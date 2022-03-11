США запретили поставку долларовых банкнот в Россию Статьи редакции
А также автомобилей, одежды и ювелирных изделий.
Указ, запрещающий экспорт, продажу или поставку в Россию долларовых банкнот, подписал президент США Джо Байден. Документ опубликован на сайте Белого дома.
Также США ввели запрет на импорт икры, морепродуктов, водки и других алкогольных напитков, а также бриллиантов и алмазов из России, заявил президент Джо Байден. Страны G7 будут также добиваться запрета на заимствования Россией средств в МВФ, Всемирном банке и других мировых финансовых институтах, добавил он.
Белый дом также объявил о полных блокирующих санкциях против руководителей российских банков, находящихся под санкциями, и членов Госдумы. Кроме того, Байден подписал указ, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия.
Привет! Я создатель канала «Удалёнка и релокация». Недавно я написал статью про ресурсы, которые помогут релоцироваться и эмигрировать. В комментариях было много вопросов про конкретные страны, поэтому в этой подборке я собрал ссылки, каналы и чаты, которые помогут переехать в конкретные страны.
Как в 1998 году не будет, уверены эксперты. При этом доходы населения могут упасть, а рубль обесцениться — но не из-за дефолта.
Цены, жильё, документы и культура.
Подскажи, пожалуйста, что за фильм?
1 000 000 способов умереть на диком западе ( вроде)
Но фильм посредственный
Фильм был снят ради этого момента)
Подскажите, пожалуйста, что значит поставка – продажа долларовых банкнот, я не понял 🤷♂️
1. В 90-х (не помню год) в статье в Коммерсанте писали:
- в Россию зачем-то ввезли 12 млрд. долларов наличными.
2.Погуглите притчу, как в городок приехал американский турист и оставив аванс 100 долл. владельцу отеля, пошел наверх смотреть номера...
https://www.kinopoisk.ru/film/722886/
На ещё момент))
зашел посмотреть этот видос
Мне кажется или санкции уже из пальца начинают высасывать? Дальше что? Туалетная бумага?
Завтра изъятие валютных вкладов со счетов россиян
США на такое не пойдут, т.к. знают, что наше государство само с этим справится.
А кто тебе сказал, что это будет делать США?
Это было уже в 98 году. Вклады конвертнут по курсу ЦБ в рубли. Причем тут США)
По "справедливому" курсу.
И эта рубли после принудительной конвертации думаю за неделю обесценится до стоимости туалетной бумаги.
Да хоть по текущему 120. Рубль пойдет искать дно в районе 1000
Или нет.
Вы же на это квартиру не поставите, так что...
По 30? Где вы были последние 8 лет?
Да хоть по текущему 120. Рубль пойдет искать дно в районе 1000
США это и не сможет, а вот местные у своих же вполне
да уже похуй, страна, танцуй!
Похуй, пятница
Может, мы обидели кого-то зря —
Календарь закроет этот лист,
К новым приключениям спешим, друзья,
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!
Те, что больше 10 тысяч долларов США, уже изъяли, можно только бумагой затариться.
Ну что за глупости. Перебросьте свифтом по родственникам свои десятки тысяч $ и снимите. Как дети, ей богу.
Уже анонсировали новые отключения свифта.
Ночью
наши ученые изменят ось земли?)))
А что им остается делать? Что бы сойти, надо же остановиться).
Туалетная бумага?
дык всякие Zewa и P&G ушли уже. Будет 1-2 компании, которые делают те серые рулоны.
Уже не из пальца, судя по всему...
Ну так попробуйте сейчас где то снять евро?! Их уже нет в банках ((( завтра тоже самое будет с долларом...
В банках они есть, но снимать их запретили ибо их маловато.
Но теперь и доллары с 10к сократят до 5к или меньше. До сентября минимум.
Запретили снимать и сказали что есть, это для обычного человека - нет. И хз есть ли в банке что-то, а то цифры онлайн можно написать любые. К примеру Али, считает 1 доллар, по 170 рублей (утром было так).
Никто тебе не запрещает перевести всю сумму в долларах на собственный заграничный счет.
Что то вы давно новости не читали) они пару дней назад запретили выводить более 10к на счета в зарубежные банки... (Перевод себе или родственникам)
Там лазейка оставлена. Себе нельзя, родственникам можно.
Это может в любой момент измениться
https://www.rbc.ru/finances/28/02/2022/621ceedc9a79478e1966294f
Этот указ ещё 1 марта подписали...
Сейчас снять зарубежом можно только с карты мир, а она рублевая.
Вы явно пропустили важную новость. Не просто мешают, а запрещают
[удалено]
У запада истерика.
В том то и оно что из пальца.
санкция на вытирать жопу, кто вытер жопу, тот лох. михалков будет продвигать в массы
Туалетная бумага?
дык всякие Zewa и P&G ушли уже. Будет 1-2 компании, которые делают те серые рулоны.
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караоке гей бар?
ГачиГазм
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https://s.fishki.net/upload/users/2019/12/22/1530878/e50b3cb62775198e928a56038467903b.jpg
Это всё печально и вместе с тем сигнал для остальных, что США могут вентиль перекрыть любому за день. Выводы точно будут сделаны, особенно Китаем. Интересно за этим сериалом наблюдать. Жаль только, что я сам в нём статист, который может и умереть:(
Если так то $ плохая валюта и все начнут из него бежать
Ну с евро, иеной, фунтом и франком будет тоже самое, так что бежать придется в более рискованные СКВ
Мы просто сидим в первых рядах метеорита который на землю летит, таков путь...
Сами напечатаем, нашли чем удивить
1. Печатаем баксы.
2. Везем самолетами в Африку, Бангладеш какой-нибудь, раздаем бесплатно.
3. ???
4. Побьеда
К сожалению все не так просто.
Все КОРОЧЕ)) Рамзан Ахматович запустит свою валюту под названием «ДОН»😁😁🙌🏻
ДНО
крипто?
КРИПДОНит
Доннер
Это гон
Мы всем офисом перешли на Linux, норм. Рекомендую))) спасибо Microsoft, жаль раньше не перешли...
Замечательные фантазии :)
*вы наблюдаете впечатления человека до первого запуска линукса
Linux вообще не для офиса. У него есть своя ниша. Если б знали, не писали такую глупость.
Меняю доллары на юани
Юани, полагаю, придется уже на хуяни менять. Больше-тотне на что.
Пару дней назад писал про валютный контроль, который создаст условия для трёх разных курсов (наличный доллар, безналичный доллар, и курс ЦБ). Все к этому и идёт ((
https://vc.ru/377300
А как же "чёрный рынок"?
Вот наличный доллар и будет чёрным рынком
Не сказал бы. Курсы в банке и курсы на черном рынке могут сильно отличаться.
Раза в 2-3 по итогу.
Так в банке уже нельзя купить наличку. Значит кому надо -будет искать на чёрном рынке. По другому курсу, как правильно и пишите
Чтобы лишить РФ не только средств накопления, а средств оборота для ВЭД физлиц.
Тем кто не читал:
В городок приехал богатый турист.
Оставив в залог 100$ хозяину гостиницы, он поднялся посмотреть комнаты отеля.
Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт купюру и бежит с ней
к мяснику отдать долг.
Мясник, с купюрой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за
говядину.
Фермер отдает долг владельцу автомастерской.
Владелец мастерской направляется в местный магазин и отдаёт долг за
продукты.
Хозяин магазина бегом к местной девочке по сопровождению, которая из-за кризиса "обслуживала" его в долг...
Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов.
В этот момент обратно спускается турист и говорит, что не нашёл
подходящей комнаты, забирает залог и уезжает.
Никто ничего не получил, но весь городок теперь живёт без долгов и с
оптимизмом смотрит в будущее...
А что поменяется, если в этой притче 100$ заменить на 50 000 рублей?
Гляжу вы уже по новому курсу считаете, оперативно и с опережением
что поменяется, если в этой притче 100$ заменить на 50 000 рублей?
А сами как думаете?)))
Я же полагаю следующее:
- при налоговой системе, эффективно работающей сотню лет, каждый получивший $100 НЕ забудет их включить в декларацию;
- 10 бумажек по 5000 или больше бумажек другого номинала могут частично "потеряться" по дороге)));
- поскольку реальные платежи происходят не так быстро, тем более, на бОльшую сумму, рубли могут подвергнуться инфляции большей, чем в случае с долларами.
Получается, что у каждого была дебиторка = кредиторке. Они могли бы сделать взаимозачёт и обойтись без богатого туриста. Но тогда каждому пришлось бы засветить свой долг всем остальным)
Засвечивать все долги всем не обязательно, можно использовать вексель на эту сумму
можно использовать вексель на эту сумму
Не совсем так.
Вексель должен быть принимаем всеми сторонами (доверие).
Отсюда требования к Гербовой бумаге и соответствующие принтеры для мошенников)))
Вспоминаем формулу: доллар - он и в Африке доллар.
Вспомнил приложуху splitwise, где можно раскидывать сумму чека на группу людей, а потом (например) раз в месяц нажать кнопку для расчёта - кто кому сколько в итоге торчит. Если всех зарегать в ней анонимно, это как раз решило бы ту задачу без беготни)
Они могли бы сделать взаимозачёт
Ну да, и ракушками когда-то люди расплачивались в местах, где не было драгметаллов...
Суть притчи:
- в пояснении важности и удобства принимаемых всеми средств платежа;
- в ускорении развития экономики при достаточном количестве средств платежа.
Гуглим План Маршалла в послевоенной Европе и его замена в СССР лагерным бесплатным трудом.
Помним также про "вертолетные" деньги в начале пандемии.
Это приведёт к тому что доллар будет официально изъят из оборота в России так же как сейчас произошло с Евро.
У России не осталось возможности покупать доллары в США, те будет следующий шаг к автоматической конвертации USD вкладов в рубли при снятии любой суммы с валютного счёта, а не как сейчас $10K и выше.
Это приведёт к тому что доллар будет официально изъят из оборота в России так же как сейчас произошло с Евро.
разве евро больше не в обороте? банки так же с удовольствием принимают нал евро и баксов, продают уже с неохотой да.
Бумажные евро тоже запретили ввозить.
продают уже с неохотой да
Наличную валюту уже не продают
Так валюту не продают не потому что запрещено, а потому что типа нету нала, мне сегодня так и сказали в банке. А так да, европа запретила ввозить евро и я всё ждал симетричный ответ России на запрет евро внутри страны, но тишина.
Смысл запрещать, то чего нет?! Хотя уже запретили. Все евро вклады автоматом переводятся в доллар или рубль... Завтра наверное будет только в рубль....
Ага, скорее всего долларовую лавочку тоже прикроют скоро.
У вас какой-то странный набор. Расчеты в валюте внутри страны и так были всегда запрещены, что значит "симетричный ответ России на запрет евро внутри страны"?
То что вам сказали в банке это конечно авторитетный источник, но дело в указе ЦБ:
Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12738
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Сразу после того как ты швабру из себя вытащишь
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Боюсь он не в курсе что печатный станок есть не только у него.
10 000 долларов с валютного вклада, завтра будут конверчены в рубли или заморожены.
Конвертированы по курсу 1к1
Скорее всего сконверчены будут набежавшие проценты по вкладу. Хотя, возможно всё.
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ну кинь в печку, почему то я думаю что у тебя их нет и не было никогда.
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Живешь в России, радуешься солнышку, цветочкам, птичкам, ходишь, всем постоянно улыбаешься! Хорошо наверное быть блаженно-ебанутым, да?
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Ни кого не интересует чем ты занимаешься в свободное время.
Ваще-то всем улыбаться без причины это привычка америкосов и ряда европейцев.
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зачем ты тут сидишь? Сайт про бизнес, инвестиции, инновации всякие. Ну ты же явно от этого максимально далек, тебе бы там, на одноклассниках или пекабу вот это все писать, там поймут. Без подъебов, ты тут со свиным рылом в калашном ряду, это не плохо, просто неуместно.
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на vc.ru обнаружился негатив в адрес власти, поэтому кураторы направили меня сюда писать всякую дичь
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проверить хорошо ли горят. нам потом отчитаться не забудь.
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как бы не затопили тобой, вот в чём проблема этих игрушек, брат (((
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Это какой-то намёк или они так и предлагают РФ отказаться от мировой валюты ?
Ерунда какая-то... это же не рационально.
Нужен комментарий профессионала
И более развернутое пояснение первоисточника. Сама статья тяжело читаема, однобока, и как это в сумме будет работать, неясно
В статье же есть ссылка на первоисточник - Указ американского президента.
Что ты имеешь ввиду под первоисточником? САМОГО БАЙДЕНА? Он что, тоже тут 🤭
В СССР наличные доллары по 60 копеек покупали? И не продавали, так?
В СССР наличные доллары в ограниченном количестве продавали за 60 копеек тем немногим счастливчикам которые выезжали в США (всякие там дипломаты, торговые представители, ученые на конференции и т.п.). Типа на карманные расходы. Просто так ты не мог купить доллары.
Тогда был рисованный курс(как скоро и у нас будет), и поскольку торговля между США и СССР не шла доллар не сильно кому нужен был.
Торговля очень даже шла. СССР активно закупал пшеницу в том числе в США.
.
Крах американскому $ пришёл.
Пфф, свои напечатаем, невелика потеря.
Капец вы душные, минусаторы.
Так было же уже. Или на этот раз официально, а тогда болтовня была?
Раньше был запрет на евро
Меняю доллары на юани
ну пиши адрес , приеду менять.
И я подъеду с ребятами)
Зачем менять то, что будет в дефиците?
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Как тебя колбасит по всему посту, приятно посмотреть.
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Насчет тепло ли незнаю, но точно дорого
Помощь в проведении через третьи страны
Что за... 3 лишних раза.. 🤦
экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, Правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации
Вывоз долларов из третьих стран, например Китая, по прежнему возможен? Ведь они не обязаны уведомлять США о вывозе с их территории наличности я так понимаю.
Видно нашли наши что то серьёзное на Украине
Думаете биндеромобили начиненные хим оружием всё же нашли?
Ну все указывает на это
я со своей валютой на иис и брокерском счёте могу попрощаться уже?
Мне вот как то нет разницы...ибо нет валюты у меня.
Но сочувствую тем кто её имеет и сейчас может серьёзно так обзавестись головой болью....
На мировую валюту мне пофиг.
Считаю, что раз все % так на 70 производится в Китае. То можно перейти и на резервную валюту.
На или на Иену.
Как понимаю США хотят обескровить не РФ долларом а именно тех кто имеет больщущие счета на их территории. Ну и обескровить весь спонсорский (как бы он не называлс) долларовый кластер в РФ проекты, фирмы, организации и т.п
Так Китай за доллары хочет свои продукты продавать. Если начнем покупать у них за юани - станем колонией. Китайцам тоже нет резону копить рубли. Что с ними потом делать? Разве что сырье у нас покупать за наши же рубли. Но тут тоже есть естественные ограничения.
с учетом того что баланс торговли с Китаем положительный у нас, а не у него, то с точки зрения Китая как гос-ва наоборот правильнее торговать в юанях и рублях т.к. нет утечки баксов. Но с точки зрения конкретных участников сделок эта логика не работает, конечно - им всем бакс подавай.
Все зависит от решения КПК кмк.
Но сочувствую тем кто её имеет и сейчас может серьёзно так обзавестись головой болью....
В чем именно головная боль? Доллары будут и дальше из рук вырывать.
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Насколько ж ты не уверен в себе и в своих убеждения, что так усердно пытаешься убедить всех в своей точке зрения
запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия
Ну а сколько этого у нас продавалось? Опять популизм. Ну пусть хоть так.
Да пусть хоть и так. Да так.
Не ясно к чему это все. Чего конкретно они добиваюся своею целью. Отбить всех и все работать с РФ....
Да пусть хоть и так. Да так.
Не ясно к чему это все. Чего конкретно они добиваюся своею целью. Отбить всех и вся работать с РФ....
Да пусть хоть и так. Да так.
Не ясно к чему это все. Чего конкретно они добиваюся своею целью. Отбить всех и вся работать с РФ....
Да пусть хоть и так. Да так.
Не ясно к чему это все. Чего конкретно они добиваюся своею целью. Отбить всех и вся работать с РФ....
Предлагаю на фоне данной новости сыграть в игру "Байден запретил..." Далее в ответе к этому комментарию ваши варианты ?
Хуйня
Переиграли и уничтожили, получается?
"Девочка сразу бежит"
А как же крыша? Обидно за пацанов.
Уже не пойму мы страна 3го мира или уже 4го, так сказать вырвались вперёд?
Думается что в Казахстане сделают хаб по пересылке товаров из Европы и США.
Да мы и сами напечатаем)
ЧТО ДЕЛАТЬ?
https://vc.ru/finance/378335-chto-delat-s-dollarom-v-bankah-i-valyutnymi-akciyami-etf-vvidu-poslednih-novostey
а мы им в ответочку, перестанем поставлять рубли! )))
Все. Глобализации пиздец. Как и гегемонии бакса, да и нам наверное.. Теперь будет очень хороший аргумент переходить на другие валюты. Казалось бы, кто тут у нас главный бенефициар?
Продам 100 долларов. Дорого. Очень дорого…
Думаю сейчас активизируются эти нехорошие люди... не помню как их называли... (менялы, барыги, спекулянты. Как еще там называли их ?), что что из рук в руки покупали-продавали валюту.
активизируются эти нехорошие люди
Разве ТАК их называли те, кто ПОЛЬЗОВАЛСЯ их услугами?
Разве не они основали некоторые из банков?
Думаю сейчас активизируются эти нехорошие люди... не помню как их называли... (менялы, барыги, спекулянты. Как еще там называли их?), что что из рук в руки покупали-продавали валюту.
Думаю сейчас активизируются эти нехорошие люди... не помню как их называли... (менялы, барыги, спекулянты. Как еще там называли их?), что что из рук в руки покупали-продавали валюту.
Думаю сейчас активизируются эти нехорошие люди... не помню как их называли... (менялы, барыги, спекулянты. Как еще там называли их?), что что из рук в руки покупали-продавали валюту.
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