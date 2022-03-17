Собираем новости и события двадцать второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента/ТАСС

Валюта и рынок

Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».

По данным на 7:55 мск, на рынке Forex доллар стоил 96,18 рублей, евро — 106,48 рублей.

«СПБ Биржа» сообщила о старте торгов в основном режиме в 16:00 мск, за исключением части инструментов.

ЦБ установил официальный курс доллара на 17 марта в 108,05 рублей, евро — 118,76 рублей. На 18 марта: доллар — 104,80 рубля, евро — 115,93 рублей.

Транспорт

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc отменила рейсы в Россию. На какой срок — не уточняется.

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Сервисы

Twitter начала маркировать аккаунты нескольких государственных СМИ Белоруссии и Украины.

«Сбер» отменяет комиссию на рекламную монетизацию навыков для ассистентов «Салют» в марте и апреле 2022 года.

Реакция бизнеса и правительства

Японский рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu решил передать права на владение совместным предприятием dentsu Russia локальным акционерам — Кириллу Матвееву и Олегу Полякову.

Власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT на английском и французском языках.

Производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи продукции российским компаниям, сообщил в Twitter старший вице-президент компании по связям с государственными органами компании Нейт Тиббитс. Он объяснил отказ от продаж санкциями против России, которые ввели США.

Грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» на фоне санкций резко сократила число полётов: на этой неделе два рейса совершила только одна из пяти её авиакомпаний. До ограничений группа выполняла несколько десятков рейсов в день.

Raiffeisen Bank International рассмотрит все возможные варианты будущего в России, вплоть до «управляемого выхода» из дочернего российского «Райффайзенбанка».

В пресс-службе российского «Райффайзена» The Bell сказали, что банк продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале. «К тому же, пересмотр участия RBI рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято», — добавили в банке.

Британская складская компания Raven Property Group, одна из крупнейших в России, решила продать активы российскому менеджменту и провести делистинг. Последние события «полностью опрокинули ее бизнес-модель».

ЦБ планирует с 1 мая 2022 года увеличить лимит одной операции в СБП с 600 тысяч рублей до 1 млн рублей. Это касается как платежей, так и переводов.

Мишустин провёл очередное заседание по поддержке экономики. В частности: с 18 марта снимут ограничения на перемещения на границе с Белоруссией; обращаться в службы занятости смогут не только безработные, но и те, кого только могут уволить; на поддержку рынка труда направят 40 млрд рублей.

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart (детское направление Skyeng) заберёт себе учеников онлайн-школы английского языка для детей All Right, которые уже оплатили уроки, объявила компания. В марте All Right приостановила работу в России.

Nestle решила не прекращать работу в России, об этом написал в Twitter украинский премьер-министр Денис Шмыгаль после переговоров с компанией. «Мы считаем разговоры с государственными органами конфиденциальными»,— сказал агентству Bloomberg представитель Nestle, но не прокомментировал позицию компании о продолжении бизнеса.

События предыдущего дня, 16 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.