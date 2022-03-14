Правительство России определило правила для кредитных каникул — отсрочка до полугода, сумма до 700 тысяч рублей Статьи редакции
Для ипотечных кредитов — до 6 млн рублей.
- Правительство опубликовало параметры для кредитов, по которым можно попросить отсрочку платежей. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
- Заёмщики могут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года, если их доход упал на 30% по сравнению со средним в прошлом году.
- Кредит должен быть оформлен до 1 марта 2022 года.
- Максимальная сумма потребительского кредита для отсрочки: 300 тысяч рублей для физлиц, 350 тысяч рублей для ИП, 100 тысяч рублей по кредитным картам, 700 тысяч рублей по автокредитам.
- По ипотечным кредитам максимальные суммы: 6 млн рублей для Москвы, 4 млн рублей для Московской области, Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа, 3 млн рублей для остальных регионов России.
Кредитные каникулы можно оформить на срок от одного до шести месяцев.
5614 просмотров
Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 19: рост цен на товары P&G на 43% и новые санкции от Австралии Статьи редакции
Собираем новости и события девятнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Статья дополняется
Asus разработает план «эвакуации» бизнеса и сотрудников из России Статьи редакции
Компания «будет заботиться о репутации», заявила министр экономики Тайваня.
Техасцы используют для майнинга газ — и не только зарабатывают на этом миллионы долларов, но и помогают экологии Статьи редакции
Они перерабатывают выходящий при бурении нефти природный газ в электричество и питают им майнинг-фермы. О деталях процесса и возникновении идеи рассказало издание CNBC.
Пользователи пожаловались на сбой в Wildberries — не отображаются оплаченные заказы и другое Статьи редакции
Без данных из личного кабинета не выдают заказы в пунктах, сообщили клиенты.
«Место McDonald's никто не займёт»: основатель «Теремка» объяснил, что закрытие ресторанов не поможет местному бизнесу Статьи редакции
Для развития аналогичной сети в России «нет технологий и достаточной поддержки правительства».
Рыба-пелядь, а если доход не упал на 30%, а тупо нынешние цены на 90% не входят в тот же рублях доход, а остальные 10 нужны на коммуналку и проезд до работы на трамвае, натурой не берут, что, рылом не вышла?
Чо за очередные говно-меры к своим же гражданам. А учитывая, что в средний в прошлом году доход еще у многих был срезанным из-за ковида, теперь как надо, ниже низшего, чтобы быть вправе не выметаться на улицу? Светиться надо, как жена сотрудника ГИБДД в рубище из белорусского льна?
- Есть нечего, нужна отсрочка.
- Но доходы ведь не упали?
- Выросли...
и сапоги из гибса.
Фольксваген банк не выдает каникулы, при этом банк иностранный) классно остаться без гарантии на машину и с кредитом
а зачем тебе теперь фольксваген? в северной корее все на велосипедах ездят и ничего. Тем более в него агенты цру могли зашить днк модифицированные вирусы! ))))
Там хотя бы не так холодно зимой
И расстояния меньше.
Хотя будет интересно почитать заметки.
"Поездка из Казани в крым в отпуск с семьей на велосипеде"
Или
"Крым. Велопоездка по туристическим местам"
Да не отдавай, делов то, что они теперь тебе предъявить смогут оттуда! Так сказать, дай симметричный ответ!
Если честно, такие мысли есть. В ковид они меня тоже послали
Мысли мыслями, а птс то у кого?
Зачем ему птс на вражескую технику? :)
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»
Это российский банк.
Вы ждете, что он даст каникулы прямо в день постановления?)
"если их доход упал на 30% по сравнению со средним в прошлом году."
В рублях или долларах? Если в рублях, то скорее всего у большинства падение дохода В РУБЛЯХ не будет или будет минимальное.
Это какой-то прикол? Что можно было купить на 300К₽ по потребу при старом курсе? Макбук?
Это для бедных, не тех, кто макбуки покупает.
Так apple в основном и есть кредитный. И огрооомный рынок б/у, сам был удивлен.
Я в том плане, что речь идет о каникулах для кредитов типа 50к на телек.
Расскажите нам каким должен быть правильный потреб на ваш взгляд
А 700 на авто?
700 на авто это KIA RIO при предоплате в 300-400 000 рублей.
Это шутка? 50% смартфонов в стране кредитные.
Для техники apple думаю число гораздо выше.
https://mobile-review.com/news/v-rossii-sokrashhaetsya-dolya-prodannyx-v-kredit-smartfonov
Заходит такой дед в банк и говорит:
- всем отсрочку за счет заведения!
тот самый дед?
Байден же, кто же еще? :)
Странные меры поддержки и условия к ним. Реальные доходы упали у большинства за счёт повышения цен. А если взял потреб. кредит больше 300, то, типа, нефиг было жировать, таким поддержка не нужна?
Интересно, банкам будет выгоднее, если люди массово себя банкротами начнут признавать, чем дать отсрочку?
У меня 10 кредитов на 2.5 миллиона, при этом тяну еле как свое дело, думал будут хоть нормальные каникулы и поправлю свои дела, а нет, кушаем дальше последний да без соли )
Кто же даст им массово банкротиться? Там есть закон по отбору или размену последней квартиры, на барак или сарай. Легкое банкротство это миф.
Это если в собственности жильё, которое по площади значительно превосходит норму на человека.
Нет, это именно закон о единственном жилье, которое пустят с молотка, если оно не вписывается в "норму". При этом норма - дело творческое в рф и никак не регулируется законом, кроме метража.
пример: https://tass.ru/nedvizhimost/11810387
При этом КАЧЕСТВО новой квартиры даже не фигурирует в законе. Так что сарай - это вариант не из воздуха.
Закон о банкротстве придуман для БОГАТЫХ (кто хочет укрыться от кредиторов), а не для бедных. Все это можно оспаривать и бороться в суде и в итоге выиграть даже и защитить имущество. Но ГДЕ брать деньги и профессиональных юристов человеку, у которого кредитное ярмо на шее?
А сколько там норма? 6 или 8 метров?
Хитро, учитывая, что рубль обвалился в 2 раза почти.
Почему почти, по товарам в 2-3 раза. Ой пардон, росстат говорит инфляция 2,22 %, конечно, я неправильно все считаю.
Подскажите, если взять каникулы на 6 месяцев, 6 месяцев копить (откладывать) эти платежи, а потом досрочно закрыть, с уменьшением срока кредита, на сколько это будет выгодно или смысла нет
Если деньги положить на вклад, и быть уверенным что их удасться снять с процентами потом, то возможно и выгодно
Скорей всего не выгодно. Вы же платите проценты все равно
Если продукт будет рассрочкой( то есть проценты уже будут включены в тело кредита, условно когда берёшь айфон за 100к, 15% стоимости уже будут включены в стоимость. И берёшь её на пол года, то при досрочном погашение ты платишь не 100к, а 85~.при условии что проценты за пол года не набегут
Мы с женой взяли кредит 2 ляма на операцию теще, потому что бюджетная медецина у нас ху*вая. И че, как нам платить, если работу потеряем? А учитывая что компания у жены уйдет с РФ, а моя вполне возможно и кони двинет, что делать то?)
Да, у нас у каждого по ипотеки, у жены 2.
а зачем вам столько ипотек?
Вклад в недвижимость, чтобы обогнать инфляцию, что заработать на пенсию, не очевидно разве?
Помню в ковид в США помимо всяких мер поддержки тупо раздали каждому вообще человеку по 1200$, а у нас такая же хрень была: делили делили всех на группы и подгруппы, в итоге большинству ничего не дали, остальным каникулы и радость за олигархов: банки поддержали, всякие маркетплейсы и тд...
У нас тяжёлое положение
Вам смешно, а я до сих пор всласть не поела марципанов(
Ешьте ромовых бап
Так то загнивающий запад!
Плевок от государства и банков. Предоставь кучу справок (банки гоняют только так), курс доллара для них не аргумент. Но даже, если и дадут каникулы, то что это такое - платишь эти пол года только проценты по платежам, а сумма основного долга копится и на нее продолжают начисляться проценты.
Дайте людям просто заморозку кредитов на пол года. Сделают себе подушку безопасности, подкопят деньги чуток, чтобы на пару месяцев платежей хватило. И что такое 300 тысяч потреб кредит? Люди в ковид уже накопили суммы похлеще!
А банки то тут каким образом. Это ж не госсбербанк. Это частные организации, у которых граждане брали кредиты добровольно. Их задача вернуть деньги с процентами.
Видимо ЦБ договорился на 300.000 по потребам.
Вы представьте что было б, если б все перестали платить кредиты. Банковская система сложится как картонный домик или цб придётся из своих докладывать за граждан. На это они пойти не могут.
.
Я бы на это с удовольствием посмотрела. Страна, которая продаёт нефть и газ, в -30 по обычным дорогам на велосипедах... И смех и грех. Сейчас ведь любой самый дикий сценарий возможен. Доставки ведь уже ввели эту практику на тротуарах
Ну а че, встречал и в минус 25 и в лютую метель, когда на авто еле едешь, курьеров Самоката на велосипедах, жалко ребятишек
Не беспокойтесь сейчас власть станет продвигать блогеров с урбанистической повесточкой и они вам объяснят за годы угнетения и репрессий
Как будто через полгода у заемщиков откуда -то денег стает больше .
В место того, что бы просто дать отсрочку всем гражданам, по любым кредитам - правительство, как всегда, придумывают хитрые схемы для того, что бы гражданин запарился доказывать свое трудное положение...
Доллар уже повысился в 2 раза, что обесценило заработки всех россиян - % на 50 как минимум - но это не показатель походу....
Полгода назад уехал из этой страны, теперь очевидно что навсегда, замышляю устроить банку кредитные каникулы навсегда, а какой смысл отдавать?)
приедешь повидаться с родными и не выедешь обратно.
А что там срок давности?
Кушайте, кушайте .
Ведь приготовлено со щедрой душой и отеческой заботой!
Так, хорошо, а есть конкретика какая-то, как именно документально оформить отсрочку? Какая форма заявления для физлица, как формально подтверждать доход и тд?
Ха-ха, ржака. Какое правительство, такие и меры поддержки - ху8к7е.