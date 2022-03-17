Минфин сообщил, что выплатил купоны по облигациям на $117,2 млн по внешнему долгу — это отсрочит возможный дефолт Статьи редакции
К техническому дефолту приравнивалась бы оплата в рублях.
- Минфин России сообщил, что выполнил платежное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по российским евробондам. Выплату провели в валюте. О зачислении средств ведомство отчитается позднее, но если деньги примут — это отсрочит возможный дефолт.
- 6 марта рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг России до преддефолтного уровня «Ca». 9 марта оценку снизило и агентство Fitch, до уровня «дефолт неизбежен».
- Близость дефолта возникла из-за санкций против ЦБ: регулятор не может воспользоваться своими золотовалютными резервами, а значит и платить в валюте.
- При том глава Минфина Антон Силуанов говорил, что Россия постарается погасить обязательства в долларах, но если США не проведут платёж — придётся платить в рублях. Такой вариант будет считаться неисполнением обязательств и приравнивается к техническому дефолту.
- Bloomberg со ссылкой на Минфин США пояснял, что сейчас санкции не запрещают России производить платежи по своему долларовому долгу — как минимум до 25 мая, пока действует соответствующая лицензия.
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Это небезопасно, считают эксперты.
Лучшая новость за последнее время
Откуда деньги, Зин?
Так деньги заморожены, но если платить американцам, то можно и разморозить
Сами заморозили, сами разморозили, сами взяли бабки и сами снова заморозили. Капитализм, мать его.
американский капитализм
Это демократия)))
Видишь, какие они адекватные, а как тут поцреоты рты рвали, что дескать проклятые америкосы на дефолт толкают сами
ну вообще-то большинство статей в стиле "а будет ли дефолт" писали "всё-пропало-либералы".
Интересно, хоть один автор отчитается в статье о том что он паникер и ошибся? :)
Откуда взята информация, что выплата сделана из замороженных резервов?
С чего вы взяли что погасили из золото-валютных резервов
Они как бы заморожены, но не заморожены. Вернее заморожены, но не для всех
У нас приставы также делают. Там вообще мозгов не много надо, чтобы отбирать. Например на ИП какой-то контрагент подаст в суд и выиграет – пусть это будет полностью справедливо, ИП заслужил. Сумма ИЛ, допустим, 1 млн., а ИП зарабатывает 300 в месяц по 5-10 контрактам. Приставы берут и блокируют счёт, чтобы списывать поступления. Это же форменный ДЕ-БИ-ЛИ-З-М.
Ну как откуда? Прошлись гребенкой по банкам. Ограничения в 5000$ на руки для чего было введено, по-вашему?
Обожаю экспертную экономическую оналитику от вундеркиндов! Держите плюс!
Спасибо, я старался. Буду и дальше вас радовать оналитикой. ))
Так тонко, что даже толсто)
Ну как один из вариантов ))) изъяли валюту со вкладов , оставили по 10 тысяч $ если будут забирать 💁🏿♂️
У вас учитель экономики не Демидов случайно?
Стоп. А у него не сарказм был?
Полный бред, ради такой сумму даже в банки не пришлось бы обращаться
Ладно.
Так у РФ не прекращали закупку энергоресурсов, на РБК был в гостях аналитик который дал оценку ежедневного дохода от продажи нефти и газа в размере 5 миллиардов долларов/каждый день. Сбер и ещё несколько банков Европа так мне отключила от swift. Это только один канал прибыли так ещё и теневая торговля с правительством РФ идёт и с Китаем так же ещё расчёты в долларах. Вопрос в другом, то что на территории РФ практически всем банкам запретили пускать в оборот доллары для обычных граждан страны.
Пока это выглядит достаточно правильно. Панику это остановило. Даже по себе сужу, когда дошел до лимитов просто забил и наслаждаюсь погодой и старыми ценами в кафе.
Валютная выручка никуда не делась. Газ мы все ещё поставляем. Все эти угрозы про платёж рублями оказались ля-ля.
$117 млн это же копейки
Деньги всякие нужны, деньги всякие важны.
Да не все золото-валютные резервы заморожены, епт. Че вы гоните
Хороший вопрос. Если с замороженных счетов это одно, если в зачёт проданных ресурсов это другая песня
А шуму-то было
Это хорошо. Меньше бабла на армию и россиян останется.
"Твёрдо и чётко" (с)
твёрдо и чётко. Иии, ээ, не просто это.. я придумываю, фантазия или я не хотел бы.. нет. Это всё просчитано!
Путин всех переиграл получается ?
И себя не забыл.
Теперь меня интересует только одна вещь: Будут ли блокировать Ютуб? Надеюсь, что нет
Я только не понял - это победа или как? Столько хорохорились, что заплатят в рублях, либо сами пусть берут из наших замороженных средств, а тут вдруг фраер сдал назад. Что там за официальная позиция по этому вопросу?
Силуанов сказал, если нельзя будет оплатить с замороженной части, то оплата будет в рублях. Но вроде бы оплата прошла и в рублях не нужно платить пока что
Откуда информация что это оплата из замороженных резервов?
Я так понимаю, что из замороженных средств и взяли.
понимаете исходя из какой информации?
так это же американцы зассали получается :)
Я только не понял - это победа
Это рывок
Эта выплата - копейки и сделать её не было никакой сложности. Ситуация преддефолта была лишь потому что риторика властей РФ была что будут выплачивать долг в рублях (это не считается легитимной выплатой), т.к. резервы РФ заморозило США.
Как же так, как же так..Такими темпами на репарации Украине ничего не достанется.
Кто вообще придумал что их собираются кому-то платить?)
Не переживайте. Будет замороженное заканчиваться, практически наверняка разрешат этого замороженное пополнять.
Мне кажется наши расстроились. каков был план, каков сюжет)
Когда у тебя отнимают деньги, что ты делаешь?
приходиться дублировать, ибо сообщение Силуанова как вирусная новость, репостят, все кому не лень
Рано пить боржоми...
Россия заявила, что готова заплатить держателям двух облигаций, но в рублях, а не в долларах. Россия утверждает, что не может платить в долларах из-за санкций.
Однако большинство экспертов считают, что любые платежи в рублях не соответствуют обязательствам России, учитывая, что в этих двух облигациях нет оговорки, позволяющей стране производить платежи в любой другой валюте.
Каждая из этих двух облигаций имеет 30-дневный льготный период, что означает, что у России действительно есть время до 15 апреля, чтобы произвести платежи.
По прошествии нескольких недель Россия столкнется с другими крайними сроками. Выплата процентов по другой облигации со сроком погашения в 2030 году должна быть произведена 31 марта. Но ее льготный период составляет всего 15 дней, поэтому крайний срок для России по этой облигации также будет 15 апреля.