Финансы
Садовый чайник

Главное в экономике на фоне «операции» в Украине, день 18: власти Бермуд приостановили сертификаты российских самолётов Статьи редакции

Собираем новости и события восемнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Валюта и рынок

Мосбиржа закрыта. Валютные торги начнутся 14 марта в 10:00 мск, торгов на фондовом рынке не будет до 21 марта.

Официальные курсы валют на выходные: доллар — 116,75 рублей, евро — 128,95 рублей.

Транспорт

Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах. Если в парке компании есть такие самолёты, они не смогут выполнять на них полеты после 02:59 по московскому времени 13 марта 2022 года.

Всего сейчас в России эксплуатируются 1367 самолетов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах. По данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков.

Реакция бизнеса и правительства

Правительство сделало бессрочным порядок списания штрафов и пеней за нарушение обязательств по госконтрактам в условиях санкций. Достаточно представить письменное обоснование с подтверждением причины нарушения госзаказа.

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил доработать законопроект о введении внешнего управления в компаниях с иностранным участием.

События предыдущего дня, 12 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#днрилнр #новость

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Tywini

Хорошая статья, только зачем вставлять эту рожу каждый раз.. нормальные люди уже насмотрелись на неё..

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49
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Alexander Veber

Чтобы вырабатывался рвотный рефлекс.

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28
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Роман Тютюнов

Давно

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4
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Alexander Veber

Сходите в соседний топик про 22 вопроса, почитайте комментарии от zомби. Вы будете неприятно разочарованы, я думал здравомыслящих реально много.

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11
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Роман Тютюнов

Снесли топик тот

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1
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Komopot Baster

Не здравомыслящие, а финансово, экономики и юридически безграмотные. Чем человек больше безграмотен то тем ему больше можно говна в уши наложить, особенно с ТВ.

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0
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PlusomanNepidoraska

Ничего. Сталин помер, и этот тоже помрет.

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4
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Alexander Veber

Предлагаю этот день сделать "нерабочим днем с сохранением заработной платы". И отмечать каждый год.

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0
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PlusomanNepidoraska

братишка, ты используешь "слова Геббельса",
какой "нерабочий день" ?
Чистый выходной)

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0
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Alexander Veber

И завершать праздничную церемонию "хлопками" в небо

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0
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Александр Шмарёв

Тем более это малопохожий двойник.

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2
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Дмитрий Алексеевич

Удумрт захватил власть в 2007

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0
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Максим Неплох

В этом же вся суть

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0
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добрая букашка

может, на всякий, чтобы не отпиzдели

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0
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Alexander Veber

У меня есть картинка с вождём за которую не только отпиzдить могут, но и посадить, чёт на дофига лет 😏

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0
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Podkuiko Vladislav
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0
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Pavel Ivanov
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24
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Alexander Veber
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5
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Дмитрий Алтунин

На мётлах полетим. Рогозин обещал :)

Как назло, создать свой самолёт - это тоже лет 15. На Сухом суперджете я сам заплачу, чтобы не лететь. МС21 - ещё непонятно. Но там тоже масса нероссийских технологий и чипов, уклончиво отвечу.

Раньше была программа «нефть в обмен на продовольствие». История повторяется?

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15
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Alexander Veber

Ох, бойтесь изобретений Рогозина.

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4
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Artem Gvozdev

ахха, да какой самолет, реально жду его 2 альбом) хотя где его теперь слушать, хз)

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1
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добрая букашка

Дед, прошу остановись, хватит, умоляю. Ну пиZдец же всему

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10
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Александр Иващенко

Плакали всем правительством. Один П не плачет, говорит надо держаться лучше за скрепы, и что IT - это призвание, туда не за деньгами идут. Хотите денег - идите в бизнес.

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6
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Верен Дар

На Бермуды надавили, пока реальных причин приостанавливать сертификаты не было.

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6
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Igor Fedorov

Нет поставок запчастей - нет обслуживания - нет уверенности в исправности самолетов. Это реальная причина?
https://www.bcaa.bm/international-sanctions-press-statement

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12
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Верен Дар

Конечно нет. Потому что, Бермуды не отвечают ни за поставку запчастей, ни за техосблуживание. Это забота авиакомпаний. Если регламентные работы в отношении самолёта не проводятся, то вот тогда сертификат можно отозвать.

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1
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Igor Fedorov

Ну так пусть а/к принесут справку/фото/документы, что у них используются оригинальные запчасти и проводится регламентное техобслуживание. Сразу восстановят сертификат. Пока же "нет уверенности". У меня, кстати, тоже "нет уверенности", хотя летаю по РФ много и чувствую, что скоро придется вспоминать ароматы вагонов РЖД

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3
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Верен Дар

Что это вообще значит - "нет уверенности"? Вот когда они не принесут "справку/документы" о выполненных работах, вот тогда можно будет отзывать сертификат. И это будет причина. А сейчас это выглядит так, что тебя останавливает ДПС на улице и отбирает права по причине того, что у него нет в тебе уверенности. Бред.

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2
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Igor Fedorov

Подозреваю, что в лизинговом соглашении прописаны регламентные работы и то, в каком реестре должен быть зарегистрирован самолет. Сам самолет в лизинг последнее время не брал, но думаю, что это так должно быть. Неспроста же разговор о переводе самолетов в российский реестр ведется уже давно, но безуспешно, ибо лизингодатели сопротивляются.
Теперь смотрим на Бермуды. В их реестре прописаны самолеты, которые летают неизвестно где и обслуживаются неизвестно как. Зачем им нести ответственность за что-то нехорошее? Вот и отзывают сертификат. Можно сказать, это как лишение гарантии в случае нерегламентного использования того же авто (пример не очень удачный, но в таком случае производитель тоже снимает с себя всю ответственность).

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2
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Верен Дар

Возможно, что и так, но на мой взгляд здесь как всегда на первом месте не забота о безопасности, а желание поднасрать РФ. Ведь причина отзыва не реальные нарушения, а знаменитое "highly likely"

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0
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Антон Штадлер

Надо ждать, как обычно это бывает в РФ, пока все начнет разваливаться в полете?

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1
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Верен Дар

как обычно это бывает в РФ
 Ясно

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0
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Антон Штадлер

Ну посмотри количество катастроф за последние несколько лет на душу населения

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0
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Верен Дар

Т.е. я твоё утверждение ещё и сам доказывать должен? Отличный подход.

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1
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Антон Штадлер

Ты никому ничего не должен. Но чтобы не выглядеть дураком, можно же открыть хотя бы вики

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1
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Leo Uvarov

по количеству катастроф на втором месте в мире (2015)
https://24tv.ua/ru/top3_stran_s_naibolshim_kolichestvom_aviakatastrof_rossija_vyrvalas_v_lidery_n627505

ТОП-3 стран с наибольшим количеством…
За последние 70 лет Россия впервые оказалась на второй строчке в рейтинге стран с наибольшим…
24tv.ua
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2
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Дима Анонимный

Ну а что это меняет по итогу? В России зареганы только самолеты АК Россия из крупняка

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0
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Верен Дар

Ничего. Самолёты переведут в российский реестр, а бермуды потеряют 20 лямов зелени в год.

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1
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Alexander Veber

20? Там самолётов на 10 миллиардов

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0
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Верен Дар

Плата за регистрицию в реестре. Сами самолёты не принадлежат бермудам.

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9
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Александр Медведь

А зачем изначально почти весь воздушный флот России в Бермудах регистрировали??? Просто просматривал ради интереса флот США в США, Германии в Германии, Турции в Турции, Белоруссии в Белоруссии. И только Россия в Бермудах.

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0
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Анатолий Кобец

Подозреваю что по тоже причине по которой большенство флота торгового приписанно к каким-то островам - Багамы и тп.

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1
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Верен Дар

Насколько я помню на момент когда самолёты брали в лизинг в РФ не было регламента регистрации для этих типов самолётов (Боинг, Эйрбас). Поэтому все самолёты регистрировались зарубежом.

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0
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Александр Медведь

Даже Белоруссия об этих регламентах позаботилась... Странно. А вот наш морской торговый флот тоже не российский. Тут почему, не знаете?

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0
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Анатолий Кобец

Мне кажеться не корректно говорить что не российский основываясь на том чей порт приписки. Это всего лиш удобный флаг и ничего более. Мне кажеться похожая аналогия с машиной. Хозяин я, но работает машина в Европе, и ТО ее.

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0
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Александр Медведь

Самый любимый государственный флаг у российских судовладельцев... либерийский. Под его полотнищем морские мировые просторы бороздят более ста судов, перевозящих экспортные грузы. Затем по популярности следуют штандарты "офшорных" Кипра, Мальты, Панамы. И дело не в отсутствии патриотизма. В деньгах. Корабль, плывущий под флагами страны Либерии или Белиза, платит в их бюджеты раз в десять меньше налогов, чем если бы плыл под российским и "отстегивал" в родную казну 20 процентов налога на прибыль, 35,6 процента единого социального налога и еще массу всяких сборов. В итоге 94 процента отечественных внешнеторговых грузов везут не наши суда. При этом Россия, по оценкам экспертов, теряет ежегодно около 2-3 миллиардов долларов.

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0
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Александр Медведь

Уже нашёл сам, почему.

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0
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Инна Спящая

Ну как, то что они могут себе это позволить, уже причина, почему бы не делать. Есть ещё страны, которые делают то что не должны…

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0
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Верен Дар

BCAA подчиняется министерству транспорта Велмкобритании. Тут всё понятно.

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4
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Михаил Скубченко

Бермуды вправе распоряжаться своей собственностью так, как считают нужным. К тому же "собственность обязывает". Слыхали?

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0
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Верен Дар

Эти самолёты не являются собственностью Бермуд.

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0
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Михаил Скубченко

Да, они являются собственностью юридических лиц, зарегистрированных на Бермудах.
Кстати, про взаимоотношения компании и акционера (в данном случае зиц) тоже почитайте.

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–1
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Верен Дар

Юрлица тоже не зарегистрированы на Бермудах. Там зарегистрированы только самолёты.

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0
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Михаил Скубченко

"От наук уставший школьник нёс совсем уж ерунду"
У дедушки спросите, кто автор.

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–1
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G B

Сертификация самолётов это как ТО на машину, те как будто у вас отобрали талон ТО и сказали что ваша машина не считается безопасной тк вы не можете доказать что вы будете делать обслуживание по нормам завода изготовителя.

Что это значит - летать самолёт может и дальше, и дальше менять в РФ запчасти и обслуживать самолёт своими силами, типа вы в гараже в яме сами меняете масло в своей шестерке.

Но самолёт по международным нормам считается не годным к полетам без такого сертификата, него никто в здравомысляще уме НЕ будет страховать, он может будет летать только в РФ, но я не знаю как СОГАЗ будет страховать самолёты Аэрофлота без такого сертификата дальше, премия будет как космос.

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8
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Верен Дар

Переведут в российский реестр и выдадут сертификат.

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3
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Эксперт во всем

А обслуживание по каким нормам и с какими комплектующими будет? Вы понимаете, что от этого в явном виде зависит безопасность? И риски для страховой, которая увеличит стоимость страхования в 10 раз.

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6
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Vlad K

Как будто кого-то это будет волновать в таких условиях. Очередной раз объявят, что обошли zверские западные нормы

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3
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Роман Тютюнов

Спецоперация по уничтожению благосостояния дорогих россиян идёт по плану

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7
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SilanseR

Спасибо за светлое будущее…
P/S сами знаете кому

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4
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Nick Name
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4
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Jonathan Lynn

Печально, конечно, но не критично

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–4
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Mikhail Rakitin

Ну так, можно ещё спокойно потерпеть😂😂😂

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8
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Jonathan Lynn

А что принципиально ужасного случилось? Брали самолёты там - возьмём в другом месте. Сократится количество рейсов? Абсолютно ничего страшного.

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–17
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Dimitri

Да нечего страшного последние недели не произошло. Все в порядки. Подумаешь что люди гибнут и экономика на глазах сдувается.

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11
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Jonathan Lynn

Экономика относительно в порядке, сдулись некоторые отрасли, это да.

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–16
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Дмитрий Алексеевич

Относительно чего она в порядке? Относительно 18-го века? Эмбарго на всё, никакой техники, никакого сырья для местных производств. Блять вот реально пока половина предприятий не закроется и полки не будут полупустые с несколькими наименованиями, которые будут стоить в 2 раза больше до глубинного народа нихуя не дойдёт

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18
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Valentin Budaev

никакого сырья для местных производств
С чем в россии пооблем нет так это как раз с сырьем

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0
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Jonathan Lynn

Эмбарго от 30 стран из 252 существующих на планете, наложенное только на малую часть отраслей, при отсутсвии проблем с ре-экспортом? Вряд ли это хоть как-то принципиально на что-то повлияет. Плачь VC-шников можно понять, весь сегмент IT отрасли работающий с иностранцами сейчас коллапсирует, но на остальных это перекладывать не нужно. Как бы вам этого не хотелось - жизнь большинства принципиально не поменяется.

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–2
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Александр А.

Тебе платят или по зову души?

Навскидку, люди работающие на производстве корпусной мебели, сейчас в задумчивости, даже безотносительно будущего падения сбыта.

Качественный МДФ, краски, ...

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0
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cepera

Мда... Скоро летать не на чем будет 🤔

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3
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Pavel Voronin

Как это не на чем. Рогозин же что-то говорил о мётлах.

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3
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Busygin Andrey

Начнут падать, мы и не узнаем, нам по телеку не покажут или скажут что это была спец операция, учения

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0
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Евгений Кузнецов

Готовьте лошадей.

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3
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Pavel Ivanov

Она разве сможет столько проплыть? Бермуды далековато... 🤔

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1
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Evgeniy Zorin

У коневодства возникли перспективы

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1
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Котик Котиков

Удивляюсь, как ещё остаются люди, у которых до сих в лексиконе ватники и скрепы. Видимо это какое-то заболевание психики серьёзное

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0
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Юности вольная птица

Раньше меня пугали слова <достаём двойные листочки>, потом <выхода нет>, теперь <статья дополняется>.

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2
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Forgotten Games

Забавно. На момент прочтения мной статьи никаких серьезных санкций в ней не описано. Но большинство "оналитиков" пишут об очередном витке писца. Вы хоть дождитесь когда материал дополнениями закроют. Или попытайтесь понять прочитанное, сопоставив с предыдущими публикациями.

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0
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Юности вольная птица

Есть пределы, как в известном сюжете.
Когда попросите долго доводимого человека просто передать коробку спичек, и он сорвётся.

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2
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Forgotten Games

Обычный человек - возможно, но у нас тут вроде бизнесмены и предприниматели, экономисты какие-никакие. Как бы люди варящиеся в этом всем. А в большинстве своем вижу неадекватные реакции паникеров и злопыхателей.

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0
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Sergey Korobeynikoff

Столько нытья в комментах 😂😂

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0
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Котик Котиков

Вообще сейчас логика либералов напоминает примерно такой случай. На улице жара. Какой-то человек подбегает к тебе и с криком «охладись» выливает ведро воды. Ты весь мокрый, вещи мокрые. Но вместо того, чтобы наказать обидчика, начинаешь проклинать жару

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–6
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Anna Petrova

Отменим сертификаты недружественных стран!

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0
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Вадим Васкович

Забирай все, я себе ещё нарисую!

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0
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Dmitry Polyanovsky

О свежачек подвезли

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