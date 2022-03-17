Сервис вывоза мусора и вторсырья «Убиратор» привлёк 170 млн рублей от фонда «Тилтех капитал» и других Статьи редакции
Инвестиции пойдут на покупку новых пунктов приёма отходов и развитие собственной системы для управления их ресурсами.
- Лид-инвестором стал «Тилтех Капитал», в раунде также приняли участие фонды «Зерно Венчурс», «Эра Капитал» и несколько бизнес-ангелов, объявил фонд. Стороны не раскрывают, во сколько оценили стартап в ходе сделки.
- Раунд закрыли в два этапа: первый транш «Убиратор» получил в 2021 году, второй — в феврале 2022-го. На привлечённые инвестиции сервис выкупил один и запустил с нуля два новых пункта приема и заготовки вторсырья в Москве и Санкт-Петербурге.
- Также стартап запустил сервис Upay — ERP-систему (для управления ресурсами предприятия) с функциями финтех-платформы. В ней пункты приёма отходов ведут учёт и платят за вторсырье своим поставщикам-физлицам, все чеки и документы генерируются автоматически.
- В планах компании создать на основе Upay ещё сервисы для владельцев пунктов приёма: для работы с поставщиками, их привлечения, ведения документооборота и другого.
- «Убиратор» в 2018 году запустили Никита Никишкин с Сергеем Калитовым и Алексеем Хацкевичем. Компания помогает ретейлерам вывозить вторсырье (картон, бумага, пластик, стекло) и развивает свою сеть пунктов приёма отходов.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка сервиса на конец 2021 года — 373 млн рублей, чистая прибыль — 1,5 млн рублей.
Привет, Я - Дима Дерябин, руководитель EvaTeam. Мы решили заменить Asana, Confluence, Jira, Notion в России. Пока делали сервис, оказалось “убивать” никого не надо. Они сами ушли. Надо просто помочь перейти клиентам на EvaTeam.
Привет! Меня зовут Александр Афанасьев, я сооснователь компании «Нескучные финансы». В этой статье расскажу о нашей системе показателей: за какими метриками мы следим, чтобы держать финансы бизнеса под контролем в текущей ситуации. Эти метрики помогают нам выныривать из операционки, смотреть на бизнес немного сверху и принимать правильные решения.
Он теперь должен запрашивать у властей разрешение на получение денег — максимум £2500 в месяц.
HR-стратеги и HR-специалисты Nimax отвечают на самые острые вопросы о найме сотрудников в кризис и делятся опытом поддержки коллектива.
Здравствуйте. Хочу рассказать Вам поучительную историю про свой бизнес (столовую) и то как он попал в заложники к арендодателю, Бизнес Центру на Кривоколенном 12/1 и его руководителю Наталье Бондаревой - с которой мы судимся уже 2 года.Надеюсь, опыт нашего стартапа будет поучительным для других предпринимателей и их юристов позволит избежать…
Начало марта 2022 года выдалось напряженным: большинство привычных технологических гигантов объявили об уходе на неопределенный срок с российского рынка, а часть из них вообще приняли решение отозвать лицензии на свое ПО. Это привело к проблемам доступа к корпоративным системам и повышению стоимости компьютерной техники для российского бизнеса.
И какие новости станут сигналом о том, что валюта снова подорожает.
Фига, новость не про спецоперацию и не про Человека-паука.
Красава
Неужели ещё остались те, кто верит что можно делать бизнес в этой стране
У меня есть только один вопрос. Они собираются все перерабатывать сами, или выступают только как посредники, подменяя региональных оператов по вывозу мусора?
В какой-то точке все же их интересы должны пересечься с интересами рег. операторов.
у них есть несколько своих заводов по переработке
Есть какой-то способ сдавать пластик типа "1" ближе к дому? До Собиратора ехать долго, как-то приехал в ВС, оказалось что он уже закрыт, хотя на Я.Картах – работает. Завел себе привычку сортировать 1-ый пластик: прополаскивать, отклеивать наклейки, все дела. Но сдать его куда-то простого способа не нашел пока.
UPD: Ошибся, это не Собиратор, а Убиратор 🙂
ecotaxi.io
Нужен сервис по переработке мусора, как в Швеции 🤣🤣🤣🤣, а не вот это вот всё 🤣🤣🤣
а как там в Швеции всё организовано ? Интересно, рассказывайте.
Поскорей бы уже посадили руководство Хартия и в России наконец-то отладят инфраструктуру для сбора раздельного мусора
Отличный и очень нужный проект!
Есть страна рядом, где прямо на дорогах есть металлолом и он мешает жителям ездить. Можно расшириться туда приоритетно.
Звучит как о*уенный план!