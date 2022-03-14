Собираем новости и события девятнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото kremlin.ru

Валюта и рынок

Валютные торги на Мосбирже начнутся в 10:00 мск, торгов на фондовом рынке не будет до 21 марта.

По данным на 7:33 мск, на рынке Forex доллар стоит 132,9 рубля, евро — 144,9 рубля.

Санкции

Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их семей — Абрамовича, Миллера и Шувалова, Чемезова и других. До этого страна заморозила международные активы ЦБ.

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Минторг США выпустил список предметов роскоши, которые будут запрещены к ввозу в Россию и Белоруссию с 16 марта. В него вошли алкоголь, табак, косметика, меха, драгоценности, часы и другое.

Транспорт

Южнокорейская авиакомпания Korean Airlines временно отменила рейсы Владивосток-Сеул.

Крупнейший контейнерный перевозчик Южной Кореи, компания HMM, приостановит доставку грузов в Россию в порты «Восточный» и «Владивосток». В компании объяснили это падением объёмов грузовых перевозок из-за ситуации на Украине.

Реакция бизнеса и правительства

P&G предупредил клиентов, что отпускная цена на продукцию вырастет в среднем на 43% с 15 марта. Это связано с удорожанием логистики, материалов и падением курса рубля. Больше всего вырастут цены на средства для уборки — на 74% и на средства для бритья — на 65%. P&G выпускает бытовую химию и другие товары под марками Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene и другими.

Японский производитель принтеров, фотоаппаратов и другой техники Ricoh приостановит поставки в Россию.

Правительство разработало поправки к Налоговому кодексу. По ним владельцы российских активов через контролируемые иностранные компании смогут переоформить их на себя без уплаты НДФЛ. Поправка уже прошла первое чтение в Госдуме.

Прокуратура России предупредила Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM и Yum! Brands о возможном аресте местных руководителей за критику правительства, и аресте имущества компаний, покидающих страну. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Российское посольство в США назвало статью «чистым вымыслом» и добавило, что «взаимовыгодное деловое сотрудничество между двумя странами всегда было зоной, свободной от политики».

Asus объявила, что разрабатывает план «эвакуации бизнеса из России». Об этом пишет Reuters со ссылкой на ответ компании вице-премьеру Украины Михаилу Федотову.

События предыдущего дня, 13 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.