Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 22: «Райффайзен» остаётся в России, Мишустин поддержит россиян Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».
«СПБ Биржа» сообщила о старте торгов в основном режиме в 16:00 мск, за исключением части инструментов.
ЦБ установил официальный курс доллара на 17 марта в 108,05 рублей, евро — 118,76 рублей. На 18 марта: доллар — 104,80 рубля, евро — 115,93 рублей.
Транспорт
Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc отменила рейсы в Россию. На какой срок — не уточняется.
Сервисы
Twitter начала маркировать аккаунты нескольких государственных СМИ Белоруссии и Украины.
«Сбер» отменяет комиссию на рекламную монетизацию навыков для ассистентов «Салют» в марте и апреле 2022 года.
Реакция бизнеса и правительства
Японский рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu решил передать права на владение совместным предприятием dentsu Russia локальным акционерам — Кириллу Матвееву и Олегу Полякову.
Власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT на английском и французском языках.
Производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи продукции российским компаниям, сообщил в Twitter старший вице-президент компании по связям с государственными органами компании Нейт Тиббитс. Он объяснил отказ от продаж санкциями против России, которые ввели США.
Грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» на фоне санкций резко сократила число полётов: на этой неделе два рейса совершила только одна из пяти её авиакомпаний. До ограничений группа выполняла несколько десятков рейсов в день.
Raiffeisen Bank International рассмотрит все возможные варианты будущего в России, вплоть до «управляемого выхода» из дочернего российского «Райффайзенбанка».
В пресс-службе российского «Райффайзена» The Bell сказали, что банк продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале. «К тому же, пересмотр участия RBI рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято», — добавили в банке.
Британская складская компания Raven Property Group, одна из крупнейших в России, решила продать активы российскому менеджменту и провести делистинг. Последние события «полностью опрокинули ее бизнес-модель».
ЦБ планирует с 1 мая 2022 года увеличить лимит одной операции в СБП с 600 тысяч рублей до 1 млн рублей. Это касается как платежей, так и переводов.
Мишустин провёл очередное заседание по поддержке экономики. В частности: с 18 марта снимут ограничения на перемещения на границе с Белоруссией; обращаться в службы занятости смогут не только безработные, но и те, кого только могут уволить; на поддержку рынка труда направят 40 млрд рублей.
Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart (детское направление Skyeng) заберёт себе учеников онлайн-школы английского языка для детей All Right, которые уже оплатили уроки, объявила компания. В марте All Right приостановила работу в России.
Nestle решила не прекращать работу в России, об этом написал в Twitter украинский премьер-министр Денис Шмыгаль после переговоров с компанией. «Мы считаем разговоры с государственными органами конфиденциальными»,— сказал агентству Bloomberg представитель Nestle, но не прокомментировал позицию компании о продолжении бизнеса.
События предыдущего дня, 16 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Путин такой "Предатели! Пятая колонна! Думают только о деньгах!". То же Путин через 5 минут "Бизнес, ПОМОГИ!"
Бизнес крайним и сделают. Мы вам вон какие льготы и поблажки, а вы...
Да-да,мы вас, вон, душить слабее стали, а вы все недовольны, эгоисты
Бизнес во всем виноват. И в голоде, и в разрухе. После массовых расстрелов заживем хорошо
Но как говорил агрофюрер из Беларуси, не долго.
Хорошо, что хоть определился с тем, кто ему в штаны насрал. Теперь сразу полегчало.
Он ясно дал понять, кто виноват в будущих проблемах. Бизнес. И пятая колонна. Готовьтесь.
А он же уверовал в то, что он, кабинетная мышь - разведчик. А у разведчика рот не для коммуникации, а чтобы дезу вражине лить в уши, а вражина его вся Россия, ибо ни один диверсант такого вреда не мог нанести. Вот ей богу китайский шпион, и похож
Все же слышали, что Китай играет в долгую, выходит, что Пу — супер эффективный китайский агент. Или даже двойной агент, рептилоиды уничтожают славянские скрепы, а китайцы всё скупают.
Даже для Китая текущая ситуация дерьмовая. Они, конечно, будут закупать у России ресурсы по бросовой цене, но это не отменяет факт того, что у других поставщиков придётся брать по завышенной. Опять же высокая стоимость нефти и т.д. ударит по экономикам других стран, а это снизит потребление(в том числе и китайских товаров). Возможно, из-за этого Китай вообще никаким образом не вписался за Россию и не пытаестя поставлять товары, которые бы затянули "спецоперацию".
У Китая три триллиона долларов в резервах, которые, как теперь известно, легко превращаются в тыкву. Особенно у тех, кто несчастных уйгуров мучает. Вполне могут частично компенсировать стоимость энергоресурсов из этой кубышки.
Резервы Китая в долларах не превратятся в тыкву, т.к. у страны мощная экономика, которая связана со всем миром. Да и руководства Китая мозгов побольше. Даже во время беспорядков в Гонконге они не вводили войска или полицию, хотя имели все возможности.
Да хз. Сейчас, получается, что они даже территориальную целостность в Тайване толком не могут обеспечить, так как американцы им три триллиона поблочат. Я бы, на их месте, начал постепенно снижать до какого-то уровня, который потерять не жаль.
А в Гонконге военизированные формирования использовались.
Снижать куда? Во что вкладывать? В Бангладеш? В Никарагуа? Там стабильнее и высокодоходнее?
Даже во время беспорядков в Гонконге они не вводили войска или полицию, хотя имели все возможности.
Зачем вводить то что уже там? Погуглите фоточки солдат НОАК вышедших на улицы Гонконга убирать мусор. Бунтующие детки испарялись сами в радиусе квартала.
У Китая перспектива еще лучше - появление нефтеюаня. Саудиты вон уже заявили о том что думают о расчетах с КНР в юанях. Индия при торговле с РФ тоже не прочь опираться на юань как ориентир валютный. Ну и поставки из РФ вполне могут переключить на юань.
Что значит бизнес помоги? Ну можно запретить коммерцию и сделать плановую экономику :)
Тогда кто помогать будет? Запад или США?
Великий дракон Xi, помогать тощий медведь в колония превращать
Потом остатки выставят на алиэкспексс с описанием - "Россия страна медведь русский водка со скидкой черная пятница сибирский лес 9.99$"
Ты еще спроси : да кто это такой бизнес нахуй :)
чтобы окончательно все похерить, в целом норм план
Закрытие российский телеканалов свидетельствует о высоком уровне свободы слова в демократических странах
То есть РТ свободно должно зомбировать ещё и вражеские страны, тогда как в России запрещены Радио Свобода, WD, BBC, Эхо Москвы, Дождь, Медуза, Znak, и т.п? С головой нормально?
Вообще ,поражает это "возмущение " российских "ура-патриотов "-а нас -то за что ?
Меня тоже. Империализм головного мозга, у умеров тоже такое есть, но амеры хотя бы диктаторов линчуют, а Пу наоборот
Чужих? А когда своих начнут? Или вторгаться в чужие страны - это нормально, они светоч, которые несут благо для других народов, убивая их?
Империализм головного мозга, у умеров тоже такое есть, но амеры хотя бы диктаторов линчуют, а Пу наоборот
Ааа, я не так прочитал, утро еще. Это каких диктаторов они линчевали? Кто их признал диктаторами? Почему страдали тогда мирные жители? Просто интересно, что тогда мирных жителей убивали им же во благо? Какие щедрые США
Каддафи (вообще террористов финансировал), Саддам Хусейн (еще и отметился нападением на Иран и Катар), Милошевич (отметился вырезанием 8000 безоружных албанцев, после подписания мирного договора, при проходе ими моста к своим селениям), Ким Чен Ин (отметился еще и связями с мафией, контрабандой и наркоторговлей), Китай - концлагеря для нацменьшинств, Иран - притеснение нацменьшинств, общее беззаконие, попытки уничтожить такие страны как Израиль, и т.п.
Где ваши доказательства? Я тоже сказать могу много чего
Меня всегда умиляют кремлеботы, которые требуют, что я должен доказать, что не верблюд, но при этом сами никогда доказательств не предоставляют. Погуглите, если не найдете возвращайтесь, я поищу за вас, хотя времени в последнее время мало
Не нашел, найдете?
Слишком быстро вернулись, вы и не искали. Невозможно так быстро. С обманщиками и алтернативно одаренными иметь дела желания нет
Вы же не сказали, где мне искать, я оглянулся, посмотрел везде и не нашел. Поэтому зря вы так меня обманщиком и альтернативно-одаренным называете.
Ладно, буду откровенным. Я уже просто стебусь. Но вы только не злитесь
ОК
Просто я уже устал от того, что людям говорю, но посмотрите с этой стороны. А мне в ответ, ты - кремлебот просто. Посмотрите с этой стороны. А мне в ответ, ты просто соловья пересмотрел.
У меня тоже такое бывает
Поэтому больше ничего ни кому доказывать не хочу, буду лишь задавать вопросы. Может быть когда-то пойму чужую точку зрения, но есть сомнения относительно этого
Задавать вопросы - это всегда правильно
Хоть одного, кто виновен в смертях невинных жителей, кто линчевал в США?
Кадаффи?
Кто-то будет с вами не согласен. В общем, где ваши доказательства, что он диктатор?
сколько он Ливией правил, лет 40?
Это ваши доказательства? Ну, на этом мои полномочия все. Больше ни слова, вы мне открыли глаза. Если кто-то правит 40 лет, то он = диктатор. Об этом же везде пишут (сарказм)
ну, Вы не станете отрицать, что он был объектом культа личности? это ведь достаточно для классификации диктатора
У кого-то культ личности - Трамп. Он теперь диктатор?
Меркель
А Трампа неплохо так возвеличивает FOX News, по вашим же слова, этого достаточно, чтобы его называли диктатором, или нет?
И при этом с дерьмом мешают десяток других СМИ в его же стране.
А невинные погибшие от российских военных в Украине, а Афганистане, Чечне, Сирии, Ливане, где вагнеровцы вообще людей массово пытают, воюя против признанного ООН правительства Ливана? А Литвиненко, Навальный, и прочие? Погуглите "Крысиное царство", чтобы понять какой режим вы защищаете
А где в моих словах есть, что я хоть кого-то защищаю? Ваше крысиное царство в любой западной стране. То, что вам объяснили почему убили мирных жителей и поэтому никто не должен быть наказан, это не значит, что они не виноваты. Виноваты.
Любая страна, которая убивало мирных жителей виновата в их смертях, но наказывают одну только Россию. Л -логика
Любые преступления, пытки, совершенные военными и гражданскими должны быть наказаны, естественно. И если кому-то сходить с рук, то об этом должны трубить СМИ и гражданское общество, правозащитники и т.п. И правозащитников и СМИ конкретно так прижали в России, неугодные сайты блокируются без суда и следствия, то есть самая обычная цензура, царь и крепостные, все как всегда. Если РТ будет рассказывать исключительно про нарушения закона - то ничего плохого не вижу в ее деятельности, но ведь РТ ведёт именно путинскую пропаганду, тогда как в России практически все свободные СМИ, и правозащитные организации убиты
Другие каналы ведут западную пропаганду. Но если у нас, как вы говорите царь, то у них-то там такого быть не должно. Говорят они про Россию хорошо, зачем в свободной стране за это блокировать?
Потому что на Западе тоталитаризм вне закона, у вас та органчик вместо мозга в голове, или вместо головы телевизор?
т.е. вы утверждаете, что по каналу РТ на западе транслировались идеи тоталитаризма?
Конечно, там вообще бред шел постоянно, что как любят на Западе Путина, лгали, к примеру, что один ресторатор в Нью-йорке даже придумал блюдо, и назвал его в честь Путина. Как хорошо в России, и как плохо на Западе, как в песне "Я ДРУГОЙ ТАКОЙ СТРАНЫ НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ТАК ВОЛЬНО ДЫШИТ ЧЕЛОВЕК", и прочий бред.
У нас тоже самое не делают?
Нет, западные СМИ не рекламируют диктаторские режимы
Вы точно в курсе что такое диктаторский режим?
Да
И что исходя из этого вы предлагаете?
Чтобы все были равны перед законом, если уж все говорят об этой свободе и равенстве в США. Но даже сегодняшние дни показывают, что в этой стране не может быть равенства. Его уже нет. Пропаганда, что одна нация важнее другой, как они говорят, в самой демократичной стране. Это же нонсенс.
Такое не возможно в системе когда страны зависят друг от друга
Расизм от афроамериканца? Невозможно. Расизм бывает только тогда, когда что-то говорит плохое про другую расу социально-привилегированный человек (белый).
Это сейчас и происходит в США. Что нет обратного сексизма, нет обратного расизма. Я согласен, чисто технически не бывает обратного сексизма и расизма, но то, что он может быть направлен в любую сторону, надо понимать, что такое бывает
Т.е. если негр говорит - убить белых, если они не целуют мне ботинки, что все белые - расисты - это не расизм?
по мнению запада, это не расизм. Если вы спрашиваете лично меня, то я считаю любое такое отношение одной расы к другой расизмом
P.S. Вот знал же, что нужно написать в скобочках "сарказм"
Ну, по мнению запада и какашки - не какашки может. Это их трудности.
Насчёт необходимости "сарказм" - закон По работает.
Что такое закон По?
Что сарказм и стёб нельзя отличить от радикальной позиции.
/Закон По — это интернет-поговорка, названная в честь её автора Натана По, отражает идею, что без чёткого указания о намерениях автора может быть очень трудно или вовсе невозможно отличить экстремизм от пародии на него/
Ок, везде буду писать слово сарказм, спасибо
Без смайлика или другого явного обозначения юмора совершенно невозможно спародировать креационистов таким образом, чтобы кто-нибудь не принял это за искреннее убеждение
Нонсенс. Но как-то нужно не упускать из виду причину нонсенса.
Не может быть оправдания нацизму, который сейчас очень хорошо процветает в США
Признаки нацизма в США в студию, пажалста. Путин не умеет в википедию, это понятно, дедушка старый. Но вы-то вполне, уверен.
Когда говорят, что одна нация сейчас важнее другой. Ты - белый и ты не поймешь. А мне как черному нужны привилегии, т.к. лично меня, конечно, никто не угнетал, но я все равно угнетен. Это что по вашему мнению?
Что ты несёшь?.jpg
Вам платят за это?
Конечно, я же без рук и без мозгов. Мне же недоступен интернет. Я не могу посмотреть, что говорят такие люди, как, например, Такер Карлсон. Он же известный русский пропагандист.
О том, что это, можно спорить. Что можно точно утверждать, что это не нацизм. В википедию так и не получилось?
Согласен, там все лишь расизм. Уделали
Говорю же - Википедия.
Национал-социализм объявлял своей целью создание и утверждение на достаточно обширной территории «расово чистого» государства «арийской расы», имеющего всё необходимое для благополучного существования на протяжении неопределённо долгого времени («тысячелетний рейх»).
Высказывания отдельных людей - не идеология.
Вот этот парень сейчас возглавляет Роскосмос, если что
https://youtu.be/uTNqg4k9pFk
Т.е. вы намекаете, что "стрелочка не поворачивается"? Нельзя "угнетенного" много десятилетий назад представителя расы назвать расистом?
Я же согласился с вами, что вы правы, не нацизм, но расизм
Можно назвать. На здоровье. Называйте, как хотите. Сколько угодно. Просто не надо путать государственную идеологию и мнение отдельных групп людей. Только и всего. Fox News не поддерживает BLM. Мешает ли это ему быть крупнейшим кабельным новостным каналом в стране? Нет. Вы зачем-то, как Путин и его команда, пытаетесь натянуть российскую действительность на американскую.
Я ничего не пытаюсь, я лишь говорю, что расизм он есть в США. Кстати, нацизм также есть в США. Как я мог забыть про это, когда говорят их политики, что они господствующее государство, а все остальные неполноценные.
ааа, погодите опять спутал, это не нацизм, это империализм. Так и до фашизма не далеко
Нацизм, это то, что делали с русскими в 90е годы в Узбекистане и соседних странах. Когда за счастье порой было успеть, бросив все, добежать с семьей до вокзала или аэропорта.
Согласен, там все лишь расизм. Уделали
Знаете, когда уделали, то на это ничего не скажешь. Расизм - это же неплохо на самом деле. Это же не нацизм
Для альтернативно-одаренных, это был сарказм
Вы забыли еще про расизм в США! И можно еще поподробнее про нацистов в Украине с выбранным президентов-евреем!
Про расизм в США я уже писал. А про наличие или отсутствие нацистов в Украине я никогда не писал. Это вы не к тому человеку обращаетесь. Украине просто не повезло уже второй раз за историю ее существования.
поражает это "возмущение " российских "ура-патриотов "
- российские патриоты не претендуют на знамя демократии, а вот для записных демократов запреты СМИ и гонения на инакомыслящих - это странно. Тут либо крестик, либо трусы
Если СМИ, скажем РТ, рекламируют тоталитаризм - конечно, ибо тоталитаризм в Канаде вне закона
тоталитаризм в Канаде вне закона
- а тоталитаризм это что? Вот в Канаде генерал-губернатор назначает сенаторов в Сенат - это демократия? Или до 1960 года на выборах были ограничения по рассовому признаку - как можно этих расистов брать за пример? А что там с прямыми выборами? Кто из граждан Канады голосовал за Трюдо? Ну и конечно, вишенка на торте - главой Канады формально является Елизавета II
"Канада — федеративная конституционная монархия с парламентской системой правления, её монархом является монарх Британского Содружества наций"
"Тоталитари́зм (от лат. totalis «весь, целый, полный» ← totalitas «цельность, полнота») — политический режим, подразумевающий абсолютный (тотальный) контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни.
Тоталитаризм в политологии — форма отношения общества и власти, при которой политическая власть стремится к полному (тотальному) контролю людей и общества, ставя задачу полностью контролировать все аспекты человеческой жизни. Проявления оппозиции в любой форме пресекаются или подавляются государством."
Парламент - и есть демократический орган, хотя в мире не все так просто - тут теория заговоров, пришельцы, элиты, вы можете больше узнать здесь: https://turbo.pikabu.ru/story/chipirovanie_teoriya_zagovorov_otvet_na_statyu_sayta_3dnewsru_i_pro_to_chto_voobshche_proiskhodit_chast_1_8813785
И где у нас тотальный контроль над всеми аспектами жизни, особенно частной?
США вон, утыкали камерами везде. После 2001 только и штампуются законы и акты, которые всё больше ограничивают свободы и увеличивают возможности слежки и контроля ради "свободы и безопасности".
Вы вообще новости читаете, помимо ПропагандонТВ? Недавно, к примеру, главный прокурор Техаса подал в суд на Фейсбук за неправомерное использование фотограйий пользователей для обучения искусственного интеллекта
Это ответ не на мой вопрос и аргументация из другой сферы.
Почему холодильник белый, если напильники летят на юг.
И переход на личности с нелепыми обвинениями.
А откуда мне знать, кремлетролль вы, или обычный гражданин? Задалбывает учить людей самым элементарным вещам, у меня в последнее время мало свободного времени. Это именно ответ на ваше утверждение, что на Западе тотальнрая слежка за каждым.
Я не сказал, что тотальная слежка за каждым. В определении написано "стремление".
И подача иска прокурором Техаса в суд на Фейсбук за неправомерное использование фотографий пользователей - никак не опровергает стремление к контролю.
И это ваше мнение, что они элементарные, а не пропаганда другой стороны.
То есть вы сомневаетесь, что пользователи и прокурор вытрясут с Фейсбук крупную сумму, тогда как это уже произошло в другом штате ранее? Стремление - это вообще ни о чем. Я стремлюсь стать миллиардером, и?
тут теория заговоров, пришельцы, элиты
- да ладно, монархия с генерал-губернатором, неизбираемым сенатом, и отсутствием прямого голосования за фактического лидера (премьер-министра). Вот такая демократия.
Это там скинхедов на вашем фото разгоняют, или анархистов-вандалов? "с парламентской системой правления", но если, как вы говорите, что сенаторов назначает генерал-губернатор, и если сенаторы могут блокировать решения нижней палаты, то демократии там нет, я просто не знаю подробностей, вы наверно живете в ненавистной Канаде, вместо того чтобы Россию поднимать, раз много пишете именно о Канаде? Или в канаде система выборщиков как в США? Не знаю как в Канаде, а в США система выборщиков была нужна для того, чтобы всякий сброд или клоуны типа Жирика не прохожили в президенты, и для экстренных ситуаций типа внезапной гибели президента, вицепрезидента, и т.п, она мало на что влияет, кроме того, есть меры наказания для выборщиков, которые голосуют не так как избиратели, как помню, выборщики никогда в истории США вопреки воле избирателей не выбирали другого кандидата в президенты.
Это там скинхедов на вашем фото разгоняют
- кстати да, коммунистов и антиглобалистов. На Украине коммунисты вообще исчезли, так что Канада и впрямь подемократичней будет.
вы наверно живете в ненавистной Канаде, вместо того чтобы
- разве не Вы решили показать себя знатоком канадского режима выступив с тезисом: "тоталитаризм в Канаде вне закона"?
в канаде система выборщиков как в США?
- типа того, так как прямых выборов прьмер-министра нет
меры наказания для выборщиков, которые голосуют не так как избиратели
- выборщики выбираются простым большинством по территориальному признаку, а значит половина мнений не представлена в парламенте
клоуны типа Жирика не прохожили в президенты
- в РФ он тоже ни разу президентом не стал, хотя мнение его электората (11-13%) в Думе представлено
Потому что коммунистический режим убил местного населения, наверно даже больше чем нацисты. Знаю я этих анархистов, после которых куча разбитых витрин и сожженных автомобилей. Я против такого, кто бы это ни делал. Я о Канаде заговорил из-за того, что кто-то, может вы, первым заговорили о Канаде. Ну, выборы в РФ - это вообще другая история, тут результаты выборов вообще с потолка берутся, нарушения игнорируются, хотя я считаю, что Путин побеждал всегда - это показывают результаты опросов населения, и сейчас большинство населения поддердживает невойну на Украине, ну пусть получают карму, а я постараюсь свалить в ту же Канаду.
"Все провинции имеют выборные и однопалатные законодательные собрания, подотчётные лейтенант-губернатору, а политически — премьер-министру, назначаемому тем же образом, как и премьер-министр Канады. Лейтенант-губернатор представляет Корону и занимает тот же пост, что и генерал-губернатор Канады, но на провинциальном уровне, он назначается по совету премьер-министра Канады и после консультаций с провинциальными правительствами, с каждым годом становящихся всё более продолжительными."
Как я понял генерал-губернатор вообще ни на что не влияет, просто почетный представитель королевы Великобритании, королева, в своб очередь, тоже практически ни на что не влияет, а просто символ государства.
коммунистический режим убил местного населения, наверно даже больше чем нацисты
- чего за бред? Если Вы про репрессии 20х-30х годов, так местные в них тоже участвовали. Может украинцев в НКВД не брали? И еще раз, рекомендую избавляться от привычки считать человеческие жизни. Если кто то убил больше это не оправдывает всех остальных. По такой логике маньяки убийцы должны быть оправданы, ведь Чикатилло убил больше.
А если вернуться к коммунистам 2000х, то это абсолютно травоядная партия, которая в 2012 г представляла интересы 13% населения Украины.
Я о Канаде заговорил из-за того, что кто-то, может вы, первым заговорили о Канаде
- ну я же Вам показал что это не так. Зачем эти жалкие повторы - я, вы ... Лично меня Канада не особо волнует. Но если хотите поговорить об этом можно пререкаться и дальше на тему что такое демократия и где она реализована в большей степени, а где в меньшей.
Я вас удивлю - нацисты тоже брали местных в полицаи, диверсанты, и т.п. Конечно, убийствам, кто бы их ни совершал, оправданий нет, но количество убийств позволяет узнать кто самый худший. Нет, вы мне ничего не показали, я погуглил истинное положение вещей в Канаде, и убедился, что вы меня и себя ввели в заблуждение, как мой отец, сжигавший в годы моего отрочества схемы антенн, карты Германии, учебникии немецкого языка, и т.п, которые мне присылало в мое село коротковолновое радио DW
количество убийств позволяет узнать кто самый худший
- самый худший это дурак без моральных принципов. Наверное Вы не в курсе что сталинизм был осужден, а Берия расстрелян. И еще раз, заканчивайте так пренебрежительно относиться к чужим жизням - это аморально.
как мой отец
- хотите поговорить о Эдиповом комплексе?
У нас нет демократии, у нас тоталитарная демократия. Но США, ЕС, Канада позиционируют себя демократическим гос-вом, но методы почему то аналогичные тоталитарии. С головой у вас все нормально?)
Если бы аналогичные. Какой аналог эха или медузы заблокирован в США или ЕС?
Твиттер Трампа
Ясно. Короче херня из методички. Скучно даже.
Попросите кураторов придумать что то более интересное.
Ой, любое мнение отличное от вашего, уже является проплаченным ))) Да, это диагноз.
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Я все никак не могу понять, как можно приравнивать действия ЧАСТНОЙ компании к государственной политике.
А у нас частные компании законам государства не подчиняются, вообще творят что хотят. Законы США одни из самых за регламентированных с точки зрения, что можно, а что нельзя. Это мы у них большую часть слизываем (тот же закон об Иностранных агентах, слизан именно у них). Так что без санкции сверху никакой фейсбук, ни какой твиттер ничего такого в жизни не сделал, или вы до сих пор верите в Деда Мороза? (К тому моменту Трамп потерял политические рычаги, зато вмешались другие политические рычаги, вот и вся сказка).
Погуглите про твиттер Трампа. Его не раз предупреждали, что он нарушает правила площадки, но так как его твиты являются значимыми, то площадка в соглашении имеет право не удалять. США свято верят в свою систему, но когда ты говоришь штурмовать и ставишь вообще избирательную область под сомнение, как действующий президент, твиттер закрывать глаза не стал. Со стороны было похоже на агонию. В россию надо или белорусь. Тут вопросы не задают. Хочешь остаться, оставайся.
он как раз призывал не делать и не штурмовать
дада, когда разогрел народ переобулся на ходу и его же осудил. Я помню
Отключили его после призывов не штурмовать. И что плохого в штурме? Демократия. Мирный протест же. Ах, на Украине это можно, там это другое.
Вы о каком штурме говорите? О штурме Киева, Харькова? Одессы?
RT.
Медуза и Эхо спонсируются США и как бы не скрывают этого. Ясное дело что RT, это рупор пропаганды Путина, но та же Медуза как бы тоже не склонна к нейтралитету и больше освещает одну сторону.
Разве ЭХО не спонсируется Газпромом, к тому же они крайне осторожны в высказываниях и поддерживали электронное голосование.
Чушь. Ни медуза ни эхо никогда не спонсировались США. Вы врете за 15р
Эхо было в составе Газпроммадиа и ваша позиция опять же подтверждает факт незнания фактов и использования терминов пропаганды.
РТ не аналог Эха в США. Эхо и РТ российский. Кого из американских СМИ заблочили в Америке?
Эхо спонсировалось газпроммедиа. Медуза спонсируется исключительно донатами. Если вы верите во что-то другое - пожалуйста, но без указания источников такое лучше не публиковать, подумают что вы наслушались пропагандистов, что не принято в приличном обществе.
Так, Россия тоже много чего на Западе спонсирует, дальше что
Сноуден и Ассанж таки прям могут свободно в США выступать и рассказывать что он знают/думают
Безусловно могут. И рассказывают. Их интервью регулярно выходили в местной прессе.
Ага, только они не в США. Ассанж так вообще экстрадиции ждет за свою свободу слова
Один вынес документы, другой раскрыл сеть информаторов которым скорей всего отрезали голову из-за них.
Ватка в голове.
А где же санкции от всех остальных стран в связи с тотальной прослушкой АНБ? Ну или хотя бы осуждение или озабоченность?
Шпионаж существует уже давно и абсолютно во всех странах.
Предлагаете обложить все страны санкциями, так как везде периодически вылавливают шпионов?
Насчёт отрезанных голов из-за ассанжа нечего сказать?
Ну Меркель озабоченность выражала когда узнала что её прослушивают)
Покраснела?
Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ, Германия незамедлительно направила в Вашингтон запрос и потребовала объяснений. Меркель лично позвонила президенту США Бараку Обаме и "дала понять, что считает такие действия совершенно неприемлемыми".
В Вашингтоне от подозрений в прослушке поспешили откреститься. Как сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни, Обама в ходе телефонного разговора заверил канцлера ФРГ, что американские спецслужбы не отслеживают и не будут отслеживать ее телефонные разговоры.
Конечно. И побежал выполнять. Ага.
Раскрыл незаконную слежку в своей стране Сноуден так то. https://www.reuters.com/article/us-usa-nsa-spying/u-s-court-mass-surveillance-program-exposed-by-snowden-was-illegal-idUSKBN25T3CK новость специально с иностранного ресурса.
Информаторов слил не Ассанж а человек который ему эти данные предоставил. Подмена понятий, неплохая попытка но нет.
Раскрыл незаконную слежку в своей стране Сноуден так то.
А у нас то по закону можно следить, всё верно.
Информаторов слил не Ассанж а человек который ему эти данные предоставил
слил не
раскрыл сеть информаторов
Нужно логическое пояснение.
А мы причем? Я где то сказал что в РФ лучшая в мире свобода слова? может стоит включить логику на которую вы мне тут отсылаетесь?
А ну да еще же Ассанж в Швеции женщин насиловал по лучшим методичкам из РФ парня закрыть пытались, не получилось дипломатически задавили
Ассанж в Швеции женщин насиловал
Это под вопросом, а как насчёт отрезания голов?
Ну так давай пруфы голов ссылки на серьёзные иностранные источники. Потому что США в обвинении не говорили что информаторы пострадали. Причем эти же документы попали в НЙ таймс и другие газеты без согласования властей.
По Сноудену мы вопрос закрыли я правильно понял?
Так что бы продолжать с вами спор, у меня должны быть видео отрезания голов, опубликованные мировыми сми?
Вы в порядке? Причем тут наемники "предположительно из РФ" в Сирии ? Мы вообще о другом говорим.
Вы ясный пример человека который не может вести дискуссию слышал звон незнаю где он. Никакого критического мышления и разбора фактов аргументировано ничего ответить не смогли и ни на какой источник сослаться тоже. Зато РФ плохие, а Америка рай. Конечно рай если вы только новости о хорошей США читаете. Не вытянули вы досвидания
Нет, конечно у меня нет видео того как им отрезают голову, а значит этого не было.
Вы меня переубедили.
В России тоже есть свои Сноудены - Литвиненко, тот который распространил видео про пытки заключённых швабрами, редактор Первого канала,и т.п. Сноуден вроде добился отмены слежки за населением в США под видом борьбы с терроризмом, наши сноудены - нет
Повторю снова раз вы не увидели.
При чем тут РФ ? мы обсуждаем ограничения в родине демократии свободы слова и верховенства закона, что да как в России мы знаем. По существу коментируйте, а не переводите тему
Еще раз - Запад должен спокойно терпеть как запрещают свободу и рекламируют тоталитаризм не только в тоталитарных странах, но и у себя? Это как, если на Западе тоталитаризм вообще преступление? Любые преступления, пытки, совершенные военными и гражданскими должны быть наказаны, естественно. И если кому-то сходить с рук, то об этом должны трубить СМИ и гражданское общество, правозащитники и т.п. И правозащитников и СМИ конкретно так прижали в России, неугодные сайты блокируются без суда и следствия, то есть самая обычная цензура, царь и крепостные, все как всегда. Если РТ будет рассказывать исключительно про нарушения закона - то ничего плохого не вижу в ее деятельности, но ведь РТ ведёт именно путинскую пропаганду, тогда как в России практически все свободные СМИ, и правозащитные организации убиты
Да должен, запад же декларирует свободу слова и мнений. Пропаганда РТ тоже мнение тоже свобода.
А что там по Ассанжу и Сноудену? Что там с противниками БЛМ ?
Список каналов на демократичной Украине не подойдет?
Хорошо, как вы считаете можно ли в США писать и выпускать сюжеты направленные против повесточки? То есть как много изданий публикую статьи направленные против ущемления прав цисгендерных гетеросексуальных белых людей в Америке. Что было с журналистами, которые писали про закрытые тюрьмы США в других странах (не так много кто из них сохранил работу, только те у кого были сильные союзники из партийных). Почитайте их законы о СМИ, так вот теперь кто способен нанести урон повестке и реально пошатнуть умы граждан, их просто не пустят, такие издания, каналы просто не получат лицензии. Ютуб хоть и является "частной" лавочкой, но полностью соблюдает законы и подчиняется всем правительственным решениям. Трампа банили не потому что частная компания, а потому что Сенат и партийные верхушки так решили, к тому моменту Трамп уже потерял любые рычаги политического давления. Вспомните как Цукерберга вызывали в Конгресс, думаете, потому что там свободное общество, там же обсуждали вопросы регулирования интернета в том числе.
Просто вы считаете, что если они могут "ругать" президента и ругать "власть", то там у них прямо демократия. Но весь фокус в том, что у них смещён фокус цензуры. Высказывание о политике, о проблемах властей, там не являются ключевыми, просто потому что это никак реально не повлияет на политику и никак не затронет реальных крупных игроков, президенты лишь исполнители конкретных договорённостей политической и финансовой верхушки. У них другая политическая система и если сегодня всё накинутся на демократов и они проиграют республиканцам из-за внутренних проблем, то в новых выборах выиграют республиканцы, напринимают кучу плохих решений для граждан и следующие выборы возьмут демократы и так по бесконечному кругу с вкраплениями разных зелёных и других незначительных игроков. Поэтому в США вы можете ругать власть, но вам заткнут рот, если вы покуситесь на святое: "повесточку", нельзя плохо говорить про меньшинства, нельзя плохо говорить про движение B'L'M, нельзя плохо про движение "ми ту", вот тогда вы в полной мере ощутите цензуру. Все эти культуры отмены, повестки они придуманы именно властями, всё это запускается не с низов. У нас другая политическая система и основная цензура направлена на политику.
То есть по вашей логике эти страны свободно должны были пропускать и пропаганду Гитлера во время Второй Мировой?
В те времена были ДВ и СВ радио, и Гитлеру технически ничто не мешало "зомбировать"
Не мешало даже в СССР - глушилки помогали не всегда
Гитлеру технически ничто не мешало
Что у людей стояло дома в то время?
Вообще-то это двоемыслие какое-то. Рт выступает против свободы слова , но при любом кипеше на него ссылается.
Тут не демократия подключается, да. Тут начинает работать принцип - никакой свободы врагам свободы.
А где именно свобода и кто именно враг свободы назначат компетентные белые цивилизованные люди.
Да-да,назначат те, кто смог договориться и сообща разработать:
Процессоры;
Бытовую технику;
Мобильную телефонию;
Операционную систему и 90% внутренностей ПК, с которого вы пишете этот комментарий и интернет.
Действительно, надо все отобрать, поделить и решать все вопросы сообща. Oh wait, это же получается социализм