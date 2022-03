Международное сообщество FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams — Форум команд по обеспечению безопасности и реагирования на инциденты) исключило восемь российских центров реагирования на угрозы. Сообщество занимается сбором информации о кибератаках из разных стран и позволяет участникам обмениваться опытом.