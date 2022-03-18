Финансы
Маша Цепелева

Торги на Мосбирже частично возобновят 21 марта — с облигаций федерального займа Статьи редакции

ЦБ будет покупать их для «обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных бумаг».

  • Банк России будет покупать облигации федерального займа (ОФЗ) в объёмах, «необходимых для ограничения рисков для финансовой стабильности». Покупки продолжатся, пока цены финансовых инструментов не подстроятся к новым условиям, рассказали в ЦБ.
  • Чтобы эти покупки не повлияли на денежно-кредитную политику, Банк России хочет позже продать пакет ценных бумаг. Сроки и график продаж определят позже.
  • Информация о возобновлении торгов другими инструментами на фондовом рынке Мосбиржи появится позднее.
  • ЦБ планирует разделить фондовый рынок на два — офшорный и оншорный, пишет Forbes со ссылкой на источники. Так нерезиденты будут торговать акциями отдельно, «чтобы предотвратить панику среди российских инвесторов после открытия бирж».
  • Мосбиржа не проводит торги акциями с 25 февраля.

#новость #цб

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11 комментариев
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Mishka

3 недели переводили иранские методички

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Акционерный Орзэмэс

🤣👍

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2
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Andrey Dmitriev

ЦБ планирует разделить фондовый рынок на два — офшорный и оншорный

Не только чебурнет, но и чебурбиржа?

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7
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Ruslan Umarkhanov

ЦБ ХЗ что делать!

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Ковтун Максим

Видно, что все по плану. План надёжный, как часы с кукушкой после 8 лет в болоте.
Это ебаный стыд, ЦБ не знает как открыть биржу. Это лучший индикатор инвестиционного климата в стране.
Мне просто интересно, сколько народу там с иис, "успешных инвесторов" которые зашли туда в 20-21 году. После этого остаётся только следовать простой, как чугунный мост, рекомендации - в любой ситуации покупай наличные доллары. Хотя погодите....

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Vangelis

ОФЗ будут под 25..27% полагаю?
хотят, чтоб народ с долларов ушел в рубли, кто по умнее и на вклады не повелся
очередная "беспроигрышная" замануха

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Рыбный американец

ОФЗ могут и 50% быть, для скупающего, зависит от количества желающих продать облигации :)

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Сергей Я

А вы куда вложились, сударь?

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Vangelis

я вложился в жену. Купил ей пуховый оренбургский платок

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Максим Кот

У кого то есть информация об изменении ставок риска? Общались со своими брокерами?

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Сергей Я

Риск велик.

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