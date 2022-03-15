VK предупредила о риске дефолта после приостановки торгов бумагами компании Статьи редакции
Вслед за «Яндексом» и Ozon.
- VK опубликовала сообщение для акционеров, в котором допустила возможность технического дефолта по облигациям на $400 млн с погашением в 2025 году.
- Такой риск возник из-за того, что Лондонская биржа 3 марта приостановила торги акциями российских компаний, в том числе и VK. При остановке торгов на 10 и более дней держатели облигаций имеют право потребовать погасить их досрочно. Они смогут выдвинуть такое требование 16 марта, сообщает компания.
- На 9 марта компания владела средствами на сумму около $190 млн. Из них $140 млн хранятся в иностранной валюте, $80 млн из этой суммы — за пределами России. Если большинство держателей воспользуются правом требования, VK не сможет исполнить свои обязательства, предупреждает компания.
- 4 марта о риске дефолта компании предупредили «Яндекс» и Ozon — торги их акциями также приостановили зарубежные биржи. В «Яндексе» тогда говорили, что должны предупреждать о «теоретически возможных рисках» по правилам биржи, даже если они не произойдут. Пока речи о дефолте не идёт. В VK сообщили, что предупредили по тем же причинам.
Дефицит может наступить через два месяца, а брать серверы негде.
Официально компания не сообщала об ограничении работы в России.
Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.
Предложений аренды становится больше — может из-за весны, а может из-за эмиграции.
Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…
Я категорически не приемлю занятие спекуляцией на общей ситуации. Нам приходится повышать цены на продукцию, потому что многие расходные материалы везут к нам из заграницы и они привязаны к курсу доллара. Сегодня принял решение поднять цену на конторки на 500 рублей.
И вернёт стену
Скорее занавес
Железный занавес.
#ДуровВерниСтену
Хахахаха
Глядиш в телеграмме стену сделает))
Дуров выкупит потом
многоходовочка
Спасибо за рефер к тетради смерти
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Остановить войну!!!
Как??
Это еще что...вот когда Мос Биржа откроется....мы узрим танцы и пляски. Кстати, наши "партнеры" из Китая, уже активно думают о массовой закупке нашими горемычными акциями....
Она не откроется, забудь
Им бы себя выкупить для начала. Просыпаемся.
Милейший... никто не спит. Речь, конечно, не про покупку акций ВК, а вот зайти в сырье почему бы нет.
«Мы не видим серьезных предпосылок для роста китайских акций в ближайшем будущем, хотя результаты прибыли могут вызвать некоторую волатильность цен на акции. Для существенного роста китайских технологических компаний, возможно, потребуется изменение тональности регуляторов, однако мы не увидели этого», — сказал стратег Bloomberg Intelligence Марвин Чен.
Думаю не откроют, смысла нет
Интегрирует вк в телегу.
Или телегу в вк?))
Интересно, какие последствия этого для VK?
я думаю государство выкупит и интегрирует с госуслугами. Это не сарказм если что.
Ну задатков безумия хватит сполна
Государству самому бы до дефолта не дойти)
#ВКДавайДоСвидания )))
как только толпа переползла - так и люди на d3.ru и livejournal вернутся
Предъявить обвалившиеся облигации к выплате по номиналу.. Интересно, какие могут быть причины чтобы это не делать?
Ж - жадность))
есть риск что vk не закроется
При текущей цене этих облигаций в 21000$ ни один инвестор не откажется от досрочном погашении по номинальной стоимости в 200000$.