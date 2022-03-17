Финансы
Маша Цепелева

«Царьград» заявил об аресте счетов Google для выплаты неустойки по их спору — она составила 1 млрд рублей Статьи редакции

«Царьград» судится с Google из-за блокировки своего YouTube-канала — в декабре 2021 года его разблокировали, но у авторов нет к нему доступа.

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Возбуждены исполнительные производства, выданы исполнительные листы, сообщил Forbes представитель «Царьграда».

17 марта Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Google на решение судов предыдущей инстанции, которые признали неправомерным отключение аккаунта и YouTube-канала «Царьграда». Суд оставил в силе и неустойку в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения.

На середину марта размер неустойки составил 1 млрд рублей. Это не конец — если они опять не включат аккаунт, то осенью начисление астрента возобновится и уже без ограничений. Мы продолжим преследовать их по всему миру, блокируя и конфискуя их деньги.

заявление «Царьграда»
цитата по Forbes

Представитель Google отказался комментировать ситуацию.

Google заблокировала YouTube-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США.

12 июля 2021 года компания предложила «Царьграду» мирно урегулировать спор. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».

16 декабря суд подтвердил, что Google заблокировала YouTube-канал «Царьграда» незаконно, и обязал компанию выплачивать штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда, причем каждую следующую неделю ежедневный размер неустойки будет увеличиваться в два раза. 1 млрд рублей — максимальная сумма.

21 декабря в «Царьград» заявил, что канал снова появился на видеоплатформе, но Google удалила из него часть контента, а у «Царьграда» нет к нему доступа.

#новость #google #царьград

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81 комментарий
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oleg кравченко

Агония не знающая пределов))) Гугл они штрафуют )))Ума вообще нет))))

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14
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Михаил Похеров

В ЕС штрафуют, а у нас не могут или че?

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7
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Βасилий Γерасимов

ООО гугл рус с одной девочкой на ресепшене)

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2
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Michael C

Ага и с оборотом в пару миллиардов

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6
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John Doe

Оборот в пару миллиардов в рамках юрисдикции РФ у ООО Гугле. Судятся они и выписывают штрафы на Google LLC (это все есть в документах суда). Это 2 разных компании :)

ООО Гугле по сути посредник(поставщик), который закупает оптом услуги у Google LLC заграницей. У Google LLC в РФ денег особо нет.

Разбирали уже не раз.

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3
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Alexey QuQu

Уже нет, я думаю они уйдут с нашего рынка

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0
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LuNature

Они ждут пока правительство их за дверь выставит )

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0
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Alexey QuQu

Я думаю они уже на полпути решения чтобы выйти

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0
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Michael C

Скорее их уйдут. Если не будут играть по местным правилам )

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0
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Александр Хорошилов

Скорее, и хуй дут. Как и все тут.

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0
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Иван Шеметов

Интересно какая зарплата у этой девочки на ресепшене

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–1
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Grigoriy Malyshev

ну тот Воин Христа, что сейчас управляет каналом, несколько лет назад отжал холды российской криптобиржи. история мутная, конечно, но тем не менее, позволяет сделать вывод, что не без Божьей помощи и благословления, они там все это делают

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9
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Марат Шайхутдинов

Майкрософт с Гуглом обидятся и отключат всю винду россиянам с гугл документами. Оракл, отключит БД.
А Эпл окирпичит свои гаджеты пользователям из РФ, вот такие ответные санкции страшны.

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1
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Norman

Все не так работает, отключить можно сервисы но окирпичивание (если вообще технически возможно) очень врядли, т.к. будет репутационный удар и компании резко потеряют пользователей.

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0
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Целесообразный диод

Это конечно заебись, только ты не забывай про репутационные риски и как на это отреагируют другие страны и какие законы выдвинут, чтобы их вот так не кинули через хуй.

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0
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Дмитрий Ковач

Ввп китайский диверсант, реально

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8
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Norman

Да хватит уже тыкать палкой, все уже ждут когда гугл сделает официальное заявление об уходе с российского рынка полностью включая ютуб. Это же очевидный финал, и можно будет написать "ушла эпоха".

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4
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Иван Иванович

И что тогда будем делать? Все телефоны андроид работают на Гугле.

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3
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Norman

Сидеть без рабочих гугл сервисов и без ютуба.

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8
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Андрей Рудин

да блин, эти гугл сервисы нужны были чтобы в телефончике была возможность оплачивать без карточек. ну и ютуб да. кстати... сейчас вспомнил что у меня платный ютуб же... ну все )

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–4
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Artem Maksimkov

вы не знакомы с гугл календарь, гугл драйв, гугл док, гугл таблтцы?

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12
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Максим Абдрахманов

"Не нужон нам тут ваш этот хугл календарь, хугл драйв, хугл док, хугл таблитцы"©

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2
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Сергей Крапивин

думаю, что там и с термином «операционная система» не знакомы

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1
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Иван Иванович

Скорей всего сам андроид заблокируют. Просто не войдёшь в меню. Не позвонишь итд. Кирпич , иными словами.

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0
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Alexey QuQu

Что за бред вы пишите

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2
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Иван Иванович

Вы , если способны аргументировано возразить, аргументируйте. А гавкать удел недалёких.

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1
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Alexey QuQu

Я не умею контраргументировать откровенный бред

Почему не развили тему - Майкрософт тогда тоже заблокирует ОС Windows

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0
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Иван Иванович

Начнем с того, что при уже входе в андроид на новом телефоне Гугл запрашивает электронную почту. И, если у вас стоял пароль на телефоне, а вы его не помните, то восстановить его не выйдет(если гугл заблокирует ВСЕ свои сервисы). Я пишу это больше для других. Вы то не способны, я понял.))

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1
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Alexey QuQu

Если вы не криворукий, то сможете создать VPN канал для настройки входа или создания УЗ

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0
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Александр Максимовский

А если сосед и друг сообщит в ФСБ, что вы пользуетесь запрещенными технологиями.?

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0
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Марат Шайхутдинов

Да запросто)

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0
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Artem Borisenko

Именно поэтому лучше тебе помолчать, Фрося )

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Norman

Не заблокируют ни андроиды ни айфоны, это никому не надо, но не будет сервисов а это значит что на iphone не поставишь последние версии приложений и не будут работать Apple ID а на андроид не будут работать Google Play Store, Google Maps, Google Drive и остальные гугул сервисы, также скорее всего не будут приходить региональные обновления прошивки. Но на андроидах останеться возможность установки .apk (со всеми вытекающими вирусами) и кастомных прошивок а на iphone нет.

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1
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Александр Антонов

Из гугл наиболее болезнено youtube, с iphone да, там тяжело.

Но я тоже думаю что это черезвычайно маловероятно, особенно на фоне когда apple запилила оплату картой мир.

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0
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Norman

Тут все зависит от того как сильно будет давить верхушка США на компании. Имеется в виду насколько сервисы компаний обрежут.

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Dmitry Protasov

Оплата картой мир в apple не работает, не дезинформируйте публику.

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0
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Александр Антонов

Это huawei расскажи. Если они так сделают, то будут массово перепрошивать телефоны на тот же андройд с выпеленной этой блокировкой.

Но вот с iphone, там сложнее, блокировка может быть на уровне микропроцессоров (в теории, по факту прецидентов пока нет).

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–1
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Philip Poteryahin

Божественный уровень понимания процессов в it!)))

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1
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Александр Антонов

Это такой стеб? Если не правильно написал, поправьте.

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Alexey QuQu

50/50 правильно, но изложено немного криво.
Действительно при желании эпл может вообще все телефоны в ру сегменте (по разным критериям) заливать.
Но делать они ни при каком раскладе этого не будут

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0
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Александр Антонов

Я говорил исключительно про превращение телефона в кирпичь, что на андройд телефонах скорее всего получится перепрошить, а вот если на айфон запилить андройд, не уверен что заработает, во всяком случае точно не все компоненты и процессор если не заработает, то это превратит в кирпич телефон.

Вариант что блокируют учетку или запрещают понимаю как это делается, но писал про альтернативные варианты воскрешения телефона. Но кто-то не особо вникает как я понял.

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0
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Наталья Кулькова

Прошивку лично вы будете делать? С нуля? И большой у вас опыт? Или может знаете российские компании которые это смогут сделать?

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0
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Семен Смирнов

Ютуб в плане гугла - меньшее из последствий

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5
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Norman

А я не спорю только что-то подсказывает что когда заблокируют (или сами уйдут) Youtube то и остальной гугул тоже уйдет включая облака и гугл сервисы.

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1
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Grigoriy Malyshev

напомните, как это аргументировано? не упущеной выгоды же.

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4
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Для Сохранения

БЫСТРО Я СКАЗАЛ

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0
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Alex

Скоро 1 миллиард рублей будет равно тысяче долларов, гугл даже не заметит.

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2
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Даниил Романов

Ох это уебанское правительство. Во что они нас превращают. Каменный век

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1
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Рикардо Иванов

Ну удачи им.
Б-г в помощь.

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2
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Askar Tuleev

Царьград обиделся на Царьпоиск. Пора достать Царьпушку.

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2
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evilnw

Царьград успеет пошиковать перез закрытием. Через 6-12 месяцев в первую очередь начнут резать бюджет подобных каналов. Оставят Первый и ещё парочку, а остальных распустят или потребуют выйти на самоокупаемость, т.к. не денег в бюджете уже не будет.

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1
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Павел

Через 6-12 месяцев в первую очередь начнут резать бюджет подобных каналов.
 Так и замечательно, но есть ощущение, что скорее появится "налог на tv-тюнер".

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1
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Forgotten Games

Можно спросить? Кто именно начнет резать бюджет Царьграда?

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0
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badResistor

а за чей счет веселье-то? или они такие реально крутые и живут за свой счет))))

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0
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Alexey QuQu

Малофеев, кстати он поначалу спонсировал движуху на донбасе

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0
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Kirill Kulagin

Какая самоокупаемость?)) Вятский квас много за рекламу не заплатит)))

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0
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Tanto Mare

Мне кажется наоборот. Содержать дивизию пропагандонов гораздо дешевле, чем дивизию танков. А эффект от их работы значительно выше.

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Alexey QuQu

Царьград финансирует Малофеев, это его детище, думаю он на пропаганду готов не мало тратить,

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0
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Современный бокал

Преследовать по всему миру? Вы серьезно?😂😂😂

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1
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Наталья Смирнова

Максимум на территории эритреии

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Kirill Kulagin

Преследовалка то выросла для преследования по всему миру ?)))) Весь мир это же не только Абхазия и ЦАР ))))))

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0
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Andrey Dmitriev

Интересно, гугл реально держит на счетах в РФ больше миллиарда рублей??
По статье форбс звучит именно так.

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0
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Harry Callahan

Сейчас по курсу это какие-то жалкие 10 млн юсд

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0
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Denis Kulish

Думаю там сильно, сильно больше.

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0
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Andrey Dmitriev

А зачем им столько держать в РФ? Какие у них тут расходы?

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0
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Denis Kulish

Расходов может и нет. Просто оборотка за какой-то период.

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Kirill Kulagin

Ярд в рублях сейчас это всего 9 лямов баксов ) В рамках Гугла это просто даже не семечки))

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0
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Rudolf Boiars

Отчетность глянь ООО ГУГЛ РУС)

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0
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Andrey Dmitriev

Первая ссылка вылезла на РБК https://companies.rbc.ru/id/1057749528100-ooo-gugl/

Предприятие является низкорентабельным, что может говорить о неэффективности хозяйственной деятельности
Организация зависима от заёмных источников финансирования, что говорит о её неустойчивом финансовом положении

Окей.

ООО ГУГЛ — ОГРН 1057749528100, ИНН 7704582421…
ООО ГУГЛ (ИНН: 7704582421, ОГРН: 1057749528100) — новости компании, профиль организации, ОКВЭД…
companies.rbc.ru
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John Doe

Можно вечно смотреть на отчетность ООО ГУГЛ РУС, но судятся они и штрафы выписывают на Google LLC.
Это 2 разных юрлица. Которые, с точки зрения законодательства, не имеют ничего общего.
У Google LLC оборотов особо в РФ нет.

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Александр _

"царьград" - это типа сми, которое занимается только тем, что лапшу людям на уши вешает. никакой пользы от их видео нет
их бы в принципе любое правовое государство обязано было заблокировать, с таким-то контентом

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0
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Alexey QuQu

Да, это карманное СМИ
Я бы него даже СМИ не назвал, желтушный таблоид

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Ульрих фон Лихтенштейн

Не знаю. Гугл столько сделал для людей. Что какие-то то напасти. И гадости. Не должны быть для них. Всё таки я за гугл. А нас хотят вернуть в каменный век. Что не допустимо.

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Даня Самойлов

Гугл, конечно будет горевать. Аж 1,5% оборота накрылось. А вот весь мелкий и средний бизнес, который подвязан под платформу, монетезация каналов. Рекламные медийные бюджеты сотни брендов, которые платят НДС и налоги теперь в прошлом. Самый большой вопрос по закрытому пропагандистскому каналу.

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Максим Абдрахманов

А зачем Царьграду, Соловьеву и прочим "патриотам" не скрепный ютуб?
Есть же отечественный рутуб - пусть туда идут, там их точно блокировать не будут)
А ютуб пусть останется "национал предателям и пятой колонне"

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Artem Borisenko

Лярд?! За какой-то сраный канал с дурацким названием? Гугл, не сдавайся, пошли они лесом!

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Александр

И это канал, который учит прощению и смирению - других людей...

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Евгений Кузовкин

Прощение прощением, но 1 миллиард это 1 миллиард
* мем с негром *

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Александр Сенс

ЦарьГрабь - как эпично и правдоподобно...............

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Для Сохранения

Мы продолжим преследовать их по всему миру, блокируя и конфискуя их деньги.
 Звучит очень страшно, конечно.

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John Doe

Судится Царьград с Google LLC. Но Google LLC не осуществляет в РФ никаких сделок особо. Поэтому на его счетах нет денег. Деньги от рекламодателей в РФ принимает отдельная компания, которая по сути оптом закупает услуги у гугла за границей.

Поэтому арестовывать счет Goolge LLC они конечно могут, но денег они там особо не найдут.

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