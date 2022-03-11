Главное в экономике на фоне «операции» в Украине, день 16: две авиакомпании отменили полёты, JP Morgan уходит из России Статьи редакции
Собираем новости и события шестнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ решил не возобновлять торги акциями на Мосбирже 11 марта. Последний раз торги проводились 28 февраля. ЦБ не против поэтапно возобновить торги с 14-15 марта, но пока нет окончательного решения, в какой форме они будут проходить, чтобы избежать обвала рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Официальный курс на 11 марта: доллар — 120,38 рубля, евро — 132,96 рубля. На рынке Forex на 7:40 мск доллар стоит 134,9 рубля, евро — 148,2 рубля.
Транспорт
Две авиакомпании отменили рейсы в Россию и из страны. Казахстанская Air Astana объяснила решение «прекращением страхового покрытия коммерческих полетов» в страну и из неё.
Турецкая Pegasus Airlines приостановит полёты до 27 марта из-за «операционных рисков из-за введения санкций против России».
Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны из Стамбула из-за блокировки российских карт Visa и Mastercard.
Сервисы
Приложение для знакомств Feeld перестанет работать в России и Белоруссии. Сервис выступил против действий России и объяснил, что не может гарантировать «абсолютную безопасность» всех российских пользователей из-за местных законов и правил.
Meta разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против российских военных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Позже информацию подтвердили в Meta, но уточнили, что будут блокировать посты за призывы против мирных россиян.
Реакция бизнеса и правительства
Американская Mars приостановит импорт и экспорт в России. Производство сократят, но продолжат выпускать продукцию. Mars принадлежат бренды Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, M&M’s, Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba. Компания управляет пятью заводами в регионах и одним научным центром по изучению питания домашних животных.
Инвестбанк JP Morgan частично прекратит работу в России. Он будет заниматься только операциями, связанными с урегулированием обязательств клиентов банка. 10 марта такое же решение принял Goldman Sachs.
Владелец завода-производителя Peugeot отменил импорт и экспорт автомобилей из России из-за «нарушений логистических цепочек».
События предыдущего дня, 10 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
про фейсбук, конечно, капец... это уже даже не двойные стандарты, это прямое разжигание ненависти. можно как угодно относиться к текущей ситуации, но призывы в адрес кого бы то ни было подобного рода - это уже слишком, ИМХО.
не хочу тут разводить политоту, но лично моё мнение, что это неправильно. освещать новости - окей, но призывы к насилию - серьезно? все же только вчера были против войны, а сегодня давайте подольем маслеца в огонь?
disclaimer: не стоит думать, что я топлю тут за какую-то сторону, нет. лишь моё отношение к подобному поведению соцсети.
Согласен. Ужасно. А еще это очень жирная тема для пропагандистов на ближайшие недели. Они стесняться в выражениях не будут и через пару дней любая бабушка у подъезда будет "знать", что "Цукерберг просит убивать русских". Запад очень эффективно подмахивает путину.
Ну так ведь просит же
А что вы не топите? Топите, не бойтесь. Настало время. Надо быть честным.
Бояться минусиков от диванных x-perd'ов? Ха!
Время всё расставит по своим местам и покажет кто есть кто.
Цыплят по осени считают.
Делают все, чтобы поддержка населением спецоперации реально стала на уровне 70%, а не только по ВЦИОМу.
звучит как план наших спецслужб :D
наши учёные. ночью! немного... (с) - олды вспомнят))
Пересматривал недавно, получил эстетическое наслаждение, какая экспрессия, какая подача, это прямо классика. Все таки Жириновский хорооош, настоящий профессионал.
Meta разрешила призывать к насилию против российских военных, но уточнили, что будут блокировать посты за призывы против мирных россиян.
Такой небольшой A/B-тест пока что: если против военных прокатит, то можно и против мирных включить :-)
Да там даже никто и смотреть не будет: про военных это или нет.
Это уже открытая война. Такого даже при СССР не было
Разрешены призыва типа: смерть российским оккупантам. Тут можно трактовать кто во что горазд. Так что Мета пиздец зашкварилась.
Чем нас радует день сегодняшний ? Напоминает 10 наказаний Египта, только включили безлимитный тариф
Кстати, еще лет 25 назад с удивлением читал эту еврейскую сказку. В их представлении, справедливостью является убийство младенцев врага, наслать болезни, голод и нищету на обычных не взявших в руки оружие мирных жителей, покарать даже узников египтян.
Теперь даже вопросов не возникает, какой народ реально стоит за сценарием всего этого безумия в 21 веке...
При этом, нацисты на Украине, не забываем....
Правильно говорят: хочешь кого-то денацифицировать - начни с себя
Не дождетесь. Был русским и умру русским. Не собираюсь отказываться от своей национальной принадлежности ради чьей-то прихоти.
Какой свастон предпочитаете на могиле: нацистскую свастику или Z?
Так Путин вроде русский... хватит искать виноватых, за то что происходит сейчас виноват один народ и не тот, на который намекаете.
Meta разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против российских военных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Позже информацию подтвердили в Meta, но уточнили, что будут блокировать посты за призывы против мирных россиян.
О_о, вот это поворот. Нормалек через пару дней разрешат для всех, а то «молчание знак согласия» же.
Статья еще и дополняется…
Хватит, Маша, прекращай)
Экономики больше нет в РФ. Можно просто написать Главное в РФ
Эй, гуляй, мужик, пропивай что есть! Как ты не пахал мужик, обносился весь!
ну да, потому и санкции против экспорта наших ресурсов не вводят. нет экономики, нет санкций. или может просто не очень удобно?
всё очень печально, но не нагнетайте, кому от этого лучше? кому-то когда-то становилось лучше от жалоб на текущую ситуацию? кризис - время перераспределения и время возможностей. если сидеть и лишь рассуждать, как всё плохо, рассуждающий, как правило, не оказывается в числе бенефициаров.
кризис - время перераспределения и время возможностей
Ага, Совку это расскажи образца конца 80-х. Только в отличии от того времени, получить кусок госсобственности тебе никто не даст.
Маша, остановись)
пока нет окончательного решения, в какой форме они будут проходить, чтобы избежать обвала рынка
"Давай сыграем, но так чтобы я победил иначе не честно получается.."
Евреи с Мета признали, что они нацисты. Мир перевернулся.
Уберите слово операция не позорся автор
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