ЦБ закрыл Мосбиржу ещё на неделю — она не проводит торги акциями с 25 февраля Статьи редакции
Фондовый рынок закрыт третью неделю подряд.
- ЦБ решил не возобновлять фондовые торги на Мосбирже с 14 марта по 18 марта. С учётом выходных, Мосбиржа не будет работать до 21 марта.
- Исключение — режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчётами в рублях, а также торги в секции рынка СПФИ.
- 25 февраля Мосбиржа отменяла утренние торги на фоне одного из крупнейших падений российского рынка: за 24 февраля индекс Мосбиржи упал на 33,3%.
- 28 февраля биржа отменила утренние торги на валютном и денежном рынках по решению ЦБ. Валютные торги начались в 10:00 мск, в 13:00 мск регулятор сообщил, что торги акциями проводиться не будут.
- В тот же день торги акциями российских компаний приостановили Нью-Йоркская биржа и Nasdaq. В списке — «Яндекс», Ozon, МТС, «Циан» и другие. 3 марта торги бумагами TCS Group, «Ленты», X5 Group и других компаний из России приостановила Лондонская биржа.
Вчера вышло постановление ЦБ о том, что банкам запрещено взымать комиссию с физических лиц за снятие наличной валюты со счетов для суммы до 10000 долларов. Узнав об этом, решил на всякий случай снять наличку со своего валютного счета в альфа банке. Захожу в приложение, чтобы заказать наличность, вбиваю сумму(сильно меньше $10000), пишет что…
Это всё-таки случилось. Инстаграм будет полностью заблокирован на территории России. Что это значит для бизнеса? Для кого-то — разорение, а кто-то сможет перейти в другие оставшиеся рекламные системы. Сегодня поговорим о том, как будет проходить процесс трансформации интернет-рекламы и почему всё станет сильно дороже.
Небольшие ювелирные мастерские готовятся повышать цены на свои товары и говорят об уничтожении отрасли.
Может лучше вообще не открывать? Пока биржа закрыта, мне циферки на экране твердят, что у меня все еще есть на счете какие-то деньги. Не хочу расстраиваться.
Сделайте скрин и поставьте на десктоп!
Спасибо, Кэп!
Реально совет топчик. Еще помогает интернет роутер выбросить.
А ко мне Колян на одном счёте стучится, красный весь уже как помидор. Мне тоже выгодно, чтобы пока не открывали🌚
До здравствует рыночная экономика, управляемая кнопкой из ЦБ, позволяющая закупиться на низах государству!
как же государство закупится, если биржа закрыта и никто бумаги не продаёт?
Есть внебиржевой рынок. Позвонят зарубежному инвестору и скажут - либо целый доллар прямо щас либо сиди со своими акциями, жди)
И по каким ценам на нем следует проводить сделки, не подскажете?
По каким контрагенты договорятся. Крупные сделки вообще через биржу не проводятся никогда.
Сразу Байдену лучше🤦♂️
OTC рынок (сделки)
Биржа - это же интерфейс с БД, нам отключили интерфейс и изменения в БД, но ничего не мешает вручную в БД вносить сделки
(все утрировал и сильно упростил)
Наивно думать, что правила действуют одинаково для всех) Кстати, если внимательно читать, адресные заявки Мосбиржей исполняются.
Прецедентов того как биржа закрывает торги по определенным инструментам или даже целиком - валом.
На 3 недели?
Вроде и больше месяца бывало.
Это когда и где? Быстрое гугление ответа такого не дало
Перед первой мировой точно на несколько месяцев закрывались
🤦♂️
Да здравствует открытый свободный рынок демократических стран, где невидимая рука рынка = санкции!
"Мы ненадолгое время решили заморозить пенсионные накопления..." - правительство, 2014-й год
я, кстати, недавно считал с учетом сложного процента, как это влияет на финальный размер пенсии у тех, для кого это начальные годы накопления. И это ПЦ. А теперь и подавно продлят за 24-й год.
Но и фондовый рынок, где можно было бы как-то создавать самому пенсионный портфель, похоже, помер.
мы тут подумали... И эти ваши пенсионные портфели - мы тоже решили заморозить.
А смысл открывать пока паника на фоне войны не кончится, вот Украина сдастся и тогда откроют, чтобы люди свои капиталы с сильный минус не продали на эмоциях
Так что да, власти думают о людях своей страны
Дима, скоро обьявят мобилизацию на россии и я гарантирую что ты резко станешь пацифистом. Да что уж там, в гомосексуалисты запишешься, лишь бы не забрали. Но будет поздновато пить боржоми. А пока да, помечтай о взятии Киева и победоносном шествии армии))))
Дима, скоро обьявят мобилизацию на россии
Во время спецоперации нельзя)
да и срочников отправлять вроде как нельзя. а поди-ж ты, вражеские сми сообщают, потом хуйло говорит нет такого, а на следующий день обьявляют наа всю страну, что срочники были, но совсем чуть-чуть)
ага, иди жалуйся в суд, что нельзя. ты до сих пор в сказке живёшь?
При чем тут жалоба? Просто не могут объявить мобилизацию до ввода военного положения
Чтобы мобилизацию объявлять, мы должны сражаться с равным противником и проигрывать, а не Украиной, которая свою авиацию за несколько часов потеряла на 95%, за 2 недели мы не разу не отметили, постепенно двигаемся к своим целям
а сирийцев зачем вербуют, не подскажешь, умный человек?
Хотят друзья помочь, зачем отказываться? Мы же им помогали 2 года
спасибо, развеселил)))
А вы что думали, что только у Украины могут быть друзья?
Давно я так не смеялся :))))
1. Враг моего врага - мой друг.
2. США воюют с ИГИЛ
Я не хочу складывать 1+2........
Джва года помогали.
Но вот вопрос - А ГДЕ ОНИ БЫЛИ ВОСЕМЬ ЛЕТ?!
Чувак, ну скажи же круто, что моджахеды будут сражаться за торжество русского мира. Как думаешь, сильно запрещённое в России ИГ не привлекут к теме? Или, там, военно-космические силы Эритреи.
сорри, что вы за две недели не сделали? ты с передовой пишешь? или кто это вы?
Санкции накладывают с целью остановить боевые действия. Окончание боевых действий будет означать что новых санкций накладывать больше не будут, но наложенные останутся пока страна не изменит свой политический курс.
Для уничтожения военного потенциала.
Санкции накладывают с целью остановить боевые действия
Санкции не могут остановить боевые действия никак, такой механизм попросту отсутствует.
Соответственно и вводятся они ни для этого. Если бы вдруг войска были выведены в первый же день - в целом были бы еще более жесткие санкции.
Санкции уже не снимут, даже если захватят всю Украину. Только еще больше накинут. Поэтому как бежал капитал, так и будет бежать из РФ.
Только теперь капитал уже не может убежать, так как почти все способы перекрыли
В моем понимании он в РФ обесценился. За одно он обесценился и у граждан РФ.
Чувак, просто нечего уже выводить. За время правления дедули больше триллиона баксов патриоты на проклятый Запад перекачали.
ты ж даже в армии не служил, а о войне рассуждаешь.
тьфу таким быть
То есть никогда?🤔
Да, это всё отрицательный хлопок эмоций у граждан, а так всё норм)
Да все успокоились уже, никто не будет экспортеров продавать по ценам закрытия с такой валютной переоценкой и ростом на коммодитиз.
😂
Как там говорил путин: нравится, не нравится- терпи моя красавица...🤣🤣🤣
Что сказать, классик
Там над этим сегодня Бидон поржал
Это уже рекорд по закрытию или еще нет? Такое чувство что из доступных инструментов только децентрализованная крипта осталась, а я в ней чет как-то не очень разбираюсь.. Было столько надежд на рынок акций и фондов.. ведь весь цивилизованный мир в них сидит..
Остановка фондового рынка РФ стала самой длительной на мировых рынках с начала века
Источник? Неужели первое место?
Плюс у России первое место по количеству наложенных на неё санкций, и ещё одно первое место по количеству стран, которые наложили на неё хоть какие-нибудь санкции.
Золотая медаль в первенстве закрытых экономик.
Я всё больше уверяюсь что слова "спец.операция" (которые стали объектом для шуток вида "Вторая Мировая Спец.операция") это "спец.операция по превращению страны в Северную Корею" :-(.
До Северной Кореи пока далековато, но правительство целеустремлённо движется туда.
В великую дисперсию можно сказать тоже рынок почти полгода не работал, потому что не было покупателей
Ты путаешь отсутствие спроса при наличии возможностей с отсутствием возможностей.
Век начался 20 лет назад
Ничего раньше все были экспертами по фондовому рынку, теперь будем мегапрошаренными по разным криптовалютам, нам не привыкать адаптироваться..
Сейчас все эксперты стали военными экспертами...
https://youtu.be/yA7_PI1ROCM
Причем тут эксперты. Надо всего лишь иметь интеллект. Интересоваться информацией и уметь её анализировать. Уметь читать и запоминать.
Спецэкспертами
Надо в книгу Гинесса подаваться. Если еще не запретели её
Ждем Сбер по 10 руб
Не будет сбера по 10 не надейтесь. Очень сомнитеььно даже если по 100 будет.
Если нерезидентов выпустят будет
Да, будет но недолго. У них на таких ценах акции быстро закончатся)
Может , даже вырастет к 25 февраля на открытиии.
Так зависит от курса к доллару. Если сбер тысячу рублей, а доллар тоже тысячу стоит, то это не повод для радости
Рубль тоже скольконибудь существено уже не будет падать, нет причин.
Тем временем моему комменту более 2х недель:
Инвестиции Шрёдингера, так скажем :)
Есть же профессии трейдер, краткосрочный инвестор, финансовый аналитик и тд - все они сидят без работы целый месяц...
Есть вероятность, что скоро очень многие будут сидеть месяцами без работы. Не только трейдеры.
СПб биржа работает. Хотя в любом случае ничего хорошего.
кроме брокеров, которые под санкциями
Даже так? Не знал
Весело, что сказать. Накопления наши тю-тю.
Не стоит приравнивать инвестиции к накоплениям. Если копите определённую сумму, воспользуйтесь более консервативными инструментами.
Инвестиции в рыночные фонды и голубые фишки всегда были подвидом безрисковых накоплений, которыми пользуется весь мир, как и облигации ОФЗ например.
Безрисковых? Посмотрите график стоимости РТС за 10 лет, например, а потом наложите его на график S&P. Можно ещё глянуть на "стабильность" выплат дивидендов. То, что люди, не осознают риск и заходят в российские "голубые фишки", и при этом ещё считают это накоплениями, это печально. И открывая брокерский счёт подписывают тонну документов и дисклеймеров не глядя. Хотя на каждом заборе предупреждают, что любые инвестиции сопряжены с риском. Но да, можете минусить, ведь в вашем мире, видимо, Газпром всегда заботится только об интересах миноритарных акционеров))
Да, консервативные банки с тушенкой действительно оказались более стабильным средством для накоплений.
а что случилось-то?
Биржа? Какая биржа?
Свободные торги? Хм ...
Фонда насрано биток круче
Самая лажа, что ETF на иностранные бумаги FXUS, FXIT и т.д. тоже не продать. Хотя они с войной не связаны
Интересно, кто-то с плечами сидит?
Пиздец откладывается. Расходимся.
Все под контролем! Держимся! Прорвёмся!
ВТБ Инвестиции уже 2 суток даже в акк зайти не дают.
Спасибо деду за «победу»!
Станция Дефолтовская, поезд дальше не идёт, прошу освободить вагоны. Попрошу первым лицам страны остаться на месте, для вас построен спецстанция. Осторожно двери закрываются, следующая станция Адовская.
Хиханьки вам, да хаханьки, но ситуации такой по санкциям не было даже по иранскому сценарию. Соответсвенно экономика ляжет, сто пудов. Умные люди говорят о месяце, максимум пару, потом посыпется все. Поэтому сейчас будем наблюдать затягивание гаек во всем со стороны властей. Вот только это не решает проблему...
что именно должно посыпаться, да еще и с задержкой в пару месяцев?
Экономика