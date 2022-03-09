Финансы
Маша Цепелева

Visa продлила на один день работу российских карт за рубежом — до 11 марта Статьи редакции

После картами нельзя будет расплатиться в иностранных интернет-магазинах и за границей.

  • Обработка заявок на выпуск новых карт прекратится 10 марта, но работа уже выпущенных за рубежом продлится до 11 марта.
  • Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России 6 марта. С 10 марта уже выпущенные карты платёжных систем будут действовать только внутри страны до истечения срока действия.
  • Оплата картами с помощью Apple Pay, Google Pay и других сервисов будет недоступна.
  • Некоторые банки продлили срок действия всех карт Visa и Mastercard. Например, «Альфа-банк» — до конца 2028 года, так же сделал «Совкомбанк», МКБ — до конца 2030 года. «Газпромбанк» и ВТБ сообщили, что их карты будут действовать бессрочно.

#новость #visa

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Nikita Kharchenko

А прочитать то на что сослались слабо?

Обработка заявок на выпуск новых карт прекратится 10 марта, но работа уже выпущенных за рубежом продлится до 11 марта. 
А теперь открываем оригинал:

Прием запросов авторизации российских участников в рамках Платежной системы Виза будут прекращены с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 г., как и сообщалось ранее; осуществление платежного клиринга по внутринациональным операциям в рамках Платежной системы Виза будет прекращено 11 марта 2022 для клиринговых операций участников, попадающих в клиринговый цикл CPD после 11 марта 2022 г. (CPD 11 марта 2022 – последний клиринговый период транзакций, представленных клиентами на клиринг).
То есть просто продлили обработку уже поставленных в очередь транзакций на день.

Карточки протухнут ровно в срок: в 0:01 завтра ночью.

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29
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Вася Пражкин

Ребята, у нас тут эксперт появился, который реально читает оригиналы новостей!

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17
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Павел Шестаков

А вдруг он еще и пользовательские соглашения полностью читает?

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9
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Заходил вчера

по принципу SUNLIGHT работают?

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22
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Anton Salimov

Шутку про них встретил: после ядерной войны выживут только тараканы и санлайт 🌝

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15
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Дмитрий О

Такое ощущение, что половина западных компаний работает по принципу Sunlight. Объявили об уходе, а уходить никуда не собираются.

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5
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Сильвестр Иванов

На пороге стоят, прощаются!

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1
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Дмитрий О

https://www.youtube.com/watch?v=RGKdHyY_l1Q&ab_channel=MatveyTutin

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1
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Macbeth Red

Прям акция невиданной щедрости

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18
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Big Boss

Я же сказал что мы победим?
Мы победили!
Урааа!

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3
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Андрей Чуринов

Так и знал, что заднюю дадут

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0
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Dmitriy Hyiplife

Куда подевались все вирусологи????!!

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facesso

В связи с военными действиями РФ вна Украине, COVID-19 уходит из РФ, прекращает распространение и выпуск новых штаммов.

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5
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Blackrock

Ушел ковид ушли и вирусологи

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1
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Blackrock

А что теперь со всякими криптокарточками они работают для международных платежей?

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2
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Максим Мостовой

Это фейк, речь идёт о работе клиринга, карты не будут работать

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1
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Nikita Kharchenko

Меня больше забавит другое, там прямо ссылка на текст самой визы.

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2
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Alexey

Видимо, автор статьи поспешил и не понял

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0
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Иван Ефимов

Скоро вообще передумают, уже было такое. Понимают, что теряют, возвращаться будет сложно.

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1
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Oleg Pasko

А что теряют то? Рынок размером с один штат США? :)

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0
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Rita Danilova

Вы не понимаете, многие еще думают, что мир не оправится от такого великого рынка как РФ!!!! Рынка равного 2% от их общих объемов.

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–1
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Роман

Виза и Мастеркард после ухода из РФ, повышают торговые сборы с апреля . Надо где-то заимствовать потери, так как теряют большой рынок.

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1
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Заходил вчера

это не просто 2% - это фундаментальные . Потому что без ископаемых вы не создадите iphone.

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1
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Тимофей Туманков

Ура, победа

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Тимофей Туманков

Ура, победа

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Евгений Кузнецов

Это надо отпраздновать 🤣

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Pavel Romanov
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Сергей Я

Перед смертью не надышишься.

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Ware Wow

OVHCloud уже не принимает ни Визу ни Мастеркард

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Jonathan Lynn

Потрясающе! Это полностью предотвратит коллапс финансовой системы!

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Maksim M

ну теперь заживем... что еще сказать.

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Денис Колокольцев

я никак не могу понять, карты НЕ САНКЦИОННЫХ банков будут работать по google pay ВНУТРИ РФ?

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Вик Бой
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