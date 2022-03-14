Предотвратить «эмоциональные действия» инвесторов: ЦБ впервые прокомментировал приостановку торгов акциями Статьи редакции
Технически площадка готова начать торги, пауза нужна для стабильности финансовой системы, пояснила биржа.
Торги акциями на Мосбирже закрыты третью неделю подряд. 12 марта регулятор, который обычно отчитывался о продлении приостановки торгов ежедневно, закрыл биржу сразу на неделю — до 21 марта.
Управляющий директор по коммуникациями Мосбиржи Андрей Брагинский пояснил «РБК Инвестициям», что технически площадка готова к началу торгов на фондовом рынке. Денежный, валютный и срочный рынки уже открыты по большинству инструментов. Однако пауза в торгах позволит решить вопросы, важные для стабильности финансовой системы, добавл он.
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Из-за фейков о «военной операции» в Украине.
Как же смешно это выглядит
Мы просрали резервы, поэтому закрываем биржу на лопату (с) ЦБ
Как только увидят что эмоциональное состояние стабилизировалось,то сразу откроют. Как же они заботятся о людях,прям мать Тереза! Аж прослезился
Мать Тереза была жуткой тварью, так что да, как она)
Если бы не было так грустно.
Большинство пребывает в эйфории : ой да скоро рассосётся, и все будет как раньше. Но начинают прозревать : кто рассосётся скоро.
Из фарша мясо не вернуть....
угу.
Смешнее было бы только "Как интернет отключат - так торги и откроем"
Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов
Откроют когда инвесторы уже забудут, что у них были акции?
Забудут что у них были деньги
Забудут что у них был интернет
Забудут что они инвесторы
нет, ждут когда будет определённость с завершение войны, что логично.
Так война на след неделе никак не закончится.
Так они и не откроют на следующей неделе, они только говорят что откроют
Как вариант, инвесторы рассосутся по заграницам, а тут топором по кабелю, тогда можно открыться
Было б о чём вспоминать. Уже и так понятно, что там мусор.
А я бы купил Газпром по дешёвке, рано или поздно все равно вырастет
С другой стороны, можешь заняться своей грамотностью. Вдруг она вырастет?
Буду надеяться
Вы видели что прошлое «вырастет» заняло 13 лет у газпрома?
Всего то
Ну если купить сейчас, то необязательно ждать возвращения на предыдущие пики.
Я тоже вангую, что через пару лет от прилично отрастет от текущего дна.
Один человек мечтает об СССР 2.0, вы уверены, что он и о госплане не мечтает?
Тогда какие нафиг акции?
Прошлый раз Газпром отрастал 14 лет
Так кому надо и выкупят на внебиржевых сделках. Но не вы :)
Грустно
газпром может и нет. А вот Русал и Норникель точно рано или поздно вырастут.
Глава Норникеля, перелогиньтесь
ты цены на никель видел? от них в Лондоне так офигели, что прикрыли биржу. А никель будет все более и более востребованным.
И все более национализированным
Мазахизм - дело добровольное.
Чисто теоретически, с пониманием, что Газпрому грозит только процветание - но можно так закупить акций по дешёвке, а вместо роста получить банкротство предприятия.
Да какое банкротство, в РФ самые большие запасы газа в мире. Германия до 2027 не откажется от российского газа, а потом уже и поток через Монголию в Китай запустят
А при чем тут вообще газ и его запасы? Его, конечно, добывать и продавать будут. Как добывали и продавали до 1990 года.
Кто знает как купить?
Ничего сложного. Украсть несколько сотен миллионов, и обратиться на секцию внебиржевых торгов Мосбиржи
Поверь мне, я так думал еще в ноябре, когда они вдруг начали падать, Сбер и Газпром. А потом посмотрел график за 7 лет и знаешь, вряд ли они подрастут настолько, чтобы компенсировать инфляцию, нет.
Красиво объяснили, я даже не сразу понял, куда меня послали
Представьте, что вы "русский военный корабль" :)
Представьте, что вы фейк украинской пропаганды :)
Так лучше
Хочется написать смешной коммент, но никак не могу выбрать, что лучше "собрать 15 лайков" или "получить 15 лет"...
Если коммент соответствует генеральной линии, то говорят, что можно еще 15 рублей получить
А а первый день действия не были эмоциональными? Крупнейший банк Европы упал в капитализации на 45% за день
Почему не закрыли?
Закрыли торги, чтобы перераспределить акции между теми, кому это "очень надо".
Простых инвесторов прокатили на известном всем органе.
Биржа тут не причём, причём вы, если вы брали бумаги и держали при таких геополитических рисках. Вы сами знали кто сидит в Кремле но брали акции его друзей, а теперь ноете в комментариях
у меня зависли фонды тинькова, они тоже заморожены, в том числе в долларах и никак не связаны с нашей страной, как это объяснишь?
Это фантики папуасии, очевидно что карусель эта доведет до скама. Надо брать у иностранных брокеров иностранные бумаги.
Смешная логика, с учетом, что правительство запретило использовать иностранных брокеров и там можно вообще словить бан теперь :)
Чтобы твой счет закрыли когда пойдет жара?
Все у кого были счета в IB например успешно вывели деньги.
Ммм как можно задавать такой вопрос? Раз не узнали до покупки, что покупаете, то хоть сейчас почитайте. У Тинькова БПИФы торгуемые на мосбирже
спасибо конечно, но я прекрасно знаю что это за фонды. Лучше объясните зачем их нужно было замораживать, они никак не относятся к текущей геополитической ситуации и даже к заявлениям цб из заголовка
Поплачь об этом маме в жилетку(((
какая забота, спасибо большое
Говнюки! Свои деньги снять не могу😡😡😡
На то и расчёт, чтоб заморозить деньги, как например была заморожена накопительная часть пенсии с 2014 года. Ну, чтобы эмоциональные пенсионеры не воспользовались ей в порыве..
Я правильно понимаю, если торгов не будет полгода, инвесторы все как один успокоятся?)
А потом акции тушенкой отоварят
- Хана Америке! - подумал Павел Семёнович, прочитав на обменнике "долларов нет"
...
Клоуны
"Людишки в свитерках - эмоциональные существа, мы их спасаем", заявил психиатр Мосбиржи Андрей Брагинский.
Закрывают торги 11 сентября на несколько дней - это другое!
Внебиржевые сделки идут полным ходом.
Они сделают так что б акции стали вечные
Фуф, все ради нас, оказывается, и стабильности. Расходимся, народ!
Почему все самое плохое для граждан подается под соусом заботы о них ?
А как же эмоциальная нестабильность диктатора?
Еще все впереди. Сейчас с импортом таблеток будет худо, сложно предсказать насчет стабильного состояния
Хуй с ним, у людей и животных медикаментов уже нет. Приехал недавно с Москвы, так там все смели с полок аптек. Пришлось лекарства теще с региона везти, сука. Я начал матерится с 21 февраля, до этого не матерился.
Да. Животные тоже страдают.
Я как могу помогаю животным, поэтому знаю от зоозащитников, что простейшего обезбола уже нету.
И что происходит на самом деле
Редакторы vc, а вам не кажется, что эта новость должна быть на этом портале? https://tjournal.ru/news/563607-edinaya-rossiya-predlozhila-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-ispolnenie-sankciy-zapada
Или это не заслуживает внимание издания, которое пишет про бизнес и маркетинг?