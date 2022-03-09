Финансы
TJ

Путин подписал закон, разрешающий покупку акций российских компаний на 1 трлн рублей из средств ФНБ Статьи редакции

Это около 8% от всех накоплений национального фонда.

  • 9 марта Путин подписал закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния в акции компаний из России и ценные бумаги, выпущенные государством, сообщает РИА «Новости». Текст федерального закона доступен на официальном сайте правовой информации.

  • Закон предполагает покупку акций российских компаний на вторичном рынке Минфином. Покупка акций по текущим низким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, сообщает «Прайм». Это должно «стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке».
  • По словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Михаила Ганелина, это значительная сумма: «Если учесть, что выход иностранцев из российских ценных бумаг ограничен, появление игрока с такой суммой поддержит рынок или хотя бы сократит размер падения».
  • Фонд национального благосостояния — государственный резервный фонд, за счёт которого обеспечивают в том числе пенсионные выплаты граждан. ФНБ пополняют за счёт сверхдоходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и от управления собственными средствами. На февраль 2022 года накопления составляли около 13,6 триллионов рублей.
  • Средства ФНБ уже использовались для поддержки российской экономики похожим образов во время мирового кризиса 2008 года. Тогда государство инвестировало 175 млрд рублей в акции «Газпрома», «Роснефти», ВТБ, Сбербанка и «Лукойла».

#новость

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Ярослав Шенцов

Обмен одной резанной бумаги на другую...

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13
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Идрисио

Своим руками Дед зарезал курицу, которая несла золотые яйца. Теперь он АнтиМидас - к чему не притронется все в га.но превращается. Титаник встретился с айсбергом, играет музыка, шлюпки отчаливают...

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2
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Rastey

Неумело скрытая национализация.

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10
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Даниил

Так вроде не скрывают

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3
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Андрей

В Швейцарии давно такая политика, вкладывать в акции часть доходов бюджета

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–9
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Test Test

ты это к тому что сейчас заживем как в швейцарии?

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22
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Андрей

нет, к тому что щас все начнут новость топить, я думаю зря

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–9
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Test Test

а как ты считаешь, если пенсионные деньги могут сгореь в труху, можно эту новость считать позитивной?

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6
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Идрисио

Она позитивная для идиотов. Но и они прозреют... когда будет поздняк метаться

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3
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Blackrock

ФНБ не пенсии. Отдельный фонд для вложений

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1
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Test Test

государственный резервный фонд, за счёт которого обеспечивают в том числе пенсионные выплаты граждан.

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0
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Blackrock

Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Вот с минфина выдержка значит я не прав признаю. всякие комментарии старые из новостных сайтов сбили типа фнб чисто для инфраструктурных вложений

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1
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Rastey

В Беларуси ~65% экономики государственные и что-то не очень на Швейцарию похоже.

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5
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Sergei Timofeyev

У нас больше 70%.

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Заходил вчера

Кто в фондовом рынке шарит, расскажите почему не открыть биржу и не дать самим гражданам закупиться по минимальному прайсу?

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1
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Айнур Закарин

потому что они не будут покупать, а продадут то, что было

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Денис Якушев

Кто может подсказать, в продаже сейчас есть смысл? Это же фиксация потерь будет, а так, есть какая-то слабая надежда, что на дальносроке что-то вырастет.

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1
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Заходил вчера

а ради чего сейчас продавать? Бакс не купишь, если и купишь то не выведешь? В рубли продавать мне кажется это сейчас глупее чем держать акции. Интересно мнение

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0
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Sergey Vasilev

Потому что все эти компании завтра переоткроются с прибавкой Плюс и не будут нести никакой ответственности перед прошлыми владельцами

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1
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Лимита

Желающих закупиться сильно меньше желающих продать.

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4
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eugene gusev

Там еще стопы отработают кто с плечём сидел. Этот триллион может этих людей немного спасёт.. Хотя... думаю государство будет подбирать бумаги по минимальным ценам, когда все стопы уже отработают. У государства же не стоит задача спасти накопления граждан.

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4
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Daniel Nuevo

интересно посмотреть как вы это вычислили :)

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Лимита

Это обычная логика, но вам не понять.

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–1
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Викторович

Вы основываетесь на панике? )) Так вот, многие сейчас рады купить долю в российских компаниях за копейки. Сам подумываю об этом. Так не дают!))

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Лимита

Я тоже бы прикупил, смотря какая будет цена, но видимо нас меньшинство.

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Daniel Nuevo

я не кремлебот, но уже схватил минусы(((

у меня логика следующая - желающий сохранить свои деньги от инфляции понесет их на биржу, потому что сами знаете почему)

Да, это рискованно, т.к. биржа снова может закрыться итд, но это один из немногих выходов, чтобы хоть как-то не понизить свой уровень и качество жизни.

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Лимита

Что будете покупать? какие компании?

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Daniel Nuevo

Покупать будем акции - Распадская, ФосАгро, НорНикель. К Фосагро особое внимание)))

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Лимита

Выбор вменяемый, Бог вам в помощь. Всех металлистов можно наверное покупать.

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Алюминиевый Даниль

Это спорный тезис. Условно: человек вложил в сбер 100к до этой ситуации. Сейчас все просело в сотни раз и портфель стоит 1к. Смысл продавать? Либо оставить, либо докупить для усреднения.

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2
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Викторович

Сейчас нужно заливать гигантский капитал, у населения столько денег нет)) + открытие в текущем положении, это сразу же Дефолт.

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Айнур Закарин

не знаешь, не пиши. какой дефолт? это всего 9 миллиардов долларов, у населения суммарно намного больше

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–4
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Антон Штадлер

Это хороший вопрос, учитывая, что рынке нет никого, кроме государства и розничных инвесторов-резидентов

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0
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Phonk && Shitpost

Интересно увидеть лица малых предприятий со льготными 15% кредитами

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3
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Идрисио

1 трлн рублей уже не тот. Раза в полтора просел за неделю. А еще через неделю будет совсем худо. Титаник встретился с айсбергом, играет музыка, шлюпки отчаливают...

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Никита

Почему каждому гражданину не раздать часть акций компаний типа Газпром? Люди бы получали хоть какую-то сумму и тогда бы реально ресурсы принадлежали народу.

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Айнур Закарин

потому что у нас рыночная экономика, а не советский союз

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2
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Salena_ya

А так и не скажешь, что не союз

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Александр Сокольских

Так именно по этому доля государства должна распределятся между гражданами. Как на Аляске например. А сейчас все доходы забирает государство и тратит на хрен пойми что (как и в советском союзе было)

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Rastey

Уже пробовали нечто подобное. Кто поумнее/пошустрее скупал у народа непонятные им бумажки за реальный товар (алкоголь/еду/бусики). Итого народ опять в ж.., а страна пошла на очередной круг олигархии.

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Александр Сокольских

Так надо не бумажки а деньги раздавать, деньги народу вполне понятны.

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Наил

Зачем раздавать.
Пусть вкладывают в бесплатное образование, медицину и другую инфраструктуру - как в арабских странах.

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Александр Сокольских

Можно раздавать но в виде купонов которые можно потратить только на образование и т.п. Пусть человек сам решает и несет ответственность за свое образование.

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Рандомный Рандом

Лучше б туалетной бумаги закупались на эти деньги.

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Gleb Tyutikov

Божественно всех переиграл маэстро.

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Daniel Nuevo

ждем открытие биржы

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Андрей Хворов

Buy the dip

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