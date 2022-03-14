Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 19: рост цен на товары P&G на 43% и новые санкции от Австралии Статьи редакции

Собираем новости и события девятнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото kremlin.ru

Валюта и рынок

Валютные торги на Мосбирже начнутся в 10:00 мск, торгов на фондовом рынке не будет до 21 марта.

По данным на 7:33 мск, на рынке Forex доллар стоит 132,9 рубля, евро — 144,9 рубля.

Санкции

Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их семей — Абрамовича, Миллера и Шувалова, Чемезова и других. До этого страна заморозила международные активы ЦБ.

Минторг США выпустил список предметов роскоши, которые будут запрещены к ввозу в Россию и Белоруссию с 16 марта. В него вошли алкоголь, табак, косметика, меха, драгоценности, часы и другое.

Транспорт

Южнокорейская авиакомпания Korean Airlines временно отменила рейсы Владивосток-Сеул.

Крупнейший контейнерный перевозчик Южной Кореи, компания HMM, приостановит доставку грузов в Россию в порты «Восточный» и «Владивосток». В компании объяснили это падением объёмов грузовых перевозок из-за ситуации на Украине.

Реакция бизнеса и правительства

P&G предупредил клиентов, что отпускная цена на продукцию вырастет в среднем на 43% с 15 марта. Это связано с удорожанием логистики, материалов и падением курса рубля. Больше всего вырастут цены на средства для уборки — на 74% и на средства для бритья — на 65%. P&G выпускает бытовую химию и другие товары под марками Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene и другими.

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Японский производитель принтеров, фотоаппаратов и другой техники Ricoh приостановит поставки в Россию.

Правительство разработало поправки к Налоговому кодексу. По ним владельцы российских активов через контролируемые иностранные компании смогут переоформить их на себя без уплаты НДФЛ. Поправка уже прошла первое чтение в Госдуме.

Прокуратура России предупредила Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM и Yum! Brands о возможном аресте местных руководителей за критику правительства, и аресте имущества компаний, покидающих страну. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Российское посольство в США назвало статью «чистым вымыслом» и добавило, что «взаимовыгодное деловое сотрудничество между двумя странами всегда было зоной, свободной от политики».

Asus объявила, что разрабатывает план «эвакуации бизнеса из России». Об этом пишет Reuters со ссылкой на ответ компании вице-премьеру Украины Михаилу Федотову.

События предыдущего дня, 13 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
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54 комментария
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Dmitry Polyanovsky

> Прокуратура России предупредила Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM и Yum! Brands о возможном аресте местных руководителей за критику правительства
И это все что надо знать о свободе слова в России

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30
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Alexander Veber

Если ты не откроешь Икею завтра, мы пришлем по частям твою дочь и убьём твоего пса.
Релиз от Генпрокуратуры на завтра

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24
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shaman900

Подтверждение есть? Или ты сделал вывод просто прочитав слова на заборе?

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–9
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Alexander Veber

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники

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6
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Dmitry Mok

Так здесь же оф комментарий:

Российское посольство в США назвало статью «чистым вымыслом»

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0
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Den L. 47

Ты на ТСН прочёл, что ли?)) нашёл «надежный» источник

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1
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Dmitry Polyanovsky

WSJ вполне надежный источник. И если честно, кто-то публично выступил с критикой? И я даже не про последние две недели

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2
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Den L. 47

Такой же «надёжные» как и Блумберг последнее время?)

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1
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Mikhail Lazarev

Я думаю, что события показали, что Блумберг говорит правду, в отличии от официальных властей

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0
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Anton Do

Сначала надо прислать голову лошади, а уже потом арестовывать.

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1
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Alexander Veber

Нам нравится ваш ход мыслей, вы нам подходите, пришлите ваше резюме на ministerstvo.pravdi@pitok.net и приложите ваше портфолио

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0
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Максим Закревский

Какая в жопу свобода слова 🤣🤣🤣 Это последнее о чем нужно сейчас думать

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1
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Александр Привалов

Слава богу, мы к этому готовились с 2014 года и у государства есть конкретный план по защите граждан от таких цен! Теперь вот спокойно сижу и жду выплат и компенсаций из бюджета.

Потому что в противном случае всем было бы очень грустно и страну отбросило бы в средние века.

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30
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Alexander Veber

Каждому жителю эРаФии положена выплата на карту от Газпром/Сбербан/ПФР/Дяди вовы в размере 100500 миллионов эвро. ПРишлите фото вашей карты с двух сторон, вам придет смска для подтверждения тронзакции

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8
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Михаил Затолокин

Если такое сообщение написать в VK, то желающие Россиянам обнищания бы сказали «да хер вам, а не выплаты», а патриоты б сказали «👏🏻👏🏻👏🏻 вот именно, государство все сделает как надо!», в итоге ни одни ни другие бы не поняли, что это рофл( win-win ситуация

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1
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Artur S.

Уряяяаа.

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0
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Руслан Агишев

Лишь бы наушники CGPods не ушли с российского рынка

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5
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Alexander Veber

И Санлайт, не дай бог, не закрылся

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23
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Александр Привалов

Я работаю директором магазина Санлайт в вашем городе и у меня для вас плохие новости... все магазины закрываются! Скидки до 90% на товарные остатки!

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14
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Alex Shevchenko

😂😂😂😂

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0
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Alexander Veber

В NY есть Санлайт??? 😱

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–1
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Alex Shevchenko

Он не закроется, он находится в параллельной реальности ))

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0
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Александр Привалов

А что если он прилетел из будущего и пытался всеми силами нам так намекнуть?

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Anton Do

Если Санлайт действительно закроется, то надо спускаться в убежище на случай ядерной войны, это уже точно.

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0
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Max Edush

уйдут одни, придут другие

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–6
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Alex Shevchenko

Россия пусто не бывает 😄

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Стас Плюснин

Стратегические победы каждый день)))) и арест руководителей не понесёт разве арест или атаки на родственников чиновников на западе ? Ждём ждём, геополитических побед и дальше )))

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6
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Вадим Д.

Как мы теперь без предметов роскоши-то, а? Как сдюжим?!

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–1
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evilnw

Если вы не можете позволить себе предмет роскоши, то для Вас P&G подготовила акцию +43% к цене на обычную бытовую химию.

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14
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Сергей С.

В Кубе на улицах одноразовые зажигалки заправляют? Заправляют. Кипятильники из лезвий собирают? Собирают. И мы проживем!

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3
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alex b

Кипятильник из лезвия не самая лучшая идея, при нагревании с лезвия всякая дрянь отделяется, вода становится коричневой)

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1
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sattwa twentythree

А то ж! ☺️

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0
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Alex Shevchenko

Эт шо? Новый микрорайон под Питером закладывают?)

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1
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Artur S.

Это ж Парнас!

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0
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Alex Shevchenko

Пардон, спутал 🤷‍♀️😁

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1
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Artur S.

👍

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DmitriyB

остальные производители бытовой химии тоже подтянутся, я в этом уверен

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0
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Artur S.

Снимал 11 марта в Максидом Уфа.

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4
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Alex Shevchenko

Золотые ёршики подорожали?))

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2
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Антон Kим

Бюджетненько. У на на калифонищине дороже😏

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0
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Artur S.

Сколько в долларах у вас?

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Alexander Veber

Семь долларов стоит большй хэд энд шолдерс. В волмарте пять

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0
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Artur S.

Значит у нас как в волмарте - 5$

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0
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Artur S.

И зарплаты как в северной Корее

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Павел

Чтение этой статьи с утра бодрит лучше кофе.

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2
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160285vlad

много ходов очка

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Игорь Шестаков

Ха))

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добрая букашка

Это пиздец

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John Doe

11 марта 2022 года администрация GitLab заявила о приостановке продаж своих корпоративных и платных сервисов в России и Беларуси для новых клиентов.
кто там хотел переходить на GitLab?

link: https://about.gitlab.com/blog/2022/03/11/gitlab-actions-to-date-regarding-russian-invasion-of-ukraine/

GitLab actions to date regarding Russian…
Our actions to date regarding the Russian invasion of Ukraine.
about.gitlab.com
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Kana

Идея в том чтобы локально развернуть. У них есть опен сорс вариант.

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Ася Осинкина

Так никто не выступал же лично с критикой правительства, учитывая членство основателя икеи (как его там?) в гитлерюгенде, это было бы просто странно. Скорее всего, американский бизнес кошмарит собственное правительство.

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Sergey Buxin

P&G, cola, mak..Проживем и без химоты этой, ещё столько денег за это хотят травлю населения!

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Евгений Ларин

Опять 15 рублевщик

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