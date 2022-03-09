Финансы
Решающий огонь

ЦБ повысил курс доллара на 10 марта до 116,08 рублей, евро — до 126,44 рублей Статьи редакции

Это примерно на 10 рублей дороже, чем валюты стоят 9 марта.

  • Банк России повысил курсы валют почти на 10 рублей. Доллар — с 105,81 рубля до 116,08 рублей, евро — с 115,62 рублей до 126,44 рублей.
  • По данным на 14:40 мск, доллар торгуется по 117,7 рубля, евро — по 123,64 рубля.
  • 9 марта курс доллара на Мосбирже впервые превысил 120 рублей. Евро тоже обновил исторический максимум — 130 рублей.
  • С 9 марта по 9 сентября ЦБ запретил снимать наличными более $10 тысяч. Средства выше этой суммы можно снять в рублях по рыночному курсу в день выдачи.

#новость #цб

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Постнатальный анализ

To the moon!

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23
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evilnw

Новый день и новые рекорды! Слава нашему Великому Лидеру!

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21
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Илья Попов

Хочется смеяться, но нет настроения и улибатся тоже - неуч тоже не сделал бы такое.

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0
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Евгений Кузнецов

По факту - доллара для России уже не существует. Можете забыть.

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10
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sando

Женёк, братик, ну по-секрету, раскрой карты, ну вот откуда тебе, человеку пишущему комменты на вц, знать как будет дальше? Ну просто откуда? Так чувствуешь, да? Или ты из овального кабинета пишешь какого-нибудь?

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7
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Сергей Я

Хотя бы потому, что мало какие физики сейчас скупают баксы с комиссией 12% или по конскому курсу банков. Там играются уже юрики с банками.

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3
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sando

заходит в бар священник и кричит «мы все умрем, господи, помоги. спасайтесь, бегите, прячьтесь». его бармен спрашивает что случилось. а священник говорит «средняя продолжительность жизни человека 60 лет»

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0
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Max Payne

Очередная великая победа.

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12
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Peachylol

Каждый день прорыв по всем фронтам!

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6
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Илья Попов

Нечего не скажешь - самый "мудрый" из всех правителей.

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0
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Алексей Кметик

Это еще импорт встал, спроса на валюту нет.

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4
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Путачок

По факту 140-50

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2
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Илья Попов

Вчера в какой то момент достиг 175. Когда цена выстреливает до какого-то максимума или минимума и потом сильно падает или поднимается это, для опытного трейдера знак, что цена вернётся к этому максимуму.

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0
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Daniyar

В обменниках сейчас по какому курсу можно купить доллары?

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Новорег здорового человека

В обменниках вроде бы уже нельзя купить (запрет ЦБ). Можно купить с валютного счета Тинькофф (предположительно если счет был открыт до 9 марта), если еще где осталась валюта. Вот карта https://www.tinkoff.ru/maps/atm/
Цена 138,75 за доллар

Тинькофф — финансовые услуги для физических и…
Карта с банкоматами для снятия наличных в рублях и валюте с карт Тинькофф Банка.
www.tinkoff.ru
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4
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Konversov Play

То есть я не могу сейчас пойти в банк и купить у них 10к в кассе?

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–1
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Новорег здорового человека

Валюты просто ни у кого нет. И сегодняшнее распоряжение ЦБ вроде бы как это запрещает. Понятия не имею где валюту берет Тинькофф (даже евро иногда появлялось сегодня в банкоматах).
10 тыс. долларов вы можете снять со своего ВАЛЮТНОГО счета, который был открыт до 9 марта (вроде бы так, но это не точно). Говорят очередь на месяц на получение наличной валюты со счетов.
Покупка валюты через банкоматы Тинькофф это то, что пока работает, но, наверное прикроют.

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1
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Konversov Play

Очень печально. Короче сгорят мои рубли, буду печку топить. Тем более Тинькова, Сбера и других банков у нас нет. Спасибо за инфу

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1
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Новорег здорового человека

Еще раз хочу повторить, что для покупки валюты в банкоматах тинькофф необходимо:
1. Иметь уже РАНЕЕ открытый счет в валюте, привязанный к карте (с новым счетом может ничего не получится и вы потеряете деньги при конвертации обратно)
2. Убедиться, что в банкомате есть необходимое кол-во долларов. Положить деньги в рублях в банкомат и купить доллары (курс сейчас 138,75) через приложение на долларовый счет. Потом просто снять доллары

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badResistor

и потом уже не снять. Cегодня не удавалось мне, знакомым и другим людям в очереди в банкомат снять больше чем $1000.
3 дня назад я снимал 5000 и все было нормально.

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LuNature

Сообщение удалено

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–1
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Sergey Vasilev

Какое это имеет отношение к реальности?

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Sergey Nester

Примерно на половину

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3
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FF3M

На всю котлету

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Александр Кононенко

А есть у кого-то идеи, что будет с рублём, когда таки дадут возможность избавиться от акций Российских компаний?)

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Заходил вчера

Скорее всего это будет не раньше завершения дедовской операции.

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Whep

Тоже интересно. В долгосрочной перспективе что будет с рублём? Сам живу и работаю зарубежом. Есть рублёвые вклады в России, но возможности что-то с ними сделать без личного присутствия нету, а когда попаду обратно домой не известно.

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Сергей Лукьянчиков

Какой курс сейчас можно считать реальным? Я перестал понимать. В приложениях банков одно, на Яндексе другое, на Форексе - третье.
Кто подскажет, как разобраться?

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Александр Кононенко

Тот, за который можно реально купить доллар. Если купить негде - то он бесценен :)
*мем про Братиславу и доллар*

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SL Potapenko

Зачем в этой метавселенной доллары?

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Den Red

Как сувенир

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SL Potapenko

большой брат дал указание коллекционировать золото

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Илья Попов

Обожаю И.А. Крылова - И диво ли, когда жить хочет мещанин,
Как именитый гражданин,
А сошка мелкая, как знатный дворянин.

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