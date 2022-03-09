Путин подписал закон, разрешающий покупку акций российских компаний на 1 трлн рублей из средств ФНБ Статьи редакции
Это около 8% от всех накоплений национального фонда.
9 марта Путин подписал закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния в акции компаний из России и ценные бумаги, выпущенные государством, сообщает РИА «Новости». Текст федерального закона доступен на официальном сайте правовой информации.
- Закон предполагает покупку акций российских компаний на вторичном рынке Минфином. Покупка акций по текущим низким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, сообщает «Прайм». Это должно «стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке».
- По словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Михаила Ганелина, это значительная сумма: «Если учесть, что выход иностранцев из российских ценных бумаг ограничен, появление игрока с такой суммой поддержит рынок или хотя бы сократит размер падения».
- Фонд национального благосостояния — государственный резервный фонд, за счёт которого обеспечивают в том числе пенсионные выплаты граждан. ФНБ пополняют за счёт сверхдоходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и от управления собственными средствами. На февраль 2022 года накопления составляли около 13,6 триллионов рублей.
- Средства ФНБ уже использовались для поддержки российской экономики похожим образов во время мирового кризиса 2008 года. Тогда государство инвестировало 175 млрд рублей в акции «Газпрома», «Роснефти», ВТБ, Сбербанка и «Лукойла».
Обмен одной резанной бумаги на другую...
Своим руками Дед зарезал курицу, которая несла золотые яйца. Теперь он АнтиМидас - к чему не притронется все в га.но превращается. Титаник встретился с айсбергом, играет музыка, шлюпки отчаливают...
Неумело скрытая национализация.
Так вроде не скрывают
В Швейцарии давно такая политика, вкладывать в акции часть доходов бюджета
ты это к тому что сейчас заживем как в швейцарии?
нет, к тому что щас все начнут новость топить, я думаю зря
а как ты считаешь, если пенсионные деньги могут сгореь в труху, можно эту новость считать позитивной?
Она позитивная для идиотов. Но и они прозреют... когда будет поздняк метаться
ФНБ не пенсии. Отдельный фонд для вложений
государственный резервный фонд, за счёт которого обеспечивают в том числе пенсионные выплаты граждан.
Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Вот с минфина выдержка значит я не прав признаю. всякие комментарии старые из новостных сайтов сбили типа фнб чисто для инфраструктурных вложений
В Беларуси ~65% экономики государственные и что-то не очень на Швейцарию похоже.
У нас больше 70%.
Кто в фондовом рынке шарит, расскажите почему не открыть биржу и не дать самим гражданам закупиться по минимальному прайсу?
потому что они не будут покупать, а продадут то, что было
Кто может подсказать, в продаже сейчас есть смысл? Это же фиксация потерь будет, а так, есть какая-то слабая надежда, что на дальносроке что-то вырастет.
а ради чего сейчас продавать? Бакс не купишь, если и купишь то не выведешь? В рубли продавать мне кажется это сейчас глупее чем держать акции. Интересно мнение
Потому что все эти компании завтра переоткроются с прибавкой Плюс и не будут нести никакой ответственности перед прошлыми владельцами
Желающих закупиться сильно меньше желающих продать.
Там еще стопы отработают кто с плечём сидел. Этот триллион может этих людей немного спасёт.. Хотя... думаю государство будет подбирать бумаги по минимальным ценам, когда все стопы уже отработают. У государства же не стоит задача спасти накопления граждан.
интересно посмотреть как вы это вычислили :)
Это обычная логика, но вам не понять.
Вы основываетесь на панике? )) Так вот, многие сейчас рады купить долю в российских компаниях за копейки. Сам подумываю об этом. Так не дают!))
Я тоже бы прикупил, смотря какая будет цена, но видимо нас меньшинство.
я не кремлебот, но уже схватил минусы(((
у меня логика следующая - желающий сохранить свои деньги от инфляции понесет их на биржу, потому что сами знаете почему)
Да, это рискованно, т.к. биржа снова может закрыться итд, но это один из немногих выходов, чтобы хоть как-то не понизить свой уровень и качество жизни.
Что будете покупать? какие компании?
Покупать будем акции - Распадская, ФосАгро, НорНикель. К Фосагро особое внимание)))
Выбор вменяемый, Бог вам в помощь. Всех металлистов можно наверное покупать.
Сейчас нужно заливать гигантский капитал, у населения столько денег нет)) + открытие в текущем положении, это сразу же Дефолт.
не знаешь, не пиши. какой дефолт? это всего 9 миллиардов долларов, у населения суммарно намного больше
Это хороший вопрос, учитывая, что рынке нет никого, кроме государства и розничных инвесторов-резидентов
Интересно увидеть лица малых предприятий со льготными 15% кредитами
1 трлн рублей уже не тот. Раза в полтора просел за неделю. А еще через неделю будет совсем худо. Титаник встретился с айсбергом, играет музыка, шлюпки отчаливают...
Почему каждому гражданину не раздать часть акций компаний типа Газпром? Люди бы получали хоть какую-то сумму и тогда бы реально ресурсы принадлежали народу.
потому что у нас рыночная экономика, а не советский союз
А так и не скажешь, что не союз
Так именно по этому доля государства должна распределятся между гражданами. Как на Аляске например. А сейчас все доходы забирает государство и тратит на хрен пойми что (как и в советском союзе было)
Уже пробовали нечто подобное. Кто поумнее/пошустрее скупал у народа непонятные им бумажки за реальный товар (алкоголь/еду/бусики). Итого народ опять в ж.., а страна пошла на очередной круг олигархии.
Так надо не бумажки а деньги раздавать, деньги народу вполне понятны.
Зачем раздавать.
Пусть вкладывают в бесплатное образование, медицину и другую инфраструктуру - как в арабских странах.
Можно раздавать но в виде купонов которые можно потратить только на образование и т.п. Пусть человек сам решает и несет ответственность за свое образование.
Лучше б туалетной бумаги закупались на эти деньги.
Божественно всех переиграл маэстро.
ждем открытие биржы
Buy the dip
Эмоционально насыщенный период — это проверка сплоченности команд. В крупных компаниях организуют сессии с психотерапевтами и вебинары по устойчивости. Но самую значимую роль в регулировании эмоционального фона в команде играет позиция руководителя. Советами о том, как выстраивать диалог с командами, делятся руководители ИТ-кластера Ростелекома.
Снимать деньги с карты можно с помощью QR-кодов.
Партнёры из ЕС прекратили поставки, а компоненты из Китая и Индии не могут доставить из-за проблем с логистикой.
Хочу предостеречь тех, кто планирует получить крупную сумму на свой счёт в банке Тинькофф - не делайте этого. Скорее всего у них сейчас срабатывает очередной триггер по 115-ФЗ. На мой счёт 18 февраля пришли деньги с продажи квартиры и через 4 дня банк попросил прислать обоснования.
Собираем новости и события четырнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
QlikView (далее — QV)– это BI-платформа, разработанная шведской компанией QlikTech, в настоящее время расположенной в штате Пенсильвания, США. Включена в группу лидеров магического квадранта Gartner поставщиков платформ Business Intelligence. В моей организации QV используется более пяти лет и на его базе разработано 100+ дэшбордов.