Собираем новости и события тридцать второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Официальные курсы валют на 26-28 марта: доллар — 95,66 рубля, евро — 105,27 рубля. На рынке Forex доллар стоит 102 рубля, евро — 112,09 рубля.

ЦБ откроет торги всеми российскими акциями на Мосбирже 28 марта, короткие продажи по-прежнему запрещены.

Транспорт

Финляндская государственная железнодорожная компания VR приостановит приём и отправку грузовых железнодорожных составов из России из-за санкций против РЖД. Приём поездов из России прекратят с 27 марта, 12:00 мск.

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Сервисы

Количество публикаций на русском языке в Instagram (*Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской в России) сократилось на 30% с начала «военной операции» на Украине. Данные указаны в отчёте аналитического агентства Brand Analytics. В Facebook количество постов сократилось на 16%, в Twitter – на 5%. Количество активных авторов в Instagram* сократилось на 31%.

Объём контента на русском языке в соцсетях с 24 февраля по 24 марта

Активные авторы в соцсетях с 24 февраля по 24 марта

Реакция бизнеса и правительства

Французский ритейлер «Ашан» продолжит работать в России и Украине, чтобы сохранить штат сотрудников и выполнить основную миссию — «продолжать кормить население этих двух стран», заявил гендиректор компании Ив Клод в интервью Le Journal du Dimanche. У компании около 30 тысяч сотрудников в стране.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от использования логотипа с буквой «Z» в соцсетях, потому что она «может быть неверно истолкована», сообщает Reuters.

Международное сообщество FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams — Форум команд по обеспечению безопасности и реагирования на инциденты) исключило восемь российских центров реагирования на угрозы. Сообщество занимается сбором информации о кибератаках из разных стран и позволяет участникам обмениваться опытом.

Среди исключённых — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России, российский центр реагирования на компьютерные инциденты (RU-CERT), центры при «Лаборатории Касперского», BI.ZONE («дочка» «Сбера»), «Инфосистемы Джет», «Ростелеком-Солар», «Лаборатории информационной безопасности», «Инфосекьюрити» (входит в Softline).

События предыдущего дня, 25 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.