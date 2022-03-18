«Газпромбанк» запустил кошелёк GazpromPay для оплаты покупок в онлайн-магазинах Статьи редакции
К сервису, который заработает 22 марта, уже подключились несколько магазинов-партнёров компании.
Заявки на два товарных знака Gpay и «ГазпромPAY» банк подал 1 марта 2022 года, по данным реестра Роспатента.
Днём 18 марта в «Газпромбанке» пояснили vc.ru, что знаки нужны для кошелька GazpromPay, который позволит привязать любые банковские карты и расплачиваться ими в интернет-магазинах.
К нему можно привязать действующие карты или создать виртуальную от банка. Для этого на странице оплаты покупок в онлайн-магазине надо выбрать оплату через GazpromPay, пройти регистрацию, а затем привязать существующие карты любого банка. Сервис начнёт работать 22 марта. К нему уже подключились несколько магазинов-партнёров компании.
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Gay-Pay
Google Pay?
Лучше б Sanctioned Pay назвали
Уже стоит ребрендинг сделать, т.к. выпилили со старым лого. Ну и выглядит убого.
А по-моему самое то. Им только нужен слоган типа "Сожги свои деньги!" )
нее, нейминг хромает, надо вот так
Как говорит реклама из колонок в Ленте :) «Лови момент» молодцы.
Google Pay не имеет названия GPay ?
Тинькофф, жду от вас бесконтактную оплату "TPY"
учитывая как работает их приложение- я б побоялся пользоваться.
тем более что nfc у меня всё равно нет ;-)
Зачем?
GPay это тонкий троллинг)
"цап-царап"
Ну Гпэй это как Ябанк)
Лучше уж GpPay или вообще не обязательно же все называть в честь материнской компании, можно было бы что-то нормально придумать
ну Сбер прям дохера придумал.
Кэшбэк газом?