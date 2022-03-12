Финансы
Излишний динозавр

Главное в экономике на фоне «операции» в Украине, день 17: ЦБ ограничил комиссию на выдачу валюты Статьи редакции

Собираем новости и события семнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото kremlin.ru

Валюта и рынок

Торги на Мосбирже не проводятся с 28 февраля. ЦБ не против поэтапно возобновить торги с 14-15 марта, но пока нет окончательного решения, в какой форме они будут проходить, чтобы избежать обвала рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Официальные курсы валют на выходные: доллар — 116,75 рублей, евро — 128,95 рублей.

Центральный банк России сообщил, что банкам до 9 сентября запрещено взимать комиссию за выдачу наличной валюты. Если банк снимал такие комиссии с 9 марта, их нужно вернуть. Для этого клиенту нужно обратиться в банк. Возврат обязаны осуществить не позднее трёх дней со дня заявления.

Транспорт

Казахстанская Qazaq Air приостановит рейсы в Россию. Компания объяснила решение «прекращением страхового покрытия коммерческих полетов» в стране.

Санкции

Минфин США раскрыл, против кого ввели новый пакет санкций. Ограничения коснутся спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, президента фонда «Сколково» и владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, членов правления ВТБ, руководства «Новикомбанка» и ABR Management.

Сервисы

Роскомнадзор заблокировал петербургское издание «Бумага». Оно продолжит работу.

Реакция бизнеса и правительства

Sony Pictures приостановила развитие всех отделов своего кинобизнеса в России. Компания ограничила доступ к аниме-сервису Crunchyroll, заморозила сделки по передаче прав на телевизионные показы и отложила выход своих фильмов в «цифре».

Купить рекламу Отключить

Colgate-Palmolive решила ограничить импорт своей продукции в Россию, оставив на российском рынке только основные средства повседневного использования для здоровья и гигиены.

Японская косметическая компания Kao сообщила о приостановке рекламной деятельности в России. Компания также сократит поставки своей продукции в страну.

Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) отключила свои сервисы для «Мегафона» и «Ростелекома».

События предыдущего дня, 11 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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30 комментариев
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Толик Шериев

Забыли про Испанию🇪🇸

По данным контр-разведки, — в ближайшие дни испанские власти запретят на территории России испытывать испанский стыд всем россиянам

Которые сейчас испытаешь ты, прочитав этот комментарии или некоторые статьи на VC

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27
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Андрей

Хотябы чувство юмора мы сохраняем) это правильно)

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3
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Конституционный Паша

Но я не испытываю испанский стыд читая твой комментарий(и). Извини.

Даже учитывая как ты немножко проебался с орфографией.

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0
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Семён Сердюков

Как быть тогда?

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–1
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М i кола

Прочитал, что такое испанский стыд, и понял почему в испанском сериале Бумажный дом, Найроби (женщина) спокойно отнеслась к тому, что её парня Хельсинки трахнул какой-то пидр. 🤬🤬🤬 Вообще треш.

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–1
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Вадим Д.

Психика пластична, уже почти похер что там происходит, кто куда уходит, что и где закрывается. Хочется, чтобы вот эта неизвестность, неопределённость закончилась и стало бы понятно: всем, у кого фамилии от А до М - пиздец сразу, остальные на первый/второй рассчитайсь - первые строят плотины, вторые разворачивают реки и так 73 года.

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11
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Alexander Veber

Определенность - это было бы слишком легко для уровня сложности той игры которую вы выбрали. И помните в героическом режиме нельзя сохраняться.

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Вадим Д.

Не выбирал. В остальном согласен.
А вообще по поводу выбора - мы все играем в чужую игру, на чужом поле по правилам, которые нам не объясняют, да ещё и обновляют динамически постоянно.

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3
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Alexander Veber

Смените сервер, говорят европейские и американские норм, там и админы так не беспределят

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2
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Вадим Д.

Ну, там просто игроки другие, порядок игры абсолютно тот же.

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1
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Forgotten Games

Схожие ожидания. Только без массовых расстрелов, но, возможно, с посадками:-)

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EHF

Согласен. У Вас получилось отличное описание западных инфокомпаний (от блогов до крупных медиа)

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Сидор

То есть вам с фамилией на букву Д - тот самый пушной зверек?
Или по паспорту вы ЯЯЯЯЯЯЯЯичкин Вадим?

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Вадим Д.

Не, я прям в первую волну открытия новых кладбищ.

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Сидор

Ловко мы решили соскочить со строительства платин и разворачивание рек ))

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3
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Alexander Veber

Хороший тамада и конкурсы интересные

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5
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EHF

Отличные новости. Пока всё идёт по плану!

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4
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Alex Shevchenko

Даа.....

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Тимур Карташов

Комиссию отменили. А что, кто-то знает, где валюту снять?🥲

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3
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Юности вольная птица

Лесной бальзам и дегтярное. И стирка хозяйственным.
И пора расчехлять Малютку.

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Alexander Veber

Закатайте губу

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4
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Kirill Vorobyev

Над нами решили сделать эксперимент на выживаемость

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Конституционный Паша

PayPal ночью прислал письмо счастья с настоятельной просьбой вывести все деньги со счёта до 18 марта 2022.

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1
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Алексей Терно

А ты на зло им ничего не выводи - пусть страдают

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Paul Brezcuu

Зачем вы пишите официальный курс валют, если за 116 рублей купить доллар нельзя?

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1
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Андрей Хворов

То то я думаю почему в pubg надписи на русском на стенах были. Сурвайвал

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Sergey Baranov

А где пруф от LINX найти? Никаких оф. комментариев, один журналист написал в своем твиттере и больше никакой инфы.

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добрая букашка

еще немного и Питер с Москвой попросят о спецоперации Стокгольм с Киевом

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0
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М i кола

Что-то новостей мало, такое ощущение, что через месяц подобные новости будут состоять только из 4 предложения, из них 3 последних: "Помним. Любим. Скорбим."

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0
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Миша Магадан

@Тинькофф , теперь можно снять сразу $10000 без комиссии?

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Маркетинг
Sergey Makhalov
Яндекс подсуетился: ну привет, импортозамещенный Инстаграм
76
O2 Consulting
Перечень товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из РФ
–3
Мероприятия Разместить
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Финансы
Леонид Кофман
Минимальный курс в банке при конвертации долларов

Утром 12 марта, ЦБ РФ дал разъяснение у себя в телеграме о том, по какому курсу банк может выдавать наличные со вкладов.

9
NTA
Контент анализ суммаризированных новостных статей

Возможно ли получить достаточно информации из суммаризированного текста новостных материалов? Постараюсь ответить на этот вопрос здесь.

2
Медиа
Излишний динозавр
Роскомнадзор заблокировал петербургское издание «Бумага» Статьи редакции

Оно продолжит работу.

8
Приёмная
Олег Иванов
Угрозы со стороны ресторана представленного в Деливери-Клаб

11 марта в г. Сочи сделал заказ через DeliveryClub в ресторане "La Pizza & Sushi" ( ИП Аваков Сергей Аркадьевич, ИНН 232010009931, ОГРН 306232014400100, Сочи, Юных Ленинцев, 10).

180
Involta
Компания LimeWire запускается как цифровой рынок для продажи музыкальных проектов Компания LimeWire запускается как цифр
Источник: involta.media
–4
Приёмная
Кирилл Макаров
"Делимобиль": умышленно не отвечает на запрос ГИБДД на предоставление данных, скрывшегося с места ДТП их автомобиля

Доброго времени суток. Убедившись в силе vc.ru- решил показательно написать сюда про очень "прекрасную" контору по аренде каршеринга "Делимобиль", и, возможно все же урегулировать вопрос о финансовом возмещении причененного вреда в досудебном порядке моему автомобилю, припаркованному во дворе, в который "воткнулось" неизвестное лицо.

32
Involta
Создан VR-симулятор движения в виде шара для полного погружения в виртуальную реальность
Источник: involta.media
2
Медиа
DTF
Sony Pictures приостановила развитие бизнеса в России Статьи редакции

Из-за этого в РФ в ближайшее время не выпустят в «цифре» третьего «Человека-паука» с Томом Холландом.

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