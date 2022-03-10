Финансы
Маша Цепелева

Власти Москвы выделят 500 млн рублей на льготные кредиты для «российского фастфуда» и дадут отсрочки по аренде Статьи редакции

Собянин опубликовал меры поддержки бизнеса для «повышения устойчивости развития экономики».

  • ЦБ разрабатывает программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование. Бизнес может в них поучаствовать, если обещает сохранить рабочие места. Администрация Москвы будет работать, чтобы заявки на кредиты одобрялись быстро и «максимально лояльно». На это из городского бюджета выделят 7 млрд рублей.
  • Пострадавшим предприятиям и организациям дадут отсрочку до шести месяцев для оплаты аренды городской недвижимости.
  • На 2022 год установят мораторий на рост арендной платы на землю и помещения, которые находятся в городской собственности.
  • Сократят сроки получения постоянных пропусков для въезда грузовиков и упростят порядок получения временных.
  • Заключат долгосрочные контракты на размещение в Москве разных производств для госнужд.
  • С корпорацией «МСП» выдадут гранты и запустят программу льготного кредитования на покупку оборудования и пополнение оборотных средств для малого и среднего бизнеса. Ей могут воспользоваться компании, которые занимаются импортозамещением в сфере науки, промышленности и информационных технологий.

  • Выделят 500 млн рублей на льготное кредитование российских сетей быстрого питания. Мера поможет «заполнить нишу, которую освобождают зарубежные сети».

  • Создадут кадровый центр для «сохранение трудовых коллективов» иностранных компаний, которые поддержали санкции.

#новость

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Sergey Vasilev

500 млн рублей?))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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Джон Картошкин

да да, всего 30 долларов

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69
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Идрисио

мертвому припарки, просто позор!

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3
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Graf De Lotarev

1 КВС стоит от 35млн до 50млн, так что помогут только 10-15 ресторанам

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2
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Sergey Vasilev

Каждому КВС по ресторану!

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1
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Sergei Timofeyev

Зачем ресторану пилот?

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Иван Яковлев

Решения как обычно... Ни копейки из бюджета не потратить и на чужом горбу в рай въехать.

- Отсрочка по оплате: не отмена в столь тяжёлое время, а отсрочка, т.е. платить придётся, но завтра
- Субсидирование процентных ставок: наберите ещё больше кредитов!
- мораторий на рост арендной платы: в этом году ожидается серьёзное снижение цен на землю и недвижимость, а также массовые банкротства. Роста арендной платы бы в любом случае не было.
- упрощение получения разрешений: создать всем лютый и никому не нужный геморрой чтобы потом его героически отменить
- «сохранение трудовых коллективов»: смена работы запрещена?????

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Забор крови

- Отсрочка по оплате: не отмена в столь тяжёлое время, а отсрочка, т.е. платить придётся, но завтра
При высокой инфляции это по сути уменьшение долга.

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5
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Иван Яковлев

Зная государство, из тебя за это "уменьшение долга" душу вынут. За каждую копейку повышения цен будешь отчитываться. За каждого уволившегося из-за нищеты работника. Ещё и возможно с уголовной ответственностью для руководства компании.

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10
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- -

Это если у тебя зарплата к валюте привязана. А если к рублю и ты брал кредит/ипотеку от зарплаты до зарплаты, то это ж*па.

Сейчас в МСК люди будут и за 35-40к в месяц в очередь стоять.

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Идрисио

При высокой инфляции это по сути уменьшение дохода ежедневно. Поэтому отложенные платижи за аренду слабое утешение

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Pavel Loginov

То ковид, то война...

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Наил
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Алексей Кочергин

А если 22 - то вообще швах полный. Чык чырык и полетели. Ой. Это другое. Но в целом все верно.

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Распространенный вентилятор

Давайте поднимем это в Топ?

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Распространенный вентилятор

Давайте поднимем это в Топ?

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Игорь Протасов

Хорошо у них там в мире розовых пони

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Джон Картошкин

Дядя Ваня, твой ход

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Ware Wow
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умный человек

вентилятор крутится
шавуха мутится

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- -
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Уральский Мурод
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Сергей S.L.

Верните буритто из метрополитеновского буфета

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Flash

Кстати да, супервещь была.

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Дэвид Фокин

Нужно возвращать «ДжонФёдор» с исконно русским логотипом от Лебедева

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Вася Пражкин

Джон - не патриотично нынче.

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evilnw

500 млн рублей будут выделены в какой срок? А то может через 2 недели этих средств хватит на поддержание одной точки "У дяди Вани".

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Alex Shevchenko

У дяди Вовы))

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Romario

Шаурмячка "Алинка"

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Alex Shevchenko

Шаурмюшка)

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R-Globus

А людям, которые там питались, а теперь не смогут, не хотят помочь? А то ведь спрос рождает предложение, а не наоборот.

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Solodin Iota

Людям поможет слюноотделение

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Oleg Belousov

талоны на бургеры выдадут

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Oleg Belousov

У них наоборот ))))

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Romario

У нас же сплошные Стивы Джобсы.

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Анастасия

Как накормить пятью хлебами и двумя рыбинами пять тысяч человек. Учатся у великих.

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Kirill Vorobyev

С возвращением!

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ИгорьOK

Как там фастфудик поживает? Успели прошлые пандемийные кредиты погасить?

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Распространенный вентилятор

4 166 666$ буржуйских зелёных на поддержку?)) хаха)). Ну Собянин, ну молодец!!))

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Виталий Коняев

Шавуха из котят вам, вместо макдональдса))

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Иван Яковлев

- А ваша шаверма гавкала или мяукала?
- Она бутылки собирала...

(из 90-х)

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Paul An

По шаурме около каждой станции метро открыть впринципе хватит)))

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R-Globus

они и без этого неплохо открываются

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Денис Салюков

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Cramol

"Ростикс" возвращается.

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Игорь Прохин

Это пока «мы планируем». Надо посмотреть, как реализуют.
По ИТ «планировали» одно, по факту другое

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