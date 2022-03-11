Финансы
Внезапный шар

США запретили поставку долларовых банкнот в Россию Статьи редакции

А также автомобилей, одежды и ювелирных изделий.

Указ, запрещающий экспорт, продажу или поставку в Россию долларовых банкнот, подписал президент США Джо Байден. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Также США ввели запрет на импорт икры, морепродуктов, водки и других алкогольных напитков, а также бриллиантов и алмазов из России, заявил президент Джо Байден. Страны G7 будут также добиваться запрета на заимствования Россией средств в МВФ, Всемирном банке и других мировых финансовых институтах, добавил он.

Белый дом также объявил о полных блокирующих санкциях против руководителей российских банков, находящихся под санкциями, и членов Госдумы. Кроме того, Байден подписал указ, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия.

#новость #валюта

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155 комментариев
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Трехтысячелетний пес
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102
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Vladimir

Подскажи, пожалуйста, что за фильм?

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3
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supchik Go

1 000 000 способов умереть на диком западе ( вроде)
Но фильм посредственный

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7
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Денис Трон

Фильм был снят ради этого момента)

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12
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Dennis Gooddeni

Подскажите, пожалуйста, что значит поставка – продажа долларовых банкнот, я не понял 🤷‍♂️

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1
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Борис Васильев

1. В 90-х (не помню год) в статье в Коммерсанте писали:
- в Россию зачем-то ввезли 12 млрд. долларов наличными.
2.Погуглите притчу, как в городок приехал американский турист и оставив аванс 100 долл. владельцу отеля, пошел наверх смотреть номера...

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3
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Dragon Johan

https://www.kinopoisk.ru/film/722886/

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2
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ИгорьOK

На ещё момент))

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0
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Михаил Стерлин

зашел посмотреть этот видос

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0
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Vitaliy Tishchenko

Мне кажется или санкции уже из пальца начинают высасывать? Дальше что? Туалетная бумага?

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25
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Pavel Loginov

Завтра изъятие валютных вкладов со счетов россиян

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51
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evilnw

США на такое не пойдут, т.к. знают, что наше государство само с этим справится.

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27
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Ruslan Fatikhov

А кто тебе сказал, что это будет делать США?

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30
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Pavel Loginov

Это было уже в 98 году. Вклады конвертнут по курсу ЦБ в рубли. Причем тут США)

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5
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Ware Wow

По "справедливому" курсу.
И эта рубли после принудительной конвертации думаю за неделю обесценится до стоимости туалетной бумаги.

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3
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Pavel Loginov

Да хоть по текущему 120. Рубль пойдет искать дно в районе 1000

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1
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Ware Wow

Или нет.
Вы же на это квартиру не поставите, так что...

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0
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Alex Gurulli

По 30? Где вы были последние 8 лет?

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0
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Pavel Loginov

Да хоть по текущему 120. Рубль пойдет искать дно в районе 1000

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0
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Maxim Sergeevich

США это и не сможет, а вот местные у своих же вполне

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1
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Джон Картошкин

да уже похуй, страна, танцуй!

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6
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Никита Викторов

Похуй, пятница

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4
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Vlad Novak

Может, мы обидели кого-то зря —
Календарь закроет этот лист,
К новым приключениям спешим, друзья,
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!

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1
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Pavel Petel

Те, что больше 10 тысяч долларов США, уже изъяли, можно только бумагой затариться.

Ответить
6
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Rus

Ну что за глупости. Перебросьте свифтом по родственникам свои десятки тысяч $ и снимите. Как дети, ей богу.

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0
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Pavel Petel

Уже анонсировали новые отключения свифта.

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0
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Alex Gurulli

Ночью

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0
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VLZ. CITY

наши ученые изменят ось земли?)))

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0
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Alex Gurulli

А что им остается делать? Что бы сойти, надо же остановиться).

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0
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Агент К

Туалетная бумага?
дык всякие Zewa и P&G ушли уже. Будет 1-2 компании, которые делают те серые рулоны.

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3
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Alex Shevchenko

Уже не из пальца, судя по всему...

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1
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EK

Ну так попробуйте сейчас где то снять евро?! Их уже нет в банках ((( завтра тоже самое будет с долларом...

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0
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Андрей

В банках они есть, но снимать их запретили ибо их маловато.
Но теперь и доллары с 10к сократят до 5к или меньше. До сентября минимум.

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4
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EK

Запретили снимать и сказали что есть, это для обычного человека - нет. И хз есть ли в банке что-то, а то цифры онлайн можно написать любые. К примеру Али, считает 1 доллар, по 170 рублей (утром было так).

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1
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Антон Антонов

Никто тебе не запрещает перевести всю сумму в долларах на собственный заграничный счет.

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0
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EK

Что то вы давно новости не читали) они пару дней назад запретили выводить более 10к на счета в зарубежные банки... (Перевод себе или родственникам)

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0
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Антон Антонов

Там лазейка оставлена. Себе нельзя, родственникам можно.

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1
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Dimitri

Это может в любой момент измениться

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0
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EK

https://www.rbc.ru/finances/28/02/2022/621ceedc9a79478e1966294f
Этот указ ещё 1 марта подписали...
Сейчас снять зарубежом можно только с карты мир, а она рублевая.

Власти установили ограничения на вывод валюты из…
Указ президента ограничит возможность перевода валюты за рубеж. Российские резиденты не смогут…
www.rbc.ru
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0
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Дмитрий Ятченя

Вы явно пропустили важную новость. Не просто мешают, а запрещают

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0
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Андрей

[удалено]

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0
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J S

У запада истерика.

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–13
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Илья Рогаткин

В том то и оно что из пальца.

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0
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Джон Картошкин

санкция на вытирать жопу, кто вытер жопу, тот лох. михалков будет продвигать в массы

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0
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Агент К

Туалетная бумага?
дык всякие Zewa и P&G ушли уже. Будет 1-2 компании, которые делают те серые рулоны.

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0
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Джон Картошкин

караоке гей бар?

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11
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Aleksandr Makarov

ГачиГазм

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1
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Mark Borisov

https://s.fishki.net/upload/users/2019/12/22/1530878/e50b3cb62775198e928a56038467903b.jpg

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4
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Поперечный Кирилл

Это всё печально и вместе с тем сигнал для остальных, что США могут вентиль перекрыть любому за день. Выводы точно будут сделаны, особенно Китаем. Интересно за этим сериалом наблюдать. Жаль только, что я сам в нём статист, который может и умереть:(

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27
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Хафизов Дамир

Если так то $ плохая валюта и все начнут из него бежать

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0
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Arkadiy Gaydarzhy

Ну с евро, иеной, фунтом и франком будет тоже самое, так что бежать придется в более рискованные СКВ

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0
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Dimm Debrov

Мы просто сидим в первых рядах метеорита который на землю летит, таков путь...

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0
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Mik Petrov

Сами напечатаем, нашли чем удивить

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16
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Пит Подлый

1. Печатаем баксы.
2. Везем самолетами в Африку, Бангладеш какой-нибудь, раздаем бесплатно.
3. ???
4. Побьеда

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2
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Sergey Vorob'ev

К сожалению все не так просто.

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0
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Берды Бегменов

Все КОРОЧЕ)) Рамзан Ахматович запустит свою валюту под названием «ДОН»😁😁🙌🏻

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10
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Сергей Реванченков

ДНО

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7
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Михаил Стерлин

крипто?

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–1
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Андрей Верижников

КРИПДОНит

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5
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Сергей Я

Доннер

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1
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Pavel Klimov

Это гон

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0
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Oleg Egorenkov

Мы всем офисом перешли на Linux, норм. Рекомендую))) спасибо Microsoft, жаль раньше не перешли...

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–12
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John Doe

Замечательные фантазии :)

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24
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Phonk && Shitpost

*вы наблюдаете впечатления человека до первого запуска линукса

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3
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Serge

Linux вообще не для офиса. У него есть своя ниша. Если б знали, не писали такую глупость.

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–2
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Roman Stukov

Меняю доллары на юани

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0
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Pavel Klimov

Юани, полагаю, придется уже на хуяни менять. Больше-тотне на что.

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17
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Максим Кот

Пару дней назад писал про валютный контроль, который создаст условия для трёх разных курсов (наличный доллар, безналичный доллар, и курс ЦБ). Все к этому и идёт ((

https://vc.ru/377300

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5
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Сергей Я

А как же "чёрный рынок"?

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0
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Максим Кот

Вот наличный доллар и будет чёрным рынком

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4
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Сергей Я

Не сказал бы. Курсы в банке и курсы на черном рынке могут сильно отличаться.

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2
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Pavel Petel

Раза в 2-3 по итогу.

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1
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Максим Кот

Так в банке уже нельзя купить наличку. Значит кому надо -будет искать на чёрном рынке. По другому курсу, как правильно и пишите

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1
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Борис Васильев

Чтобы лишить РФ не только средств накопления, а средств оборота для ВЭД физлиц.

Тем кто не читал:
В городок приехал богатый турист.
Оставив в залог 100$ хозяину гостиницы, он поднялся посмотреть комнаты отеля.
Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт купюру и бежит с ней
к мяснику отдать долг.
Мясник, с купюрой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за
говядину.
Фермер отдает долг владельцу автомастерской.
Владелец мастерской направляется в местный магазин и отдаёт долг за
продукты.
Хозяин магазина бегом к местной девочке по сопровождению, которая из-за кризиса "обслуживала" его в долг...
Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов.
В этот момент обратно спускается турист и говорит, что не нашёл
подходящей комнаты, забирает залог и уезжает.

Никто ничего не получил, но весь городок теперь живёт без долгов и с
оптимизмом смотрит в будущее...

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5
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Парень

А что поменяется, если в этой притче 100$ заменить на 50 000 рублей?

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1
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Alexander Veber

Гляжу вы уже по новому курсу считаете, оперативно и с опережением

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4
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Борис Васильев

что поменяется, если в этой притче 100$ заменить на 50 000 рублей?
 А сами как думаете?)))

Я же полагаю следующее:
- при налоговой системе, эффективно работающей сотню лет, каждый получивший $100 НЕ забудет их включить в декларацию;
- 10 бумажек по 5000 или больше бумажек другого номинала могут частично "потеряться" по дороге)));
- поскольку реальные платежи происходят не так быстро, тем более, на бОльшую сумму, рубли могут подвергнуться инфляции большей, чем в случае с долларами.

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Поджог Сараев

Получается, что у каждого была дебиторка = кредиторке. Они могли бы сделать взаимозачёт и обойтись без богатого туриста. Но тогда каждому пришлось бы засветить свой долг всем остальным)

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Arkadiy Gaydarzhy

Засвечивать все долги всем не обязательно, можно использовать вексель на эту сумму

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Борис Васильев

можно использовать вексель на эту сумму
 Не совсем так.
Вексель должен быть принимаем всеми сторонами (доверие).
Отсюда требования к Гербовой бумаге и соответствующие принтеры для мошенников)))
Вспоминаем формулу: доллар - он и в Африке доллар.

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Поджог Сараев

Вспомнил приложуху splitwise, где можно раскидывать сумму чека на группу людей, а потом (например) раз в месяц нажать кнопку для расчёта - кто кому сколько в итоге торчит. Если всех зарегать в ней анонимно, это как раз решило бы ту задачу без беготни)

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Борис Васильев

Они могли бы сделать взаимозачёт
Ну да, и ракушками когда-то люди расплачивались в местах, где не было драгметаллов...
Суть притчи:
- в пояснении важности и удобства принимаемых всеми средств платежа;
- в ускорении развития экономики при достаточном количестве средств платежа.

Гуглим План Маршалла в послевоенной Европе и его замена в СССР лагерным бесплатным трудом.
Помним также про "вертолетные" деньги в начале пандемии.

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G B

Это приведёт к тому что доллар будет официально изъят из оборота в России так же как сейчас произошло с Евро.

У России не осталось возможности покупать доллары в США, те будет следующий шаг к автоматической конвертации USD вкладов в рубли при снятии любой суммы с валютного счёта, а не как сейчас $10K и выше.

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4
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Дмитрий Кедов

Это приведёт к тому что доллар будет официально изъят из оборота в России так же как сейчас произошло с Евро.
разве евро больше не в обороте? банки так же с удовольствием принимают нал евро и баксов, продают уже с неохотой да.

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1
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Mark Borisov

Бумажные евро тоже запретили ввозить.
продают уже с неохотой да
 Наличную валюту уже не продают

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3
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Дмитрий Кедов

Так валюту не продают не потому что запрещено, а потому что типа нету нала, мне сегодня так и сказали в банке. А так да, европа запретила ввозить евро и я всё ждал симетричный ответ России на запрет евро внутри страны, но тишина.

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0
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EK

Смысл запрещать, то чего нет?! Хотя уже запретили. Все евро вклады автоматом переводятся в доллар или рубль... Завтра наверное будет только в рубль....

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Mark Borisov

Ага, скорее всего долларовую лавочку тоже прикроют скоро.

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Arkadiy Gaydarzhy

У вас какой-то странный набор. Расчеты в валюте внутри страны и так были всегда запрещены, что значит "симетричный ответ России на запрет евро внутри страны"?

То что вам сказали в банке это конечно авторитетный источник, но дело в указе ЦБ:
Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам
 https://www.cbr.ru/press/event/?id=12738

Банк России вводит временный порядок операций с…
Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой | Банк России
www.cbr.ru
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Alexander Veber

Сразу после того как ты швабру из себя вытащишь

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Дмитрий Косатиков

Боюсь он не в курсе что печатный станок есть не только у него.

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1
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AlexSam

10 000 долларов с валютного вклада, завтра будут конверчены в рубли или заморожены.

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3
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Dimitri

Конвертированы по курсу 1к1

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Поперечный Кирилл

Скорее всего сконверчены будут набежавшие проценты по вкладу. Хотя, возможно всё.

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Rus

ну кинь в печку, почему то я думаю что у тебя их нет и не было никогда.

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Дмитрий Сергеев

Живешь в России, радуешься солнышку, цветочкам, птичкам, ходишь, всем постоянно улыбаешься! Хорошо наверное быть блаженно-ебанутым, да?

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7
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Dimitri

Ни кого не интересует чем ты занимаешься в свободное время.

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2
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Парень

Ваще-то всем улыбаться без причины это привычка америкосов и ряда европейцев.

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Rus

зачем ты тут сидишь? Сайт про бизнес, инвестиции, инновации всякие. Ну ты же явно от этого максимально далек, тебе бы там, на одноклассниках или пекабу вот это все писать, там поймут. Без подъебов, ты тут со свиным рылом в калашном ряду, это не плохо, просто неуместно.

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5
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Поджог Сараев

на vc.ru обнаружился негатив в адрес власти, поэтому кураторы направили меня сюда писать всякую дичь

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Алексей А.

проверить хорошо ли горят. нам потом отчитаться не забудь.

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Джон Картошкин

как бы не затопили тобой, вот в чём проблема этих игрушек, брат (((

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Cat Hello

Это какой-то намёк или они так и предлагают РФ отказаться от мировой валюты ?
Ерунда какая-то... это же не рационально.

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3
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Vlad G

Нужен комментарий профессионала
И более развернутое пояснение первоисточника. Сама статья тяжело читаема, однобока, и как это в сумме будет работать, неясно

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3
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Alex Gurulli

В статье же есть ссылка на первоисточник - Указ американского президента.

Executive Order on Prohibiting Certain Imports…
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States…
www.whitehouse.gov
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Парень

Что ты имеешь ввиду под первоисточником? САМОГО БАЙДЕНА? Он что, тоже тут 🤭

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0
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Vladimir Zaytsev

В СССР наличные доллары по 60 копеек покупали? И не продавали, так?

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0
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Alex S.

В СССР наличные доллары в ограниченном количестве продавали за 60 копеек тем немногим счастливчикам которые выезжали в США (всякие там дипломаты, торговые представители, ученые на конференции и т.п.). Типа на карманные расходы. Просто так ты не мог купить доллары.

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9
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Ярослав

Тогда был рисованный курс(как скоро и у нас будет), и поскольку торговля между США и СССР не шла доллар не сильно кому нужен был.

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0
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Alex S.

Торговля очень даже шла. СССР активно закупал пшеницу в том числе в США.

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4
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Alex S.

.

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0
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Хафизов Дамир

Крах американскому $ пришёл.

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–2
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Сергей Я

Пфф, свои напечатаем, невелика потеря.

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–7
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Сергей Я

Капец вы душные, минусаторы.

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–1
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Андрей Николаев

Так было же уже. Или на этот раз официально, а тогда болтовня была?

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1
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Maksim Tsisar

Раньше был запрет на евро

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2
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Roman Stukov

Меняю доллары на юани

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0
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Анна Просвирина

ну пиши адрес , приеду менять.

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2
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Alex Gurulli

И я подъеду с ребятами)

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1
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A B

Зачем менять то, что будет в дефиците?

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0
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Denis Timofeev

Как тебя колбасит по всему посту, приятно посмотреть.

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4
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Alexey Melikhov

Насчет тепло ли незнаю, но точно дорого

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0
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Bilguun Billy

Помощь в проведении через третьи страны

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1
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Cat Hello

Что за... 3 лишних раза.. 🤦

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1
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Верен Дар

экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, Правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации
Вывоз долларов из третьих стран, например Китая, по прежнему возможен? Ведь они не обязаны уведомлять США о вывозе с их территории наличности я так понимаю.

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1
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Хафизов Дамир

Видно нашли наши что то серьёзное на Украине

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–3
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ukrainewartube.com

Думаете биндеромобили начиненные хим оружием всё же нашли?

Ответить
1
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Хафизов Дамир

Ну все указывает на это

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–4
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James Baxter

я со своей валютой на иис и брокерском счёте могу попрощаться уже?

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0
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Cat Hello

Мне вот как то нет разницы...ибо нет валюты у меня.
Но сочувствую тем кто её имеет и сейчас может серьёзно так обзавестись головой болью....

На мировую валюту мне пофиг.
Считаю, что раз все % так на 70 производится в Китае. То можно перейти и на резервную валюту.
На или на Иену.

Как понимаю США хотят обескровить не РФ долларом а именно тех кто имеет больщущие счета на их территории. Ну и обескровить весь спонсорский (как бы он не называлс) долларовый кластер в РФ проекты, фирмы, организации и т.п

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–6
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Влад Шушкевич

Так Китай за доллары хочет свои продукты продавать. Если начнем покупать у них за юани - станем колонией. Китайцам тоже нет резону копить рубли. Что с ними потом делать? Разве что сырье у нас покупать за наши же рубли. Но тут тоже есть естественные ограничения.

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0
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Мимопрохожий

с учетом того что баланс торговли с Китаем положительный у нас, а не у него, то с точки зрения Китая как гос-ва наоборот правильнее торговать в юанях и рублях т.к. нет утечки баксов. Но с точки зрения конкретных участников сделок эта логика не работает, конечно - им всем бакс подавай.
Все зависит от решения КПК кмк.

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Dimitri

Но сочувствую тем кто её имеет и сейчас может серьёзно так обзавестись головой болью....

В чем именно головная боль? Доллары будут и дальше из рук вырывать.

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Alexander Veber

Насколько ж ты не уверен в себе и в своих убеждения, что так усердно пытаешься убедить всех в своей точке зрения

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Make Luv

запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия
 Ну а сколько этого у нас продавалось? Опять популизм. Ну пусть хоть так.

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0
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Cat Hello

Да пусть хоть и так. Да так.
Не ясно к чему это все. Чего конкретно они добиваюся своею целью. Отбить всех и все работать с РФ....

Ответить
1
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Cat Hello

Да пусть хоть и так. Да так.
Не ясно к чему это все. Чего конкретно они добиваюся своею целью. Отбить всех и вся работать с РФ....

Ответить
0
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Cat Hello

Да пусть хоть и так. Да так.
Не ясно к чему это все. Чего конкретно они добиваюся своею целью. Отбить всех и вся работать с РФ....

Ответить
0
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Cat Hello

Да пусть хоть и так. Да так.
Не ясно к чему это все. Чего конкретно они добиваюся своею целью. Отбить всех и вся работать с РФ....

Ответить
0
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Илья Рогаткин

Предлагаю на фоне данной новости сыграть в игру "Байден запретил..." Далее в ответе к этому комментарию ваши варианты ?

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0
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unknown

Хуйня

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0
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Келлер

Переиграли и уничтожили, получается?

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0
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AlexSam

"Девочка сразу бежит"

А как же крыша? Обидно за пацанов.

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0
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Михаил Костриков

Уже не пойму мы страна 3го мира или уже 4го, так сказать вырвались вперёд?

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0
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Azat Saidalin

Думается что в Казахстане сделают хаб по пересылке товаров из Европы и США.

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Анна Дианова

Да мы и сами напечатаем)

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Ware Wow

ЧТО ДЕЛАТЬ?

https://vc.ru/finance/378335-chto-delat-s-dollarom-v-bankah-i-valyutnymi-akciyami-etf-vvidu-poslednih-novostey

Что делать с долларом в банках и валютными…
Опасаюсь, что будет принудительная конвертация.Кэш по сути уже сейчас не получить. Получается…
vc.ru
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Викторович

а мы им в ответочку, перестанем поставлять рубли! )))

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Oleg Solovev

Все. Глобализации пиздец. Как и гегемонии бакса, да и нам наверное.. Теперь будет очень хороший аргумент переходить на другие валюты. Казалось бы, кто тут у нас главный бенефициар?

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Aleksandr Stoma

Продам 100 долларов. Дорого. Очень дорого…

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Cat Hello

Думаю сейчас активизируются эти нехорошие люди... не помню как их называли... (менялы, барыги, спекулянты. Как еще там называли их ?), что что из рук в руки покупали-продавали валюту.

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Борис Васильев

активизируются эти нехорошие люди
 Разве ТАК их называли те, кто ПОЛЬЗОВАЛСЯ их услугами?
Разве не они основали некоторые из банков?

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Cat Hello

Думаю сейчас активизируются эти нехорошие люди... не помню как их называли... (менялы, барыги, спекулянты. Как еще там называли их?), что что из рук в руки покупали-продавали валюту.

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Cat Hello

Думаю сейчас активизируются эти нехорошие люди... не помню как их называли... (менялы, барыги, спекулянты. Как еще там называли их?), что что из рук в руки покупали-продавали валюту.

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–2
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Cat Hello

Думаю сейчас активизируются эти нехорошие люди... не помню как их называли... (менялы, барыги, спекулянты. Как еще там называли их?), что что из рук в руки покупали-продавали валюту.

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–2
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