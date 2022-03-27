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Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 32: «Ашан» не уйдёт из России, Instagram* потерял 31% авторов Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Официальные курсы валют на 26-28 марта: доллар — 95,66 рубля, евро — 105,27 рубля. На рынке Forex доллар стоит 102 рубля, евро — 112,09 рубля.

ЦБ откроет торги всеми российскими акциями на Мосбирже 28 марта, короткие продажи по-прежнему запрещены.

Транспорт

Финляндская государственная железнодорожная компания VR приостановит приём и отправку грузовых железнодорожных составов из России из-за санкций против РЖД. Приём поездов из России прекратят с 27 марта, 12:00 мск.

Сервисы

Количество публикаций на русском языке в Instagram (*Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской в России) сократилось на 30% с начала «военной операции» на Украине. Данные указаны в отчёте аналитического агентства Brand Analytics. В Facebook количество постов сократилось на 16%, в Twitter – на 5%. Количество активных авторов в Instagram* сократилось на 31%.

Объём контента на русском языке в соцсетях с 24 февраля по 24 марта
Активные авторы в соцсетях с 24 февраля по 24 марта

Реакция бизнеса и правительства

Французский ритейлер «Ашан» продолжит работать в России и Украине, чтобы сохранить штат сотрудников и выполнить основную миссию — «продолжать кормить население этих двух стран», заявил гендиректор компании Ив Клод в интервью Le Journal du Dimanche. У компании около 30 тысяч сотрудников в стране.

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Швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от использования логотипа с буквой «Z» в соцсетях, потому что она «может быть неверно истолкована», сообщает Reuters.

Международное сообщество FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams — Форум команд по обеспечению безопасности и реагирования на инциденты) исключило восемь российских центров реагирования на угрозы. Сообщество занимается сбором информации о кибератаках из разных стран и позволяет участникам обмениваться опытом.

Среди исключённых — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России, российский центр реагирования на компьютерные инциденты (RU-CERT), центры при «Лаборатории Касперского», BI.ZONE («дочка» «Сбера»), «Инфосистемы Джет», «Ростелеком-Солар», «Лаборатории информационной безопасности», «Инфосекьюрити» (входит в Softline).

События предыдущего дня, 25 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
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99 комментариев
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Andrey P.

я вообще не понимаю, почему буква Z до сих пор не исключена из алфавита... долго еще будет продолжаться эксплуатация этого символа всем цивилизованным миром?

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t t

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал запретить в стране символ Z

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Inspektor pidozra

Символ ≠ буква

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Дмитрий Рудой

ты либо тролль либо .... даже не буду называть)))))

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Andrey P.

ахаха, не, я нормальный :D просто смешит абсурд, до которого довели весь этот хайп с z и v. луи витон загнобили (хотя те, я почти уверен, инфоповод сами создали), вот тут пишут про Цюрих, которые Z не будут использовать. пока не слышно было про уничтожение всех материалов про зорро и войну миров z, ждём, когда вспомнят

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Дмитрий Рудой

они еще до буквы О не добрались)))

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Andrey P.

да, и преподавание треугольника в геометрии жестко ограничить

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Евгений Бос

Ну негр на английском тоже же запрещают везде, те же долбоебы и тут

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Lexx Sky

Свастон тоже когда-то использовали все, кому не лень, а нынче только азиаты. Интересно на самом деле, что с буквами будет

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Hnorr

Ща насобираешь минусов. Ты б хоть тег <sarcasms> добавил. Не все могут в юмор, особенно черный

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Andrey P.

не, тут либо понимайте, либо минусуйте)) "нельзя всю жизнь есть легкие приколы" - как однажны сказал мой знакомый

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Павел

Я все жду отмены Зорро.

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Александр Иванов

Про V ещё забыли же.

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Andrey P.

в статье только про Z было вроде. будет про V - я и про эту неугодную букву обязательно выскажусь! потому что терпеть это нельзя! а то мы такими темпами вернемся к правильным "тся"/"ться" и букву ё начнём писать

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Я никто и звать меня никак

Vсем цивилизоVанным же

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Hnorr

ЦиVилиZоVанным

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Самостоятельный чайник

Это же была многоходовочка. Новый фюрер учел ошибки предшественника и не стал использовать свастику, руны, черный крест и пр. в открытую.

Надо было ввбрать символикой то, что нельзя потом запретить и признать однозначно символом [роскомназдор]ной [роскомнадзор] против соседнего народа.

Потому и латиница, а не кириллица. Синк эбаут ит))

(Этот коммент состоит из сарказма и иронии на 88,14%)

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Тимур Буре

В конце концов через год-два все наладится и жизнь вернуться в привычное русло, всем мир.

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Неизвестный Неизвестный

Сколько там у немцев ушло чтобы их перестали ненавидеть? Поколение? Два?

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Кремлебот

Историю пишут победители, а победителей, как говорят, не судят. Все зависит от того, кто в этом всем выйдет победителем. Но если вы единственный человек, который видит будущее, то советую вам действовать в угоду только своих интересов

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Rus

Эта война покажет всю глупость этого утверждения. Очевидно что РФ победит в войне и напишет свою историю конфликта, но никто за пределами РФ эту историю не услышит и не примет.

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Игорь Протасов

Осталось понять, как она победит?
Теперь победой будет взятие мариуполя?

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Andrii Sirchenko

Учитывая как привыкли клепать победы в кремле, победой назначают ситуативно, все что угодно - главное, что бы по телевизору показали и во вконтактах, а дальше независимо от реального расположения дел напишут детям в учебники про победу , бороздящие космос ракеты и про загнивающий запад с их госдолгом. Вот только непонятно где прекрасная россиия будущего будет брать бумагу на учебники

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Alex Gurulli

И сделают это к 9 Мая.
Затем минимизируют информацию об Украине.
А вот дальше ОЙ (по провокации) может быть северному Казахстану или Польше - враги то кругом.

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Andrii Sirchenko

Не забываем про пятую колонну и нац-предателей - враги не только снаружи, а они проникли и в само сердце россии-матушки!

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Alex Gurulli

Будет как в Беларуси после 2020 года. Если хочешь что-нибудь сказать: шепотом на кухне, молча в тюрьме или спокойно, но из-за границы.

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Кремлебот

Тогда не исключена будет третья мировая, а там уже вряд ли человечество выживет. Вы реально думаете, что капиталистам выгодно умирать?

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Alex Gurulli

А причем здесь капиталисты если с 27 февраля у русских рука уже лежит на красной кнопке + захвачены атомные электростанции Украины?

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Кремлебот

Да-да-да, в капиталистических странах президенты сами приходят к власти и поэтому сами решают, что им делать.

Что за ущербный мир у нас, если Гитлер смог сам прийти к власти? понятное дело, что ему помогали

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Ioanne

Почему на вс.ру еще не создают массово топики в которых бравые предприниматели открывают производство бумаги?
Неужели настолько деградировали, что кроме шоу-рума в инстаграме более ничего не умеют?

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Алексей Родной

Смешно, но так и есть. Даже линейный персонал на производство - проблема.

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Я никто и звать меня никак

Ну если уж до конца быть честным, то в учебниках везде пишут "что надо" :)

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Кремлебот

Это всегда так работает. Переврали информацию про СССР, у США - про Вторую Мировую Войну. Вам говорят то, что вы должны знать и понимать с позиции тех людей, кто это говорит.

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Fred Han
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Павел

Меньше 10 лет, в 52ом уже допустили к Олимпиаде. Это ещё я опускаю то, что про Японию ты даже не упомянул.

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тим ста

их вообще не ненавидили. они отлично в сша мигрировали, почитай ремарка

а вот японцы сидели в конц лагерях в сша, почитай шиноду

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Сергей Я

А кто ненавидел немцев всех? Есть пруфы?

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Константин .

9 мая в Турции... были? Видели что делают наши граждане в пьяном угаре относительно немцев в отеле?

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Люц Шнайдер

Что же делают «наши» граждане 9 Мая с немцами в турецких отелях? И ещё «наши» это какие? Русскоговорящие?

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Константин .

Загоняют в бассеин предъявляя претензии за ВОВ2

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Люц Шнайдер

Странно, а я слышал, что в хамамы газ пускают, когда там немцы отдыхают. А ВОВ2 это что? Ворлд оф Варкрафт 2?

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Никита Шультайс

Гораздо раньше, но там первому канцлеру после войны пришлось сильно постараться.

Уже в 1955 Германии снова разрешили иметь армию.

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Неизвестный Неизвестный

Армия то армия, я про обычных людей. Вспомните на ЧМ по футболу и таких событиях, как относились к немцам, и в 80х ещё

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Fred Han

Так это нас и зомбировали, а не их. У Фила Найта(основателя найк) первый крупный контракт с Японцами был уже в начале 60х.

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денис кравцов

На русских одного поколения хватит. Много вменяемой молодежи что с одной стороны, что со второй. Первым этапом примерения будет всемирное празднование дня кончины Путина))

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Roman Perfilyev

кстати не так уж и много, лет 20-30

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Антон piter

В западной Европе к немцам из ФРГ ровно относиться начали более менее сразу после проведения денацификации. В советском блоке к немцам из ГДР, так же, особых претензий не было. Собственно, пленные немцы в огромном количестве трудились на восстановлении СССР и существенных межэтнических проблем не было.

Что касается "ненависти", то её культивируют сейчас в ЕС по совершенно прозрачной причине. Чтобы объяснить населению, почему надо затянуть пояса в процессе энергокризиса и почему надо смириться с риском ядерной войны. Уйдут, так или иначе, эти два фактора - уйдет и повод для агрессивной накачки общества. А без этого, достаточно быстро, произойдет стандартная сепарация на русский народ, который ни в чем не виноват и "злобного Путина". Собственно, как оно и было до февраля.

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Сергей Р.

Только если фюрер окончательно кукухой не поедет.

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Я никто и звать меня никак

все наладится и жизнь вернуться в привычное русло
 Да. Но нет

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Amaitay

Глупое решение бизнеса потерять крупный рынок. Прибыль получала как раз не Россия.

Украинцев из Европы погонят как только начнётся голод, а он уже на пороге. Лишние рты никому не нужны. Все усугубляется глупыми решениями некоторых правительств.

На самом деле никто никому не нужен, ни русские, ни украинцы, ни китайцы. Сейчас все делается для того, чтобы довести людей до такого состояния, чтобы они согласились на мировое правительство.

А мировое правительство нужно прежде всего богатейшим людям планеты, потому что ресурсов уже не хватает. Идёт уничтожение населения на планете, или вы ещё не поняли? Если Китай сейчас даст слабину, то следующий он.

Через 30 лет Европы не будет вообще, вместо неё будут острова, а куда девать народ? Нужна земля и ресурсы. У кого они? У Китая, России и Арабов.

Не верите? Напишите в любом поисковике «Монитор землетрясений» и поставьте 24 часа, и это только начало свистопляски.

P.S. Можете не писать мне про шапочку из фольги. Время покажет.

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Egor Ka

Брат, тебе твоя фольговая шапочка давит.

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Uuno Turhopuru

Не давит, но слегка помялась и теперь происходит дифракция волн, поэтому они стали попадать в мозг через задницу.

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Александр Кузнецов

Тут прекрасно всё: голод, мировое правительство, уничтожение населения (видимо этим самым "мировым правительством"), а Европе конец из-за землетрясений.
(Увеличение числа которых, кстати - связано лишь с улучшением технических и вычислительных мощностей.)

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Антон piter

Ну, конкретно голод с миллионами или даже десятками миллионов жертв человечество вполне может получить к концу 22 без всякой конспирологии. Конечно, Европу, Россию, Украину, Китай это не затронет, но вот на Африку и бедные страны Азии еды может не хватить. Вопрос в стоимость удобрений, топлива и нарушении логистики...

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Я никто и звать меня никак

Африку и бедные страны Азии еды может не хватить
 И когда это кого-то интересовало?

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Пришелец

А ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли...

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Alex Gurulli

Ученые пришельцев? ОЙ)

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Чтормит

Годная паста, поставил лайк. Можно заскринить этот комментарий и цитировать?

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Inspektor pidozra

Достойно стать копипастой

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Павел Харламов

Вот у меня ассоциация с буквой z четко укрепилось в голове

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Алексей Родной

V значит Вендетта?)))

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Andrew Shmig

Z должна быть в виде ленточки!

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Дурной шмель

День тридцать второй - ботам поступила методичка отшучиваться. Отступать некуда

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Александр

А Байден сказал, что курс 200₽, кому верить🤔😂😂

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Игорь Протасов

Еще б знать, какой курс. А то их несколько сейчас

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Кремлебот

Это где их несколько? Курс ЦБ он как бы один и всегда таким был

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Игорь Протасов

Ага. Один. В ссср тоже один был.
Только на бирже можно купить на 12 процентов дороже.
А почем наличные продают даже не знаю.

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Кремлебот

Почему вас это только сейчас удивляет? Это уже давно так происходит

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Игорь Протасов

С чего это давно происходит?
Еще в феврале я мог купить доллары по рыночной цене, без всяких 12 процентов и вывести их себе на руки в виде наличных.

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Кремлебот

Я также могу сказать про любую валюту, но что это меняет? Это так давно работает

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Ioanne

Ты тем кто на бирже торгуют сказал, что их несколько? А то они там бедные не знают этого.

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Lizi L

Курс доллара в банках Москвы на — 26.03.2022
Банк Покупка Продажа
Банк «Открытие» 84.95 222.15
Москва, Ярцевская улица, 24к2 84.95 222.15
Москва, Сущёвская улица, 27с1 84.95 222.15

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Антон piter

Доллары в обменниках не продаются. Откуда эти данные? :)

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Андрей

32 дня🤦🏻‍♂️

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Deschain

Тем временем, три французские подводные лодки, способные превратить нас всех в "радиоактивный пепел"™ - заступили на дежурство.

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Маджид Гаджиев

Но по старой привычке будут отступать.

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Vladislav Dyugay

Не уходи Ашан, а то совсем худо будет
простые люди страдают

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Alex Petrov
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Tatiana M.

Вчера купила за 230 руб в Магните

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Tatiana M.
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Alexander Veber

Можно вообще хозяйственное мыло покупать ещё дешевле будет... Или к чему ваш комментарий?

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Egor Baev

Кто про V спрашивал

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NNM ASSN

@Инспектор все комментарии удаляются, чо творится бля

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Jill Velentine

Так вот зачем Макрон звякал в Бункер, пообещал еду за перемирие.

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Александр Рюмин

...

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Белые кросовки

Французы что то да понимают) Только не дальновидные сейчас хотят уйти из России.

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Maxim Mozayev

Я когда первый раз увидел эту тему с Z, решил что это наоборот антипропоганда. Z как бы последняя буква алфавита, сейчас свою песню отыграет, а дальше всё - конец.

Впрочем, "как вы яхту назовете, так она и поплывет".

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добрая букашка

значит так

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Василий Дейков
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Gollut

Это гениальный план по постепенному отжатию латиницы. Скоро букв останется недостаточно и всем придётся учить русский

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Владимир

Почему бы из англ словаря не убрать букву Z? А то мало ли что.

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Send_Nukes

компания VR приостанавит
приостановит*

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Lizi L

Ждём слив баз данных Ашана ...

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Маджид Гаджиев

А я жду вкусные сливы когда подвезут. Буду делать сливовое варенье.

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Владислав Д.

Теперь понятно, почему в ВС РФ использовали буквы из латинского алфавита. Чтоб их побольше задеть

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Gosoo Gosoo

Zalupa kakaya-to

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Nikola Makarov

Zorro в гробу переворачивается

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Цкуро Бесцветный

Добавьте

Пасечник допустил проведение референдума о…
В Луганской народной республике в ближайшее время может пройти референдум о ее вхождении в состав…
www.rbc.ru
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Люц Шнайдер

Немного не понял про

«Количество активных авторов в Instagram* сократилось на 31%.»

Это именно русскоязычные авторы или глобально среди всех авторов?

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Авито
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