Финансы
Книжный крюк

«Совкомбанк» предупредил клиентов о блокировке иностранных ценных бумаг с 25 марта Статьи редакции

Банк находится под санкциями США.

  • Клиенты могут продать принадлежащие им иностранные ценные бумаги, торгующиеся на «СПБ бирже», или вывести их с брокерского счёта до 23 марта 2022 года, сообщили в банке. Иностранные бумаги, торгующиеся на Мосбирже, нужно вывести с брокерского счёта в тот же срок.
  • После 25 марта выпуски ценных бумаг иностранных эмитентов будут заблокированы. Вывести их из-под блокировки можно будет только после снятия санкций, добавили в «Совкомбанке». Доходы по иностранным ценным бумагам на счета клиентов зачисляться не будут.
  • Кроме того, клиенты смогут продавать валюту на Мосбирже только до 24 марта включительно в режиме торгов с расчётами на следующий день. Остаток иностранной валюты можно перевести с брокерского счёта на текущий банковский счёт в «Совкомбанке».
  • В санкционном списке США также находятся ВТБ и «Открытие». ВТБ переводит портфели клиентов, у которых есть иностранные ценные бумаги, к другим брокерам. «Открытие инвестиции» предложили таким клиентам перейти к «надёжному партнёру», писало Frank Media. По данным издания, им может стать воронежская «Инвестиционная палата».

#новость #совкомбанк

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28 комментариев
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Рикардо Иванов

Спасибо за предупреждение. Хорошо что не 25 марта в 5 утра, а то у нас теперь это новая традиция.

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29
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Jack Sparrow

А как их продать, если ничего не торгуется? Акции Шрёдингера

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4
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Alexey Melikhov

Мосбиржа да, но думаю большинство иностранные бумаги на спб покупали

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1
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Люц Шнайдер

СПБ торгуется

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0
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Василий

Речь о бумагах иностранных эмитентов.

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0
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Gollut

«Иностранные бумаги, торгующиеся на Мосбирже, нужно вывести с брокерского счёта в тот же срок.»
И смешно и грустно

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2
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Ivan Habl

Не за это умирали святые Моторола и Гиви...

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–2
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Леонид Гнездилов

Там ещё какой-то был охранник супермаркета

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Maxim Petrukhin

План готовился как минимум год ©
Все чётко и продумано ©

Божечки, божечки, резервы заморозили, самолёты арестовали, ЦОДы кончаются, подшипники, оказывается, мы не делаем, как это Автоваз не может без импортных компонентов, что значит упаковки кроме Тетрапака в стране нет и т.д., и т.п.

Люди, какие у вас основания верить, что там была продуманная стратегия?

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1
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Птиц

За пару месяцев страна не развалится. Но это не точно.

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Pavel Loginov

Ну почему же... бабки перестанут идти на Кавказ — начнется второй фронт за денацификацию... потом Казань устанет делится — еще одни нацисты... Дальний Восток тоже особо не понимает нафига эта Москва, если есть более развитые города поблизости... Сибирь не поймет зачем гонять деньги туда сюда через Москву, если Китай ближе... и всё, приплыли

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1
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Сергей Я

Сибирь не поймет зачем гонять деньги туда сюда через Москву
 Говорю как коренной Сибиряк - мы уже давно этого не понимаем.

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Сергей Реванченков

Занавес…….

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1
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Ware Wow

Жесть... 6 дней людям.... капец

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1
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Andrey P.

началось?

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Den Red

Нет , ждём когда подойдут по ближе

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Andrey P.

не надо поближе, я не хочу лосей резать :( я уже купил тушенку, куда мне их девать

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1
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Evgeny Kartashov

Патроны и спички забыли 😉

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1
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Andrey P.

патронов тоже купил, если что))) подорожали сильно, сметают ящиками. и газа в баллонах на горелку купил вместо спичек))) я еще тот выживальщик))

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0
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Виктор Ефимов

Интересно, как это сочетается с ИИС?

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Александр Кишкурно

Примерно как огурчик соленый с молоком

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Наталья Тегетаева

А почему Совком не может перевести бумаги как это делает открывашка и ВТБ? Поставили людей перед фактом. С другой стороны и про брокера то такого не слышала, возможно там 1,5 клиента и нечего массово переводить

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Птиц

Речь ведь только о Совкомбанке?

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Evgeny Kostylev

Интересно, на Тинькофф то же самое? Мне никаких уведомлений не приходило

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Игорь Бадибилдер

Тинькофф же не под санкциями, поэтому нет

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Василий

Есть недиванные эксперты? Сколько обычно длится перевод позиций между брокерами? Что в этом контексте означает "заблокированы"? Их нельзя перевести? А если перевод в процессе на момент блокировки?

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NotFop

Дерипаска в интервью говорил что ждёт 26 марта, чтобы посмотреть что будет с банками санкционными. Интересно, что же будет...?

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Сергей Я

Хорошо хоть американский рынок отскочил после сильного падения несколько дней назад. В том плане, что может не в минус народ будет выводить.

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