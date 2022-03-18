«Газпром» подал заявки на регистрацию товарных знаков Gpay и «ГазпромPAY» — но о запуске платёжного сервиса не заявлял Статьи редакции
А «Газпромбанк» под санкциями в разных странах.
Заявки на Gpay и «ГазпромPAY» поданы 1 марта 2022 года, по данным реестра Роспатента. Редакция vc.ru отправила вопросы «Газпрому» о планах использования товарных знаков.
25 февраля «Газпромбанк» попал под санкции США и других стран — он ограничен в привлечении капитала.
С 11 марта сервисы Apple Pay, Google Pay и другие недоступны из-за ограничений Mastercard и Visa. Их карты работают только внутри России до конца срока действия. Из-за этого некоторые банки продлили карты, например, «Газпромбанк» сделал их бессрочными.
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Администрация и правда отключала доступ — но сейчас его вернули.
Gay-Pay
Лучше б Sanctioned Pay назвали
Уже стоит ребрендинг сделать, т.к. выпилили со старым лого. Ну и выглядит убого.
А по-моему самое то. Им только нужен слоган типа "Сожги свои деньги!" )
Google Pay не имеет названия GPay ?
Тинькофф, жду от вас бесконтактную оплату "TPY"