Финансы
Маша Цепелева

Минфин сделал исключения для перевода валюты за рубеж — можно на свои счета для операционных расходов Статьи редакции

Переводить валюту физлицам можно, например, для зарплаты и арендных платежей.

  • ЦБ ограничил до 10 сентября переводы валюты за границу суммой в $5000 в месяц. Нерезидентам из списка «недружественных» стран нельзя переводить валюту до 31 марта. Минфин опубликовал исключения для этих правил.
  • Физлица могут переводить валюту со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на другие свои зарубежные счета, если информация о них есть у российских налоговиков.
  • Резиденты смогут переводить валюту на свои счета в иностранных банках для операционной деятельности филиалов и представительств. Объём перечисления не должен превышать финансирование за прошлый год.
  • Можно зачислять валюту на счета физлиц в иностранных банках для зарплаты, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.

#новость #валюта

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Надежда Плюхина
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Извинись

Что-то на корпоративном. Объясните, что ли?

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