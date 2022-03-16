Собираем новости и события двадцать первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: kremlin.ru

Валюта и рынок

Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».

По данным на 7:40 мск, на рынке Forex доллар стоил 109,39 рублей, евро — 120,73 рубля.

Официальный курс ЦБ на 16 марта: доллар — 111,48 рублей, евро — 122,45 рубля.

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Санкции

Япония намерена отозвать режим наибольшего благоприятствования при торговле с Россией из-за ситуации в Украине, сообщает телеканал NHK. При действии такого режима при торговле с конкретным государством страны пользуются одинаковыми льготами и привилегиями, если его отзовут — льгот не будет.

Сервисы

VK готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер MyTeams, говорят источники «Ведомостей».

Реакция бизнеса и правительства

Тигран Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.

Международный интернет-регистратор RIPE разрешил российским компаниям, у которых из-за санкций возникли проблемы с платежами, отложить оплату за интернет-ресурсы.

Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка c «B» до «СС», а также исключило их из списка Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом. В частности, речь идёт о «Райффайзенбанке», МКБ, «Газпромбанке», «Альфа-банке», «Сбербанке» и «Тинькофф».

Международные компании, заявившие о частичном или полном уходе из России, обеспечивают работой более 200 тысяч человек в стране, показали расчеты Forbes. Большинство компаний пока не отказались от производств и продаж, а поставили их на паузу.

Минцифры предложило установить нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз в Россию вычислительной техники, а также компонентов для производства электроники — жестких дисков, накопителей и систем хранения данных (СХД), рассказали источники «Ъ».

События предыдущего дня, 15 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.