Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 19: рост цен на товары P&G на 43%, Asus разработает план «эвакуации» Статьи редакции
Собираем новости и события девятнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Валютные торги на Мосбирже начнутся в 10:00 мск, торгов на фондовом рынке не будет до 21 марта.
ЦБ будет рассчитывать курс доллара по новой схеме — на основе средних данных Мосбиржи по сделкам с 10:00 до 16:30 мск. До этого период расчёта составлял 10:00 — 11:30.
«СПБ Биржа» начнёт торги на час раньше — в 16:00 мск. Нельзя будет торговать еврооблигациями, бумагами из России и стран СНГ, а также с расчётами в евро и с листингом на LSE.
Санкции
Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их семей — Абрамовича, Миллера и Шувалова, Чемезова и других. До этого страна заморозила международные активы ЦБ.
Минторг США выпустил список предметов роскоши, которые будут запрещены к ввозу в Россию и Белоруссию с 16 марта. В него вошли алкоголь, табак, косметика, меха, драгоценности, часы и другое.
Транспорт
Южнокорейская авиакомпания Korean Airlines временно отменила рейсы Владивосток-Сеул.
Крупнейший контейнерный перевозчик Южной Кореи, компания HMM, приостановит доставку грузов в Россию в порты «Восточный» и «Владивосток». В компании объяснили это падением объёмов грузовых перевозок из-за ситуации на Украине.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановит рейсы в Казахстан до 30 апреля.
Сервисы
Пользователи менеджера для хранения паролей 1Password заметили, что приложение не доступно в российском App Store.
Российский сервис Boosty, похожий на Patreon, отменил комиссии для авторов до 14 апреля. Boosty принадлежит VK. В компании объявили, что за последние две недели число регистраций авторов выросло в четыре раза. Количество уникальных пользователей за сутки — почти в три раза. 8 марта Patreon сообщил пользователям из России, что не сможет обработать их следующие платежи из-за того, что карты Visa и Mastercard теперь работают только в России.
МТС предупредил пользователей подписки Spotify, которые оплачивали её со счёта мобильного, что сервис «приостановил работу в России», поэтому подписка Premium будет отключена у всех пользователей.
После блокировки Instagram в России «ВКонтакте» создала приложение для переноса фото и видео из этой соцсети на свою площадку.
Реакция бизнеса и правительства
P&G предупредил клиентов, что отпускная цена на продукцию вырастет в среднем на 43% с 15 марта. Это связано с удорожанием логистики, материалов и падением курса рубля. Больше всего вырастут цены на средства для уборки — на 74% и на средства для бритья — на 65%. P&G выпускает бытовую химию и другие товары под марками Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene и другими.
Японский производитель принтеров, фотоаппаратов и другой техники Ricoh приостановит поставки в Россию.
Правительство разработало поправки к Налоговому кодексу. По ним владельцы российских активов через контролируемые иностранные компании смогут переоформить их на себя без уплаты НДФЛ. Поправка уже прошла первое чтение в Госдуме.
Прокуратура России предупредила Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM и Yum! Brands о возможном аресте местных руководителей за критику правительства, и аресте имущества компаний, покидающих страну. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Российское посольство в США назвало статью «чистым вымыслом» и добавило, что «взаимовыгодное деловое сотрудничество между двумя странами всегда было зоной, свободной от политики».
Asus объявила, что разрабатывает план «эвакуации бизнеса из России». Об этом пишет Reuters со ссылкой на ответ компании вице-премьеру Украины Михаилу Фёдорову.
Из-за санкций правительство поручило госкомпаниям не штрафовать подрядчиков за невыполнение контрактов в 2022 году. Разрешат менять цену и сроки по контрактам, если сделать работу на прежних условиях невозможно. Указания касаются 39 крупнейших госкомпаний — «Роснефть», ВТБ, «Аэрофлот», «Почта России» и других.
Правительство России определило правила для кредитных каникул. Их можно оформить для потребкредитов, ипотеки и займов на покупку автомобиля, если доход упал больше, чем на 30% по сравнению с прошлым годом.
Производитель шин Bridgestone приостанавливает производство в Ульяновске и поставки в Россию из-за проблем с логистикой и волатильностью национальной и иностранной валют.
Несколько ресторанов McDonald's в разных городах России открылись 14 марта. В компании пояснили vc.ru, что рестораны работают «до завершения производственных процессов», приостановка работы с 14 марта осталась в силе.
Один из крупнейших в Европе производитель красок AkzoNobel, выпускающий в том числе Dulux, не исключил краха бизнеса в России из-за проблем с поставками и падения платёжеспособности покупателей. В таких условиях объявлять об уходе с рынка не имеет смысла, пояснил глава компании.
VK создала общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса, в состав которого вошли предприниматели и представители общественной организации «Опора России». Совет станет единым окном для сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране, пояснили в компании.
Bayer остановила рекламные и инвестиционные проекты на неопределённый срок. Поставки семян и лекарств компания пока не прекращает, но будет следить за политической ситуацией и примет решение о поставках в 2023 году позже.
События предыдущего дня, 13 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
> Прокуратура России предупредила Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM и Yum! Brands о возможном аресте местных руководителей за критику правительства
И это все что надо знать о свободе слова в России
Если ты не откроешь Икею завтра, мы пришлем по частям твою дочь и убьём твоего пса.
Релиз от Генпрокуратуры на завтра
*задумчиво" Интересно - лайкать подобные посты ещё безопасно?
Если страшно, можно просто погладить курсором )
Или пытаться адвокату отстоять позицию, что подзащитный просто кликнул по экрану на позицию x:248, y:64, где по совершенной случайности оказалась иконка или svg'шка шеврона вверх.
На что "суд" скажет - а мы случайно вас ножичком прямо в зале суда, потомучто палец соскольнул и потомучто всё за это ничего не будет.
Погладил три раза, спасибо.
Я слышал каждому менеджеру икеи уже подбросили в кровать голову плюшевой акулы.
А инструкцию по сборке пришлют?
Ахххааа))))
на китайском
Подтверждение есть? Или ты сделал вывод просто прочитав слова на заборе?
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники
Так здесь же оф комментарий:
Российское посольство в США назвало статью «чистым вымыслом»
Как до этого чистым вымыслом было нападение на Украину...
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Ну тогда и предупреждение генпрокуратуры назовите неправдой. А то что за выборочность, здесь правда здесь неправда.
А судьи кто? (с)
Последние месяца показали, что когда Россия оффициально называет что-то вымислами, это означает, что это все правда.
месяцы? слабовато взяли
Да, вы правы. Зелёные человечки, MH17 и т.д.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники
Вопрос про забор актуален
Сначала надо прислать голову лошади, а уже потом арестовывать.
Нам нравится ваш ход мыслей, вы нам подходите, пришлите ваше резюме на ministerstvo.pravdi@pitok.net и приложите ваше портфолио
Театр абсурда.
Представим что пришли все на работу, но не работают, или работают но по методике "итальянская забастовка".
Что дальше? Над каждым работником ставить надсмотрщика с кнутом?
Так то иностранцев вполне можно понять. Сейчас если работаешь - платишь налоги в России значит оплачиваешь и спецоперацию.
Абсурд в том что Европа оплачивает газ идущий через Украину ))) и оплачивает спец операцию так сказать… тут нет хороших и плохих что у нас что там все решают деньги и свои интересы.
Мне кажется - это логично. Власти в Германии избранная и никто не собирается отстреливать себе колени (это исключительно русская забава и еще парочки автократий), как это делает Россия. Они оценивают риски и урон. Они с радостью бы заблокировали поставки газа, если бы могли ее быстро заменить для своей экономики. Пока они эту цену платить не готовы. Но вполне допускаю, что подготовятся и риски для Германии упадут, а ставки вырастут и вот тогда у России проблемы. Это не абсурд. Это как раз здравый смысл.
Россия в свою очередь тоже супер не заинтересованна отключать рубильник. Потому-что ей нужен приток валюты. Даже во время самых горячих фаз холодной войны, СССР всегда продавал углеводороды западу.
Плюс власть в странах ЕС сменяемая. И выиграют они или нет, во многом зависит от подобных решений. По этому им важно всегда во главе угла держать интересы граждан страны. Это не примитивная информационная Автократия.
Да я даже не спорю вы все верно пишете я так же думаю. Я только к тому что если зарубежные компании остаются вести бизнес то они спонсируют боевые действия а на государственном уровне это другое. Исключительно это имел в виду.
Тот кто мешает деньги "зарабатывать" - плохой, а кто помогает - хороший)
Всё просто)
нет абсурда, они все эти годы диверсифицировали и уже доля из РФ падала. Процесс долгий. И в 1ю и во 2ю мировую войну торговля между воюющими странами даже во время войны продолжалась.
Абсурд в том что Европа оплачивает газ идущий через Украину ))) и оплачивает спец операцию так сказать…
притом обеим сторонам :) а рядятся в одежды "миротворцев" при этом
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Какая в жопу свобода слова 🤣🤣🤣 Это последнее о чем нужно сейчас думать
Ага, все на завод - снаряды точить! Мы в окружении!
Это первое, о чем нужно думать. Именно с отсутствия свободы слова начинается всё остальное
Украина 2014 как пример.
Майданы это тот еще цирк, но не обязательно из крайности в крайность. Между молчанием овец и революцией есть широкая палитра общественной активности.
Какая тонкая ирония...
Я даже с первого раза не понял
45 тыщ за 200 коментов в день
При графике 5/2 получается в среднем 11.25 рублей за комментарий. Это даже не 15. Честь и достоинство практически нихера не стоит.
Лучше ветку.
11 центов, на минуточку
И это все что надо знать о свободе слова в России
Ой, а можно я отвечу за местных особо одаренных: а вы посмотрите, вот инстаграм разрешил на украине хейтспич в сторону российских войск, а вот в Латвии штраф 700 евро за одобрение войны, а вот они там все наши отечественные сми закрыли, Соловьёву канал закрыли, так что всё правильно прокуратура делает, правильно, так их, так им и надо! У нас временное ограничение свободы в связи с проведением спецоперации, а у них там - цензура, русофобия, и геббельсовщина!!!111
Хорошо ,конечно, только вот "свободой" слова теперь уже не пахнет и на Западе. Ситуация это нам уже прекрасно показала.
Запад это как то общее. Конкретно в США республиканские СМИ поливают говном Байдена, а год назад демократические поливали тем же самым Трампа. И никто ни сел. Это нормально.
По metoo и BLM много голов полетело. А за политические взгляды никто. Это и есть свобода слова.
Одно дело писать критику, совсем другое - писать ложь. Если поискать, то за ложь и там, и тут наказывают.
да, там можно подать гражданский иск и засудить за клевету, поэтому журналисты обязаны проверять факты. Но это не будут люди в погонах.
Я конечно не исключаю, что это может быть правдой, но вы действительно свято верите статье WSJ? А если они завтра напишут, что Путин ест детей, тоже поверите? Хотя, выглядит он неплохо для своих лет, с чего бы это....🤔
Не очень верю, но сложив все остальные факторы информация становится вполне правдоподобной, как минимум, более правдоподобной чем отрицание посольства.
Ну вы ещё в Блумберг уверуйте🌚
После легализации призывов к убийству русских, о свободе слова можно не пиздеть.
на Мета уже справедливо наехали и ООН и многие другие.
Как же любят выдергивать из контекста. А вот дальше написано следующее - Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Российское посольство в США назвало статью «чистым вымыслом»
Пишет какая то газета, ссылаясь на неназванные источники. Это нормально?
Да. Это нормально что журналисты не сливают свои источники, более того, они юридически защищены от давления со стороны властей и сильных мира сего в целях получения инфы об источниках
Как там Трамп говаривал про американские СМИ- Fake news.
Склонен с ним согласиться.
Хотя недавние передачи на BBC и их публикации опровелгли много из этих фейков. В том числе Нуланд призналась на канале о био лабораториях в Украине. BBC, Карл!
Хотя недавние передачи на BBC и их публикации опровелгли много из этих фейков. В том числе Нуланд призналась на канале о био лабораториях в Украине. BBC, Карл!
И вот очередной фейк подъехал. Она призналась об существование лаборатории при поддержке США, про биооружия там даже речи не была. Российская пропаганда дальше придумала этот бред про НАТОвский голубей которые должны отравить россиян.
Эта ‘какая то газета’ — самое авторитетное издание в мире о крупном бизнесе со своими источниками в половине транснациональных компаний.
Это всё, что нужно знать о комментаторах-всёпропальщиках. Читай внимательно статью, прежде, чем что-то писать, там ниже сказано, что это ложь (что логично)
4 недели назад говорили и что никакого вторжения не будет, это бред американских СМИ.....
А его и нет...
ну-ну...
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Российское посольство в США назвало статью «чистым вымыслом»
Удобно из контекста вырывать?
т.е. отрицание посольства должно кого-либо переубедить? после всех "отрицаний" за последний месяц?
Это должно предоставить выбор человеку самому решать во что ему верить. А вырывание из контекста такого выбора не даёт. Это манипулирование.
В статье написано, кому надо прочтут и сложат свое мнение. Мой комментарий к конкретному предложению у контексте всей статьи с учетом того что человек ее прочел, а не просто пришел по комментам троллить.
Не могу понять, когда пишут про наказания после сказанного/ сделанного - вы правда до сих пор не знаете что значит свобода слова, или вопросы риторические?
Анекдоту про "свобода слова не означает свободу после сказанного" лет 50
А теперь найдите пожалуйста это самое предупреждение на сайте прокуратуры или ещё в каком-нибудь официальном источнике. И сразу станет понятно что это всё что нужно знать о фейках в адрес российских органов власти.
В этом же абзаце написано о том, что Посольство РФ в США опровергло слухи их этой статьи.
Тем не менее, факт вырванного куска из контекста не отменяет того, что свобода слова действительно иллюзорна.
Заебца. Комментарии про свободу слова в России набрал 100 с лишним плюсиком Хотя основан на обычном фейке.
Иногда думаешь, что здесь собрались люди ненавидящие Россию всей своей душой. Удивительно что все до сих пор не поняли что другой страны у нас нет.
давайте честно, я не утверждаю что написанное в цитате правда, я лишь указываю на то что в глазах очень многих людей там это не вызывает сомнения. И в глазах многих людей в России тоже. И не потому что они не любят Россию, а потому что это выглядит вполне реально в рамках ужимания гаек за последние Х лет. Т.е. 100 с лишним человек верят что в России это вполне нормально может произойти.
выглядит вполне реально? серьёзно? мы теперь принимаем за истину мнимое высказывание, ничем не подтверждённое?
ну судя по зомбоящику - это работает, народ до сих пор верит в спецоперацию и импортозамещение.
Ну вы же верите в то, что российская армия не напала на Украину, не воюет, не разрушает дома, школы, больницы и не убивает мирных жителей, а освобождает нас прости Господи от бандеровцев и националистов.
Что вас смущает в утверждении из статьи?
Или вы избирательно принимаете за истину «ничем не подтвержденные высказывания»?
Или у вас все, что не Соловьев с Симонян сказали все враки?
Это только показывает одно. Люди абсолютно не готовы даже сделать 2 щелчка мыши, чтобы проверить инфу, зато готовы верить всякой чуши.
поэтому такая циничная вещь -мнением этих людей вполне можно пренебречь. Просто потому, что их мнением очень легко управлять.
здесь собрались люди ненавидящие Россию всей своей душой. Удивительно что все до сих пор не поняли что другой страны у нас нет.
вход на ВЦ не по паспорту же. Так что именно ненавидящих - богато.
Но собака лает - караван идет.
Вы за всех не говорите.
У меня за последние лет у половины знакомых появилась другая страна. А у части уже и новый паспорт.
чтобы не повторяться https://vc.ru/finance/379089-glavnoe-v-ekonomike-na-fone-sobytiy-v-ukraine-den-19-rost-cen-na-tovary-p-g-na-43-i-novye-sankcii-ot-avstralii?comment=4046846&from=copylink&type=quick
Я не говорю, что отрицание Посольством=истина. Но также вывод делается на основе прозападной статьи и уже ее истина почему-то не ставится под сомнение.
и снова чтобы не повторяться, уж извините
https://vc.ru/finance/379089-glavnoe-v-ekonomike-na-fone-sobytiy-v-ukraine-den-19-rost-cen-na-tovary-p-g-na-43-i-novye-sankcii-ot-avstralii?comment=4046831&from=copylink&type=quick
Ты же смог такой коммент написать, значит свобода слова есть.
а чего тогда в дверь стучали то?
Выгодно для плюсиков не дописывать, что об этом собщила WSJ? Когда выгодно, здесь енту газетенку смешивают с говном собачьим за фейки, пропаганду и тд. Сейчас выгода обратная ради громкого комментария?
Слава богу, мы к этому готовились с 2014 года и у государства есть конкретный план по защите граждан от таких цен! Теперь вот спокойно сижу и жду выплат и компенсаций из бюджета.
Потому что в противном случае всем было бы очень грустно и страну отбросило бы в средние века.
Каждому жителю эРаФии положена выплата на карту от Газпром/Сбербан/ПФР/Дяди вовы в размере 100500 миллионов эвро. ПРишлите фото вашей карты с двух сторон, вам придет смска для подтверждения тронзакции
... и тут-то приходит понимание, что Прокуратура изолировала Врублевского именно сейчас вовсе не случайно.
Если такое сообщение написать в VK, то желающие Россиянам обнищания бы сказали «да хер вам, а не выплаты», а патриоты б сказали «👏🏻👏🏻👏🏻 вот именно, государство все сделает как надо!», в итоге ни одни ни другие бы не поняли, что это рофл( win-win ситуация
Почему до сих пор в комменты не набежали боты готовые "сдохнуть лишь бы путину помочь"?
Боты не могут в иронию, видимо
Количество ботов за месяц тут раз в 10 возросло.
Уряяяаа.
Ага, только картошка вот в окее стала по 75 рублей за килограмм. До этого была по 40-50.
Так вот где мы были 8 лет! ОООоОоООооооо~~~~
:D
Лишь бы наушники CGPods не ушли с российского рынка
И Санлайт, не дай бог, не закрылся
Я работаю директором магазина Санлайт в вашем городе и у меня для вас плохие новости... все магазины закрываются! Скидки до 90% на товарные остатки!
В нашем городе его нет
Значит мы уже закрылись и вы пропустили все распродажи.
Подожду следующего закрытия
😂😂😂😂
Если Санлайт действительно закроется, то надо спускаться в убежище на случай ядерной войны, это уже точно.
Но так как это Санлайт....... 😁
Он не закроется, он находится в параллельной реальности ))
А что если он прилетел из будущего и пытался всеми силами нам так намекнуть?
уйдут одни, придут другие
Россия пусто не бывает 😄
Киберпанк, романтика… типичный high tech, low life.
скорее лоу тек ноу лайф
ПостРоссия 🤔
Это шедевр
Есть незашакаленная версия?
Жаль, что своего не делаем
VC как луч света среди популярных сайтов России. На других ресурсах либо аудитория в тельняшках, реально поддерживающая спецоперацию и санкции, либо ресурсы захвачены ботами.
Хотя насчёт второго я уже начинаю сомневаться, ибо и в реальной жизни встречаю людей, машущих кулаком в сторону Украины - бандеровцев надо зачистить, это пиндосы, ещё день и они бы сами напали и тд. Причём это люди даже не 60+, а 30+.
Мне даже из дома выходить не надо. )
i feel your pain bro
Могу сказать про город Киров.
Общественная баня, в которой собираются суровые мужики-работяги или даже бизнесмены некрупной руки, желающие именно хорошего пара, а не привата.
Так вот, там сейчас никто ничего не обсуждает. Все молча сидят, парятся и снова сидят.
По городу ездят муниципальные автобусы и мусоровозы, на многих Z. Недавно еще на локомотивы РЖД наклеили.
Что касается добровольцев в этом деле, видел только одного таксиста, но тот георгиевскую ленточку нацепил, и еще одного большого энтузиаста, установившего на крышу Дастера большой российский флаг и обклеивший всю машину.
В общественных пабликах есть некоторые реальные люди, топящие за военные действия, но в основном обильно строчат платные тролли. В первые дни, "пока методички не сменились", в основном вслух охреневали обычные люди, троллей практически не замечал.
В целом настроение сумрачное, но многие (втайне?) надеются, что история не про них.
———--—
Мое настроение - бомбардировка Воронежа на горизонте десятка лет может перестать быть шуткой. В смысле, тяжелая бронированная техника на улицах и выстрелы из орудий.
Никто так не сделал много для возможности гражданской войны в России, как господин ПэЖе. И что самое паскудное, скорее всего начнутся войны за власть между группировками разных негодяев, которые будут сходиться в том, что население должно просто повиноваться. И чем мы тогда отличаемся от оккупированной страны? То, что оккупанты одной с нами национальности, сути дела не меняет.
Бомбардировка Воронежа давно идет.
А сейчас началась бомбардировка всей России.
Сначала вызвать на себя санкции - первый заход на цель.
Сейчас еще введут контра-санкции... и вот тут забомбит уже в полную силу
Вот тоже заметил, снёс приложения VK, так как там в один момент все стали постить Zyету в поддержку Пу, все как один. Похоже очень много денег государство снова инвестировало не в развитие и технологии, а в пропаганду.
я каждое утро, когда читаю новости
Перед школой 😂
Как мы теперь без предметов роскоши-то, а? Как сдюжим?!
Если вы не можете позволить себе предмет роскоши, то для Вас P&G подготовила акцию +43% к цене на обычную бытовую химию.
я не уверен, что Вадим Д. знает что это за компания P&G такая.. что же она делает..
НО при этом какие то п..ры подняли цены на стиральный порошок Tide!!!
В Кубе на улицах одноразовые зажигалки заправляют? Заправляют. Кипятильники из лезвий собирают? Собирают. И мы проживем!
Я еще застал времена, когда отличным подарком девушке были колготки. Делайте запас и через пару месяцев процесс ухаживания существенно упростится
Теперь еще проще. Закупайте прокладки, это важнее😊
Кстати, шутки шутками, но во время стресса и войн часто у женщин критические дни действительно пропадают.
Кипятильник из лезвия не самая лучшая идея, при нагревании с лезвия всякая дрянь отделяется, вода становится коричневой)
В заварке не видно
Так заварка не уберет металлы из воды)
Само собой) Это шутка была если что)
В програме здоровье, вы узнаете, что там одни витамины плюс от железодефицитной анемии спасает!
А то ж! ☺️
Эт шо? Новый микрорайон под Питером закладывают?)
Это ж Парнас!
Пардон, спутал 🤷♀️😁
👍
Кстати так как шампунь старет предметом роскоши необходимо и налог на него организовать
остальные производители бытовой химии тоже подтянутся, я в этом уверен
ЕС сейчас обсуждает лимит по которому будут определять роскошь.
Пока это сумма в 300 эвро.
Стратегические победы каждый день)))) и арест руководителей не понесёт разве арест или атаки на родственников чиновников на западе ? Ждём ждём, геополитических побед и дальше )))
После этого начинаешь сомневаться, что на vc собрались мыслящие люди) Во-первых источник новости - ненадежный, во-вторых, такие заявления - это каменный век и совсем нелогичны в текущей ситуации.
Блять, да как до вас уже не дойдёт, что тут уже как с законом Мерфи - если бункерный дед может вычудить неадекватную хуету - он ее вычудит. Сколь сотен тысяч раз эти сторонники «та не, ну не могут же они сделать так» ошибались уже?
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А логичны требования министерства снизить цены, предоставить расчёты (является коммерческой тайной) прибыли? Или это так, на местах?
Дед родом из конца 80-ых-90-ых. Сейчас ренессанс. Думаю, вы понимаете?
То есть сейчас в РФ все ок? Начало войны стоило таких потерь в экономике????
х** с этой экономикой мне пацанов жалко … экономика .. мы сами ее себе создаём хочешь больше работай учи делай будет больше зп … а то что наши там жизнь отдают свою молодую это печально … всем добра и мира .
.
Снимал 11 марта в Максидом Уфа.
У меня Head & Shoulders основной шампунь, неделю назад еще видел по акции за 199р за 400мл, затупил, надо было брать годовой запас
В ближайшие 10-20 лет вот этим будем мыться.
Хе, оптимист
"Мы обзвонили сегодня заводы, которые производят хозяйственное мыло. И везде говорили одно и тоже: "Какие собаки?! Вы что! Используют говяжий жир, свиной жир немного, пальмовое масло. Никаких собак. В основном, используют технический говяжий жир.""
Говяжий жир производится и в России, но очень много его и импортируется. Т.ч. цены даже на хозяйственное мыло выростут точно, т.к. говяжий жир используется и в производстве продуктов питания и туда уйдет большая часть жира, а импорт будет дорог.
Оспдя, я не знаю когда использовал хозяйственное мыло последний раз. Может лет 30 назад... Кому оно сейчас надо?
если стирать спелео веревки или обвязки то лучше использовать мыло без добавок. В общем для этого такое мыло само-то.
Боже мой, Вы о спусковых! Я уж думала, щас кто-нить ляпнет о других "веревках".
.... секунд 20 думал какие-такие другие, потом дошло про эшафот)))
А я вот сразу почему-то о нём подумала, когда при обсуждении мыла пошла речь о веревках)
у каждого свои профессиональные сдвижки)
Подождём кого-нибудь из речного флота - там прекрасно вяжут узлы)
Сейчас всё может понадобиться. Сколько будет открытий чудных
Ну, между прочим, без всякой иронии, отличный вариант. Если сделано по ГОСТу, то намногое сгодится https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&topic=412978.0
У меня оно всегда есть в запасе.)))
Чистая линия принадлежит британцам и Нидерландам.
+ если не путаю, они уже сообщили об уходе
Не удивлюсь. Работать в сложившейся ситуации на обнищавший, но при этом крайне непредсказуемый рынок - такое себе занятие для крупного бизнеса. И для среднего. И для любого.