Курс доллара уже не взлетает — стоит ли опасаться, что это временно Статьи редакции
И какие новости станут сигналом о том, что валюта снова подорожает.
9 марта 2022 года курс доллара на Мосбирже вырос до 120 рублей и достиг исторического максимума. С тех пор он успел немного упасть и продолжает снижаться:
- 14 марта доллар стоил уже 116,2 рублей.
- 15 марта — 110,1 рублей.
- 16 марта — 108 рублей.
Финансовые аналитики — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков и управляющий директор и главный стратег АТОН Александр Кудрин — рассказали, стоит ли ждать нового падения рубля и, если да, из-за чего он случится.
От каких новостей ситуация может стать хуже
Рубль рискует обвалиться ещё сильнее не только из-з экономических санкций, но из-за общей эскалации военно-политического конфликта, считает аналитик Дмитрий Бабин.
Он выделил несколько потенциальных предпосылок, по которым будет понятно, что ситуация стала хуже:
- Если зарубежные контрагенты перестанут импортировать российскую нефть и газ — или Россия откажется от их продавать. Правда, российские власти вряд ли пойдут на такие меры.
- Если российско-украинские переговоры сорвутся и ужесточатся боевые действия в Украине.
- Если начнут падать мировые рынки из-за угрозы стагфляции. Её вероятность с каждым днём увеличивается, поскольку дорогое сырьё замедляет рост экономики и одновременно усиливает и без того высокую инфляцию.
Чтобы бороться с инфляцией, центробанкам нужно ужесточать монетарную политику, но это лишь ухудшит экономические перспективы.
Возможен ли запрет на импорт нефти и газа в Европу
Предел внешних ограничений, которые могли бы серьёзно обвалить курс, вероятно, уже достигнут считает аналитик Андрей Кочетков. Те, которые ещё возможны, затрагивают жизненно необходимый для России экспорт, однако это угрожает уже и импортёрам.
Из-за этого в Европе могут «встать» предприятия, в ряде стран начнётся дефицит продуктов питания, полагает Кочетков. Государства столкнутся с возросшей социальной и политической нестабильностью.
И если нынешняя экономическо-политическая ситуация — это уже худший сценарий из возможных, то есть надежда на стабильность курса в обозримом будущем.
Россия постепенно разбирается, как в новых условиях будет работать экспорт. А обязательная продажа 80% внешней выручки позволяет не только сдерживать ослабление рубля, но и укреплять российскую валюту.
Возможно, рубль уже в порядке
Рубль уже укрепляется, считает Александр Кудрин из АТОН. Ему помогают меры властей по сдерживанию валютных колебаний и контролем за движением капитала, также постепенно проясняется ситуация с внешней торговлей.
США и Великобритания ввели эмбарго на покупку российских энергоносителей, однако весь российский экспорт это не обрушит, потому что есть и другие заказчики.
Цены на товары российского экспорта пока выше, чем в прошлом году — в 2022 году профицит по торговому счёту, вероятно, составит более $200 млрд. А при требовании к экспортёрам продавать 80% внешней выручки общий объем продаж на валютном рынке может превысить $160 млрд. Эта сумма позволит покрыть не только весь спрос на валюту, который формируется в России, но и сделать это с избытком.
Сейчас курс, скорее всего, сформируется на основе рыночных механизмов — как это было в последние восемь лет — и не просто стабилизируется на уровне рынка, а уже подаёт позитивные сигналы.
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Он теперь должен запрашивать у властей разрешение на получение денег — максимум £2500 в месяц.
Начало марта 2022 года выдалось напряженным: большинство привычных технологических гигантов объявили об уходе на неопределенный срок с российского рынка, а часть из них вообще приняли решение отозвать лицензии на свое ПО. Это привело к проблемам доступа к корпоративным системам и повышению стоимости компьютерной техники для российского бизнеса.
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Рубль перестал быть конвертируемым. Что за бугром, что в РФ от него хотят избавиться. И единственный кто его покупает - это ЦБ РФ, который установил крайне жёсткие условия обмена рублей на валюту. В таких условиях можно нарисовать любой курс, хоть советские 60 коп/$.
Какая речь о нормальной работе валютного и денежного рынка может идти, когда валюта не продается населению?
Уже создан классический рынок менял, которые тусуются около банков и предлагают купить валюту.
Можете хоть курс 60 рублей за доллар поставить, толку то что? Это будет чистый совок/венесуэла. По официальному курсу вывести нал можно будет только с разрешения ЦБ своим людям.
Для остальных будет отдельный теневой рынок, с настоящим курсом. Следующим шагом наверное будут давать двушечку за хранение валюты населением.
В смысле не продаётся?
Я не наезжаю, я вообще из Украины, но вот я постоянно с другом спорю и привожу ему в пример курсы из частных менял или с алика. А он говорит, мол, вот на бирже хороший курс. И говорит, что меняй на бирже сколько хочешь по курсу ЦБ+- и получай доллары
На бирже ввели комиссию в 12% на покупку доллара. И как потом перевести это в наличную валюту, расскажите
Ну до 10 тысяч вроде можно снимать. Звучит как вполне внятная сумма для среднего россиянина. Плюс можно ведь держать в рублях и покупать доллар только при необходимости покупки чего-то? И платить картой. Да, визы с мастеркардом нет, но вроде юнионпей есть?
До 10 тысяч можно снимать то что лежало на счетах до введения ограничений. То что куплено после снять конечно можно – в рублях.
Внутри страны виза и мастер работают. Заграницей жопа, да.
Вроде, вы снесите,сбер сказал приходи через месяц может быть ;)
15 рублей этому иксперду 😞
Как и всегда, точнейшие прогнозы от Экспертов. TLDR: курс рубля может упасть. А может и не упасть! Мощнейшая аналитика!
Как можно говорить у рубле когда биржа закрыта? Я про акции. Серьезно, резкий обвал акций после первого же открытия не увлечет за собой рубль?
Вангую
Летом по 60р
Драйверы которые способствовали резким движениям, исчерпали себя. Поэтому, будет краткосрочное укрепление рубля, до поступления новых "движков".
Я надеюсь на рубль, все сбережения в нем, так квартиру взять и не успел. Ну а так, можно же пользоваться парой usdt/rub, главное успеть)
На рубль надейся, а сам не плошай
Ну если бы не планы с большой покупкой, то думаю в рубле я бы не сберегал.
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