Как в 1998 году не будет, уверены эксперты. При этом доходы населения могут упасть, а рубль обесцениться — но не из-за дефолта.

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Дефолт, но не как в 1998 году

6 марта рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг России до преддефолтного уровня «Ca». 9 марта оценку снизило и агентство Fitch — с В до С, что означает «суверенный дефолт неизбежен». Компании опасаются, что Россия не сможет выплатить купоны по внешнему долгу кредиторам, и будет признана страной, которая не выполняет свои обязательства перед ними.

В современной России дефолт случился только один раз: в 1998 году страна не смогла расплатиться по внутренним краткосрочным облигациям. Начался финансовый кризис: рубль к концу года обесценился в три раза, потому что власти отказались поддерживать его курс.

Тогда сильнее всех пострадали российские банки, которые покупали государственные краткосрочные облигации. На них приходилось $45 млрд от $96 млрд общих потерь российской экономики. Несколько крупных банков объявили о банкротстве, из-за чего население и потеряло деньги.

Кризис 2022 года может привести к первому дефолту в твёрдой валюте — доллару или евро. В отличие от 1998 года, у государства сейчас есть средства платить по долгам, но мешают технические проблемы: ЦБ не может воспользоваться своими золотовалютными резервами из-за санкций, значит, не может платить в валюте. А оплата в рублях приравнивается к техническому дефолту.

Как объяснил «Медузе» экономист Рубен Ениколопов, теперь удар почувствуют иностранные инвесторы — покупатели облигаций федерального займа. В случае дефолта по внешнему долгу для российских граждан не возникнут дополнительные риски, подтверждает Forbes экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. По её словам, у Минфина нет проблем с финансированием платежей в рублях, поэтому банки и их вкладчики не должны пострадать.

Тем не менее в 2022 году, как и в прошлом веке, доходы населения и уровень жизни россиян могут упасть, а рубль обесцениться — но не из-за дефолта, объясняет The Bell главный экономист одного из крупных российских аналитических центров.

Все плохие рыночные события уже и так произошли: иностранные портфельные инвестиции в рублевые активы заморожены, а новых не будет. Другими словами, если в 1998 году причиной спада экономики стал дефолт, то в 2022-м — санкции и политика.

В рейтинге Moody’s Россия на уровне Ca, Fitch — С, S&P — CCC-.

Почему «дефолт неизбежен»

Российское правительство заняло около $49 млрд, выпустив долларовые и еврооблигации, и в ближайшие месяцы должно выплатить проценты их держателям. Теоретически у государства достаточно резервов для покрытия долга — $643 млрд.

Но из-за того, что США, ЕС и Япония заблокировали все операции с Банком России, регулятор не может использовать международные резервы в валютах и в золоте. А с 28 февраля ЦБ предписал депозитариям и регистраторам приостановить передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физлицам и компаниям.

В ответ на санкции 5 марта Владимир Путин разрешил выплачивать валютные долги «недружественным» странам в рублях. Согласно указу, должники — компании или само государство — могут открыть в российских банках счёт на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублях по курсу ЦБ на день платежа. Кредиторы из стран, которые не ввели санкции, могут получить платеж в евро или долларах — если российский должник получит на это специальное разрешение.

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На долю иностранцев приходится около половины долга России в твердой валюте, пишет Axios. Как объясняют аналитики S&P Global Ratings, когда из-за санкций государство покрывает долг в валюте, отличной от согласованной изначально, рейтинговая фирма может назвать это дефолтом: если инвесторы получат меньше, чем стоимость первоначального обещания.

Вдобавок, эмитенты также должны следовать принципу «pari passu» — от латинского «равное положение». Это означает, что они не могут относиться к держателям одной и той же облигации по-разному: кому-то разрешать выплаты в валюте, а кому-то нет.

Пока инвесторы ждут 16 марта — в этот день государство должно выплатить купоны на сумму $117 млн по двум валютным облигациям. У России будет 30 дней, чтобы перечислить деньги. По окончании этого периода — 15 апреля — может наступить дефолт, предупреждают аналитики Morgan’s Stanley.

Почему нельзя платить в рублях

По данным на март 2022 года, Россия платит кредиторам по 15 долларовым и еврооблигациям. Страна выпустила их с разными условиями и договорами, отмечает JPMorgan։ и только шесть позволяют эмитенту обслуживать свои долги в других валютах, в том числе в рублях.

Но по бумагам, по которым государство должно выплатить купоны 16 марта, нет возможности погасить долг в рублях. Если правительство решит платить в российской валюте, должен произойти технический дефолт — потому что оно не выполнит свои обязанности перед инвесторами так, как обещало.

Технический дефолт отличается от обычного тем, что подразумевает, что у заемщика есть деньги, чтобы расплатиться, но он пока не может это сделать.

Тем не менее теоретически всё ещё есть возможность платить долг в валюте, отмечает управляющий директор инвесткомпании «Атон» Александр Кудрин. 3 марта Минфин США выпустил лицензию, разрешающую получать долговые платежи по суверенным еврооблигациям России до 25 мая. А 6 марта Минфин России заявил, что исполнит «обязательства в соответствии с процедурой, установленной эмиссионной документацией».

По словам Кудрина, это значит, что можно будет провести все необходимые платежи в валюте и избежать дефолта. Однако в Минфине отметили, что фактическая возможность проведения указанных платежей в пользу нерезидентов будет зависеть от введенных иностранными государствами санкций в отношении России.

10 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия будет выплачивать купоны в долларах только при условии «разморозки» валютных счетов ЦБ и правительства. Если активы не разморозят, страна погасит и обслужит свои обязательства в рублях. По словам Силуанова, Запад «объявил дефолт» по своим обязательствам перед Россией, заморозив золотовалютные резервы ЦБ.

Кто на этом потеряет деньги и что они могут сделать

Большая часть облигаций на госдолг принадлежит финансовым учреждениям: банкам, пенсионным фондам, управляющим активами и хедж-фондам. По данным Банка международных расчетов, в 2021 году французские банки владели российскими гособлигациями на сумму около $4,5 млрд, американские кредиторы — $3,8 млрд, австрийские — $3,2 млрд, а итальянские — $2,6 млрд.

Суверенный долг России принёс им в среднем убытки в размере 81% с начала года, согласно данным Bloomberg. Худшие результаты в 2022 году показал только государственный долларовый долг Беларуси — с потерями в размере 93%.

До середины февраля 2022 года долларовые и еврооблигации правительства в основном торговались значительно выше номинала, несмотря на предупреждения США о вторжении российских войск в Украину, пишет Reuters. Но после начала боевых действий их стоимость упала: примерно до 29% от номинала — то есть стоимости, установленной при выпуске.

Morgan Stanley заявила, что стоимость бумаг может упасть ниже 10% от номинала. Такое было только с бумагами Венесуэлы и Ливана.

С начала марта 2022 года кредитные дефолтные свопы, или CDS — контракты, страхующие инвесторов от рисков — торгуются на рекордно высоком уровне, потому что инвесторы сомневаются, что Россия совершит платежи.

По данным IHS Markit, 7 марта страховка активов на сумму $10 000 стоила $2169 — хотя в конце 2021 года её цена составляла всего $124. Как сообщает ICE Data Services, высокая стоимость CDS указывает на вероятность дефолта около 80%.

Стоимость CDS на 7 марта. Источник: Bloomberg

По мнению Morgan Stanley, в случае дефолта Россию ждёт «венесуэльский сценарий». Южноамериканская страна и её государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA объявили дефолт на $60 млрд в 2019 году — после того, как добыча нефти замедлилась на фоне санкций, введенных США в попытке свергнуть Николаса Мадуро с поста президента.

Компания отмечает, что Россия и Венесуэла схожи в том, что у обеих значительные нефтяные активы, которые нельзя использовать, пока действуют санкции. С тех пор, как санкции в Венесуэле вступили в силу, страна погрязла в экономическом кризисе, а Мадуро сделал отмену ограничений основой своей внешнеполитической позиции, пишет Fortune.

С 8 марта США и Великобритания запретили импорт российской нефти. Но тогда же Байден признал, что не все европейские страны смогут сделать то же самое.

Обычно когда правительство объявляет дефолт, оно договаривается с держателями облигаций о реструктуризации долга по обоюдному согласию. Сделка часто предполагает, что держатели прощают часть долга в обмен на обещания сбалансированного бюджета и жесткой бюджетной экономии. Но из-за состояния открытой враждебности сделка по реструктуризации долга может быть практически невозможной, отмечает Axios.

Держатели российских облигаций могут обратиться в иностранные суды в надежде вернуть свои долги, но судебные тяжбы по поводу суверенного долга могут занять несколько лет. Инвесторы могут убедить суд распределить в качестве компенсации за невозвращённый долг российские активы — например, валютные резервы ЦБ на $315 млрд, замороженные иностранными банками после санкций США, Европы и Японии.

Жизнь после дефолта

Дефолт по долгам плохо сказывается на государстве, которое не выполняет свои обязательства, пишет Axios. У него сильно ухудшается кредитный рейтинг — это приводит к повышению ставок на заимствования в валюте. Страна остаётся отрезанной от мировых рынков капитала на время, пока работает над реструктуризацией. А иностранные инвесторы не хотят вкладывать деньги в экономику государства из-за высоких рисков.

Получается, сейчас для России мало что изменится, отмечает издание. Страна уже отрезана от крупнейших внешних рынков — в силу санкций, введенных США и ЕС. Иностранные компании же уходят из России насовсем или на неопределённое время, по моральным или финансовым причинам.

С этим согласна и распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По её словам, дефолт России будет зависеть от нескольких факторов — продолжительности «военной операции» в Украине, санкций и возможности выплаты части долгов. Но, добавила она, санкции против ЦБ и банков уже «толкнули страну в глубокую рецессию».

Когда санкции ослабнут, последствия технического дефолта останутся надолго, говорит «Ведомостям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Он приведёт к более высоким ставкам на заимствования в иностранных валютах для государства и компаний на ближайшие десятилетия, уверен собеседник The Bell из российского аналитического центра.

Многие инвесторы связаны обязательствами, не позволяющими им инвестировать в «неплатежеспособные» страны. Если Россия не разберётся со своими долгами, то в следующий раз, когда она попытается заимствовать средства на международных рынках, интерес к ней будет ограниченным. The Telegraph