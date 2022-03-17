Финансы
Маша Цепелева

«Я не знаю, как жить дальше»: Михаил Фридман о заблокированных счетах и санкциях ЕС и Великобритании Статьи редакции

Он теперь должен запрашивать у властей разрешение на получение денег — максимум £2500 в месяц.

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Михаил Фридман дал первое интервью после наложения на него санкций ЕС и Великобритании. Он встретился с журналисткой Bloomberg в Лондоне и рассказал, как живёт там с заблокированными счетами.

Михаил Фридман / «РИА Новости»

Фридман родился и вырос во Львове. Он разбогател на банковском деле и энергетике до прихода к власти Путина, пишет издание.

Фридман был совладелецем и председателем наблюдательного совета «Альфа-групп» и владел долей в крупнейшем украинском операторе «Киевстар». «Альфа-групп» — это финансово-инвестиционный консорциум, в него входит управляющий «Альфа-банком» ABH Holdings S.A., «АльфаСтрахование», Х5 Group, «Росводоканал» и другие компании.

25 февраля Фридман отправил письмо сотрудникам своей инвестиционной компании в Лондоне LetterOne, в котором назвал конфликт «трагедией» и сказал, что «война никогда не может быть решением проблемы». Фридман считает, что это заявление может сделать его возвращение в Россию опасным.

После введения санкций ЕС счета Фридмана заморозили, ему запрещён выезд из страны. По его словам, ЕС не понимает, как на самом деле работает власть в России.

Если власти в ЕС считают, что из-за санкций я могу подойти к Путину и сказать ему, чтобы он прекратил войну, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех большие проблемы. Значит, те, кто принимают решения, ничего не понимают в том, как устроена Россия. Это опасно для будущего.

Михаил Фридман

По данным Bloomberg, состояние Фридмана до санкций составляло $14 млрд. Сейчас — около $10 млрд. После санкций Великобритании 15 марта карты Фридмана заморозили. Теперь он должен подавать заявки на траты в британское правительство и может получить около £2500 в месяц (343 тысячи рублей по курсу на 17 марта).

Он рассказал, что не знает, «как платить за такие мелкие расходы, как уборщица в доме». «Может, мне самому убраться, — говорит он с нервным смешком. — Это было нормально, когда я студентом жил в общежитии с четырьмя соседями, но после 35 лет — это неожиданно».

Фридман говорит, что у него есть дом в Лондоне, дом в Москве и квартира для родителей в Латвии. Он утверждает, что у него нет ни яхты, ни самолета, которые можно было бы конфисковать.

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В течение 20 лет Фридман и Пётр Авен (член наблюдательного совета «Альфа-групп», тоже под санкциями ЕС) ежегодно ездили в Вашингтон на встречи с членами Конгресса и аналитическими центрами, чтобы наладить «конструктивные бизнес-отношения» между американцами и русскими. В 2004 году они учредили программу стипендий «Альфа», которая финансировала путешествия и бизнес-поездки в Россию для более 200 граждан США, Великобритании и Германии.

Фридман надеялся, что эти отношения защитят его от санкций. «Мы искренне верили, что мы хорошие друзья западного мира, что нас нельзя наказать», — говорит он.

Бизнесмен говорит, что у него есть два месяца для оспаривания санкций ЕС. У него есть израильский паспорт, но нет там дома, и нет доступа к деньгам, чтобы купить его. «Я здесь пленник», — считает Фридман.

В 2013 году «Альфа-групп» получила $14 млрд от продажи нефтяной компании ТНК-ВР государственной «Роснефти». Деньги она вложила в доли испанской сети супермаркетов Dia, сети магазинов для здорового питания Holland & Barrett и энергетическую компанию Wintershall DEA AG, создание Veon под председательством американца украинского происхождения Геннадия Газина (он состоит в Национальном инвестиционном совете президента Украины Владимира Зеленского). Ни Фридман, ни другие его партнеры по отдельности не контролируют большинство долей этих компаний, поэтому бизнес скорее всего не попадёт под санкции.

На вопрос, почему Фридман не продал «Альфа-групп» и не уехал из России, он ответил: «Нелегко продать такую большую компанию. Я построил её сам с первого кирпича, это эмоционально не так просто. Эти компании мне как дети».

«Я не знаю, как жить, — сказал Фридман журналистке по телефону через несколько дней после их первой встречи и после новых санкций от Великобритании. — Я не знаю. Я действительно не знаю».

После введения санкций Фридман и Авен ушли из всех советов директоров и руководящих должностей в «Альфа-групп», X5 Group, Veon и LetterOne.

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«Война никогда не может быть решением проблемы», — говорят предприниматели.

Мы в фонде семьи Тиньковых спасаем жизни людей, заболевших кровяными раками. Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды за последние два года почти оказавшись по ту сторону жизни, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная!

Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день.Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!

Олег Тиньков
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#фридман

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6 комментариев
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Mikhail Dragunov

Плач Ярославны ))) эххх ща бы Фридману посочувствовать хD

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Aleksandr Makarov

Бедный, придётся стакан за собой помыть.

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Сергей Леопольдович

Как тяжко очень жить бедняжке!
Но это не точно (с)

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Игорь Пархоменко

ну 2.5к в месяц тоже не плохая сумма

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Максим Першин

В Англии бомжи больше получают

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Allestor Krei

Для миллиардера это копейки, он в депрессию от таких сумм впадет

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