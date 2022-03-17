«Царьград» судится с Google из-за блокировки своего YouTube-канала — в декабре 2021 года его разблокировали, но у авторов нет к нему доступа.

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Возбуждены исполнительные производства, выданы исполнительные листы, сообщил Forbes представитель «Царьграда».

17 марта Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Google на решение судов предыдущей инстанции, которые признали неправомерным отключение аккаунта и YouTube-канала «Царьграда». Суд оставил в силе и неустойку в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения.

На середину марта размер неустойки составил 1 млрд рублей. Это не конец — если они опять не включат аккаунт, то осенью начисление астрента возобновится и уже без ограничений. Мы продолжим преследовать их по всему миру, блокируя и конфискуя их деньги. заявление «Царьграда» цитата по Forbes

Представитель Google отказался комментировать ситуацию.

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Google заблокировала YouTube-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США.

12 июля 2021 года компания предложила «Царьграду» мирно урегулировать спор. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».

16 декабря суд подтвердил, что Google заблокировала YouTube-канал «Царьграда» незаконно, и обязал компанию выплачивать штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда, причем каждую следующую неделю ежедневный размер неустойки будет увеличиваться в два раза. 1 млрд рублей — максимальная сумма.