ЦБ на полгода запретил банкам брать комиссию за выдачу валюты Статьи редакции
Если банки брали такую комиссию, они должны её вернуть.
- Российским банкам запрещено брать с клиентов — физических лиц комиссию с 9 марта по 9 сентября при выдаче долларов со вкладов или счетов в иностранной валюте вне зависимости от валюты счета или вклада, следует из сообщения регулятора.
- Также им запрещено брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары, если конвертацию провели для последующей выдачи наличных долларов.
- «Комиссии, которые банки получили, выдавая с 9 марта 2022 года наличную валюту физическим лицам, они должны вернуть своим клиентам — физическим лицам», — подчеркнули в ЦБ. Для этого нужно обратиться в банк с заявлением, деньги вернут в течение трёх дней.
- Если клиент получил до $10 тысяч наличными, он может получить удержанную комиссию на счёт в этой валюте или наличными. Если банк удержал комиссию в рублях, вернуть её тоже нужно в рублях. Если клиент получил $10 тысяч, комиссию вернут только в рублях.
- Кроме того, в ЦБ сообщили, что с 12 марта средства, полученные переводом из банков за пределами России и с электронных кошельков, будут выдавать только в рублях по курсу банка.
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Спасибо за наводку Юности вольная птица
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"Делимобиль": умышленно не отвечает на запрос ГИБДД на предоставление данных, скрывшегося с места ДТП их автомобиля
Доброго времени суток. Убедившись в силе vc.ru- решил показательно написать сюда про очень "прекрасную" контору по аренде каршеринга "Делимобиль", и, возможно все же урегулировать вопрос о финансовом возмещении причененного вреда в досудебном порядке моему автомобилю, припаркованному во дворе, в который "воткнулось" неизвестное лицо.
Как я себе представляю экономику сейчас:
Стоит такая Набиуллина за большим пультом, похожим на DJ-ский и судорожно крутит вертит всеми тумблерами взад-вперед и одни глазом нервно поглядывая в зал "Не сдохли еще? Хорошо! Давайте попробуем еще так." И иногда ставит заказные песни от того почтенного господина с вип-ложи и пытается миксануть так, чтобы народу тоже зашло.
Сюрреалистичное зрелище, складывается впечатление, что план у них что-то из разряда "По ходу разберемся"
Когда уже ей хороший пендаль под копчик дадут и всей ее команде! Бестолковая она
Не оправдываю её, но она очень ограниченна в возможностях. Уровень профессионализма её конкретно и её команды нужно смотреть уже по результату.
Ну так, справедливости ради. Мы ж не можем знать наверняка, что из этого всего получится.
Чтоб понимать ее уровень профессионализма, достаточно послушать ее ответ на то, почему 400 млрд $ из 640 млрд золотовалютных резервов остались в недружественных нам странах под санкциями, она ответила "мы не знали что санкции будут настолько сильные"
если верить медузе и ббс, то там вообще НИКТО (кроме Путина и силовиков) не ожидал спецоперации и санкций
Как это - Европа и США открыто заявили, что российские войска вторгнуться на Украину какого-то числа...
Но по всем российским каналам убеждали о чем - что это все вранье....
Итог все видят - кто на самом деле врал!
Я бы больше удивился, если бы она знала. Это ж не она всё-таки войну с соседями развязала. А замораживать ЗВР - это действительно нонсенс и крайне непопулярная мера, так как это какой никакой удар по репутации тех институтов где этот ЗВР лежит. Мне кажется эту меру следовало отложить до более поздних времени в очереди примерно после эмбарго на экспорт всего, что только можно. И только в последнюю очередь, буквально перед военным ответом, когда нет других аргументов морозить ЗВР.
Всё равно странно заливать всё заработанное геополитическим противникам, не находите?
Как можно больше 10 лет находиться в конфронтации и отдавать им на хранение свои деньги?!
Похоже именно на шпионаж, подкуп.
Нус, если смотреть на все в отрыве от войны... Если посмотреть на мировые индексы, которые сыпятся как листва по осени с начала короны, то вклады в облигации фед резерва в долларах уже не кажутся такой безумной авантюрой. Азия в моменте теряла 30%, Европа - 25%, Америка - 15%. Сейчас в мире нет места где можно с гарантированной доходностью припарковать такое количество долларов. Из всех зол она выбрала наименьшее. Напоминаю, если смотреть в отрыве от войны. Уверен ЦБ и от Евро бы с удовольствием избавился бы, если бы не вел с ними торговлю. Тут все немного сложнее.
Больше похоже на то, что она на протяжении 10 лет скрупулезно выполняла возложенную на неё задачу, строила красивые песочные замки, как ей и велели. А потом пришёл Володя и всё расхуярил.
Моё личное мнение.
Вот именно в отрыве от войны.... Но гражданам-то уже как 30 лет России и почти всю СССР твердили, что США это зло....
И все равно хранили у врагов деньги....
В России вообще все очень странно происходит на уровне гос. органов...
Похоже на то, что про нападение на Украину, знал только узкий круг лиц, куда ЦБ не входил.
Нет, конечно. Американцы недавно заморозили звр Казахстана просто по экономическим мотивам, что внутри Казахстана нехорошо поступили с иностранными инвестициями
Не накладывая никакие другие санкции
Какая там может быть репутация! Маски сброшены, они и до этого замораживали звр
Мб великий геостратег не захотел поделиться с ней своими охрененными планами на будущее
Откуда инфа, что 400 млрд $ из 640 млрд золотовалютных резервов остались в недружественных нам странах?
мне кажется тут такая ситуация, что даже подсмотреть как действовать не у кого, разве что иран
Если она малой кровью разрулит ситуацию, после того как война закончится и после посадки старика, её можно смело номинировать на пост президента. И европе подмахнем с их гендерным равенством, и опытного кризисного управляющего за штурвал поставим, и дипломат она всяко лучше всех тех что имеется, и даже есть вероятность начать дружить с соседями. Ну и имперских амбиций у неё не замечено.
Она не так уж и плоха на фоне этой шайки бандитов.
Не дадут, чтобы не вызывать лишнее напряжение в человеческих массах.
Вот когда всё поутихнет - возможно там всю верхушку под трибунал отправят, но точно не сейчас
Конец на переправе не меняют?
Она уже несколько раз пыталась подать в отставку.
Но сейчас никого не отпускают.
онаж вроде хотела в отставку, не приняли заяву
Бестолковая она
Почему это? Если рассматривать ее задачи не с точки зрения экономики (ох уж эта вражеская наука!), а с точки зрения удержания власти и поддержки интересов заинтересованных партий, то он справляется на отлично. Что в 2014 году, что сейчас. Правильные люди не обижены, а на массы наплевать.
Ну госпожа Наебуллина же говорила, что к такому никто не готовился. Приходится импровизировать
Давно уже так. ЦБ вообще не сильно понимает и понимал как надо себя вести в области монетарной политики
Ага и иногда подходит владелец заведения и говорит.. " играете говно какое то современное, вот раньше было лучше.. поставь мою кассету “ и она стоит и думает куда бы её воткнуть...
нет валюты, нет комиссии
https://youtu.be/hwi9o2Ip-94
Покажи валюту? Красивое!
Если смотреть эту новость изолированно от других, она же хорошая, разве нет? Или я чего-то не пони
Надеемся всем VC.ru, что ты не пони.
Санкции пойдут только на пользу, как было и в предыдущие годы.(с)
Уже пошли - средняя пенсия стала 100$, средняя зп - 200-400$....
Уже полно компаний закрылось, полно компаний завязанных на гос. контрактах - объявили, что не будут выплачивать премии и текущие проекты заморозили, и полно компаний готовы уволить до 50% персонала или совсем закрыться....
Это вся информация достоверная и получена при общении с руководителями компаний, персоналом компаний, знакомыми...
так верхушка власти и скажет народу: голод пойдёт вам только на пользу 😂
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица!(с)
конечно
Мою статью об этом же в этом же разделе 8 часов назад тогда грохните, пожалуйста))
Я против
зачем грохать( поставила вам спасибо за наводку
Ну и чё делать то?
Снимать доллары или в банке оставить?
Снимать конечно, есть риск что валюту конвертируют в фантики (рубли).
"Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться" (с)
Через какую систему переводов можно перевести доллары в Россию ?
Через крипту , там нет комиссий )
Ещё в теории если купить доллар в крипте через комиссию , и вывести на Тиньков в долларах то можно покупать без комиссии акции на фондовой 😀
Через золотую корону
Нельзя взять комиссию с того чего нет, заказ валюты в Сбере ;)
"...запрещено брать с клиентов — физических лиц комиссию..."
Насколько понимаю, речь о вполне определённых "клиентах", которых по пальцам пересчитать. Для всех остальных, валюты просто не будет...