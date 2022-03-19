Почта России продолжает доставку отправлений по России и за рубеж

Почта России продолжает доставлять отправления в стандартном режиме как внутри страны, так и за границу. Но сроки доставки по некоторым направлениям могут быть увеличены, а порядок приёма отправлений изменён. Отвечаем на самые популярные вопросы клиентов.