Главное в экономике на фоне «операции» в Украине, день 18: власти Бермуд приостановили сертификаты российских самолётов Статьи редакции
Собираем новости и события восемнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Мосбиржа закрыта. Валютные торги начнутся 14 марта в 10:00 мск, торгов на фондовом рынке не будет до 21 марта.
Официальные курсы валют на выходные: доллар — 116,75 рублей, евро — 128,95 рублей.
Транспорт
Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах. Если в парке компании есть такие самолёты, они не смогут выполнять на них полеты после 02:59 по московскому времени 13 марта 2022 года.
Всего сейчас в России эксплуатируются 1367 самолетов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах. По данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков.
Реакция бизнеса и правительства
Правительство сделало бессрочным порядок списания штрафов и пеней за нарушение обязательств по госконтрактам в условиях санкций. Достаточно представить письменное обоснование с подтверждением причины нарушения госзаказа.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил доработать законопроект о введении внешнего управления в компаниях с иностранным участием.
События предыдущего дня, 12 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Хорошая статья, только зачем вставлять эту рожу каждый раз.. нормальные люди уже насмотрелись на неё..
Чтобы вырабатывался рвотный рефлекс.
Давно
Сходите в соседний топик про 22 вопроса, почитайте комментарии от zомби. Вы будете неприятно разочарованы, я думал здравомыслящих реально много.
Снесли топик тот
Не здравомыслящие, а финансово, экономики и юридически безграмотные. Чем человек больше безграмотен то тем ему больше можно говна в уши наложить, особенно с ТВ.
Ничего. Сталин помер, и этот тоже помрет.
Предлагаю этот день сделать "нерабочим днем с сохранением заработной платы". И отмечать каждый год.
братишка, ты используешь "слова Геббельса",
какой "нерабочий день" ?
Чистый выходной)
И завершать праздничную церемонию "хлопками" в небо
Тем более это малопохожий двойник.
Удумрт захватил власть в 2007
В этом же вся суть
может, на всякий, чтобы не отпиzдели
У меня есть картинка с вождём за которую не только отпиzдить могут, но и посадить, чёт на дофига лет 😏
На мётлах полетим. Рогозин обещал :)
Как назло, создать свой самолёт - это тоже лет 15. На Сухом суперджете я сам заплачу, чтобы не лететь. МС21 - ещё непонятно. Но там тоже масса нероссийских технологий и чипов, уклончиво отвечу.
Раньше была программа «нефть в обмен на продовольствие». История повторяется?
Ох, бойтесь изобретений Рогозина.
ахха, да какой самолет, реально жду его 2 альбом) хотя где его теперь слушать, хз)
Дед, прошу остановись, хватит, умоляю. Ну пиZдец же всему
Плакали всем правительством. Один П не плачет, говорит надо держаться лучше за скрепы, и что IT - это призвание, туда не за деньгами идут. Хотите денег - идите в бизнес.
На Бермуды надавили, пока реальных причин приостанавливать сертификаты не было.
Нет поставок запчастей - нет обслуживания - нет уверенности в исправности самолетов. Это реальная причина?
https://www.bcaa.bm/international-sanctions-press-statement
Конечно нет. Потому что, Бермуды не отвечают ни за поставку запчастей, ни за техосблуживание. Это забота авиакомпаний. Если регламентные работы в отношении самолёта не проводятся, то вот тогда сертификат можно отозвать.
Ну так пусть а/к принесут справку/фото/документы, что у них используются оригинальные запчасти и проводится регламентное техобслуживание. Сразу восстановят сертификат. Пока же "нет уверенности". У меня, кстати, тоже "нет уверенности", хотя летаю по РФ много и чувствую, что скоро придется вспоминать ароматы вагонов РЖД
Что это вообще значит - "нет уверенности"? Вот когда они не принесут "справку/документы" о выполненных работах, вот тогда можно будет отзывать сертификат. И это будет причина. А сейчас это выглядит так, что тебя останавливает ДПС на улице и отбирает права по причине того, что у него нет в тебе уверенности. Бред.
Подозреваю, что в лизинговом соглашении прописаны регламентные работы и то, в каком реестре должен быть зарегистрирован самолет. Сам самолет в лизинг последнее время не брал, но думаю, что это так должно быть. Неспроста же разговор о переводе самолетов в российский реестр ведется уже давно, но безуспешно, ибо лизингодатели сопротивляются.
Теперь смотрим на Бермуды. В их реестре прописаны самолеты, которые летают неизвестно где и обслуживаются неизвестно как. Зачем им нести ответственность за что-то нехорошее? Вот и отзывают сертификат. Можно сказать, это как лишение гарантии в случае нерегламентного использования того же авто (пример не очень удачный, но в таком случае производитель тоже снимает с себя всю ответственность).
Возможно, что и так, но на мой взгляд здесь как всегда на первом месте не забота о безопасности, а желание поднасрать РФ. Ведь причина отзыва не реальные нарушения, а знаменитое "highly likely"
Надо ждать, как обычно это бывает в РФ, пока все начнет разваливаться в полете?
как обычно это бывает в РФ
Ясно
Ну посмотри количество катастроф за последние несколько лет на душу населения
Т.е. я твоё утверждение ещё и сам доказывать должен? Отличный подход.
Ты никому ничего не должен. Но чтобы не выглядеть дураком, можно же открыть хотя бы вики
по количеству катастроф на втором месте в мире (2015)
https://24tv.ua/ru/top3_stran_s_naibolshim_kolichestvom_aviakatastrof_rossija_vyrvalas_v_lidery_n627505
Ну а что это меняет по итогу? В России зареганы только самолеты АК Россия из крупняка
Ничего. Самолёты переведут в российский реестр, а бермуды потеряют 20 лямов зелени в год.
20? Там самолётов на 10 миллиардов
Плата за регистрицию в реестре. Сами самолёты не принадлежат бермудам.
А зачем изначально почти весь воздушный флот России в Бермудах регистрировали??? Просто просматривал ради интереса флот США в США, Германии в Германии, Турции в Турции, Белоруссии в Белоруссии. И только Россия в Бермудах.
Подозреваю что по тоже причине по которой большенство флота торгового приписанно к каким-то островам - Багамы и тп.
Насколько я помню на момент когда самолёты брали в лизинг в РФ не было регламента регистрации для этих типов самолётов (Боинг, Эйрбас). Поэтому все самолёты регистрировались зарубежом.
Даже Белоруссия об этих регламентах позаботилась... Странно. А вот наш морской торговый флот тоже не российский. Тут почему, не знаете?
Мне кажеться не корректно говорить что не российский основываясь на том чей порт приписки. Это всего лиш удобный флаг и ничего более. Мне кажеться похожая аналогия с машиной. Хозяин я, но работает машина в Европе, и ТО ее.
Самый любимый государственный флаг у российских судовладельцев... либерийский. Под его полотнищем морские мировые просторы бороздят более ста судов, перевозящих экспортные грузы. Затем по популярности следуют штандарты "офшорных" Кипра, Мальты, Панамы. И дело не в отсутствии патриотизма. В деньгах. Корабль, плывущий под флагами страны Либерии или Белиза, платит в их бюджеты раз в десять меньше налогов, чем если бы плыл под российским и "отстегивал" в родную казну 20 процентов налога на прибыль, 35,6 процента единого социального налога и еще массу всяких сборов. В итоге 94 процента отечественных внешнеторговых грузов везут не наши суда. При этом Россия, по оценкам экспертов, теряет ежегодно около 2-3 миллиардов долларов.
Уже нашёл сам, почему.
Ну как, то что они могут себе это позволить, уже причина, почему бы не делать. Есть ещё страны, которые делают то что не должны…
BCAA подчиняется министерству транспорта Велмкобритании. Тут всё понятно.
Бермуды вправе распоряжаться своей собственностью так, как считают нужным. К тому же "собственность обязывает". Слыхали?
Эти самолёты не являются собственностью Бермуд.
Да, они являются собственностью юридических лиц, зарегистрированных на Бермудах.
Кстати, про взаимоотношения компании и акционера (в данном случае зиц) тоже почитайте.
Юрлица тоже не зарегистрированы на Бермудах. Там зарегистрированы только самолёты.
"От наук уставший школьник нёс совсем уж ерунду"
У дедушки спросите, кто автор.
Сертификация самолётов это как ТО на машину, те как будто у вас отобрали талон ТО и сказали что ваша машина не считается безопасной тк вы не можете доказать что вы будете делать обслуживание по нормам завода изготовителя.
Что это значит - летать самолёт может и дальше, и дальше менять в РФ запчасти и обслуживать самолёт своими силами, типа вы в гараже в яме сами меняете масло в своей шестерке.
Но самолёт по международным нормам считается не годным к полетам без такого сертификата, него никто в здравомысляще уме НЕ будет страховать, он может будет летать только в РФ, но я не знаю как СОГАЗ будет страховать самолёты Аэрофлота без такого сертификата дальше, премия будет как космос.
Переведут в российский реестр и выдадут сертификат.
А обслуживание по каким нормам и с какими комплектующими будет? Вы понимаете, что от этого в явном виде зависит безопасность? И риски для страховой, которая увеличит стоимость страхования в 10 раз.
Как будто кого-то это будет волновать в таких условиях. Очередной раз объявят, что обошли zверские западные нормы
Спецоперация по уничтожению благосостояния дорогих россиян идёт по плану
Спасибо за светлое будущее…
P/S сами знаете кому
Печально, конечно, но не критично
Ну так, можно ещё спокойно потерпеть😂😂😂
А что принципиально ужасного случилось? Брали самолёты там - возьмём в другом месте. Сократится количество рейсов? Абсолютно ничего страшного.
Да нечего страшного последние недели не произошло. Все в порядки. Подумаешь что люди гибнут и экономика на глазах сдувается.
Экономика относительно в порядке, сдулись некоторые отрасли, это да.
Относительно чего она в порядке? Относительно 18-го века? Эмбарго на всё, никакой техники, никакого сырья для местных производств. Блять вот реально пока половина предприятий не закроется и полки не будут полупустые с несколькими наименованиями, которые будут стоить в 2 раза больше до глубинного народа нихуя не дойдёт
никакого сырья для местных производств
С чем в россии пооблем нет так это как раз с сырьем
Эмбарго от 30 стран из 252 существующих на планете, наложенное только на малую часть отраслей, при отсутсвии проблем с ре-экспортом? Вряд ли это хоть как-то принципиально на что-то повлияет. Плачь VC-шников можно понять, весь сегмент IT отрасли работающий с иностранцами сейчас коллапсирует, но на остальных это перекладывать не нужно. Как бы вам этого не хотелось - жизнь большинства принципиально не поменяется.
Тебе платят или по зову души?
Навскидку, люди работающие на производстве корпусной мебели, сейчас в задумчивости, даже безотносительно будущего падения сбыта.
Качественный МДФ, краски, ...
Мда... Скоро летать не на чем будет 🤔
Как это не на чем. Рогозин же что-то говорил о мётлах.
Начнут падать, мы и не узнаем, нам по телеку не покажут или скажут что это была спец операция, учения
Готовьте лошадей.
Она разве сможет столько проплыть? Бермуды далековато... 🤔
У коневодства возникли перспективы
Удивляюсь, как ещё остаются люди, у которых до сих в лексиконе ватники и скрепы. Видимо это какое-то заболевание психики серьёзное
Раньше меня пугали слова <достаём двойные листочки>, потом <выхода нет>, теперь <статья дополняется>.
Забавно. На момент прочтения мной статьи никаких серьезных санкций в ней не описано. Но большинство "оналитиков" пишут об очередном витке писца. Вы хоть дождитесь когда материал дополнениями закроют. Или попытайтесь понять прочитанное, сопоставив с предыдущими публикациями.
Есть пределы, как в известном сюжете.
Когда попросите долго доводимого человека просто передать коробку спичек, и он сорвётся.
Обычный человек - возможно, но у нас тут вроде бизнесмены и предприниматели, экономисты какие-никакие. Как бы люди варящиеся в этом всем. А в большинстве своем вижу неадекватные реакции паникеров и злопыхателей.
Столько нытья в комментах 😂😂
Вообще сейчас логика либералов напоминает примерно такой случай. На улице жара. Какой-то человек подбегает к тебе и с криком «охладись» выливает ведро воды. Ты весь мокрый, вещи мокрые. Но вместо того, чтобы наказать обидчика, начинаешь проклинать жару
Отменим сертификаты недружественных стран!
Забирай все, я себе ещё нарисую!
О свежачек подвезли