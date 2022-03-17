Как мы открыли столовую в Москве и потом 2 года судились с собственником помещения

Здравствуйте. Хочу рассказать Вам поучительную историю про свой бизнес (столовую) и то как он попал в заложники к арендодателю, Бизнес Центру на Кривоколенном 12/1 и его руководителю Наталье Бондаревой - с которой мы судимся уже 2 года.Надеюсь, опыт нашего стартапа будет поучительным для других предпринимателей и их юристов позволит избежать…