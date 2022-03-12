Собираем новости и события семнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото kremlin.ru

Валюта и рынок

Торги на Мосбирже не проводятся с 28 февраля. ЦБ не против поэтапно возобновить торги с 14-15 марта, но пока нет окончательного решения, в какой форме они будут проходить, чтобы избежать обвала рынка, писали «Ведомости» со ссылкой на источники.

В 19:20 мск ЦБ сообщил, что решил не возобновлять фондовые торги на Мосбирже с 14 марта по 18 марта. Торги на валютном рынке будут начинаться в 10:00 мск каждый день.

Официальные курсы валют на выходные: доллар — 116,75 рублей, евро — 128,95 рублей.

Центральный банк России сообщил, что банкам до 9 сентября запрещено взимать комиссию за выдачу наличной валюты. Если банк снимал такие комиссии с 9 марта, их нужно вернуть. Для этого клиенту нужно обратиться в банк. Возврат обязаны осуществить не позднее трёх дней со дня заявления.

Транспорт

Казахстанская Qazaq Air приостановит рейсы в Россию. Компания объяснила решение «прекращением страхового покрытия коммерческих полетов» в стране. Она возобновит рейсы в Россию с 13 марта.

Nordwind с 13 марта запустит ежедневные рейсы между Москвой и Стамбулом.

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Санкции

Минфин США раскрыл, против кого ввели новый пакет санкций. Ограничения коснутся спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, президента фонда «Сколково» и владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, членов правления ВТБ, руководства «Новикомбанка» и ABR Management.

Сервисы

Роскомнадзор заблокировал петербургское издание «Бумага». Оно продолжит работу.

Google анонсировал запуск системы оповещения о воздушной тревоге для пользователей Android на Украине.

Реакция бизнеса и правительства

Sony Pictures приостановила развитие всех отделов своего кинобизнеса в России. Компания ограничила доступ к аниме-сервису Crunchyroll, заморозила сделки по передаче прав на телевизионные показы и отложила выход своих фильмов в «цифре».

Colgate-Palmolive решила ограничить импорт своей продукции в Россию, оставив на российском рынке только основные средства повседневного использования для здоровья и гигиены.

Японская косметическая компания Kao сообщила о приостановке рекламной деятельности в России. Компания также сократит поставки своей продукции в страну.

Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) отключила свои сервисы для «Мегафона» и «Ростелекома». В компаниях заявили, что отключение не повлияет на качество предоставляемых услуг.

eBay приостановил все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки.

Oriflame остаётся в России. В компании сообщили, что намерены «поддержать консультантов, для которых продажа косметики — единственный источник дохода».

Deutsche Bank объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России. Вслед за ним ушёл и его конкурент Commerzbank.

Американская соцсеть для бегунов и велосипедистов Strava приостановила работу в России и Беларуси.

Английская премьер-лига отстранила Романа Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси».

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволился из авиакомпании и покинул Россию.

События предыдущего дня, 11 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.