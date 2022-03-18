Собираем новости и события двадцать третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».

По данным на 7:55 мск, на рынке Forex доллар стоил 103,1 рубля, евро — 116,17 рублей.

ЦБ установил официальный курс доллара на 18 марта в 104,8 рубля, евро — 115,93 рублей.

Транспорт

Закрытие аэропортов на юге России продлили до 26 марта.

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Санкции

Австралия ввела санкции против 11 российских банков и госструктур. Под них попали Фонд национального благосостояния и Минфин, а также «Сбер», «Газпромбанк», ВЭБ, ВТБ, «Россельхозбанк», «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Альфа-банк» и «Московский Кредитный банк». Кроме того, финансовые санкции и запреты на поездки введены против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

Новая Зеландия ввела санкции против Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу и десятков других российских политиков, военнослужащих и журналистов. Под санкции попали 19 организаций, в том числе «Промсвязьбанк».

Япония ввела санкции против девяти российских компаний и 15 россиян. В списке, например, официальная представительница МИД Мария Захарова, «Рособоронэкспорт» и «Объединенная авиастроительная корпорация».

Реакция бизнеса и правительства

Американский банк BNY Mellon прекратил проведение новых банковских операций в России и приостановил инвестиции в российские ценные бумаги.

Энергомашиностроительная компания Schneider Electric приостановила инвестиции и поставки в Россию и Белоруссию.

Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до CC. Это категория рейтинга, которая означает, что дефолт ещё не произошел, но он более чем вероятен.

Поставщики товаров повседневного спроса отменяют промоакции, позволявшие магазинам снижать цены. До сих пор по таким скидкам россияне покупали половину товаров, но сейчас производителям и ритейлерам это невыгодно.

События предыдущего дня, 17 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.