Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 19: рост цен на товары P&G на 43% и новые санкции от Австралии Статьи редакции
Собираем новости и события девятнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Валютные торги на Мосбирже начнутся в 10:00 мск, торгов на фондовом рынке не будет до 21 марта.
Санкции
Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их семей — Абрамовича, Миллера и Шувалова, Чемезова и других. До этого страна заморозила международные активы ЦБ.
Минторг США выпустил список предметов роскоши, которые будут запрещены к ввозу в Россию и Белоруссию с 16 марта. В него вошли алкоголь, табак, косметика, меха, драгоценности, часы и другое.
Транспорт
Южнокорейская авиакомпания Korean Airlines временно отменила рейсы Владивосток-Сеул.
Крупнейший контейнерный перевозчик Южной Кореи, компания HMM, приостановит доставку грузов в Россию в порты «Восточный» и «Владивосток». В компании объяснили это падением объёмов грузовых перевозок из-за ситуации на Украине.
Реакция бизнеса и правительства
P&G предупредил клиентов, что отпускная цена на продукцию вырастет в среднем на 43% с 15 марта. Это связано с удорожанием логистики, материалов и падением курса рубля. Больше всего вырастут цены на средства для уборки — на 74% и на средства для бритья — на 65%. P&G выпускает бытовую химию и другие товары под марками Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene и другими.
Японский производитель принтеров, фотоаппаратов и другой техники Ricoh приостановит поставки в Россию.
Правительство разработало поправки к Налоговому кодексу. По ним владельцы российских активов через контролируемые иностранные компании смогут переоформить их на себя без уплаты НДФЛ. Поправка уже прошла первое чтение в Госдуме.
Прокуратура России предупредила Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM и Yum! Brands о возможном аресте местных руководителей за критику правительства, и аресте имущества компаний, покидающих страну. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Российское посольство в США назвало статью «чистым вымыслом» и добавило, что «взаимовыгодное деловое сотрудничество между двумя странами всегда было зоной, свободной от политики».
Asus объявила, что разрабатывает план «эвакуации бизнеса из России». Об этом пишет Reuters со ссылкой на ответ компании вице-премьеру Украины Михаилу Федотову.
События предыдущего дня, 13 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Давайте признаем, что теперь все люди в России будут жить в новой реальности, где счет в банке за границей - не блажь, а необходимость. Не только для приема платежей из-за границы, но и для привычных всем штук: оплаты товаров онлайн, покупки билетов (на сайтах авиакомпаний), оплаты в сторах, беспроблемных переводов и т.д.
Компания «будет заботиться о репутации», заявила министр экономики Тайваня.
История началась с необходимости вернуть денежку за ранее купленный товар. После пары раундов переговоров, с магазином был найден общий язык, и меня пригласили посетить торговый павильон, чтобы сдать обратно покупку, и приложить карточку к терминалу - собственно, для отправки денег на оную. Утрясли формальности, приложил карту -…
Такой вопрос мы задавали в конце 2021 года на нашей традиционной стратегической сессии. Сегодня мир изменился, но может ли что-то из нашего планирования сохранить свою актуальность в текущей ситуации? Спросить, что останется неизменным? Планы, бюджеты, доходы в конце февраля перешли в статус «было».
> Прокуратура России предупредила Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM и Yum! Brands о возможном аресте местных руководителей за критику правительства
И это все что надо знать о свободе слова в России
Если ты не откроешь Икею завтра, мы пришлем по частям твою дочь и убьём твоего пса.
Релиз от Генпрокуратуры на завтра
Подтверждение есть? Или ты сделал вывод просто прочитав слова на заборе?
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники
Так здесь же оф комментарий:
Российское посольство в США назвало статью «чистым вымыслом»
Ты на ТСН прочёл, что ли?)) нашёл «надежный» источник
WSJ вполне надежный источник. И если честно, кто-то публично выступил с критикой? И я даже не про последние две недели
Такой же «надёжные» как и Блумберг последнее время?)
Я думаю, что события показали, что Блумберг говорит правду, в отличии от официальных властей
Сначала надо прислать голову лошади, а уже потом арестовывать.
Нам нравится ваш ход мыслей, вы нам подходите, пришлите ваше резюме на ministerstvo.pravdi@pitok.net и приложите ваше портфолио
Какая в жопу свобода слова 🤣🤣🤣 Это последнее о чем нужно сейчас думать
Слава богу, мы к этому готовились с 2014 года и у государства есть конкретный план по защите граждан от таких цен! Теперь вот спокойно сижу и жду выплат и компенсаций из бюджета.
Потому что в противном случае всем было бы очень грустно и страну отбросило бы в средние века.
Каждому жителю эРаФии положена выплата на карту от Газпром/Сбербан/ПФР/Дяди вовы в размере 100500 миллионов эвро. ПРишлите фото вашей карты с двух сторон, вам придет смска для подтверждения тронзакции
Если такое сообщение написать в VK, то желающие Россиянам обнищания бы сказали «да хер вам, а не выплаты», а патриоты б сказали «👏🏻👏🏻👏🏻 вот именно, государство все сделает как надо!», в итоге ни одни ни другие бы не поняли, что это рофл( win-win ситуация
Уряяяаа.
Лишь бы наушники CGPods не ушли с российского рынка
И Санлайт, не дай бог, не закрылся
Я работаю директором магазина Санлайт в вашем городе и у меня для вас плохие новости... все магазины закрываются! Скидки до 90% на товарные остатки!
😂😂😂😂
В NY есть Санлайт??? 😱
Он не закроется, он находится в параллельной реальности ))
А что если он прилетел из будущего и пытался всеми силами нам так намекнуть?
Если Санлайт действительно закроется, то надо спускаться в убежище на случай ядерной войны, это уже точно.
уйдут одни, придут другие
Россия пусто не бывает 😄
Стратегические победы каждый день)))) и арест руководителей не понесёт разве арест или атаки на родственников чиновников на западе ? Ждём ждём, геополитических побед и дальше )))
Как мы теперь без предметов роскоши-то, а? Как сдюжим?!
Если вы не можете позволить себе предмет роскоши, то для Вас P&G подготовила акцию +43% к цене на обычную бытовую химию.
В Кубе на улицах одноразовые зажигалки заправляют? Заправляют. Кипятильники из лезвий собирают? Собирают. И мы проживем!
Кипятильник из лезвия не самая лучшая идея, при нагревании с лезвия всякая дрянь отделяется, вода становится коричневой)
А то ж! ☺️
Эт шо? Новый микрорайон под Питером закладывают?)
Это ж Парнас!
Пардон, спутал 🤷♀️😁
👍
остальные производители бытовой химии тоже подтянутся, я в этом уверен
Снимал 11 марта в Максидом Уфа.
Золотые ёршики подорожали?))
Бюджетненько. У на на калифонищине дороже😏
Сколько в долларах у вас?
Семь долларов стоит большй хэд энд шолдерс. В волмарте пять
Значит у нас как в волмарте - 5$
И зарплаты как в северной Корее
Чтение этой статьи с утра бодрит лучше кофе.
много ходов очка
Ха))
Это пиздец
11 марта 2022 года администрация GitLab заявила о приостановке продаж своих корпоративных и платных сервисов в России и Беларуси для новых клиентов.
кто там хотел переходить на GitLab?
link: https://about.gitlab.com/blog/2022/03/11/gitlab-actions-to-date-regarding-russian-invasion-of-ukraine/
Идея в том чтобы локально развернуть. У них есть опен сорс вариант.
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Так никто не выступал же лично с критикой правительства, учитывая членство основателя икеи (как его там?) в гитлерюгенде, это было бы просто странно. Скорее всего, американский бизнес кошмарит собственное правительство.
P&G, cola, mak..Проживем и без химоты этой, ещё столько денег за это хотят травлю населения!
Опять 15 рублевщик