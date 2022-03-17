Финансы
Одетый кофе

Минфин сообщил, что выплатил купоны по облигациям на $117,2 млн по внешнему долгу — это отсрочит возможный дефолт Статьи редакции

К техническому дефолту приравнивалась бы оплата в рублях.

  • Минфин России сообщил, что выполнил платежное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по российским евробондам. Выплату провели в валюте. О зачислении средств ведомство отчитается позднее, но если деньги примут — это отсрочит возможный дефолт.
  • 6 марта рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг России до преддефолтного уровня «Ca». 9 марта оценку снизило и агентство Fitch, до уровня «дефолт неизбежен».
  • Близость дефолта возникла из-за санкций против ЦБ: регулятор не может воспользоваться своими золотовалютными резервами, а значит и платить в валюте.
  • При том глава Минфина Антон Силуанов говорил, что Россия постарается погасить обязательства в долларах, но если США не проведут платёж — придётся платить в рублях. Такой вариант будет считаться неисполнением обязательств и приравнивается к техническому дефолту.
  • Bloomberg со ссылкой на Минфин США пояснял, что сейчас санкции не запрещают России производить платежи по своему долларовому долгу — как минимум до 25 мая, пока действует соответствующая лицензия.
Финансы
Рая Хачатрян
Будет ли в России дефолт и кто от этого пострадает Статьи редакции

Как в 1998 году не будет, уверены эксперты. При этом доходы населения могут упасть, а рубль обесцениться — но не из-за дефолта.

#новость #дефолт

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Вяйняймейнен Уленшпигель

Лучшая новость за последнее время

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24
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Макс Уайт

Откуда деньги, Зин?

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4
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Иван Шеметов

Так деньги заморожены, но если платить американцам, то можно и разморозить

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24
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Сергей Я

Сами заморозили, сами разморозили, сами взяли бабки и сами снова заморозили. Капитализм, мать его.

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13
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Артём Палённый

американский капитализм

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4
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Андрей Николаев

Это демократия)))

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0
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Денис Демидов

Видишь, какие они адекватные, а как тут поцреоты рты рвали, что дескать проклятые америкосы на дефолт толкают сами

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1
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Мимопрохожий

ну вообще-то большинство статей в стиле "а будет ли дефолт" писали "всё-пропало-либералы".
Интересно, хоть один автор отчитается в статье о том что он паникер и ошибся? :)

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0
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Rus

Откуда взята информация, что выплата сделана из замороженных резервов?

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1
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Abdu Rz

С чего вы взяли что погасили из золото-валютных резервов

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0
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Denis Nichik

Они как бы заморожены, но не заморожены. Вернее заморожены, но не для всех

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16
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Ленин-гриб

У нас приставы также делают. Там вообще мозгов не много надо, чтобы отбирать. Например на ИП какой-то контрагент подаст в суд и выиграет – пусть это будет полностью справедливо, ИП заслужил. Сумма ИЛ, допустим, 1 млн., а ИП зарабатывает 300 в месяц по 5-10 контрактам. Приставы берут и блокируют счёт, чтобы списывать поступления. Это же форменный ДЕ-БИ-ЛИ-З-М.

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0
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Станислав Перевышин

Ну как откуда? Прошлись гребенкой по банкам. Ограничения в 5000$ на руки для чего было введено, по-вашему?

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–10
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Forgotten Games

Обожаю экспертную экономическую оналитику от вундеркиндов! Держите плюс!

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15
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Станислав Перевышин

Спасибо, я старался. Буду и дальше вас радовать оналитикой. ))

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0
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Иванов Сергей

Так тонко, что даже толсто)

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2
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Андрей Арутюнян

Ну как один из вариантов ))) изъяли валюту со вкладов , оставили по 10 тысяч $ если будут забирать 💁🏿‍♂️

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–1
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Иван Шеметов

У вас учитель экономики не Демидов случайно?

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1
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Forgotten Games

Стоп. А у него не сарказм был?

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0
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Иван Шеметов

Полный бред, ради такой сумму даже в банки не пришлось бы обращаться

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0
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Станислав Перевышин

Ладно.

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0
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General Cacao

Так у РФ не прекращали закупку энергоресурсов, на РБК был в гостях аналитик который дал оценку ежедневного дохода от продажи нефти и газа в размере 5 миллиардов долларов/каждый день. Сбер и ещё несколько банков Европа так мне отключила от swift. Это только один канал прибыли так ещё и теневая торговля с правительством РФ идёт и с Китаем так же ещё расчёты в долларах. Вопрос в другом, то что на территории РФ практически всем банкам запретили пускать в оборот доллары для обычных граждан страны.

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5
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Сергей Исаков

Пока это выглядит достаточно правильно. Панику это остановило. Даже по себе сужу, когда дошел до лимитов просто забил и наслаждаюсь погодой и старыми ценами в кафе.

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0
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Maxim Petrukhin

Валютная выручка никуда не делась. Газ мы все ещё поставляем. Все эти угрозы про платёж рублями оказались ля-ля.

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2
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Алексей Кудасов

$117 млн это же копейки

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1
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Alex Shevchenko

Деньги всякие нужны, деньги всякие важны.

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0
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AlexanderAPS

Да не все золото-валютные резервы заморожены, епт. Че вы гоните

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0
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Алина

Хороший вопрос. Если с замороженных счетов это одно, если в зачёт проданных ресурсов это другая песня

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0
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Veniamin Borzov

А шуму-то было

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10
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RobinzonCruzo

Это хорошо. Меньше бабла на армию и россиян останется.

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–3
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Sergey Maksimenko

"Твёрдо и чётко" (с)

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3
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Артём Палённый

твёрдо и чётко. Иии, ээ, не просто это.. я придумываю, фантазия или я не хотел бы.. нет. Это всё просчитано!

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5
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Jerricho

Путин всех переиграл получается ?

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3
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- -

И себя не забыл.

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3
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Дмитрий Сорвачев

Теперь меня интересует только одна вещь: Будут ли блокировать Ютуб? Надеюсь, что нет

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2
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Дмитрий

Я только не понял - это победа или как? Столько хорохорились, что заплатят в рублях, либо сами пусть берут из наших замороженных средств, а тут вдруг фраер сдал назад. Что там за официальная позиция по этому вопросу?

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0
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Иван Шеметов

Силуанов сказал, если нельзя будет оплатить с замороженной части, то оплата будет в рублях. Но вроде бы оплата прошла и в рублях не нужно платить пока что

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3
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Rus

Откуда информация что это оплата из замороженных резервов?

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7
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Dima Kurilov

Я так понимаю, что из замороженных средств и взяли.

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3
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Rus

понимаете исходя из какой информации?

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1
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Артём Палённый

так это же американцы зассали получается :)

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2
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Иван Ви

Я только не понял - это победа
Это рывок

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Виктор Ефимов

Эта выплата - копейки и сделать её не было никакой сложности. Ситуация преддефолта была лишь потому что риторика властей РФ была что будут выплачивать долг в рублях (это не считается легитимной выплатой), т.к. резервы РФ заморозило США.

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1
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Василий Степанофф

Как же так, как же так..Такими темпами на репарации Украине ничего не достанется.

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Заходил вчера

Кто вообще придумал что их собираются кому-то платить?)

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1
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Forgotten Games

Не переживайте. Будет замороженное заканчиваться, практически наверняка разрешат этого замороженное пополнять.

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Павел Ро

Мне кажется наши расстроились. каков был план, каков сюжет)

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Совет безопасности

Когда у тебя отнимают деньги, что ты делаешь?

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Artur Petrosyan

приходиться дублировать, ибо сообщение Силуанова как вирусная новость, репостят, все кому не лень
Рано пить боржоми...
Россия заявила, что готова заплатить держателям двух облигаций, но в рублях, а не в долларах. Россия утверждает, что не может платить в долларах из-за санкций.
Однако большинство экспертов считают, что любые платежи в рублях не соответствуют обязательствам России, учитывая, что в этих двух облигациях нет оговорки, позволяющей стране производить платежи в любой другой валюте.
Каждая из этих двух облигаций имеет 30-дневный льготный период, что означает, что у России действительно есть время до 15 апреля, чтобы произвести платежи.
По прошествии нескольких недель Россия столкнется с другими крайними сроками. Выплата процентов по другой облигации со сроком погашения в 2030 году должна быть произведена 31 марта. Но ее льготный период составляет всего 15 дней, поэтому крайний срок для России по этой облигации также будет 15 апреля.

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