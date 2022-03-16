Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 21: Fitch понизило рейтинги 31 российского банка до СС Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».
Официальный курс ЦБ на 16 марта: доллар — 111,48 рублей, евро — 122,45 рубля.
Санкции
Япония намерена отозвать режим наибольшего благоприятствования при торговле с Россией из-за ситуации в Украине, сообщает телеканал NHK. При действии такого режима при торговле с конкретным государством страны пользуются одинаковыми льготами и привилегиями, если его отзовут — льгот не будет.
Сервисы
VK готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер MyTeams, говорят источники «Ведомостей».
Реакция бизнеса и правительства
Тигран Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.
Международный интернет-регистратор RIPE разрешил российским компаниям, у которых из-за санкций возникли проблемы с платежами, отложить оплату за интернет-ресурсы.
Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка c «B» до «СС», а также исключило их из списка Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом. В частности, речь идёт о «Райффайзенбанке», МКБ, «Газпромбанке», «Альфа-банке», «Сбербанке» и «Тинькофф».
Международные компании, заявившие о частичном или полном уходе из России, обеспечивают работой более 200 тысяч человек в стране, показали расчеты Forbes. Большинство компаний пока не отказались от производств и продаж, а поставили их на паузу.
Минцифры предложило установить нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз в Россию вычислительной техники, а также компонентов для производства электроники — жестких дисков, накопителей и систем хранения данных (СХД), рассказали источники «Ъ».
События предыдущего дня, 15 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
В трамваях модели «Львенок» в Красноярске была установлена система «Говорящий город», повышающая доступность транспортной инфраструктуры для всех маломобильных групп населения, в том числе для тотально незрячих и слабовидящих.
Пользователей с платными подписками переведут на бесплатный тариф, но блокировать не будут.
Аналоги и малоизвестные альтернативы с бесплатными тарифами, а также планами, которые можно оплачивать рублями.
Этот кейс должен был выйти до известных всем нам событий, но видно было не суждено. Однако он не потерял своей актуальности, а наоборот, стал еще более показательным, как пример, когда можно получать достаточное количество лидов на инфопродукты из рекламы Яндекс Директ и Вконтакте.
Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…
Из-за работы «Яндекс Новостей» и участия во встрече с Путиным.
Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.
Почему минусуют-то? Коротко, емко и по существу
Боты работают быстрее чем обычные пользователи
Нет в мире сил которые могли бы сдержать наши поступательные движения вперёд к коммунизму.
Хотел декоммунизировать Украину, а коммунизировал РФ, какая ирония
или онанизму
200 тыс. - это только в штате иностранных компаний.
Штат у них везде сейчас небольшой, потому что огромную часть работ выполняют подрядчики - от юридических услуг до обслуживания оборудования.
И это сотни, а то и тысячи контрагентов у каждой из этих компаний. И во всех этих компаниях люди потеряют работу
Да, это верхушка айсберга. Я хоть и вне России, но там остались близкие друзья. Большинство как то уныло оптимизируют, а у меня мурашки по коже от их перспектив…
Опишите вкратце перспективы от которых у вас мурашки.
В том то и дело, что больше никаких перспектив. Нищета для тех кто все еще считал себя средним классом (лично у меня шесть бывших одногруппников: четверо из Exxon mobile и два стармеха под европейским флагом с зарплатами от 5$-10к$ одной ногой на улице), отсутствие в свободной продаже элементарных жизненно необходимых вещей, как например лекарства. Экономия на базовых потребностях: еда, здоровье.
Лекарства есть, сам лично вчера был в аптеке и под заказ получил и купил без проблем нужные, это я зашёл в одну аптеку, а не бегал в поиске.
Кто вам сказал что они исчезнут вчера? Цепочки поставок намного длиннее чем пару тройку недель. Где нибудь еще грузится оплаченный неделю-две назад товар, допустим это сырье основа для производства лекарств производимых на территории РФ. Через месяц все это дело поступит на склады, запаса еще хватит на какой то срок производства. На прилавки лекарство попадет через еще какое то время. Так что еще ничего не началось. Первые перебои начнутся через месяц может два.
Ну основные производители фармы - Индия. С нами у нее все ок. Паниковать не стоит. Тем более они хотят купить большой объем удобрений и нефти, за рубли и рупии. Не вижу тут проблем. Если и будут перебои с поставкой, - то в основном связанные с новой логистикой и новыми путями обхода санкций.
Да, да, да вот только пока всё это перестроится сколько людей умрёт из за отсутствия жизненно необходимых лекарств.Многие говорят что некоторых иностранных лекарств в аптеках нет, и не факт что появятся.
что Вы предлагаете, все бросить на пол пути и плыть обратно?
бросить что? плыть откуда?
Плывут Чебурашка и Гена через реку. Начали плыть, Чебурашка говорит:
- Гена, я не смогу.
Гена:
- Ты справишься!
Осталось 500 метров.
- Гена, я устал.
- Плыви, уже берег видно.
Осталось 250 метров:
- Гена, у меня совсем не осталось сил.
- Ну еще немного, ну!
Осталось 50 метров:
- Все, я тону..
- Ладно, хорошо, поплыли обратно.
а без тупых бабкиных присказок?
Я предлагаю нашему президенту вместе с правительством подать в отставку.
Это изменит что-то в лучшую сторону? Нет, только ухудшит ситуацию.
А это что то изменит в худшую сторону?Вот честно, все сходятся что дальше будет хуже, правительство до последних сил будет поддерживать олигархов, а население будет лапу сосать.Там может пора дать дорогу молодым, если за 20 лет загнали РФ в такую жопу.
Будьте уверены, морские перевозки скоро станут очень проблемными.
Так что Индия тоже под вопросом.
Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию
меньше читайте "советских" газет с утра.
У меня родственники в бизнесе занимающиеся экспортом продуктов, и друг коммерческий директор конторы с сетью магазинов занимающийся поставкой оборудования для дома (насосы, котлы, бойлеры, генераторы, фильтры, кондиционеры и тд и тп) они вашего оптимизма не разделяют и ваш любимый (у ботов и недалеких ура патриотов) китай очень многое не сможет заменить. Конечно уже сейчас пытаются продумывать левые пути поставок, но все это конкретно ляжет на себестоимость, а вместе с курсом доллара/евро конечная цена будет просто не подъёмная. В итоге хз сколько работников из 500+ пойдет на возлух.
Еда....что интересует? Если Макдональдс то тоже работает. В продуктовых магазинах нет толпы, нет хватающих все и вся. Покупатели как обычно, покупают то что нужно им в данный момент и в кассах нет очередей. Это пример Перекресток. Где и у кого такое ,как вы написали что ажиотаж по лекарствам и продуктам? Да проблема может единственно в гречке, но по прошествии времени мешками эти "нахапавшие" выставляют в Авито. Я спокойно заказал в Самокате и получил пачку, больше мне не надо было
ну раз ты не видишь в каждой аптеке по дерущейся толпе и смог купить себе пачку активированного угля без очереди то и ажиотажа нет, понимаю
И эти люди (средний класс) своим потреблением делали зарплату многим другим. Фитнесс клубы, рестораны, салоны красоты, репетиторы для детей, развлечения и тд и тп. В их отсутствии многие бизнеса тоже закроются. Каждый из них делал зарплату 5-6 россиянам со средней зарплатой.
У меня доходы выше, чем у твоих друзей.
А тот, кто накопил капитал из твоих друзей- сейчас откроет свое дело, займутся чем-то - вернутся на докризисный уровень. Будет не легко, но это стоит того - быть независимым и работать на себя.
А тот, кто прокутил все в "Куршавеле" на последние, - будут с голой жопой получать "среднюю зарплату" от тех кто выбьется.
«Открыть своё дело» будет проще в другой стране только.
это с чего? в РФ - поле не паханное. Работай - не хочу. Куда не плюнь - свободная ниша есть. Тот же Тиньков это собственно и говорил.
Это было актуально на момент когда он это говорил. Сейчас - сильно меньше.
Из проблем: недостаток рабочей силы из-за демографических проблем, отсутствие внутреннего спроса из-за бедности населения, сложности в экспорте товаров, сложности с закупкой необходимого оборудования, недоступные кредиты, плохо развитая и коррумпированная судебная система.
Сам подумай, зашло бы сейчас выращивание этих голубых ёлок про которые говорил Тиньков?
4) зашло, легко. Сам покупал три пихты Нордмана выращенные в РФ. И стоила она, в разы дешевле, чем датская.
3) с недоступностью кредитов, сейчас соглашусь, хотя я уверен, что вопрос этот будет решен в ближайшее время.
2) Я к счастью не сталкивался с судебной системой. Поэтому не могу сказать.
1) Внутренний спрос будет, импорт же просядет.
Куда не плюнь, в РФ примерно такие пожелания у "работодателей")
Ну там же написано, что з.п. по результатам собеседования. Но вообще, таких з.п. я не припомню от слова "никогда". Хотя работаю в том же IT с 2002 года.
Скорей всего, - это как помощник судьи ) Тебя научат и ты когда-нибудь сможешь стать судьей )
При этом для заказчиков у этих галерок цены вполне рыночные.
Вот так и работает рашен-бизнес на перепродаже труда.
ну, скажу так - у меня водитель получает в 6,5 раз больше.
что мешало эти поля пахать в первые кризисы, где ты со своей сохой 8 лет назад был? почему тогда, когда все еще были обросшие жирком, почему то ничего не появилось, а сейчас, после волны кризисов, пандемии, когда и так еле на плаву все держатся, внезапно должны начать все открывать и ниши занимать? откуда ресурсам на все это взяться? а уверенности в завтрашнем дне откуда? то есть серьезно прям вот на не работающем рынке откуда все сбежали нищие люди начнут поднимать успешные бизнеса? я примерно представляю, конечно, в каких произведениях айн рэнд вы эти фантазии почерпываете, но жизнь так не работает
Много раз это слышал, но, в живую, редко видел. В том числе среди знакомых "сваливших" предпринимателей. Обычный предел "успеха" - ресторан или гостиница, выкупленные на заработанные деньги. Причем такие, которые зачастую деньги подсасывают в большей мере, чем дают. Речь не о инженерах или предпринимателях из IT-сферы. Всё таки, в отличии от программистов-инженеров, предприниматель - это, в первую очередь, не носитель технических знаний, а набор социальных связей и умение строить эффективные модели из этих связей. И всё это с собой в чемодане не увезти...
В сотый раз повторяю: Лучше быть водилой в штатах, чем бизнесменом в РФ. В 2016 свалил, оставив два бизнеса, торговля и строительство. Две квартиры, вновь построенный дом, коммерческие объекты: землю и склад 250м2
Вас пока не коснулось? ну и слава богу, еще коснётся... Если вы еще не под кем то, то знайте менты и фсбшники станут голодные и охочие до чужих бизнесов. Если не готовы отстегивать товарищу майору, подготавливайте почву для иммиграции))
Если не секрет, какие у Вас достижения в штатах? Продолжаете работать водилой или получилось что-то организовать? Если да, то в какой сфере и какой масштаб? Без всякого стёба спрашиваю, интересный опыт.
За 4 года ни разу не имел дело ни с ментами, ни с фсбшниками.
С налоговой имел дело, недели 2 назад, онлайн, когда они мне нарисовали пени с бухты-барахты (оплачиваю все онлайн и по-квартально). МО
Да - это не крупный бизнес, но мне оно крупное не нужно.
И недвижки у меня в разы больше, чем вы озвучили. Даже 120Га сельхоз есть. Никто не щемил никогда.
Чтоб зарабатывать водителю в штатах, - нужно спать и жить в траке (ютуб же есть)...
Ничего не предпринято для 200 000 сотрудников таких компаний. Меры поддержки не касаются создания рабочих мест, как и все 22 года правления.
Это не учитывая:
- Пилотов и лётных которые не летают на половину мира.
- Единственных поставщиков иностранных компаний
- сотрудников автосалонов которые могут не учитываться в западных компаниях по понятным причинам
- фрилансеры: банят иностранные площадки наших
- российские фирмы и их сотрудники (импортеры с контактами на западе, торговые дома)
Список оставшихся без работы еще надо дополнять.
Как создать из ничего столько рабочих мест и чтобы эти места были по способностям и потребностям?
Им надо найти фронт работ
найти фронт и туда отправить
Больше всего нравится новость про увеличение в 5 раз беспошлинной стоимости товаров, покупаемая гражданами за пределами.
Типа "вот вам 1000 евро без пошлин! Ура, товарищи!",
На вопрос: "А как платить за такие товары?" включается привычное:
"Это западные враги! Ну, вы там держитесь!"
Ему беспошлинный порог подняли, а он не доволен
ЛюдЯм не до шуток, не поймут
На Алиэкспрессе МИР работает.
На алиэкспресс цены выросли на 30-40%, а стоимость некоторых товаров просто в небеса улетела.
А в рубле они еще дороже, чем баксах.
Логично, там ведь по курсу цены переводят.
на 30-40%?
Там уже давно x2 рост цен минимум на технику. Пылесос для очистки ПК покупал за 3к, шас он 6500
К вопросу о безпошлинном пороге. Это спасают жопу османова, цель исключительно в этом. Для белых импортеров а не посылочников контрабандистов никаких улучшений нет.
Что за Османов?
Это который Улишер, наверное
А можно ссылку на новость?
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/15/913586-besposhlinnogo-vvoza-mogut-povisit
Пока правда обсуждает... Но сегодня по бати принятия обсудаемых новинок гос-во шпарит как никогда
Те же посредники вполне себе решают этот вопрос (вполне себе пополняют с российских карт).
То, что увеличат до 1к евро - плюс.
Важно добавлять - "пока решают". НО государство явно не посредников рассчитывало, откручивая обратно гайку
а на кого? ) по сути дропшиппинг - очень жирный кусок импорта, а сейчас будет еще более жирным. Так как у них есть вполне рабочие схемы обхода санкций.
На тех, кто поддерживает власть. И тех кто колеблется.
"Жирный кусок импорта" - звучит как издевательство. Там подыхающая кобыла, которую просто забыли пристрелить.
Аську подвезли! Расчехляю свои шестизнаки, как знал, что пригодятся.
А разве, если не было активности полгода, то номер не удаляется?
Ну так надо просто периодически проявлять активность, ничего сложного.
Ээ.. Раз уж вы занимаетесь подборкой различных тем, может глянете в сторону тем, которые про точки роста и новые возможности?
То что все плохо и все разрушилось мы и так знаем
Точки роста сейчас только на чёрном рынке. Там много новых возможностей.
У бота и так уже точка роста имеется.
Точки роста станут ясны когда падать перестанем.
Сейчас вопрос - рост от уровня "замена мебели Икея" или рост от уровня "пожрать бы".
Это главная тема. Но она невозможна без колоссальных вливаний со стороны государства. Пока я слышал только льготные кредиты по 17-25%. Прочитайте про меры, которые приняло «соседнее нацисткое государство», с нами не в сравнении.
Пока налоги не будут стремиться к нулю в промышленности и торговле, пока кредиты будут дороже 5%, а целевые кредиты будут требовать пачку А4 ненужных бумаг, отпевание экономики продолжится
И пока все признаки на то, что в руководстве всё понимают, но помогать не спешат. Потому что «спекулянты. Так в народе говорят, а я сам из народа»
Ну в соседней стране действительно экстремальная ситуация, поэтому там это введут.А у нас что,ну обеднеет населене на 50-70%, ну будет лечится подорожниками.Главное друзей Путина продолжать снабжать деньгами, благо ещё осталось куча мест где можно дворцы построить.
Тут стараются писать о российских рынках, не получится
Международные компании, заявившие о частичном или полном уходе из России, обеспечивают работой более 200 000 человек в стране
—-
самая плохая новость, это ведь каскадом пройдеться по всей экономике..
Минцифры предложило установить нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз в Россию вычислительной техники, а также компонентов для производства электроники
—---
алилуя!
Могут ещё и приплачивать за ввоз, но думаете кто-то из официалов болен на голову?
прокси
Лучше tor
так она итак нулевая...
то же серверное оборудование, чем я занимаюсь ставка - 0%...
Вот если бы НДС сделали нулевым, в связи с этими санкциями. Было бы интересно.
Стыдно было неделю назад, а вот сейчас – страшно.
Вбейте на youtube "Харьков" или "Киев" и отсортируйте за неделю.
Нам такое не интересно. Лучше напишите где денег взять и куда уехать. было бы в тему.
Мой адрес - не дом и не улица;
Мой адрес - Советский Союз!
Зачем тебе солнце Монакооо....
Когда денег 0, да и визы нееет
Считаю, пора дать волю Дмитрию Анатольевичу, который обещал вернуть в РФ смертную казнь. Все деятели, саботировавшие так или иначе развитие РФ, космическую отрасль, российское производство, особо высокотехнологичное, и прочие важные направления могут быть расстреляны по решению суда РФ. Хватит это терпеть! Дмитрий Анатольевич, выходите, порядок наведите!
В России все хотят Сталина, но не для себя.
Звучите как враг народа.
боюсь тогда придется расстрелять все окружение Димона включая его самого и его шефа ))
Упс, даже не мог предположить, что вредители на таком высоком уровне есть! Это правда? Ну, если придется, то что я могу поделать против решения суда...
Стоит ли доверять оценкам Fitch?
Напоминаю кто сыграл значительную роль в кризисе 2008. Рейтинговые агентства которые завышали рейтинги долговых обязательств. По сути они говорили что деньги обязательно по долгам вернут, но в итоге никто не возвращал. И это вызвало кризис.
В список рейтинговых агенств промышлявших этим, в погоне за легкой прибылью, входило Fitch. После этого возникают интересные вопросы в оценках этих агенств...
Готов к потоку минусов за то что позволил усомниться себе в непогрешимости Жападного Барина.
Пруфы: https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating_agencies_and_the_subprime_crisis
https://lenta.ru/articles/2017/01/17/rating/
https://www.investopedia.com/inflated-bond-ratings-behind-2008-crisis-may-cause-new-one-4767944
Реально 200.000 человек работали в иностранных компаниях, а остальные в российских?) Ну хз...один мак 70.000 сотрудников. Как-то маловато вообщем 200.000
Какой-то тут Путин прям молодой
Слава богу мы живем не в какой то там😂 Америке, а в России 🙈Слава богу 🙈😂🤦♂️
Всем привет, подскажите как можно в данных условиях пользоваться PayPal возможно дропы или ещё какой-то способ
Купить палку на европейца и всё
А где
Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию