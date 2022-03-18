Финансы
TJ

«Сбер» отключил переводы в долларах в российские и зарубежные банки Статьи редакции

Клиенты также не смогут получить их на свой счёт из других банков.

18 марта 2022 года «Сбербанк» перестал переводить пять валют в российские и зарубежные банки: доллары США, канадские доллары, фунты стерлингов, датские и шведские кроны. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Такое решение приняли из-за введённых санкций. Сейчас онлайн-переводы доступны только в евро. В офисах «Сбербанка» клиенты могут переводить в российские и зарубежные банки шесть валют: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.

На сайте финансовой организации также отмечают, что некоторые украинские банки ввели ограничения на получение денег из «Сбербанка». Перед переводом средств советуют уточнить ограничения на стороне банка-получателя.

  • Санкции против «Сбера» США ввели 24 февраля: но это не «полные блокирующие санкции», которые означают фактическую изоляцию от долларовой системы. Вместо них американские фининституты за 30 дней должны отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».

#новость #сбер #санкции

2950 просмотров
4
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Написать комментарий...
Денис Демидов

Даже не знал что есть переводы в долорах в сбере , эх так и не успел воспользоваться

Ответить
11
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Успейте в рублях )

Ответить
9
Развернуть ветку
Alexander Veber

Деньги нужно хранить в рублях, какой дебил станет искать деньги в куче мусора

Ответить
14
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Эти переводы после ввода санкций вроде работали только между санкционными банками (ВТБ, Сбер, Открытие, ПСБ).

Ответить
0
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Я за арбалетом.

Ответить
6
Развернуть ветку
Alexander Veber

Поздно, скоро за каменными топорами все пойдут

Ответить
5
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Не хотите сменить ник на "аморальная поддержка"?)

Ответить
0
Развернуть ветку
R-Globus

Давайте лучше я произнесу классическое "не пользовался, закрывайте нах...й"

Ответить
2
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Вы путаете классику с современной прозой нашего периода, да и выглядите сейчас как очень социопатический к гражданам библиотекарь в мемчике про вооружить)

Ответить
1
Развернуть ветку
R-Globus

Да нет же, все еще "живая" уже классика.

Ответить
1
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Ах, Вы в стратегию и прогрессию "окружающих" удумали?
Ничего святого.

Ответить
0
Развернуть ветку
R-Globus

Каюсь

Ответить
1
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Будут занимать за каменными топорами, скажите, что за Вами занимали. Мне нужно сбегать отметиться в очереди на бересту.

Ответить
0
Развернуть ветку
Lexx Sky

Лук таки сделать проще

Ответить
0
Развернуть ветку
R-Globus

да его и вырастить не проблема

Ответить
0
Развернуть ветку
Юности вольная птица

И чо с таким делать, заставлять всех просто плакать? Или Вы уже видите направления для натурального обмена?

Ответить
0
Развернуть ветку
R-Globus

Нет. Просто жрать и плакать. Говорят страдания очищают душу (или у кого чего есть)

Ответить
0
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Ну блин, жрать и плакать - это про другое. Ещё бы и выпили.

Ответить
0
Развернуть ветку
R-Globus

я же писал, что текилу не переношу.

Ответить
0
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Можете просто смотреть))
https://coub.com/view/cb996

Ответить
0
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Плавно идёт в сторону Сберкассы

Ответить
4
Развернуть ветку
Юности вольная птица

А Росколхоз жив ещё?

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Он даже не под санкциями

Ответить
1
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Даже грех мне смеяться над тем, что ж нас ждёт.

Ответить
0
Развернуть ветку
R-Globus

у Вас ошибка во втором слове. Не благодарите.

Ответить
1
Развернуть ветку
Roma Vavrenyuk

То есть в самом офисе банка можно перевести в рублях в зарубежный банк? А получатель какую валюту получит

Ответить
1
Развернуть ветку
Вадим Д.

А как бог на душу положит, такую и получит. Рандомный выбор валюты после запуска перевода. Может рупии, может тенге, а может и ракушки красивые.

Ответить
10
Развернуть ветку
Антон

отправлять нельзя. а принимать можно? поддержка у сбера отстой, даже не хочеться с ней связываться.

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexander Veber

"Денег нет, но вы держитесь" - это не пождержка, а издевательство. А другого у сбера и не было отродясь

Ответить
0
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Первой строкой написано - Клиенты также не смогут получить их на свой счёт из других банков.

Ответить
0
Развернуть ветку
Mishka

Возращаемся к Сберкассе

Ответить
0
Развернуть ветку
Марта Сапожонкова

Это был намёк, чтобы мы привыкали к переводам в криптовалюте.

Ответить
0
Развернуть ветку
Чит Чат

а до этого разве можно было валюту между разными банками перевоить?

Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Petrow

А почему евро разрешены? Германия является стороной конфликта, поставила более 1000 систем для подрыва пассажирских поездов и более 500 систем для подрыва пассажирских самолётов, евро тоже должен быть запрещен

Ответить
–3
Развернуть ветку
Евгений Кузовкин

евро тоже должен быть запрещен
 Ок, мы щас решим этот вопросик, цифры знаем наберём

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
Ozon
Чек-лист: что предприниматель может получить от Ozon на старте бизнеса

И приглашение на вебинар, где мы подробнее расскажем, зачем и как выходить на маркетплейс

Приёмная
Arthur Rix
Тинькофф Блок-Банк. Массовая и безосновательная приостановка обслуживания счетов
63
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Откровенный калькулятор
Forbes: RuTracker заявил, что будет недоступен россиянам — даже если его разблокирует Роскомнадзор Статьи редакции

Администрация и правда отключала доступ — но сейчас его вернули.

95
Yota
Yota: количество звонков в роуминге увеличилось более чем в 4 раза с начала 2022 года

Yota проанализировала количество звонков и SMS, а также интернет-трафик клиентов в поездках за рубежом в период с 1 января по 14 марта текущего года. Статистика говорит, что пользователи за границей стали общаться через голосовую связь гораздо чаще. Например, на 8 марта пришлось в 4,5 раза больше звонков, чем в это же число в январе.

5
Маркетинг
Анна Нагорнюк
Что нужно знать о рекламных статьях в Яндекс Дзене, если вы раньше с сервисом не работали: только самое важное

Сейчас многие бизнесы и спецы по рекламе, которые раньше не работали с площадкой, в спешке переносят в Дзен свои рекламные кампании. Чтобы им было проще сориентироваться на площадке, мы собрали в статье базовые фишки о рекламе на канале.

28
Evrone
Новый open-source для тестирования ещё не созданных API

Мы в Evrone не только пользуемся open-source решениями, но и стараемся внести свой вклад. Недавно мы сделали Dummy, который помогает запустить mock-сервер на основе контракта API, чтобы протестировать API еще до того, как он будет создан.

7
Еда
TJ
Burger King не закрылся в России, поскольку российские владельцы бизнеса отказались прекратить работу ресторанов Статьи редакции

Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может.

65
Транспорт
Маша Цепелева
РБК: сотрудникам «Ситимобила» объяснили причины закрытия сервиса — он перестал быть прибыльным и превратился в «обузу» Статьи редакции

«Сбер» и VK больше не хотят инвестировать в сервис, объявили сотрудникам компании.

21
Авито
Специалисты сферы услуг переходят из Instagram на Avito

На платформе «Авито Услуги» заметили рост числа пользователей, предлагающих свои услуги в области красоты, дизайна, фотографии и обучения. Об увеличении числа объявлений специалистов в этих категориях «Газете.Ru» рассказали представители сервиса.

1
Офлайн
Ануш Алексанян
«Мы целиком и полностью зависим от импорта»: в российских брендах косметики и одежды мало российского Статьи редакции

Они рассказывают, что быстро занять «освободившийся» рынок нельзя — последствия «спецоперации» принесли много проблем.

Источник: ТАСС
76
Финансы
Маша Цепелева
Путин предложил назначить Набиуллину главой ЦБ на новый срок Статьи редакции

Она руководит Банком России с 2013 года, второй срок истекает в июне 2022 года.

Эльвира Набиуллина
43
Больше статей
null