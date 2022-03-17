Финансы
Одетый кофе

Сервис вывоза мусора и вторсырья «Убиратор» привлёк 170 млн рублей от фонда «Тилтех капитал» и других Статьи редакции

Инвестиции пойдут на покупку новых пунктов приёма отходов и развитие собственной системы для управления их ресурсами.

  • Лид-инвестором стал «Тилтех Капитал», в раунде также приняли участие фонды «Зерно Венчурс», «Эра Капитал» и несколько бизнес-ангелов, объявил фонд. Стороны не раскрывают, во сколько оценили стартап в ходе сделки.
  • Раунд закрыли в два этапа: первый транш «Убиратор» получил в 2021 году, второй — в феврале 2022-го. На привлечённые инвестиции сервис выкупил один и запустил с нуля два новых пункта приема и заготовки вторсырья в Москве и Санкт-Петербурге.
  • Также стартап запустил сервис Upay — ERP-систему (для управления ресурсами предприятия) с функциями финтех-платформы. В ней пункты приёма отходов ведут учёт и платят за вторсырье своим поставщикам-физлицам, все чеки и документы генерируются автоматически.
  • В планах компании создать на основе Upay ещё сервисы для владельцев пунктов приёма: для работы с поставщиками, их привлечения, ведения документооборота и другого.
  • «Убиратор» в 2018 году запустили Никита Никишкин с Сергеем Калитовым и Алексеем Хацкевичем. Компания помогает ретейлерам вывозить вторсырье (картон, бумага, пластик, стекло) и развивает свою сеть пунктов приёма отходов.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка сервиса на конец 2021 года — 373 млн рублей, чистая прибыль — 1,5 млн рублей.
Трибуна
Убиратор Сервис
«Убиратор» — сервис по вывозу мусора и вторсырья

Как мы зашли на мусорный рынок, нашли его проблему и запустили технологическое решение, которое работает при помощи sharing economy и закона Мёрфи.

Стартовая страница проекта «Убиратор»

#новость #убиратор

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13 комментариев
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Сергей Я

Фига, новость не про спецоперацию и не про Человека-паука.

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Евгений Алиев

Красава

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Даниил Романов

Неужели ещё остались те, кто верит что можно делать бизнес в этой стране

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Gleb Tyutikov

У меня есть только один вопрос. Они собираются все перерабатывать сами, или выступают только как посредники, подменяя региональных оператов по вывозу мусора?
В какой-то точке все же их интересы должны пересечься с интересами рег. операторов.

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2
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Максим Горький

у них есть несколько своих заводов по переработке

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1
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Roman

Есть какой-то способ сдавать пластик типа "1" ближе к дому? До Собиратора ехать долго, как-то приехал в ВС, оказалось что он уже закрыт, хотя на Я.Картах – работает. Завел себе привычку сортировать 1-ый пластик: прополаскивать, отклеивать наклейки, все дела. Но сдать его куда-то простого способа не нашел пока.

UPD: Ошибся, это не Собиратор, а Убиратор 🙂

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2
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Евгений Алиев

ecotaxi.io

EcoTaxi
EcoTaxi
ecotaxi.io
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0
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Алекс Маркс

Нужен сервис по переработке мусора, как в Швеции 🤣🤣🤣🤣, а не вот это вот всё 🤣🤣🤣

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Максим Горький

а как там в Швеции всё организовано ? Интересно, рассказывайте.

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Чит Чат

Поскорей бы уже посадили руководство Хартия и в России наконец-то отладят инфраструктуру для сбора раздельного мусора

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Чит Чат

Отличный и очень нужный проект!

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Ватник Наизнанку Ненастоящий

Есть страна рядом, где прямо на дорогах есть металлолом и он мешает жителям ездить. Можно расшириться туда приоритетно.

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Сергей Я

Звучит как о*уенный план!

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