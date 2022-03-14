Финансы
Таинственный кот

Предотвратить «эмоциональные действия» инвесторов: ЦБ впервые прокомментировал приостановку торгов акциями Статьи редакции

Технически площадка готова начать торги, пауза нужна для стабильности финансовой системы, пояснила биржа.

Торги акциями на Мосбирже закрыты третью неделю подряд. 12 марта регулятор, который обычно отчитывался о продлении приостановки торгов ежедневно, закрыл биржу сразу на неделю — до 21 марта.

Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям. Мы будем следить за ситуацией и откроем рынки, как только ситуация это позволит сделать.

Центробанк
цитата по «РБК Инвестиции»

Управляющий директор по коммуникациями Мосбиржи Андрей Брагинский пояснил «РБК Инвестициям», что технически площадка готова к началу торгов на фондовом рынке. Денежный, валютный и срочный рынки уже открыты по большинству инструментов. Однако пауза в торгах позволит решить вопросы, важные для стабильности финансовой системы, добавл он.

Мы понимаем, что многие участники рынка и инвесторы хотят торговать. При этом продолжение паузы дает возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы и которые биржа активно обсуждает с регулятором, банками и брокерами.

Это прежде всего завершение расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснение вопросов по счетам С (открываются профессиональными участниками рынка для нерезидентов) и ситуации по расчетам и выплатам со стороны международных депозитариев

Андрей Брагинский
управляющий директор по коммуникациями Мосбиржи

#новость #мосбиржа #цб

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Alexey QuQu

Как же смешно это выглядит

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40
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Василий Степанофф

Мы просрали резервы, поэтому закрываем биржу на лопату (с) ЦБ

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10
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Евгений Липин

Как только увидят что эмоциональное состояние стабилизировалось,то сразу откроют. Как же они заботятся о людях,прям мать Тереза! Аж прослезился

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0
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Евгений Германов

Мать Тереза была жуткой тварью, так что да, как она)

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0
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Константин .

Если бы не было так грустно.

Большинство пребывает в эйфории : ой да скоро рассосётся, и все будет как раньше. Но начинают прозревать : кто рассосётся скоро.

Из фарша мясо не вернуть....

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3
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Steve Evets

угу.
Смешнее было бы только "Как интернет отключат - так торги и откроем"

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0
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Вася Пражкин

Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов
 Откроют когда инвесторы уже забудут, что у них были акции?

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25
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mnin mnin

Забудут что у них были деньги

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13
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Veniamin Borzov

Забудут что у них был интернет

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3
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Сергей

Забудут что они инвесторы

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0
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Alex Ko

нет, ждут когда будет определённость с завершение войны, что логично.

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0
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Друз Фаруэл

Так война на след неделе никак не закончится.

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9
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Эдуард

Так они и не откроют на следующей неделе, они только говорят что откроют

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6
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ИгорьOK
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0
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Денис Демидов

Как вариант, инвесторы рассосутся по заграницам, а тут топором по кабелю, тогда можно открыться

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2
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Sergey Kolenkin

Было б о чём вспоминать. Уже и так понятно, что там мусор.

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0
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Иван Шеметов

А я бы купил Газпром по дешёвке, рано или поздно все равно вырастет

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17
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igotosochi

С другой стороны, можешь заняться своей грамотностью. Вдруг она вырастет?

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4
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Иван Шеметов

Буду надеяться

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11
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Сергей Кожаев

Вы видели что прошлое «вырастет» заняло 13 лет у газпрома?

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11
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Иван Шеметов

Всего то

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2
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Andrey Dmitriev

Ну если купить сейчас, то необязательно ждать возвращения на предыдущие пики.
Я тоже вангую, что через пару лет от прилично отрастет от текущего дна.

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1
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Денис Демидов

Один человек мечтает об СССР 2.0, вы уверены, что он и о госплане не мечтает?
Тогда какие нафиг акции?

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0
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Василий Степанофф

Прошлый раз Газпром отрастал 14 лет

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5
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Я никто и звать меня никак

Так кому надо и выкупят на внебиржевых сделках. Но не вы :)

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5
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Иван Шеметов

Грустно

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0
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Михаил Зеленин

газпром может и нет. А вот Русал и Норникель точно рано или поздно вырастут.

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1
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Артём Календжян

Глава Норникеля, перелогиньтесь

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2
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Михаил Зеленин

ты цены на никель видел? от них в Лондоне так офигели, что прикрыли биржу. А никель будет все более и более востребованным.

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2
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Денис Демидов

И все более национализированным

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0
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Sergey Kolenkin

Мазахизм - дело добровольное.

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Влад Шушкевич

Чисто теоретически, с пониманием, что Газпрому грозит только процветание - но можно так закупить акций по дешёвке, а вместо роста получить банкротство предприятия.

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0
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Иван Шеметов

Да какое банкротство, в РФ самые большие запасы газа в мире. Германия до 2027 не откажется от российского газа, а потом уже и поток через Монголию в Китай запустят

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Влад Шушкевич

А при чем тут вообще газ и его запасы? Его, конечно, добывать и продавать будут. Как добывали и продавали до 1990 года.

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2
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Евгений Кузнецов

Кто знает как купить?

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0
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Steve Evets

Ничего сложного. Украсть несколько сотен миллионов, и обратиться на секцию внебиржевых торгов Мосбиржи

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0
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Дмитрий Филиппов

Поверь мне, я так думал еще в ноябре, когда они вдруг начали падать, Сбер и Газпром. А потом посмотрел график за 7 лет и знаешь, вряд ли они подрастут настолько, чтобы компенсировать инфляцию, нет.

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0
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igotosochi

Красиво объяснили, я даже не сразу понял, куда меня послали

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13
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Я никто и звать меня никак

Представьте, что вы "русский военный корабль" :)

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8
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Иван Шеметов

Представьте, что вы фейк украинской пропаганды :)
 Так лучше

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0
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Я никто и звать меня никак

Хочется написать смешной коммент, но никак не могу выбрать, что лучше "собрать 15 лайков" или "получить 15 лет"...

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6
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Лев Коптев

Если коммент соответствует генеральной линии, то говорят, что можно еще 15 рублей получить

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4
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Максим Кот

А а первый день действия не были эмоциональными? Крупнейший банк Европы упал в капитализации на 45% за день
Почему не закрыли?

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6
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Лев Коптев

Закрыли торги, чтобы перераспределить акции между теми, кому это "очень надо".
Простых инвесторов прокатили на известном всем органе.

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4
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Russian lives matter

Биржа тут не причём, причём вы, если вы брали бумаги и держали при таких геополитических рисках. Вы сами знали кто сидит в Кремле но брали акции его друзей, а теперь ноете в комментариях

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3
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Дмитрий

у меня зависли фонды тинькова, они тоже заморожены, в том числе в долларах и никак не связаны с нашей страной, как это объяснишь?

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0
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Russian lives matter

Это фантики папуасии, очевидно что карусель эта доведет до скама. Надо брать у иностранных брокеров иностранные бумаги.

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Артём Синельщиков

Смешная логика, с учетом, что правительство запретило использовать иностранных брокеров и там можно вообще словить бан теперь :)

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6
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Ilya Grigorev

Чтобы твой счет закрыли когда пойдет жара?

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0
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Russian lives matter

Все у кого были счета в IB например успешно вывели деньги.

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0
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Gutal1n

Ммм как можно задавать такой вопрос? Раз не узнали до покупки, что покупаете, то хоть сейчас почитайте. У Тинькова БПИФы торгуемые на мосбирже

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0
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Дмитрий

спасибо конечно, но я прекрасно знаю что это за фонды. Лучше объясните зачем их нужно было замораживать, они никак не относятся к текущей геополитической ситуации и даже к заявлениям цб из заголовка

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2
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Евгений Липин

Поплачь об этом маме в жилетку(((

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0
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Дмитрий

какая забота, спасибо большое

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3
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Тимур Сафин

Говнюки! Свои деньги снять не могу😡😡😡

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0
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Константин .

На то и расчёт, чтоб заморозить деньги, как например была заморожена накопительная часть пенсии с 2014 года. Ну, чтобы эмоциональные пенсионеры не воспользовались ей в порыве..

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6
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Мурад Муртазалиев

Я правильно понимаю, если торгов не будет полгода, инвесторы все как один успокоятся?)

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2
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Денис Демидов

А потом акции тушенкой отоварят

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0
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Evgeniy Zorin

- Хана Америке! - подумал Павел Семёнович, прочитав на обменнике "долларов нет"

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2
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Викторович

...

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1
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Артем Язвов

Клоуны

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1
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Виталий Владимиров

"Людишки в свитерках - эмоциональные существа, мы их спасаем", заявил психиатр Мосбиржи Андрей Брагинский.

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1
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Russian lives matter

Закрывают торги 11 сентября на несколько дней - это другое!

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–11
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Артем П.

Внебиржевые сделки идут полным ходом.

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0
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Den Red

Они сделают так что б акции стали вечные

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0
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Max Podzharov

Фуф, все ради нас, оказывается, и стабильности. Расходимся, народ!

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0
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Сергей Я
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Dmitry Polyanovsky

Почему все самое плохое для граждан подается под соусом заботы о них ?

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0
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Дмитрий Филиппов

А как же эмоциальная нестабильность диктатора?

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Василий Степанофф

Еще все впереди. Сейчас с импортом таблеток будет худо, сложно предсказать насчет стабильного состояния

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Дмитрий Филиппов

Хуй с ним, у людей и животных медикаментов уже нет. Приехал недавно с Москвы, так там все смели с полок аптек. Пришлось лекарства теще с региона везти, сука. Я начал матерится с 21 февраля, до этого не матерился.

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0
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Василий Степанофф

Да. Животные тоже страдают.

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Дмитрий Филиппов

Я как могу помогаю животным, поэтому знаю от зоозащитников, что простейшего обезбола уже нету.

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0
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worst

И что происходит на самом деле

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Hambala Fully

Редакторы vc, а вам не кажется, что эта новость должна быть на этом портале? https://tjournal.ru/news/563607-edinaya-rossiya-predlozhila-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-ispolnenie-sankciy-zapada

Или это не заслуживает внимание издания, которое пишет про бизнес и маркетинг?

«Единая Россия» предложила ввести уголовную…
По словам замсекретаря Генсовета партии, это «предательство».
tjournal.ru
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–1
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