Финансы
Маша Цепелева

«Газпром» подал заявки на регистрацию товарных знаков Gpay и «ГазпромPAY» — но о запуске платёжного сервиса не заявлял Статьи редакции

А «Газпромбанк» под санкциями в разных странах.

Заявки на Gpay и «ГазпромPAY» поданы 1 марта 2022 года, по данным реестра Роспатента. Редакция vc.ru отправила вопросы «Газпрому» о планах использования товарных знаков.

25 февраля «Газпромбанк» попал под санкции США и других стран — он ограничен в привлечении капитала.

С 11 марта сервисы Apple Pay, Google Pay и другие недоступны из-за ограничений Mastercard и Visa. Их карты работают только внутри России до конца срока действия. Из-за этого некоторые банки продлили карты, например, «Газпромбанк» сделал их бессрочными.

#газпром

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6 комментариев
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Alex Shokhin

Gay-Pay

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Artur Kuramshin

Лучше б Sanctioned Pay назвали

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Dmitry Voloshin

Уже стоит ребрендинг сделать, т.к. выпилили со старым лого. Ну и выглядит убого.

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Artur Kuramshin

А по-моему самое то. Им только нужен слоган типа "Сожги свои деньги!" )

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Последний Шанс

Google Pay не имеет названия GPay ?

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Artur Kuramshin

Тинькофф, жду от вас бесконтактную оплату "TPY"

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