Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 20: Япония ввела новые санкции, S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России Статьи редакции
Собираем новости и события двадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».
Официальный курс ЦБ на 15 марта: доллар — 115,19 рублей, евро — 127,23 рублей.
Транспорт
Южнокорейская авиакомпания Korean Air приостановит пассажирские рейсы в Москву и Владивосток, а также грузовые рейсы в Европу через Москву до конца апреля.
Санкции
Япония ввела новые санкции. В новом списке оказались 17 человек — депутаты Госдумы, а также председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и родственники бизнесмена Юрия Ковальчука.
Госдеп США анонсировал санкции в отношении 11 представителей российского оборонного сектора.
Сервисы
Украинская GSC Game World, разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 отказалась продавать свои игры в России. Игры получат только те российские пользователи, которые приобрели цифровые версии ранее, по предварительному заказу. Новые предзаказы не принимаются. Физические издания, в том числе уже оплаченные, не будут поставлены на территорию России.
Реакция бизнеса и правительства
Белоруссия и Россия отвяжутся от доллара в расчётах за энергоресурсы, сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко. Расчёты за энергоресурсы с Россией будут производиться в российских рублях.
Китайский Haval в полтора раза повышает цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера завода в Туле. Раньше моментально издержки в цены перекладывал лишь GM, что в итоге ударило по продажам, говорят аналитики. Сейчас ситуация другая: кроме Haval в массовом сегменте в РФ выпускаются лишь модели Lada и работает часть конвейера «Автотора», поэтому предложение ограничено запасами складов.
События предыдущего дня, 14 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Сотрудники Automatic работают не только откуда захотят, но и когда захотят. Её основатель и гендиректор Мэтт Малленвег рассказывает, как без ущерба для участников поддерживать рабочие процессы в течение 24 часов в сутки.
Из-за фейков о «военной операции» в Украине.
Для развития аналогичной сети в России «нет технологий и достаточной поддержки правительства».
С 5 марта М.Видео-Эльдорадо зафиксировала цены на ряд моделей бытовой техники и электроники, которые особенно необходимы россиянам - для приготовления пищи, для связи с родными, работы и учёбы, получения медицинских услуг, заказа продуктов, услуг и лекарств.
Отменяем продажи ещё не вышедшей игры и у которой выход вообще под вопросом. Ну и потеря большой части аудитории. Поздравляем stalker с провалом.
S.T.A.L.K.E.R. ждём вам на рутрекере😉
Ну как ждем, они умеют заваливать разработку, первый сталкер без пинка от Дина Шарпа вышел бы только в этом году, скорее всего))))))))))))) Да и без этого шутана масса игр есть и будет.
масса игр есть и будет
"Спаси Володьку", "Найди залежи лебеды", "Валежник 2.0"
Пацаны заебались ждать сталкер 2 и решили помочь разрабам с 3д моделями. Теперь можно просто сканировать местность. Про халф лайф 3 боюсь вообще думать...
Кажется я знаю откуда модельки будут👀
Ботяра детектед
С ботярами в забагованный ждалкер играть будешь. Который ещё несколько лет допиливать будут. Если он когда-то выйдет.
нас ждет или 1917 или северная корея. Чтобы понять весь ужас происходящего вбейте на youtube в поиске "Киев" и отсортируйте за последний час
Ну так дед вырос при совке и тирании, вот на волне ностальгии по молодости и пытается вернуть всех в питерскую подворотню из которой вышел сам и его подельники.
Дааа! )) если так сортануть, то получается классическое вступление к фильму про постапокалипсис 🙈 и смех и грех!
А если вбить red alert he'll March то и того хуже. Ждём атаки рептилойдов
Про расчёт в рублях вместо доллара - интересно) Звучит как какая-то фантастика) Интересно, за бугром уже закупались рублями 😀
Звучит как дефолт
Дефолт фактически произошёл, а момент отказа от продажи валюты населению
Поподробнее можно? Где про этот отказ можно почитать?
Какие-то новые экономические теории.
Никакого дефолта нет никто не отказывается от обязательств ограничение выдачи наличных связано с технической вещью что их просто нет ни хрена внутрь страны. Потому что западные страны запретили их экспорт.
не звучит, ни разу, даже близко. они сами заморозили резервы.
что фантастического? обязательства нужно выполнять. раз уж резервы заморожены, приходится платить тем, что есть.
Стоп, а чего тогда не ракушками? Издать указ, "а мы хотим платить ракушками", и отгрузить им целый пляж.
в цирке выходной? или что?
Да, пока отдыхаем перед завтрашним представлением "мы заплатили по евробондам не пойми чем и не видим в этом проблемы".
мы свои резервы сами заблокировали? или может у нас их не было?
Можно и ракушками. Не мы первые начали.
Ну не рублями же
Белоруссия и Россия отвяжутся от доллара в расчётах за энергоресурсы
А железо можно тоже от доллара отвязать? :-)
Давай без спойлеров
Как в сказке. Страшно, но пиз@ец как интересно
Ну чоооо народ, новый день, новые победы... Погнали нааааааааааайух
Жеванный крооооооот!
Деда в помёт!
В S.T.A.L.K.E.R. мы возможно и так поиграем, в реале.
Диванные войска в атаку...
И тут кончились патроны)
точнее патриоты
А то мы не сп... дим и сами не переведем🤷♂️
Ох уж эти игроделы, которые не всегда могут "в игру", но определенно лезут в политику.
А почему курс доллара по Forex приводите ? Кому он доступен?
Китайский Haval в полтора раза повышает цены на автомобили
Китай нам поможет !
Проходи, не задерживайся
Не учатся ничему некоторые, и учится, не хотят.
Кина американского насмотрелись,
Или крышу срывает от жадности?
Ты ему про аномалии, он тебе про хабар.
Ни о чём думать не хотят, кроме бабок,
Пока кишки по веткам не разбросает.
😄
Может тогда уже забанить этих гнид в ВК?
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