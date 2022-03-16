Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 21: Slack ограничил работу в России, Fitch понизило рейтинги банкам Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».
Официальный курс ЦБ на 16 марта: доллар — 111,48 рублей, евро — 122,45 рубля.
Санкции
Япония намерена отозвать режим наибольшего благоприятствования при торговле с Россией из-за ситуации в Украине, сообщает телеканал NHK. При действии такого режима при торговле с конкретным государством страны пользуются одинаковыми льготами и привилегиями, если его отзовут — льгот не будет.
Сервисы
VK готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер MyTeams, говорят источники «Ведомостей».
Slack рассказал об ограничениях для клиентов из России: некоторым отключат доступ из-за санкций. Пользователей с платными подписками переведут на бесплатный тариф, но блокировать не будут.
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Кавказский узел» из-за «фейков» про российских военных. Издание учредило правозащитное общество «Мемориал» в 2001 году. Оно освещало новости Северного Кавказа, включая события в Чечне, Дагестане и Ингушетии.
Платформа для автоматизации приложений Zapier приостановит действие аккаунтов российских пользователей, рассказывает техподдержка.
Реакция бизнеса и правительства
Тигран Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.
Международный интернет-регистратор RIPE разрешил российским компаниям, у которых из-за санкций возникли проблемы с платежами, отложить оплату за интернет-ресурсы.
Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка c «B» до «СС», а также исключило их из списка Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом. В частности, речь идёт о «Райффайзенбанке», МКБ, «Газпромбанке», «Альфа-банке», «Сбербанке» и «Тинькофф».
Международные компании, заявившие о частичном или полном уходе из России, обеспечивают работой более 200 тысяч человек в стране, показали расчеты Forbes. Большинство компаний пока не отказались от производств и продаж, а поставили их на паузу.
Минцифры предложило установить нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз в Россию вычислительной техники, а также компонентов для производства электроники — жестких дисков, накопителей и систем хранения данных (СХД), рассказали источники «Ъ».
Собянин определил критерии для получения субсидий на развитие сети ресторанов фаст-фуда в Москве. Условие получения гранта — открытие новых точек и прием на работу новых сотрудников. Размер грантов будет зависеть от площади точек и особенностей их работы. Заявки принимаются с 28 марта по 30 июня 2022 года.
События предыдущего дня, 15 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
В трамваях модели «Львенок» в Красноярске была установлена система «Говорящий город», повышающая доступность транспортной инфраструктуры для всех маломобильных групп населения, в том числе для тотально незрячих и слабовидящих.
Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…
Аналоги и малоизвестные альтернативы с бесплатными тарифами, а также планами, которые можно оплачивать рублями.
Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.
Пользователей с платными подписками переведут на бесплатный тариф, но блокировать не будут.
Стриминговый сервис заплатил более $300 млн, считают СМИ.
Этот кейс должен был выйти до известных всем нам событий, но видно было не суждено. Однако он не потерял своей актуальности, а наоборот, стал еще более показательным, как пример, когда можно получать достаточное количество лидов на инфопродукты из рекламы Яндекс Директ и Вконтакте.
Почему минусуют-то? Коротко, емко и по существу
Боты работают быстрее чем обычные пользователи
Пора бы vc свое апи отключить, они явно через него все мониторят. Эй @Редакция vc.ru что думаете?
Потому что статья написана прокремлевской организацией, поэтому и минусуют)
Нет в мире сил которые могли бы сдержать наши поступательные движения вперёд к коммунизму.
Хотел декоммунизировать Украину, а коммунизировал РФ, какая ирония
Коммунизмом это даже и не пахнет. Госкапитализм-вполне.
Вчера смотрел выпуск Максима Каца, где владыка в середине нулевых давал вью и рассказывал про необходимость свободы сми, свободу людей, уход от советского тоталитаризма 🌝 и какой пиздец в итоге
или онанизму
к сожалению, не только экономике
https://youtu.be/Cq_duEbNkMc?t=5
200 тыс. - это только в штате иностранных компаний.
Штат у них везде сейчас небольшой, потому что огромную часть работ выполняют подрядчики - от юридических услуг до обслуживания оборудования.
И это сотни, а то и тысячи контрагентов у каждой из этих компаний. И во всех этих компаниях люди потеряют работу
Да, это верхушка айсберга. Я хоть и вне России, но там остались близкие друзья. Большинство как то уныло оптимизируют, а у меня мурашки по коже от их перспектив…
Опишите вкратце перспективы от которых у вас мурашки.
В том то и дело, что больше никаких перспектив. Нищета для тех кто все еще считал себя средним классом (лично у меня шесть бывших одногруппников: четверо из Exxon mobile и два стармеха под европейским флагом с зарплатами от 5$-10к$ одной ногой на улице), отсутствие в свободной продаже элементарных жизненно необходимых вещей, как например лекарства. Экономия на базовых потребностях: еда, здоровье.
Лекарства есть, сам лично вчера был в аптеке и под заказ получил и купил без проблем нужные, это я зашёл в одну аптеку, а не бегал в поиске.
Кто вам сказал что они исчезнут вчера? Цепочки поставок намного длиннее чем пару тройку недель. Где нибудь еще грузится оплаченный неделю-две назад товар, допустим это сырье основа для производства лекарств производимых на территории РФ. Через месяц все это дело поступит на склады, запаса еще хватит на какой то срок производства. На прилавки лекарство попадет через еще какое то время. Так что еще ничего не началось. Первые перебои начнутся через месяц может два.
Ну основные производители фармы - Индия. С нами у нее все ок. Паниковать не стоит. Тем более они хотят купить большой объем удобрений и нефти, за рубли и рупии. Не вижу тут проблем. Если и будут перебои с поставкой, - то в основном связанные с новой логистикой и новыми путями обхода санкций.
Да, да, да вот только пока всё это перестроится сколько людей умрёт из за отсутствия жизненно необходимых лекарств.Многие говорят что некоторых иностранных лекарств в аптеках нет, и не факт что появятся.
что Вы предлагаете, все бросить на пол пути и плыть обратно?
Я предлагаю нашему президенту вместе с правительством подать в отставку.
Это изменит что-то в лучшую сторону? Нет, только ухудшит ситуацию.
А это что то изменит в худшую сторону?Вот честно, все сходятся что дальше будет хуже, правительство до последних сил будет поддерживать олигархов, а население будет лапу сосать.Там может пора дать дорогу молодым, если за 20 лет загнали РФ в такую жопу.
бросить что? плыть откуда?
Плывут Чебурашка и Гена через реку. Начали плыть, Чебурашка говорит:
- Гена, я не смогу.
Гена:
- Ты справишься!
Осталось 500 метров.
- Гена, я устал.
- Плыви, уже берег видно.
Осталось 250 метров:
- Гена, у меня совсем не осталось сил.
- Ну еще немного, ну!
Осталось 50 метров:
- Все, я тону..
- Ладно, хорошо, поплыли обратно.
а без тупых бабкиных присказок?
А на растаможенное импортное наличие на складах уже цены в 1.5 раза. Байер и Пфайзер уходят. Тяжелоболеющие уже в ковид хлебнули, что наши люди тупо выносили блоками тот же дексаметазон, что нет даже немецких стоматологических без ментола ополаскивателей для рта от язв после химиотерапии, люди не могут есть, а от хлоргексидина, выдаваемого в ФГБУ НМИЦ гематологии всех тошнит всем этажом.
Очень много денег и сил у тяжелобольных людей, да, за перекупами гоняться по Балашихам, но наш народ, живущий на пенталгине, бравирует про "сам заказал - сам получил". Ну круто, чо. А мои лекарства предзаказ 3 месяца, и как было в ковид - оно тупо не придёт, самолёты не летают. Но люди "не видят проблем".
Будьте уверены, морские перевозки скоро станут очень проблемными.
Так что Индия тоже под вопросом.
Как быстро можно оставить страну в разрухе без нормальных "кафтанчиков" и контрацептивов в таблетках, без зарплаты, которой хватает на нормальную стоматологию, и поставить в конкурентные очереди( Ab aqua "silente" cave.
Угу, очень есть. Да так что моя мать что фармацевтом работает срочно звонила, уточняла не нужно ли мне чего, а то дефицит всего.
Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию
меньше читайте "советских" газет с утра.
У меня родственники в бизнесе занимающиеся экспортом продуктов, и друг коммерческий директор конторы с сетью магазинов занимающийся поставкой оборудования для дома (насосы, котлы, бойлеры, генераторы, фильтры, кондиционеры и тд и тп) они вашего оптимизма не разделяют и ваш любимый (у ботов и недалеких ура патриотов) китай очень многое не сможет заменить. Конечно уже сейчас пытаются продумывать левые пути поставок, но все это конкретно ляжет на себестоимость, а вместе с курсом доллара/евро конечная цена будет просто не подъёмная. В итоге хз сколько работников из 500+ пойдет на возлух.
Китай сможет заменить абсолютно все, а если не сам, то спроксирует. Серьезно. Даже не сомневайтесь. Я там жил. Я в курсе.
На себестоимость ляжет в первую очередь курс валюты. Но, мы уже это проходили.
Скажите пожалуйста, почему в таком случае Китай мгновенно отказал делать детали для самолётов?
Не делать, а поставлять. Китай их просто не делает.
Гражданская авиация - это то, что Китай еще не освоил. На это требуется время, своя школа.
То есть вероятно не все смогут заменить? Мне кажется, они достаточно четко дали сигнал, что будут делать то, что считают для себя выгодным. Здесь имеет смысл разделять «не могут» и «не хотят»
Еда....что интересует? Если Макдональдс то тоже работает. В продуктовых магазинах нет толпы, нет хватающих все и вся. Покупатели как обычно, покупают то что нужно им в данный момент и в кассах нет очередей. Это пример Перекресток. Где и у кого такое ,как вы написали что ажиотаж по лекарствам и продуктам? Да проблема может единственно в гречке, но по прошествии времени мешками эти "нахапавшие" выставляют в Авито. Я спокойно заказал в Самокате и получил пачку, больше мне не надо было
ну раз ты не видишь в каждой аптеке по дерущейся толпе и смог купить себе пачку активированного угля без очереди то и ажиотажа нет, понимаю
Отучаемся говорить за всех. Полезный навык, попробуйте
И эти люди (средний класс) своим потреблением делали зарплату многим другим. Фитнесс клубы, рестораны, салоны красоты, репетиторы для детей, развлечения и тд и тп. В их отсутствии многие бизнеса тоже закроются. Каждый из них делал зарплату 5-6 россиянам со средней зарплатой.
У меня доходы выше, чем у твоих друзей.
А тот, кто накопил капитал из твоих друзей- сейчас откроет свое дело, займутся чем-то - вернутся на докризисный уровень. Будет не легко, но это стоит того - быть независимым и работать на себя.
А тот, кто прокутил все в "Куршавеле" на последние, - будут с голой жопой получать "среднюю зарплату" от тех кто выбьется.
«Открыть своё дело» будет проще в другой стране только.
это с чего? в РФ - поле не паханное. Работай - не хочу. Куда не плюнь - свободная ниша есть. Тот же Тиньков это собственно и говорил.
что мешало эти поля пахать в первые кризисы, где ты со своей сохой 8 лет назад был? почему тогда, когда все еще были обросшие жирком, почему то ничего не появилось, а сейчас, после волны кризисов, пандемии, когда и так еле на плаву все держатся, внезапно должны начать все открывать и ниши занимать? откуда ресурсам на все это взяться? а уверенности в завтрашнем дне откуда? то есть серьезно прям вот на не работающем рынке откуда все сбежали нищие люди начнут поднимать успешные бизнеса? я примерно представляю, конечно, в каких произведениях айн рэнд вы эти фантазии почерпываете, но жизнь так не работает
8 лет назад я жил в другой стране (в Азии). Вернулся в РФ уже после кризиса, когда доллар уже больше 70 стоил... А бизнес начал в 2017 году, с нуля. Когда уже все привыкли к реалиям. Ресурсы возьмутся, я уверен. Я к примеру, присматриваюсь к производству SPC покрытия. Покупки линии по производству. Если есть деньги, - почему не вкладывать. У РФ есть конкурентные преимущества - низкая стоимость энергоресурсов и надо этим пользоваться, как в свое время Китай пользовался своим преимуществом - низкой стоимостью рабочей силы.
Чисто по человечески не рекомендую вам вкладывать свое время и деньги в РФ.
я уже вложил и я не жалею.
Я тоже после 5 лет в бизнесе и в свои «юные» 30+ как раз освоил новое высокодоходное направление - строительство. Вкладываешь рубль через год забираешь два, считал что все делаю правильно и впереди только светлое и прекрасное. Теперь даже смешно вспоминать.
вернулся в РФ в разгар кризиса, после еще большего кризиса собрался вкладывать тут деньги дальше, да ты вообще бог инвестиций я смотрю
ну, с 2014 года я купил 4 квартиры в МО и одну продал. Взял 1 ипотеку под 6,5%. Купил кучу земли, под с.х... Ну а ты, бог - глупых картинок начни инвестировать хотя бы в себя, что ли...
Это было актуально на момент когда он это говорил. Сейчас - сильно меньше.
Из проблем: недостаток рабочей силы из-за демографических проблем, отсутствие внутреннего спроса из-за бедности населения, сложности в экспорте товаров, сложности с закупкой необходимого оборудования, недоступные кредиты, плохо развитая и коррумпированная судебная система.
Сам подумай, зашло бы сейчас выращивание этих голубых ёлок про которые говорил Тиньков?
4) зашло, легко. Сам покупал три пихты Нордмана выращенные в РФ. И стоила она, в разы дешевле, чем датская.
3) с недоступностью кредитов, сейчас соглашусь, хотя я уверен, что вопрос этот будет решен в ближайшее время.
2) Я к счастью не сталкивался с судебной системой. Поэтому не могу сказать.
1) Внутренний спрос будет, импорт же просядет.
Куда не плюнь, в РФ примерно такие пожелания у "работодателей")
Ну там же написано, что з.п. по результатам собеседования. Но вообще, таких з.п. я не припомню от слова "никогда". Хотя работаю в том же IT с 2002 года.
Скорей всего, - это как помощник судьи ) Тебя научат и ты когда-нибудь сможешь стать судьей )
При этом для заказчиков у этих галерок цены вполне рыночные.
Вот так и работает рашен-бизнес на перепродаже труда.
ну, скажу так - у меня водитель получает в 6,5 раз больше.
А Вы какое своё дело открыть запланировали или даже уже стали воплощать на этом "непаханном" поле? Если не секрет конечно)
Ага. Особенно прикольно в рф делать свой бизнес, который в любой момент могут отжать силовики
Сейчас ни один здравый человек не станет в этой стране что-то создавать
И людей можно понять: Если ебанутое государство может и хочет национализировать бизнес зарубежных компаний, где гарантия, что не приберут к рукам бизнес, созданный в рф?
Я уже писал на этот счет, что ни разу за 4 года не имел даже общения с силовиками. Хотя езжу на range rover и покупаю квартиры и земельные участки Гектарами.
p.s. И сам никаким боком не силовик/не прикормлен/не связан с кем-либо.
Много раз это слышал, но, в живую, редко видел. В том числе среди знакомых "сваливших" предпринимателей. Обычный предел "успеха" - ресторан или гостиница, выкупленные на заработанные деньги. Причем такие, которые зачастую деньги подсасывают в большей мере, чем дают. Речь не о инженерах или предпринимателях из IT-сферы. Всё таки, в отличии от программистов-инженеров, предприниматель - это, в первую очередь, не носитель технических знаний, а набор социальных связей и умение строить эффективные модели из этих связей. И всё это с собой в чемодане не увезти...
В сотый раз повторяю: Лучше быть водилой в штатах, чем бизнесменом в РФ. В 2016 свалил, оставив два бизнеса, торговля и строительство. Две квартиры, вновь построенный дом, коммерческие объекты: землю и склад 250м2
Вас пока не коснулось? ну и слава богу, еще коснётся... Если вы еще не под кем то, то знайте менты и фсбшники станут голодные и охочие до чужих бизнесов. Если не готовы отстегивать товарищу майору, подготавливайте почву для иммиграции))
Если не секрет, какие у Вас достижения в штатах? Продолжаете работать водилой или получилось что-то организовать? Если да, то в какой сфере и какой масштаб? Без всякого стёба спрашиваю, интересный опыт.
Успехи сравнительно не высокие. Но проблема не в штатах, а во мне. Я стал старше (40+) спокойнее, пропал максимализм и амбиции, совершенно нет того сумасшедшего драйва, как в России. Там каждая сотня тысяч рублей «жгла ляшку», то есть искал куда бы ее выгодно вложить, что еще купить. Я боялся остановиться даже на миг. В штатах я год изучал язык, потом получил разрешение на работу тут же отучился на тракдрайвера. Через пол года купил свой трак, получил лицензию на Грузоперевозки. Думал пару лет наработать кредитную историю и начать расти, брать в кредит-лизинг траки, нанимать водителей, но в итоге прикинул и решил нафиг мне жто надо… денег хватает, геморроя с кучей траков и наемных водителей не оберёшься, налоговая шкала опять же прогрессивная. Дохода с одного трака хватает с головой.
На траке работаю я и еще один водитель в пересменку. То есть я выезжаю редко и в удовольствие. После налогов чистыми после налогов выходит около 12к.
За 5 лет купил: сцепку трак трейлер, люксовый ram1500, еще пару авто попроще, земельный участок в 1 акр в Предгорье Сьерры Невады, дом в Сакраменто за 500к тоже с огромным участком в 2 акра и возможностью построить еще один дом (и это единственная покупка в кредит с 20% первым взносом и 3% ипотекой), на счетах у меня уже практически необходимая сумма для строительства «дома мечты» в горах. В общем, еще лет пять неспешной работы и я на пенсию с тремя домами в Калифорнии. Тупо сдавая их в аренду по сегодняшним ценам я буду иметь тысяч 7 в месяц. И это больше чем мне необходимо для нормальной жизни.
Понятно. Рад за Вас. Однако, за пределы зоны "высококлассного специалиста" (насколько я понимаю, такие доходы характерны далеко не для среднего водителя в США) Вы не вышли. Собственно, об этом я и хотел сказать. Эмиграция классического предпринимателя - это, чаще всего, поиск спокойной жизни, а не поиск возможностей и предпринимательского драйва. "Лучше или хуже" - зависит от свойств конкретного человека.
Это зависит от человека и его желаний. Если интересно, ниже ссылка канал знакомого, он примерно в одно время со мной приехал https://youtube.com/c/FUSEMAN_OFFICIAL
Полтора года сидели, проедали деньги, деньги не закончились ) Трак купили (первоначальный взнос там тоже есть). Ну, значит, Вы не с пустыми карманами приехали в США. Как минимум $ 100к у Вас были.
Естественно приехал не пустой, за год расслабона практически эту сотку и прожрал. В трак 30 ку вложил привезенных, остальное заработал. Сцепка за год три раза себя окупила.
Ну собственно понятно, что не пустой приехали, потому что у тех, кого я наблюдал в ютубе, не было стартовых $100к и они, чтоб заработать что-то - жили в траке... а не полтора года отдыхали.
Вопрос не в том кто сколько привез, а как правильно распределил свое время. Я больше года просрал, хотя об этом не жалею, такой был план)). За это время любой желающий мог меня обойти, но люди стремятся идти по пути наименьшего сопротивления и в этом их ошибка.
Сначала долго работают наемными водителями, потом залазят в сомнительные договора типа лиз-ту-бай, катаются под чужими номерами и тд. У меня же была цель в кратчайшие срок разобраться же за как это все работает и стать полностью независимым. Мне хватило пол года, кому то и жизни мало, либо довольствуются минимум. 2к-2.5к в неделю без геммороя тоже не плохо.
За 4 года ни разу не имел дело ни с ментами, ни с фсбшниками.
С налоговой имел дело, недели 2 назад, онлайн, когда они мне нарисовали пени с бухты-барахты (оплачиваю все онлайн и по-квартально). МО
Да - это не крупный бизнес, но мне оно крупное не нужно.
И недвижки у меня в разы больше, чем вы озвучили. Даже 120Га сельхоз есть. Никто не щемил никогда.
Никогда не говори никогда.
Я говорю в прошедшем времени. Умейте читать.
Я не пишу - "я никогда не буду иметь дело"
Чтоб зарабатывать водителю в штатах, - нужно спать и жить в траке (ютуб же есть)...
Вы меньше смотрите ютуба))
Самая горячая пора октяьрь-декабрь. За три месяца я отработал дней меньше 60 дней.
Сколько Вы отдаете процентов компании-диспетчеру?
Ровно ноль целых ноль десятых. Я сам себе Carrier гпузоперевозчик с лицензией, а это Amazon Relay. Доска грузов автоматизированная. Есть груз в онлайне, букаешь его и поехал.
Справедливости ради, тут большинство тимовские груза, а то есть часть денег идет на зарплату водителю
Будет больше свободного времени для площади
Больше всего нравится новость про увеличение в 5 раз беспошлинной стоимости товаров, покупаемая гражданами за пределами.
Типа "вот вам 1000 евро без пошлин! Ура, товарищи!",
На вопрос: "А как платить за такие товары?" включается привычное:
"Это западные враги! Ну, вы там держитесь!"
Ему беспошлинный порог подняли, а он не доволен
ЛюдЯм не до шуток, не поймут
К вопросу о безпошлинном пороге. Это спасают жопу османова, цель исключительно в этом. Для белых импортеров а не посылочников контрабандистов никаких улучшений нет.
Что за Османов?
Это который Улишер, наверное
На Алиэкспрессе МИР работает.
На алиэкспресс цены выросли на 30-40%, а стоимость некоторых товаров просто в небеса улетела.
А в рубле они еще дороже, чем баксах.
на 30-40%?
Там уже давно x2 рост цен минимум на технику. Пылесос для очистки ПК покупал за 3к, шас он 6500
Логично, там ведь по курсу цены переводят.
А можно ссылку на новость?
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/15/913586-besposhlinnogo-vvoza-mogut-povisit
Пока правда обсуждает... Но сегодня по бати принятия обсудаемых новинок гос-во шпарит как никогда
льгота будет действовать до 1 октября 2022
в прошлом году Минфин предлагал продолжить постепенно уменьшать лимит: в частности, снизить беспошлинный порог с 1 июля 2022 г. до 100 евро, с 1 января 2023 г. – до 50 евро, с 1 января 2024 г. – до 20 евро.
Жлобье...
Ну одну маленькую гаечку (которая пока выглядит как бесполезная) открутили обратно. Пусть и до 1 октября
Те же посредники вполне себе решают этот вопрос (вполне себе пополняют с российских карт).
То, что увеличат до 1к евро - плюс.
Важно добавлять - "пока решают". НО государство явно не посредников рассчитывало, откручивая обратно гайку
а на кого? ) по сути дропшиппинг - очень жирный кусок импорта, а сейчас будет еще более жирным. Так как у них есть вполне рабочие схемы обхода санкций.
На тех, кто поддерживает власть. И тех кто колеблется.
"Жирный кусок импорта" - звучит как издевательство. Там подыхающая кобыла, которую просто забыли пристрелить.
Таможенные пункты столичных аэропортов «Шереметьево» и «Внуково» задерживают ввозимые из-за рубежа посылки для физлиц, а также отказывают в вывозе купленных онлайн товаров, на которые оформлен возврат.
Происходит это в ответ на санкции ЕС и США против России после начала с 24 февраля военной операции на Украине. Чиновники приняли документ, где указан перечень более чем из 200 наименований ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны.
Ничего не предпринято для 200 000 сотрудников таких компаний. Меры поддержки не касаются создания рабочих мест, как и все 22 года правления.
Это не учитывая:
- Пилотов и лётных которые не летают на половину мира.
- Единственных поставщиков иностранных компаний
- сотрудников автосалонов которые могут не учитываться в западных компаниях по понятным причинам
- фрилансеры: банят иностранные площадки наших
- российские фирмы и их сотрудники (импортеры с контактами на западе, торговые дома)
Список оставшихся без работы еще надо дополнять.
Как создать из ничего столько рабочих мест и чтобы эти места были по способностям и потребностям?
Им надо найти фронт работ
найти фронт и туда отправить
Ну мы тоже баним всяких фрилансеров.
Вон инстаграмм забанили
Ээ.. Раз уж вы занимаетесь подборкой различных тем, может глянете в сторону тем, которые про точки роста и новые возможности?
То что все плохо и все разрушилось мы и так знаем
Точки роста сейчас только на чёрном рынке. Там много новых возможностей.
У бота и так уже точка роста имеется.
Точки роста станут ясны когда падать перестанем.
Сейчас вопрос - рост от уровня "замена мебели Икея" или рост от уровня "пожрать бы".
Это главная тема. Но она невозможна без колоссальных вливаний со стороны государства. Пока я слышал только льготные кредиты по 17-25%. Прочитайте про меры, которые приняло «соседнее нацисткое государство», с нами не в сравнении.
Пока налоги не будут стремиться к нулю в промышленности и торговле, пока кредиты будут дороже 5%, а целевые кредиты будут требовать пачку А4 ненужных бумаг, отпевание экономики продолжится
И пока все признаки на то, что в руководстве всё понимают, но помогать не спешат. Потому что «спекулянты. Так в народе говорят, а я сам из народа»
Ну в соседней стране действительно экстремальная ситуация, поэтому там это введут.А у нас что,ну обеднеет населене на 50-70%, ну будет лечится подорожниками.Главное друзей Путина продолжать снабжать деньгами, благо ещё осталось куча мест где можно дворцы построить.
Тут стараются писать о российских рынках, не получится
Аську подвезли! Расчехляю свои шестизнаки, как знал, что пригодятся.
А разве, если не было активности полгода, то номер не удаляется?
Ну так надо просто периодически проявлять активность, ничего сложного.
Международные компании, заявившие о частичном или полном уходе из России, обеспечивают работой более 200 000 человек в стране
—-
самая плохая новость, это ведь каскадом пройдеться по всей экономике..
Минцифры предложило установить нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз в Россию вычислительной техники, а также компонентов для производства электроники
—---
алилуя!
Могут ещё и приплачивать за ввоз, но думаете кто-то из официалов болен на голову?
прокси
Лучше tor
так она итак нулевая...
то же серверное оборудование, чем я занимаюсь ставка - 0%...
Вот если бы НДС сделали нулевым, в связи с этими санкциями. Было бы интересно.
Стыдно было неделю назад, а вот сейчас – страшно.
Вбейте на youtube "Харьков" или "Киев" и отсортируйте за неделю.
Нам такое не интересно. Лучше напишите где денег взять и куда уехать. было бы в тему.
Стоит ли доверять оценкам Fitch?
Напоминаю кто сыграл значительную роль в кризисе 2008. Рейтинговые агентства которые завышали рейтинги долговых обязательств. По сути они говорили что деньги обязательно по долгам вернут, но в итоге никто не возвращал. И это вызвало кризис.
В список рейтинговых агенств промышлявших этим, в погоне за легкой прибылью, входило Fitch. После этого возникают интересные вопросы в оценках этих агенств...
Готов к потоку минусов за то что позволил усомниться себе в непогрешимости Жападного Барина.
Пруфы: https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating_agencies_and_the_subprime_crisis
https://lenta.ru/articles/2017/01/17/rating/
https://www.investopedia.com/inflated-bond-ratings-behind-2008-crisis-may-cause-new-one-4767944
Реально 200.000 человек работали в иностранных компаниях, а остальные в российских?) Ну хз...один мак 70.000 сотрудников. Как-то маловато вообщем 200.000
Считаю, пора дать волю Дмитрию Анатольевичу, который обещал вернуть в РФ смертную казнь. Все деятели, саботировавшие так или иначе развитие РФ, космическую отрасль, российское производство, особо высокотехнологичное, и прочие важные направления могут быть расстреляны по решению суда РФ. Хватит это терпеть! Дмитрий Анатольевич, выходите, порядок наведите!
В России все хотят Сталина, но не для себя.
Лучший комментарий за год
Звучите как враг народа.
боюсь тогда придется расстрелять все окружение Димона включая его самого и его шефа ))
Упс, даже не мог предположить, что вредители на таком высоком уровне есть! Это правда? Ну, если придется, то что я могу поделать против решения суда...
Мой адрес - не дом и не улица;
Мой адрес - Советский Союз!
Зачем тебе солнце Монакооо....
Когда денег 0, да и визы нееет
Мне бабушка сказала что бы я пересмотрел «очумелые ручки» по 2-3 раза, каждый выпуск, это спасёт меня от голодной смерти.
Какой-то тут Путин прям молодой
А Вождь в России всегда молодой ))
Слава богу мы живем не в какой то там😂 Америке, а в России 🙈Слава богу 🙈😂🤦♂️
Всем привет, подскажите как можно в данных условиях пользоваться PayPal возможно дропы или ещё какой-то способ
Купить палку на европейца и всё
А где
Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию
Иногда результатом пинка в зад является шаг в перед!
Это ЦБ вливает огромные средства для поддержки рубля?
Всё понятно, только зачем фото 4х летней давности выкладывать?
на пользу жпг
А вообще, нищета как была нищетой, так ей и осталось. А быдло, которое ходило гоголем-теперь поймёт, как это, быть нищетой)
Санкций все меньше. Сдуваются, однако)А обещали что кабзда нам придет. И где?) Япония льготы отозвала)) Вот это они нам показали так показали)