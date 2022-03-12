Финансы
Излишний динозавр

ЦБ закрыл Мосбиржу ещё на неделю — она не проводит торги акциями с 25 февраля Статьи редакции

Фондовый рынок закрыт третью неделю подряд.

  • ЦБ решил не возобновлять фондовые торги на Мосбирже с 14 марта по 18 марта. С учётом выходных, Мосбиржа не будет работать до 21 марта.
  • Исключение — режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчётами в рублях, а также торги в секции рынка СПФИ.
  • 25 февраля Мосбиржа отменяла утренние торги на фоне одного из крупнейших падений российского рынка: за 24 февраля индекс Мосбиржи упал на 33,3%.
  • 28 февраля биржа отменила утренние торги на валютном и денежном рынках по решению ЦБ. Валютные торги начались в 10:00 мск, в 13:00 мск регулятор сообщил, что торги акциями проводиться не будут.
  • В тот же день торги акциями российских компаний приостановили Нью-Йоркская биржа и Nasdaq. В списке — «Яндекс», Ozon, МТС, «Циан» и другие. 3 марта торги бумагами TCS Group, «Ленты», X5 Group и других компаний из России приостановила Лондонская биржа.

#новость #цб

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Игорь Пронин

Может лучше вообще не открывать? Пока биржа закрыта, мне циферки на экране твердят, что у меня все еще есть на счете какие-то деньги. Не хочу расстраиваться.

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48
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Дмитрий Милюков

Сделайте скрин и поставьте на десктоп!

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21
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Игорь Пронин

Спасибо, Кэп!

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0
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Дмитрий Милюков

Реально совет топчик. Еще помогает интернет роутер выбросить.

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3
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Сергей Я

А ко мне Колян на одном счёте стучится, красный весь уже как помидор. Мне тоже выгодно, чтобы пока не открывали🌚

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2
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Sergei Timofeyev

До здравствует рыночная экономика, управляемая кнопкой из ЦБ, позволяющая закупиться на низах государству!

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36
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Виктор Ефимов

как же государство закупится, если биржа закрыта и никто бумаги не продаёт?

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5
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Valentin Budaev

Есть внебиржевой рынок. Позвонят зарубежному инвестору и скажут - либо целый доллар прямо щас либо сиди со своими акциями, жди)

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11
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Игорь Пронин

И по каким ценам на нем следует проводить сделки, не подскажете?

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0
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Valentin Budaev

По каким контрагенты договорятся. Крупные сделки вообще через биржу не проводятся никогда.

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16
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Сергей Я

Сразу Байдену лучше🤦‍♂️

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0
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Sergey Didenko

OTC рынок (сделки)
Биржа - это же интерфейс с БД, нам отключили интерфейс и изменения в БД, но ничего не мешает вручную в БД вносить сделки

(все утрировал и сильно упростил)

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4
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Василий

Наивно думать, что правила действуют одинаково для всех) Кстати, если внимательно читать, адресные заявки Мосбиржей исполняются.

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4
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Valentin Budaev

Прецедентов того как биржа закрывает торги по определенным инструментам или даже целиком - валом.

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–1
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Ilya Grigorev

На 3 недели?

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2
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Valentin Budaev

Вроде и больше месяца бывало.

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–4
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Ilya Grigorev

Это когда и где? Быстрое гугление ответа такого не дало

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2
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Valentin Budaev

Перед первой мировой точно на несколько месяцев закрывались

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0
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Сергей Я

🤦‍♂️

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0
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Nikolay Vavilov

Да здравствует открытый свободный рынок демократических стран, где невидимая рука рынка = санкции!

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0
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Steve Evets

"Мы ненадолгое время решили заморозить пенсионные накопления..." - правительство, 2014-й год

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18
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Pavel Voronin

я, кстати, недавно считал с учетом сложного процента, как это влияет на финальный размер пенсии у тех, для кого это начальные годы накопления. И это ПЦ. А теперь и подавно продлят за 24-й год.
Но и фондовый рынок, где можно было бы как-то создавать самому пенсионный портфель, похоже, помер.

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2
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Steve Evets

мы тут подумали... И эти ваши пенсионные портфели - мы тоже решили заморозить.

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2
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Дмитрий Гордиенко

А смысл открывать пока паника на фоне войны не кончится, вот Украина сдастся и тогда откроют, чтобы люди свои капиталы с сильный минус не продали на эмоциях

Так что да, власти думают о людях своей страны

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–37
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Vladimir Kadalashvili

Дима, скоро обьявят мобилизацию на россии и я гарантирую что ты резко станешь пацифистом. Да что уж там, в гомосексуалисты запишешься, лишь бы не забрали. Но будет поздновато пить боржоми. А пока да, помечтай о взятии Киева и победоносном шествии армии))))

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31
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Valentin Budaev

Дима, скоро обьявят мобилизацию на россии
Во время спецоперации нельзя)

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–3
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Vladimir Kadalashvili

да и срочников отправлять вроде как нельзя. а поди-ж ты, вражеские сми сообщают, потом хуйло говорит нет такого, а на следующий день обьявляют наа всю страну, что срочники были, но совсем чуть-чуть)

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21
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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

ага, иди жалуйся в суд, что нельзя. ты до сих пор в сказке живёшь?

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4
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Valentin Budaev

При чем тут жалоба? Просто не могут объявить мобилизацию до ввода военного положения

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0
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Дмитрий Гордиенко

Чтобы мобилизацию объявлять, мы должны сражаться с равным противником и проигрывать, а не Украиной, которая свою авиацию за несколько часов потеряла на 95%, за 2 недели мы не разу не отметили, постепенно двигаемся к своим целям

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–27
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Vladimir Kadalashvili

а сирийцев зачем вербуют, не подскажешь, умный человек?

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13
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Дмитрий Гордиенко

Хотят друзья помочь, зачем отказываться? Мы же им помогали 2 года

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–13
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Vladimir Kadalashvili

спасибо, развеселил)))

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9
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Дмитрий Гордиенко

А вы что думали, что только у Украины могут быть друзья?

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–13
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Сергей

Давно я так не смеялся :))))

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8
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Иван Яковлев

1. Враг моего врага - мой друг.
2. США воюют с ИГИЛ

Я не хочу складывать 1+2........

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1
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Leonid Krym
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5
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Maxim Petrukhin

Джва года помогали.
Но вот вопрос - А ГДЕ ОНИ БЫЛИ ВОСЕМЬ ЛЕТ?!

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3
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Maxim Petrukhin

Чувак, ну скажи же круто, что моджахеды будут сражаться за торжество русского мира. Как думаешь, сильно запрещённое в России ИГ не привлекут к теме? Или, там, военно-космические силы Эритреи.

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0
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Vladimir Kadalashvili

сорри, что вы за две недели не сделали? ты с передовой пишешь? или кто это вы?

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9
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Иван Яковлев

Санкции накладывают с целью остановить боевые действия. Окончание боевых действий будет означать что новых санкций накладывать больше не будут, но наложенные останутся пока страна не изменит свой политический курс.

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7
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Pavel Petel

Для уничтожения военного потенциала.

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0
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Valentin Budaev

Санкции накладывают с целью остановить боевые действия
Санкции не могут остановить боевые действия никак, такой механизм попросту отсутствует.
Соответственно и вводятся они ни для этого. Если бы вдруг войска были выведены в первый же день - в целом были бы еще более жесткие санкции.

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–1
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Pavel Petel

Санкции уже не снимут, даже если захватят всю Украину. Только еще больше накинут. Поэтому как бежал капитал, так и будет бежать из РФ.

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5
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Дмитрий Гордиенко

Только теперь капитал уже не может убежать, так как почти все способы перекрыли

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–15
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Pavel Petel

В моем понимании он в РФ обесценился. За одно он обесценился и у граждан РФ.

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1
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Maxim Petrukhin

Чувак, просто нечего уже выводить. За время правления дедули больше триллиона баксов патриоты на проклятый Запад перекачали.

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0
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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

ты ж даже в армии не служил, а о войне рассуждаешь.
тьфу таким быть

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4
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Ilya Grigorev

То есть никогда?🤔

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2
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Василий

Да, это всё отрицательный хлопок эмоций у граждан, а так всё норм)

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2
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Книжный Червь

Да все успокоились уже, никто не будет экспортеров продавать по ценам закрытия с такой валютной переоценкой и ростом на коммодитиз.

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0
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Maxim Petrukhin

😂

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0
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Иван Лавренко

Как там говорил путин: нравится, не нравится- терпи моя красавица...🤣🤣🤣

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9
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Эдуард

Что сказать, классик

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2
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Иван Поварёшкин

Там над этим сегодня Бидон поржал

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7
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Володя Родионов

Это уже рекорд по закрытию или еще нет? Такое чувство что из доступных инструментов только децентрализованная крипта осталась, а я в ней чет как-то не очень разбираюсь.. Было столько надежд на рынок акций и фондов.. ведь весь цивилизованный мир в них сидит..

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5
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Mishka

Остановка фондового рынка РФ стала самой длительной на мировых рынках с начала века

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5
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Дмитрий Милюков

Источник? Неужели первое место?

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0
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Иван Яковлев

Плюс у России первое место по количеству наложенных на неё санкций, и ещё одно первое место по количеству стран, которые наложили на неё хоть какие-нибудь санкции.

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0
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Василий

Золотая медаль в первенстве закрытых экономик.

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3
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Иван Яковлев

Я всё больше уверяюсь что слова "спец.операция" (которые стали объектом для шуток вида "Вторая Мировая Спец.операция") это "спец.операция по превращению страны в Северную Корею" :-(.

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5
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Василий

До Северной Кореи пока далековато, но правительство целеустремлённо движется туда.

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2
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Дмитрий Гордиенко

В великую дисперсию можно сказать тоже рынок почти полгода не работал, потому что не было покупателей

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–1
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Иван Яковлев

Ты путаешь отсутствие спроса при наличии возможностей с отсутствием возможностей.

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1
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Дмитрий Гордиенко

Век начался 20 лет назад

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0
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Володя Родионов

Ничего раньше все были экспертами по фондовому рынку, теперь будем мегапрошаренными по разным криптовалютам, нам не привыкать адаптироваться..

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1
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Дмитрий Милюков

Сейчас все эксперты стали военными экспертами...

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3
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Александр Привалов

https://youtu.be/yA7_PI1ROCM

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0
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Липин Евгений

Причем тут эксперты. Надо всего лишь иметь интеллект. Интересоваться информацией и уметь её анализировать. Уметь читать и запоминать.

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0
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Илья Попов

Спецэкспертами

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0
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Андрей Иванов

Надо в книгу Гинесса подаваться. Если еще не запретели её

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0
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Чит Чат

Ждем Сбер по 10 руб

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3
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Valentin Budaev

Не будет сбера по 10 не надейтесь. Очень сомнитеььно даже если по 100 будет.

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3
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Василий Петров

Если нерезидентов выпустят будет

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1
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Valentin Budaev

Да, будет но недолго. У них на таких ценах акции быстро закончатся)

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2
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Дмитрий Милюков

Может , даже вырастет к 25 февраля на открытиии.

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0
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юрий с

Так зависит от курса к доллару. Если сбер тысячу рублей, а доллар тоже тысячу стоит, то это не повод для радости

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0
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Valentin Budaev

Рубль тоже скольконибудь существено уже не будет падать, нет причин.

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0
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Андрей Николаев

Тем временем моему комменту более 2х недель:

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3
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Александр Кононенко
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3
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Александр Кононенко

Инвестиции Шрёдингера, так скажем :)

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0
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Sergey Didenko

Есть же профессии трейдер, краткосрочный инвестор, финансовый аналитик и тд - все они сидят без работы целый месяц...

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0
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Михаил Томаров

Есть вероятность, что скоро очень многие будут сидеть месяцами без работы. Не только трейдеры.

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8
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Александр Хрусталев

СПб биржа работает. Хотя в любом случае ничего хорошего.

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0
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Виктор Ефимов

кроме брокеров, которые под санкциями

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0
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Александр Хрусталев

Даже так? Не знал

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0
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Анна Жирина

Весело, что сказать. Накопления наши тю-тю.

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1
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Василий

Не стоит приравнивать инвестиции к накоплениям. Если копите определённую сумму, воспользуйтесь более консервативными инструментами.

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–3
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Володя Родионов

Инвестиции в рыночные фонды и голубые фишки всегда были подвидом безрисковых накоплений, которыми пользуется весь мир, как и облигации ОФЗ например.

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5
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Василий

Безрисковых? Посмотрите график стоимости РТС за 10 лет, например, а потом наложите его на график S&P. Можно ещё глянуть на "стабильность" выплат дивидендов. То, что люди, не осознают риск и заходят в российские "голубые фишки", и при этом ещё считают это накоплениями, это печально. И открывая брокерский счёт подписывают тонну документов и дисклеймеров не глядя. Хотя на каждом заборе предупреждают, что любые инвестиции сопряжены с риском. Но да, можете минусить, ведь в вашем мире, видимо, Газпром всегда заботится только об интересах миноритарных акционеров))

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0
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Сергей С.

Да, консервативные банки с тушенкой действительно оказались более стабильным средством для накоплений.

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0
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Mark Matviyiv

а что случилось-то?

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1
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Сергей Леопольдович

Биржа? Какая биржа?
Свободные торги? Хм ...

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0
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Игорь Хольнов

Фонда насрано биток круче

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0
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Ivan Susanin

Самая лажа, что ETF на иностранные бумаги FXUS, FXIT и т.д. тоже не продать. Хотя они с войной не связаны

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0
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Игорь Протасов

Интересно, кто-то с плечами сидит?

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0
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Евгений Кузнецов

Пиздец откладывается. Расходимся.

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0
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Dimka Nevidimka

Все под контролем! Держимся! Прорвёмся!
ВТБ Инвестиции уже 2 суток даже в акк зайти не дают.
Спасибо деду за «победу»!

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0
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Илья Попов

Станция Дефолтовская, поезд дальше не идёт, прошу освободить вагоны. Попрошу первым лицам страны остаться на месте, для вас построен спецстанция. Осторожно двери закрываются, следующая станция Адовская.

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0
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Ершов

Хиханьки вам, да хаханьки, но ситуации такой по санкциям не было даже по иранскому сценарию. Соответсвенно экономика ляжет, сто пудов. Умные люди говорят о месяце, максимум пару, потом посыпется все. Поэтому сейчас будем наблюдать затягивание гаек во всем со стороны властей. Вот только это не решает проблему...

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0
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Steve Evets

что именно должно посыпаться, да еще и с задержкой в пару месяцев?

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0
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AngelOfFaith

Экономика

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