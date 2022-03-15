Собираем новости и события двадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Global Look Press

Валюта и рынок

Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».

По данным на 7:40 мск, на рынке Forex доллар стоил 120 рублей, евро — 129,3 рубля.

Официальный курс ЦБ на 15 марта: доллар — 115,19 рублей, евро — 127,23 рублей.

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Транспорт

Южнокорейская авиакомпания Korean Air приостановит пассажирские рейсы в Москву и Владивосток, а также грузовые рейсы в Европу через Москву до конца апреля.

Санкции

Япония ввела новые санкции. В новом списке оказались 17 человек — депутаты Госдумы, а также председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и родственники бизнесмена Юрия Ковальчука.

Госдеп США анонсировал санкции в отношении 11 представителей российского оборонного сектора.

Сервисы

Украинская GSC Game World, разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 отказалась продавать свои игры в России. Игры получат только те российские пользователи, которые приобрели цифровые версии ранее, по предварительному заказу. Новые предзаказы не принимаются. Физические издания, в том числе уже оплаченные, не будут поставлены на территорию России.

Реакция бизнеса и правительства

Белоруссия и Россия отвяжутся от доллара в расчётах за энергоресурсы, сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко. Расчёты за энергоресурсы с Россией будут производиться в российских рублях.

Китайский Haval в полтора раза повышает цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера завода в Туле. Раньше моментально издержки в цены перекладывал лишь GM, что в итоге ударило по продажам, говорят аналитики. Сейчас ситуация другая: кроме Haval в массовом сегменте в РФ выпускаются лишь модели Lada и работает часть конвейера «Автотора», поэтому предложение ограничено запасами складов.

События предыдущего дня, 14 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.