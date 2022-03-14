Финансы
Маша Цепелева

Правительство России определило правила для кредитных каникул — отсрочка до полугода, сумма до 700 тысяч рублей Статьи редакции

Для ипотечных кредитов — до 6 млн рублей.

  • Правительство опубликовало параметры для кредитов, по которым можно попросить отсрочку платежей. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Заёмщики могут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года, если их доход упал на 30% по сравнению со средним в прошлом году.
  • Кредит должен быть оформлен до 1 марта 2022 года.
  • Максимальная сумма потребительского кредита для отсрочки: 300 тысяч рублей для физлиц, 350 тысяч рублей для ИП, 100 тысяч рублей по кредитным картам, 700 тысяч рублей по автокредитам.
  • По ипотечным кредитам максимальные суммы: 6 млн рублей для Москвы, 4 млн рублей для Московской области, Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа, 3 млн рублей для остальных регионов России.

  • Кредитные каникулы можно оформить на срок от одного до шести месяцев.

#новость #кредиты

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Юности вольная птица

Рыба-пелядь, а если доход не упал на 30%, а тупо нынешние цены на 90% не входят в тот же рублях доход, а остальные 10 нужны на коммуналку и проезд до работы на трамвае, натурой не берут, что, рылом не вышла?
Чо за очередные говно-меры к своим же гражданам. А учитывая, что в средний в прошлом году доход еще у многих был срезанным из-за ковида, теперь как надо, ниже низшего, чтобы быть вправе не выметаться на улицу? Светиться надо, как жена сотрудника ГИБДД в рубище из белорусского льна?

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36
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Ware Wow

- Есть нечего, нужна отсрочка.
- Но доходы ведь не упали?
- Выросли...

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5
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R-Globus

и сапоги из гибса.

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0
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Иван Волков

Фольксваген банк не выдает каникулы, при этом банк иностранный) классно остаться без гарантии на машину и с кредитом

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7
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Джо Б

а зачем тебе теперь фольксваген? в северной корее все на велосипедах ездят и ничего. Тем более в него агенты цру могли зашить днк модифицированные вирусы! ))))

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31
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Kana

Там хотя бы не так холодно зимой

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0
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Игорь Протасов

И расстояния меньше.
Хотя будет интересно почитать заметки.
"Поездка из Казани в крым в отпуск с семьей на велосипеде"
Или
"Крым. Велопоездка по туристическим местам"

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0
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Rus

Да не отдавай, делов то, что они теперь тебе предъявить смогут оттуда! Так сказать, дай симметричный ответ!

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4
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Иван Волков

Если честно, такие мысли есть. В ковид они меня тоже послали

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2
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Alexander Veber

Мысли мыслями, а птс то у кого?

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1
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Valeryi

Зачем ему птс на вражескую технику? :)

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3
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Актерский Илья

Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»
Это российский банк.
Вы ждете, что он даст каникулы прямо в день постановления?)

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3
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SPS Fun

"если их доход упал на 30% по сравнению со средним в прошлом году."

В рублях или долларах? Если в рублях, то скорее всего у большинства падение дохода В РУБЛЯХ не будет или будет минимальное.

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10
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Evgeny Kartashov

Это какой-то прикол? Что можно было купить на 300К₽ по потребу при старом курсе? Макбук?

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7
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Актерский Илья

Это для бедных, не тех, кто макбуки покупает.

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8
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Ware Wow

Так apple в основном и есть кредитный. И огрооомный рынок б/у, сам был удивлен.

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1
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Актерский Илья

Я в том плане, что речь идет о каникулах для кредитов типа 50к на телек.

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1
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Alexander Veber

Расскажите нам каким должен быть правильный потреб на ваш взгляд

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4
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Игорь Протасов

А 700 на авто?

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Dmitry Popov

700 на авто это KIA RIO при предоплате в 300-400 000 рублей.

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2
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Ware Wow

Это шутка? 50% смартфонов в стране кредитные.
Для техники apple думаю число гораздо выше.

https://mobile-review.com/news/v-rossii-sokrashhaetsya-dolya-prodannyx-v-kredit-smartfonov

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0
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Неправильный ящик

Заходит такой дед в банк и говорит:
- всем отсрочку за счет заведения!

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4
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R-Globus

тот самый дед?

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1
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SPS Fun

Байден же, кто же еще? :)

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3
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Artur Valiullin

Странные меры поддержки и условия к ним. Реальные доходы упали у большинства за счёт повышения цен. А если взял потреб. кредит больше 300, то, типа, нефиг было жировать, таким поддержка не нужна?
Интересно, банкам будет выгоднее, если люди массово себя банкротами начнут признавать, чем дать отсрочку?

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Владимир Рукосуев

У меня 10 кредитов на 2.5 миллиона, при этом тяну еле как свое дело, думал будут хоть нормальные каникулы и поправлю свои дела, а нет, кушаем дальше последний да без соли )

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4
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Rick

Кто же даст им массово банкротиться? Там есть закон по отбору или размену последней квартиры, на барак или сарай. Легкое банкротство это миф.

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Artur Valiullin

Это если в собственности жильё, которое по площади значительно превосходит норму на человека.

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–1
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Rick

Нет, это именно закон о единственном жилье, которое пустят с молотка, если оно не вписывается в "норму". При этом норма - дело творческое в рф и никак не регулируется законом, кроме метража.
пример: https://tass.ru/nedvizhimost/11810387

При этом КАЧЕСТВО новой квартиры даже не фигурирует в законе. Так что сарай - это вариант не из воздуха.

Закон о банкротстве придуман для БОГАТЫХ (кто хочет укрыться от кредиторов), а не для бедных. Все это можно оспаривать и бороться в суде и в итоге выиграть даже и защитить имущество. Но ГДЕ брать деньги и профессиональных юристов человеку, у которого кредитное ярмо на шее?

За что при банкротстве могут забрать даже…
За что при банкротстве могут забрать даже единственное жилье?
tass.ru
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0
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Игорь Протасов

А сколько там норма? 6 или 8 метров?

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Антон Штадлер

Хитро, учитывая, что рубль обвалился в 2 раза почти.

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4
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Дмитрий Филиппов

Почему почти, по товарам в 2-3 раза. Ой пардон, росстат говорит инфляция 2,22 %, конечно, я неправильно все считаю.

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Рафаэль Галиев

Подскажите, если взять каникулы на 6 месяцев, 6 месяцев копить (откладывать) эти платежи, а потом досрочно закрыть, с уменьшением срока кредита, на сколько это будет выгодно или смысла нет

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2
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Даниил Славин

Если деньги положить на вклад, и быть уверенным что их удасться снять с процентами потом, то возможно и выгодно

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1
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Игорь Протасов

Скорей всего не выгодно. Вы же платите проценты все равно

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Никита Алфимов

Если продукт будет рассрочкой( то есть проценты уже будут включены в тело кредита, условно когда берёшь айфон за 100к, 15% стоимости уже будут включены в стоимость. И берёшь её на пол года, то при досрочном погашение ты платишь не 100к, а 85~.при условии что проценты за пол года не набегут

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0
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Дмитрий Филиппов

Мы с женой взяли кредит 2 ляма на операцию теще, потому что бюджетная медецина у нас ху*вая. И че, как нам платить, если работу потеряем? А учитывая что компания у жены уйдет с РФ, а моя вполне возможно и кони двинет, что делать то?)
Да, у нас у каждого по ипотеки, у жены 2.

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2
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Pavel Loginov

а зачем вам столько ипотек?

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Дмитрий Филиппов

Вклад в недвижимость, чтобы обогнать инфляцию, что заработать на пенсию, не очевидно разве?

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0
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Betty Boop

Помню в ковид в США помимо всяких мер поддержки тупо раздали каждому вообще человеку по 1200$, а у нас такая же хрень была: делили делили всех на группы и подгруппы, в итоге большинству ничего не дали, остальным каникулы и радость за олигархов: банки поддержали, всякие маркетплейсы и тд...

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2
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Sergei Timofeyev

У нас тяжёлое положение

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0
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Юности вольная птица

Вам смешно, а я до сих пор всласть не поела марципанов(

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Sergei Timofeyev

Ешьте ромовых бап

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Ковтун Максим

Так то загнивающий запад!

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Владимир Рукосуев

Плевок от государства и банков. Предоставь кучу справок (банки гоняют только так), курс доллара для них не аргумент. Но даже, если и дадут каникулы, то что это такое - платишь эти пол года только проценты по платежам, а сумма основного долга копится и на нее продолжают начисляться проценты.

Дайте людям просто заморозку кредитов на пол года. Сделают себе подушку безопасности, подкопят деньги чуток, чтобы на пару месяцев платежей хватило. И что такое 300 тысяч потреб кредит? Люди в ковид уже накопили суммы похлеще!

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2
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Ковтун Максим

А банки то тут каким образом. Это ж не госсбербанк. Это частные организации, у которых граждане брали кредиты добровольно. Их задача вернуть деньги с процентами.
Видимо ЦБ договорился на 300.000 по потребам.
Вы представьте что было б, если б все перестали платить кредиты. Банковская система сложится как картонный домик или цб придётся из своих докладывать за граждан. На это они пойти не могут.

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0
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Джо Б

.

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Елена Спиренкова

Я бы на это с удовольствием посмотрела. Страна, которая продаёт нефть и газ, в -30 по обычным дорогам на велосипедах... И смех и грех. Сейчас ведь любой самый дикий сценарий возможен. Доставки ведь уже ввели эту практику на тротуарах

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2
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Dmitriy Lobanov

Ну а че, встречал и в минус 25 и в лютую метель, когда на авто еле едешь, курьеров Самоката на велосипедах, жалко ребятишек

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0
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Qwerty54321

Не беспокойтесь сейчас власть станет продвигать блогеров с урбанистической повесточкой и они вам объяснят за годы угнетения и репрессий

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0
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Ирина Журавлева

Как будто через полгода у заемщиков откуда -то денег стает больше .

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1
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Александр

В место того, что бы просто дать отсрочку всем гражданам, по любым кредитам - правительство, как всегда, придумывают хитрые схемы для того, что бы гражданин запарился доказывать свое трудное положение...
Доллар уже повысился в 2 раза, что обесценило заработки всех россиян - % на 50 как минимум - но это не показатель походу....

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Трейдер мамкин

Полгода назад уехал из этой страны, теперь очевидно что навсегда, замышляю устроить банку кредитные каникулы навсегда, а какой смысл отдавать?)

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Дмитрий Порожняков

приедешь повидаться с родными и не выедешь обратно.

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0
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Трейдер мамкин

А что там срок давности?

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Сергей Леопольдович

Кушайте, кушайте .
Ведь приготовлено со щедрой душой и отеческой заботой!

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Igor Dobrovolsky

Так, хорошо, а есть конкретика какая-то, как именно документально оформить отсрочку? Какая форма заявления для физлица, как формально подтверждать доход и тд?

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Дмитрий Филиппов

Ха-ха, ржака. Какое правительство, такие и меры поддержки - ху8к7е.

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