Финансы
Отчаянный цветок

ЦБ на полгода запретил бизнесу снимать больше $5 тысяч или эквивалент этой суммы в евро, иенах и фунтах стерлингов Статьи редакции

Иностранные компании или предприниматели снимать эти валюты не могут совсем.

Период ограничений — с 10 марта по 10 сентября 2022 года. Новым правилам российские банки должны следовать при выдаче валюты юрлицам и ИП.

Об этом пишет РБК со ссылкой на предписание регулятора. Его содержание подтвердили два источника в крупных банках, в банке «Зенит» сообщили, что получили предписание, но не раскрыли детали. Позже ЦБ подтвердил ограничения.

  • Предприниматели могут снять наличными до $5 тысяч или эквивалент этой суммы в евро, фунтах стерлингов, японских иенах на оплату или возмещение командировочных расходов сотрудников, выезжающих за рубеж.
  • Такой же лимит и условия действуют, если клиенты-резиденты хотят получить деньги с открытого ранее валютного депозита.
  • Если компаниям требуется сумма больше $5 тысяч, банки должны согласовать выдачу наличных с ЦБ — направить ему ходатайство с обоснованием и подтверждающими документами.
  • Выдавать наличные можно только через кассы банков.
  • Иностранные компании и предприниматели-нерезиденты не смогут получить наличные доллары, евро, фунты стерлингов или иены со счетов и депозитов вплоть до 10 сентября.
  • Все корпоративные клиенты могут без ограничений снимать наличные в любой валюте, кроме долларов, евро, фунтов стерлингов и иен.

Согласно предписанию, ограничения вводятся из-за санкций против ЦБ и российских банков.

  • С 9 марта по 9 сентября ЦБ запретил физлицам снимать наличными более $10 тысяч. Средства выше этой суммы можно снять в рублях по рыночному курсу в день выдачи.

#новость #цб #валюта

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Roman Khegay

Предлагаю запретить россиянам использовать валюту. Натуральный обмен - путь в будущее.

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49
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Сергей Я

Предлагаю запретить россиян.

Так проще и быстрее будет.

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33
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Андрей Николаевич

Предлагаю просто запретить Россию

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2
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Сергей Я

Дак уже почти. Россиян тоже уже много где гнобят.

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0
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Идрисио

предлагаю запретить ЦБ!

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0
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Green Base

ЗАСТРЕЛИТЬ!

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0
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Вадим Д.

Россияне и так-то уже почти всюду под запретом.

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Breitson

И нацианализировать правую почку каждого россиянина

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8
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Идрисио

И свалить все на евреев:
- Видите! — с горечью восклицает Генрих, обращаясь к Ризенфельду. —
Поэтому мы и войну проиграли! Во всем виноваты наша расхлябанная
интеллигенция и евреи.
— И велосипедисты, — добавляет Ризенфельд.
— При чем тут велосипедисты? — в свою очередь, удивляется Генрих.
— А при чем тут евреи? — отвечает вопросом на вопрос Ризенфельд.
Ремарк "Черный обелиск"

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1
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Breitson

Кто угодно США, ЕС, есреи, украинцы, сербы, чеченци, иллюминаты, масоны, инопланетяни, шаманы мая

НО СУКА НЕ СОЛНЦЕЛИКИЙ

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1
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Идрисио

теперь он ж..аликий

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Василий Степанофф

У нас будет золотой рубль.

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Breitson

Скорее, его просто приравняют к туалетной бумаге

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3
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Grigory Green

Пойдем дальше будет гов.о рубль . Или Грубль сокращенно.

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0
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Andrew, просто Эндрю

Запретить деньги. Любые.

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S S

Е*ать, поезд прибывает на конечную станцию «изоляция»

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Василий Степанофф

Валютные платежи за импорт пока еще ходят.

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Идрисио

конечная станция Гаага (сами знаете для кого)

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Дмитрий Карелин

Опять по Воронежу бьют(((

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Breitson

Это же сколько больниц и школ, можно было построить за эти снаряды

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5
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Grigory Green

Они только это и умеют.

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2
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Atom

Был не в курсе про Воронеж.
Чтоб другим меньше искать, анекдот про этот мем:

Звонит Лавров Шойгу и говорит:

– Слушай, Кужугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живет.

Шойгу, возмущенно:

– Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев – по Берлину, Мизулина по Бельгии, Жириновский по Швейцарии... Другие наши звонили, список большой. Лавров, куда бить-то тогда в случае чего?

– Ммм, ну долбани по Воронежу, там наших точно нет.

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1
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Andrew, просто Эндрю

Запретить деньги. Любые.

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7
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Qwerty54321

Ну кстати да, ебануться так по полной.

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5
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Tsoy Victor

Переходим на крышки от бутылок?

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2
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Alexander Lex

А наш ЦБ, однако, оптимист, раз думает просуществовать ещё полгода.

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8
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Анастасия

Ощущение, что мы 30 лет бежали по кругу и вернулись в ту же точку. Уже говорят о госрегулировании цен, в воздухе остро пованивает плановой экономикой.

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8
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Сергей

Очередной пакет санкций против бизнеса подъехал.

Почему сразу не запретить иностранную валюту? Внести изображение долларов, евро и фунтов в реестр экстремистских материалов со всеми вытекающими из этого последствиями. И все, сразу заживем...

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7
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Alexander Lex

Тсс, не выдавайте планы

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2
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DmitriyB

Такими темпами скоро нас ждет черный рынок валюты с дикими ценами

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5
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Pavel Petel

Он уже должен быть.

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4
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Tsoy Victor

Он уже есть. Спасибо гастербайтерам.

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2
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Pushkareva Ekaterina

Почем, кстати, сейчас на чёрном рынке? У них должен быть курс близкий к реальности.

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0
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Сергей С.

Т-с-с, эй парень, не хочешь продать немного долларов?

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0
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Сергей Крикунов

Откуда возьмется черный рынок, если валюты в принципе нет.

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Grigory Green

Скорее всего валюту скоро национализируют тоже.

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st haw

К

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Уральский Мурод

ОНЕЦ.
Вы уж договаривайте, зачем эти полутона.

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13
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Breitson

А дайте сразу заранее, за еду работать?
а что тянуть то!

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3
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Alex Gurulli

$5К за раз, в месяц, за весь период?
На юани не распространяется - надеются Китай поможет))

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2
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Pavel Loginov

На период проведения спецоперации... сколько это лет будет — столько и пять тыщ эти будете растягивать

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1
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Dimka Nevidimka

Хата крутится — валюта мутится!

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Forgotten Games

В теме реальные предприниматели или бизнесмены из России есть? Я чисто узнать о необходимости снятия средств в валюте. Зачем, для чего и насколько это на самом деле критично?

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Leonid

Может быть срабатывает инерционность мышления.
Порядок вещей, который действовал три недели назад, больше не работает.

Если наличную валюту в Европе отнести в банк, он скорее всего деньги возьмёт и сразу скажет "спасибо за пожертвование".

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–1
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UA Insight - Artemiypro

Реально, за какой период?

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Инна Спящая

За пол года 😂 всего 5к за пол года 😂

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Типун Понос

Добрый вечер

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Александра Романова

Может просто запретим бизнес? Национализируют, ну чтоб другие боялись

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Викторович

...

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