Финансы
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Главное в экономике на фоне событий на Украине, день 23: аэропорты на юге России всё ещё закрыты, новые санкции Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Sputnik / Алексей Никольский

Валюта и рынок

Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».

По данным на 7:55 мск, на рынке Forex доллар стоил 103,1 рубля, евро — 116,17 рублей.

ЦБ установил официальный курс доллара на 18 марта в 104,8 рубля, евро — 115,93 рублей.

Транспорт

Закрытие аэропортов на юге России продлили до 26 марта.

Санкции

Австралия ввела санкции против 11 российских банков и госструктур. Под них попали Фонд национального благосостояния и Минфин, а также «Сбер», «Газпромбанк», ВЭБ, ВТБ, «Россельхозбанк», «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Альфа-банк» и «Московский Кредитный банк». Кроме того, финансовые санкции и запреты на поездки введены против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

Новая Зеландия ввела санкции против Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу и десятков других российских политиков, военнослужащих и журналистов. Под санкции попали 19 организаций, в том числе «Промсвязьбанк».

Япония ввела санкции против девяти российских компаний и 15 россиян. В списке, например, официальная представительница МИД Мария Захарова, «Рособоронэкспорт» и «Объединенная авиастроительная корпорация».

Реакция бизнеса и правительства

Американский банк BNY Mellon прекратил проведение новых банковских операций в России и приостановил инвестиции в российские ценные бумаги.

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Энергомашиностроительная компания Schneider Electric приостановила инвестиции и поставки в Россию и Белоруссию.

Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до CC. Это категория рейтинга, которая означает, что дефолт ещё не произошел, но он более чем вероятен.

Поставщики товаров повседневного спроса отменяют промоакции, позволявшие магазинам снижать цены. До сих пор по таким скидкам россияне покупали половину товаров, но сейчас производителям и ритейлерам это невыгодно.

События предыдущего дня, 17 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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26 комментариев
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Александр Рюмин

Как Вы думаете, когда откроется фондовая биржа и откроется ли вообще?

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Дмитрий

А зачем она нужна? Иран и КНДР живёт же как то без нее. Кто сказал, что у нас иной путь?

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Дмитрий Алексеевич

Жили в СССР без этих ваших фондов и ниячво, всё хорошо было. Напридумывали, ишь ты

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Владимир Андрианов

Но сейчас не СССР. В каменном веке жили без одежды, обуви. Давайте жить, как в каменном веке.🙄 Только Вы сами сидите и пишите сюда с устройства, которого, как бы при СССР у Вас бы и не было!

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2
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Алена Лудина

👍👍👍

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Александр Рюмин

Теперь Северная Корея 2.0?

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Михаил Гельм

«Давайте уже после санкций»

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Alex Gurulli

То есть лет через 10?

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Андрей Солозобов

А вы оптимист)

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3
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Alex Gurulli

Хотел вначале написать 10-20+ лет, но как-то жутковато стало.

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Андрей Солозобов

И все равно оптимист. Иран под санкциями уже 40 лет.

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Alex Gurulli

Прекращайте, сейчас плакать начну.

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evilnw

Скорее всего после окончания "спецоперации". Наверно, через 7-10 дней.

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Давид Михайлов

Обещают в понедельник

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Sergei Ivanov

Сейчас у нас реконструкция, приходите в следующие году.

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Ярослав Шенцов

Если нашли кому продать/ у кого купить - знаете лично или контакты есть, можно через РПС провести

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Dennis Gooddeni

У Германа спроси))

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Сергей Я

Думаю на следующей неделе все-таки. Но надеюсь нет. Мне надо ещё недельку хотя бы, чтобы лося не резать)

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Andrew, просто Эндрю

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Alex Gurulli

И так каждый день - все глубже и глубже.

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Сервис opencart-course

Я тут где-то услышал, что он хочет сделать Союз Славянских Стран России

p.s. Походу точно скоро Ленина вынесут из Мавзолея, потому-что я больше не представляю где его хрАнить... рано или поздно...!

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Kirill Vorobyev

С каждым днем фото ВВ всё грустнее и грустнее

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Alex Petrov

Коротко о ситуации: Шел к успеху, не фартануло.

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добрая букашка
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Hambala Fully

у вождя нет цели, только путь

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Неведомый будильник

Путь к разрушению собственной страны

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