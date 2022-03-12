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TJ

PayPal предупредил, что заблокирует кошельки пользователей из России 18 марта Статьи редакции

Сервис призвал владельцев счетов по возможности вывести средства до этого момента.

12 марта на русскоязычной версии сайта электронной платёжной системы PayPal появилось предупреждение, что все кошельки россиян будут заблокированы с 18 марта. Представители сервиса указали, что до этого момента клиенты могут вывести оставшиеся средства со своих счетов.

Заявление на сайте PayPal

О приостановке работы в России PayPal объявил ещё 5 марта, но не уточнил, когда именно ограничения вступят в силу. RTVI сообщает, что ЦБ намерен отозвать лицензию у компании «ПэйПал РУ», которая осуществляет работу сервиса на территории страны.

Исполнительный директор PayPal объяснил, что решение связано с текущим конфликтом на Украине. Он рассказал, что «с начала событий компания помогла собрать более 150 миллионов долларов для благотворительных организаций, поддерживающих украинцев». Это стало «одним из крупнейших» вложений за такой короткий промежуток времени.

#новость #paypal

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добрая букашка

это спецоперация по приостановке денег у российских пользователей

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19
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Rustam Valiullin

виси, вот из-за таких ботов и других кейсов, я, как минимум, прекращаю вас читать. У вас инстинкт самосохранения ещё не проснулся? Ну ок.

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–17
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Евгений Бондин

Иди на Tj

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9
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добрая букашка

я, как минимум, прекращаю вас читать
 не пиZди

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6
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Андрей Липчевский

Поскорее бы 18 марта, а там может и весь интернет выключат. Все равно им в РФ мало кто пользуется. Мы в Украине вам так завидуем...

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–10
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Сергей Крикунов

Ну эта помойка всегда блокировала кого угодно и когда угодно. Удивительно, что столько держались.

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6
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Сергей

Согласен, но раньше ей хотя бы можно было пользоваться, а теперь такой возможности не будет в принципе

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0
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Сергей Я

Не вижу, где написано про заморозку с 18 марта?

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2
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user_90123129312

А приостановить услуги по отправке и получению платежей в России — это не заморозка?

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1
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Сергей Я

Нет.

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2
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Anton Beloborodov

Мне могут прислать деньги на счет PayPal а я могу купить что то с помощью этого счета заграницей или переслать их кому то заграницу. Россия тут не причем.

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0
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dlr5668

Не доходят деньги на ру палку

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Max Yankov

Абсолютно нет. Я хоть исходно "пользователь из Росси", оттуда уже уехал, отправлять и получать платежи в Россию не планирую, и моему счёту в Paypal ничего не угрожает. И любой другой пользователь из России, если хочет получить доступ к своим деньгам, может поступить точно так же.

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0
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t t

если уехал, то уже не "пользователь из России", резиденты у них проходят по роcсийской дочке, нерезиденты нет

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0
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Anton Beloborodov

Может кто то обьяснить что это значит ? В письме они ничего не пишут про блокировку аккаунта, только про возможность получать и принимать платежи в России. Или это все таки блокировка аккаунта для всех граждан России ка к я понимаю. Даже тех кто живет заграницей. Очень много неясного.

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1
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Цкуро Бесцветный

ЦБ отзовет лицензию у "ПэйПал Рус", вроде так. Так что как я понял внутри страны палкой нельзя будет платить.

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DeepFakescovery channel

"Учёный изнасиловал журналиста".

Не будет никакой блокировки кошельков.

Это лишь платежи в/из рф. С других стран будет работать.

К тому же сохранится возможность вывода из пайпал в российский банк.

То что они в сообщение рекомендуют конвертировать стабильный бакс, на ватный рубль - нужно игнорировать.

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–2
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Anton Beloborodov

Зачем же они тогда говорят, что надо обязательно вывести деньги до 18 числа ?

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2
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DeepFakescovery channel

панику нагоняют. У них есть лицензия ЦБ РФ. Если мои баксы вдруг исчезнут, я смогу подать в суд.

upd а лицензию отзывают =)

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–6
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dlr5668

Уже не работает. На ру палку нельзя перевести деньги с другой страны

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2
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Rus

Вы вообще юзали пейпал? Платежи уже неделю как не проходят никакие, вывести баксы с пейпала можно только в рубли.

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1
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Ilia

И как мне получить платеж из Украины на русский кошелек прямо сейчас в РФ? Ответ: никак, это уже недоступно

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0
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Eva Mailo

не знаю насчет того будет ли работать вне РФ. уже почти неделю такая картина. Нельзя ни вывести на счет, ни перечислисть другому человеку, ни на патреон, ни на какую благотворительность. Ничего. Сапорт не работает, ну или делает вид что его не существует.

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Комментарий удален

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Mike

Дней 5 назад ещё пробовал привязать счёт/карту, чтобы вывести свои немногочисленные запылённые usd - ничего не получается, выдаёт ошибку 🤷🏼‍♂️

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0
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Сергей

Одна новость хуже другой. Это лютая жесть

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Дмитрий Филиппов

PayPal в акциях упала за 4 месяца почти в 3 раза, потому что помойка.

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0
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Иван Белов

Маск предал нас (

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Олег Штоц

Совсем не Маск (

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Алексей Картаев

Путираст нас предал

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