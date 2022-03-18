Финансы
Маша Цепелева

«Газпромбанк» запустил кошелёк GazpromPay для оплаты покупок в онлайн-магазинах Статьи редакции

К сервису, который заработает 22 марта, уже подключились несколько магазинов-партнёров компании.

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Заявки на два товарных знака Gpay и «ГазпромPAY» банк подал 1 марта 2022 года, по данным реестра Роспатента.

Днём 18 марта в «Газпромбанке» пояснили vc.ru, что знаки нужны для кошелька GazpromPay, который позволит привязать любые банковские карты и расплачиваться ими в интернет-магазинах.

К нему можно привязать действующие карты или создать виртуальную от банка. Для этого на странице оплаты покупок в онлайн-магазине надо выбрать оплату через GazpromPay, пройти регистрацию, а затем привязать существующие карты любого банка. Сервис начнёт работать 22 марта. К нему уже подключились несколько магазинов-партнёров компании.

  • 25 февраля «Газпромбанк» попал под санкции США и других стран — он ограничен в привлечении капитала.

  • С 11 марта сервисы Apple Pay, Google Pay и другие частично недоступны из-за ограничений Mastercard и Visa. Их карты работают только внутри России до конца срока действия. Из-за этого некоторые банки продлили карты, например, «Газпромбанк» сделал их бессрочными.

#газпром #новость

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16 комментариев
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Alex Shokhin

Gay-Pay

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Биба и Боба

Google Pay?

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Artur Kuramshin

Лучше б Sanctioned Pay назвали

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Dmitry Voloshin

Уже стоит ребрендинг сделать, т.к. выпилили со старым лого. Ну и выглядит убого.

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Artur Kuramshin

А по-моему самое то. Им только нужен слоган типа "Сожги свои деньги!" )

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Савва

нее, нейминг хромает, надо вот так

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Антон Антонов

Как говорит реклама из колонок в Ленте :) «Лови момент» молодцы.

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Последний Шанс

Google Pay не имеет названия GPay ?

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Artur Kuramshin

Тинькофф, жду от вас бесконтактную оплату "TPY"

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sles

учитывая как работает их приложение- я б побоялся пользоваться.
тем более что nfc у меня всё равно нет ;-)

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Борис Вишневский

Зачем?

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Руслан Астафьев

GPay это тонкий троллинг)

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VA

"цап-царап"

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Din Din

Ну Гпэй это как Ябанк)
Лучше уж GpPay или вообще не обязательно же все называть в честь материнской компании, можно было бы что-то нормально придумать

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R-Globus

ну Сбер прям дохера придумал.

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R-Globus

Кэшбэк газом?

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