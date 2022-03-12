Как блокировка Инстаграма повлияет на Яндекс.Директ и почему контекстная реклама станет дороже и сложнее

Это всё-таки случилось. Инстаграм будет полностью заблокирован на территории России. Что это значит для бизнеса? Для кого-то — разорение, а кто-то сможет перейти в другие оставшиеся рекламные системы. Сегодня поговорим о том, как будет проходить процесс трансформации интернет-рекламы и почему всё станет сильно дороже.