Если ранее мы открывали 400 карт UnionPay в месяц, то, например, за 10 марта мы выпустили более 1000 пластиковых и около 5000 цифровых карт UnionPay только за один день. Многие хотят оформить карту прямо сейчас на всякий случай, без конкретной потребности. Чтобы обеспечить в первую очередь картами тех, кому они действительно необходимы в кратчайшие сроки, было решено повысить оплату за выпуск карты.