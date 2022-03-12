Финансы
Излишний динозавр

ЦБ на полгода запретил банкам брать комиссию за выдачу валюты Статьи редакции

Если банки брали такую комиссию, они должны её вернуть.

  • Российским банкам запрещено брать с клиентов — физических лиц комиссию с 9 марта по 9 сентября при выдаче долларов со вкладов или счетов в иностранной валюте вне зависимости от валюты счета или вклада, следует из сообщения регулятора.
  • Также им запрещено брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары, если конвертацию провели для последующей выдачи наличных долларов.
  • «Комиссии, которые банки получили, выдавая с 9 марта 2022 года наличную валюту физическим лицам, они должны вернуть своим клиентам — физическим лицам», — подчеркнули в ЦБ. Для этого нужно обратиться в банк с заявлением, деньги вернут в течение трёх дней.
  • Если клиент получил до $10 тысяч наличными, он может получить удержанную комиссию на счёт в этой валюте или наличными. Если банк удержал комиссию в рублях, вернуть её тоже нужно в рублях. Если клиент получил $10 тысяч, комиссию вернут только в рублях.
  • Кроме того, в ЦБ сообщили, что с 12 марта средства, полученные переводом из банков за пределами России и с электронных кошельков, будут выдавать только в рублях по курсу банка.

#новость #цб #валюта

3847 просмотров
Спасибо за наводку Юности вольная птица
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Alexander Veber

Как я себе представляю экономику сейчас:

Стоит такая Набиуллина за большим пультом, похожим на DJ-ский и судорожно крутит вертит всеми тумблерами взад-вперед и одни глазом нервно поглядывая в зал "Не сдохли еще? Хорошо! Давайте попробуем еще так." И иногда ставит заказные песни от того почтенного господина с вип-ложи и пытается миксануть так, чтобы народу тоже зашло.

Сюрреалистичное зрелище, складывается впечатление, что план у них что-то из разряда "По ходу разберемся"

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38
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iMHO Tech

Когда уже ей хороший пендаль под копчик дадут и всей ее команде! Бестолковая она

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–2
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Alexander Veber

Не оправдываю её, но она очень ограниченна в возможностях. Уровень профессионализма её конкретно и её команды нужно смотреть уже по результату.

Ну так, справедливости ради. Мы ж не можем знать наверняка, что из этого всего получится.

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16
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iMHO Tech

Чтоб понимать ее уровень профессионализма, достаточно послушать ее ответ на то, почему 400 млрд $ из 640 млрд золотовалютных резервов остались в недружественных нам странах под санкциями, она ответила "мы не знали что санкции будут настолько сильные"

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2
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Allestor Krei

если верить медузе и ббс, то там вообще НИКТО (кроме Путина и силовиков) не ожидал спецоперации и санкций

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5
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Александр

Как это - Европа и США открыто заявили, что российские войска вторгнуться на Украину какого-то числа...
Но по всем российским каналам убеждали о чем - что это все вранье....
Итог все видят - кто на самом деле врал!

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1
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Alexander Veber

Я бы больше удивился, если бы она знала. Это ж не она всё-таки войну с соседями развязала. А замораживать ЗВР - это действительно нонсенс и крайне непопулярная мера, так как это какой никакой удар по репутации тех институтов где этот ЗВР лежит. Мне кажется эту меру следовало отложить до более поздних времени в очереди примерно после эмбарго на экспорт всего, что только можно. И только в последнюю очередь, буквально перед военным ответом, когда нет других аргументов морозить ЗВР.

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1
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Ware Wow

Всё равно странно заливать всё заработанное геополитическим противникам, не находите?
Как можно больше 10 лет находиться в конфронтации и отдавать им на хранение свои деньги?!

Похоже именно на шпионаж, подкуп.

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Alexander Veber

Нус, если смотреть на все в отрыве от войны... Если посмотреть на мировые индексы, которые сыпятся как листва по осени с начала короны, то вклады в облигации фед резерва в долларах уже не кажутся такой безумной авантюрой. Азия в моменте теряла 30%, Европа - 25%, Америка - 15%. Сейчас в мире нет места где можно с гарантированной доходностью припарковать такое количество долларов. Из всех зол она выбрала наименьшее. Напоминаю, если смотреть в отрыве от войны. Уверен ЦБ и от Евро бы с удовольствием избавился бы, если бы не вел с ними торговлю. Тут все немного сложнее.

Больше похоже на то, что она на протяжении 10 лет скрупулезно выполняла возложенную на неё задачу, строила красивые песочные замки, как ей и велели. А потом пришёл Володя и всё расхуярил.

Моё личное мнение.

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2
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Александр

Вот именно в отрыве от войны.... Но гражданам-то уже как 30 лет России и почти всю СССР твердили, что США это зло....
И все равно хранили у врагов деньги....
В России вообще все очень странно происходит на уровне гос. органов...

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Pavel Petel

Похоже на то, что про нападение на Украину, знал только узкий круг лиц, куда ЦБ не входил.

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1
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Антон Штадлер

Нет, конечно. Американцы недавно заморозили звр Казахстана просто по экономическим мотивам, что внутри Казахстана нехорошо поступили с иностранными инвестициями
Не накладывая никакие другие санкции

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Антон Штадлер
В США заморозили валютные резервы Казахстана на…
Под заморозку попали 40% активов национального нефтяного фонда
www.finanz.ru
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iMHO Tech

Какая там может быть репутация! Маски сброшены, они и до этого замораживали звр

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Хлоргексидин

Мб великий геостратег не захотел поделиться с ней своими охрененными планами на будущее

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danil nik

Откуда инфа, что 400 млрд $ из 640 млрд золотовалютных резервов остались в недружественных нам странах?

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Алексей Кирпиченко

мне кажется тут такая ситуация, что даже подсмотреть как действовать не у кого, разве что иран

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Alexander Veber

Если она малой кровью разрулит ситуацию, после того как война закончится и после посадки старика, её можно смело номинировать на пост президента. И европе подмахнем с их гендерным равенством, и опытного кризисного управляющего за штурвал поставим, и дипломат она всяко лучше всех тех что имеется, и даже есть вероятность начать дружить с соседями. Ну и имперских амбиций у неё не замечено.

Она не так уж и плоха на фоне этой шайки бандитов.

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12
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Nan Nan

Не дадут, чтобы не вызывать лишнее напряжение в человеческих массах.
Вот когда всё поутихнет - возможно там всю верхушку под трибунал отправят, но точно не сейчас

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2
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iMHO Tech

Конец на переправе не меняют?

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Denis Bystruev

Она уже несколько раз пыталась подать в отставку.

Но сейчас никого не отпускают.

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1
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Игорь Зимин

онаж вроде хотела в отставку, не приняли заяву

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Mishka

Бестолковая она
 Почему это? Если рассматривать ее задачи не с точки зрения экономики (ох уж эта вражеская наука!), а с точки зрения удержания власти и поддержки интересов заинтересованных партий, то он справляется на отлично. Что в 2014 году, что сейчас. Правильные люди не обижены, а на массы наплевать.

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Nan Nan

Ну госпожа Наебуллина же говорила, что к такому никто не готовился. Приходится импровизировать

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1
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Антон Штадлер

Давно уже так. ЦБ вообще не сильно понимает и понимал как надо себя вести в области монетарной политики

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Ковтун Максим

Ага и иногда подходит владелец заведения и говорит.. " играете говно какое то современное, вот раньше было лучше.. поставь мою кассету “ и она стоит и думает куда бы её воткнуть...

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madkliq

нет валюты, нет комиссии

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17
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Игорь Зимин

https://youtu.be/hwi9o2Ip-94

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1
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Dmytro Shylo

Покажи валюту? Красивое!

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7
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Alexander Veber
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0
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Максим Деребаско

Если смотреть эту новость изолированно от других, она же хорошая, разве нет? Или я чего-то не пони

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2
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Chr Chr

Надеемся всем VC.ru, что ты не пони.

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6
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Dmytro Shylo

Санкции пойдут только на пользу, как было и в предыдущие годы.(с)

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–1
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Александр

Уже пошли - средняя пенсия стала 100$, средняя зп - 200-400$....
Уже полно компаний закрылось, полно компаний завязанных на гос. контрактах - объявили, что не будут выплачивать премии и текущие проекты заморозили, и полно компаний готовы уволить до 50% персонала или совсем закрыться....
Это вся информация достоверная и получена при общении с руководителями компаний, персоналом компаний, знакомыми...

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LuNature

так верхушка власти и скажет народу: голод пойдёт вам только на пользу 😂

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0
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Dmytro Shylo

Нравится, не нравится - терпи, моя красавица!(с)

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Игорь Маренков

конечно

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Юности вольная птица

Мою статью об этом же в этом же разделе 8 часов назад тогда грохните, пожалуйста))

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R-Globus

Я против

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Излишний динозавр

зачем грохать( поставила вам спасибо за наводку

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Конституционный Паша

Ну и чё делать то?

Снимать доллары или в банке оставить?

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Дмитрий Филиппов

Снимать конечно, есть риск что валюту конвертируют в фантики (рубли).

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Nan Nan

"Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться" (с)

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Anastasia Plotnikova

Через какую систему переводов можно перевести доллары в Россию ?

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Андрей Арутюнян

Через крипту , там нет комиссий )
Ещё в теории если купить доллар в крипте через комиссию , и вывести на Тиньков в долларах то можно покупать без комиссии акции на фондовой 😀

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iMHO Tech

Через золотую корону

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Oleg Zhuravlev

Нельзя взять комиссию с того чего нет, заказ валюты в Сбере ;)

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Andrei Myagkov

"...запрещено брать с клиентов — физических лиц комиссию..."
Насколько понимаю, речь о вполне определённых "клиентах", которых по пальцам пересчитать. Для всех остальных, валюты просто не будет...

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NTA
Контент анализ суммаризированных новостных статей

Возможно ли получить достаточно информации из суммаризированного текста новостных материалов? Постараюсь ответить на этот вопрос здесь.

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Модульбанк
«Модульбанк» запустил тариф «Стартовый» за 0 рублей

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