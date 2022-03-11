Будет ли в России дефолт и кто от этого пострадает Статьи редакции
Как в 1998 году не будет, уверены эксперты. При этом доходы населения могут упасть, а рубль обесцениться — но не из-за дефолта.
Дефолт, но не как в 1998 году
6 марта рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг России до преддефолтного уровня «Ca». 9 марта оценку снизило и агентство Fitch — с В до С, что означает «суверенный дефолт неизбежен». Компании опасаются, что Россия не сможет выплатить купоны по внешнему долгу кредиторам, и будет признана страной, которая не выполняет свои обязательства перед ними.
В современной России дефолт случился только один раз: в 1998 году страна не смогла расплатиться по внутренним краткосрочным облигациям. Начался финансовый кризис: рубль к концу года обесценился в три раза, потому что власти отказались поддерживать его курс.
Кризис 2022 года может привести к первому дефолту в твёрдой валюте — доллару или евро. В отличие от 1998 года, у государства сейчас есть средства платить по долгам, но мешают технические проблемы: ЦБ не может воспользоваться своими золотовалютными резервами из-за санкций, значит, не может платить в валюте. А оплата в рублях приравнивается к техническому дефолту.
Как объяснил «Медузе» экономист Рубен Ениколопов, теперь удар почувствуют иностранные инвесторы — покупатели облигаций федерального займа. В случае дефолта по внешнему долгу для российских граждан не возникнут дополнительные риски, подтверждает Forbes экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. По её словам, у Минфина нет проблем с финансированием платежей в рублях, поэтому банки и их вкладчики не должны пострадать.
Тем не менее в 2022 году, как и в прошлом веке, доходы населения и уровень жизни россиян могут упасть, а рубль обесцениться — но не из-за дефолта, объясняет The Bell главный экономист одного из крупных российских аналитических центров.
Все плохие рыночные события уже и так произошли: иностранные портфельные инвестиции в рублевые активы заморожены, а новых не будет. Другими словами, если в 1998 году причиной спада экономики стал дефолт, то в 2022-м — санкции и политика.
Почему «дефолт неизбежен»
Российское правительство заняло около $49 млрд, выпустив долларовые и еврооблигации, и в ближайшие месяцы должно выплатить проценты их держателям. Теоретически у государства достаточно резервов для покрытия долга — $643 млрд.
Но из-за того, что США, ЕС и Япония заблокировали все операции с Банком России, регулятор не может использовать международные резервы в валютах и в золоте. А с 28 февраля ЦБ предписал депозитариям и регистраторам приостановить передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физлицам и компаниям.
В ответ на санкции 5 марта Владимир Путин разрешил выплачивать валютные долги «недружественным» странам в рублях. Согласно указу, должники — компании или само государство — могут открыть в российских банках счёт на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублях по курсу ЦБ на день платежа. Кредиторы из стран, которые не ввели санкции, могут получить платеж в евро или долларах — если российский должник получит на это специальное разрешение.
На долю иностранцев приходится около половины долга России в твердой валюте, пишет Axios. Как объясняют аналитики S&P Global Ratings, когда из-за санкций государство покрывает долг в валюте, отличной от согласованной изначально, рейтинговая фирма может назвать это дефолтом: если инвесторы получат меньше, чем стоимость первоначального обещания.
Вдобавок, эмитенты также должны следовать принципу «pari passu» — от латинского «равное положение». Это означает, что они не могут относиться к держателям одной и той же облигации по-разному: кому-то разрешать выплаты в валюте, а кому-то нет.
Почему нельзя платить в рублях
По данным на март 2022 года, Россия платит кредиторам по 15 долларовым и еврооблигациям. Страна выпустила их с разными условиями и договорами, отмечает JPMorgan։ и только шесть позволяют эмитенту обслуживать свои долги в других валютах, в том числе в рублях.
Но по бумагам, по которым государство должно выплатить купоны 16 марта, нет возможности погасить долг в рублях. Если правительство решит платить в российской валюте, должен произойти технический дефолт — потому что оно не выполнит свои обязанности перед инвесторами так, как обещало.
Тем не менее теоретически всё ещё есть возможность платить долг в валюте, отмечает управляющий директор инвесткомпании «Атон» Александр Кудрин. 3 марта Минфин США выпустил лицензию, разрешающую получать долговые платежи по суверенным еврооблигациям России до 25 мая. А 6 марта Минфин России заявил, что исполнит «обязательства в соответствии с процедурой, установленной эмиссионной документацией».
По словам Кудрина, это значит, что можно будет провести все необходимые платежи в валюте и избежать дефолта. Однако в Минфине отметили, что фактическая возможность проведения указанных платежей в пользу нерезидентов будет зависеть от введенных иностранными государствами санкций в отношении России.
10 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия будет выплачивать купоны в долларах только при условии «разморозки» валютных счетов ЦБ и правительства. Если активы не разморозят, страна погасит и обслужит свои обязательства в рублях. По словам Силуанова, Запад «объявил дефолт» по своим обязательствам перед Россией, заморозив золотовалютные резервы ЦБ.
Кто на этом потеряет деньги и что они могут сделать
Большая часть облигаций на госдолг принадлежит финансовым учреждениям: банкам, пенсионным фондам, управляющим активами и хедж-фондам. По данным Банка международных расчетов, в 2021 году французские банки владели российскими гособлигациями на сумму около $4,5 млрд, американские кредиторы — $3,8 млрд, австрийские — $3,2 млрд, а итальянские — $2,6 млрд.
До середины февраля 2022 года долларовые и еврооблигации правительства в основном торговались значительно выше номинала, несмотря на предупреждения США о вторжении российских войск в Украину, пишет Reuters. Но после начала боевых действий их стоимость упала: примерно до 29% от номинала — то есть стоимости, установленной при выпуске.
Morgan Stanley заявила, что стоимость бумаг может упасть ниже 10% от номинала. Такое было только с бумагами Венесуэлы и Ливана.
С начала марта 2022 года кредитные дефолтные свопы, или CDS — контракты, страхующие инвесторов от рисков — торгуются на рекордно высоком уровне, потому что инвесторы сомневаются, что Россия совершит платежи.
По данным IHS Markit, 7 марта страховка активов на сумму $10 000 стоила $2169 — хотя в конце 2021 года её цена составляла всего $124. Как сообщает ICE Data Services, высокая стоимость CDS указывает на вероятность дефолта около 80%.
По мнению Morgan Stanley, в случае дефолта Россию ждёт «венесуэльский сценарий». Южноамериканская страна и её государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA объявили дефолт на $60 млрд в 2019 году — после того, как добыча нефти замедлилась на фоне санкций, введенных США в попытке свергнуть Николаса Мадуро с поста президента.
Компания отмечает, что Россия и Венесуэла схожи в том, что у обеих значительные нефтяные активы, которые нельзя использовать, пока действуют санкции. С тех пор, как санкции в Венесуэле вступили в силу, страна погрязла в экономическом кризисе, а Мадуро сделал отмену ограничений основой своей внешнеполитической позиции, пишет Fortune.
Обычно когда правительство объявляет дефолт, оно договаривается с держателями облигаций о реструктуризации долга по обоюдному согласию. Сделка часто предполагает, что держатели прощают часть долга в обмен на обещания сбалансированного бюджета и жесткой бюджетной экономии. Но из-за состояния открытой враждебности сделка по реструктуризации долга может быть практически невозможной, отмечает Axios.
Держатели российских облигаций могут обратиться в иностранные суды в надежде вернуть свои долги, но судебные тяжбы по поводу суверенного долга могут занять несколько лет. Инвесторы могут убедить суд распределить в качестве компенсации за невозвращённый долг российские активы — например, валютные резервы ЦБ на $315 млрд, замороженные иностранными банками после санкций США, Европы и Японии.
Жизнь после дефолта
Дефолт по долгам плохо сказывается на государстве, которое не выполняет свои обязательства, пишет Axios. У него сильно ухудшается кредитный рейтинг — это приводит к повышению ставок на заимствования в валюте. Страна остаётся отрезанной от мировых рынков капитала на время, пока работает над реструктуризацией. А иностранные инвесторы не хотят вкладывать деньги в экономику государства из-за высоких рисков.
Получается, сейчас для России мало что изменится, отмечает издание. Страна уже отрезана от крупнейших внешних рынков — в силу санкций, введенных США и ЕС. Иностранные компании же уходят из России насовсем или на неопределённое время, по моральным или финансовым причинам.
С этим согласна и распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По её словам, дефолт России будет зависеть от нескольких факторов — продолжительности «военной операции» в Украине, санкций и возможности выплаты части долгов. Но, добавила она, санкции против ЦБ и банков уже «толкнули страну в глубокую рецессию».
Когда санкции ослабнут, последствия технического дефолта останутся надолго, говорит «Ведомостям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Он приведёт к более высоким ставкам на заимствования в иностранных валютах для государства и компаний на ближайшие десятилетия, уверен собеседник The Bell из российского аналитического центра.
Пострадают и частные компании, отметил старший экономист консалтинговой компании Macro-Advisory Владимир Тихомиров в разговоре с РБК. Из-за низких кредитных рейтингов страны им будет сложнее заимствовать деньги на иностранных рынках, когда санкции ослабнут. А это приведёт к тому, что вырастут цены на товары и услуги.
"Как в 1998 году не будет, уверены эксперты. При этом доходы населения могут упасть, а рубль обесцениться — но не из-за дефолта."
Е...ть, а как это называется?
девальвация
Вот это Вы сейчас зря)
Медленно минуты уплывают в даль,
Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя нам прошлое немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди.
Скатертью, скатертью
Дальний путь стелется,
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому
В лучшее верится...
Катится, катится
Голубой вагон.
Можно было ограничиться 2 строчками)
ну что Вы!
Может мы обидели кого-то зря,
Календарь закроет старый лист.
К новым приключениям спешим, друзья...
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!
Так легко, как было в 1998 году, не будет ;)
Лавров уже объявил дефолт, сказав что Россия не нападала на Украину.
Никто платить не собирается.
Нет, это называется моральный банкрот
Дефолт - будет. Пострадают - все.
будет хуже чем в 1998, есть нечего будет. Не всем конечно, деду то икру принесут. А где то в Бурятии будут шишки сосать
Настолько всё фигово?
Преодоление санкций в конечном итоге пойдет на пользу, как это было и раньше.(с)
Подданные
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Получается, сейчас для России мало что изменится, отмечает издание. Страна уже отрезана от крупнейших внешних рынков — в силу санкций, введенных США и ЕС.
Если нет разницы, то зачем платить больше?
В России с ее климатом, не по венесуэлишь долго.
А как Вы хотели? Климат России направлен прежде всего на уничтожение (неприятеля).
Что я хотел? Или теплый климат или адекватные элиты и как следствие власть в стране.
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