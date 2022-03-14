Мы понимаем, что многие участники рынка и инвесторы хотят торговать. При этом продолжение паузы дает возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы и которые биржа активно обсуждает с регулятором, банками и брокерами.

Это прежде всего завершение расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснение вопросов по счетам С (открываются профессиональными участниками рынка для нерезидентов) и ситуации по расчетам и выплатам со стороны международных депозитариев