Yota: количество звонков в роуминге увеличилось более чем в 4 раза с начала 2022 года

Yota проанализировала количество звонков и SMS, а также интернет-трафик клиентов в поездках за рубежом в период с 1 января по 14 марта текущего года. Статистика говорит, что пользователи за границей стали общаться через голосовую связь гораздо чаще. Например, на 8 марта пришлось в 4,5 раза больше звонков, чем в это же число в январе.