Финансы
Слава Шегай

Главное в экономике на фоне событий на Украине, день 24: Bosch приостановила поставки запчастей для грузовиков в Россию Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Sputnik, Алексей Никольский

Валюта и рынок

На выходные ЦБ установил курс доллара в 103,95 рублей, евро — 114,39 рублей.

Реакция бизнеса и правительства

Американская нефтесервисная компания Schlumberger остановила инвестиции в России. Также производитель оборудования для бурения скважин из США Halliburton приостановил работу в России.

Bosch приостановила поставки запчастей для грузовиков в России, пишет Bloomberg. Компания объяснила решение тем, что её продукцию могли использовать в военных целях.

Правительство утвердило почти все меры поддержки телеком-отрасли, в частности послабления по выполнению требований «закона Яровой».

События предыдущего дня, 18 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
13
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110 комментариев
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SilanseR

В это время тяжелее всего общаться с родственниками, они просто зомбированные телевизором, агрессивны, живут в говне и обвиняют запад, все по методикам!

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43
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Евгений Добрый

Я вот, например, телек не смотрю. СМИ читаю и наши и западные. Всегда не одобрял наши власти. Но в данной ситуации, в которую поставлена сейчас страна, не важно кто виноват в этом, вижу только один выход - идти до конца Украины и выстраивать отношения с азией. А у вас какие предложения? Свернуть войну и надеяться на снятие санкций?

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–26
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Alex Petrov

У меня предложение, отправиться вам в военкомат и записаться в спецоператоры.

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29
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VA

И ребенка своего пусть с собой возьмет, в этот победоносный тур

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17
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Евгений Добрый

А сейчас против тебя и твоего ребенка не воюют санкциями?)

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–7
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VA

Нет. Не воюют, это всего лишь санкции.

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9
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Petr Petrov

Не воют. Санкции - это спецоперация по освобождению россиян, не знал?

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0
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Евгений Добрый

Запишусь, как только будет такая возможность. А по факту то есть, что ответить? Реально все думают, что свернув, войну вам будет лучше? Вот, представьте, сворачиваем операцию, дальше что?

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–12
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VA

Хотя бы перестанут гибнуть невинные люди. В том числе русские. Этого мало?

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18
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Евгений Добрый

А от голода они не гибнут? Или давление санкций уберут по- вашему?)

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–11
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Alex Petrov

Кто вам или что мешает? Вы старый или больной? По второму вопросу у меня нет вопросов, но такая болезнь не препятствие для службы по контракту.

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7
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LEONOVICH MIKHAIL

Семки не забудь

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2
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Alexander Veber

Сейчас уже без разницы свернуть войну или нет, в обоих случаях будет одинаково хуёво. Варианты были до 24 февраля, но наш победобесец живёт в какой-то другой вселенной где ему "не оставили выбора"

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0
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Anton Pashinin

Легче не будет при любом раскладе, но насильно присоединенная страна, где постоянная война будет нам точно не принесет пользу

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0
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Aleksey Telyshev

Придет время, даже не спросят, выдадут автомат и побежиш пинками в направлении заданном товарищем лейтенантом

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2
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ВолгоЛАС

Тупое предложение. На это есть действующая Армия и она нормально пока справляется.

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–6
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user_90123129312

Подлечитесь. Если справлялись хоть более менее нормально, то и СМИ не нужно было бы закрывать.

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1
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LEONOVICH MIKHAIL

Ахаха, армия бурят 19 лет и наемники сирийские?

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0
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Anton Pashinin

За месяц даже Луганск не взяли, который типа и так был отдельным восимь лет, успех..

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0
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evilnw

"идти до конца" - самая тупая идея на свете и похоже путин придерживается именно её. Даже месяца не прошло, а он уже страну угробил. Ещё через три месяца мы тут все охренеем от уровня пи..., который подарила эта стратегия нашего великого "геополитика".
Китай десятилетиями завоёвывал доли на рынках Америки и Европы. Он уже показал, что не готов жертвовать благополучием своих граждан, чтобы вписываться за Россию ради бредовых идей путина.

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10
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ukrainewartube.com

Приезжай добрый, Украина покажет тебе своего конца.

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3
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Aleksey Telyshev

Перемогаеш в тырнетиках пока пибратимов фильтруют?

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–3
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Евгений Старцев

До конца для России ты имеешь ввиду? Это более правдоподобно, как грустно это бы не звучало, к сожалению.

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3
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user_90123129312

Да, сворачивает войны и полная декоммунизация и депутинизация. Санкции уйдут значительно быстрее тогда. Беда, что старый упырь ведь против себя не пойдёт.

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1
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Alex Petrov

Когда одна картинка говорит лучше всяких слов, особенно слов того, кто вчера что то опять говорят, говорил.

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15
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Артем П.

Скоро в пищевую плёнку будем заворачивать. Надеюсь ее делают в РФ без забугорного компонента.

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9
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Игорь Кузьменко

штопать

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6
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Alex Petrov

Выражение "штопанный гондон" уже становится не фигурой речи.

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22
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ИгорьOK

Ну... можно крайнюю плоть заштопать... зашить дырку короче))

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0
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Alexander Veber

Ну тогда уж лучше химическая кастрация

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0
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Юности вольная птица

А это не работает или работает холостыми?

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0
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Alexander Veber

Холостыми

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0
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Юности вольная птица

Так я за!

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0
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Alexander Veber

Я думаю это у мужа нужно спрашивать. )
Процесс, насколько мне известно, необратим

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1
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Сергей Галкин

Доктор, а что надо делать, чтобы не забеременеть?
Пить чай.
До этого или после этого?
Вместо этого?

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1
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Alexander Veber

Вы не понимаете, вам по телевизору обещали демографию поднять? Ну вот, план в действии.

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0
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Артем П.

Вам не обещали?

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0
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Alexander Veber

А у нас негров линчуют, исторически так сложилось

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1
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Ivan B.

Не надо разводить панику, пожалуйста. В России полно отечественных презервативов, которые по качеству ничуть не хуже иностранных. В крайнем случае нам Китай их поставит. Китай уже сегодня поставляет в Россию миллионы вибраторов, мастурбаторов и анальных пробок.

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–21
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Alex Petrov

Существование, таких как вы, как раз и подтверждает , что качество отечественных презервативов, не очень.

Передайте своему старшему, отправка таких новорегов , такого низкого уровня, оскорбляет аудиторию, уважаемого ресурса.

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21
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Alexander Veber

По численности населения Китая качество их презервативов очень очевидно.. Жаль лишь одно, что ваши родители пользовались китайскими, а не нормальными

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2
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Сергей Галкин

Мне кажется, вы не можете в иронию...

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2
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Alexander Veber

Да вас мамкиных юмористов от ботов хер отличишь

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1
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Сергей Галкин

Ну.... Хз.... Я тут в ридонли давно сижу.
И маму люблю.
И с чувством юмора тоже все хорошо.

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1
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Юности вольная птица

Я извиняюсь...а Китай поставит такие же размерные линейки, как одежда на Алиэкспресс? На кукол и на свои привычные 9.7 см?

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0
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Александр У

Не обращайте внимания, это бот. Зареган 19.03

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5
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Юности вольная птица

Боже мой, я не знала, что боты знают ходовой ассортимент интим-магазинов. Извините, я ж как обычно, с порога со всей душой. Спасибо!

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0
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Alexander Veber

Ботами этим ассортиментом зарплату выдают. Не уж то вы наивно полагали, что тролли это такие же люди как мы?

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1
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Allestor Krei

Советские гандоны использовать чтоль?

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0
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user_90123129312

А найух вам не пойти?

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0
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Герман Воронов

Мммм, а ведь наверняка бюджет не будет выделять (или уже не выделяет) средства для закупки лекарств из недружественных стран для ВИЧ-положительных ))
Пиздец как всегда подкрадется незаметно

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2
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Alex Petrov

Магнит, 18.03.22
Красносельское ш., 2, корп. 3, Горелово

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3
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Александр Печерских

По мне так норм решение. Ебаные истерички хоть не будут все сметать с полок.

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4
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Alex Petrov

Конечно норм, те кто помнят чем этот норм в конце 80-х закончился, этот норм привествуют.

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1
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Артем П.

Вы не правы. Народ банально хочет экономить средства. Так как знает, что завтра будет дороже. И оно так и стало.

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1
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Александр Печерских

Вспомни гречку в прошлый раз. Ровно те же ебланы покупали гречку десятками килограммов минимум. Без реальных на то оснований.
А цены - так для барыг хапнуть прямо сейчас - святое дело. Гречка, да и сахар, не импортируется.

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–1
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Артем П.

Представьте ситуацию: гречка наша а упаковка нет.

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0
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Александр Печерских

Решаемый вопрос. В крайнем случае просто будет не пластиковый пакет.
В любом случае, рост цен не на импорт - это желание хапнуть побольше на паникерах, по большей части.

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0
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Артем П.

Вот вам другая сторона медали - Оборудование по сортировки, мойки, сушки, упаковки.Все от части забугорное.

Вы на производстве хоть раз были? Во время такой блокады, заводу выгодно снизить мощности, чтобы уменьшить возможный износ, что может привести к полной остановке.

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0
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Мурад Муртазалиев

Все уже подоражало 40-100%, а доходы у населения не выросли. Плюс все ещё подоражает на х%. Так что пусть закупаются впрок.

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0
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Александр Печерских

Подорожал тот же сахар из-за охуевания наших барыг, а основном. И не только сахар.

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0
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Мурад Муртазалиев

У тебя там рубль почти в два раза упал. Просыпайся.

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1
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Александр Печерских

Где? С почти 80 до 110.
И я не про курс ЦБ. На межбанке он сейчас примерно столько же стоит.

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0
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О, я из Англии

Если вы скушали сосиску и у вас осталась оболочка - не выбрааааасывайте!

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2
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Dmitry Polyanovsky

Зато план по рождаемости будет выполнен.

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0
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Alex Petrov

Не факт, у нас же все через жопу, будет в данном случае, в прямом смысле.

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2
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Maxim Stroganoff

Очевидно же опечатка, посмотрите озон, авито или офиц. сайт

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–1
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Alex Petrov

Вот вам "опечатка" на Озоне. Вообще доверять сейчас ценам на маркетплейсе это такое.

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0
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ivan bezko

Объявляю аукцион 😅

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0
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Алексей Кочергин

Рядом написано "повод пить"?)

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0
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Alex Petrov

Повод пить, есть всегда.

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0
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Vitaly Tolstykh

Хм. Сейчас на маркете. Это что за магазин у вас?

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0
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Alex Petrov

Ну купите, посмотрим привезут или нет. Это цена в ленте

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Дон Борщ

Помню коробами когда-то покупал презики китайские и индийские рублей по 6-15 за упаковку с тремя презиками. Пока не научился кончать ей на лобок😆
Ни один китайский презик в жизни не порвался. Вроде только индийскими были какие-то проблемы. Так что можешь не боятся брать китайские дешёвые.

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0
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Юности вольная птица

"Большая четвёрка" нефтесервиса по3.14овала. Стройтехника вся нас кинула. Весь отряд automotive parts потихонечку сjobывает.
Я не понимаю, нас пытаются откинуть во времена лопат и плугов?
Все эти орущие "на завод" вообще понимают, что единственное, где сейчас хоть можно работать "на заводе" - это якутские карьеры? Что закрыты даже арматурные? Люди, которые так топили за "наше, нашу", вы давно на Каме ездили? А хоть раз вообще ездили? А вот будет у вас ремонт, вы очнётесь от новых цен? Когда конкуренции не будет, когда будет лишь фабрика массивного паркета и царские краски "Живица", вы очнётесь, когда они вам цены начнут крутить?
Пора переименовываться в "горевестник". Одно хорошо, в тёмные времена лучше видно светлых людей.
Список почивших:

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11
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Денис Середов

Все так но единственное какие арматурные заводы закрылись за последнее время? А не 10-15 летней давности…

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–1
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Юности вольная птица

В Саратовской области был арматурный завод, закрылся, работы лишились многие в нескольких городах рядом и пгт. И такое происходит во многих регионах.
У Вас какой-то вопрос к временнОму акценту? Надо непременно найти "последнее время", то, что эти заводы закрылись за последние 20+ лет "правления", Вам "несчитово"? Основного лейтмотива "работать негде, закрыты УЖЕ" - недостаточно?

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2
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Денис Середов

Нет вопрос в том что я согласен с позицией что все плохо и будет ещё хуже. Но после 10-12 годов ни каких массовых закрытий металлургических заводов небыло. Комментарий и мой ответ на него касался только их. Вы же пишете что это происходит сейчас но приводятся закрытия заводов периода 15 летней давности. Я вообще ни как не защищаю что будет хорошо. Будет все сильно хуже, но давайте будем объективны. А передергивать заявления что вот все закрывается и приводить старые данные такое себе…и я не знаю какой завод в саратовской области арматурный вы имели в виду но сам Саратовский арматурный завод который был основан в 2000 году работал и работает. Была возня с ним по переделу владельцев но он есть и работает. И ещё раз закрыты УЖЕ как вы говорите произошло 12-15 лет назад …вы же тащите эти доводы в настоящее время. Был бы я новорег то сразу бы записали в кремлеботы и лахту.. но пока это вы передёргиваемое факты а я не защищаю власть и что они творят, страна реально будет катится с Адской скоростью в тар татары.

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2
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Юности вольная птица

Сибтяжмаш держался до 2011го, в Ижевске тоже, и без металлов остался ИМЗ. Ни швейных иголок, ни ружей. Всё в дефиците, от нормальной иголки до автокрана.
Я подожду, конечно, пока Вы допишете всё, что хотели, конечно, но не Саратовский арматурный завод, не в Саратове, а в Саратовской области, я написала буквами.
И Вы мне ещё говорите об объективности и передёргивании)))

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0
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Юности вольная птица

Про я "тащу" доводы в настоящее время - ещё раз, основного лейтмотива "работать негде, закрыты УЖЕ" - недостаточно?

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0
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Денис Середов

Так прочитайте я же уже 2 раза написал что я согласен с этим и что будет хуже вы этого не можете прочитать?)) я пишу что вы привели в пример массовое закрытие мет заводов 15 летней давности амине 3-5 лет что просто показывает что тенденция спала.

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0
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Kirill Vorobyev

Ещё месяц такими темпами, и уже бюджетники с Лужников станут думать головой, а не желудком. Когда на полках ничего не останется или будет дорого, za превратится в противоположное.

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8
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Pavel Petel

ВВП там так засвистывали, что пришлось Газманова включить.

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6
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Вадим Д.

А там не только бюджетники были, из Рязани с вполне себе небюджетных предприятий народ всем составом везли, целый завод.

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1
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Pavel Voronin

Не начнут. Семь бед — один ответ: Байден — чмо. Что бы ни случилось, виноватым будет весь остальной мир. Там в прошивке нет функции рефлексии.

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1
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YCbluKOBPbl

Пируха вчера была - моё почтение 🤡

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0
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Keivorit Keivor

Книга Спецоперация. Глава 7. И лился на Россию дождь санкционный сорок дней и сорок ночей.

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3
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Герман Воронов

*сорок лет

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2
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Keivorit Keivor

Пощадите население. Сорок лет будет слишком жестоко)

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1
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Инокентий Смирнов

Любая зависимость в любой сфере приводит к тому к чему приводит.

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–9
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Maksim Tsisar

Нет, это война приводит к тому к чему приводит. На дворе 21-й век, все экономики более-менее развитых стран зависят от десятков других стран, и это нормально

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7
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Нелинейная структура данных

Для каких грузовиков поставляет запчасти Бош?
Кстати LG тоже уходит, не было кажется этой новости.

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–5
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Руслан Русланов

https://www.boschaftermarket.com/ru/ru/parts/-/Auto_parts_and_accessories/

Гарантийная информация для партнеров
Запчасти
www.boschaftermarket.com
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6
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Нелинейная структура данных

С учётом того, что всё армейское импортозамещают и цены запчастей бош явно выше, чем российских, то у меня большие сомнения, что там что-то используется в армейских машинах.

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0
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Artur Kuramshin

Ну, Камаз уже перешёл на технологию производства из 80х на некоторое время, так что заместить многое можно, вопрос исключительно в качестве

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3
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Руслан Русланов

Редукторы, шестерни и другие агрегаты из металлов может быть и делают.

Вот совместные предприятия камаза:
1. производитель тормозных систем Knorr-Bremse Systeme;
2. производитель деталей двигателя, подвески, рулевого управления и трансмиссии Federal Mogul;
3. производитель грузовиков и комплектующих немецкий концерн Daimler AG и входящее в группу концерна предприятие Mercedes-Benz;
производитель и поставщик автозапчастей для транспорта из Германии Auger Autotechnik;
4. производитель Cummins Filtration inc под маркой Fleetguard — мировой концернпо изготовлению топливных, масляных, воздушных и водяных фильтров для дизельных двигателей;
5. ведущий мировой поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий Robert Bosch GmbH;
6. производитель неоригинальных запасных частей TAS;
7. производитель и поставщик электрического автомобильного оборудования Prestolite Electric;
8. производитель фильтров MANN+HUMMEL;
9. производитель передних и задних ведущих мостов Madara;
10. китайский производитель комплектующих для рулевой системы Quanxing Machining;
11. производитель и разработчик турбокомпрессоров для дизельных двигателей HOLSET;
12. производитель различных автомобильных узлов и агрегатов PPT;
13. производитель компонентов автомобильной электроники Krauf;
14. производитель запчастей сцепления Euroclutch;
15. производитель сцеплений SACHS;
и другие предприятия.

Ассортимент собственных разработок очень ограничен.

Ну и новости сами за себя говорят: https://amp.rbc.ru/rbcnews/rbcfreenews/623208d69a7947813494424c

Минниханов допустил сокращение производства…
Объемы производства на заводе компании КамАЗ могут сократиться на 40%, а 15 тыс. сотрудников могут…
amp.rbc.ru
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5
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Юности вольная птица

В Набережных Челнах уже проблемы с краской для тягачей, знаю от бывшего, к сожалению, поставщика.

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1
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Artur Kuramshin

Печально, но выглядит совсем не уныло )

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0
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Юности вольная птица

Вот-вот. Перевожу "из говна и веток")

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1
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An Ar

Там скорее всего электроника и платы управления двигателем. У меня отец на свою машину все сравнивал, что лучше, Бош или Симменс.

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0
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Dmitry Polyanovsky

ЛыЖи тоже ушли https://www.lgnewsroom.com/2022/03/lg-suspends-shipments-to-russia/

LG Suspends Shipments to Russia
LG Electronics is suspending all shipments to Russia and will continue to keep a close watch on…
www.lgnewsroom.com
Ответить
2
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Чтормит

у лыж заводы в России

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0
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Maksim Tsisar

Был...

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0
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Александр Сенс

Я фанат бош, тепепь олдскульный фанат...

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0
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Aleksey Telyshev

Стиралка их заржавела, херня а не бренд. Он тоже мудаки, посудомойка глючит

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0
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ukrainewartube.com

https://www.kp.ru/online/news/4670240/

Сбербанк из-за санкций ограничил переводы физлиц…
Уточняется, что речь идет о переводе в другой банк
www.kp.ru
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0
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Алексей Кочергин

Друзья, насколько опасно выводить рубли на binance, допустим? С карты Тинькофф. Часто встречаются посты про блокировки, но не совсем понятно называется само использование биржи или прогон денег туда-сюда. Спасибо заранее.

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0
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Алгоритм нул

И все потому что Европа не лезет с войной нигде и никогда, 21 век на планете, всё уже спокойно живут и даже никаких стрессов всю жизнь. а Россия что ?? Всё про войну и вооружение, да нас не победить , да то да это ,
Кому вы нах нужны вообще?? Живите себе спокойно и живите, развивайтесь, доказывайте что вы лучше, умнее в других, остальных отраслях, не с войной, не с проблемами постоянными типа Газпрома в каждый холодный период ( как только зима на носу Россия даёт себе знать, десятилетиями это помню)

Думаю нужно было взять вам совсем другой вектор в этой жизни,
Не этот который у вас сейчас
С уважением. . .

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0
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Сергей Реванченков

Поздравляю всех с 2222м годом🤣🤣

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–2
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Александр Рюмин

Как показывает реальность, не прекратилось, а приостановлено. Деньги для корпораций важнее априори.

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–3
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