Финансы
Ануш Алексанян

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 20% Статьи редакции

Регулятор объявил о начале масштабной перестройки экономики России, которая будет сопровождаться временным повышением инфляции.

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Рекордное повышение ставки с 9,5 до 20% помогло сохранить финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен, заявил ЦБ.

Тем не менее, индикаторы говорят об ухудшении ситуации в экономике, признаёт регулятор. Инфляция ускорилась на фоне падения рубля, возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий. ЦБ прогнозирует снижение ВВП страны в ближайших кварталах.

Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг.

Банк России

ЦБ создает условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения инфляции к 4% в 2024 году, сообщил регулятор.

  • 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку более чем в два раза — до рекордных 20%. От неё зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов для населения и бизнеса.
  • 16 марта Росстат сообщил, что недельная инфляция в России превысила 2%. Это максимальный показатель с 1998 года. Годовая инфляция на 11 марта ускорилась до 12,5%, что стало рекордом с декабря 2015 года.

#цб #ключеваяставка #новость

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47 комментариев
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Gre Li

Как деликатно и отточенными формулировками сказать, что российской экономике приходит пиздец.

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26
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Денис Демидов

Как-то слово пиздец в последние время девальвировалось, мы даже 98-ой еще не проскочили, только 2008-ой.

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Gre Li

Не только проскочили, но и перегнали: после 98-го пошёл быстрый рост экономики. При текущем курсе сейчас такого и близко не предвидится. Зато вероятен дефицит по многим позициям.

Кто там в 90-е возвращаться не хотел? А вот они! Только, если запад тогда нам открывался, то сейчас закрывается. Движение в обратную сторону. Полная деградация. Назад в худшие проявления СССР.

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2
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Денис Демидов

Я в 98-ом уже занимался бизнесом (как раз и мне прилетело) и скажу вам, что вот это был реальный пиздец, некоторые даже жизнь самоубийством кончали, быстрого восстановления тоже не было, это сейчас так кажется, сейчас вообще принято 90-ые романтизировать в определенных кругах.
Если элита как-то обанкротившегося деда выгонит, то все наладится, пусть и не скоро.

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1
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Срочный браслет

Денис, вот рука тянется к лайку ,но вы последним предложением все обнуляете!

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1
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Александр Хорошилов

отнюдь, беда у нас за последние 10 лет очень четко персонифицировалась. И что отрадно - эта беда и для олигархов беда, в отличие от2014.

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3
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Денис Демидов

С чем именно вы не согласны, с тем, что обанкротился как Николай I или с выгонят?
Или не верите в налаживание после того, как выгонят?

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Я никто и звать меня никак

уже занимался бизнесом
 Ну теперь будет радостно, если вы все ЕЩЕ будете :)

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Oleg Zhuravlev

Мы уже в 83 мчимся на всех парах в 1983 ;)

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Я никто и звать меня никак

слово пиздец в последние время девальвировалось
 Жопа? Полная пизда?

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Александр Хорошилов

мы с 1917-го не соскочили, так что есть куда двигаться

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0
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Alexander Veber

Проценты в МФО не были грабительскими, они просто действовали на опережение ЦБ

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0
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Mishka

А уж если ставку поднять до 30%, так Лондон вообще содрогнется!

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11
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Евгений Кузовкин

Мы не жалкие бедные заподнята, можем позволить себе платить по кредитам и 20%, и 30%!

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2
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Komopot Baster

В этих ваших Эвропах ставка 2-3%. А у нас целых 20. Ухх, горжусь, молодцы! Так держать! Ура товарищи!!!

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9
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Allestor Krei

Хуевая перестройка, у Горбачева была лучше

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6
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Ярослав Яшин

Как похоже на 1985:
Страна находилась на грани глубокого кризиса – гонка вооружений, снижение темпов производства во всех сферах, коррупция, разочарование народа в идеях коммунизма, алкоголизм среди большой части населения, власть находилась в руках уже престарелых управленцев и так далее.

А это так вообще почти один в один:
Главными причинами перестройки можно назвать:
1. Низкий уровень эффективности от системы управления в стране;
2. Введение санкций против СССР;
3. Военная операция в Афганистане, которая велась уже около 6 лет;

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6
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Боевой кот Карим

20% > 0.5%

У нас ставка лучше в 40 раз, чем в паганой Европе!

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6
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Василий Гуров

Нет ничего более постоянного, чем временное.

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5
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Ярослав Яшин

Разумеется. А что такое дефляция, осталось только в учебниках.

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2
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Срочный браслет

В кровавых сталинских

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Денис Демидов

Меньше красного мусора на ютубе смотрите, при Сталине с инфляцией был полный порядок, никакой дефляции.
В пропагандистских целях снижали цены на конкретные товары, но остальные все больше пропадали из свободной продажи и распределялись спецпайками и прочим непрозрачными механизмами. Также у миллионов людей лавинообразно упал уровень жизни в следствии помещения в лагеря.
Скучные данные по экономике тех лет:
https://history.wikireading.ru/134571

«Социалистическая» инфляция. Сталин. Красный…
«Социалистическая» инфляция. Сталин. Красный «царь» (сборник)
history.wikireading.ru
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Dmitriy Lobanov

Записываемся на курсы "как затянуть пояса в два раза сильнее, когда кажется что уже предел"

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4
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Российский вентилятор

Живот уже прилип к позвоночнику, дальше некуда

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Dmitriy Lobanov

А как же обхват животом позвоничника "с тыла"?

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Боевой кот Карим

Молодцы!
Не пошли на поводу и не стали поднимать навязанную западом ставку!

Страна просыпается!

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Максим Кот

Так уже подняли же... как вы говорите «навязанную западом ставку». У нас 20%, у них 0,5%

Сейчас что 20, что 30-это неподъёмно ни для бизнеса, ни для населения

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Sergei Timofeyev

Так задача и заключается в сдерживании инфляции, которая растёт при дешёвых деньгах (с) :)))

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Максим Кот

Аааа, вот оно что... а ещё можно инфляцию побороть курсом. Кажется, из-за этого все импортное и российское выросло в цене? Нет?
Есть ещё варианты: снижение налогов, рост конкуренции.

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Sergei Timofeyev

Зачем сложно? Если с рынков вывести деньги, то и инфляции не будет.

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Я никто и звать меня никак

Я сегодня в Пятерочке с утра видел примерно 6 погонных метров пустых полок (всякая вода там была), спросил у кассира, что случилось. Говорит, что решили бухло переставить.
Поближе к кассе

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Maxim Petrukhin

🤣 Ваще клевый чувак. Назначенное Путиным руководство ЦБ устанавливает навязанную Западом ставку. Опять обманули старика? Неправильно доклали?

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Боевой кот Карим

Вы своими делами занимайтесь. Владимир Владимирович до сих пор разгребает убогое наследие Рюриковичей, тяжело, но самое время сплотиться вокруг нашего главнокомандующего и потерпеть!
Лет 15-20 каждый из нас легко сможет пожить без бигмаков и прочей требухи.

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Maxim Petrukhin

Не, чувак, слишком толсто

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Aleksandr P

Бла бла бла)) Скажите мне пожалуйста период, в истории современной россии, когда бы инфляция не зашкаливала все мыслимые и не мыслимые нормы и рубль не падал?

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Сергей Я

2007 год

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Срочный браслет

1935

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Artur Kuramshin

Перестройка

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Aleks Melnik

Это ли не свинство?

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Максим Кот

А было что то про цель по инфляции в 4%?

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Pavel Petel

А будет с 2 знаками.

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Сергей Я

К 2024 году обещают 🤓

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Gen Tech
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Сергей

Могли бы в начале месяца поднять до 15% , а сейчас до 20%. Поберегли нервы многим сразу) Чтоб ежемесячного шока не было первое время от постоянного подъема)

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eugene gusev

Пора уже объявлять Трудный поход. Кажется мы к нему уже подготовились во всех аспектах - и экономических и свободы слова и прочих прав граждан.

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Я никто и звать меня никак

временным повышением инфляции
 Ну йопт, теперь мы все рады

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evilnw

Российская экономика входит в фазу масштабной структурной ПОМОЙКИ, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг.

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