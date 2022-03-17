«Совкомбанк» предупредил клиентов о блокировке иностранных ценных бумаг с 25 марта Статьи редакции
Банк находится под санкциями США.
- Клиенты могут продать принадлежащие им иностранные ценные бумаги, торгующиеся на «СПБ бирже», или вывести их с брокерского счёта до 23 марта 2022 года, сообщили в банке. Иностранные бумаги, торгующиеся на Мосбирже, нужно вывести с брокерского счёта в тот же срок.
- После 25 марта выпуски ценных бумаг иностранных эмитентов будут заблокированы. Вывести их из-под блокировки можно будет только после снятия санкций, добавили в «Совкомбанке». Доходы по иностранным ценным бумагам на счета клиентов зачисляться не будут.
- Кроме того, клиенты смогут продавать валюту на Мосбирже только до 24 марта включительно в режиме торгов с расчётами на следующий день. Остаток иностранной валюты можно перевести с брокерского счёта на текущий банковский счёт в «Совкомбанке».
- В санкционном списке США также находятся ВТБ и «Открытие». ВТБ переводит портфели клиентов, у которых есть иностранные ценные бумаги, к другим брокерам. «Открытие инвестиции» предложили таким клиентам перейти к «надёжному партнёру», писало Frank Media. По данным издания, им может стать воронежская «Инвестиционная палата».
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Спасибо за предупреждение. Хорошо что не 25 марта в 5 утра, а то у нас теперь это новая традиция.
А как их продать, если ничего не торгуется? Акции Шрёдингера
Мосбиржа да, но думаю большинство иностранные бумаги на спб покупали
СПБ торгуется
Речь о бумагах иностранных эмитентов.
«Иностранные бумаги, торгующиеся на Мосбирже, нужно вывести с брокерского счёта в тот же срок.»
И смешно и грустно
Не за это умирали святые Моторола и Гиви...
Там ещё какой-то был охранник супермаркета
План готовился как минимум год ©
Все чётко и продумано ©
Божечки, божечки, резервы заморозили, самолёты арестовали, ЦОДы кончаются, подшипники, оказывается, мы не делаем, как это Автоваз не может без импортных компонентов, что значит упаковки кроме Тетрапака в стране нет и т.д., и т.п.
Люди, какие у вас основания верить, что там была продуманная стратегия?
За пару месяцев страна не развалится. Но это не точно.
Ну почему же... бабки перестанут идти на Кавказ — начнется второй фронт за денацификацию... потом Казань устанет делится — еще одни нацисты... Дальний Восток тоже особо не понимает нафига эта Москва, если есть более развитые города поблизости... Сибирь не поймет зачем гонять деньги туда сюда через Москву, если Китай ближе... и всё, приплыли
Сибирь не поймет зачем гонять деньги туда сюда через Москву
Говорю как коренной Сибиряк - мы уже давно этого не понимаем.
Занавес…….
Жесть... 6 дней людям.... капец
началось?
Нет , ждём когда подойдут по ближе
не надо поближе, я не хочу лосей резать :( я уже купил тушенку, куда мне их девать
Патроны и спички забыли 😉
патронов тоже купил, если что))) подорожали сильно, сметают ящиками. и газа в баллонах на горелку купил вместо спичек))) я еще тот выживальщик))
Интересно, как это сочетается с ИИС?
Примерно как огурчик соленый с молоком
А почему Совком не может перевести бумаги как это делает открывашка и ВТБ? Поставили людей перед фактом. С другой стороны и про брокера то такого не слышала, возможно там 1,5 клиента и нечего массово переводить
Речь ведь только о Совкомбанке?
Интересно, на Тинькофф то же самое? Мне никаких уведомлений не приходило
Тинькофф же не под санкциями, поэтому нет
Есть недиванные эксперты? Сколько обычно длится перевод позиций между брокерами? Что в этом контексте означает "заблокированы"? Их нельзя перевести? А если перевод в процессе на момент блокировки?
Дерипаска в интервью говорил что ждёт 26 марта, чтобы посмотреть что будет с банками санкционными. Интересно, что же будет...?
Хорошо хоть американский рынок отскочил после сильного падения несколько дней назад. В том плане, что может не в минус народ будет выводить.