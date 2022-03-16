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Финансы
Чудовищный торшер

Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 21: Fitch понизило рейтинги 31 российского банка до СС Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: kremlin.ru

Валюта и рынок

Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».

По данным на 7:40 мск, на рынке Forex доллар стоил 109,39 рублей, евро — 120,73 рубля.

Официальный курс ЦБ на 16 марта: доллар — 111,48 рублей, евро — 122,45 рубля.

Санкции

Япония намерена отозвать режим наибольшего благоприятствования при торговле с Россией из-за ситуации в Украине, сообщает телеканал NHK. При действии такого режима при торговле с конкретным государством страны пользуются одинаковыми льготами и привилегиями, если его отзовут — льгот не будет.

Сервисы

VK готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер MyTeams, говорят источники «Ведомостей».

Реакция бизнеса и правительства

Тигран Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.

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Международный интернет-регистратор RIPE разрешил российским компаниям, у которых из-за санкций возникли проблемы с платежами, отложить оплату за интернет-ресурсы.

Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка c «B» до «СС», а также исключило их из списка Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом. В частности, речь идёт о «Райффайзенбанке», МКБ, «Газпромбанке», «Альфа-банке», «Сбербанке» и «Тинькофф».

Международные компании, заявившие о частичном или полном уходе из России, обеспечивают работой более 200 тысяч человек в стране, показали расчеты Forbes. Большинство компаний пока не отказались от производств и продаж, а поставили их на паузу.

Минцифры предложило установить нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз в Россию вычислительной техники, а также компонентов для производства электроники — жестких дисков, накопителей и систем хранения данных (СХД), рассказали источники «Ъ».

События предыдущего дня, 15 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
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95 комментариев
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Роман Тютюнов
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85
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M K

Почему минусуют-то? Коротко, емко и по существу

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5
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Serpantin74

Боты работают быстрее чем обычные пользователи

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18
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shaman900

Нет в мире сил которые могли бы сдержать наши поступательные движения вперёд к коммунизму.

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6
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Роман Тютюнов

Хотел декоммунизировать Украину, а коммунизировал РФ, какая ирония

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5
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Джон Картошкин

или онанизму

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0
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Ted

200 тыс. - это только в штате иностранных компаний.

Штат у них везде сейчас небольшой, потому что огромную часть работ выполняют подрядчики - от юридических услуг до обслуживания оборудования.

И это сотни, а то и тысячи контрагентов у каждой из этих компаний. И во всех этих компаниях люди потеряют работу

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22
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Антон Kим

Да, это верхушка айсберга. Я хоть и вне России, но там остались близкие друзья. Большинство как то уныло оптимизируют, а у меня мурашки по коже от их перспектив…

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5
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shaman900

Опишите вкратце перспективы от которых у вас мурашки.

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2
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Антон Kим

В том то и дело, что больше никаких перспектив. Нищета для тех кто все еще считал себя средним классом (лично у меня шесть бывших одногруппников: четверо из Exxon mobile и два стармеха под европейским флагом с зарплатами от 5$-10к$ одной ногой на улице), отсутствие в свободной продаже элементарных жизненно необходимых вещей, как например лекарства. Экономия на базовых потребностях: еда, здоровье.

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11
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джава

Лекарства есть, сам лично вчера был в аптеке и под заказ получил и купил без проблем нужные, это я зашёл в одну аптеку, а не бегал в поиске.

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0
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Антон Kим

Кто вам сказал что они исчезнут вчера? Цепочки поставок намного длиннее чем пару тройку недель. Где нибудь еще грузится оплаченный неделю-две назад товар, допустим это сырье основа для производства лекарств производимых на территории РФ. Через месяц все это дело поступит на склады, запаса еще хватит на какой то срок производства. На прилавки лекарство попадет через еще какое то время. Так что еще ничего не началось. Первые перебои начнутся через месяц может два.

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5
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Богдан Невмержицкий

Ну основные производители фармы - Индия. С нами у нее все ок. Паниковать не стоит. Тем более они хотят купить большой объем удобрений и нефти, за рубли и рупии. Не вижу тут проблем. Если и будут перебои с поставкой, - то в основном связанные с новой логистикой и новыми путями обхода санкций.

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–2
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Ярослав

Да, да, да вот только пока всё это перестроится сколько людей умрёт из за отсутствия жизненно необходимых лекарств.Многие говорят что некоторых иностранных лекарств в аптеках нет, и не факт что появятся.

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1
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Богдан Невмержицкий

что Вы предлагаете, все бросить на пол пути и плыть обратно?

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1
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vlad egorov

бросить что? плыть откуда?

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0
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Богдан Невмержицкий

Плывут Чебурашка и Гена через реку. Начали плыть, Чебурашка говорит:
- Гена, я не смогу.
Гена:
- Ты справишься!
Осталось 500 метров.
- Гена, я устал.
- Плыви, уже берег видно.
Осталось 250 метров:
- Гена, у меня совсем не осталось сил.
- Ну еще немного, ну!
Осталось 50 метров:
- Все, я тону..
- Ладно, хорошо, поплыли обратно.

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0
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vlad egorov

а без тупых бабкиных присказок?

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0
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Ярослав

Я предлагаю нашему президенту вместе с правительством подать в отставку.

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0
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Богдан Невмержицкий

Это изменит что-то в лучшую сторону? Нет, только ухудшит ситуацию.

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–1
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Ярослав

А это что то изменит в худшую сторону?Вот честно, все сходятся что дальше будет хуже, правительство до последних сил будет поддерживать олигархов, а население будет лапу сосать.Там может пора дать дорогу молодым, если за 20 лет загнали РФ в такую жопу.

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0
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Александр А.

Будьте уверены, морские перевозки скоро станут очень проблемными.

Так что Индия тоже под вопросом.

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0
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Игорь Протасов

Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию

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0
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Богдан Невмержицкий

меньше читайте "советских" газет с утра.

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–6
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Антон Kим

У меня родственники в бизнесе занимающиеся экспортом продуктов, и друг коммерческий директор конторы с сетью магазинов занимающийся поставкой оборудования для дома (насосы, котлы, бойлеры, генераторы, фильтры, кондиционеры и тд и тп) они вашего оптимизма не разделяют и ваш любимый (у ботов и недалеких ура патриотов) китай очень многое не сможет заменить. Конечно уже сейчас пытаются продумывать левые пути поставок, но все это конкретно ляжет на себестоимость, а вместе с курсом доллара/евро конечная цена будет просто не подъёмная. В итоге хз сколько работников из 500+ пойдет на возлух.

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3
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джава

Еда....что интересует? Если Макдональдс то тоже работает. В продуктовых магазинах нет толпы, нет хватающих все и вся. Покупатели как обычно, покупают то что нужно им в данный момент и в кассах нет очередей. Это пример Перекресток. Где и у кого такое ,как вы написали что ажиотаж по лекарствам и продуктам? Да проблема может единственно в гречке, но по прошествии времени мешками эти "нахапавшие" выставляют в Авито. Я спокойно заказал в Самокате и получил пачку, больше мне не надо было

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–4
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vlad egorov

ну раз ты не видишь в каждой аптеке по дерущейся толпе и смог купить себе пачку активированного угля без очереди то и ажиотажа нет, понимаю

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2
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Антон Kим

И эти люди (средний класс) своим потреблением делали зарплату многим другим. Фитнесс клубы, рестораны, салоны красоты, репетиторы для детей, развлечения и тд и тп. В их отсутствии многие бизнеса тоже закроются. Каждый из них делал зарплату 5-6 россиянам со средней зарплатой.

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10
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Богдан Невмержицкий

У меня доходы выше, чем у твоих друзей.
А тот, кто накопил капитал из твоих друзей- сейчас откроет свое дело, займутся чем-то - вернутся на докризисный уровень. Будет не легко, но это стоит того - быть независимым и работать на себя.
А тот, кто прокутил все в "Куршавеле" на последние, - будут с голой жопой получать "среднюю зарплату" от тех кто выбьется.

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–6
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one channel

«Открыть своё дело» будет проще в другой стране только.

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4
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Богдан Невмержицкий

это с чего? в РФ - поле не паханное. Работай - не хочу. Куда не плюнь - свободная ниша есть. Тот же Тиньков это собственно и говорил.

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0
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one channel

Это было актуально на момент когда он это говорил. Сейчас - сильно меньше.
Из проблем: недостаток рабочей силы из-за демографических проблем, отсутствие внутреннего спроса из-за бедности населения, сложности в экспорте товаров, сложности с закупкой необходимого оборудования, недоступные кредиты, плохо развитая и коррумпированная судебная система.

Сам подумай, зашло бы сейчас выращивание этих голубых ёлок про которые говорил Тиньков?

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0
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Богдан Невмержицкий

4) зашло, легко. Сам покупал три пихты Нордмана выращенные в РФ. И стоила она, в разы дешевле, чем датская.
3) с недоступностью кредитов, сейчас соглашусь, хотя я уверен, что вопрос этот будет решен в ближайшее время.

2) Я к счастью не сталкивался с судебной системой. Поэтому не могу сказать.

1) Внутренний спрос будет, импорт же просядет.

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0
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Сергей Никитин

Куда не плюнь, в РФ примерно такие пожелания у "работодателей")

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0
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Богдан Невмержицкий

Ну там же написано, что з.п. по результатам собеседования. Но вообще, таких з.п. я не припомню от слова "никогда". Хотя работаю в том же IT с 2002 года.
Скорей всего, - это как помощник судьи ) Тебя научат и ты когда-нибудь сможешь стать судьей )

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0
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Сергей Никитин

При этом для заказчиков у этих галерок цены вполне рыночные.
Вот так и работает рашен-бизнес на перепродаже труда.

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0
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Богдан Невмержицкий

ну, скажу так - у меня водитель получает в 6,5 раз больше.

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0
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vlad egorov

что мешало эти поля пахать в первые кризисы, где ты со своей сохой 8 лет назад был? почему тогда, когда все еще были обросшие жирком, почему то ничего не появилось, а сейчас, после волны кризисов, пандемии, когда и так еле на плаву все держатся, внезапно должны начать все открывать и ниши занимать? откуда ресурсам на все это взяться? а уверенности в завтрашнем дне откуда? то есть серьезно прям вот на не работающем рынке откуда все сбежали нищие люди начнут поднимать успешные бизнеса? я примерно представляю, конечно, в каких произведениях айн рэнд вы эти фантазии почерпываете, но жизнь так не работает

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0
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Антон piter

Много раз это слышал, но, в живую, редко видел. В том числе среди знакомых "сваливших" предпринимателей. Обычный предел "успеха" - ресторан или гостиница, выкупленные на заработанные деньги. Причем такие, которые зачастую деньги подсасывают в большей мере, чем дают. Речь не о инженерах или предпринимателях из IT-сферы. Всё таки, в отличии от программистов-инженеров, предприниматель - это, в первую очередь, не носитель технических знаний, а набор социальных связей и умение строить эффективные модели из этих связей. И всё это с собой в чемодане не увезти...

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1
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Антон Kим

В сотый раз повторяю: Лучше быть водилой в штатах, чем бизнесменом в РФ. В 2016 свалил, оставив два бизнеса, торговля и строительство. Две квартиры, вновь построенный дом, коммерческие объекты: землю и склад 250м2
Вас пока не коснулось? ну и слава богу, еще коснётся... Если вы еще не под кем то, то знайте менты и фсбшники станут голодные и охочие до чужих бизнесов. Если не готовы отстегивать товарищу майору, подготавливайте почву для иммиграции))

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1
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Антон piter

Если не секрет, какие у Вас достижения в штатах? Продолжаете работать водилой или получилось что-то организовать? Если да, то в какой сфере и какой масштаб? Без всякого стёба спрашиваю, интересный опыт.

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0
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Богдан Невмержицкий

За 4 года ни разу не имел дело ни с ментами, ни с фсбшниками.
С налоговой имел дело, недели 2 назад, онлайн, когда они мне нарисовали пени с бухты-барахты (оплачиваю все онлайн и по-квартально). МО
Да - это не крупный бизнес, но мне оно крупное не нужно.
И недвижки у меня в разы больше, чем вы озвучили. Даже 120Га сельхоз есть. Никто не щемил никогда.

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0
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Богдан Невмержицкий

Чтоб зарабатывать водителю в штатах, - нужно спать и жить в траке (ютуб же есть)...

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0
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LuNature
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18
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Russian lives matter

Ничего не предпринято для 200 000 сотрудников таких компаний. Меры поддержки не касаются создания рабочих мест, как и все 22 года правления.

Это не учитывая:
- Пилотов и лётных которые не летают на половину мира.
- Единственных поставщиков иностранных компаний
- сотрудников автосалонов которые могут не учитываться в западных компаниях по понятным причинам
- фрилансеры: банят иностранные площадки наших
- российские фирмы и их сотрудники (импортеры с контактами на западе, торговые дома)

Список оставшихся без работы еще надо дополнять.

Как создать из ничего столько рабочих мест и чтобы эти места были по способностям и потребностям?

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12
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Andrew, просто Эндрю

Им надо найти фронт работ

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0
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Aleks Fox

найти фронт и туда отправить

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6
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Сидор

Больше всего нравится новость про увеличение в 5 раз беспошлинной стоимости товаров, покупаемая гражданами за пределами.

Типа "вот вам 1000 евро без пошлин! Ура, товарищи!",

На вопрос: "А как платить за такие товары?" включается привычное:
"Это западные враги! Ну, вы там держитесь!"

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8
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Павел Портной

Ему беспошлинный порог подняли, а он не доволен

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4
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Robastik - scraper Excel addin

ЛюдЯм не до шуток, не поймут

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3
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QWERTY AZERTY

На Алиэкспрессе МИР работает.

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2
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Hambala Fully

На алиэкспресс цены выросли на 30-40%, а стоимость некоторых товаров просто в небеса улетела.

А в рубле они еще дороже, чем баксах.

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3
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QWERTY AZERTY

Логично, там ведь по курсу цены переводят.

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1
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Komopot Baster

на 30-40%?
Там уже давно x2 рост цен минимум на технику. Пылесос для очистки ПК покупал за 3к, шас он 6500

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1
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Евгений Ларин

К вопросу о безпошлинном пороге. Это спасают жопу османова, цель исключительно в этом. Для белых импортеров а не посылочников контрабандистов никаких улучшений нет.

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2
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Igor Kowalski

Что за Османов?

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1
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Должный Орзэмэс

Это который Улишер, наверное

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6
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Alexander Veber

А можно ссылку на новость?

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1
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Сидор

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/15/913586-besposhlinnogo-vvoza-mogut-povisit
Пока правда обсуждает... Но сегодня по бати принятия обсудаемых новинок гос-во шпарит как никогда

Правительство предложило повысить в 5 раз порог…
Льгота будет действовать до 1 октября 2022 года
www.vedomosti.ru
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2
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Богдан Невмержицкий

Те же посредники вполне себе решают этот вопрос (вполне себе пополняют с российских карт).
То, что увеличат до 1к евро - плюс.

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0
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Сидор

Важно добавлять - "пока решают". НО государство явно не посредников рассчитывало, откручивая обратно гайку

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0
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Богдан Невмержицкий

а на кого? ) по сути дропшиппинг - очень жирный кусок импорта, а сейчас будет еще более жирным. Так как у них есть вполне рабочие схемы обхода санкций.

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0
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Сидор

На тех, кто поддерживает власть. И тех кто колеблется.
"Жирный кусок импорта" - звучит как издевательство. Там подыхающая кобыла, которую просто забыли пристрелить.

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1
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Вадим Д.

Аську подвезли! Расчехляю свои шестизнаки, как знал, что пригодятся.

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8
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Павел Полько

А разве, если не было активности полгода, то номер не удаляется?

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0
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Вадим Д.

Ну так надо просто периодически проявлять активность, ничего сложного.

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–1
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Sergey A

Ээ.. Раз уж вы занимаетесь подборкой различных тем, может глянете в сторону тем, которые про точки роста и новые возможности?
То что все плохо и все разрушилось мы и так знаем

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0
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Денис Дизкейн

Точки роста сейчас только на чёрном рынке. Там много новых возможностей.

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10
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user_90123129312

У бота и так уже точка роста имеется.

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4
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Евгений Германов

Точки роста станут ясны когда падать перестанем.
Сейчас вопрос - рост от уровня "замена мебели Икея" или рост от уровня "пожрать бы".

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4
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Дмитрий Алтунин

Это главная тема. Но она невозможна без колоссальных вливаний со стороны государства. Пока я слышал только льготные кредиты по 17-25%. Прочитайте про меры, которые приняло «соседнее нацисткое государство», с нами не в сравнении.
Пока налоги не будут стремиться к нулю в промышленности и торговле, пока кредиты будут дороже 5%, а целевые кредиты будут требовать пачку А4 ненужных бумаг, отпевание экономики продолжится

И пока все признаки на то, что в руководстве всё понимают, но помогать не спешат. Потому что «спекулянты. Так в народе говорят, а я сам из народа»

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3
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Ярослав

Ну в соседней стране действительно экстремальная ситуация, поэтому там это введут.А у нас что,ну обеднеет населене на 50-70%, ну будет лечится подорожниками.Главное друзей Путина продолжать снабжать деньгами, благо ещё осталось куча мест где можно дворцы построить.

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0
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Andrew, просто Эндрю

Тут стараются писать о российских рынках, не получится

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2
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Oleg Solovev

Международные компании, заявившие о частичном или полном уходе из России, обеспечивают работой более 200 000 человек в стране
—-
самая плохая новость, это ведь каскадом пройдеться по всей экономике..

Минцифры предложило установить нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз в Россию вычислительной техники, а также компонентов для производства электроники
—---
алилуя!

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4
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Alexander Goubin

Могут ещё и приплачивать за ввоз, но думаете кто-то из официалов болен на голову?

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3
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Oleg Solovev

прокси

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0
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Alexander Goubin

Лучше tor

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0
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Богдан Невмержицкий

так она итак нулевая...
то же серверное оборудование, чем я занимаюсь ставка - 0%...
Вот если бы НДС сделали нулевым, в связи с этими санкциями. Было бы интересно.

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2
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добрая букашка

Стыдно было неделю назад, а вот сейчас – страшно.
Вбейте на youtube "Харьков" или "Киев" и отсортируйте за неделю.

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–3
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LuNature

Нам такое не интересно. Лучше напишите где денег взять и куда уехать. было бы в тему.

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–2
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Дмитрий Алтунин

Мой адрес - не дом и не улица;
Мой адрес - Советский Союз!

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3
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Alexander Veber

Зачем тебе солнце Монакооо....

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3
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Должный Орзэмэс

Когда денег 0, да и визы нееет

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3
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Свежий блик

Считаю, пора дать волю Дмитрию Анатольевичу, который обещал вернуть в РФ смертную казнь. Все деятели, саботировавшие так или иначе развитие РФ, космическую отрасль, российское производство, особо высокотехнологичное, и прочие важные направления могут быть расстреляны по решению суда РФ. Хватит это терпеть! Дмитрий Анатольевич, выходите, порядок наведите!

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–13
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Максим Неплох

В России все хотят Сталина, но не для себя.

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6
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Свежий блик

Звучите как враг народа.

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0
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Aleks Fox

боюсь тогда придется расстрелять все окружение Димона включая его самого и его шефа ))

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2
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Свежий блик

Упс, даже не мог предположить, что вредители на таком высоком уровне есть! Это правда? Ну, если придется, то что я могу поделать против решения суда...

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0
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Ivan Cato

Стоит ли доверять оценкам Fitch?

Напоминаю кто сыграл значительную роль в кризисе 2008. Рейтинговые агентства которые завышали рейтинги долговых обязательств. По сути они говорили что деньги обязательно по долгам вернут, но в итоге никто не возвращал. И это вызвало кризис.

В список рейтинговых агенств промышлявших этим, в погоне за легкой прибылью, входило Fitch. После этого возникают интересные вопросы в оценках этих агенств...

Готов к потоку минусов за то что позволил усомниться себе в непогрешимости Жападного Барина.

Пруфы: https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating_agencies_and_the_subprime_crisis

https://lenta.ru/articles/2017/01/17/rating/

https://www.investopedia.com/inflated-bond-ratings-behind-2008-crisis-may-cause-new-one-4767944

Буревестники кризиса Как действия рейтинговых…
Международное агентство Moody's признало ошибки в выставлении рейтингов американским ценным…
lenta.ru
Inflated Bond Ratings Behind 2008 Crisis May…
The collapse of bonds with overly-optimistic ratings was a big factor in the 2008 financial…
www.investopedia.com
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–1
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Андрей

Реально 200.000 человек работали в иностранных компаниях, а остальные в российских?) Ну хз...один мак 70.000 сотрудников. Как-то маловато вообщем 200.000

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2
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Максим Неплох

Какой-то тут Путин прям молодой

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1
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Евгений М

Слава богу мы живем не в какой то там😂 Америке, а в России 🙈Слава богу 🙈😂🤦‍♂️

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1
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Олег

Всем привет, подскажите как можно в данных условиях пользоваться PayPal возможно дропы или ещё какой-то способ

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0
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Денис Морозов

Купить палку на европейца и всё

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1
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Игорь Протасов

А где

Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию

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0
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Полина Лааксо
Чем заменить корпоративный мессенджер Slack, если он перестанет работать в России Статьи редакции

Аналоги и малоизвестные альтернативы с бесплатными тарифами, а также планами, которые можно оплачивать рублями.

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Авито
МТТ и Авито защитят аккаунты клиентов онлайн-платформы

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, расширил возможности сервиса по предоставлению услуги «Защита номера» для крупнейшего российского сервиса объявлений Авито.

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Маркетинг
WebCanape
Кейс по рекламе: как за 10 дней собрать 1909 руководителей на онлайн-марафон

Этот кейс должен был выйти до известных всем нам событий, но видно было не суждено. Однако он не потерял своей актуальности, а наоборот, стал еще более показательным, как пример, когда можно получать достаточное количество лидов на инфопродукты из рекламы Яндекс Директ и Вконтакте.

5
NTA
Анализ данных в Qlik Sense. Погружение

Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…

3
Право
Маша Цепелева
Гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС Статьи редакции

Из-за работы «Яндекс Новостей» и участия во встрече с Путиным.

Тигран Худавердян
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КОРУС Консалтинг
Какие проблемы могут возникнуть с вебсайтами в РФ в ближайшее время — и что с ними сделать прямо сейчас

Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.

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