«Сбер» отключил переводы в долларах в российские и зарубежные банки Статьи редакции
Клиенты также не смогут получить их на свой счёт из других банков.
18 марта 2022 года «Сбербанк» перестал переводить пять валют в российские и зарубежные банки: доллары США, канадские доллары, фунты стерлингов, датские и шведские кроны. Об этом сообщается в его Telegram-канале.
Такое решение приняли из-за введённых санкций. Сейчас онлайн-переводы доступны только в евро. В офисах «Сбербанка» клиенты могут переводить в российские и зарубежные банки шесть валют: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.
На сайте финансовой организации также отмечают, что некоторые украинские банки ввели ограничения на получение денег из «Сбербанка». Перед переводом средств советуют уточнить ограничения на стороне банка-получателя.
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Даже не знал что есть переводы в долорах в сбере , эх так и не успел воспользоваться
Успейте в рублях )
Деньги нужно хранить в рублях, какой дебил станет искать деньги в куче мусора
Эти переводы после ввода санкций вроде работали только между санкционными банками (ВТБ, Сбер, Открытие, ПСБ).
Я за арбалетом.
Поздно, скоро за каменными топорами все пойдут
Не хотите сменить ник на "аморальная поддержка"?)
Давайте лучше я произнесу классическое "не пользовался, закрывайте нах...й"
Вы путаете классику с современной прозой нашего периода, да и выглядите сейчас как очень социопатический к гражданам библиотекарь в мемчике про вооружить)
Да нет же, все еще "живая" уже классика.
Ах, Вы в стратегию и прогрессию "окружающих" удумали?
Ничего святого.
Каюсь
Будут занимать за каменными топорами, скажите, что за Вами занимали. Мне нужно сбегать отметиться в очереди на бересту.
Лук таки сделать проще
да его и вырастить не проблема
И чо с таким делать, заставлять всех просто плакать? Или Вы уже видите направления для натурального обмена?
Нет. Просто жрать и плакать. Говорят страдания очищают душу (или у кого чего есть)
Ну блин, жрать и плакать - это про другое. Ещё бы и выпили.
я же писал, что текилу не переношу.
Можете просто смотреть))
https://coub.com/view/cb996
Плавно идёт в сторону Сберкассы
А Росколхоз жив ещё?
Он даже не под санкциями
Даже грех мне смеяться над тем, что ж нас ждёт.
у Вас ошибка во втором слове. Не благодарите.
То есть в самом офисе банка можно перевести в рублях в зарубежный банк? А получатель какую валюту получит
А как бог на душу положит, такую и получит. Рандомный выбор валюты после запуска перевода. Может рупии, может тенге, а может и ракушки красивые.
отправлять нельзя. а принимать можно? поддержка у сбера отстой, даже не хочеться с ней связываться.
"Денег нет, но вы держитесь" - это не пождержка, а издевательство. А другого у сбера и не было отродясь
Первой строкой написано - Клиенты также не смогут получить их на свой счёт из других банков.
Возращаемся к Сберкассе
Это был намёк, чтобы мы привыкали к переводам в криптовалюте.
а до этого разве можно было валюту между разными банками перевоить?
А почему евро разрешены? Германия является стороной конфликта, поставила более 1000 систем для подрыва пассажирских поездов и более 500 систем для подрыва пассажирских самолётов, евро тоже должен быть запрещен
евро тоже должен быть запрещен
Ок, мы щас решим этот вопросик, цифры знаем наберём