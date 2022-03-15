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Финансы
Кожаный мангал

«Газпромбанк» в три раза повысил цену за оформление физической карты UnionPay — до 15 тысяч рублей Статьи редакции

Цены подняли, чтобы карту могли получить в первую очередь те, кому она «действительно необходима».

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С 15 марта 2022 года выпуск или перевыпуск физической карты платёжной системы UnionPay в «Газпромбанке» обойдётся в 15 тысяч рублей. С 6 марта выпуск карты стоил 5000 рублей.

В банке объяснили РБК повышение цены высоким спросом. Кроме того, за счёт этого удаётся снизить нагрузку на сайт, приложение и отделения.

Если ранее мы открывали 400 карт UnionPay в месяц, то, например, за 10 марта мы выпустили более 1000 пластиковых и около 5000 цифровых карт UnionPay только за один день. Многие хотят оформить карту прямо сейчас на всякий случай, без конкретной потребности. Чтобы обеспечить в первую очередь картами тех, кому они действительно необходимы в кратчайшие сроки, было решено повысить оплату за выпуск карты.

пресс-служба «Газпромбанка»

В приложении «Газпромбанка» пользователи могут оформить цифровую карту UnionPay бесплатно, уточняет издание. По данным Frank Media, которое обзвонило колл-центры, другие банки, выпускающие карты этой платёжной системы, пока не меняли тарифы.

  • Спрос на карты UnionPay вырос среди россиян после того, как Visa и Mastercard, а позднее японская JCB и American Express приостановили работу в стране. Карты этих платёжных систем, выпущенные в России, действуют только на её территории.
  • Карты UnionPay или кобрендинговые карты Мир/UnionPay оформляют несколько российских банков, но их стоимость высокая. Например, в «Россельхозбанке» она начинается от 7500 рублей, в «Банке Санкт-Петербург» — от 10 000 рублей. Последний объяснял, что повысил тариф также из-за резкого спроса.
  • Возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир»/UnionPay обсуждают «Сбер», «Тинькофф» и МКБ, над запуском карт этой платёжной системы работает и «Альфа-банк». Сроки банки не уточняют, сейчас такие карты оформить нельзя.
Финансы
Кожаный мангал
Заменить Visa и Mastercard: какие банки оформляют карты ​UnionPay в России Статьи редакции

Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».

#новость #unionpay #газпромбанк

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68 комментариев
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Евгений Бакулин

С - спекуляция

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27
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Евгений Евгений

А почему все ЮнионПей стали оформлять?
Что-то случилось?

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8
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Сергей Я

Ты сколько спал?

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18
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Anv

Жирик походу

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2
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Todd

Случился хлопок

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14
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Ким Чен Ын

Visa и Mastercard не работают

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2
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Павел

А почему заблочены? Что-то случилось?

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7
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Никита Лежневич

Спецоперация по спасению россиян от буржуйских сервисов

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5
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Илья Попов

Добивать до конца россиян

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0
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Сергей Я

Технические трудности какие-то, обещали на днях исправить.

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5
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Ким Чен Ын

Точнее не заблочены, сейчас исправлю, они не работают, точнее в России работают только, но это другая система переводов, так что переводы за границу умерли. Короче, ушли по собственному желанию, хотя, конечно, это не так.

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1
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Дмитрий

Все работает. Мастеркард @Райффайзен Банк принимается к оплате на asos.com

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0
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Алексей Скалий

Спец.операция же.

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1
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Виталий Золоторёв

Да вот, поговаривают какая-то спецоперация

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1
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A.A. Rayskiy

Специальная экономическая операция по дедолларизации, дебизнесофикации России

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3
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Виталий Владимиров

Новый флешмоб. Типа как в 2014 ледяной водой обливались.

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0
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Andrew Sirchenko

это уже не прошлое 90х, а будущее РФ

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4
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Dennis Gooddeni

Лекарства получат впервую очередь, те люди, которым они действительно необходимы, поэтому мы повышаем на них цену 😂😂😂👍👍👍

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3
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Ким Чен Ын

Причем государством

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Todd

Хорошо что Газпромбанк не продаёт хлеб.

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28
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Deni Feni

Ну во-первых Газпробанк не то чтобы прям очень розничный банк. А во-вторых надо, если нет острой нужды - смысл ее оформлять? Лучше дождаться, когда появятся продукты в действительно розничных банках типа ТКС, Альфы, Сбера. Ажиотаж спадет, тарифы станут адекватными.

А еще говорят, что в РФ есть проблема с самим пластиком и чипами, но тут я не эксперт, не могу ручаться

А так, рынок, че поделать) Сахар тоже не от дефицита на полках пропал)

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7
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Tannim

Как частные предприниматели поднимают цену — так спекулянты.

Как государственный банк поднял цену — так рыночек.

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3
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Deni Feni

А где кого я назвал спекулянтом?) Прелесть, пока еще, свободного рынка в том, что не нужно идти в Газпромбанк, а можно выбрать достойную альтернативу.

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0
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Alex Gurulli

Конечно подождите. 235 это же не 500
Там ещё пометка - "Курс указан с учётом льготы для сумм от $3000"

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0
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Михаил Дворянчиков

Прикол цифры из воздуха рисуют 😂😂😂

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0
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Alex Gurulli

Газпром - "Мечты сбываются"
Газпромбанк - "Мечта дешёвой не бывает"

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7
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Трудящийся якорь

Мечты у кого? У меня с каждым днем мечты все дальше и дальше и все благодаря Газпром банку. Хотя мечтать о карточке что бы купить другие мечты это мечты.

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0
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redsoxwalker

РАА СИИ ЯЯ! РААА СИИ ЯЯ!

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1
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Andrew Sirchenko

кто знает, тот поймет хах)

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redsoxwalker

Это в очереди за картой

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3
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Andrew Sirchenko

такие стоят в очереди за сахаром сейчас

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Виталик Рудик

В почта банке бесплатно))

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4
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Нямка Нямка

Толку от неё мало, оплать все равно ничего нельзя

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Igi Kont

Заказал на хайпе сразу после новости о блокировке и мне доставили еще бесплатно. Теперь не понимаю что с ней делать, она же рублевая.

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2
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Сергей Я

Перепродай за десятку.

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6
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Andrey Olenin

Я заказал на хайпе по тарифу 0, но мне прислали смс, что без оплаты 5000 я ничего не получу. Платить не стал

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2
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Виктор Ефимов

видимо поэтому банк сделал то что сделал

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0
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Котик Котиков

От виртуальной карты Union Pay Газпрома толку не нашёл. А вот Мир можно привязать к Apple Pay - реальная польза

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3
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Labelig

получилось привязать? А то я видел в новостях, что Мир не работает в Apple Pay

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0
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Hidden_B

Все работает, проверял

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1
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Big Boss

Скоро для оформления карты придётся целовать руку царю

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2
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Виктор Ефимов

руку ли?

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0
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Rex

15.000 за карту...

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1
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Andrew Sirchenko

это не за карту - это за войну

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3
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Влад

Посмотрел, в Сбере есть сберкарта мир
Там же есть подписка, а в ней куча ништяков
И ценник не конский !
Так что я лучше в сбер

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–3
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Евгений Бакулин

да вроде виртуальную карту Мир бесплатно можно выпустить?

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2
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Влад

У Сбера и Тиньков можно
И сразу можно юзать

Про других не скажу

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2
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SilanseR

🤣 то ли еще будет через месЦок

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2
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Arsen Gevorkyan

А если и к Union придёт белый пушистый лис для России?

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1
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Galina Perova

Банк Санкт-Петербург, например, с первого дня интереса к этой системе продавал пластик по 10к, а кому срочно - по 50. При этом рынок имеет предложения и по 290р., и по 7.5к. Ну нельзя просто так взять и не заработать на чьёй-то панике))).

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1
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Сергей Реванченков

Ну пускай себе засунут поглубже эту карту за такие деньги

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1
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Nick Night

Какой в них смысл? Для России и части СНГ есть Мир, а в зарубежных сервисах оплата не пройдёт из-за санкции на сами банки. Я сделал виртуалку UnionPay, но она не сработала ни в Airbnb, ни в Airalo.

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1
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Цифровые комплексы

Решили хоть как-то отбить падение стоимости своих акций?

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Вася Иванов

Кому «спецоперация» - кому мать родна…

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Печенька

Грабь своих чтобы чужие смеялись

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Чит Чат

Барыги, Совки, Предатели!

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A.A. Rayskiy

Профит

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Jiko

Ого

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Иван Ефимов

Искусственный ажиотаж.

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Anton Kruglikov

Новости читать нужно, я как проснулся 6 марта в 7 утра сразу заказал бесплатно, уже привезли)

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Виталий Владимиров

Это промежуточный этап в многоходовке. Ждём кульминацию)

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Фиксатор Дверной

мне на сегодня было назначен приезд курьера с картой.....но чуда не вышло,никто не позвонил и даже смс не пришло.короче говоря ничего не принесли,а личные данные при оформлении ушли.(прислали смс 15 приедет курьер)хороший банк наверно.Но мне уже не надо

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Макс Пестов

Ну самый пидорский банк, ясен хуй! У этих дебилов между счетами, открытыми в разных регионах, перевод нельзя сделать без согласования, на рассмотрение которого 2 недели уходит. Как Сбер образца девяностых, только ещё всратее

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0
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Григорий Крошин

выпустил сразу UP и JCB/Мир карты у них, но, пока толку от них 0, в Stripe они не работают, в паре шлюзов/сервисов тоже. Карта отклонена

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Marat Nigametzianov

Пидарасы

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Иван Иванов
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Maxsema

Спекулянты

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Uncle Gluk

Что за бред! И определение тупое - "в первую очередь те, кому она «действительно необходима»" и бизнес процесс стрёмный - любой банк наоборот пытается понизить стоимость карт, чтобы привлечь побольше клиентов.

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