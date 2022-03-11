Экспортёрам стало сложнее получать валютную выручку из-за санкций, и власти думают о смягчении ответственности за нарушения, пишет издание.

Послабления для бизнеса содержатся в одной из версий плана первоочерёдных действий по поддержке российской экономики в условиях санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили два источника. Эти вопросы «прорабатываются с заинтересованными ведомствами», подтвердили изданию в Минфине.

Согласно проекту, ожидаемый эффект от меры — «снижение административной нагрузки и исключение рисков необоснованного привлечения к уголовной ответственности за валютные операции при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)». Для этого Ассоциация банков России, которая и просила правительство о пересмотре норм валютного законодательства, предлагает:

Освободить экспортёров от штрафов за просрочку получения валютной выручки за поставленный товар.

Смягчить требования к срокам репатриации валютной выручки.

Не предъявлять санкции за нарушения при оформлении, переводе или закрытии паспортов сделок по экспортным контрактам.



Свои идеи по мерам валютного контроля представил и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), которые направил предложения в ЦБ. Союз предложил вдвое увеличить срок подтверждения факта экспорта (до 365 дней), разрешить получать валютную выручку в любом банке (а не только в том, в котором ведётся учёт контракта) и разрешить проводить взаимозачёт с иностранными контрагентами.

В конце февраля Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки не позднее трёх рабочих дней со дня зачисления дохода в валюте. Требование касается выручки, полученной с 1 января 2022 года.

Продавать надо любую валюту по рыночному курсу любым законным способом, давал разъяснения ЦБ. Продавать можно частями, но все 80% нужно продать за три дня.

