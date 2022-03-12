PayPal предупредил, что заблокирует кошельки пользователей из России 18 марта Статьи редакции
Сервис призвал владельцев счетов по возможности вывести средства до этого момента.
12 марта на русскоязычной версии сайта электронной платёжной системы PayPal появилось предупреждение, что все кошельки россиян будут заблокированы с 18 марта. Представители сервиса указали, что до этого момента клиенты могут вывести оставшиеся средства со своих счетов.
О приостановке работы в России PayPal объявил ещё 5 марта, но не уточнил, когда именно ограничения вступят в силу. RTVI сообщает, что ЦБ намерен отозвать лицензию у компании «ПэйПал РУ», которая осуществляет работу сервиса на территории страны.
Исполнительный директор PayPal объяснил, что решение связано с текущим конфликтом на Украине. Он рассказал, что «с начала событий компания помогла собрать более 150 миллионов долларов для благотворительных организаций, поддерживающих украинцев». Это стало «одним из крупнейших» вложений за такой короткий промежуток времени.
Это всё-таки случилось. Инстаграм будет полностью заблокирован на территории России. Что это значит для бизнеса? Для кого-то — разорение, а кто-то сможет перейти в другие оставшиеся рекламные системы. Сегодня поговорим о том, как будет проходить процесс трансформации интернет-рекламы и почему всё станет сильно дороже.
Вчера вышло постановление ЦБ о том, что банкам запрещено взымать комиссию с физических лиц за снятие наличной валюты со счетов для суммы до 10000 долларов. Узнав об этом, решил на всякий случай снять наличку со своего валютного счета в альфа банке. Захожу в приложение, чтобы заказать наличность, вбиваю сумму(сильно меньше $10000), пишет что…
В декабре, через сайт М.Видео был сделан Заказ №1529470835Товар: Ноутбук Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10/32-core/64/1TB SpaceGray по цене 360.516р, в количестве 1 шт. На условиях 100% предоплаты, что подтверждается: чеками на сайте, чеками в банке.
это спецоперация по приостановке денег у российских пользователей
виси, вот из-за таких ботов и других кейсов, я, как минимум, прекращаю вас читать. У вас инстинкт самосохранения ещё не проснулся? Ну ок.
Иди на Tj
я, как минимум, прекращаю вас читать
не пиZди
Поскорее бы 18 марта, а там может и весь интернет выключат. Все равно им в РФ мало кто пользуется. Мы в Украине вам так завидуем...
Ну эта помойка всегда блокировала кого угодно и когда угодно. Удивительно, что столько держались.
Согласен, но раньше ей хотя бы можно было пользоваться, а теперь такой возможности не будет в принципе
Не вижу, где написано про заморозку с 18 марта?
А приостановить услуги по отправке и получению платежей в России — это не заморозка?
Нет.
Мне могут прислать деньги на счет PayPal а я могу купить что то с помощью этого счета заграницей или переслать их кому то заграницу. Россия тут не причем.
Не доходят деньги на ру палку
Абсолютно нет. Я хоть исходно "пользователь из Росси", оттуда уже уехал, отправлять и получать платежи в Россию не планирую, и моему счёту в Paypal ничего не угрожает. И любой другой пользователь из России, если хочет получить доступ к своим деньгам, может поступить точно так же.
если уехал, то уже не "пользователь из России", резиденты у них проходят по роcсийской дочке, нерезиденты нет
Может кто то обьяснить что это значит ? В письме они ничего не пишут про блокировку аккаунта, только про возможность получать и принимать платежи в России. Или это все таки блокировка аккаунта для всех граждан России ка к я понимаю. Даже тех кто живет заграницей. Очень много неясного.
ЦБ отзовет лицензию у "ПэйПал Рус", вроде так. Так что как я понял внутри страны палкой нельзя будет платить.
"Учёный изнасиловал журналиста".
Не будет никакой блокировки кошельков.
Это лишь платежи в/из рф. С других стран будет работать.
К тому же сохранится возможность вывода из пайпал в российский банк.
То что они в сообщение рекомендуют конвертировать стабильный бакс, на ватный рубль - нужно игнорировать.
Зачем же они тогда говорят, что надо обязательно вывести деньги до 18 числа ?
панику нагоняют. У них есть лицензия ЦБ РФ. Если мои баксы вдруг исчезнут, я смогу подать в суд.
upd а лицензию отзывают =)
Уже не работает. На ру палку нельзя перевести деньги с другой страны
Вы вообще юзали пейпал? Платежи уже неделю как не проходят никакие, вывести баксы с пейпала можно только в рубли.
И как мне получить платеж из Украины на русский кошелек прямо сейчас в РФ? Ответ: никак, это уже недоступно
не знаю насчет того будет ли работать вне РФ. уже почти неделю такая картина. Нельзя ни вывести на счет, ни перечислисть другому человеку, ни на патреон, ни на какую благотворительность. Ничего. Сапорт не работает, ну или делает вид что его не существует.
Комментарий удален
Дней 5 назад ещё пробовал привязать счёт/карту, чтобы вывести свои немногочисленные запылённые usd - ничего не получается, выдаёт ошибку 🤷🏼♂️
Одна новость хуже другой. Это лютая жесть
PayPal в акциях упала за 4 месяца почти в 3 раза, потому что помойка.
Маск предал нас (
Совсем не Маск (
Путираст нас предал