ЦБ повысил курс доллара на 10 марта до 116,08 рублей, евро — до 126,44 рублей Статьи редакции
Это примерно на 10 рублей дороже, чем валюты стоят 9 марта.
- Банк России повысил курсы валют почти на 10 рублей. Доллар — с 105,81 рубля до 116,08 рублей, евро — с 115,62 рублей до 126,44 рублей.
- По данным на 14:40 мск, доллар торгуется по 117,7 рубля, евро — по 123,64 рубля.
- 9 марта курс доллара на Мосбирже впервые превысил 120 рублей. Евро тоже обновил исторический максимум — 130 рублей.
- С 9 марта по 9 сентября ЦБ запретил снимать наличными более $10 тысяч. Средства выше этой суммы можно снять в рублях по рыночному курсу в день выдачи.
To the moon!
Новый день и новые рекорды! Слава нашему Великому Лидеру!
Хочется смеяться, но нет настроения и улибатся тоже - неуч тоже не сделал бы такое.
По факту - доллара для России уже не существует. Можете забыть.
Женёк, братик, ну по-секрету, раскрой карты, ну вот откуда тебе, человеку пишущему комменты на вц, знать как будет дальше? Ну просто откуда? Так чувствуешь, да? Или ты из овального кабинета пишешь какого-нибудь?
Хотя бы потому, что мало какие физики сейчас скупают баксы с комиссией 12% или по конскому курсу банков. Там играются уже юрики с банками.
заходит в бар священник и кричит «мы все умрем, господи, помоги. спасайтесь, бегите, прячьтесь». его бармен спрашивает что случилось. а священник говорит «средняя продолжительность жизни человека 60 лет»
Очередная великая победа.
Каждый день прорыв по всем фронтам!
Нечего не скажешь - самый "мудрый" из всех правителей.
Это еще импорт встал, спроса на валюту нет.
По факту 140-50
Вчера в какой то момент достиг 175. Когда цена выстреливает до какого-то максимума или минимума и потом сильно падает или поднимается это, для опытного трейдера знак, что цена вернётся к этому максимуму.
В обменниках сейчас по какому курсу можно купить доллары?
В обменниках вроде бы уже нельзя купить (запрет ЦБ). Можно купить с валютного счета Тинькофф (предположительно если счет был открыт до 9 марта), если еще где осталась валюта. Вот карта https://www.tinkoff.ru/maps/atm/
Цена 138,75 за доллар
То есть я не могу сейчас пойти в банк и купить у них 10к в кассе?
Валюты просто ни у кого нет. И сегодняшнее распоряжение ЦБ вроде бы как это запрещает. Понятия не имею где валюту берет Тинькофф (даже евро иногда появлялось сегодня в банкоматах).
10 тыс. долларов вы можете снять со своего ВАЛЮТНОГО счета, который был открыт до 9 марта (вроде бы так, но это не точно). Говорят очередь на месяц на получение наличной валюты со счетов.
Покупка валюты через банкоматы Тинькофф это то, что пока работает, но, наверное прикроют.
Очень печально. Короче сгорят мои рубли, буду печку топить. Тем более Тинькова, Сбера и других банков у нас нет. Спасибо за инфу
Еще раз хочу повторить, что для покупки валюты в банкоматах тинькофф необходимо:
1. Иметь уже РАНЕЕ открытый счет в валюте, привязанный к карте (с новым счетом может ничего не получится и вы потеряете деньги при конвертации обратно)
2. Убедиться, что в банкомате есть необходимое кол-во долларов. Положить деньги в рублях в банкомат и купить доллары (курс сейчас 138,75) через приложение на долларовый счет. Потом просто снять доллары
и потом уже не снять. Cегодня не удавалось мне, знакомым и другим людям в очереди в банкомат снять больше чем $1000.
3 дня назад я снимал 5000 и все было нормально.
Сообщение удалено
Какое это имеет отношение к реальности?
Примерно на половину
На всю котлету
А есть у кого-то идеи, что будет с рублём, когда таки дадут возможность избавиться от акций Российских компаний?)
Скорее всего это будет не раньше завершения дедовской операции.
Тоже интересно. В долгосрочной перспективе что будет с рублём? Сам живу и работаю зарубежом. Есть рублёвые вклады в России, но возможности что-то с ними сделать без личного присутствия нету, а когда попаду обратно домой не известно.
Какой курс сейчас можно считать реальным? Я перестал понимать. В приложениях банков одно, на Яндексе другое, на Форексе - третье.
Кто подскажет, как разобраться?
Тот, за который можно реально купить доллар. Если купить негде - то он бесценен :)
*мем про Братиславу и доллар*
Зачем в этой метавселенной доллары?
Как сувенир
большой брат дал указание коллекционировать золото
Обожаю И.А. Крылова - И диво ли, когда жить хочет мещанин,
Как именитый гражданин,
А сошка мелкая, как знатный дворянин.
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Эмоционально насыщенный период — это проверка сплоченности команд. В крупных компаниях организуют сессии с психотерапевтами и вебинары по устойчивости. Но самую значимую роль в регулировании эмоционального фона в команде играет позиция руководителя. Советами о том, как выстраивать диалог с командами, делятся руководители ИТ-кластера Ростелекома.
Привет, это Логомашина. Этот материал для всех, кто ищет российские альтернативы привычным Notion, Figma и Google Drive.
Хочу предостеречь тех, кто планирует получить крупную сумму на свой счёт в банке Тинькофф - не делайте этого. Скорее всего у них сейчас срабатывает очередной триггер по 115-ФЗ. На мой счёт 18 февраля пришли деньги с продажи квартиры и через 4 дня банк попросил прислать обоснования.
Снимать деньги с карты можно с помощью QR-кодов.
Личные аккаунты будут работать.