Торги на Мосбирже частично возобновят 21 марта — с облигаций федерального займа Статьи редакции
ЦБ будет покупать их для «обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных бумаг».
- Банк России будет покупать облигации федерального займа (ОФЗ) в объёмах, «необходимых для ограничения рисков для финансовой стабильности». Покупки продолжатся, пока цены финансовых инструментов не подстроятся к новым условиям, рассказали в ЦБ.
- Чтобы эти покупки не повлияли на денежно-кредитную политику, Банк России хочет позже продать пакет ценных бумаг. Сроки и график продаж определят позже.
- Информация о возобновлении торгов другими инструментами на фондовом рынке Мосбиржи появится позднее.
- ЦБ планирует разделить фондовый рынок на два — офшорный и оншорный, пишет Forbes со ссылкой на источники. Так нерезиденты будут торговать акциями отдельно, «чтобы предотвратить панику среди российских инвесторов после открытия бирж».
- Мосбиржа не проводит торги акциями с 25 февраля.
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🤣👍
ЦБ планирует разделить фондовый рынок на два — офшорный и оншорный
Не только чебурнет, но и чебурбиржа?
ЦБ ХЗ что делать!
Видно, что все по плану. План надёжный, как часы с кукушкой после 8 лет в болоте.
Это ебаный стыд, ЦБ не знает как открыть биржу. Это лучший индикатор инвестиционного климата в стране.
Мне просто интересно, сколько народу там с иис, "успешных инвесторов" которые зашли туда в 20-21 году. После этого остаётся только следовать простой, как чугунный мост, рекомендации - в любой ситуации покупай наличные доллары. Хотя погодите....
ОФЗ будут под 25..27% полагаю?
хотят, чтоб народ с долларов ушел в рубли, кто по умнее и на вклады не повелся
очередная "беспроигрышная" замануха
ОФЗ могут и 50% быть, для скупающего, зависит от количества желающих продать облигации :)
А вы куда вложились, сударь?
я вложился в жену. Купил ей пуховый оренбургский платок
У кого то есть информация об изменении ставок риска? Общались со своими брокерами?
Риск велик.