Минфин сделал исключения для перевода валюты за рубеж — можно на свои счета для операционных расходов Статьи редакции
Переводить валюту физлицам можно, например, для зарплаты и арендных платежей.
- ЦБ ограничил до 10 сентября переводы валюты за границу суммой в $5000 в месяц. Нерезидентам из списка «недружественных» стран нельзя переводить валюту до 31 марта. Минфин опубликовал исключения для этих правил.
- Физлица могут переводить валюту со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на другие свои зарубежные счета, если информация о них есть у российских налоговиков.
- Резиденты смогут переводить валюту на свои счета в иностранных банках для операционной деятельности филиалов и представительств. Объём перечисления не должен превышать финансирование за прошлый год.
- Можно зачислять валюту на счета физлиц в иностранных банках для зарплаты, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.
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