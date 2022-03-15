Финансы
Скучный микрофон

Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 20: Япония ввела новые санкции, S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России Статьи редакции

Собираем новости и события двадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Global Look Press

Валюта и рынок

Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».

По данным на 7:40 мск, на рынке Forex доллар стоил 120 рублей, евро — 129,3 рубля.

Официальный курс ЦБ на 15 марта: доллар — 115,19 рублей, евро — 127,23 рублей.

Транспорт

Южнокорейская авиакомпания Korean Air приостановит пассажирские рейсы в Москву и Владивосток, а также грузовые рейсы в Европу через Москву до конца апреля.

Санкции

Япония ввела новые санкции. В новом списке оказались 17 человек — депутаты Госдумы, а также председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и родственники бизнесмена Юрия Ковальчука.

Госдеп США анонсировал санкции в отношении 11 представителей российского оборонного сектора.

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Сервисы

Украинская GSC Game World, разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 отказалась продавать свои игры в России. Игры получат только те российские пользователи, которые приобрели цифровые версии ранее, по предварительному заказу. Новые предзаказы не принимаются. Физические издания, в том числе уже оплаченные, не будут поставлены на территорию России.

Реакция бизнеса и правительства

Белоруссия и Россия отвяжутся от доллара в расчётах за энергоресурсы, сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко. Расчёты за энергоресурсы с Россией будут производиться в российских рублях.

Китайский Haval в полтора раза повышает цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера завода в Туле. Раньше моментально издержки в цены перекладывал лишь GM, что в итоге ударило по продажам, говорят аналитики. Сейчас ситуация другая: кроме Haval в массовом сегменте в РФ выпускаются лишь модели Lada и работает часть конвейера «Автотора», поэтому предложение ограничено запасами складов.

События предыдущего дня, 14 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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Владимир

Отменяем продажи ещё не вышедшей игры и у которой выход вообще под вопросом. Ну и потеря большой части аудитории. Поздравляем stalker с провалом.

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21
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BLVCK SQUARE

S.T.A.L.K.E.R. ждём вам на рутрекере😉

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29
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Saalo

Ну как ждем, они умеют заваливать разработку, первый сталкер без пинка от Дина Шарпа вышел бы только в этом году, скорее всего))))))))))))) Да и без этого шутана масса игр есть и будет.

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–1
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Я никто и звать меня никак

масса игр есть и будет
 "Спаси Володьку", "Найди залежи лебеды", "Валежник 2.0"

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4
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Провинциальный утюг

Пацаны заебались ждать сталкер 2 и решили помочь разрабам с 3д моделями. Теперь можно просто сканировать местность. Про халф лайф 3 боюсь вообще думать...

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3
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BLVCK SQUARE

Кажется я знаю откуда модельки будут👀

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0
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NinjaTune

Ботяра детектед

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0
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Владимир

С ботярами в забагованный ждалкер играть будешь. Который ещё несколько лет допиливать будут. Если он когда-то выйдет.

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добрая букашка

нас ждет или 1917 или северная корея. Чтобы понять весь ужас происходящего вбейте на youtube в поиске "Киев" и отсортируйте за последний час

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3
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Незаконный кубок

Ну так дед вырос при совке и тирании, вот на волне ностальгии по молодости и пытается вернуть всех в питерскую подворотню из которой вышел сам и его подельники.

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3
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Alex Shevchenko

Дааа! )) если так сортануть, то получается классическое вступление к фильму про постапокалипсис 🙈 и смех и грех!

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Nick Chernykh

А если вбить red alert he'll March то и того хуже. Ждём атаки рептилойдов

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Евгений Кузнецов

Про расчёт в рублях вместо доллара - интересно) Звучит как какая-то фантастика) Интересно, за бугром уже закупались рублями 😀

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7
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Кунцево Crew

Звучит как дефолт

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20
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deadd 15

Дефолт фактически произошёл, а момент отказа от продажи валюты населению

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5
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Forgotten Games

Поподробнее можно? Где про этот отказ можно почитать?

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Oleg Oleg

Какие-то новые экономические теории.
Никакого дефолта нет никто не отказывается от обязательств ограничение выдачи наличных связано с технической вещью что их просто нет ни хрена внутрь страны. Потому что западные страны запретили их экспорт.

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Romantiq

не звучит, ни разу, даже близко. они сами заморозили резервы.

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Romantiq

что фантастического? обязательства нужно выполнять. раз уж резервы заморожены, приходится платить тем, что есть.

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Александр Привалов

Стоп, а чего тогда не ракушками? Издать указ, "а мы хотим платить ракушками", и отгрузить им целый пляж.

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Romantiq

в цирке выходной? или что?

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Александр Привалов

Да, пока отдыхаем перед завтрашним представлением "мы заплатили по евробондам не пойми чем и не видим в этом проблемы".

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Romantiq

мы свои резервы сами заблокировали? или может у нас их не было?

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Oleg Oleg

Можно и ракушками. Не мы первые начали.

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Леонид Гнездилов

Ну не рублями же

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Pavel Ivanov

Белоруссия и Россия отвяжутся от доллара в расчётах за энергоресурсы
А железо можно тоже от доллара отвязать? :-)

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Михаил Красовский

Давай без спойлеров

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2
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Nick Name

Как в сказке. Страшно, но пиз@ец как интересно

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8
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Биба и Боба

Ну чоооо народ, новый день, новые победы... Погнали нааааааааааайух

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7
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Руслан Гар

Жеванный крооооооот!

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2
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Незаконный кубок

Деда в помёт!

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1
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Oleg Solovev

В S.T.A.L.K.E.R. мы возможно и так поиграем, в реале.

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6
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shaman900

Диванные войска в атаку...

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Анна Тишина

И тут кончились патроны)

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LuNature

точнее патриоты

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Владимир Соболь

А то мы не сп... дим и сами не переведем🤷‍♂️

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Михаил Красовский

Ох уж эти игроделы, которые не всегда могут "в игру", но определенно лезут в политику.

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Sergey A

А почему курс доллара по Forex приводите ? Кому он доступен?

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1
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Dmitry Polyanovsky

Китайский Haval в полтора раза повышает цены на автомобили
Китай нам поможет !

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1
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Кунцево Crew

Проходи, не задерживайся

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Олен

Не учатся ничему некоторые, и учится, не хотят.
Кина американского насмотрелись,
Или крышу срывает от жадности?
Ты ему про аномалии, он тебе про хабар.
Ни о чём думать не хотят, кроме бабок,
Пока кишки по веткам не разбросает.

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0
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Nick Name

😄

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–2
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Никита

Может тогда уже забанить этих гнид в ВК?
https://vk.com/stalker2

S.T.A.L.K.E.R. | ВКонтакте
Официальное сообщество S.T.A.L.K.E.R. в социальной сети ВКонтакте. Все игры серии были разработаны…
vk.com
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bloger

Зашквар пользоваться ру сетью. Удаляйте страницу!

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–5
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