут ровно в срок: в 0:01 завтра ночью.
Ребята, у нас тут эксперт появился, который реально читает оригиналы новостей!
А вдруг он еще и пользовательские соглашения полностью читает?
по принципу SUNLIGHT работают?
Шутку про них встретил: после ядерной войны выживут только тараканы и санлайт 🌝
Такое ощущение, что половина западных компаний работает по принципу Sunlight. Объявили об уходе, а уходить никуда не собираются.
На пороге стоят, прощаются!
Прям акция невиданной щедрости
Я же сказал что мы победим?
Мы победили!
Урааа!
Так и знал, что заднюю дадут
Куда подевались все вирусологи????!!
В связи с военными действиями РФ вна Украине, COVID-19 уходит из РФ, прекращает распространение и выпуск новых штаммов.
Ушел ковид ушли и вирусологи
А что теперь со всякими криптокарточками они работают для международных платежей?
Это фейк, речь идёт о работе клиринга, карты не будут работать
Меня больше забавит другое, там прямо ссылка на текст самой визы.
Видимо, автор статьи поспешил и не понял
Скоро вообще передумают, уже было такое. Понимают, что теряют, возвращаться будет сложно.
А что теряют то? Рынок размером с один штат США? :)
Вы не понимаете, многие еще думают, что мир не оправится от такого великого рынка как РФ!!!! Рынка равного 2% от их общих объемов.
Виза и Мастеркард после ухода из РФ, повышают торговые сборы с апреля . Надо где-то заимствовать потери, так как теряют большой рынок.
это не просто 2% - это фундаментальные . Потому что без ископаемых вы не создадите iphone.
Это надо отпраздновать 🤣
Перед смертью не надышишься.
OVHCloud уже не принимает ни Визу ни Мастеркард
Потрясающе! Это полностью предотвратит коллапс финансовой системы!
ну теперь заживем... что еще сказать.
я никак не могу понять, карты НЕ САНКЦИОННЫХ банков будут работать по google pay ВНУТРИ РФ?
QlikView (далее — QV)– это BI-платформа, разработанная шведской компанией QlikTech, в настоящее время расположенной в штате Пенсильвания, США. Включена в группу лидеров магического квадранта Gartner поставщиков платформ Business Intelligence. В моей организации QV используется более пяти лет и на его базе разработано 100+ дэшбордов.
Партнёры из ЕС прекратили поставки, а компоненты из Китая и Индии не могут доставить из-за проблем с логистикой.
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Хочу предостеречь тех, кто планирует получить крупную сумму на свой счёт в банке Тинькофф - не делайте этого. Скорее всего у них сейчас срабатывает очередной триггер по 115-ФЗ. На мой счёт 18 февраля пришли деньги с продажи квартиры и через 4 дня банк попросил прислать обоснования.
Снимать деньги с карты можно с помощью QR-кодов.