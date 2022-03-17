Пять секретов Хелены Рубинштейн

Хая Рубинштейн родилась в 1872 году в еврейском квартале Кракова в очень небогатой семье. Она была старшей из восьми дочерей. Закончить школу у нее не было возможности. Вместо этого она по 12 часов в день работала в магазине отца — занималась бухгалтерией.