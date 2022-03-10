Власти Москвы выделят 500 млн рублей на льготные кредиты для «российского фастфуда» и дадут отсрочки по аренде Статьи редакции
Собянин опубликовал меры поддержки бизнеса для «повышения устойчивости развития экономики».
- ЦБ разрабатывает программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование. Бизнес может в них поучаствовать, если обещает сохранить рабочие места. Администрация Москвы будет работать, чтобы заявки на кредиты одобрялись быстро и «максимально лояльно». На это из городского бюджета выделят 7 млрд рублей.
- Пострадавшим предприятиям и организациям дадут отсрочку до шести месяцев для оплаты аренды городской недвижимости.
- На 2022 год установят мораторий на рост арендной платы на землю и помещения, которые находятся в городской собственности.
- Сократят сроки получения постоянных пропусков для въезда грузовиков и упростят порядок получения временных.
- Заключат долгосрочные контракты на размещение в Москве разных производств для госнужд.
- С корпорацией «МСП» выдадут гранты и запустят программу льготного кредитования на покупку оборудования и пополнение оборотных средств для малого и среднего бизнеса. Ей могут воспользоваться компании, которые занимаются импортозамещением в сфере науки, промышленности и информационных технологий.
Выделят 500 млн рублей на льготное кредитование российских сетей быстрого питания. Мера поможет «заполнить нишу, которую освобождают зарубежные сети».
- Создадут кадровый центр для «сохранение трудовых коллективов» иностранных компаний, которые поддержали санкции.
500 млн рублей?))))))))))))))))))))))))))))))))))))
да да, всего 30 долларов
мертвому припарки, просто позор!
1 КВС стоит от 35млн до 50млн, так что помогут только 10-15 ресторанам
Каждому КВС по ресторану!
Зачем ресторану пилот?
Решения как обычно... Ни копейки из бюджета не потратить и на чужом горбу в рай въехать.
- Отсрочка по оплате: не отмена в столь тяжёлое время, а отсрочка, т.е. платить придётся, но завтра
- Субсидирование процентных ставок: наберите ещё больше кредитов!
- мораторий на рост арендной платы: в этом году ожидается серьёзное снижение цен на землю и недвижимость, а также массовые банкротства. Роста арендной платы бы в любом случае не было.
- упрощение получения разрешений: создать всем лютый и никому не нужный геморрой чтобы потом его героически отменить
- «сохранение трудовых коллективов»: смена работы запрещена?????
- Отсрочка по оплате: не отмена в столь тяжёлое время, а отсрочка, т.е. платить придётся, но завтра
При высокой инфляции это по сути уменьшение долга.
Зная государство, из тебя за это "уменьшение долга" душу вынут. За каждую копейку повышения цен будешь отчитываться. За каждого уволившегося из-за нищеты работника. Ещё и возможно с уголовной ответственностью для руководства компании.
Это если у тебя зарплата к валюте привязана. А если к рублю и ты брал кредит/ипотеку от зарплаты до зарплаты, то это ж*па.
Сейчас в МСК люди будут и за 35-40к в месяц в очередь стоять.
При высокой инфляции это по сути уменьшение дохода ежедневно. Поэтому отложенные платижи за аренду слабое утешение
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То ковид, то война...
А если 22 - то вообще швах полный. Чык чырык и полетели. Ой. Это другое. Но в целом все верно.
Хорошо у них там в мире розовых пони
Дядя Ваня, твой ход
вентилятор крутится
шавуха мутится
Верните буритто из метрополитеновского буфета
Кстати да, супервещь была.
Нужно возвращать «ДжонФёдор» с исконно русским логотипом от Лебедева
Джон - не патриотично нынче.
500 млн рублей будут выделены в какой срок? А то может через 2 недели этих средств хватит на поддержание одной точки "У дяди Вани".
У дяди Вовы))
Шаурмячка "Алинка"
Шаурмюшка)
А людям, которые там питались, а теперь не смогут, не хотят помочь? А то ведь спрос рождает предложение, а не наоборот.
Людям поможет слюноотделение
талоны на бургеры выдадут
У них наоборот ))))
У нас же сплошные Стивы Джобсы.
Как накормить пятью хлебами и двумя рыбинами пять тысяч человек. Учатся у великих.
С возвращением!
Как там фастфудик поживает? Успели прошлые пандемийные кредиты погасить?
Шавуха из котят вам, вместо макдональдса))
- А ваша шаверма гавкала или мяукала?
- Она бутылки собирала...
(из 90-х)
По шаурме около каждой станции метро открыть впринципе хватит)))
они и без этого неплохо открываются
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Это пока «мы планируем». Надо посмотреть, как реализуют.
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