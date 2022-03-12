Главное в экономике на фоне «операции» в Украине, день 17: ЦБ ограничил комиссию на выдачу валюты Статьи редакции
Собираем новости и события семнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Торги на Мосбирже не проводятся с 28 февраля. ЦБ не против поэтапно возобновить торги с 14-15 марта, но пока нет окончательного решения, в какой форме они будут проходить, чтобы избежать обвала рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Официальные курсы валют на выходные: доллар — 116,75 рублей, евро — 128,95 рублей.
Центральный банк России сообщил, что банкам до 9 сентября запрещено взимать комиссию за выдачу наличной валюты. Если банк снимал такие комиссии с 9 марта, их нужно вернуть. Для этого клиенту нужно обратиться в банк. Возврат обязаны осуществить не позднее трёх дней со дня заявления.
Транспорт
Казахстанская Qazaq Air приостановит рейсы в Россию. Компания объяснила решение «прекращением страхового покрытия коммерческих полетов» в стране.
Санкции
Минфин США раскрыл, против кого ввели новый пакет санкций. Ограничения коснутся спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, президента фонда «Сколково» и владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, членов правления ВТБ, руководства «Новикомбанка» и ABR Management.
Сервисы
Роскомнадзор заблокировал петербургское издание «Бумага». Оно продолжит работу.
Реакция бизнеса и правительства
Sony Pictures приостановила развитие всех отделов своего кинобизнеса в России. Компания ограничила доступ к аниме-сервису Crunchyroll, заморозила сделки по передаче прав на телевизионные показы и отложила выход своих фильмов в «цифре».
Colgate-Palmolive решила ограничить импорт своей продукции в Россию, оставив на российском рынке только основные средства повседневного использования для здоровья и гигиены.
Японская косметическая компания Kao сообщила о приостановке рекламной деятельности в России. Компания также сократит поставки своей продукции в страну.
Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) отключила свои сервисы для «Мегафона» и «Ростелекома».
События предыдущего дня, 11 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Утром 12 марта, ЦБ РФ дал разъяснение у себя в телеграме о том, по какому курсу банк может выдавать наличные со вкладов.
Доброго времени суток. Убедившись в силе vc.ru- решил показательно написать сюда про очень "прекрасную" контору по аренде каршеринга "Делимобиль", и, возможно все же урегулировать вопрос о финансовом возмещении причененного вреда в досудебном порядке моему автомобилю, припаркованному во дворе, в который "воткнулось" неизвестное лицо.
Из-за этого в РФ в ближайшее время не выпустят в «цифре» третьего «Человека-паука» с Томом Холландом.
Забыли про Испанию🇪🇸
По данным контр-разведки, — в ближайшие дни испанские власти запретят на территории России испытывать испанский стыд всем россиянам
Которые сейчас испытаешь ты, прочитав этот комментарии или некоторые статьи на VC
Хотябы чувство юмора мы сохраняем) это правильно)
Но я не испытываю испанский стыд читая твой комментарий(и). Извини.
Даже учитывая как ты немножко проебался с орфографией.
Как быть тогда?
Прочитал, что такое испанский стыд, и понял почему в испанском сериале Бумажный дом, Найроби (женщина) спокойно отнеслась к тому, что её парня Хельсинки трахнул какой-то пидр. 🤬🤬🤬 Вообще треш.
Психика пластична, уже почти похер что там происходит, кто куда уходит, что и где закрывается. Хочется, чтобы вот эта неизвестность, неопределённость закончилась и стало бы понятно: всем, у кого фамилии от А до М - пиздец сразу, остальные на первый/второй рассчитайсь - первые строят плотины, вторые разворачивают реки и так 73 года.
Определенность - это было бы слишком легко для уровня сложности той игры которую вы выбрали. И помните в героическом режиме нельзя сохраняться.
Не выбирал. В остальном согласен.
А вообще по поводу выбора - мы все играем в чужую игру, на чужом поле по правилам, которые нам не объясняют, да ещё и обновляют динамически постоянно.
Смените сервер, говорят европейские и американские норм, там и админы так не беспределят
Ну, там просто игроки другие, порядок игры абсолютно тот же.
Схожие ожидания. Только без массовых расстрелов, но, возможно, с посадками:-)
Согласен. У Вас получилось отличное описание западных инфокомпаний (от блогов до крупных медиа)
То есть вам с фамилией на букву Д - тот самый пушной зверек?
Или по паспорту вы ЯЯЯЯЯЯЯЯичкин Вадим?
Не, я прям в первую волну открытия новых кладбищ.
Ловко мы решили соскочить со строительства платин и разворачивание рек ))
Хороший тамада и конкурсы интересные
Отличные новости. Пока всё идёт по плану!
Даа.....
Комиссию отменили. А что, кто-то знает, где валюту снять?🥲
Лесной бальзам и дегтярное. И стирка хозяйственным.
И пора расчехлять Малютку.
Закатайте губу
Над нами решили сделать эксперимент на выживаемость
PayPal ночью прислал письмо счастья с настоятельной просьбой вывести все деньги со счёта до 18 марта 2022.
А ты на зло им ничего не выводи - пусть страдают
Зачем вы пишите официальный курс валют, если за 116 рублей купить доллар нельзя?
То то я думаю почему в pubg надписи на русском на стенах были. Сурвайвал
А где пруф от LINX найти? Никаких оф. комментариев, один журналист написал в своем твиттере и больше никакой инфы.
еще немного и Питер с Москвой попросят о спецоперации Стокгольм с Киевом
Что-то новостей мало, такое ощущение, что через месяц подобные новости будут состоять только из 4 предложения, из них 3 последних: "Помним. Любим. Скорбим."
@Тинькофф , теперь можно снять сразу $10000 без комиссии?