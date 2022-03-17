ЦБ предписал банкам тщательней следить за инвестициями и однотипными покупками клиентов — это может быть вывод валюты Статьи редакции
Все операции с криптовалютой тоже будут под более пристальным вниманием.
Об усилении контроля за некоторыми транзакциями говорится в письме зампреда ЦБ Юрия Исаева банкам от 16 марта, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердили три источника, которым известно о предписаниях.
Банкам рекомендовали следить за операциями физлиц, юрлиц, а также организаций-резидентов «недружественных» стран (их 48, включая США, Великобританию и страны ЕС).
Повышенное внимание будут обращать на «нестандартное поведение» клиентов банков
- Аномальную активность транзакций.
- Изменение характера расходов и инвестиции.
- Нехарактерный рост и однотипность покупок (может говорить о закупках для перепродажи).
- Все операции по выводу средств за рубеж и с цифровой валютой.
Попытки обхода ограничений нужно пресекать — вплоть до блокировки операций, говорится в письме. Если банк посчитал действия подозрительными, он должен передать информацию в Росфинмониторинг.
Триггером для банков будет резкий рост оборота по счёту. «Для ухода от налогов недобросовестный бизнес может попытаться закупать товары через физлиц за “откат”», — привёл пример вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
«Уже за последнюю неделю банки стали более осторожными. Встречаются отказы даже в разрешенных переводах за рубеж», — рассказала изданию партнёр юрфирмы FTL Advisers Дарья Невская.
При отказе в операции нужно обратиться в банк, в большинстве случаев он пойдёт навстречу клиенту, если тот устранит причины претензий, добавил зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов.
- ЦБ ограничил до 10 сентября переводы валюты за границу суммой в $5000 в месяц. Исключения — переводы компаний на свои счета для операционных расходов, переводы физлицам, например, для зарплаты и арендных платежей.
- Вывозить наличными можно не более $10 000.
- Покупать ценные бумаги и недвижимость у резидентов «недружественных» стран можно только с разрешения комиссии правительства.
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Привет! Меня зовут Александр Афанасьев, я сооснователь компании «Нескучные финансы». В этой статье расскажу о нашей системе показателей: за какими метриками мы следим, чтобы держать финансы бизнеса под контролем в текущей ситуации. Эти метрики помогают нам выныривать из операционки, смотреть на бизнес немного сверху и принимать правильные решения.
Блин, я то думаю, чего все за сахаром ломятся, бабки в нал выходят.
Это фьючерсы на поставку сахара
фьючерс уже падает, думаю на 40 подбирать
Зачем выводить в нал. Бабки лонгуют на споте.
Партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о государственной монополии на сахарю.
Кто бы в ЦБ в свое время предписал тщательней следить за резервами в 300 млрд.
Не потребовалось бы следить за резервами, если бы руководство страны жило бы в реальном мире, а не в воображаемом.
Так тайна же, никто не говорил о подготовке к войне. Всё как всегда: американская разведка в курсе, а свои — нет.
Еще одно доказательство, что ЦБ принадлежит ФРС США
Если принадлежал деду, то он бы поделился своими шизоидными планами, ага
Началось в колхозе утро!
Рассвет не за горами.
Все должны быть одинаково нищими, кроме чиновников
Если бы... там 1% чиновников более или менее богатые, остальные - как повезёт. Знакомые среди них есть. Звёзд с неба не хватают. ЗП 60 тысяч в Москве, но премией добивают до 100 в конце года.
Так это помощник депутата какой-то
Со мной в зале паренёк занимался. Сейчас также чиновник. Машине 10 лет, дача где-то хуй знает где, перспектив, говорит, ноль. Спиздить нечего, взятки - тоже не по должности. ) Может, свалит
Великолепен ход его мыслей, настоящий чиновник: ленивый и жадный, готов воровать. Была бы светлая голова, не оказался бы в этом болоте. Пристроили сыночку, но не высшей кастой, а рабочей лошадкой. Такие тоже нужны, чтобы везти блатных.
Не мои проблемы.
Следить обязательно. Вдруг начнут клиенты СВОИ деньги в валюте выводить! Чего удумали то!
Все операции по выводу средств за рубеж и с цифровой валютой.
Читай: Сидите с обесцененным рублём в России, нехрен спасать сбережения.
Мне вчера @Тинькофф фактически заблокировал счет (формально - ограничил любые операции по покупкам 0 рублей), фактически ни за что (формально ссылаются на правила, по которым они имеют права блокировать и ничего не говорить). И даже закрыть счет и перевести деньги в другой банк фактически невозможно потому что открыта Инветскопилка, а торги на Мосбирже закрыты.
Фактически банк заблокировал все мои деньги и это даже не терроризм, потому что террористы озвучивают свои требования, а что-то за гранью. Завтра соберусь с мыслями и напишу об этом статью.
Он такой один!🤭
Тоже @Тинькофф Инвестиции заблочил у меня на внебирже все деньги (в сумме более 3 миллионов рублей) и расчеты по ним, в итоге тк я купил акции 23 февраля мне не предоставили акций закрепленных за мной в НРД (уже в течении 3 недель!), так и не вернули денег заплаченные за них, сначала отписывались о том, что в случае не проведения расчетов, которые на их европейских подрядчиках, они вернут всю сумму, но в итоге заявили, что ничего в этом случае не вернут, то-есть тинькофф заключил договор с подрядчиком который их кинул, а они решили свои убытки переложить на клиентов, я с европейскими подрядчиками никаких договоров не заключал, а заключал его с тинькофф и меня не волнуют проблемы тинькофф с их подрядчиками, не поставили акции в течении 3 недель которые я приобрел через тинькофф, возвращайте деньги и выясняйте отношения дальше со своими подрядчиками без участия клиентов. А сейчас судя по всему сидят сложа руки, деньги-то не их, а клиентов и все убытки перекрыты их счетами, поэтому будем сидеть на жопе ровно и просто ждать, что из этого выйдет. Почему я так решил? А потому, что ни о каких действиях со своей стороны для преодоление данной ситуации они не сообщают! Напротив заявляют в рекламных рассылках о «штатном» функционирование брокера с просьбой перенести к ним свои бумаги от других брокеров
Здравствуйте.
Хотим детально все проверить. Напишите В личку ФИО и дату рождения, пожалуйста.
Мне жаль тех людей, кто столько лет выстраивали финтех в нашей стране. Всё коту под хвост
Сегодня официально дано разрешение начать охоту на ведьм. Инакомыслие определено как предательство, термин враг народа пока (подчёркиваю пока) на высшем уровне не озвучивался. Мне и раньше было понятно, как происходило скатывание к жесточайшим репрессиям в советские годы, но сейчас мы прямо в гуще событий. Если сегодня уже особо экзальтированные индивиды лепят на тачки букву Z, то завтра не удивлюсь наличие этого знака будет единственной гарантией того, что вам не проткнут колеса и не разобьют стекла. И так боюсь будет на разных уровнях взаимодействия человека и человека, человека и власти. Стратегию выживания индивида подтянут к значению максимальной лояльности, а ненависть к врагам станет наилучшим способом ее (лояльности) демонстрации.
Начинаешь читать любой постановление нашего правительства и не можешь понять...это добивание пропаганда собственной эффективности или добивание нашей экономики.
Где то там по-моему затерялся февральский закон о легализации криптоактивов и привлечения иностранных инвесторов.
Их же мать! У нас вообще-то капитализм, рыночная экономика. Какого лешего мне ограничивают что-то и говорят что мне можно покупать и что нет? Роскомнадзор в оффлайн вышел? У ни там сдвиг реальности на почве разрешенных "досудебных" решений вопросов!?
Скоро будут заглядывать в трусы на предмет нахождения там инвалюты.
Так вот зачем разрешили прокуратуре недавно разрешили собирать и обрабатывать персональные данные об интимной жизни.
Судя по тексту, из больше интересует вывод, а не ввод нала к нам из недружелюбных стран.
Вопрос, текст пересказа упустил факт ввода, или тот кто ещё пересказал, тоже упустил ?
Или все-таки кто так решил, за вывод топит, а не за ввод .
Или я вижу/читаю только то что хочется ?
Ну так да, нала в стране дефицит
Если я куплю много мяса, могут заблокировать карту?
Конечно, а чтобы разблокировать карту вы должны будете обосновать экономическую целесообразность покупки, а также предоставить справки из ЖЕКа о количестве прописанных в квартире, чтобы понять много вы на самом деле взяли или нет.
Продаем битки, покупаем сахар и гречку. Чтоб с удовольствием жить)
Триггером для банков будет резкий рост оборота по счёту. «Для ухода от налогов недобросовестный бизнес может попытаться закупать товары через физлиц за “откат”»
Не понятна мысль. Как оплата картой физического лица может помочь «уйти от налогов»?
Так это только для не резидентов или для граждан тоже?
Прижмем ВАЛЮТЧИКОВ к ногтю.