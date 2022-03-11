Правительство обсуждает освобождение бизнеса от штрафов за нарушение валютного контроля — РБК Статьи редакции
Экспортёрам стало сложнее получать валютную выручку из-за санкций, и власти думают о смягчении ответственности за нарушения, пишет издание.
Послабления для бизнеса содержатся в одной из версий плана первоочерёдных действий по поддержке российской экономики в условиях санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили два источника. Эти вопросы «прорабатываются с заинтересованными ведомствами», подтвердили изданию в Минфине.
Согласно проекту, ожидаемый эффект от меры — «снижение административной нагрузки и исключение рисков необоснованного привлечения к уголовной ответственности за валютные операции при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)». Для этого Ассоциация банков России, которая и просила правительство о пересмотре норм валютного законодательства, предлагает:
- Освободить экспортёров от штрафов за просрочку получения валютной выручки за поставленный товар.
- Смягчить требования к срокам репатриации валютной выручки.
- Не предъявлять санкции за нарушения при оформлении, переводе или закрытии паспортов сделок по экспортным контрактам.
Свои идеи по мерам валютного контроля представил и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), которые направил предложения в ЦБ. Союз предложил вдвое увеличить срок подтверждения факта экспорта (до 365 дней), разрешить получать валютную выручку в любом банке (а не только в том, в котором ведётся учёт контракта) и разрешить проводить взаимозачёт с иностранными контрагентами.
- В конце февраля Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки не позднее трёх рабочих дней со дня зачисления дохода в валюте. Требование касается выручки, полученной с 1 января 2022 года.
- Продавать надо любую валюту по рыночному курсу любым законным способом, давал разъяснения ЦБ. Продавать можно частями, но все 80% нужно продать за три дня.
Мы тебя убьем, но сегодня мы добрые, поэтому только прострелим коленку
Если освобождение от штрафов будет такое же как и «освобождение от нацизма», то мне уже страшно
согласен, уже пора бояться, ничего адекватного от этого правительства ждать не приходится
Зато все маски везде сняты. Мне стало проще например
ну вот, отличные новости, скоро всё будет супер, даже еще лучше чем было.
тупые салоеды местные поймут, что их победили, а макины плаксы, осознают, что мир не сказка - иногда случаются неприятности.
а то как как спецоперация рф - так сразу агрессия, а как бомбить ливию, сирию и тд по списку - так это гуманистическая операция коалиции на благо цивилизации. разница хоть какая-то есть между этим? нет.
вводить санкции и угрожать всем кто откажется? это нормально. а от титана отказываться ради себя любимых - получается тоже норма.
через две недели очистится земля соседняя, будем с кайфом доллар по 30 иметь, информация абсолютно проверенная. кто не верит, тот козёл :)
бомбить ливию, сирию и тд
Мне похер,ибо чужие страны
как спецоперация рф
Мне не похер, ибо мы бомбим соседей.
Не вижу лицемерия.
Бомбить мирные города в любом случае это преступление!!! Все, кто это оправдывает - пособники убийц!
Так я не оправдываю
А вот персонаж "Сильвестр Иванов", судя по дизлайку, оправдывает. Так чтож вы, Ивановы, Петровы, Башировы, тут за компом "воюете", бегом в военкомат!
И Донецк?
Где ты был 8 лет назад?
этот аргумент обнулили, ты не можешь его использовать. извинись
не думаю, что кто-то оправдывает смерти мирных жителей.
но если кто-то однозначно категоричен в выборе "потери сейчас" или "колоссальные потери потом", думается, что этот человек дурачок.
ну тебе похер, а нормальным пацанам нет. мне что в сирии люди, что в украине. это и есть лицемерие.
кстати, когда твой сосед откровенно намекает, что может впустить к себе врагов и подпустит к твоей границе, пиздить соседа - это нормально. другое дело, что его семья вообще не при чём. но мир не сахар, и я не вижу разницы между тем, что кто-то убивает ребенка по пьяни и смертями во время военной операции. это всегда одинаково плохо.
только вот весь этот пиздеж в интернетах о плохой россии куда в меньшей степени связан с реальным мнение, люди просто обоссались. животный страх, что конфликт разовьется. но как известно, никому при рождении гарантий вечной жизни не давали, а в мире с ядерным оружием каждый день может стать последним. и какая разница насколько сильно рвётся твоё очко в интернете от ненависти к какому-то мужику нажавшему красную кнопку, если тебя уже в общем-то и нет.
В том то и дело , что нормальным пацанам не похер, по этому и чмырят таких как ты всем миром
ой, пирожок с салом, каким миром? в каждой стране есть огромное количество людей поддерживающих русских, ты хоть интернет открой. твои фантазии наверное и победу украине предрекают. очень смешно, напиши еще что-нибудь пожалуйста)
Видел митинги в поддержку Украины в самых разных странах. Не видел в поддержку России. Но я конечно уверен, что этому есть какое-то объяснение в методичках.
ну интеллект не каждому дан. "если я не видел, значит этого нет". поищи минут 5 "митинги в поддержку рф" или "в поддержку военной операции". аж до австралии добралось.
А , ну да , у тебя же наверное глобус россии на столе стоит ....
Когда боятся войны вдруг стало плохо? Мы "дети" второй мировой.
бояться - абсолютно нормально. только есть страх, а есть тревога и это огромная разница.
страх эволюционная помощь для спасения, а тревога, если очень натянуто, помутнение рассудка, которое ежеминутно заставляет ощущать угрозу и не даёт нормально сосуществовать с окружающими.
1. Почему ты сам не в окопах? Почему другие люди должны погибать за твою боязнь (шизу) о мифическом нападении?
2. Если бы кое-кто не снабжал так называемых «сепаратистов» оружием, техникой, деньгами и наемниками, то никаких «8 лет» не было.
3. И да, Россия тоже, как и США бомбила Сирию дай в путь.
Как раз обьявили набор «добровольцев», можно вместе с братушками из Сирии освобождать Украину от укранацистов да собственности.
Путин на совещании Совбеза объявил о начале отправки «добровольцев» на войну против Украины.
«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь и перебраться в зону боевых действий», - приказал Путин главе Минобороны РФ Шойгу.
Также он заявил, что добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы помочь России в Украине, нужно помочь добраться в зону боевых действий.
ой, спасибо больше за интересные вопросы и вменяемый диалог.
1. я не военный. а если мы говорим, про гибель «за меня» гражданских на украине - тут немало ответственности на военных всу. как так вышло что военные действия идут в городах? россия пришла в города и прикрываясь местными воюет? вроде наоборот. хотя, разумеется, в вооруженных конфликтах нет хороших.
2. ну это странно. на территории страны зигуют, бьют ветеранов. какая-то часть страны в 14 году недовольна общим положением дел. пользуется тем, что она не в середине страны, а около большого соседа. эта часть договаривается с соседом о дружбе. если спросишь выглядит ли это законным или нет, я скажу, что нет. но выглядит ли хоть что-то в политике законным? опять же, не снимаю ни с кого ответственности.
3. все верно, но почему-то у сурийского народа почти нет претензий к рф, как и у немалого количества жителей украины, кстати.
Ты про эти зиги чтоль? https://twitter.com/StalinGulag/status/1501873292122247170
delete
когда твой сосед откровенно намекает, что может впустить к себе врагов и подпустит к твоей границе
И поэтому надо первыми развязать войну ? Совсем дурак что ли?
да. нет. а ты?)
если это угрожает тебе и твоей стране - это нормик, не парься, скоро ты смиришься.
Кто угрожал? Наоборот все предупреждали деда что будет если он устроит войну. Поэтому всё в такой жопе.
Держи 15 рублей
Только выиграли, ага...
пацаны, мужики, очко, пиздить... каков преzидент, таков и электорат
“Разрешить получать валютную выручку в любом банке“ - если под этим подразумевается в том числе возможность получать выручку на счета в иностранных банках, то было бы хорошо.
смысл затащить валюту в банковскую систему РФ, так что вряд ли
Думаю что под это освобождение попадут близкие к правительству компании. Для всех остальных не будет никаких послаблений
Подскажите как или в каком банке можно продать по рыночной цене валютную выручку? Тиньков продает по своему курсу, что крайне не выгодно.
Ни в каком, продавай на бирже
В том то и дело что легально можно только через расчетный счет получить выручку в банке, а тот подлец меняет по своему произвольному курсу в произвольный момент. В статье написано что это правило должно быть реализовано иным способом.
Я и интересуюсь в каком банке это реализовано по другому.
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