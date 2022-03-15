«Газпромбанк» в три раза повысил цену за оформление физической карты UnionPay — до 15 тысяч рублей Статьи редакции
Цены подняли, чтобы карту могли получить в первую очередь те, кому она «действительно необходима».
С 15 марта 2022 года выпуск или перевыпуск физической карты платёжной системы UnionPay в «Газпромбанке» обойдётся в 15 тысяч рублей. С 6 марта выпуск карты стоил 5000 рублей.
В банке объяснили РБК повышение цены высоким спросом. Кроме того, за счёт этого удаётся снизить нагрузку на сайт, приложение и отделения.
В приложении «Газпромбанка» пользователи могут оформить цифровую карту UnionPay бесплатно, уточняет издание. По данным Frank Media, которое обзвонило колл-центры, другие банки, выпускающие карты этой платёжной системы, пока не меняли тарифы.
- Спрос на карты UnionPay вырос среди россиян после того, как Visa и Mastercard, а позднее японская JCB и American Express приостановили работу в стране. Карты этих платёжных систем, выпущенные в России, действуют только на её территории.
- Карты UnionPay или кобрендинговые карты Мир/UnionPay оформляют несколько российских банков, но их стоимость высокая. Например, в «Россельхозбанке» она начинается от 7500 рублей, в «Банке Санкт-Петербург» — от 10 000 рублей. Последний объяснял, что повысил тариф также из-за резкого спроса.
- Возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир»/UnionPay обсуждают «Сбер», «Тинькофф» и МКБ, над запуском карт этой платёжной системы работает и «Альфа-банк». Сроки банки не уточняют, сейчас такие карты оформить нельзя.
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А почему все ЮнионПей стали оформлять?
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Точнее не заблочены, сейчас исправлю, они не работают, точнее в России работают только, но это другая система переводов, так что переводы за границу умерли. Короче, ушли по собственному желанию, хотя, конечно, это не так.
Все работает. Мастеркард @Райффайзен Банк принимается к оплате на asos.com
Спец.операция же.
Да вот, поговаривают какая-то спецоперация
Специальная экономическая операция по дедолларизации, дебизнесофикации России
Новый флешмоб. Типа как в 2014 ледяной водой обливались.
это уже не прошлое 90х, а будущее РФ
Лекарства получат впервую очередь, те люди, которым они действительно необходимы, поэтому мы повышаем на них цену 😂😂😂👍👍👍
Причем государством
Хорошо что Газпромбанк не продаёт хлеб.
Ну во-первых Газпробанк не то чтобы прям очень розничный банк. А во-вторых надо, если нет острой нужды - смысл ее оформлять? Лучше дождаться, когда появятся продукты в действительно розничных банках типа ТКС, Альфы, Сбера. Ажиотаж спадет, тарифы станут адекватными.
А еще говорят, что в РФ есть проблема с самим пластиком и чипами, но тут я не эксперт, не могу ручаться
А так, рынок, че поделать) Сахар тоже не от дефицита на полках пропал)
Как частные предприниматели поднимают цену — так спекулянты.
Как государственный банк поднял цену — так рыночек.
А где кого я назвал спекулянтом?) Прелесть, пока еще, свободного рынка в том, что не нужно идти в Газпромбанк, а можно выбрать достойную альтернативу.
Конечно подождите. 235 это же не 500
Там ещё пометка - "Курс указан с учётом льготы для сумм от $3000"
Прикол цифры из воздуха рисуют 😂😂😂
Газпром - "Мечты сбываются"
Газпромбанк - "Мечта дешёвой не бывает"
Мечты у кого? У меня с каждым днем мечты все дальше и дальше и все благодаря Газпром банку. Хотя мечтать о карточке что бы купить другие мечты это мечты.
РАА СИИ ЯЯ! РААА СИИ ЯЯ!
кто знает, тот поймет хах)
Это в очереди за картой
такие стоят в очереди за сахаром сейчас
В почта банке бесплатно))
Толку от неё мало, оплать все равно ничего нельзя
Заказал на хайпе сразу после новости о блокировке и мне доставили еще бесплатно. Теперь не понимаю что с ней делать, она же рублевая.
Перепродай за десятку.
Я заказал на хайпе по тарифу 0, но мне прислали смс, что без оплаты 5000 я ничего не получу. Платить не стал
видимо поэтому банк сделал то что сделал
От виртуальной карты Union Pay Газпрома толку не нашёл. А вот Мир можно привязать к Apple Pay - реальная польза
получилось привязать? А то я видел в новостях, что Мир не работает в Apple Pay
Все работает, проверял
Скоро для оформления карты придётся целовать руку царю
руку ли?
15.000 за карту...
это не за карту - это за войну
Посмотрел, в Сбере есть сберкарта мир
Там же есть подписка, а в ней куча ништяков
И ценник не конский !
Так что я лучше в сбер
да вроде виртуальную карту Мир бесплатно можно выпустить?
У Сбера и Тиньков можно
И сразу можно юзать
Про других не скажу
🤣 то ли еще будет через месЦок
А если и к Union придёт белый пушистый лис для России?
Банк Санкт-Петербург, например, с первого дня интереса к этой системе продавал пластик по 10к, а кому срочно - по 50. При этом рынок имеет предложения и по 290р., и по 7.5к. Ну нельзя просто так взять и не заработать на чьёй-то панике))).
Ну пускай себе засунут поглубже эту карту за такие деньги
Какой в них смысл? Для России и части СНГ есть Мир, а в зарубежных сервисах оплата не пройдёт из-за санкции на сами банки. Я сделал виртуалку UnionPay, но она не сработала ни в Airbnb, ни в Airalo.
Решили хоть как-то отбить падение стоимости своих акций?
Кому «спецоперация» - кому мать родна…
Грабь своих чтобы чужие смеялись
Барыги, Совки, Предатели!
Профит
Ого
Искусственный ажиотаж.
Новости читать нужно, я как проснулся 6 марта в 7 утра сразу заказал бесплатно, уже привезли)
Это промежуточный этап в многоходовке. Ждём кульминацию)
мне на сегодня было назначен приезд курьера с картой.....но чуда не вышло,никто не позвонил и даже смс не пришло.короче говоря ничего не принесли,а личные данные при оформлении ушли.(прислали смс 15 приедет курьер)хороший банк наверно.Но мне уже не надо
Ну самый пидорский банк, ясен хуй! У этих дебилов между счетами, открытыми в разных регионах, перевод нельзя сделать без согласования, на рассмотрение которого 2 недели уходит. Как Сбер образца девяностых, только ещё всратее
выпустил сразу UP и JCB/Мир карты у них, но, пока толку от них 0, в Stripe они не работают, в паре шлюзов/сервисов тоже. Карта отклонена
Пидарасы
Спекулянты
Что за бред! И определение тупое - "в первую очередь те, кому она «действительно необходима»" и бизнес процесс стрёмный - любой банк наоборот пытается понизить стоимость карт, чтобы привлечь побольше клиентов.