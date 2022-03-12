Инстаграм – всё. Куда и как перенести свои сторисы из «Актуального», чтобы их можно было показать, например, в Телеграме

Бесплатный сервис, который поможет вам перенести, а ещё важнее – показать привычные сторисы внутри Telegram и других площадок, где нет «Историй».