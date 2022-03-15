Финансы
Скучный микрофон

VK предупредила о риске дефолта после приостановки торгов бумагами компании Статьи редакции

Вслед за «Яндексом» и Ozon.

  • VK опубликовала сообщение для акционеров, в котором допустила возможность технического дефолта по облигациям на $400 млн с погашением в 2025 году.
  • Такой риск возник из-за того, что Лондонская биржа 3 марта приостановила торги акциями российских компаний, в том числе и VK. При остановке торгов на 10 и более дней держатели облигаций имеют право потребовать погасить их досрочно. Они смогут выдвинуть такое требование 16 марта, сообщает компания.
  • На 9 марта компания владела средствами на сумму около $190 млн. Из них $140 млн хранятся в иностранной валюте, $80 млн из этой суммы — за пределами России. Если большинство держателей воспользуются правом требования, VK не сможет исполнить свои обязательства, предупреждает компания.
  • 4 марта о риске дефолта компании предупредили «Яндекс» и Ozon — торги их акциями также приостановили зарубежные биржи. В «Яндексе» тогда говорили, что должны предупреждать о «теоретически возможных рисках» по правилам биржи, даже если они не произойдут. Пока речи о дефолте не идёт. В VK сообщили, что предупредили по тем же причинам.

#новость #vk

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Green Base

И вернёт стену

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Alexander Goubin

Скорее занавес

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Илья Попов

Железный занавес.

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4
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Alex Shevchenko

#ДуровВерниСтену

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9
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Антон Ткаченко

Хахахаха

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3
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Акакий Парфенов

Глядиш в телеграмме стену сделает))

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Для закладок

Дуров выкупит потом

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Александер

многоходовочка

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Семен Смирнов
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3
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Илья Окулов

Спасибо за рефер к тетради смерти

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Комментарий удален

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Илья Попов

Остановить войну!!!

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Veniamin Borzov

Как??

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Захаров Антон

Это еще что...вот когда Мос Биржа откроется....мы узрим танцы и пляски. Кстати, наши "партнеры" из Китая, уже активно думают о массовой закупке нашими горемычными акциями....

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10
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Кигхриль Vselensky

Она не откроется, забудь

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4
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Абрамов Антон

Им бы себя выкупить для начала. Просыпаемся.

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Захаров Антон

Милейший... никто не спит. Речь, конечно, не про покупку акций ВК, а вот зайти в сырье почему бы нет.

«Мы не видим серьезных предпосылок для роста китайских акций в ближайшем будущем, хотя результаты прибыли могут вызвать некоторую волатильность цен на акции. Для существенного роста китайских технологических компаний, возможно, потребуется изменение тональности регуляторов, однако мы не увидели этого», — сказал стратег Bloomberg Intelligence Марвин Чен.

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1
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Вячеслав Потапов

Думаю не откроют, смысла нет

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Вадим Д.

Интегрирует вк в телегу.

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9
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Денис Козак

Или телегу в вк?))

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–3
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Alexey Fedotov

Интересно, какие последствия этого для VK?

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Сергей Мазур

я думаю государство выкупит и интегрирует с госуслугами. Это не сарказм если что.

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Вячеслав Потапов

Ну задатков безумия хватит сполна

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Сергей Я

Государству самому бы до дефолта не дойти)

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Алекс И

#ВКДавайДоСвидания )))

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Sylvan Urus

как только толпа переползла - так и люди на d3.ru и livejournal вернутся

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eugene gusev

Предъявить обвалившиеся облигации к выплате по номиналу.. Интересно, какие могут быть причины чтобы это не делать?

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First Last

Ж - жадность))

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unknown

есть риск что vk не закроется

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Vilent

При текущей цене этих облигаций в 21000$ ни один инвестор не откажется от досрочном погашении по номинальной стоимости в 200000$.

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