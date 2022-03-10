ЦБ на полгода запретил бизнесу снимать больше $5 тысяч или эквивалент этой суммы в евро, иенах и фунтах стерлингов Статьи редакции
Иностранные компании или предприниматели снимать эти валюты не могут совсем.
Период ограничений — с 10 марта по 10 сентября 2022 года. Новым правилам российские банки должны следовать при выдаче валюты юрлицам и ИП.
Об этом пишет РБК со ссылкой на предписание регулятора. Его содержание подтвердили два источника в крупных банках, в банке «Зенит» сообщили, что получили предписание, но не раскрыли детали. Позже ЦБ подтвердил ограничения.
- Предприниматели могут снять наличными до $5 тысяч или эквивалент этой суммы в евро, фунтах стерлингов, японских иенах на оплату или возмещение командировочных расходов сотрудников, выезжающих за рубеж.
- Такой же лимит и условия действуют, если клиенты-резиденты хотят получить деньги с открытого ранее валютного депозита.
- Если компаниям требуется сумма больше $5 тысяч, банки должны согласовать выдачу наличных с ЦБ — направить ему ходатайство с обоснованием и подтверждающими документами.
- Выдавать наличные можно только через кассы банков.
- Иностранные компании и предприниматели-нерезиденты не смогут получить наличные доллары, евро, фунты стерлингов или иены со счетов и депозитов вплоть до 10 сентября.
- Все корпоративные клиенты могут без ограничений снимать наличные в любой валюте, кроме долларов, евро, фунтов стерлингов и иен.
Согласно предписанию, ограничения вводятся из-за санкций против ЦБ и российских банков.
- С 9 марта по 9 сентября ЦБ запретил физлицам снимать наличными более $10 тысяч. Средства выше этой суммы можно снять в рублях по рыночному курсу в день выдачи.
Предлагаю запретить россиянам использовать валюту. Натуральный обмен - путь в будущее.
Предлагаю запретить россиян.
Так проще и быстрее будет.
Предлагаю просто запретить Россию
Дак уже почти. Россиян тоже уже много где гнобят.
предлагаю запретить ЦБ!
ЗАСТРЕЛИТЬ!
Россияне и так-то уже почти всюду под запретом.
И нацианализировать правую почку каждого россиянина
И свалить все на евреев:
- Видите! — с горечью восклицает Генрих, обращаясь к Ризенфельду. —
Поэтому мы и войну проиграли! Во всем виноваты наша расхлябанная
интеллигенция и евреи.
— И велосипедисты, — добавляет Ризенфельд.
— При чем тут велосипедисты? — в свою очередь, удивляется Генрих.
— А при чем тут евреи? — отвечает вопросом на вопрос Ризенфельд.
Ремарк "Черный обелиск"
Кто угодно США, ЕС, есреи, украинцы, сербы, чеченци, иллюминаты, масоны, инопланетяни, шаманы мая
НО СУКА НЕ СОЛНЦЕЛИКИЙ
теперь он ж..аликий
У нас будет золотой рубль.
Скорее, его просто приравняют к туалетной бумаге
Пойдем дальше будет гов.о рубль . Или Грубль сокращенно.
Запретить деньги. Любые.
Е*ать, поезд прибывает на конечную станцию «изоляция»
Валютные платежи за импорт пока еще ходят.
конечная станция Гаага (сами знаете для кого)
Опять по Воронежу бьют(((
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Это же сколько больниц и школ, можно было построить за эти снаряды
Они только это и умеют.
Был не в курсе про Воронеж.
Чтоб другим меньше искать, анекдот про этот мем:
Звонит Лавров Шойгу и говорит:
– Слушай, Кужугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живет.
Шойгу, возмущенно:
– Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев – по Берлину, Мизулина по Бельгии, Жириновский по Швейцарии... Другие наши звонили, список большой. Лавров, куда бить-то тогда в случае чего?
– Ммм, ну долбани по Воронежу, там наших точно нет.
Запретить деньги. Любые.
Ну кстати да, ебануться так по полной.
Переходим на крышки от бутылок?
А наш ЦБ, однако, оптимист, раз думает просуществовать ещё полгода.
Ощущение, что мы 30 лет бежали по кругу и вернулись в ту же точку. Уже говорят о госрегулировании цен, в воздухе остро пованивает плановой экономикой.
Очередной пакет санкций против бизнеса подъехал.
Почему сразу не запретить иностранную валюту? Внести изображение долларов, евро и фунтов в реестр экстремистских материалов со всеми вытекающими из этого последствиями. И все, сразу заживем...
Тсс, не выдавайте планы
Такими темпами скоро нас ждет черный рынок валюты с дикими ценами
Он уже должен быть.
Он уже есть. Спасибо гастербайтерам.
Почем, кстати, сейчас на чёрном рынке? У них должен быть курс близкий к реальности.
Т-с-с, эй парень, не хочешь продать немного долларов?
Откуда возьмется черный рынок, если валюты в принципе нет.
Скорее всего валюту скоро национализируют тоже.
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К
А дайте сразу заранее, за еду работать?
а что тянуть то!
$5К за раз, в месяц, за весь период?
На юани не распространяется - надеются Китай поможет))
На период проведения спецоперации... сколько это лет будет — столько и пять тыщ эти будете растягивать
Хата крутится — валюта мутится!
В теме реальные предприниматели или бизнесмены из России есть? Я чисто узнать о необходимости снятия средств в валюте. Зачем, для чего и насколько это на самом деле критично?
Может быть срабатывает инерционность мышления.
Порядок вещей, который действовал три недели назад, больше не работает.
Если наличную валюту в Европе отнести в банк, он скорее всего деньги возьмёт и сразу скажет "спасибо за пожертвование".
Реально, за какой период?
За пол года 😂 всего 5к за пол года 😂
Добрый вечер
Может просто запретим бизнес? Национализируют, ну чтоб другие боялись
...
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