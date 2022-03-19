Главное в экономике на фоне событий на Украине, день 24: Bosch приостановила поставки запчастей для грузовиков в Россию Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
На выходные ЦБ установил курс доллара в 103,95 рублей, евро — 114,39 рублей.
Реакция бизнеса и правительства
Американская нефтесервисная компания Schlumberger остановила инвестиции в России. Также производитель оборудования для бурения скважин из США Halliburton приостановил работу в России.
Bosch приостановила поставки запчастей для грузовиков в России, пишет Bloomberg. Компания объяснила решение тем, что её продукцию могли использовать в военных целях.
Правительство утвердило почти все меры поддержки телеком-отрасли, в частности послабления по выполнению требований «закона Яровой».
События предыдущего дня, 18 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Почта России продолжает доставлять отправления в стандартном режиме как внутри страны, так и за границу. Но сроки доставки по некоторым направлениям могут быть увеличены, а порядок приёма отправлений изменён. Отвечаем на самые популярные вопросы клиентов.
На фоне участившихся DDoS-атак (distributed denial of service) на различные российские онлайн-сервисы и с целью защиты платформы Авито мы принимаем превентивные меры по временному ограничению международного трафика на наши публичные ресурсы. Это решение позволит усилить безопасность пользователей и поддержит стабильную работу нашей платформы.
Инвестиции в бизнес являются самым сложным видом инвестиций с точки зрения оформления, поскольку инвестируя в чей-то бизнес (проект, стартап) инвестор неизбежно сталкивается с влиянием человеческого фактора, регулированием человеческих взаимоотношений и связанных с этим юридических рисков. Эта статья описывает этапы структурирования…
В это время тяжелее всего общаться с родственниками, они просто зомбированные телевизором, агрессивны, живут в говне и обвиняют запад, все по методикам!
Я вот, например, телек не смотрю. СМИ читаю и наши и западные. Всегда не одобрял наши власти. Но в данной ситуации, в которую поставлена сейчас страна, не важно кто виноват в этом, вижу только один выход - идти до конца Украины и выстраивать отношения с азией. А у вас какие предложения? Свернуть войну и надеяться на снятие санкций?
У меня предложение, отправиться вам в военкомат и записаться в спецоператоры.
И ребенка своего пусть с собой возьмет, в этот победоносный тур
А сейчас против тебя и твоего ребенка не воюют санкциями?)
Нет. Не воюют, это всего лишь санкции.
Не воют. Санкции - это спецоперация по освобождению россиян, не знал?
Запишусь, как только будет такая возможность. А по факту то есть, что ответить? Реально все думают, что свернув, войну вам будет лучше? Вот, представьте, сворачиваем операцию, дальше что?
Хотя бы перестанут гибнуть невинные люди. В том числе русские. Этого мало?
А от голода они не гибнут? Или давление санкций уберут по- вашему?)
Кто вам или что мешает? Вы старый или больной? По второму вопросу у меня нет вопросов, но такая болезнь не препятствие для службы по контракту.
Семки не забудь
Сейчас уже без разницы свернуть войну или нет, в обоих случаях будет одинаково хуёво. Варианты были до 24 февраля, но наш победобесец живёт в какой-то другой вселенной где ему "не оставили выбора"
Легче не будет при любом раскладе, но насильно присоединенная страна, где постоянная война будет нам точно не принесет пользу
Придет время, даже не спросят, выдадут автомат и побежиш пинками в направлении заданном товарищем лейтенантом
Тупое предложение. На это есть действующая Армия и она нормально пока справляется.
Подлечитесь. Если справлялись хоть более менее нормально, то и СМИ не нужно было бы закрывать.
Ахаха, армия бурят 19 лет и наемники сирийские?
За месяц даже Луганск не взяли, который типа и так был отдельным восимь лет, успех..
"идти до конца" - самая тупая идея на свете и похоже путин придерживается именно её. Даже месяца не прошло, а он уже страну угробил. Ещё через три месяца мы тут все охренеем от уровня пи..., который подарила эта стратегия нашего великого "геополитика".
Китай десятилетиями завоёвывал доли на рынках Америки и Европы. Он уже показал, что не готов жертвовать благополучием своих граждан, чтобы вписываться за Россию ради бредовых идей путина.
Приезжай добрый, Украина покажет тебе своего конца.
Перемогаеш в тырнетиках пока пибратимов фильтруют?
До конца для России ты имеешь ввиду? Это более правдоподобно, как грустно это бы не звучало, к сожалению.
Да, сворачивает войны и полная декоммунизация и депутинизация. Санкции уйдут значительно быстрее тогда. Беда, что старый упырь ведь против себя не пойдёт.
Когда одна картинка говорит лучше всяких слов, особенно слов того, кто вчера что то опять говорят, говорил.
Скоро в пищевую плёнку будем заворачивать. Надеюсь ее делают в РФ без забугорного компонента.
штопать
Выражение "штопанный гондон" уже становится не фигурой речи.
Ну... можно крайнюю плоть заштопать... зашить дырку короче))
Ну тогда уж лучше химическая кастрация
А это не работает или работает холостыми?
Холостыми
Так я за!
Я думаю это у мужа нужно спрашивать. )
Процесс, насколько мне известно, необратим
Доктор, а что надо делать, чтобы не забеременеть?
Пить чай.
До этого или после этого?
Вместо этого?
Вы не понимаете, вам по телевизору обещали демографию поднять? Ну вот, план в действии.
Вам не обещали?
А у нас негров линчуют, исторически так сложилось
Не надо разводить панику, пожалуйста. В России полно отечественных презервативов, которые по качеству ничуть не хуже иностранных. В крайнем случае нам Китай их поставит. Китай уже сегодня поставляет в Россию миллионы вибраторов, мастурбаторов и анальных пробок.
Существование, таких как вы, как раз и подтверждает , что качество отечественных презервативов, не очень.
Передайте своему старшему, отправка таких новорегов , такого низкого уровня, оскорбляет аудиторию, уважаемого ресурса.
По численности населения Китая качество их презервативов очень очевидно.. Жаль лишь одно, что ваши родители пользовались китайскими, а не нормальными
Мне кажется, вы не можете в иронию...
Да вас мамкиных юмористов от ботов хер отличишь
Ну.... Хз.... Я тут в ридонли давно сижу.
И маму люблю.
И с чувством юмора тоже все хорошо.
Я извиняюсь...а Китай поставит такие же размерные линейки, как одежда на Алиэкспресс? На кукол и на свои привычные 9.7 см?
Не обращайте внимания, это бот. Зареган 19.03
Боже мой, я не знала, что боты знают ходовой ассортимент интим-магазинов. Извините, я ж как обычно, с порога со всей душой. Спасибо!
Ботами этим ассортиментом зарплату выдают. Не уж то вы наивно полагали, что тролли это такие же люди как мы?
Советские гандоны использовать чтоль?
А найух вам не пойти?
Мммм, а ведь наверняка бюджет не будет выделять (или уже не выделяет) средства для закупки лекарств из недружественных стран для ВИЧ-положительных ))
Пиздец как всегда подкрадется незаметно
Магнит, 18.03.22
Красносельское ш., 2, корп. 3, Горелово
По мне так норм решение. Ебаные истерички хоть не будут все сметать с полок.
Конечно норм, те кто помнят чем этот норм в конце 80-х закончился, этот норм привествуют.
Вы не правы. Народ банально хочет экономить средства. Так как знает, что завтра будет дороже. И оно так и стало.
Вспомни гречку в прошлый раз. Ровно те же ебланы покупали гречку десятками килограммов минимум. Без реальных на то оснований.
А цены - так для барыг хапнуть прямо сейчас - святое дело. Гречка, да и сахар, не импортируется.
Представьте ситуацию: гречка наша а упаковка нет.
Решаемый вопрос. В крайнем случае просто будет не пластиковый пакет.
В любом случае, рост цен не на импорт - это желание хапнуть побольше на паникерах, по большей части.
Вот вам другая сторона медали - Оборудование по сортировки, мойки, сушки, упаковки.Все от части забугорное.
Вы на производстве хоть раз были? Во время такой блокады, заводу выгодно снизить мощности, чтобы уменьшить возможный износ, что может привести к полной остановке.
Все уже подоражало 40-100%, а доходы у населения не выросли. Плюс все ещё подоражает на х%. Так что пусть закупаются впрок.
Подорожал тот же сахар из-за охуевания наших барыг, а основном. И не только сахар.
У тебя там рубль почти в два раза упал. Просыпайся.
Где? С почти 80 до 110.
И я не про курс ЦБ. На межбанке он сейчас примерно столько же стоит.
Если вы скушали сосиску и у вас осталась оболочка - не выбрааааасывайте!
Зато план по рождаемости будет выполнен.
Не факт, у нас же все через жопу, будет в данном случае, в прямом смысле.
Очевидно же опечатка, посмотрите озон, авито или офиц. сайт
Вот вам "опечатка" на Озоне. Вообще доверять сейчас ценам на маркетплейсе это такое.
Объявляю аукцион 😅
Рядом написано "повод пить"?)
Повод пить, есть всегда.
Хм. Сейчас на маркете. Это что за магазин у вас?
Ну купите, посмотрим привезут или нет. Это цена в ленте
Помню коробами когда-то покупал презики китайские и индийские рублей по 6-15 за упаковку с тремя презиками. Пока не научился кончать ей на лобок😆
Ни один китайский презик в жизни не порвался. Вроде только индийскими были какие-то проблемы. Так что можешь не боятся брать китайские дешёвые.
"Большая четвёрка" нефтесервиса по3.14овала. Стройтехника вся нас кинула. Весь отряд automotive parts потихонечку сjobывает.
Я не понимаю, нас пытаются откинуть во времена лопат и плугов?
Все эти орущие "на завод" вообще понимают, что единственное, где сейчас хоть можно работать "на заводе" - это якутские карьеры? Что закрыты даже арматурные? Люди, которые так топили за "наше, нашу", вы давно на Каме ездили? А хоть раз вообще ездили? А вот будет у вас ремонт, вы очнётесь от новых цен? Когда конкуренции не будет, когда будет лишь фабрика массивного паркета и царские краски "Живица", вы очнётесь, когда они вам цены начнут крутить?
Пора переименовываться в "горевестник". Одно хорошо, в тёмные времена лучше видно светлых людей.
Список почивших:
Все так но единственное какие арматурные заводы закрылись за последнее время? А не 10-15 летней давности…
В Саратовской области был арматурный завод, закрылся, работы лишились многие в нескольких городах рядом и пгт. И такое происходит во многих регионах.
У Вас какой-то вопрос к временнОму акценту? Надо непременно найти "последнее время", то, что эти заводы закрылись за последние 20+ лет "правления", Вам "несчитово"? Основного лейтмотива "работать негде, закрыты УЖЕ" - недостаточно?
Нет вопрос в том что я согласен с позицией что все плохо и будет ещё хуже. Но после 10-12 годов ни каких массовых закрытий металлургических заводов небыло. Комментарий и мой ответ на него касался только их. Вы же пишете что это происходит сейчас но приводятся закрытия заводов периода 15 летней давности. Я вообще ни как не защищаю что будет хорошо. Будет все сильно хуже, но давайте будем объективны. А передергивать заявления что вот все закрывается и приводить старые данные такое себе…и я не знаю какой завод в саратовской области арматурный вы имели в виду но сам Саратовский арматурный завод который был основан в 2000 году работал и работает. Была возня с ним по переделу владельцев но он есть и работает. И ещё раз закрыты УЖЕ как вы говорите произошло 12-15 лет назад …вы же тащите эти доводы в настоящее время. Был бы я новорег то сразу бы записали в кремлеботы и лахту.. но пока это вы передёргиваемое факты а я не защищаю власть и что они творят, страна реально будет катится с Адской скоростью в тар татары.
Сибтяжмаш держался до 2011го, в Ижевске тоже, и без металлов остался ИМЗ. Ни швейных иголок, ни ружей. Всё в дефиците, от нормальной иголки до автокрана.
Я подожду, конечно, пока Вы допишете всё, что хотели, конечно, но не Саратовский арматурный завод, не в Саратове, а в Саратовской области, я написала буквами.
И Вы мне ещё говорите об объективности и передёргивании)))
Про я "тащу" доводы в настоящее время - ещё раз, основного лейтмотива "работать негде, закрыты УЖЕ" - недостаточно?
Так прочитайте я же уже 2 раза написал что я согласен с этим и что будет хуже вы этого не можете прочитать?)) я пишу что вы привели в пример массовое закрытие мет заводов 15 летней давности амине 3-5 лет что просто показывает что тенденция спала.
Ещё месяц такими темпами, и уже бюджетники с Лужников станут думать головой, а не желудком. Когда на полках ничего не останется или будет дорого, za превратится в противоположное.
ВВП там так засвистывали, что пришлось Газманова включить.
А там не только бюджетники были, из Рязани с вполне себе небюджетных предприятий народ всем составом везли, целый завод.
Не начнут. Семь бед — один ответ: Байден — чмо. Что бы ни случилось, виноватым будет весь остальной мир. Там в прошивке нет функции рефлексии.
Пируха вчера была - моё почтение 🤡
Книга Спецоперация. Глава 7. И лился на Россию дождь санкционный сорок дней и сорок ночей.
*сорок лет
Пощадите население. Сорок лет будет слишком жестоко)
Любая зависимость в любой сфере приводит к тому к чему приводит.
Нет, это война приводит к тому к чему приводит. На дворе 21-й век, все экономики более-менее развитых стран зависят от десятков других стран, и это нормально
Для каких грузовиков поставляет запчасти Бош?
Кстати LG тоже уходит, не было кажется этой новости.
https://www.boschaftermarket.com/ru/ru/parts/-/Auto_parts_and_accessories/
С учётом того, что всё армейское импортозамещают и цены запчастей бош явно выше, чем российских, то у меня большие сомнения, что там что-то используется в армейских машинах.
Ну, Камаз уже перешёл на технологию производства из 80х на некоторое время, так что заместить многое можно, вопрос исключительно в качестве
Редукторы, шестерни и другие агрегаты из металлов может быть и делают.
Вот совместные предприятия камаза:
1. производитель тормозных систем Knorr-Bremse Systeme;
2. производитель деталей двигателя, подвески, рулевого управления и трансмиссии Federal Mogul;
3. производитель грузовиков и комплектующих немецкий концерн Daimler AG и входящее в группу концерна предприятие Mercedes-Benz;
производитель и поставщик автозапчастей для транспорта из Германии Auger Autotechnik;
4. производитель Cummins Filtration inc под маркой Fleetguard — мировой концернпо изготовлению топливных, масляных, воздушных и водяных фильтров для дизельных двигателей;
5. ведущий мировой поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий Robert Bosch GmbH;
6. производитель неоригинальных запасных частей TAS;
7. производитель и поставщик электрического автомобильного оборудования Prestolite Electric;
8. производитель фильтров MANN+HUMMEL;
9. производитель передних и задних ведущих мостов Madara;
10. китайский производитель комплектующих для рулевой системы Quanxing Machining;
11. производитель и разработчик турбокомпрессоров для дизельных двигателей HOLSET;
12. производитель различных автомобильных узлов и агрегатов PPT;
13. производитель компонентов автомобильной электроники Krauf;
14. производитель запчастей сцепления Euroclutch;
15. производитель сцеплений SACHS;
и другие предприятия.
Ассортимент собственных разработок очень ограничен.
Ну и новости сами за себя говорят: https://amp.rbc.ru/rbcnews/rbcfreenews/623208d69a7947813494424c
В Набережных Челнах уже проблемы с краской для тягачей, знаю от бывшего, к сожалению, поставщика.
Печально, но выглядит совсем не уныло )
Вот-вот. Перевожу "из говна и веток")
Там скорее всего электроника и платы управления двигателем. У меня отец на свою машину все сравнивал, что лучше, Бош или Симменс.
ЛыЖи тоже ушли https://www.lgnewsroom.com/2022/03/lg-suspends-shipments-to-russia/
у лыж заводы в России
Был...
Я фанат бош, тепепь олдскульный фанат...
Стиралка их заржавела, херня а не бренд. Он тоже мудаки, посудомойка глючит
https://www.kp.ru/online/news/4670240/
Друзья, насколько опасно выводить рубли на binance, допустим? С карты Тинькофф. Часто встречаются посты про блокировки, но не совсем понятно называется само использование биржи или прогон денег туда-сюда. Спасибо заранее.
И все потому что Европа не лезет с войной нигде и никогда, 21 век на планете, всё уже спокойно живут и даже никаких стрессов всю жизнь. а Россия что ?? Всё про войну и вооружение, да нас не победить , да то да это ,
Кому вы нах нужны вообще?? Живите себе спокойно и живите, развивайтесь, доказывайте что вы лучше, умнее в других, остальных отраслях, не с войной, не с проблемами постоянными типа Газпрома в каждый холодный период ( как только зима на носу Россия даёт себе знать, десятилетиями это помню)
Думаю нужно было взять вам совсем другой вектор в этой жизни,
Не этот который у вас сейчас
С уважением. . .
Поздравляю всех с 2222м годом🤣🤣
Как показывает реальность, не прекратилось, а приостановлено. Деньги для корпораций важнее априори.