Собираем новости и события восемнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Валюта и рынок

Мосбиржа закрыта. Валютные торги начнутся 14 марта в 10:00 мск, торгов на фондовом рынке не будет до 21 марта.

Официальные курсы валют на выходные: доллар — 116,75 рублей, евро — 128,95 рублей.

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Транспорт

Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах. Если в парке компании есть такие самолёты, они не смогут выполнять на них полеты после 02:59 по московскому времени 13 марта 2022 года.

Всего сейчас в России эксплуатируются 1367 самолетов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах. По данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков.

Реакция бизнеса и правительства

Правительство сделало бессрочным порядок списания штрафов и пеней за нарушение обязательств по госконтрактам в условиях санкций. Достаточно представить письменное обоснование с подтверждением причины нарушения госзаказа.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил доработать законопроект о введении внешнего управления в компаниях с иностранным участием.

События предыдущего дня, 12 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.