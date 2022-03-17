Все операции с криптовалютой тоже будут под более пристальным вниманием.

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Об усилении контроля за некоторыми транзакциями говорится в письме зампреда ЦБ Юрия Исаева банкам от 16 марта, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердили три источника, которым известно о предписаниях.

Банкам рекомендовали следить за операциями физлиц, юрлиц, а также организаций-резидентов «недружественных» стран (их 48, включая США, Великобританию и страны ЕС).

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Повышенное внимание будут обращать на «нестандартное поведение» клиентов банков

Аномальную активность транзакций.

Изменение характера расходов и инвестиции.

Нехарактерный рост и однотипность покупок (может говорить о закупках для перепродажи).

Все операции по выводу средств за рубеж и с цифровой валютой.

Попытки обхода ограничений нужно пресекать — вплоть до блокировки операций, говорится в письме. Если банк посчитал действия подозрительными, он должен передать информацию в Росфинмониторинг.

Триггером для банков будет резкий рост оборота по счёту. «Для ухода от налогов недобросовестный бизнес может попытаться закупать товары через физлиц за “откат”», — привёл пример вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

«Уже за последнюю неделю банки стали более осторожными. Встречаются отказы даже в разрешенных переводах за рубеж», — рассказала изданию партнёр юрфирмы FTL Advisers Дарья Невская.

При отказе в операции нужно обратиться в банк, в большинстве случаев он пойдёт навстречу клиенту, если тот устранит причины претензий, добавил зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов.