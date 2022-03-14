Не попадитесь! Как у меня украли Телеграм-канал, которому я посвятил 2 года жизни

Из-за санкций и контрсанкций у многих россиян начались проблемы с Фейсбуком и Инстаграмом. Опасаясь потери аккаунтов люди потянулись в Телеграм. Этот мессенджер выглядит надежным и безопасным, но из-за особенностей его работы в нем можно потерять сразу и все. В этой статье я расскажу, как такое произошло со мной чтобы вы не повторяли моих ошибок.