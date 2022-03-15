Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 20: санкции ЕС и Великобритании, Allianz не страхует новый бизнес Статьи редакции
Собираем новости и события двадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».
«СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных торгов в 16:00 мск.
Официальный курс ЦБ на 15 марта: доллар — 115,19 рублей, евро — 127,23 рублей.
Транспорт
Южнокорейская авиакомпания Korean Air приостановит пассажирские рейсы в Москву и Владивосток, а также грузовые рейсы в Европу через Москву до конца апреля.
«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Азербайджан и Армению.
Санкции
Япония ввела новые санкции. В новом списке оказались 17 человек — депутаты Госдумы, а также председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и родственники бизнесмена Юрия Ковальчука.
Госдеп США анонсировал санкции в отношении 11 представителей российского оборонного сектора.
ЕС согласовал четвертый пакет санкций против России. В нём предусмотрен запрет на импорт российских изделий из стали, предметов роскоши, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий.
Также он введёт запрет на сделки с определенными российскими госкомпаниями в разных сферах, новые инвестиции в энергетический сектор в России.
Кроме того, ЕС расширит санкционный список бизнесменов, бизнес-элит и компаний из России, запретит кредитным рейтинговым агентствам ЕС присваивать рейтинги России и российским компаниям и предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.
Великобритания анонсировала новые санкции: введёт дополнительный тариф 35% на импорт основных российских товаров, а также запретит экспортировать в страну предметы роскоши, например, автомобили, дорогую одежду и картины.
Сервисы
Украинская GSC Game World, разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 отказалась продавать свои игры в России. Игры получат только те российские пользователи, которые приобрели цифровые версии ранее, по предварительному заказу. Новые предзаказы не принимаются. Физические издания, в том числе уже оплаченные, не будут поставлены на территорию России.
Платформа для авторизации пользователей на сайтах Auth0 прекратила продажи клиентам из России и Белоруссии.
Реакция бизнеса и правительства
Белоруссия и Россия отвяжутся от доллара в расчётах за энергоресурсы, сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко. Расчёты за энергоресурсы с Россией будут производиться в российских рублях.
Китайский Haval в полтора раза повышает цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера завода в Туле. Раньше моментально издержки в цены перекладывал лишь GM, что в итоге ударило по продажам, говорят аналитики. Сейчас ситуация другая: кроме Haval в массовом сегменте в РФ выпускаются лишь модели Lada и работает часть конвейера «Автотора», поэтому предложение ограничено запасами складов.
Минцифры, «Ростелеком» и другие обсудили использование для госнужд серверов ушедших из России компаний, выяснил «Коммерсантъ».
IPG Creative, подразделение коммуникационного холдинга Interpublic Group, приостанавливает деятельность в России.
ЦБ приостановил покупку золота у банков из-за спроса со стороны населения.
Delivery Club разрешит кондитерам из Instagram подключиться к платформе и не платить комиссию, если они доставляют заказы сами.
Немецкий страховщик Allianz и швейцарская перестраховочная компания Swiss Re прекращают страхование нового бизнеса в России.
Итальянский банк UniCredit рассматривает возможность ухода из России, компания в настоящее время проводит «срочную» проверку своего бизнеса в стране, пишет Bloomberg.
События предыдущего дня, 14 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Отменяем продажи ещё не вышедшей игры и у которой выход вообще под вопросом. Ну и потеря большой части аудитории. Поздравляем stalker с провалом.
S.T.A.L.K.E.R. ждём вам на рутрекере😉
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масса игр есть и будет
"Спаси Володьку", "Найди залежи лебеды", "Валежник 2.0"
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"ботяры", сказал человек с ником Сало вчерашней регистрации.
Да если он и "живой", то тупой - не трать энергии :)
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какой-то говноботопад
А у нас тут все с ног на голову. Теперь боты те, кто регнулся вчера. И тем более тот, у кого мнение немного не такое, как у всех. А те, кто вот уже полгода пишут в каждой статье про методичку, 15 рублей, игры про лебеду, и прочую ересь, от которой уже тошнит - не боты, а умные предприниматели-стартаперы.
А в чем «с ног на голову»? По вашему боты это те, кто давно сидит на сайте и обвиняет ботами новорегов? Вам не кажется, что странно, что именно сейчас на виси такой всплеск новорегов? Неужто в России расцвет бизнеса?)
По вашему боты это те, кто давно сидит на сайте и обвиняет ботами новорегов?
По моему бот тот, кто в каждой новости пишет одно и то же: 15 рублей, 8 лет, методичка, кремлевский бот. И кто это лайкает. Потому что одно и то же писать и лайкать может не надоесть только боту. Я это уже полгода наблюдаю (кроме 8 лет), причем в каждой статье, тошнит до безумия. Вот прям сказать больше нечего.
Вам не кажется, что странно, что именно сейчас на виси такой всплеск новорегов?
Не кажется. Я тут относительно давно, и каждый месяц все жалуются на новорегов. Откройте темы хоть декабря, хоть сентября и увидите. Каждый раз, когда ругают какой-то сервис, и тут кто-то регается и пишет: "а у меня все норм было" - сразу 100 минусов и приписка "бот". Каждый раз, когда пишут про новый закон, к которому вдруг кто-то относится нормально или нейтрально, вопреки общественной агрессии - все, это бот. А если у него дата регистрации в течении последнего месяца - 146% бот.
Это уже выросло в отдельную логику, которую я и наблюдаю в последний год. Мала регистрация и мнение не такое, как у всех - бот! Если регнуться сегодня и написать - путен говно, а несогласным напоминать про методичку - тебя искупают в лайках и благодарностях. Если регнуться сегодня и написать, что запад говно (а я теперь в этом не сомневаюсь) - звание бота и горы минусов получишь моментально. Понимаете к чему я? Людям пох кто бот, кто не бот, люди тупо радуются, когда слышат схожее мнение и бесятся, когда слышат мнение отличное. Т.е. возвращаемся к стадному режиму.
Где же Вы были, когда на ТЖ холивары шли полным ходом?
Ну может я пропустил конечно... если что, сорян.
На ТЖ никогда не сидел. Как-то сразу на виси пришел, а тут все писали, что в ТЖ одни идиоты сидят. Спустя год я понял, что не только в ТЖ)))
потому что ТЖ прикрыли. главное, чтобы сюда не припёрлись украинцы с уязвлённым самолюбием. )
Сколько такой аккаунт стоит?
- и после стольких лет?
- всегда 🏴☠️
Как бы не оказалось, что в реальной жизни
Пацаны заебались ждать сталкер 2 и решили помочь разрабам с 3д моделями. Теперь можно просто сканировать местность. Про халф лайф 3 боюсь вообще думать...
Лишь бы не Fallout V
Кажется я знаю откуда модельки будут👀
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Alyx выстрелила даже с учетом того что надо покупать под нее железо недешевое, так что думаю Габен понял что интерес к серии есть и стоит 3 часть обдумать. Так что возможно и быть ей
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Ниже есть комментарий, что сталкер ждут на рутрекере. Вот она, большая часть аудитории, которая всё качает с торрентов. Что она есть, что нет, денег больше не становится.
Так сказали что продавать нам её не будут. Какие еще варианты предлагаете?
Так они бы и так скачали, вот в чём был мой посыл.
Я понял, да :) Это школота бедная если только. Граждане постарше вокруг меня давно покупают если можно купить, пусть не по выходу сразу (если не горит), то распродажи ловят.
Ну вокруг вас, увольте, совсем не значит, что рынок действительно большой. Может вы из МСК.
Из МСК, да :)
совсем не значит, что рынок действительно большой.
Емнип, именно у Сталкера фанбаза (и продажи) именно в РФ весомые весьма были.
З.Ы. главное чтоб Сталкер-2 вообще вышел. Там уже разберемся.
Я же объясняю, МСК — не равно РФ)
А насчёт выхода, вроде точно должен, но из за понятных событий, скорее всего сильно задержится.
Ну я, например, игры в основном покупаю. Но если не будет возможности купить, то да, буду пиратить.
Я думаю, ключевые ваши слова — «в основном».
Теперь скачают и те, кто покупал. Если игру вообще родят.
Хоть одна вышедшая в геймпассе на старте игра провалилась?
Белоруссия и Россия отвяжутся от доллара в расчётах за энергоресурсы
А железо можно тоже от доллара отвязать? :-)
Давай без спойлеров
Давно уже.
https://www.metallotorg.ru/info/pricelists/
Арматура S500 12мм. 65800 руб.
Это за метр?
каждый уважающий себя мужчина будет вкладывать в ПК
Забыл про тех кто будет махать кулаками, делить чужое нажитое добро и отсиживаться в бункерах.
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нас ждет или 1917 или северная корея. Чтобы понять весь ужас происходящего вбейте на youtube в поиске "Киев" и отсортируйте за последний час
Мы уже живем в книге 1984, которую наше правительство успешно использует как методичку. Мне так никогда в жизни не было стыдно. Это просто пиздец. Вы вдумайтесь, сейчас можно получить до 15 лет за то, что ты называешь происходящее войной. Предлагаю запретить также слова «коррупция, низкий уровень жизни, диктатура, беззаконие, права человека, свобода слова, демократия, справедливость, милосердие» и как заживем, как покажем Западу кузькину мать 💪🇷🇺👍
да кто тебе 15 лет даст, успокойся 😁 В сложное для страны время, это правильное решение чтоб не сеять панику, другие страны сделали бы тоже самое.
Скажите это Навальному
Навальный сам виноват, у него был условный срок, сиди не отсвечивай:)
Условный срок по сфабрикованному делу а потом реальный, после неудачной попытке отравления. РА СИ Я РА СИ Я 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Артем вы знатный руссофоб. Если вы живете в России, вопрос зачем? Если не живете в России вопрос, чего вы привязались :)
Фашизмом запахло... (Сарказм)
Если человек не любит текущий режим, значит он русофоб? А если он считает, что текущий режим наносит вред его стране?
Нет, просто проанализируйте что человек пишет и его посты, и подумайте:) Я считаю если критикуешь, предлагай! А если требуешь то соответствуй:)
За все, что можно предложить в текущей ситуации, теперь могут посадить. Поэтому остается только выпускать пар в завуалированной форме.
хоть одного покажите кого посадили? максимум выписали административку в самаре за пост в вк
так присадка за повторное. С 4 марта еще не все успели повторно нарушить.
Слишком много энтузиазма. Вы недавно работаете или вас начали премировать за длительный диалог? Бонус за комбо-месседж?
смешно, что бот называет человека ботом)
предлагаю называть вещи своими именами
Я не живу больше в России, 24 февраля эта страна изменилась навсегда
Хорошо, мы тут сами справимся ;)
да мы уже 20 лет смотрим на то как вы справляетесь
так не надо смотреть, надо делать!
Рецепты, что именно делать, - будут?
я именно, у меня небольшой бизнес, даю работу людям
то есть рецепт - открывать бизнес и давать работу людям, верно?
нет) это то что я делаю, вы можете помогать по мере своих возможностей, а не плакать и критиковать)
Помогать кому, в чем и как?) Я пока с каждой акцией родного государства могу только дауншифтинг бизнеса делать. Уже до самозанятости дауншифтнулась.
Я вижу как вы справляетесь)))
ответ под копирку) не уж то ботоферма
Просто интересуюсь, ради просвещения - а дело действительно сфабриковано было?
Ну конечно же нет) у нас ведь есть независимые суды😂😂😂
А если серьезно?
Многие пишут, что сфабриковано, наверняка же есть прям какие то факты?
Независимые суды и существуют для того, чтобы такие факты выяснять. Наш суд - не независимый, это очевидно, поэтому вопрос не имеет смысла. Что там было на самом деле - не понятно. Только это не отменяет того факта, что в результате Навального чуть не убили, а он вместо того, чтобы сидеть за границей, вернулся и сел в тюрьму, за то, что блять покинул Россию во время лечения имея условный срок и сейчас его судят по новым, максимально абсурдным, сфабрикованным делам. Это справедливо?)
Ну то есть ответа на мой вопрос вы не знаете?
Я знаю. Открывайте материалы дела и читайте.
Но, вам и просто приговор пойдёт в качестве удостоверения что позиция близка к линии партии
Вы уже наверняка с ними ознакомились, поэтому, для вас же не должно составить труда озвучить только факты?
Пока что, я вижу только воду и демагогию про честные суды и справедливость, но, на вроде бы простой вопрос, так никто и не ответил.
Это должны решать не чуваки из комментов, а независимые судьи, это не очевидно?
Да сейчас, всё кину и буду тебя, бремлеботину, переубеждать в чём-либо 🤣
Ну если сложить 2+2, то скорее всего это полная хуйня)
Сомневаюсь, что человек, который отдал свою жизнь на борьбу с коррупцией и рискнул всем, сам бы стал ей заниматься
Так вопрос о том, действительно ли есть факты того, что дело сфабриковали?
Я не топлю ни в какую из сторон, просто хотелось бы понять, имеет ли это мнение какое то основание под собой.
прокурор: навальный нанес ущерб таким-то людям
такие-то люди: мы не пострадали
судья: виновен
ахахахахаххахахахах
а где они есть?)
Если бы любой другой на условном сроке вытворял то что Навальный он закрылся бы после первого нарушения.
А навальный за границу летал на отдых
Да Навальный вообще конкретно обнаглел - посмел не умереть когда Путин его отравил. А уж Украина вообще - сражается с Путиным, хотя он приказал ей сдаваться! А тут еще и Запад объявил войну ни за что ни про что!
Ну он сам туда напросился, причем настырно
Тебе до Навального ещё очень далеко, мягко говоря
"В сложное для страны время, это правильное решение чтоб не сеять панику" - вот только сложный период закончится, а закончик останется (как и многие новые закончики, что успели на этой волне принять)
Возможно за этим и затевалось)
даже если и дадут, то вряд ли столько отсидишь :)
да через леи пять на фронт)))
Мы идём в «Москва 2042». 1984 — антиутопия для англосаксов и для нас даже та организованность будет шикарна. А вот 2042 — вполне.
Вот только вчера читал новости и думал, что уже нужен переводчик с русского на идеалогический русский (и да, это не оруэлловский новояз). Надеюсь, Яндекс такой добавит.
так, тихо! не подкидывай им идеи))
За призывы к миру тоже. Лозунги "Миру - мир" и "Мир, труд, май" теперь видимо тоже под запретом.
И уже были аресты за нахождение на улице с белым листом бумаги в руках (без надписей) и за зеленую ленточку в волосах.
Кажется вы что-ли пропустили? Права человека, свободу слова, демократию и справедливость уже запретили - СМИ не осталось, сказать не официальную позицию уже нельзя, выборов уже считай нет, мемориал, комманду 29 разогнали.
Ну так дед вырос при совке и тирании, вот на волне ностальгии по молодости и пытается вернуть всех в питерскую подворотню из которой вышел сам и его подельники.
А если вбить red alert he'll March то и того хуже. Ждём атаки рептилойдов
Дааа! )) если так сортануть, то получается классическое вступление к фильму про постапокалипсис 🙈 и смех и грех!
Всегда интересно было, почему сравнивают с С. Кореей, а не Китаем, например?
Скорее с Ираном
А почему с Ираном?
Условия и факторы настолько идентичные?
Население примерно одинаковое по количеству, экономика +- рыночная, доход в основном от экспорта ресурсов, доля в мировом ВВП примерно одинаковая.
Про расчёт в рублях вместо доллара - интересно) Звучит как какая-то фантастика) Интересно, за бугром уже закупались рублями 😀
Звучит как дефолт
Дефолт фактически произошёл, а момент отказа от продажи валюты населению
Какие-то новые экономические теории.
Никакого дефолта нет никто не отказывается от обязательств ограничение выдачи наличных связано с технической вещью что их просто нет ни хрена внутрь страны. Потому что западные страны запретили их экспорт.
Это называется технический дефолт. Это тоже самое, что просрочить платеж по ипотеке, потому что тебе задержали зарплату. Банку глубоко насрать на причину отсутствия платежа. В его глазах вы просто недобросовестный клиент банка.
И все это аукнется при следующей попытке взять кредит.
И все это аукнется при следующей попытке взять кредит.
Уже и без этого кредиты не светят. Во всяком случае в текущей реальности.
Да они и не требуются, в принципе
А западные банки когда отказались отдавать резервы ЦБ - это как называется?
Это тоже самое, что просрочить платеж по ипотеке
В данном случае все не так. У банка на счете есть твои деньги, которыми ты можешь заплатить по ипотеке, ты дал поручение банку оплатить. Банк поручение выполнять отказался, деньги твои забрал, а тебя назвал просрочником и влепил штраф.
Если я правильно помню, то в числе 5000 санкций что-то есть и про кредиты. Которые какбы даже не получить, чтобы как-то аукнулось так сказать.
Ставка ЦБ 20% равносильна остановке кредитования вообще как вида финансовой деятельности 🤷♂️
Теории? В лучшем случае элементарная некомпетентность, в худшем - тупые вбросы.
Поподробнее можно? Где про этот отказ можно почитать?
не звучит, ни разу, даже близко. они сами заморозили резервы.
Причину блокировки резервов напомните
А это имеет значение?
Конечно. Россия не мирно спала, и у неё вероломно заморозили резервы. Так что это проблемы России.
Если ты должен банку сотню фунтов, у тебя проблемы. Но если ты должен миллион, проблемы у банка.
Джон Мейнард Кейнс
Если ты должен банку 50 тыщ рублей, тебе десять раз позвонят, а потом долг просто спишут. Если ты должен банку два миллиарда, тебя ждёт личное банкротство и, скорее всего, уголовка и СИЗО.
© Российские банки
Давайте, с вас следующая цитата.
Если ты должен банку 50 тыщ рублей, тебе десять раз позвонят, а потом долг просто спишут
Ахахах, ну да ну да) продадут коллекторам а не спишут
Как это прекрасно, когда бывшему сотруднику аж трех крупных банков с 10 летним стажем рассказывают, чо там как в банках устроено. Продолжайте, очень интересно.
Не знаю никого кому бы списывали так долг, лол.
Допускаю, что это происходит - в одном случае из 1000, возможно. Но зачем исключения распространять на всю выборку?
Продолжайте, продолжайте. Не вспоминайте о том, что взыскание имеет существенные издержки, надо платить зарплаты, госпошлины и пр. Лол, так сказать.
Так я и говорю - продается долг коллекторам в этом случае. С того они и работают.
Точно. А коллекторы никаких издержек не несут. Как-то так у них получается.
Не останавливайтесь.
Кк, я понял, коллекторов не существует. Что еще расскажете из своего 10-летнего опыта?
🤦🏻♂️
Для банка это списание пассива, что там с ним будет делать коллектор - не проблема банка, банк зафиксировал убыток и списал неликвид
У нас речь не о том, что это с точки зрения банка, а о том, что это с точки зрения заемщика. Ему в итоге ничего не простят и получат долг.
Есть рефинансирование и процедура банкротства, заемщик всегда может найти способ снизить долговую нагрузку, а не просто бегать от банка, плюс реально мелкие задолженности банки умеют прощать, на своем опыте убедился когда по кредитке не доплатил около пары рублей, не проверил и с чистой совестью считал что закрыл, потом накапала пеня, в итоге после общения с банком просто списали пеню, дали доплатить эти копейки, хотя объективно не обязаны были
В случае с зарубежными банками кого ждёт СИЗО?
аж прям интесно стало:)))
Если ты должен банку отдать миллиарды и не отдаёшь - то на 100% ты уже с кем-то поделился и отдавать не обязательно....
👍👍👍
Ну вот и решает свои проблемы - будет платить рублями, если не разморозят активы. Какие еще варианты можете предложить? Из текущей ситуации, а не 3х недельной давности.
Тут не вопрос техники. Тут вопрос о "сами виноваты".
Валютная выручка у РФ есть. И она до сих пор поступает в нехилом количестве.
Кроме того, можно было немножко подготовиться, не?
Вы же понимаете, что отказ в выдаче собственных денег - это дефолт. Вопрос - обьявили ли США/ЕС дефолт по долгам перед РФ? Ответ - да. Аналогично поступила и РФ. Это обоюдных технический дефолт,
Нет, не понимаю. Смысла нет докапываться до технических тонкостей понятия default. Надо смотреть на первопричину ситуации. Чьё неправомерное поведение её породило. И от этого уже отматывать ответственность.
Надо смотреть на первопричину ситуации
Со стороны запада не было стремления договариваться с Россией. Когда вопросы затрагивающие нац. безопасность не решаются дипломатическим путем, возникают военные конфликты.
Расскажите вашу версию первопричины. Только чтобы она не была однобокой и резонировала с военными действиями в Ираке и пр.
Россия вторглась в соседнее государство. Есть другие версии?
Вторглась почему? Государства не вторгаются куда-то просто так, ради лулзов.
Не важно, почему. Если вас кто-то назвал дураком, а вы за это ему сломали позвоночник, вы присядете. Аналогия понятна?
Не важно, почему.
Тогда и не важно почему ЕС/США отказались от своих обязательств.
Если вас кто-то назвал дураком, а вы за это ему сломали позвоночник, вы присядете
Но это же именно то что делает запад. Их, условно, назвали дураком, а они ломают позвоночник.
Как у вас получается рожать фейспалмы с такой скоростью, удивительно
Ну вы как-то определитесь - или причины важны, или они не важны, и нарушитель договоренностей - нарушитель.
Я давно определился. И даже вполне прозрачную аналогию вам привел. Которую вы понять не смогли. Но это ваши проблемы, а не мои.
Я давно определился.
Ну как же определились, если вот в одном случае причина важна, а в другом - нет? Либо в обоих важна, либо в обоих не важна.
И даже вполне прозрачную аналогию вам привел.
Так аналогия неправильная. Правильная будет другая - есть Вася, Петя и Коля. Коля занял у Пети косарь. После этого Петя с Васей поругались и первый второму дал в глаз. Дальше Петя пришел к Коле требовать отдачи долга, а тот ему и говорит, мол, ты, Петя, дерешься, а потому ничего я тебе не отдам!
Ох...
Вася и Петя не просто так подрались. Вася дал Пете в глаз под надуманным предлогом. И теперь Петя говорит - я пока тебе деньги не отдам. Вот вычту из них стоимость лечения, тогда остальное получишь.
Вы в своих постоянно упускаете момент с тем, кто напал первым. Он имеет определяющее значение. Вы не прерывайте цепочку, отматывайте её с самого начала.
Вася и Петя не просто так подрались. Вася дал Пете в глаз под надуманным предлогом.
А это не важно. Колю не должно волновать ни то, под каким предлогом кто-то кому-то дал в глаз, ни то, что вообще это случилось. Он должен Пете косарь - и это все. Отношения Пети и Васи никак не касаются Колиного долга.
Петя говорит - я пока тебе деньги не отдам
Вы видать прочитали плохо. Деньги должен не Петя, деньги должен Коля, который в этой ситуации вообще третье постороннее лицо.
Но мало того - если вы у кого-то займете деньги и этот кто-то вам даст в глаз, то это никак не снимет с вас долг и никакого взаимозачета не будет, представьте себе. таков закон. к вам придут приставы и обяжут выплатить долг вне зависимости от условий. И за лечение вам заплатят ровно столько сколько будет нужно на лечение - а не всю сумму долга.
Вы не прерывайте цепочку, отматывайте её с самого начала.
А почему вы цепочку на нападении прерываете? У нападения были свои причины. У этих причин - другие. А других причин - снова свои. Если начали мотать - ну так давайте до конца идти. По какому критерию вы выбираете, на каком шаге следует остановиться? По тому как вам удобнее?
Причина должна быть сообразна ответу. На Россию кто-то нападал?
Но тут опять вспоминается анекдот про медвежонка.
Но даже если так. Как вы думаете, что с вами будет, если вы сломаете позвоночник в ответ на то, что вам сломали позвоночник? Я не про абстрактные фантазии, а про совершенно реальное российское уголовное право. Вы таки присядете. Несправедливо, правда?
Что касается ваших рассуждений про долг, то я, как юрист, скажу как это будет. Если вам сломали позвоночник, вы подадите гражданский иск в уголовном деле. Вместе с этим иском вы подадите заявление обеспечительных мерах. Например, об аресте активов причинителя вреда. В том числе тех, которые находятся у вас же. Более того, обеспечение может быть даже предварительным, то есть без иска. Ну вот как-то так. Казалось бы, причём здесь имущественные отношения в деле о причинении физического вреда, правда?
Но ничего бы не случилось, если бы вам не сломали
Но даже если так. Как вы думаете, что с вами будет, если вы сломаете позвоночник в ответ на то, что вам сломали позвоночник?
Я вам могу сказать точно, что:
1. долги прощать не будут. ни тому, кому я сломал позвоночник, ни тем более третьим лицам
2. будет суд, а там уже в соответствии с решением суда, по законам. никаких "ну я обиделся а потому сделаю Х" не будет, конечно.
Причина должна быть сообразна ответу.
Сообразность кто определяет и как?
Вы таки присядете. Несправедливо, правда?
Почему несправедливо? Как раз вполне справедливо! Потому что нельзя людям ломать позвоночник (или просто бить, или воровать у них или еще что) потому что вам так захотелось и вам кажется, что у вас есть "причина, сообразная ответу".
Нельзя блочить счета, нельзя накладывать санкции и вот это вот все. Культурное общество строится на главенстве закона, а не на главенстве принципа кто сильнее тот и прав". Жаль, что современное западное общество таковым не является и мы теперь имеем крупнейший кризис доверия к финансовым институтам, с которым непонятно что делать. На фоне этого происходящее на украине - вообще тьфу, откровенно говоря. У нас и так два конфликта уже шло, ну будет три, мировая общественность и не заметит разницы.
У Вас это получается отменнее!!
США тоже вторгалась. Где санкции?
Вы назвали следствие. А первопричина какая??
Какая же?
Выше я вам причины уже сообщил.
Подытожу - причина в дичи, которую творили украинские политики чувствуя за спиной запад. Начиная от предложений конфисковать ЧМ флот в нулевых. И заканчивая декларацией о намерениях разработать ЯО и вступить в НАТО Зеленского.
У нас в Госдуме и окрестностях не меньше дичи. Что, введём к нам какие нибудь войска.
Про НАТО и ЯО уже утомляет. Почему Украина не должна вступать в НАТО? Хочет - вступает. В чем проблема. Путин же сам подумывал о вступлениии, когда ещё был человеком. Ему надо было чье-то разрешение спрашивать?
Что касается ЯО, то Украина от него отказалась в обмен на гарантии безопасности. Гарантии смыли в унитаз. Соответственно, почему бы не восстановить ядерный статус. Что не так?
Про НАТО и ЯО уже утомляет. Почему Украина не должна вступать в НАТО? Хочет - вступает
Ну если вы можете делать что хотите, не оглядываясь на соседей, то не надо удивляться, что сосед поступит так же и сделает то, что хочет, не оглядываясь на вас.
В этом и смысл международной дипломатии - искать компромиссы. Если же вы на попытки поиска компромиссов просто шлете нахер - ну, получается то, что получается. Я щас не говорю что это хорошо или правильно - это просто закономерно. Никакого другого исхода в такой ситуации быть не может, ну просто мировая история так показывает. Когда дипломатия говорить перестает - начинают говорить пушки.
Это говорит о том, что не существует независимых государств
А у нас тут многие верят в эту чушь вместе с демократией и прочими розовыми замками. Погрязли прям в этом сказочном мире.
"Про НАТО и ЯО уже утомляет. Почему Украина не должна вступать в НАТО? Хочет - вступает. В чем проблема." - А давайте я вам пример приведу. Может тогда проще понимать будет. Есть многоквартирный дом (это весь мир). Есть два соседа. Квартиры приватизированы и находятся в собственности. Значит-ли это, что хозяин одной квартиры имеет право разводить костер в квартире, чтобы согреться?
з.ы. как тут делать цитаты? Я редко тут бываю.
з.ы. как тут делать цитаты? Я редко тут бываю.
"> з.ы. как тут делать цитаты? Я редко тут бываю." - вот так, только без кавычек ессно
Вы себя то слышите?
А вы себя? Давайте дальше продолжим. Я себя вижу. А вы себя? Прибалтика в НАТО 15 лет. Непосредственно граничит с РФ. Где вы были 15 лет?
Я верно понимаю, что если у меня Вася украл кошелек, то тогда мне не стоит обращать на Петю, Колю или Лешу, которые захотят сделать то же самое?)
Обращайте, конечно. Вот как на Васю обращали внимание, так же и на Колю и Лёшу. А то как-то получается. Вася украл, и вы там чего-то пробурчали. А Коля и Лёша не крали ничего. И не факт что украли бы. Но вы им ноги переломали. 👍
Обращайте, конечно.
Вот Пыня и обращает.
И вы считаете, что это добавляет стабильности в мире?
Посмотрите на риторику Прибалтики. Они ещё и на Китай залупаются. Вот честно не понимаю. Зачем??
Собственно, это именно поведение США/ЕС. Именно они первыми отказались выполнять обязательства.
Каким образом специальные операции на Украине связана с активами центрального банка лежащими в западных странах?
В рамках международных соглашений?
Правильно, абсолютно никак не связана.
Стоит заметить, что введение санкций против страны без санкции оон вообще незаконно с позиции международного права. не говоря уже о том что в рамках самой капиталистической системы хозяйствования право частной собственности является священным в данном случае оно кардинальным образом нарушено.
Вы же хотите в рамках права разговаривать? Ну так поясните
Вы с первопричинами сначала до майдана, потом до печенегов дойдете.
По факту все просто - обоюдный технический дефолт. Жалко, что вы не понимаете,
Они реально главного не понимают - хоть это и не муссируется в СМИ, но по факту сейчас резко упало доверие к мировой финансовой системе в целом. Потому что раньше-то как-то все думали, что она будет работать даже если ты гитлер - а тут оказалось, что и гитлером быть не нужно, просто щелчок пальцами и пиздец, all your base are belong to us. Потому что можем.
Многие западные аналитики и пресса (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-02/will-russia-s-ruble-go-gold-backed-ukraine-war-to-impact-us-dollar-dominance?srnd=premium-europe&sref=wL4VOLGT) в первые дни конфликта на Украине как раз писали, что теперь новая реальность, когда низкорисковые активы получили очень большой риск "изъятия", поэтому главы ЦБ и разных фондов теперь могут начать пересматривать свою политику.
Хорошо, что у вас все так просто. Хоть и жалко. Завидую.
Тут вопрос о "сами виноваты"
Так в общем то это ответ на заморозку активов, слабенький, но хоть какой, теперь либо рубли с курсовой разницей, либо в суд и кусок замороженных активов. Тк в условиях текущих санкций - уже все пофиг.
Валютная выручка у РФ есть.
Есть, но ей можно найти и более интересное применение.
Кроме того, можно было немножко подготовиться, не?
Это да, кто-то, где-то проебался. Но не думаю что это был ЦБ.