Главное в экономике на фоне «операции» в Украине, день 17: запрет комиссии на выдачу валюты, Мосбиржу закрыли на неделю Статьи редакции
Собираем новости и события семнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Торги на Мосбирже не проводятся с 28 февраля. ЦБ не против поэтапно возобновить торги с 14-15 марта, но пока нет окончательного решения, в какой форме они будут проходить, чтобы избежать обвала рынка, писали «Ведомости» со ссылкой на источники.
В 19:20 мск ЦБ сообщил, что решил не возобновлять фондовые торги на Мосбирже с 14 марта по 18 марта. Торги на валютном рынке будут начинаться в 10:00 мск каждый день.
Официальные курсы валют на выходные: доллар — 116,75 рублей, евро — 128,95 рублей.
Центральный банк России сообщил, что банкам до 9 сентября запрещено взимать комиссию за выдачу наличной валюты. Если банк снимал такие комиссии с 9 марта, их нужно вернуть. Для этого клиенту нужно обратиться в банк. Возврат обязаны осуществить не позднее трёх дней со дня заявления.
Транспорт
Казахстанская Qazaq Air приостановит рейсы в Россию. Компания объяснила решение «прекращением страхового покрытия коммерческих полетов» в стране. Она возобновит рейсы в Россию с 13 марта.
Nordwind с 13 марта запустит ежедневные рейсы между Москвой и Стамбулом.
Санкции
Минфин США раскрыл, против кого ввели новый пакет санкций. Ограничения коснутся спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, президента фонда «Сколково» и владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, членов правления ВТБ, руководства «Новикомбанка» и ABR Management.
Сервисы
Роскомнадзор заблокировал петербургское издание «Бумага». Оно продолжит работу.
Google анонсировал запуск системы оповещения о воздушной тревоге для пользователей Android на Украине.
Реакция бизнеса и правительства
Sony Pictures приостановила развитие всех отделов своего кинобизнеса в России. Компания ограничила доступ к аниме-сервису Crunchyroll, заморозила сделки по передаче прав на телевизионные показы и отложила выход своих фильмов в «цифре».
Colgate-Palmolive решила ограничить импорт своей продукции в Россию, оставив на российском рынке только основные средства повседневного использования для здоровья и гигиены.
Японская косметическая компания Kao сообщила о приостановке рекламной деятельности в России. Компания также сократит поставки своей продукции в страну.
Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) отключила свои сервисы для «Мегафона» и «Ростелекома». В компаниях заявили, что отключение не повлияет на качество предоставляемых услуг.
eBay приостановил все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки.
Oriflame остаётся в России. В компании сообщили, что намерены «поддержать консультантов, для которых продажа косметики — единственный источник дохода».
Deutsche Bank объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России. Вслед за ним ушёл и его конкурент Commerzbank.
Американская соцсеть для бегунов и велосипедистов Strava приостановила работу в России и Беларуси.
Английская премьер-лига отстранила Романа Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси».
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволился из авиакомпании и покинул Россию.
События предыдущего дня, 11 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Забыли про Испанию🇪🇸
По данным контр-разведки, — в ближайшие дни испанские власти запретят на территории России испытывать испанский стыд всем россиянам
Которые сейчас испытаешь ты, прочитав этот комментарии или некоторые статьи на VC
Хотябы чувство юмора мы сохраняем) это правильно)
Если ко всему относиться серьезно, можно спиться раньше времени)
Заебали про стыд писать. У нас тут не юса, что б вызывать стыд и падать на колени, схуяли вот стыдно? За что?
За напали на какую-то страну, не?
что в этом плохого?
Ты - мразота тупорылая просто.
я не твоя мама, а в военной операции ничего такого, кроме случайных жертв среди мирного населения.
Ты действительно не моя мама. Ты - мразота тупорылая ;)
Случайные жертвы... Надеюсь, что твоя мама станет "случайной жертвой". В своё время. И ты поймёшь значение этих слов.
Хотя куда тебе, тупорылому.
Тут нет случайных. Просто ублюдки - тараканы (ваши солдаты) умеют воевать только с мирным населением.
Армия русских сцыкунов.
скоро укропия перестанет существовать, а все токсики типа тебя станут россиянами. во ржака будет)) потерпи, сальная железа, неделька еще и всё)
Не станут, сучёныш ;)
да уже стали, себе-то не ври, у вас вояки все калеки. жалкие создания, как ты, кстати. всё, пока, мне некогда, пойду гулять по улицам свободной страны. чмоки))
Ублюдок мамкин ;)
Давай. Уроки не забудь сделать и облизать фото ясноголового.
не стучи так громко клавишами из подвала, могут услышать захватчики :P
и не забудь говна скушать, как логическое продолжение того, что ты сидишь на российском сайте ахахаха)
Я не хочу тебя есть. Фу.
Ты же, чмошник, гулять собрался :)
Какие захватчики - то ? Тебе подобные, мастера спорта по приседаниям на бутылку ? :) Чемпионы мира по обсиранию... такие захватчики ?
Не
Испанский стыд испытывает весь цивилизованный мир за расею
Интересно , а за Югославию, Ливию и т.д. весь мир тоже испытывал испанский стыд?)не, я ни на что не намекаю конкретно, просто задался вопросом…
То, что происходит - частично и их заслуга, Володька не вчера появился.
Сапог негра поцеловал?
Но я не испытываю испанский стыд читая твой комментарий(и). Извини.
Даже учитывая как ты немножко проебался с орфографией.
Свой полный проеб с пунктуацией только продолжай не замечать.
Бля, и правда.
Вот это я опростоволосился.
Ну вот ((
Держи плюсик. Заслуженно ))
Вот оно стадное чувство в действии:
все минусуют - и я минусну.
Похуй что коммент безобидный, если есть возможность пнуть в бок незамеченным, обязательно пнут.
Налетайте стервятники ))
Не незамечнным, а анонимным)
Люди вообще забыли с повсеместным доступом к интернету, как давно они получали в лицо. Блонди, не расстраивайтесь!
Мы сами анонимы, в данном случае «незамеченным» — потому что когда масса минусов, уведомления показывают только последнего. Это как пнуть в толпе, без последствий.
На VC это явление очень сильно в ходу.
Спасибо!
После нашествия на меня чата таксистов с их ≈ -500, я уже бессмертный ))
А, вот Вы о чём. Я их просто отключила. Нет, я конечно же, иногда смотрю, и даже иногда вслух возмущаюсь, но исключительно по причине
Это святое ))
Я про колокольчик, приложение не использую.
https://youtu.be/-yq_z_hoenM?t=32
Лучше не надо)
На вы, так на вы. Ладно
Без обид
Подскажите, вы, как девушка, часто ли получали в лицо? Или вас это не касается, и в лицо должны получать какие-то другие люди? Зачем вы призываете к агрессии?
1000 извинений🙆
Есть супер инфа, Греки отозвали греческий салат 🔥
скрепная оливьешечка вывезет :)
Как быть тогда?
Видимо, не стыдиться
Комментарий удален
Уходи.
Психика пластична, уже почти похер что там происходит, кто куда уходит, что и где закрывается. Хочется, чтобы вот эта неизвестность, неопределённость закончилась и стало бы понятно: всем, у кого фамилии от А до М - пиздец сразу, остальные на первый/второй рассчитайсь - первые строят плотины, вторые разворачивают реки и так 73 года.
Определенность - это было бы слишком легко для уровня сложности той игры которую вы выбрали. И помните в героическом режиме нельзя сохраняться.
Не выбирал. В остальном согласен.
А вообще по поводу выбора - мы все играем в чужую игру, на чужом поле по правилам, которые нам не объясняют, да ещё и обновляют динамически постоянно.
Смените сервер, говорят европейские и американские норм, там и админы так не беспределят
Там абонентская плата очень большая.. И плата за перевод персонажа. И вообще, они, кажись, полные уже )
Нехер было соседский сервер дудосить, тогда б и не были бы полные )
Ну, там просто игроки другие, порядок игры абсолютно тот же.
Модель фри ту плей, но с кучей доната.
можно не от А до М, а от А до Л?
А можно, как в ВУЗе, "А" обычно глазами проскакивают в журнале и попадают все другие?)
Там по нечетным будет от А. до Л. по четным с М до Я. Вахта месяц через месяц.
29 февраля - от А до Я на субботник по месту пребывания. С песнями и обязательно улыбающимися.
Не переживайте вы и плотину научитесь строить и реки вспять поворачивать.
"Все будет. надо только чуточку потерпеть"©
Схожие ожидания. Только без массовых расстрелов, но, возможно, с посадками:-)
То есть вам с фамилией на букву Д - тот самый пушной зверек?
Или по паспорту вы ЯЯЯЯЯЯЯЯичкин Вадим?
Не, я прям в первую волну открытия новых кладбищ.
Ловко мы решили соскочить со строительства платин и разворачивание рек ))
Платину, кажется, добывают, а не строят... Хотя у нас всё может быть ;Р
Вы правы. Я ошибся
охренеть! оказывается бывает такой комментарий в интернетах!
А что тут такого? Ошибиться не зазорно.
Признаться в своей ошибке - это главное.
Согласен. У Вас получилось отличное описание западных инфокомпаний (от блогов до крупных медиа)
Передайте пригожину, чтобы он шёл найух.
Предлагаю начать с остановки Гольфстрима.
Курс доллара от ЦБ это нарисованный от балды курс, который ничего не отражает. Сейчас нарушены не только логистические цепочки из за санкций и отказа работы с Россией, но и не понятно как покупать необходимый импорт для поддержания выпуска российской продукции , на какой курс ориентироваться и как вообще , что то планировать.
Кстати про самолеты и западных перевозчиков, страховщики перестанут покрывать территорию России, или поднимут ставки до небес и к нам перестанут просто возить вообще что то, авиакомпании, в частности казахские уже прекратили полеты из за этого. Это приведет к еще большим издержкам и сделает импорт золотым и это реально проблема, если еще кто то не понял. Где то наверху у кого то напрочь отсуствует способность просчитывать последствия.
"Где то наверху у кого то напрочь отсуствует способность просчитывать последствия." - уверен, что где-то наверху последствия, которые мы наблюдаем, прекрасно просчитаны.
Ваша уверенность ложная.
а ваша нет?
Где я писал, что у меня именно "уверенность"? Признак разумного человека, всегда было сомнение и уверенность только в том что можно подтвердить фактами или экспериментально. А быть уверенным в чьих то когнитивных способностях или их отсутствии, это точно не из этой оперы.
Да не обращайте внимания, в такие времена постоянно вылезают "мессии" и сторонники теорий заговора. Людям просто проще поверить в "это был такой план", чем в то, жили в неконтролируемом 3.14еце, а теперь вообще пикируем.
Пикируем? Вы оптимист. Мне кажется, мы падаем камнем, вопрос только в том, где теперь дно.
Да, я пока за прямолинейное пикирование. "Летим камнем" - это отвесное падение, а не "летим", но я боюсь думать, что будет на 30-тый день, когда сегодня только 17-тый.
Спасибо, чуть подредактировала коммент.
Да, я заметила)
Просто у меня ни суп не доварен, ни завещание не написано, я не готова к Вашему первоначальному сценарию)
Я думаю, суп доварить успеем)
Ваше утверждение о ложности моей уверенности не выглядит так, что Вы в нем сомневаетесь. Нет признака разумного человека?
Ну это вы так видите. Как и не видите признаков разумного человека.
Я тебе советую глянуть интервью Пугачева, миллиардера и бывшего очень близкого друга Путина, интервью он давал Гордону, где 5 с половиной часов рассказывает как и что устроено, и судя по тому, что он беспрерывно так много часов трындел без запинок и отвечал на любые вопросы в деталях, то можно сделать вывод, что большая часть всего это правда, да и смысл ему врать, он не гражданин РФ.
Так вот как послушаешь, я думаю ты поймешь, что наверху АБСОЛЮТНО НЕ В КУРСЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ НАДО И ЧТО БУДЕТ СЕГОДНЯ, тем более не в курсе, что будет в долгосрочной перспективе в случае начала полномасштабных военных действий в Европе. И я открою секрет, они там, в большинстве своем - СЕРЬЕЗНО СЧИТАЮТ, ЧТО В УКРАИНЕ НАЦИСТЫ И БАНДЕРЫ, без иронии.
Откуда у людей вообще в голове взялась та идея, что вот наверху ВСЕ ЗНАЮТ, все ПРОСЧИТЫВАЮТ, все ВЗВЕШИВАЮТ? Вы хоть раз работали на предприятии государственном, где директор распоряжается не своими деньгами, а государственными, как и все руководство? Т.е. это не руководство само вложило деньги в бизнес и его развивает, а наоборот. Из этого следует то, что руководство скорее всего абсолютно не будет заинтересовано в том, чтоб не воровать и экономить деньги, они наоборот будут воровать настолько много и настолько много ничего не делать из-за лени, чтоб завод и не обанкротился, но и не развивался семимильными шагами.
Если вы работали, то вы знаете как и что там бывает. Вот теперь представьте все тоже самое, только за место руководителя и завода, есть президент и огромная страна. Ресурсы которой не он лично в шахте добывал, он просто руководитель.
Как посмотрите интервью, то будете в шоке, как там вообще все держится, на добром слове, как говорится.
И понятное дело, что вот НАВЕРХУ в очень развитой стране все гораздо лучше взвешивают, потому что там люди совсем недолго, и за ними тщательно следят, другое дело страна, где люди во власти это вчерашняя номенклатура советская. Совок из-за них развалился, а теперь они руководят переферийно-капиталистической страной.
Да это просто крестьянская вера в царя.
В стране огромное количество долбоебов, бардак и отсутствие компетенции на всех уровнях власти, доступных обывателю, но народ верит что там все просчитано и сидят сверхумные старцы.
Сверхумные старцы не стали бы плодить мудаков по всей вертикали.
Я вчера теорию слышал, что Америке нужна Украина, что б когда Америка утонет было место где выползти на сушу. Это говорил живой человек. Или сегодня в инсте чуток почитал, так сказать, общество. Они ж реально верят в телевизор, в солдат нато, в восимь лет...
Пугачева, миллиардера и бывшего очень близкого друга Путина, интервью он давал Гордону
да и смысл ему врать, он не гражданин РФ.
Слезу умиления пустил.
Этот дядя в своих рассказах был похож над подвыпившего ревизора с его много тыщщ одних курьеров :) по ощущениям - он типа чуть ли не весь российский бизнес создал, а что не создал, то благословил :)
Я с вами соглашусь, но просчитывали их на идеальной модели с искажёнными данными по противнику. Результат вы видите. А так - да, всё просчитано. В первые два дня это так и казалось, но только в первые два дня.
Вы не допускаете мысль, что просчитанный (и получаемый) результат может отличаться от того, который ожидает, и не получает, или неожиданно получает, общество? Дьявол кроется в деталях.
там просчитали и решили, что дно в квадрате и дно в кубе это одно и тоже. Поэтому и говорят что всё по плану - до самого дна!
или они офигенно умеют в Аджайл и всякое такое :)
Правительству давно пора задуматься о последсвиях войны. Агрессор всегда будет в проиграше(+компенсации своих действий).
Чем дольше воевать будут, тем глубже экономика идет ко дну…
Последсвия для населения дойдут через недельку-вторую… когда запасы импортных товаров закончатся, а завозить не получится ничего… тогда и «заживём»
курс пока нарисован из расчета скока денег в хранилише/ сколько денег га счетах. я так понял что на счетах условно 10000*150м $ тоесть каждый сможет снять десятку баков, а дальше все аходяшие баксы 80% становятся рублями и попадают на счет цбрф где както обналятся через сирию например и венесуэлу и казахстан
Я немного не понял схему. Можно подробней?
ну сейчас каждый гражданин россии может снять 10к зел , если лимит не меняли. остальное рублями. этих наличных баксов есть в россии в хранилише.
все входяшие платежи в валюте автоматически конвертятся по курсу цб в рубли. если надо купить баксы для вед, покупаешь тоже у цб. юрлицо не может снимать нал баксы впринципе. (только для командировок)
Я примерно понял, но что это даёт по итогу?
Никто не знает. Пока это попытка власти переключить население на покупку физического золота вместо долларов, где продавцом долларов будет государство, в резервах ЦБ золота, которое все физически в России, примерно на 140+ млрд долларов.
А где можно прикупить золотишка в Усть-Пердяйске не подскажете? Так, чтобы легально. Ну и чтобы не кинули с металлом.
Точно не подскажу. Но НДС на покупку продажу золота отменили, потому что это было главное препятствие для инвестирование в физическое золото, и думаю вам нужно смотреть это в местном Сбере, возможно уже это и есть. Сравнивайте с рыночной ценой золота и смотрите, физически свое золото храните сами, дома , в схроне, наконец в банковской ячйке, но уж никак не на счетах.
В банке вы покупаете золото по паспорту. Угадайте, что будет с "вашим" золотом, если оно вдруг понадобится государству )
Вы же всегда сможете отмазаться "потерял"/"уркали"?
Американский опыт подсказывает что достаточно просто суровое наказание ввести за владение золотишком и всё норм, сами принесут и сдадут.
Можете, да. Но и прокурор может вам не поверить )
ясен пень может. Но, кмк, сначала тогда придут за теми кто снимал наличную валюту т.к. налички баксовой и евро в стране мало, а золота богато + его мы сами производим, а наличку чужую не печатаем...пока :)
Надо будет - придут за всеми. И тут имеет смысл все же оставлять поменьше следов. По опыту Венесуэлы неплохой вариант - ювелирное золото. Не отслеживается (пока что во всяком случае), ликвидно (хоть и с потерями).
Надо будет - придут за всеми.
конечно-конечно, за миллионами граждан ради нескольких унций или десятки зелени? :) Участковые будут бегать?
Даже если воплотится этот трэш-сценарий - меня можно с собаками и фонарями искать, я по месту прописки не живу.
По опыту Венесуэлы неплохой вариант - ювелирное золото.
Кмк, оч плохой с точки зрения потерь , при покупке немалая часть цены - это "работа" и добавочная стоимость жадных барыг. Ну если только дешевые простые кольца/цепочки брать.
Именно, брать надо самые дешевые изделия, без всяких наценок за "бренд", работу и т.п. М.б. в ломбардах, там должны быть ниже цены.
Круто, попробую. А вы как? Тоже думаете в желтяк инвестировать?
Какой смысл инвестировать в желтяк? Вы уверены, что потом его продадите?
Тыщщу лет в драг металлах сохраняли люди стоимость по всему цивилизованному миру, а тут вдруг внезапне перестанут золотишко ценить? :)
Фантики любого государства - более рискованные инструменты хранения.
Но именно российские слитки сейчас под вопросом - британский золотой картель сказал по поводу отлитых у нас брусков "фу-фу" :) хотя золото само по себе хуже не стало.
Я долго работаю в ювелирной индустрии, и могу вам сказать что покупать изделия в качестве инвестиций - очень плохая идея. Попробуйте посмотреть стоимость унции золота на рынке и сколько вы заплатите за унцию в изделии, там действительно очень большой % занимает работа и добавочная стоимость. При продаже вы потеряете очень много, в качестве эксперимента попробуйте продать любое золотое изделие которое у вас уже есть и вы очень удивитесь что вам за него предложат
Про покупку изделий в кач-ве инвестиций речи, нет - только слитки унд монеты скорее. Ну может какие-то совсем простые вещи типа обручалок без изысков в качестве "мелкой монеты" на случай апокалипсиса , чтоб действительно % работы был минимален.
обезличеное золото в сбере продается 1г 7000
это в теории 10к, и не забывайте, что за 6 мес. Т.е. 5,5 месяцев могут официально не выдавать баксы, а предлагать взять эквивалент в рублях. Наличный бакс больше в страну не завозится и люди, которые его снимут будут участниками реалити шоу "беги с баксом беги"
ну юани завезут, зачем те наличный бакс. юань поменяешь по курсу в любом обменнике мира. вот проблеммы с электроникой будут жесткие.
И заплатишь двойную комиссию за обмен рубль-юань-доллар да ещё и с неясным курсом.
у юаня курс ясен компартии китая, а она не ошибается)))
Хороший тамада и конкурсы интересные
PayPal ночью прислал письмо счастья с настоятельной просьбой вывести все деньги со счёта до 18 марта 2022.
А ты на зло им ничего не выводи - пусть страдают
Да вот и не хотелось бы, у меня там в основном валюта. На рублевом балансе рублей 15.
Думаю может раскидать на разные сервисы типа хостингов, хрен знает
Уже не раскидать. Только вывод на счет в банке с конвертацией в руб.
По идее с долларового баланса в самой палке должно работать (не с карты).
Попробую - отпишу.
Советую купить карточек и абонементов в Амазоне и т.д. Они обычно год действуют. В крайнем случае сможете подарить.
Или на авито перепродать) я уже угараю от цен на авито на продукцию икея)
Мы уже тарелки лишние перепродали дороже. Нам было лень ехать в другой город под закрытие чтобы вернуть.
Скоро будет услуга оплатить иностранные сервисы из-за границы)
Рановато вышел из позиции (тарелки), актив-то будет расти в цене ;)
Это охрененно, кстати. Вот так в субботу, 12-го прислать. Ладно мы тут за новостями следим, уже все начали выводить, а кто-то вернется 14-го с дачи и прочитает. И что, у него 3 дня остается?
Как можно в такое время не следить за новостями?
Я думаю даже была вероятность вернуться с дачи - а города уже нет
А ипотека есть))
Ну как, садишься на пол между дверью на кухне и холодильником, и делаешь "я в домике"))
Может, кому-то так жить проще, в неведении, как дети, когда за штору встают, думают, что если они не видят, то и мимо них "пройдёт".
А что теряют например люди где-то далеко в деревне? Ну не читают они новости, в их жизни особо ничего не поменялось, единственное только придется больше импортозамещать, больше картошки посадить, закупить бензин, потом побольше заготовок сделать, а так как жили так и будут жить) Да и вообще есть такие люди которым политика не интересна, мне например и у меня уже последнюю неделю голова от нее болит, по сути каждый имеет право интересоваться тем или иным и каждый сам для себя выбирает, что более важно и где он может принести больше пользы.
Ну мы вообще обсуждали "вернувшихся с дачи", а не постоянно проживающих в деревне, но полагаю, с ценами на семена, бензин (даже для косилки) и сахар лучше смиряться постепенно. Никто прав у них не отбирает, как и у Вас.
Так, а что им мешает уехать на дачу на постоянную основу и все необходимое можно заранее закупить, а косилки можно и на косу заменить, ягоды можно сушить и сахар не нужно и полезнее, посмотрите на статистику потребления сахара с начала 20го века.
Николай, Вам надо - Вы и посмотрите)
Вот сейчас все кинули образование детей, работу в будни (не все на диване с ноутбуком), потому что в интернете уровень рассуждения о чужой жизни - "А что мешает?")
К сожалению это банальный троллинг. Персонаж и сам понимает, что в случае чего все и так на землю пойдут, а вот для него места там не останется. И жизнь будет очень незавидная, ведь для пространных бесед ниочем ни у кого времени не будет, а будет желание тюкнуть лопатой меж ушей.
Сегодня весь день дрова заготавливал, между прочим на себе притащил сушину из леса и изколол потом, так что не переживай за меня:)
Ну что вы, переживать за вас... Я лентяям не помощник
Бу бу бу.. я тоже, особенно леньтяям пессимистам..
Отличные новости. Пока всё идёт по плану!
Даа.....
Если не открывать биржу то она не обвалился 😂
Пока все идёт туда, где и русский военный корабль...
Над нами решили сделать эксперимент на выживаемость
Решил*
Уже была демо-версия)
Лесной бальзам и дегтярное. И стирка хозяйственным.
И пора расчехлять Малютку.
Закатайте губу
Первая мировая война началась
28 июля 1914 года - 28.07.1914 - 28+7+19+14 = 68
Вторая мировая война началась
1 сентября 1939 года - 01.09.1939 - 1+9+19+39 = 68
Путин заявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года - 24.02.2022 - 24+2+20+22 = 68
«Согласно древнему иудейскому методу анализа смысла слов и фраз на основе числовых значений входящих в них букв, который широко используется в каббалистическом учении (гематрия), одно из значений числа 68 – «Большой взрыв».
Путин даже своим символизмом даже не стесняется намекать чьих традиций он продолжатель.
осталось только понять, почему иудейский метод опирается на христианское летоисчисление...
Потому что предсказывать задним числом может каждый и любые даты можно подогнать так что они выстроятся в закономерность, главное подобрать верный способ манипуляции с датой и докинуть корректирующий коэффициент при необходимости)
Мне вот интересно, профессия андеррайтер сейчас пошла по такой же звезде, как тарологи и прочие?
Потому что Иисус был иудеем)
Жесть
24 февраля
24
24 года. А знаете кому ещё когда то было 24 года? Гитлеру
Все заметили сколько возможностей открывается?) Например, уже можно начать производить забор из колючей проволоки для границы РФ.
так уже давно должна стоять стена со стороны Украины - лет 7-8 назад начинали строить. Со стороны Польши и Прибалтики тоже недавно начинали разматывать колючку по границе с РБ. Эта деляна уже забита еуропейцами :)
Граница между РФ и Казахстаном еще не застолблена
Предлагаю создать акционерное общество
в порядке бреда: думаю, не разрешат. Вдруг в недрах Кремля есть "хитрый план" как северную часть себе прибрать? чай там дофига еще русских людей :)
Но в целом идея годная, одобрямс.
Комиссию отменили. А что, кто-то знает, где валюту снять?🥲
Нет валюты - нет комиссии)
Если произойдет национализация зарубежного бизнеса, то ему и возвращаться уже некуда будет. Те же самолеты можем сами построить, как и наладить производство ушедшей продукции 🤷🏻♀️
Ага, 30 лет не могли, а тут ща за ночь и котлет с булками напечем, и лекарств наштампуем, и самолетов с автомобилями настрогаем. Лежал Илья Муромец на печи 30 лет и 3 года...
В 60-тых годах выпускалась книга, в которой было написано, что к 2020-му мы будем летать на водородных машинах. Хорошая была книжка, стояла рядом с бельгийскими сказками.
Вот кстати. В Муромце Сикорского-то и туалет был)
Почему же был? Теперь можно смело писать - есть! Сейчас достанем из музея, нафталин стряхнем, гуашкой покрасим и вуаля, одна проблема решена)
Ага. Крякнем, плюнем, склеим скотчем))
Оставьте скотч капиталюгам проклятым, доставайте патриотический пластырь)
Тот самый, в рулонной намотке?))
Дада, он самый)
Ну уж просцы-цы, дефицит) Он нам самим нужен для плотских утех и развлечений)
Мы тут великое будущее строим, а вы, прастихоспади, со своими утехами ценный элемент этого самого будущего зажали. Не время нынче о плотском думать)
А как же синяя изолента?
Для ее производства импортируют синюю краску)
Ну конечно, конечно, первым делом самолёты, да, где-то я это уже слышала)))
"Юра, мы всё про...ли"(
Как же приятно в субботний полдень наблюдать патриотически настроенных ботов, зарегистрированных только что. Это именно то, чего многим участникам дискуссии сейчас не хватает.
Блять, мой суп!
Не благодарите.