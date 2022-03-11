Собираем новости и события шестнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото kremlin.ru

Валюта и рынок

ЦБ решил не возобновлять торги акциями на Мосбирже 11 марта. Последний раз торги проводились 28 февраля. ЦБ не против поэтапно возобновить торги с 14-15 марта, но пока нет окончательного решения, в какой форме они будут проходить, чтобы избежать обвала рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Официальный курс на 11 марта: доллар — 120,38 рубля, евро — 132,96 рубля. На рынке Forex на 7:40 мск доллар стоит 134,9 рубля, евро — 148,2 рубля.

Транспорт

Две авиакомпании отменили рейсы в Россию и из страны. Казахстанская Air Astana объяснила решение «прекращением страхового покрытия коммерческих полетов» в страну и из неё.

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Турецкая Pegasus Airlines приостановит полёты до 27 марта из-за «операционных рисков из-за введения санкций против России».

Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны из Стамбула из-за блокировки российских карт Visa и Mastercard.

Сервисы

Приложение для знакомств Feeld перестанет работать в России и Белоруссии. Сервис выступил против действий России и объяснил, что не может гарантировать «абсолютную безопасность» всех российских пользователей из-за местных законов и правил.

Meta разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против российских военных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Позже информацию подтвердили в Meta, но уточнили, что будут блокировать посты за призывы против мирных россиян.

Реакция бизнеса и правительства

Американская Mars приостановит импорт и экспорт в России. Производство сократят, но продолжат выпускать продукцию. Mars принадлежат бренды Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, M&M’s, Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba. Компания управляет пятью заводами в регионах и одним научным центром по изучению питания домашних животных.

Инвестбанк JP Morgan частично прекратит работу в России. Он будет заниматься только операциями, связанными с урегулированием обязательств клиентов банка. 10 марта такое же решение принял Goldman Sachs.

Владелец завода-производителя Peugeot отменил импорт и экспорт автомобилей из России из-за «нарушений логистических цепочек».

События предыдущего дня, 10 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.