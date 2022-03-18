ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 20% Статьи редакции
Регулятор объявил о начале масштабной перестройки экономики России, которая будет сопровождаться временным повышением инфляции.
Рекордное повышение ставки с 9,5 до 20% помогло сохранить финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен, заявил ЦБ.
Тем не менее, индикаторы говорят об ухудшении ситуации в экономике, признаёт регулятор. Инфляция ускорилась на фоне падения рубля, возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий. ЦБ прогнозирует снижение ВВП страны в ближайших кварталах.
ЦБ создает условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения инфляции к 4% в 2024 году, сообщил регулятор.
- 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку более чем в два раза — до рекордных 20%. От неё зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов для населения и бизнеса.
- 16 марта Росстат сообщил, что недельная инфляция в России превысила 2%. Это максимальный показатель с 1998 года. Годовая инфляция на 11 марта ускорилась до 12,5%, что стало рекордом с декабря 2015 года.
Они рассказывают, что быстро занять «освободившийся» рынок нельзя — последствия «спецоперации» принесли много проблем.
Yota проанализировала количество звонков и SMS, а также интернет-трафик клиентов в поездках за рубежом в период с 1 января по 14 марта текущего года. Статистика говорит, что пользователи за границей стали общаться через голосовую связь гораздо чаще. Например, на 8 марта пришлось в 4,5 раза больше звонков, чем в это же число в январе.
Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может.
Администрация и правда отключала доступ — но сейчас его вернули.
Сейчас многие бизнесы и спецы по рекламе, которые раньше не работали с площадкой, в спешке переносят в Дзен свои рекламные кампании. Чтобы им было проще сориентироваться на площадке, мы собрали в статье базовые фишки о рекламе на канале.
«Сбер» и VK больше не хотят инвестировать в сервис, объявили сотрудникам компании.
Она руководит Банком России с 2013 года, второй срок истекает в июне 2022 года.
На платформе «Авито Услуги» заметили рост числа пользователей, предлагающих свои услуги в области красоты, дизайна, фотографии и обучения. Об увеличении числа объявлений специалистов в этих категориях «Газете.Ru» рассказали представители сервиса.
Как деликатно и отточенными формулировками сказать, что российской экономике приходит пиздец.
Как-то слово пиздец в последние время девальвировалось, мы даже 98-ой еще не проскочили, только 2008-ой.
Не только проскочили, но и перегнали: после 98-го пошёл быстрый рост экономики. При текущем курсе сейчас такого и близко не предвидится. Зато вероятен дефицит по многим позициям.
Кто там в 90-е возвращаться не хотел? А вот они! Только, если запад тогда нам открывался, то сейчас закрывается. Движение в обратную сторону. Полная деградация. Назад в худшие проявления СССР.
Я в 98-ом уже занимался бизнесом (как раз и мне прилетело) и скажу вам, что вот это был реальный пиздец, некоторые даже жизнь самоубийством кончали, быстрого восстановления тоже не было, это сейчас так кажется, сейчас вообще принято 90-ые романтизировать в определенных кругах.
Если элита как-то обанкротившегося деда выгонит, то все наладится, пусть и не скоро.
Денис, вот рука тянется к лайку ,но вы последним предложением все обнуляете!
отнюдь, беда у нас за последние 10 лет очень четко персонифицировалась. И что отрадно - эта беда и для олигархов беда, в отличие от2014.
С чем именно вы не согласны, с тем, что обанкротился как Николай I или с выгонят?
Или не верите в налаживание после того, как выгонят?
уже занимался бизнесом
Ну теперь будет радостно, если вы все ЕЩЕ будете :)
Мы уже в 83 мчимся на всех парах в 1983 ;)
слово пиздец в последние время девальвировалось
Жопа? Полная пизда?
мы с 1917-го не соскочили, так что есть куда двигаться
Проценты в МФО не были грабительскими, они просто действовали на опережение ЦБ
А уж если ставку поднять до 30%, так Лондон вообще содрогнется!
Мы не жалкие бедные заподнята, можем позволить себе платить по кредитам и 20%, и 30%!
В этих ваших Эвропах ставка 2-3%. А у нас целых 20. Ухх, горжусь, молодцы! Так держать! Ура товарищи!!!
Хуевая перестройка, у Горбачева была лучше
Как похоже на 1985:
Страна находилась на грани глубокого кризиса – гонка вооружений, снижение темпов производства во всех сферах, коррупция, разочарование народа в идеях коммунизма, алкоголизм среди большой части населения, власть находилась в руках уже престарелых управленцев и так далее.
А это так вообще почти один в один:
Главными причинами перестройки можно назвать:
1. Низкий уровень эффективности от системы управления в стране;
2. Введение санкций против СССР;
3. Военная операция в Афганистане, которая велась уже около 6 лет;
20% > 0.5%
У нас ставка лучше в 40 раз, чем в паганой Европе!
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Разумеется. А что такое дефляция, осталось только в учебниках.
В кровавых сталинских
Меньше красного мусора на ютубе смотрите, при Сталине с инфляцией был полный порядок, никакой дефляции.
В пропагандистских целях снижали цены на конкретные товары, но остальные все больше пропадали из свободной продажи и распределялись спецпайками и прочим непрозрачными механизмами. Также у миллионов людей лавинообразно упал уровень жизни в следствии помещения в лагеря.
Скучные данные по экономике тех лет:
https://history.wikireading.ru/134571
Записываемся на курсы "как затянуть пояса в два раза сильнее, когда кажется что уже предел"
Живот уже прилип к позвоночнику, дальше некуда
А как же обхват животом позвоничника "с тыла"?
Молодцы!
Не пошли на поводу и не стали поднимать навязанную западом ставку!
Страна просыпается!
Так уже подняли же... как вы говорите «навязанную западом ставку». У нас 20%, у них 0,5%
Сейчас что 20, что 30-это неподъёмно ни для бизнеса, ни для населения
Так задача и заключается в сдерживании инфляции, которая растёт при дешёвых деньгах (с) :)))
Аааа, вот оно что... а ещё можно инфляцию побороть курсом. Кажется, из-за этого все импортное и российское выросло в цене? Нет?
Есть ещё варианты: снижение налогов, рост конкуренции.
Зачем сложно? Если с рынков вывести деньги, то и инфляции не будет.
Я сегодня в Пятерочке с утра видел примерно 6 погонных метров пустых полок (всякая вода там была), спросил у кассира, что случилось. Говорит, что решили бухло переставить.
Поближе к кассе
🤣 Ваще клевый чувак. Назначенное Путиным руководство ЦБ устанавливает навязанную Западом ставку. Опять обманули старика? Неправильно доклали?
Вы своими делами занимайтесь. Владимир Владимирович до сих пор разгребает убогое наследие Рюриковичей, тяжело, но самое время сплотиться вокруг нашего главнокомандующего и потерпеть!
Лет 15-20 каждый из нас легко сможет пожить без бигмаков и прочей требухи.
Не, чувак, слишком толсто
Бла бла бла)) Скажите мне пожалуйста период, в истории современной россии, когда бы инфляция не зашкаливала все мыслимые и не мыслимые нормы и рубль не падал?
2007 год
1935
Перестройка
Это ли не свинство?
А было что то про цель по инфляции в 4%?
А будет с 2 знаками.
К 2024 году обещают 🤓
Могли бы в начале месяца поднять до 15% , а сейчас до 20%. Поберегли нервы многим сразу) Чтоб ежемесячного шока не было первое время от постоянного подъема)
Пора уже объявлять Трудный поход. Кажется мы к нему уже подготовились во всех аспектах - и экономических и свободы слова и прочих прав граждан.
временным повышением инфляции
Ну йопт, теперь мы все рады
Российская экономика входит в фазу масштабной структурной ПОМОЙКИ, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг.