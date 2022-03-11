Финансы
Биологический бинокль

Правительство обсуждает освобождение бизнеса от штрафов за нарушение валютного контроля — РБК Статьи редакции

Экспортёрам стало сложнее получать валютную выручку из-за санкций, и власти думают о смягчении ответственности за нарушения, пишет издание.

Послабления для бизнеса содержатся в одной из версий плана первоочерёдных действий по поддержке российской экономики в условиях санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили два источника. Эти вопросы «прорабатываются с заинтересованными ведомствами», подтвердили изданию в Минфине.

Согласно проекту, ожидаемый эффект от меры — «снижение административной нагрузки и исключение рисков необоснованного привлечения к уголовной ответственности за валютные операции при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)». Для этого Ассоциация банков России, которая и просила правительство о пересмотре норм валютного законодательства, предлагает:

  • Освободить экспортёров от штрафов за просрочку получения валютной выручки за поставленный товар.
  • Смягчить требования к срокам репатриации валютной выручки.
  • Не предъявлять санкции за нарушения при оформлении, переводе или закрытии паспортов сделок по экспортным контрактам.

Свои идеи по мерам валютного контроля представил и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), которые направил предложения в ЦБ. Союз предложил вдвое увеличить срок подтверждения факта экспорта (до 365 дней), разрешить получать валютную выручку в любом банке (а не только в том, в котором ведётся учёт контракта) и разрешить проводить взаимозачёт с иностранными контрагентами.

  • В конце февраля Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки не позднее трёх рабочих дней со дня зачисления дохода в валюте. Требование касается выручки, полученной с 1 января 2022 года.
  • Продавать надо любую валюту по рыночному курсу любым законным способом, давал разъяснения ЦБ. Продавать можно частями, но все 80% нужно продать за три дня.

#новость #валюта #днрилнр

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Mishka

Мы тебя убьем, но сегодня мы добрые, поэтому только прострелим коленку

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22
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Рандомный Рандом

Если освобождение от штрафов будет такое же как и «освобождение от нацизма», то мне уже страшно

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14
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Идрисио

согласен, уже пора бояться, ничего адекватного от этого правительства ждать не приходится

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3
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Иван Сергеев

Зато все маски везде сняты. Мне стало проще например

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1
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sando

ну вот, отличные новости, скоро всё будет супер, даже еще лучше чем было.
тупые салоеды местные поймут, что их победили, а макины плаксы, осознают, что мир не сказка - иногда случаются неприятности.

а то как как спецоперация рф - так сразу агрессия, а как бомбить ливию, сирию и тд по списку - так это гуманистическая операция коалиции на благо цивилизации. разница хоть какая-то есть между этим? нет.

вводить санкции и угрожать всем кто откажется? это нормально. а от титана отказываться ради себя любимых - получается тоже норма.

через две недели очистится земля соседняя, будем с кайфом доллар по 30 иметь, информация абсолютно проверенная. кто не верит, тот козёл :)

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–27
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Виталий Чухнов

бомбить ливию, сирию и тд
 Мне похер,ибо чужие страны

как спецоперация рф
 Мне не похер, ибо мы бомбим соседей.

Не вижу лицемерия.

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3
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Идрисио

Бомбить мирные города в любом случае это преступление!!! Все, кто это оправдывает - пособники убийц!

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11
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Виталий Чухнов

Так я не оправдываю

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0
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Идрисио

А вот персонаж "Сильвестр Иванов", судя по дизлайку, оправдывает. Так чтож вы, Ивановы, Петровы, Башировы, тут за компом "воюете", бегом в военкомат!

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4
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Сильвестр Иванов

И Донецк?

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0
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Pavel Petel

Где ты был 8 лет назад?

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1
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sando

этот аргумент обнулили, ты не можешь его использовать. извинись

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0
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sando

не думаю, что кто-то оправдывает смерти мирных жителей.
но если кто-то однозначно категоричен в выборе "потери сейчас" или "колоссальные потери потом", думается, что этот человек дурачок.

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–3
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sando

ну тебе похер, а нормальным пацанам нет. мне что в сирии люди, что в украине. это и есть лицемерие.

кстати, когда твой сосед откровенно намекает, что может впустить к себе врагов и подпустит к твоей границе, пиздить соседа - это нормально. другое дело, что его семья вообще не при чём. но мир не сахар, и я не вижу разницы между тем, что кто-то убивает ребенка по пьяни и смертями во время военной операции. это всегда одинаково плохо.

только вот весь этот пиздеж в интернетах о плохой россии куда в меньшей степени связан с реальным мнение, люди просто обоссались. животный страх, что конфликт разовьется. но как известно, никому при рождении гарантий вечной жизни не давали, а в мире с ядерным оружием каждый день может стать последним. и какая разница насколько сильно рвётся твоё очко в интернете от ненависти к какому-то мужику нажавшему красную кнопку, если тебя уже в общем-то и нет.

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–13
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А В

В том то и дело , что нормальным пацанам не похер, по этому и чмырят таких как ты всем миром

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7
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sando

ой, пирожок с салом, каким миром? в каждой стране есть огромное количество людей поддерживающих русских, ты хоть интернет открой. твои фантазии наверное и победу украине предрекают. очень смешно, напиши еще что-нибудь пожалуйста)

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–7
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Leonid Krym

Видел митинги в поддержку Украины в самых разных странах. Не видел в поддержку России. Но я конечно уверен, что этому есть какое-то объяснение в методичках.

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1
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sando

ну интеллект не каждому дан. "если я не видел, значит этого нет". поищи минут 5 "митинги в поддержку рф" или "в поддержку военной операции". аж до австралии добралось.

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0
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А В

А , ну да , у тебя же наверное глобус россии на столе стоит ....

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Виталий Чухнов

Когда боятся войны вдруг стало плохо? Мы "дети" второй мировой.

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4
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sando

бояться - абсолютно нормально. только есть страх, а есть тревога и это огромная разница.
страх эволюционная помощь для спасения, а тревога, если очень натянуто, помутнение рассудка, которое ежеминутно заставляет ощущать угрозу и не даёт нормально сосуществовать с окружающими.

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1
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nambavan

1. Почему ты сам не в окопах? Почему другие люди должны погибать за твою боязнь (шизу) о мифическом нападении?
2. Если бы кое-кто не снабжал так называемых «сепаратистов» оружием, техникой, деньгами и наемниками, то никаких «8 лет» не было.
3. И да, Россия тоже, как и США бомбила Сирию дай в путь.

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4
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Pavel Petel

Как раз обьявили набор «добровольцев», можно вместе с братушками из Сирии освобождать Украину от укранацистов да собственности.

Путин на совещании Совбеза объявил о начале отправки «добровольцев» на войну против Украины.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь и перебраться в зону боевых действий», - приказал Путин главе Минобороны РФ Шойгу.

Также он заявил, что добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы помочь России в Украине, нужно помочь добраться в зону боевых действий.

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1
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sando

ой, спасибо больше за интересные вопросы и вменяемый диалог.
1. я не военный. а если мы говорим, про гибель «за меня» гражданских на украине - тут немало ответственности на военных всу. как так вышло что военные действия идут в городах? россия пришла в города и прикрываясь местными воюет? вроде наоборот. хотя, разумеется, в вооруженных конфликтах нет хороших.
2. ну это странно. на территории страны зигуют, бьют ветеранов. какая-то часть страны в 14 году недовольна общим положением дел. пользуется тем, что она не в середине страны, а около большого соседа. эта часть договаривается с соседом о дружбе. если спросишь выглядит ли это законным или нет, я скажу, что нет. но выглядит ли хоть что-то в политике законным? опять же, не снимаю ни с кого ответственности.
3. все верно, но почему-то у сурийского народа почти нет претензий к рф, как и у немалого количества жителей украины, кстати.

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–4
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Leonid Krym

Ты про эти зиги чтоль? https://twitter.com/StalinGulag/status/1501873292122247170

Сталингулаг @StalinGulag
Какое безумие. Zомбаки уже откровенно Zигуют
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1
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Pavel Petel

delete

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LuNature

когда твой сосед откровенно намекает, что может впустить к себе врагов и подпустит к твоей границе
 И поэтому надо первыми развязать войну ? Совсем дурак что ли?

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2
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sando

да. нет. а ты?)

если это угрожает тебе и твоей стране - это нормик, не парься, скоро ты смиришься.

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–3
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LuNature

Кто угрожал? Наоборот все предупреждали деда что будет если он устроит войну. Поэтому всё в такой жопе.
Держи 15 рублей

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4
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Павел Шестаков

Только выиграли, ага...

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0
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Pavel Loginov

пацаны, мужики, очко, пиздить... каков преzидент, таков и электорат

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0
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Вячеслав Осадчий

“Разрешить получать валютную выручку в любом банке“ - если под этим подразумевается в том числе возможность получать выручку на счета в иностранных банках, то было бы хорошо.

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0
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Da Rina

смысл затащить валюту в банковскую систему РФ, так что вряд ли

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5
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RomanAno

Думаю что под это освобождение попадут близкие к правительству компании. Для всех остальных не будет никаких послаблений

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1
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Юрий Барлуков

Подскажите как или в каком банке можно продать по рыночной цене валютную выручку? Тиньков продает по своему курсу, что крайне не выгодно.

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1
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Arthur N

Ни в каком, продавай на бирже

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0
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Юрий Барлуков

В том то и дело что легально можно только через расчетный счет получить выручку в банке, а тот подлец меняет по своему произвольному курсу в произвольный момент. В статье написано что это правило должно быть реализовано иным способом.
Я и интересуюсь в каком банке это реализовано по другому.

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Arthur N

Глянь Модульбанк

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