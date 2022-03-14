Собираем новости и события девятнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото kremlin.ru

Валюта и рынок

Валютные торги на Мосбирже начнутся в 10:00 мск, торгов на фондовом рынке не будет до 21 марта.

По данным на 7:33 мск, на рынке Forex доллар стоит 132,9 рубля, евро — 144,9 рубля.

ЦБ будет рассчитывать курс доллара по новой схеме — на основе средних данных Мосбиржи по сделкам с 10:00 до 16:30 мск. До этого период расчёта составлял 10:00 — 11:30.

После открытия Мосбиржи в 10:15 мск доллар стоил 116,2 рубля, евро — 125,7 рубля.

«СПБ Биржа» начнёт торги на час раньше — в 16:00 мск. Нельзя будет торговать еврооблигациями, бумагами из России и стран СНГ, а также с расчётами в евро и с листингом на LSE.

Санкции

Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их семей — Абрамовича, Миллера и Шувалова, Чемезова и других. До этого страна заморозила международные активы ЦБ.

Минторг США выпустил список предметов роскоши, которые будут запрещены к ввозу в Россию и Белоруссию с 16 марта. В него вошли алкоголь, табак, косметика, меха, драгоценности, часы и другое.

Транспорт

Южнокорейская авиакомпания Korean Airlines временно отменила рейсы Владивосток-Сеул.

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Крупнейший контейнерный перевозчик Южной Кореи, компания HMM, приостановит доставку грузов в Россию в порты «Восточный» и «Владивосток». В компании объяснили это падением объёмов грузовых перевозок из-за ситуации на Украине.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановит рейсы в Казахстан до 30 апреля.

Сервисы

Пользователи менеджера для хранения паролей 1Password заметили, что приложение не доступно в российском App Store.

Российский сервис Boosty, похожий на Patreon, отменил комиссии для авторов до 14 апреля. Boosty принадлежит VK. В компании объявили, что за последние две недели число регистраций авторов выросло в четыре раза. Количество уникальных пользователей за сутки — почти в три раза. 8 марта Patreon сообщил пользователям из России, что не сможет обработать их следующие платежи из-за того, что карты Visa и Mastercard теперь работают только в России.

МТС предупредил пользователей подписки Spotify, которые оплачивали её со счёта мобильного, что сервис «приостановил работу в России», поэтому подписка Premium будет отключена у всех пользователей.

После блокировки Instagram в России «ВКонтакте» создала приложение для переноса фото и видео из этой соцсети на свою площадку.

Реакция бизнеса и правительства

P&G предупредил клиентов, что отпускная цена на продукцию вырастет в среднем на 43% с 15 марта. Это связано с удорожанием логистики, материалов и падением курса рубля. Больше всего вырастут цены на средства для уборки — на 74% и на средства для бритья — на 65%. P&G выпускает бытовую химию и другие товары под марками Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene и другими.

Японский производитель принтеров, фотоаппаратов и другой техники Ricoh приостановит поставки в Россию.

Правительство разработало поправки к Налоговому кодексу. По ним владельцы российских активов через контролируемые иностранные компании смогут переоформить их на себя без уплаты НДФЛ. Поправка уже прошла первое чтение в Госдуме.

Прокуратура России предупредила Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM и Yum! Brands о возможном аресте местных руководителей за критику правительства, и аресте имущества компаний, покидающих страну. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Российское посольство в США назвало статью «чистым вымыслом» и добавило, что «взаимовыгодное деловое сотрудничество между двумя странами всегда было зоной, свободной от политики».

Asus объявила, что разрабатывает план «эвакуации бизнеса из России». Об этом пишет Reuters со ссылкой на ответ компании вице-премьеру Украины Михаилу Фёдорову.

Из-за санкций правительство поручило госкомпаниям не штрафовать подрядчиков за невыполнение контрактов в 2022 году. Разрешат менять цену и сроки по контрактам, если сделать работу на прежних условиях невозможно. Указания касаются 39 крупнейших госкомпаний — «Роснефть», ВТБ, «Аэрофлот», «Почта России» и других.

Правительство России определило правила для кредитных каникул. Их можно оформить для потребкредитов, ипотеки и займов на покупку автомобиля, если доход упал больше, чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

Производитель шин Bridgestone приостанавливает производство в Ульяновске и поставки в Россию из-за проблем с логистикой и волатильностью национальной и иностранной валют.

Несколько ресторанов McDonald's в разных городах России открылись 14 марта. В компании пояснили vc.ru, что рестораны работают «до завершения производственных процессов», приостановка работы с 14 марта осталась в силе.

Один из крупнейших в Европе производитель красок AkzoNobel, выпускающий в том числе Dulux, не исключил краха бизнеса в России из-за проблем с поставками и падения платёжеспособности покупателей. В таких условиях объявлять об уходе с рынка не имеет смысла, пояснил глава компании.

VK создала общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса, в состав которого вошли предприниматели и представители общественной организации «Опора России». Совет станет единым окном для сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране, пояснили в компании.

Bayer остановила рекламные и инвестиционные проекты на неопределённый срок. Поставки семян и лекарств компания пока не прекращает, но будет следить за политической ситуацией и примет решение о поставках в 2023 году позже.

События предыдущего дня, 13 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.