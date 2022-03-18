ЦБ обсуждает разделение рынка акций на оншорный для резидентов и офшорный для остальных — Forbes Статьи редакции
Это нужно, чтобы предотвратить панику среди российских инвесторов после открытия бирж, говорит источник.
О том, что российский фондовый рынок может открыться в новом формате, Forbes рассказали трое финансистов. По словам одного из них, чтобы реализовать такой механизм на рынке начнут использовать счета типа C — на них будут зачисляться ценные бумаги нерезидентов.
Нерезидентами ЦБ будет считать в том числе все иностранные «дочки» российских брокеров, говорит один из собеседников издания. По словам другого источника, регулятор пока не принял окончательного решения.
Перезапуск фондового рынка позволит снизить уровень паники среди инвесторов в России, так как после старта торгов иностранные держатели акций российских компаний начнут массово выходить из активов, говорит источник Forbes.
Эксперты называют возможный раздел рынка акций вынужденной мерой — из-за ограничения операций между резидентами и нерезидентами у регулятора нет другого выхода, считают они.
Торги на российском фондовом рынке не проводятся с 28 февраля. ЦБ приостановил их после рекордного обвала на Мосбирже: во время торгов 24 февраля индекс площадки упал на 33,3%. Сейчас торги проводятся только на валютном и денежном рынках и на рынке репо.
- 21 марта Мосбиржа возобновит торги ОФЗ, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор готов и сам выступить покупателем. Это позволит избежать лишней волатильности и обеспечить сбалансированную ликвидность.
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Главное из материала «Т—Ж» и других изданий.
ЦБ будет покупать их для «обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных бумаг».
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Это что, будет как курс рубля в СССР? Или кубинское конвертируемое/неконвертируемое песо? )) Охуенно живем, я вам скажу! Гениальные решения гениального стратега мля.
Тоже об этом подумал, а ещё про таблички "только для чёрных" и про древнеиндийские законы брахманов: "простолюдин, оскорбивший брахмана, должен быть казнён. Брахмана, убившего простолюдина, надлежит побрить налысо".
Сегрегация - путь к.... К тому, с чем РФ "вроде как" борется.
Уже который день одёргиваю себя при написании "мы" и исправляю на "РФ", потому что это не "мы". Или скорее потому что я всё меньше хочу отождествлять себя со страной, которая принимает такие решения.
Я в 2010 это исправил насовсем. А в 2018 окончательно завизировал. Уже понял к чему идет.
Инвестор в РФ выбирает между офшорным и оншорным рынком в 2022 году:
Покупателю выбор очевиден
И что за идиоты будут покупать акции на рынке для резов, если на рынке для нерезов у акций будет цена, допустим, кратно меньше (но они не смогут купить) ? Это ж просто скамина какая-то. Резы это запомнят и больше никогда на рос биржу не сунутся, лол
По объёму торгов для нерезов хотят регулировать, чтобы не всё сразу продали. Рынок общий будет я так понял.
В статье пишут, что предположительно у нерезов будет свой стакан. И очевидно, что цена в нем будет меньше, т. к. у нерезидентов больше стимулов сливать акции. Таким образом можно будет выкупить их акции дешевле, не допустив к возможности этой покупки резидентов-простых россиян(?!) И кто после такого вообще останется торговать на бирже?!
Это я в другой новости читал. Здесь по другому написано, да. Только вопрос, если у нерезов будет свой рынок и все они будут продавать, то кто же там покупать будет?
Кто надо, очевидно))
Была же новость о выкупе на 1 трлн российских акций, вот видимо очевидно этот "кто-надо" и будет там выкупать. А потом продавать на рынке для резидентов)))
Браво
За все заплатят сами знаете кто)))
Компании будут проводить байбеки, очевидно. Ограничения как раз сняли.
Про байбеки никто не объявлял. Да и не все могут, тому же озону сейчас нужно 750 миллионов зелёных возвращать.
А должны объявлять заранее? Я только говорю что с вероятностью 99% так и будет, потому что: 1. Сняли лимит на байбеки 2. Выделен 1трлн руб для поддержки рынка.
Но в статье не написано, что акции нерезов будут доступны для покупки резами. Скорее всего это логичное следствие предыдущих мер, когда компаниям сняли ограничение на байбек. К тому же вы забываете, что основная задача сейчас - недопустить критического падения рынка, так что эта мера принята не для того чтобы выпустить бедных нерезов, а для того, чтобы отрезать наиболее токсичную часть рынка и ограничить паническую распродажу при открытии Мосбиржи. Так что как вывод - нерезов отрежут, выпустят за копейки и позволят заработать своим же компаниям на выкупах, оффшорную лавочку либо прикроют, либо оставят стагнировать дальше.
Сначала - конечно не будут, но потом (через продолжительное время, когда нерезы выйдут из своих акций по дешевым ценам) цены скорее всего станут одинаковыми, т к стаканы с разными ценами долгосрочно - большой удар по имиджу рос рынка, эту ситуацию, вероятно, захотят побыстрее замять, когда основной исход иностранных инвесторов закончится.
Самое забавное - белорусы и казахи, к примеру, насколько я понимаю, смогут выкупить рос рынок подешевке, а русские - нет. :)
Рынка два. И это дикий абсурд. Что тогда считать рыночной ценой? Как считать market capitalization? Их две будет, что ли? Для рынка нерезов будет какой-то отдельный объем? А если я на внебирже куплю и на резовский залью?
Подозреваю, что нерезиденты в своей "песочнице" смогут продавать, покупать, но не смогут выводить и заводить деньги. Резиденты же смогут продавать, покупать, заводить деньги и выводить. Суть разделения в том, чтобы заблокировать в России деньги американских и европейских фондов в ответ на заморозку наших резервов.
Там ещё мякотка подъехала
Указ -
Президент России Владимир Путин запретил российским физическим и юридическим лицам приобретать доли в зарубежных компаниях без разрешения Центробанка.
Ну красота же. Нет.
И что?
Да ничего. Кроме того, что теперь покупку доли в иностранной компании, сраной местной ооошке надо согласовывать с цб.
Скоро там выездные визы?
А давно вы покупали долю в зарубежной компании или планируете на днях?
Я продавал в 2010 свою долю в РФ. Успел.
Был бенефициаром РФ? Или родину продал?
) Да, написал неоднозначно)
Была доля в стартапе взлетающем, от меня как бы хотели избавиться, да и я уезжал с концами. Хорошо дали, не всё, но прилично.
:)
Тут вопрос не лично во мне. Хотя товарищ сейчас не может вывести деньги для покупки недвижки, как вариант. Вопрос в тотальном контроле и свободе распоряжения своими деньгами и решениями.
Так можно от кучи вещей откреститься, которые вас не касаются, но затрагивают интересы других людей. Вопрос только, что будем делать когда придут за нами и запретят покупать / продавать / создавать ООО. Вернёмся во времена кооперативов?
Время пбоюл мы уже проскочили...
В ЦБ уточнили, что ограничения не распространяются на биржевые торги.
Какой-то бюрократический бред. Какой дебил будет покупать акции в России по цене многократно выше, чем во всем остальном мире?
Ну у иностранных владельцев не так много гарантий, было странно, если бы они стоили одинаково.
Ты, потому что на другой рынок тебя не пустят)))
за неделю на пике ЦБ влил в банковскую систему почти 9 трлн руб и может печатать столько, сколько хочет, хоть выкупив весь рынок ОФЗ
Это всего 85млрд$)
Сейчас загуглил сша в прошлом году напечатало 9трлн $
Что за магическая сумма : 9трлн))
Меньше машинки не печатают?😄🤏
Адын рулон
Всего лишь 90 млрд купюр по $100, ну или 9 млрд купюр по $1000
Доля ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, на начало декабря составляла 3,222 трлн руб, а общий объем сейчас около 15,72 трлн
А потом будут "особые" резиденты и обычные.
А потом еще "самые особыe"
Время нужно чтобы рынок поделить, а прикрываются тупыми инвесторами.
Расскажу что было в Узбекистане раньше, ещё до того, как сменился президент. Есть ощущение что будет тоже самое.
У ЦБ был свой курс, по которому можно было невыгодно продать доллар, и невозможно было купить доллар никак.
У нас были валютчики, которых крышевали криминальные элементы.
Валютчики буквально стояли на улицах, обычно около базаров крупных, торговых центров и прочих скоплений людей. Немного дико для местных, кто привык к сервисам и банкингу может звучать, но они буквально стояли на улицах и кричали:
— Доллар, доллар по 5000! Тенге, доллар, тенге!
Обычно подходишь к ним, даёшь доллары и он тебе наличку, пересчитываешь и уходишь. Звучит бредово, но в 2017 по моему ещё менял так. Относительно недавно было. Никакого банкинга толком не было, карточки не везде принимали, чисто наличка. Такого удобного банкинга как в РФ не было.
С машинами тоже непросто; установлена налоговая пошлина, которая настолько высокая, что невозможно ввозить иномарки.
Есть только General Motors, которая делает Nexia/Lacetti и прочие машины.
Продаются они с диким оверпрайсом. Тоже самое может быть с местным автоваз, который по сути Рено, если не ошибаюсь; но это вряд ли случится.
В Украине и нынче так. И особо их не трогали никогда власти. И куча частных обменников "мамой клянусь все в белую через кассу"
Хоспде, как сольют, так и откупят в тот же день, чего ЦБ панику то искусственную наводит.
Надо чтобы определённые люди откупили... А не простолюдины.
Тоже не проблема. Закрыли торги, сделали там все свои грязные делишки, открыли. Или с ММ договорились. Первый день живём что-ли.
Ну вот именно это и делают.
Хахахаха да вы ебанулись
...
А можно вообще сделки нерезидентов не учитывать: сделать для них отдельную биржу на Магадане.
Так то, одни нерезы будут продавать, а китайцы покупать. Думаю, это ограничение делают для того, чтобы ограничить доли, которые могут купить нерезы по-дешевке
Это делается, потому, что идиоты
Сделай лучше 🤷♂️