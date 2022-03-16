Финансы
Маша Цепелева

Собянин определил условия для грантов на развитие фастфуда в Москве — открытие точек и приём новых сотрудников Статьи редакции

Деньги помогут «в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся точки иностранных компаний», считают в мэрии.

  • Постановление о порядке предоставления грантов подписал Сергей Собянин.
  • Главные условия для получения денег — открытие новых точек фастфуда и приём на работу новых сотрудников. Размер грантов будет зависеть от площади кафе и других их особенностей.
  • Заявки на гранты будут принимать с 28 марта по 30 июня 2022 года.
  • 10 марта Собянин заявил, что власти Москвы выделят 500 млн рублей на льготные кредиты для «российского фастфуда». Это одна из мер поддержки бизнеса для «повышения устойчивости развития экономики».
Мнения
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#новость #москва

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Allestor Krei

500 млн мало, чтобы стимулировать рост открытия точек питания. Особенно в Москве. Лучше бы сняли ндс на года 2 и льготы дали арендодателям, чтобы те снизили цены

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Сидор

Никогда льготы кому то не приводили к снижению цен. застройщики не дату соврать.

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Allestor Krei

Тут пускай еще фас натравливают на застройщиков. Либо проверки устраивать будут на удержание цен аренды на 2 года

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Сидор

То есть Минстрой выбивает преференции, а ФАС будет жучить? Так не бывает))

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Allestor Krei

давно у нас застройщики арендодатели?

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Сидор

Вы это к чему о чем? Мы обсуждаем льготы и снижение цен. А вы?

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Darya Hihihaha

И с такими грантами они хотят заменить Макдоналдс?
Смешно.

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1
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Pavel Petel

Можно открыть 10-15 KFC.

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Андрей

550 млн. 🤣🤣🤣 На 10 точек хватит)

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Роман Вяткин

Или срезать с 12 млрд., пару ярдов,что он себе на плитку отложил

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GanicusCsw

За 550 млн получится открыть 2 точки додо пиццы и половину крошки картошки, слишком мало выделяют

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vlad egorov

ну ща гранты между собой всякие теремки да блек стар бургеры попилят и норм

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Никита Быков

Льготные кредиты под 15%?)

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Darya Hihihaha

Это ещё льготные.
Тиньков больше 40% потребы выдаёт обычным людям.
Как в бизнесе не знаю, но думаю, что недалеко от этой цифры.

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Qwerty54321
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