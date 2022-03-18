Главное в экономике на фоне событий на Украине, день 23: аэропорты на юге России всё ещё закрыты, новые санкции Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».
ЦБ установил официальный курс доллара на 18 марта в 104,8 рубля, евро — 115,93 рублей.
Транспорт
Закрытие аэропортов на юге России продлили до 26 марта.
Санкции
Австралия ввела санкции против 11 российских банков и госструктур. Под них попали Фонд национального благосостояния и Минфин, а также «Сбер», «Газпромбанк», ВЭБ, ВТБ, «Россельхозбанк», «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Альфа-банк» и «Московский Кредитный банк». Кроме того, финансовые санкции и запреты на поездки введены против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.
Новая Зеландия ввела санкции против Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу и десятков других российских политиков, военнослужащих и журналистов. Под санкции попали 19 организаций, в том числе «Промсвязьбанк».
Япония ввела санкции против девяти российских компаний и 15 россиян. В списке, например, официальная представительница МИД Мария Захарова, «Рособоронэкспорт» и «Объединенная авиастроительная корпорация».
Реакция бизнеса и правительства
Американский банк BNY Mellon прекратил проведение новых банковских операций в России и приостановил инвестиции в российские ценные бумаги.
Энергомашиностроительная компания Schneider Electric приостановила инвестиции и поставки в Россию и Белоруссию.
Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до CC. Это категория рейтинга, которая означает, что дефолт ещё не произошел, но он более чем вероятен.
Поставщики товаров повседневного спроса отменяют промоакции, позволявшие магазинам снижать цены. До сих пор по таким скидкам россияне покупали половину товаров, но сейчас производителям и ритейлерам это невыгодно.
События предыдущего дня, 17 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может.
Инфляцию и девальвацию нередко смешивают воедино, и когда доллар растет в 2 раза, говорят, что мы теперь стали в 2 раза беднее. Так-то оно так, но, как говорится, есть нюанс. Инфляция, отвечающая за то, во сколько раз мы беднеем, не следует строго за девальвацией.
Привет! Меня зовут Александр Афанасьев, я сооснователь компании «Нескучные финансы». В этой статье расскажу о нашей системе показателей: за какими метриками мы следим, чтобы держать финансы бизнеса под контролем в текущей ситуации. Эти метрики помогают нам выныривать из операционки, смотреть на бизнес немного сверху и принимать правильные решения.
Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на мессенджеры с 10 января по 13 марта 2022 года. 11 марта объем трафика на российское приложение TenChat вырос в 586 раз по сравнению с 11 января.
Как Вы думаете, когда откроется фондовая биржа и откроется ли вообще?
А зачем она нужна? Иран и КНДР живёт же как то без нее. Кто сказал, что у нас иной путь?
Жили в СССР без этих ваших фондов и ниячво, всё хорошо было. Напридумывали, ишь ты
Но сейчас не СССР. В каменном веке жили без одежды, обуви. Давайте жить, как в каменном веке.🙄 Только Вы сами сидите и пишите сюда с устройства, которого, как бы при СССР у Вас бы и не было!
👍👍👍
Теперь Северная Корея 2.0?
«Давайте уже после санкций»
То есть лет через 10?
А вы оптимист)
Хотел вначале написать 10-20+ лет, но как-то жутковато стало.
И все равно оптимист. Иран под санкциями уже 40 лет.
Прекращайте, сейчас плакать начну.
Скорее всего после окончания "спецоперации". Наверно, через 7-10 дней.
Обещают в понедельник
Сейчас у нас реконструкция, приходите в следующие году.
Если нашли кому продать/ у кого купить - знаете лично или контакты есть, можно через РПС провести
У Германа спроси))
Думаю на следующей неделе все-таки. Но надеюсь нет. Мне надо ещё недельку хотя бы, чтобы лося не резать)
Статья дополняется...
И так каждый день - все глубже и глубже.
Я тут где-то услышал, что он хочет сделать Союз Славянских Стран России
p.s. Походу точно скоро Ленина вынесут из Мавзолея, потому-что я больше не представляю где его хрАнить... рано или поздно...!
С каждым днем фото ВВ всё грустнее и грустнее
Коротко о ситуации: Шел к успеху, не фартануло.
у вождя нет цели, только путь
Путь к разрушению собственной страны